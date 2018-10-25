Лучшие бюджетные смартфоны октября 2018 года (официальная розница)

Хорошо быть пессимистом — всегда получаешь только хорошие новости. Вроде бы «доллар по 65» — не повод для радости, а причина для удорожания смартфонов. Но выбирать по-прежнему есть из чего, а главный прикол заключается в том, что до 10 тысяч можно купить даже более крутой смартфон, чем во времена, когда доллар был дешевле.

Moto E4 Plus — 5000 мАч и NFC за копейки

Я тоже с детства слышал поговорку «от добра добра не ищут», но именно этим сейчас и буду заниматься. Потому что с этой поговоркой можно далеко зайти — до «не жили хорошо — нечего и начинать» и «Жигули — машина для настоящих мужиков, иномарки — для гомосексуалистов!».

Это я так элегантно пытаюсь намекнуть вам, что насколько бы ни был хорош Xiaomi Redmi 6A, это не повод превращать его в единственно возможный вариант для покупки дешевле 10 тысяч рублей в оф.рознице РФ. Даже при том, что большинство производителей сегодня плевать хотели на тех, кто не готов платить за смартфон менее $200 в сотовых салонах, всегда помните о том, что продавцы имеют свойство отдавать за бесценок мобильники, которые изначально были неадекватно дорогими, но популярностью не пользовались.



Moto E4 Plus

Moto E4 Plus — как раз такой случай. Летом 2017 года его пытались «толкать» за 14 тысяч рублей под предлогом «мы ж престижная Моторола, вы должны покупать нас по любой цене! Хэллоумотоу!». Почему-то не получилось и народ отправлялся за Honor 8 Lite/Samsung Galaxy J5 2017 в официальной рознице, или Xiaomi Redmi Note 4X/Meizu M6 Note у неофициалов. И правильно делал.

С тех пор много воды утекло, а Moto E4 Plus так и стоят на полках. Чтобы избавиться от старых моделей на полках и как-нибудь свести дебет с кредитом, продаваны снизили цену на неликвид до минимума.

И вот здесь начинается самая мякотка — Moto E4 Plus со своим огромным аккумулятором, 5.5 дюймами дисплея и NFC продают за 7-9 тысяч рублей! Вы скажете «дорого!», а я вам напомню, что за 9 тысяч в официальной рознице обычно предлагают ультра-убогий Samsung Galaxy J2 (2018) с мутным дисплеем, 1.5 Гбайт (!) оперативной памяти и 2600 мАч в аккумуляторе. А упомянутый выше «эталонный бюджетник» Xiaomi Redmi 6A в реальности тоже балансирует по цене в районе 8 тысяч рублей. И, надо отдать должное, Redmi 6A за аналогичные деньги предлагает более яркий экран и эдак на треть более быстрый в приложениях процессор. Но всё равно работает не очень быстро, а более полезные в хозяйстве 5000 мАч и NFC, в отличие от Моторолы, предложить не может.

Есть ли ещё альтернативы? Есть, конечно. Например, почётный номинант премии «ни рыба, ни мясо — 2018», Meizu M6T за 9-10 тысяч со старым, но всё-таки восьмиядерным процессором. Или прекрасный во всех отношениях Xiaomi Redmi 5 за 9.5-10 тысяч рублей. Но это уже дебри «лучше добавь X-рублей и купи Y», в которые лучше не влезать. Если не добавлять, а искать приличный смартфон по минимальной цене, Moto E4 Plus за 7-8 тысяч рублей будет очень радовать. Не найдёте в продаже — караульте Redmi 6A за 6-7 тысяч в оф.магазине Xiaomi (доставка бесплатна по РФ) и будете счастливы.

