Лучшие бюджетные смартфоны октября 2018 года («серый» рынок)

Прошёл месяц спустя последнего падения курса рубля, но смартфоны в китайских магазинах начали дорожать только сейчас. А некоторые дорогие смартфоны наоборот, подешевели из-за своей массовости, и теперь список наших «любимчиков» выглядит по-новому.

Meizu M6 — маленький смартфон, маленькая цена

Сколько стоит 5.5-5.7 тысяч рублей Чем хорош Компактный корпус

Качественный экран

Восьмиядерный процессор

Неплохие камеры

Сканер отпечатков пальцев Чем плох Тихий динамик громкой связи

Старый Android

Памяти впритык Все подробности Обзор Meizu M6 Где можно купить недорого (на момент публикации) Hongkong VT – 5500 рублей Meizu Official – 5700 рублей Meizu Online – 5700 рублей Hongkong Sky-Way – 5700 рублей

Цены в интернет-магазинах Поднебесной внезапны, как реакция желудка на йогурт с «живыми бифидобактериями»: вроде бы за последний месяц рубль не вилял относительно доллара на серьёзные величины (а делал это чуть раньше), но китайцы смекнули, что русские уже морально готовы начать платить больше, поэтому переписали ценники в сторону увеличения именно в октябре.



Meizu M6

И, если для покупателей смартфонов за 10+ тысяч разница стала доходить до жалкой пары сотен рублей, то в «сверхбюджетном» классе для покупателей, которые выбирают самые дешёвые модели из пригодных к нормальному использованию, всё выглядит гораздо более мрачно.

Потому что дешевле 6 тысяч рублей в продаже остался либо мусор от производителей уровня «собрали 10 смартфонов, работают только 3 – их и продаём» (Doogee, Umidigi, Oukitel и др.), либо какие-нибудь штучные раритеты, которые мелькают в продаже несколько часов, а потом исчезают с прилавков навсегда.

Раньше в этой категории было два универсальных варианта для покупки – Xiaomi Redmi 4A/Redmi 5A или Meizu M5c, но «А упала, Б пропала», что осталось на трубе? Остался более новый и более дорогой Xiaomi Redmi 6A за 5700 рублей в теории, но 6500 рублей на практике, и это довольно дорого для четырёхъядерного пластикового «овоща» без сканера отпечатков с 2/16 Гбайт памяти. Как и 6700 рублей за остатки даже менее хорошего Redmi 5A. И остался более старый, и поэтому более дешёвый Meizu M6 за 5500-5700 рублей. Тоже со своими недостатками, но вне конкуренции по соотношению цены и качества среди китайских «приличных» производителей.

M6 – последний смартфон Meizu эпохи «нам наплевать на ваше мнение, конкурентов у нас всё равно почти нет, поэтому мы будем ставить дешёвые китайские процессоры в свои смартфоны до второго пришествия Христа». С учётом того, что кроме Xiaomi Redmi 4X конкурентов действительно не было, а дешёвые китайские мобильники с маленьким экраном были всем нужны, Meizu чувствовали себя неплохо и продавали одни и те же смартфоны с 2016 года под разными названиями почти без отличий (Meizu M3s, Meizu M5, Meizu M5s, Meizu M6). Когда гром грянул, Xiaomi перевооружились, а Huawei превратился из дорогостоящей размазни в реального конкурента, было уже поздно пить Боржоми перевооружать дешёвые смартфоны. И поэтому, как видите, Redmi 6A/Redmi 5 в цене, Meizu M6 – нет.



Meizu M6

Но мы не фанатики конкретной марки, поэтому оставим трагедию производителя в стороне, и лучше пройдёмся по плюсам и минусам внезапно дешёвого Meizu. Экран, конечно, не супер-яркий (на максимуме светит, как экран в вашем бюджетном Самсунге на 75-80%), но с чёткостью, углами обзора и цветопередачей всё вполне хорошо. Процессор старый, но восьмиядерный – лучше старая малогабаритная квартира, чем новое койко-место. А вот с прожорливостью MediaTek MT6750 придётся смириться, и утешать себя тем, что в вашем Meizu весьма неплохие камеры за такие-то 5.5-5.7 тысяч рублей. Это ни разу не роскошь и не шик – это просто самый дешёвый смартфон среди «цивилизованных», которые можно купить с доставкой из Китая.

