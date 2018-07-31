Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница)

Самый качественный бюджетный Samsung подешевел до адекватного уровня, а для полного счастья смартфонов появился вариант с 5000 мАч в аккумуляторе и очень мощным процессором. Жить становится веселее!

Xiaomi Redmi 5A — самый качественный дешёвый смартфон

Времена года меняются, одна модная музыка сменяется другой, новые политические интриги приходят вдобавок к старым, а песня не прощается с тобой Xiaomi Redmi 5A остаётся самым толковым смартфоном дешевле 10 тысяч рублей в официальной рознице.



Xiaomi Redmi 5A

И ведь нельзя сказать, что никто не пробовал с ним конкурировать – за последние месяцы на свет появился и Meizu M8C с экраном 18:9, и якобы крутой «на бумаге» Honor 7A Pro, не говоря уже о всяческих BQ. Но… всё не то – Meizu «хромой» по скорости работы, Honor при восьми ядрах «икает» по любому поводу, да и по качеству экрана и камер очень отстаёт. А новенький Redmi 6A в Россию пока официально не приехал.

Есть только один смартфон, который «даст прикурить» немолодому Xiaomi при равной цене – Vivo Y81 за 10 тысяч рублей в МТС. Вот у него всё в порядке и с экраном, и с камерой, и с процессором (что бы ни говорили ненавистники MediaTek и прочие фанаты PUBG). Но полагаться только на один магазин и петь дифирамбы телефону, который не сегодня-завтра исчезнет из продажи (Vivo в России продают очень малыми тиражами) как-то недальновидно, что ли. Впрочем, если вам хочется максимально крутых характеристик среди бюджетных смартфонов у сетевиков, не поленитесь увидеть этого качественного «китайца» в ближайшем сотовом салоне.

А для всего остального есть MasterCard Redmi 5A. Прочный, выносливый, с ярким экраном и неплохой камерой. Явно не для игр и явно не «гоночной» породы мобильник, но таких в пределах 10 тысяч не бывает в принципе.



Xiaomi Redmi 5A

Сколько стоит 7.5 – 9 тысяч рублей Чем хорош Долго работает от аккумулятора

Яркий экран умеренного размера

Неплохие камеры

Качественные динамик и звук в наушниках Чем плох Процессор выкладывается на 100%, но его всё равно хватает впритык

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ASUS ZenFone Max Pro M1 — супер-быстрый, супер-выносливый

Худший диапазон цен для выбора бюджетного мобильника – 10-13 тысяч рублей. Потому что за эти деньги вам предлагают в лучшем случае аналог Redmi 5A с наценкой за более крупный экран или какую-нибудь убогую вторую камеру на задней панели. В худшем случае вы получаете даже менее качественный экран, меньшую автономность, но какой-нибудь бестолковый восьмиядерный китайский процессор четырёхлетней выдержки. И ещё немного смартфонов уровня «ни рыба, ни мясо» (Xiaomi Redmi 5) + классных моделей-раритетов (Moto G5s, Xiaomi Redmi 4X, ASUS ZenFone 3 ZE520KL).

Тем удивительнее, что достаточно доплатить тысячу рублей сверху, чтобы получить очень мощный смартфон с большим экраном 18:9, огромным аккумулятором в тонком корпусе и запасом памяти – ASUS ZenFone Max Pro M1!

Характеристики выглядят настолько хорошо, что даже неправдоподобно: 5000 мАч, экран Full HD+ 18:9, одинаково хороший в играх и быстрый в приложениях процессор Snapdragon 636 (что-то близкое к Galaxy S7 по скорости работы), NFC для оплаты со смартфона вместо банковской карты, быстрая зарядка и даже отдельные слоты, чтобы установить одновременно две SIM-карты и карту памяти!



ASUS ZenFone Max Pro M1

На деле всё омрачается тоскливого качества камерой, которая недалеко ушла от того же Redmi 5A за 9 тысяч рублей, и очень унылой наружностью – корпус проектировали настолько «на сдачу», что хочется сразу спрятать его в какой-нибудь чехол.

И всё же, конкуренты просят за подобный набор намного больше – порядка 18-20 тысяч рублей. ASUS пошёл на такие скидки не от хорошей жизни, а потому, что Huawei «размазал» цены на бюджетные мобильники от 13 до 20 тысяч, и потому что Xiaomi начала делать резкие движения и «ронять» цены на смартфоны в РФ почти до уровня китайских.

Такими плодами конкуренции грех не воспользоваться: ZenFone Max Pro – почти идеальный бюджетник, за исключением качества камеры. Если вы ищете быстрый и одновременно очень выносливый смартфон по минимальной цене, это он.

Meizu M6 Note — «мне бы хорошую камеру, а ещё чтобы долго работал и не зависал»

В предыдущей серии: «Вот этому ZenFone Max Pro ещё бы камеру нормальную, и был бы идеальный бюджетный смартфон!».



Meizu M6 Note

Но хорошая камера — это то, что в бюджетных смартфонах встречается редко или «с натяжкой». Если идти по пути наименьшего сопротивления, за смартфоны с хорошим качеством съёмки (Honor 9, ASUS ZenFone 4 ZE554KL, iPhone SE) придётся заплатить 18-20 тысяч рублей. Или выбирать из менее мощных, но качественных «китайцев» в минимальной комплектации.

M6 Note, как и все последние Meizu, пробивал себе путь под солнцем с трудом — очень удачный смартфон вышел в «межсезонье», когда все производители начали делать «полноэкранные» мобильники 18:9, и поэтому не стал настолько популярным, насколько он этого заслуживает.

