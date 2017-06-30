Таких больше не делают: лучшие смартфоны со съёмными аккумуляторами и полноценными слотами SIM и microSD

Не для того энтузиасты поднимали на смех iPhone, чтобы мобильники на базе Android скатились в ширпотреб с «запаянным» аккумулятором и лотком на «полторы» сим-карты вместо отдельных слотов под две SIM и карту памяти. Новые практичные смартфоны встречаются редко, но мы нашли лучшие из них на любой кошелёк и собрали воедино во имя любителей долговечной техники.

ASUS ZenFone Selfie ZD551KL — автопортреты для «староверов»

Ох уж эти Асусы эпохи ZenFone 2! Смартфоны-близнецы с огромными корпусами, нафаршированными «софтом» прошивками да слабыми тыловыми камерами вне зависимости от модели. И самоуверенной ценой с прицелом «ну, теперь-то мы премиум, или пока нет?». Нет, ребята, в 2015 году Zen-мобильники были интересны только как антикризисные флагманы, а логотип ASUS «погоды не делал».



ASUS ZenFone Selfie

С тех пор смартфонные процессоры Intel Atom упокоились, тайваньцы сконструировали очень толковые ZenFone 3, (обзор) а излишки классических моделей резко подешевели и обрели вторую молодость.

Взгляните хотя бы на ZenFone Zoom — два слота для SIM-карт, съёмный аккумулятор, Full HD-дисплей (не очень яркий, правда), восемь ядер в Snapdragon и очень качественная «фронталка» сегодня стоят 7-8 тысяч рублей на Aliexpress и 8-10 тысяч у российских «серовозов». Вполне выгодная покупка, если вас не смущает, что 6,2-дюймовый Galaxy S8+ окажется компактнее, чем ваш 5,5-дюймовый ZenFone.

Характеристики ASUS ZenFone Selfie

Samsung Galaxy J7 (2016) — тонкий и очень выносливый

Суть большинства моделей Galaxy J-серии можно описать только матерной лексикой, потому что конструировать мобильники, в которых ужасно всё, кроме дисплея — это нужно уметь. Но однажды случилось немыслимое, и мастера продавать доисторическиай Spreadtrum с 1,5/8 Гбайт памяти за 12 тысяч рублей отвлеклись от своего вредительства — в результате на свет появился единственный достойный покупки Galaxy J в 2016 году.



Samsung Galaxy J7 2016

Технические характеристики совпали настолько удачно, что J7 (2016) оказался тонким, достаточно проворным для не-гиков и выносливым на уровне лучших смартфонов-долгожителей современности. Дисплей с низким разрешением, экономичный процессор и 3300 мАч в аккумуляторе поспособствовали. Редкое исключение из правила, дескать хорошая автономность при тонком корпусе бывает только у моделей с несъёмной «батарейкой».

«Официалы» ещё недавно просили за корейский бюджетник 18-19 тысяч рублей — типичная наглость, единственное основание у которой было «ну, это ж Самсунг!». Сегодня цены упали до 16 тысяч, но лучше ищите модель в мелких магазинах — там этот же смартфон стоит 11-13 тысяч рублей, которые он полностью оправдывает.

Характеристики Samsung Galaxy J7 (2016)

LG V20 — самый быстрый смартфон с «правильными» слотами и съёмным аккумулятором

От хорошей ли жизни, или наоборот, но LG — самый отважный производитель флагманов. Даже когда конкуренты выпускали залитые клеем изнутри «одноразовые» модели без слота для карт памяти, и даже начали отказываться от разъёма для наушников, LG верили в классическую конструкцию корпуса. Как показали продажи — зря.

Зато после такого упорства нам остался «памятник нерукотворный» — LG V20. Смартфон с двумя дисплеями, качественными тыловыми камерами, отличной ремонтопригодностью, и быстрым процессором Snapdragon 820 во главе. Ничего настолько же навороченного и практичного одновременно нет и, наверное, уже не будет.



LG V20

В Россию V20 официально так и не приехал — LG махнули рукой и сказали «смартфон в России будет слишком дорогим, внедрять его с розницу и рекламировать будет невыгодно». Поэтому нас спасает «серая» розница, которая просит вполне умеренные 27 тысяч рублей за новинку. Столько же хотят, к примеру, за Huawei nova 2 со смесью бюджетной и чуть более дорогой начинки.

LG V20 — медленный смартфон по меркам моделей на базе Snapdragon 820. Запчасти для него дорогие и дефицитные, для энтузиастов V20 тоже подходит плохо, потому что недостаточно «прошивабельный». Дополнительный дисплей удобен, но с непривычки отпугивает. И всё же смартфон стоит приобрести, если вы аккуратный пользователь и будете готовы сменить аккумулятор + дополнить мобильник картой памяти на 256-500 Гбайт спустя несколько лет и не выкинуть одновременно с этим вторую SIM.

Подробный обзор LG V20

Moto G5 — догнал и почти перегнал Xiaomi

Брак Lenovo и Motorola в кои-то веки вылился не в очередную дорогую модель, которую душат китайфоны уже на старте, а в интересный бюджетник со своим «лицом». Металлический 5-дюймовый смартфон с процессором Snapdragon 430 — так это же очередная попытка угнаться за Redmi 4! Но у базового Redmi 4 (2/16 Гбайт) нет настолько яркого и качественного Full HD-дисплея, а Android 7.0 Nougat без излишеств и «из коробки» нет даже у Redmi 4 Prime. Как и двух разъёмов для SIM отдельно от слота карты памяти. Как и съёмного аккумулятора. И быстрой зарядки.



Moto G5

По автономности и розничной цене бюджетный Motor не в состоянии тягаться с Xiaomi, но на этот раз Lenovo не только не «накрутили» цену сверх меры для россиян, но и установили её по всему миру эквивалентной 11-13 тысячам рублей. Не так уж много за практичный восьмиядерный смартфон не-демпингующего производителя.

Характеристики Moto G5

Samsung Galaxy Note 4 Duos (SM-N9100) — вечно молодой

Во внутренней конкуренции Galaxy S и Galaxy Note ясность вносит время — Galaxy S5 сегодня если и покупают, то только как породистую замену Xiaomi Mi5, а вот Galaxy Note 4 котируется гораздо выше, даже в экзотических версиях.

А двухсимочный Note 4 супер-экзотичен, потому что проектировался для Китая, комплектовался процессором Snapdragon 805 и «в дикой природе» почти не встречался. Но если вам нужен практичный смартфон с хорошими камерами, звуком и дисплеем, только не такой дорогой, как LG V20 — вот вам беспроигрышный вариант.



Samsung Galaxy Note 4

Единственное неудобство — «китайщина» среди предустановленных приложений, которую придётся вручную удалять (прошивки от европейских и американских Note 4 не подойдут) и унылый, как для Quad HD-дисплея, процессор. Трёхлетний Samsung будет ворочаться от силы на скорости, сравнимой с Xiaomi Redmi Note 3, но «породу не пропьёшь», так что вряд ли вы станете завидовать владельцам бюджетных «лопат» Xiaomi после приобретения экзотического «корейца».

Характеристики Samsung Galaxy Note 4 Duos