Meizu M6 Note — быстрый, выносливый, с хорошими камерами

Как только мы выбираем смартфон не по принципу «самый дешёвый из тех, который стоит покупать», а пытаемся найти толковую по всем характеристикам модель, оказывается, что выбирать особо не из чего. Если идти по пути наименьшего сопротивления, лучшим вариантом будет Xiaomi Redmi 5 Plus с 3/32 Гбайт памяти – 8600-8800 рублей у популярных продавцов. Да, дороговато, но «это ж Сяоми! Не грех и переплатить за китайский люкс!», как любят намекать торгаши на Aliexpress. Получите универсальный по скорости работы, стабильности и автономности аппарат, у которого из минусов можно назвать разве что не очень качественные камеры. Причём новые Redmi 6 оказываются даже хуже старого Redmi 5 Plus и по качеству экрана, и по потенциалу процессора в реальной жизни (а не «на бумаге»).



Meizu M6 Note

Другая крайность – взять хороший смартфон «усопшего» производителя LeEco – например, Le 2, в котором вы получите мощный процессор, Full HD-экран и 64 Гбайт памяти за 6500 рублей. Проблема будет заключаться в откровенно ужасной камере, плохой автономности и старой прошивке, которая уже никогда не обновится.

И, наконец, есть модный-стильный-молодёжный Lenovo K5 Play с 3/32 Гбайт памяти, не очень быстрым, но восьмиядерным процессором, сдвоенной камерой, экраном 18:9 за 6300-7200 рублей – продажи только начались, спрос на смартфон прыгучий, поэтому продавцы перестраховываются с ценами, кто во что горазд. Минусы этого смартфона – непонятная ситуация с прошивкам. Вроде бы «глобальной» с русским языком и Google Play прошивки не существует, есть только кустарно русифицированные варианты с установленным через труднодоступные места Google Play.

При этом экран не очень яркий и не очень чёткий по современным меркам (натянутые на 5.7 дюймов 1440x720 пикселей) в сравнении с Xiaomi/Meizu/LeEco за эти же деньги, да и процессор не «боевой», а «что-нибудь, лишь бы восьмиядерное». За 6300 – хороший вариант, дороже – не очень, поэтому в основную рекомендацию не попадает.

А попадает в неё снятый с конвейера и плавно исчезающий из продажи, но всё ещё актуальный Meizu M6 Note – смартфон, который появился летом 2017 г. по цене от 11 тысяч рублей в Китае, но на деле всегда стоил дороже, и поэтому рекордной популярностью у любителей китайщины не пользовался.

Но прошёл год, M6 Note «морально устарел» и стал дешевле, но не стал хуже, потому что с тех пор в бюджетных смартфонах не изобрели ни черта нового, кроме вытянутых в высоту экранов.

В Meizu M6 Note у вас будет большой экран с «телевизионным» разрешением 1920x1080, 4000 мАч в аккумуляторе, 3 Гбайт оперативной памяти даже в «голых» комплектациях с 16 Гбайт на накопителе, разъём для карт памяти, быстрая зарядка, хорошая сдвоенная основная камера, быстрый для всего понемногу процессор. И всё это – за 7200-7500 рублей в минимальном варианте. Да, 16 гигабайт сегодня очень мало для нормального использования смартфона – по сути, вы получаете «заготовку» с местом для основных приложений, а для фильмов/фото/музыки, если вы хотите слушать их не из интернета, а со внутренней памяти, придётся покупать карту памяти. Но это самый дешёвый способ «ступить в средний класс» смартфонов и получить технически хороший мобильник живого (а не мёртвого, как это бывает на распродажа) производителя, с запчастями, нормальной гарантией и т.д.



Meizu M6 Note

Впрочем, экономия должна быть экономной, поэтому 32 Гбайт памяти, но уже за 8500 рублей, M6 Note выглядит не так интересно, и в таком случае лучше всё же доплатить ещё 300-500 за Redmi 5 Plus.