А ведь это красивый металлический смартфон с 4000 мАч в аккумуляторе, быстрым процессором и классными камерами дешевле 15 тысяч рублей! Причём даже самые дешёвые версии с 16 Гбайт памяти не обделены «оперативкой» — никаких трюков с «если 16 Гбайт, то 2 Гбайт для оперативной памяти», как это бывает в Samsung J5 2017 или LG Q6 alpha.



Meizu M6 Note

Есть, конечно, и минусы — при такой цене уже хотелось бы видеть NFC, который Meizu упорно игнорирует в любых смартфонах, и чуть больше яркости экрана. С другой стороны, Huawei-Honor, у которых за эти же деньги такие прелести есть (Huawei Y9, P Smart, P20, Honor 9 Lite), хуже фотографируют, медленнее работают в играх, да и по автономности не дотягивают. А подешевевший и неплохой, в целом, Xiaomi Mi A1 по-прежнему ужасает качеством записи звука в видеороликах, менее выносливый, да и по качеству фото не всегда стабилен. Поэтому M6 Note — единственный способ получить одновременно быстрый и выносливый смартфон с качественной камерой дешевле 18 тысяч рублей.

Samsung Galaxy J7 (2017) — единственный бюджетный Самсунг, который стоит покупать

Сколько покупателя мобильников ни корми, он всё равно на Айфоны и Самсунги смотрит. Чаще всего, напрасно – хороший iPhone (SE 32 Гбайт) по цене начинается там, где заканчиваются бюджетные смартфоны на Android. А недорогие Самсунги чаще всего ухудшены по скорости работы и качеству экрана настолько, что после «китайщины» вас может охватить культурный шок – настолько всё плохо.



Samsung Galaxy J7 (2017)

Но есть и исключения – среди новейших Самсунгов в него вписывается Galaxy J7 (2017), один из «старших помощников младших Galaxy». Скорость работы в нём отмеряли столько, чтобы не было очень быстро, но и не приходилось страдать от «зависаний» Android. Автономность отличная, корпус красивый и практичный (раздельные слоты), камеры не радуют цветастостью картинки, но удивляют чёткостью снимков даже ночью. Яркий чёткий экран, оплата смартфоном в амплуа банковской карты, даже Always-on-display (дата, время и уведомления на чёрном заблокированном экране) присутствуют. Только памяти маловато, но это можно стерпеть, если вы не собираетесь набивать смартфон играми или скачивать карты всей Европы для навигатора.

В общем, хороший смартфон – лучший по соотношению цены и качества среди всех бюджетных Apple/Samsung/LG/Nokia/Sony. Если вы не избалованы китайскими «монстрами», а всегда выбираете из старых производителей, новым J7 разочарованы не будете.



Samsung Galaxy J7 (2017)

Сколько стоит 13-18 тысяч рублей Чем хорош Яркий качественный экран Full HD AMOLED

Always-on-display (часы, уведомления и дата на выключенном экране)

NFC (Google Pay)

Хороший звук в наушниках

Качественная оптика в камерах (красивые снимки в плохую погоду и ночью)

Раздельные слоты 2xSIM и microSD

Хорошая автономность Чем плох Беспомощный в играх процессор, средняя скорость работы с приложениями

Плохо снимает движущиеся объекты (размазывает кадр) из-за процессора

Динамик громкой связи некачественный и неудобно расположен

Долго заряжается от розетки Все подробности Обзор Samsung Galaxy J7 (2017) Где можно купить недорого Pleer.ru — 13100 рублей ОГО — 13900 рублей MediaMarkt — 15000 рублей Ozon — 15000 рублей Связной — 15000 рублей Все цены Samsung Galaxy J7 (2017)

Xiaomi Redmi Note 5 — против лома нет приёма

Уже скоро в Россию привезут смартфон с ещё более мощным процессором и ещё более крутыми камерами — Xiaomi Mi A2. Если Huawei не прыгнет выше головы, новый Сяоми надолго останется вариантом «хочу всего, да побольше» в бюджетном классе.



Xiaomi Redmi Note 5

Но ложку дёгтя (нет разъёма для карт памяти, нет отдельного разъёма для наушников) в новую модель китайцы тоже подложили, поэтому для многих окажется милее вдоль и поперёк изученный Xiaomi Redmi Note 5.

Потому что это универсальный солдат — с большим аккумулятором, хорошим процессором и, в отличие от ASUS ZenFone Max Pro, качественными камерами. А в сравнении с Meizu M6 Note, с более ярким экраном, свежим Android и более быстрым процессором.

Xiaomi тоже понимают преимущества своего Note 5, и, руководствуясь логикой «никуда не денетесь, всё равно купите» взвинчивают цены в официальных магазинах до 18-20 тысяч. Платить такую сумму за глубоко тюнингованный, но всё-таки бюджетник, у энтузиастов рука не поднимется. Если вы из этого же молодого горячего племени, которое выбирает старые BMW взамен новых «Жигулей» и ищет уцененные флагманы вместо новейших бюджетных смартфонов, ищите в интернет-магазинах Moto Z, Moto Z2 Play, ASUS ZenFone 4 ZE554KL или Sony Xperia X Perfomance. Это именно варианты на случай, когда сердце жаждет «премиум», пусть и не первой свежести. А спокойные и уравновешенные покупатели, которым прочность и автономность важнее возможности заставить смартфон фотографировать круто «через не могу», выберут Redmi Note 5, и тоже поступят правильно.



Xiaomi Redmi Note 5