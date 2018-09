Каким будет новый iPhone - вся информация перед главной презентацией Apple

Совсем немного осталось до главного ежегодного мероприятия в сфере IT-телеком – осенней презентации Apple. Да-да, мы знаем, «никому айфон уже не интересен», «Apple уже не та», «Стива Джобса на них нет», и всё такое, но по факту прямые трансляции по всему миру в очередной раз соберут миллионы тех, кому совсем не интересно. А затем вполне успешные и вроде бы самодостаточные производители скопируют самые нелепые «фишки» новых айфонов. В этой статье мы изложим свои прогнозы относительно презентации, а также соберём все известные утечки – по крайней мере, из наиболее вероятных.

Новые iPhone

Итак, традиционно, осенняя презентация будет посвящена, в первую очередь, новым смартфонам iPhone. С 2011 года (iPhone 4s) именно осень стала тем самым временем, когда имеющиеся на руках смартфоны становятся прошлым поколением и цены на них в магазинах серьёзно опадают.

Что касается новых моделей, то слухов множество, хотя к единому мнению аналитики всё же не пришли. Тем не менее, многие склоняются к тому, что компания представит смартфон в трёх вариантах. Один из них будет прямым наследником iPhone X и получит аналогичный экран и аналогичные габариты. То есть, 5,8-дюймовая OLED-матрица с плотностью пикселей 458 PPI, изменения разрешения мы не ожидаем, оно останется прежним – 1125х2436 пикселей с соотношением сторон 19,5:9.



Было - стало (наверное)

Вторым вариантом наверняка станет увеличенный iPhone X, с 6,5-дюймовым OLED-экраном. Для сохранения высокой плотности пикселей чёткость экрана вероятно слегка увеличат при сохранении соотношения сторон. Сюда подходит красивое число 1260х2730 пикселей, которое даже легко рассчитывается математически на основе увеличенной диагонали, но это пока нельзя однозначно утверждать.

Третий вариант айфона также будет основан на дизайне iPhone X, но будет его удешевлённой копией, с экраном LCD вместо OLED. Ожидается, что диагональ такого экрана составит 6,1 дюйм, а вот разрешение будет ниже, чем у базового iPhone X.



А вот это уже документально подтверждённая информация

В качестве процессора, по крайней мере, в двух старших версиях смартфона мы ожидаем новый Apple A12 производства TSMC, изготовленный по 7-нанометровому техпроцессу. В отличие от процессоров A11, изготавливаемых по 10-нанометровому техпроцессу, новый чип будет примерно на 20% более производительным, но что гораздо важнее – на 40% более энергоэффективным.



Процессору Apple A12 - быть! И он снова поставит рекорды производительности

В сеть уже утекли результаты процессора A12 в бенчмарке Geekbench 4. В утечке фигурируют такие числа: 4673 балла в режиме Single-Core и 10 912 в режиме Multi-Core. У предшествующего процессора A11 было 4087 и 9037 соответственно.



Примерный уровень производительности нового процессора Apple

Кстати, та же утечка результатов Geekbench сообщила и о размере оперативной памяти у новых моделей (по крайней мере, не считая младшей) – теперь у айфона будет 4 Гбайт ОЗУ (раньше было 3 Гбайт).

Что касается объёмов флеш-памяти, то тут мы сюрпризов не ожидаем: 64 и 256 Гбайт, как было у предыдущего поколения, до сих пор кажутся разумными вариантами минимум и максимум.

Пожалуй, одна из самых интересных утечек – информация о смене разъёма Lightning на… USB-C. Долгое время Apple «мариновала» нас какими-то нестандартными проприетарными разъёмами и, похоже, наконец решила положить конец этому. Lightning внедрили в iPhone 5 в 2012 году, заменив собой 30-пиновый штекер, который достался айфону в наследство от плеера iPod. К слову, тот 30-пиновый коннектор и правда был придуман в те времена, когда вообще у каждого производителя был свой разъём, но вот уже к моменту изобретения Lightning большинство конкурентов перешли на общедоступные mini-USB и micro-USB. В общем, если USB-C в новых айфонах не будет – мы сильно расстроимся. И Европейская комиссия тоже огорчится, после чего влепит Apple штраф за несоблюдение стандартов.



Apple любит разъёмы собственной разработки, но унификация и давление регуляторов могут сотворить чудо

Ещё одна утечка сообщает нам, что в кои-то веки смартфон будет комплектоваться зарядным устройством с поддержкой быстрой зарядки. То есть, поддержка этой технологии была ещё и в прошлогодних устройствах, вот только в комплекте покупатель находил обычное зарядное устройство.

Многие аналитики уверены в появлении iPhone SE2 – второй версии «бюджетного» айфона. Впрочем, здесь тоже сложно что-то утверждать: во-первых, первый iPhone SE был представлен весной, в марте, а не осенью. Во-вторых, самый дешёвый айфон с LCD-экраном может оказаться как раз SE2 тем более, что от китайских производителей аксессуаров появилась информация, что SE2 тоже будет оборудован вырезом-«монобровью», как и iPhone X.