Xiaomi Mi A2/Mi 6X — максимум скорости и лучшая фотосъёмка в бюджетниках

Сколько стоит 12-15 тысяч рублей Чем хорош Быстрый процессор в запасом мощности в играх и приложениях

«Чистый» Android (Mi A2) или оболочка MIUI (Mi 6x) на выбор

Очень качественные камеры

Хороший цельнометаллический корпус

Много памяти Чем плох Нет слота для карт памяти

Нет 3.5-разъёма для наушников

Плохая автономность

Нет NFC (Google Pay) Все подробности Обзор Xiaomi Mi A2 Где можно купить недорого (на момент публикации) Mi Authorized – 12400 рублей Mi Global – 12600 рублей Hongkong Goldway – 13000 рублей Mi Store – 13000 рублей

В этом месте статьи читатели-энтузиасты начинают хмыкать и возмущаться – мол, обзорщик предлагает выбирать либо стареющий Meizu, либо намного более дорогой Xiaomi класса «всего и побольше», а это странная тактика. И они, в общем-то, будут по-своему правы, но пропихивать опостылевший всем Xiaomi Redmi Note 5 в подборку за октябрь я всё же не стал.



Xiaomi Mi 6x

Причин несколько: во-первых, Mi 6x/Mi A2 изначально более быстрые и более крутые по качеству камер смартфоны, которые набирают популярность и продолжают дешеветь, тогда как Redmi Note 5 сняли с конвейера, остатков с 3/32 Гбайт по 10 тысяч рублей не так уж много, а некоторые торгаши уже просят за минимальный Note 5 10.5-11.5 тысяч рублей. Это уже, знаете ли, за гранью добра и зла – Mi 6X 4/64 Гбайт можно купить за 12560 рублей.

Во-вторых, никаких весомых преимуществ у Redmi Note 5, кроме более ёмкого аккумулятора, над Mi 6X/Mi A2 нет, а плохую автономность этих двух новых моделей Xiaomi божится исправить в ближайших прошивках. В-третьих, если уж присматривать Redmi Note, то теперь уже Redmi Note 6 Pro. И не потому, что новая модель лучше старой – разницы как раз никакой. Просто запасы Note 5 понемногу продолжат иссякать, а это значит, что он войдёт в статус «раритет, всё равно купите», как Redmi 4X сейчас, и дешеветь перестанет. Дешеветь будут новые модели, которых завезут в огромных количествах, а потом будут пытаться продать в толкучке из таких же продавцов по соседству на Ali.

А если вы считаете, что по цене 10-12 тысяч рублей свет клином на Xiaomi не сошёлся, вынужден вас разочаровать – у всех более-менее толковых Хуавеев-Хоноров за эти деньги заботливо вырезана поддержка российского 4G (оставлена только китайская, так Huawei борется с продажей своих мобил «наружу» по неконтролируемым ценам), приятная во всех отношениях ZTE Nubia Z17 mini по скорости работы и качеству камер немного не дотягивает до «сяомофонов», Meizu M15 дороговат, а чаще всего по такой цене вам предлагают либо смартфоны класса «срамота», либо качественные, но неформат наподобие огромных «лопат» Xiaomi Mi Max 2 и т.д.



Xiaomi Mi 6x

В общем, от добра добра не ищут – лучшего сочетания мощности, качества фото и исполнения корпуса за 12-13 тысяч нечего и желать.

ASUS ZenFone 3 Zoom — 5000 мАч, крутые камеры и AMOLED-дисплей

Сколько стоит 12-15 тысяч рублей Чем хорош Быстрый и экономичный процессор

Супер-выносливость

Качественные камеры с оптическим зумом (приближение без потерь в качестве)

Яркий и чёткий AMOLED-дисплей (как у хороших Самсунгов)

Тонкий корпус Чем плох Нет NFC (Google Pay)

Плохо работает шумоподавление при звонке (вас всегда будут слышать сквозь шум)

Нет быстрой зарядки Все подробности Обзор ASUS ZenFone 3 Zoom Где можно купить недорого (на момент публикации) eBestBuy – 11200 рублей ASUS Online — 12800 рублей ASUS Official — 13200 рублей Hongkong Hi7 — 14900 рублей

Выносливые смартфоны так и не стали по-настоящему модными – быстрых смартфонов с большим аккумулятором крайне мало, а в бюджетном классе за всех и вовсе отдуваются только Xiaomi пополам с ASUS. Причём бюджетные ASUS ZenFone Max катастрофически отстают по качеству камер даже при том, что догнали Xiaomi по всем остальным характеристикам.



ASUS ZenFone 3 Zoom

Но есть и третий путь – «прощальные» распродажи дорогих смартфонов прошлых лет. Например, ASUS ZenFone 3 Zoom, который на момент выхода стоил 30 тысяч рублей и по качеству камер + скорости работы должен был конкурировать с иными флагманами Honor или Xiaomi. Но не сложилось, потому что народ не был готов платить столько за ASUS.

