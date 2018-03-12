Большой тест лучших мобильных камер: iPhone X, Sony Xperia XZ1, Samsung Galaxy Note8 и Huawei Mate 10 Pro

Читатели Ferra.ru выбрали лучшие фотографии из снятых на четыре флагманских смартфона. Раскрываем карты и показываем, какой аппарат народ назвал лучшим камерофоном.

Месяц назад мы запустили слепое голосование: читателям предлагалось по четыре снимка шести разных сцен — для каждой нужно было выбрать лучший. Просто «лучший», без уточнения конкретного показателя для оценки вроде резкости, качества передачи цветов, отсутствия искажений, шумности и так далее — что из этого ставить на первое место, вы выбирали сами. На всякий случай в каждой сцене мы меняли порядок фрагментов, чтобы у поклонников какой-либо марки не было соблазна угадать номер своего фаворита. В голосовании приняли участие больше 5500 читателей.

Исходные данные

Apple iPhone X

Последний смартфон Apple оснащён двойной камерой, но никаких признаков того, что при обычных снимках (не портретных, без зума) используется картинка с сенсора с телеобъективом, нет. Итого, перед нами камера с 12-мегапиксельной матрицей, оптической стабилизацией и диафрагмой f/1.8.



iPhone X

Sony Xperia XZ1

19 мегапикселей — это прилично. И это единственный из плюсов. Xperia XZ1 — единственный из флагманов с «одинарной» камерой (хотя не все «двуглазые» конкуренты используют сразу обе матрицы при обычных снимках). У него самая маленькая диафрагма: f/2.0. И у него — только у него! — нет оптической стабилизации. Посмотрим, сможет ли разрешение матрицы компенсировать отсутствие других плюшек.



Sony Xperia XZ1

Samsung Galaxy Note8

У Note8 камера двойная, но вторую матрицу смартфон использует только для создания красивого боке и при зуме. Диафрагма — f/1.7, это второй показатель в группе.



Samsung Galaxy Note8

Huawei Mate 10 Pro

У китайского флагмана тоже двойной модуль камеры, и только он использует обе матрицы — 12-мегапиксельную цветную и 20-мегапиксельную монохромную — для обычных снимков. Плюс к тому самая большая диафрагма: f/1.6. Кроме того, аппарат носит шильдик Leica — немцы якобы поучаствовали в создании оптической части.



Huawei Mate 10 Pro

Тестирование

День

Распределение выбора читателей в дневной сцене оказалось самым равномерным. С первого взгляда заметно, как по-разному смартфоны выбрали баланс белого. С крохотным отрывом с голосовании победил iPhone X, он сделал самый светлый снимок. Второе место занял Huawei Mate 10 Pro, его фотография отличается лучшей детализацией.

iPhone X — 37% Huawei Mate 10 Pro — 32% Sony Xperia XZ1 — 21% Samsung Galaxy Note8 — 10%

Яркие огни ночью

Две трети читателей отдали предпочтение ночному снимку Huawei Mate 10 Pro. Удивительно, но в аутсайдерах оказался на только Xperia XZ1, но и iPhone X — их объединяет выбор жёлтых оттенков, крупные размытые ореолы огней, зернистость, шумность картинки и, простите, пятнистость ночного неба.

Huawei Mate 10 Pro — 64% Samsung Galaxy Note8 — 24% iPhone X — 7% Sony Xperia XZ1 — 5%

Тёмный ночной пейзаж

Недостроенные здания комплекса ЗИЛАрт — одна из самых мрачных вещей, которые можно снять в ночной Москве. Лучше всего с таким пейзажем, по мнению читателей, справился китайский флагман. Вероятно, ему в этом помогло наличие второй, монохромной матрицы. Надо сказать, что и снимок получился почти чёрно-белым, но при этом светлым, резким и не шумным. От него немного отстаёт Samsung Galaxy Note8. Если оценивать снятое на него фото, можно отметить небольшой шум. И опять смартфоны Apple и Sony оказались в хвосте, их снимки понравились единицам процентов участников опроса.

Huawei Mate 10 Pro — 47% Samsung Galaxy Note8 — 41% iPhone X — 8% Sony Xperia XZ1 — 4%

Против света

С непростой задачей съёмки против света лучше всего справился корейский флагман — сделанная на него фотография понравилась 69% читателей. Судя по всему, на первое место участники ставили то, как получилась в кадре модель, а явно пересвеченный фон они приняли как неизбежное.

Samsung Galaxy Note8 — 69% Huawei Mate 10 Pro — 26% Sony Xperia XZ1 — 3% iPhone X — 2%

Крупный план

Снова на первом месте Samsung Galaxy Note8 с 40 процентами голосов. Но заметно от него отстаёт только смартфон Sony, на его снимке заметны искажения на границах предметов, да и автофокус, судя по всему, сработал неидеально.

Samsung Galaxy Note8 — 40% iPhone X — 33% Huawei Mate 10 Pro — 24% Sony Xperia XZ1 — 3%

Текст

И в этой сцене в лидеры выбился Galaxy Note8. На мой взгляд, его алгоритмы переборщили с выделением букв, но выбор за читателем, и читателю это нравится. В конце концов, если стоит задача читать текст с фотографии, то такая картинка будем меньше всего напрягать глаза. Снимок, сделанный на Huawei, чуть более блеклый. iPhone X перемудрил с цветами. А фотография, снятая на Sony Xperia XZ1, самая показательная: вот к чему приводит отсутствие оптической стабилизации (тем не менее, одному проценту проголосовавших кадр понравился).

Samsung Galaxy Note8 — 65% Huawei Mate 10 Pro — 24% iPhone X — 10% Sony Xperia XZ1 — 1%

Итог

Если просуммировать все голоса, на первом месте оказывается Samsung Galaxy Note8. За ним идёт Huawei Mate 10 Pro, отлично показавший себя в съёмке ночью, и замыкает тройку iPhone X. А Sony Xperia XZ1, к сожалению, сколько-нибудь заметную долю «лайков» смог отхватить только в одной из шести сцен — что характерно, обогнав в ней победителя нашего «турнира». Ну, знаете ли, и сборная России по футболу однажды обыграла тогдашнего чемпиона мира — Францию. Всем иногда везёт.



Результаты голосования