Это только рисунки мечтателей - маловероятно, что Apple продолжит супер-компактный iPhone SE в прежней стилистике

За идентификацию пользователя будет отвечать Face ID – распознавание лица при помощи целой группы датчиков (включая ИК-камеру и глубиномер), вполне наверняка повысят его точность – например, увеличат количество точек, которые проецируются в ИК-спектре на лицо человека. Либо будет увеличена скорость считывания. А вот на возвращение Touch ID мы не надеемся. В конце концов, Face ID банально удобнее, разве что, остаются проблемы, когда некоторые близкие родственники могут разблокировать смартфоны друг друга. Увеличение точности как раз может решить и эту проблему.

Самый сложный вопрос в отношении всех новых моделей – название. Чехарду с индексами Apple начала ещё год назад – после iPhone 7 и 7 Plus логично было ожидать 7s и 7s Plus, как было ранее, однако нам новинки представили как 8 и 8 Plus. С другой стороны, iPhone X вообще получил своё название в честь юбилея – 10 лет с момента выхода первого iPhone. Однако по счёту он (если исключить 5c и SE, а также не считать отдельно Plus-версии) был двенадцатым, одновременно с iPhone 8 и 8 Plus. Хотя, например англоязычная Википедия относит его к одиннадцатому поколению.

В общем, наиболее вероятные названия новинок: iPhone XS для прямого наследника iPhone X, и iPhone XL для его увеличенной версии. Младшая модель может получить имя либо iPhone SE2, либо iPhone 9.

Некоторые аналитики высказывают предположение, что мы увидим название iPhone XI, но мы в этом сомневаемся – слишком громоздкая получается конструкция с римскими цифрами. Скорее (если нумерацию решат продолжить) это будет просто iPhone 11 и, например, iPhone 11 Plus. Либо Apple решит воспринимать X как принципиально новое поколение и назовёт новинки X2 и X2 Plus.



iPhone XL, XXL, XXXL, серьёзно? Но три камеры... очень может быть

Не айфоном единым

Впрочем, одними смартфонами презентация наверняка не ограничится. Как минимум, в дополнение к айфону мы ждём новую ревизию беспроводных наушников AirPods. Они вполне могут получить защиту от влаги и пыли, а также разъём USB-C – по аналогии с самим смартфоном. Согласитесь, если у кейса для наушников и у айфона будут разные разъёмы – это будет как-то неправильно. Так что, тут зависимость должна быть прямой – если USB-C будет у смартфона, то и у AirPods, и наоборот. Кроме того, стоит ожидать увеличения автономности, а то и радиуса приёма сигнала Bluetooth.

Вот в появлении шумоподавления, о чём говорят некоторые аналитики, мы не уверены. Наушники с шумодавом, по идее, должны полностью закрывать слуховой канал, но конструкция AirPods этого не предполагает. Но возможно нас ждёт какая-то новая интересная технология.



Новые Airpods с шумоподавлением или водозащитой были бы очень кстати

Умные часы Apple Watch почти наверняка обновятся до нового, уже четвёртого поколения. Ходят слухи, что Apple сделает их круглыми, но мы в эти слухи не верим. Разве что, учитывая последние тенденции, может выйти сразу несколько моделей – например, и в традиционном форм-факторе, и с круглым дисплеем. Тем не менее, нам кажется, что самое важное сейчас для Apple Watch – уменьшение толщины и массы корпуса. Также стоит рассчитывать на увеличение производительности – это стандартная практика.



Последние утечки касательно дизайна Apple Watch Series 4

Ну и последнее, что ожидать – обновление медиаприставки Apple TV, хотя это 50/50 (либо покажут, либо нет). После выхода версии с 4k её функциональность пока наращивать некуда, но возможно компания захочет слегка подтянуть производительность для современных игр (с этим у Apple TV бывают проблемы) и, например, оборудовать пульт Siri.



Apple TV стареет, пора обновлять

Чего мы не увидим

А вот чего точно на презентации не будет – так это объявления новых компьютеров Mac (любого формата). Также и обновления планшетов iPad мы вряд ли увидим.

Не стоит ждать и что Apple вдруг сразу решит удовлетворить все запросы и оборудует айфон слотом для MicroSD. В общемировой поддержке двух SIM-карт мы тоже очень сомневаемся, но для Китая и его вкусов, как водится, могут сделать исключение и «прогнуться».

Кроме того, мы бы не рекомендовали ожидать какую-то революцию в дизайне (разве что, множество новых цветов) или даже функциональности. Последние несколько лет уже было даже смешно каждый раз после презентации читать разочарованные отзывы в интернете, что Apple не показала крутые инновации.



Революции в дизайне не будет

Настоящая революция на презентациях Apple, касающихся мобильной телекоммуникационной техники (плееры и компьютеры не в счёт), была лишь дважды: в 2007 году, когда представляли самый первый iPhone, и в 2010 году, на презентации самого первого iPad. Впрочем, как мы знаем, iPad нынче чуть ли не единственный «живой» планшет, так что, кроме навсегда изменившего всё смартфона ничего, считай, и не осталось.

И это нормально – с момента изобретения айфона, и Apple и остальные производители занимаются лишь эволюционным развитием той самой идеи, периодически анонсируя якобы революционные технологии, которые если и завоёвывают своё место под Солнцем, то далеко не сразу. А некоторые из них довольно быстро отмирают – как, например, не успев толком зародиться, умерли экраны со стереоскопическим 3D. Правда, Apple в эту сторону и не смотрела, но у них есть и свои «лишние» технологии: метод управления 3D Touch особой популярностью не пользуется, да и увлечение дополненной реальности (AR), на наш взгляд, чрезмерно.