Зато теперь есть возможность получить то же самое, но не за 30, а за 12-15 тысяч! И я не пытаюсь сейчас изобразить сенсацию из Асуса 2016 модельного года – сенсации здесь нет, зато есть необычное сочетание характеристик, которое до сих пор никто не повторил.

Объясняю: есть у нас в этом же ценовом классе Xiaomi Redmi Note 5 – разряжается быстрее, фотографирует немного хуже. Есть Xiaomi Mi 6X – намного быстрее разряжается, фотографирует лучше. Есть Xiaomi Mi 5s Plus – работает быстрее, разряжается быстрее, фотографирует намного хуже. Есть ASUS ZenFone Max Pro – настолько же выносливый, более быстрый, но камеры несравнимо менее качественные. Есть всяческие Honor 9 Lite или Meizu 15 Lite, которые могут соперничать только по скорости работы в приложениях, но отстают по всем другим характеристикам. Короче говоря, никто с 2016 года не предложил смартфон с таким же сочетанием качественных камер и 5000 мАч в аккумуляторе.

При этом ASUS неплох и в остальных дисциплинах – процессор, конечно, по современным меркам не «гоночный», но всё ещё быстрый, экран хороший, Android обновляется своевременно, запчасти (мало ли) недорогие. Из серьёзных недостатков – плохая работа системы шумоподавления (когда будете разговаривать с друзьями из тамбура вагона электрички, вас будет плохо слышно, а не как в конкурирующих смартфонах) и предрасположенность экрана «выгорать» (если месяцами держать одну и ту же надпись на экране в заставке, остаются едва заметные отпечатки, даже когда надпись меняется), как в некоторых бюджетных самсунгах.



ASUS ZenFone 3 Zoom

И всё же плюсы перевешивают – другого настолько же крутого смартфона-долгожителя в бюджетном классе не существует.

ASUS ZenFone 4 ZE554KL — самый укомплектованный вариант для всего понемногу

Сколько стоит 15-17 тысяч рублей Чем хорош Хорошее качество съёмки фото и видео

Красивый стеклянно-металлический корпус

Разъём microSD и разъём для наушников

Раздельные слоты 2x SIM и карты памяти

Неплохая автономность

NFC Чем плох Автоматика периодически творит чушь в ночной фотосъёмке

За 15-17 тысяч процессор мог бы быть много круче Все подробности Характеристики ASUS ZenFone 4 Где можно купить недорого (на момент публикации) TomTop – 15800 рублей ASUS Online – 16000 рублей ASUS Official – 16000 рублей Hongkong Hi7 – 16200 рублей

Xiaomi со своим демпингом очень портит стройную картину в подборке бюджетных смартфонов – сложно изобразить в бюджетном (до 15-17 тысяч максимум) классе модель, которая будет радикально круче, чем Mi A2/Mi 6X. Те же Сяоми Mi Note 3 или Mi 8 SE – примерно то же самое, но дороже, HTC U Ultra прекрасен, но встречается в продаже относительно редко, Самсунги, LG и Sony по-прежнему не дотягивают по соотношению цены и начинки, Хуавеи-Хоноры приличного уровня начинаются с 17-18 тысяч (Honor 10 или View 10 AL-версии), но они такие дешёвые как раз потому, что не будут ловить 4G в России. А достойный апгрейда Xiaomi Pocophone F1 – это уже 19-20 тысяч и ни разу не бюджетно.



ASUS ZenFone 4

Есть, разве что, промежуточный вариант для тех, кому подавай более качественную видеосъёмку, чем у Xiaomi, и возможность выжать более высокое качество, чем у Mi 6X для тех, у кого хватит желания/мастерства/усердия. Наконец, остаётся ещё одна категория, которую не устраивает урезанный по всем фронтам сяомишный корпус – сторонники раздельных слотов для SIM и microSD, разъёма для наушников и любители платить через Google Pay вместо пластиковых карт.

«Разжалованный» в бюджетники флагманский смартфон, ZenFone 4 не может тягаться с мощными «китайцами» по скорости работы, но всё ещё очень хорош по яркости/качеству экрана, скорости работы Android и цветопередаче фотографий в сравнении с большинством смартфонов в китайских магазинах до 20 тысяч рублей.



ASUS ZenFone 4