Сколько стоит 7 – 9 тысяч рублей Чем хорош Отличная автономность

NFC (Google Pay)

«Чистый» Android

Сканер отпечатков пальцев

Экран с хорошей цветопередачей

3 Гбайт оперативной памяти

Металлический корпус Чем плох Малый запас яркости экрана

Процессор тянет приложения «впритык», игры — практически не тянет

Камера немного не дотягивает до уровня Meizu M6/Xiaomi Redmi 6A, ночью фотографирует ужасно Все подробности Характеристики Moto E4 Plus Где можно купить недорого (на момент публикации) Ситилинк — 7000 рублей Никс — 7700 рублей Pleer.ru — 8000 рублей МегаФон (2) — 8000 рублей Официальный магазин Lenovo — 8000 рублей

Huawei P Smart — хороший смартфон для тех, кто не фанатеет от смартфонов

В бюджете «9-13 тысяч рублей» выбор у вас вроде бы и есть, а вроде бы его и нет. Потому что всесторонне хороший Xiaomi Redmi 5 Plus у официалов начинается с 12500 рублей и периодически «выплескивается» за 13 тысяч. А это уже территория смартфонов с более серьёзными характеристиками, и о них пойдёт речь дальше. Либо вы можете поискать за 10 тысяч на распродажах классные смартфоны среднего класса 2017 модельного года. Motorola G5s, например. Прекрасный смартфон, но таких в продаже по адекватной (10-11 тысяч) цене на всю Россию осталось несколько десятков, не более.



Huawei P Smart

А чаще всего за 10 тысяч вам предлагают каких-нибудь уродцев недоделанных. Например, Samsung Galaxy J4 (2018) с характеристиками всё той же Motorola E4 Plus, но с 32 Гбайт памяти, и не за 6-7, а за 11-12 тысяч рублей. Или Xiaomi Redmi 6, смартфон непонятного назначения с тусклым экраном, корпусом в стиле дешёвой Redmi 6A и туповатой камерой… за 11-12.5 тысяч рублей. Очень странное «обновление» по цене более удачного Redmi 5 Plus выше по тексту. Это, как если бы Apple выпустил iPhone 7, и он был бы хуже, чем iPhone 6s.

И поэтому я буду советовать…. самый тоскливый из возможных мобильник в этой ценовой категории, по единогласному мнению всех энтузиастов — Huawei P Smart. Тоскливый, как песни «Нюши» или автомобили Toyota, но, подобно этим песням/автомобилям, «честный» перед покупателями — что видишь, то и получаешь.

Видишь нормальный Full HD-дисплей — получаешь нормальный Full HD-дисплей со средними характеристиками яркости/цветопередачи. Видишь среднестатистический по мощности бюджетный процессор — получаешь хорошую скорость работы в приложениях и «сойдёт, в принципе» в играх. Видишь аккумулятор на 3000 мАч — получаешь сутки работы, или немного меньше, если усердствовать. Видишь цену порядка 11-12.5 тысяч рублей — получаешь неплохую (за эти деньги) камеру, 32 Гбайт памяти и NFC для того, чтобы перестать носить с собой банковские карты. Что же вам ещё нужно, зажравшиеся фанатики?

Хотя я уже и так знаю, что именно — «гоночная» производительность в играх, камеры с претензией на художественность и 4000 мАч. Без учёта камеры, что-то подобное есть в Xiaomi Redmi 5 Plus, но вы жертвуете поддержкой Google Pay и вписываетесь в бюджет «до 13 тысяч», только если находите смартфон по акции именно в вашем городе. А акции бывают не всегда, и заканчиваются быстро, тогда как Huawei P Smart перестал быть модным и окончательно подешевел.

Кстати говоря, вместо P Smart можно взять и его «клона», Honor 9 Lite, но это тот случай, когда за менее престижный шильдик Honor в сравнении с Huawei просят доплатить. И, если вы любите металлический корпус больше, чем стеклянный, доплачивать за Honor нет никакого смысла.

Сколько стоит 11.5-13 тысяч рублей Чем хорош Умеренные габариты

Быстрый в приложениях процессор

Большой чёткий экран

NFC (Google Pay) Чем плох В играх конкуренты на процессорах Snapdragon работают быстрее

Автономности хватает максимум на сутки, чаще — ещё меньше Все подробности Обзор Honor 9 Lite (клон Huawei P Smart с доп.селфи-камерой и в стеклянном корпусе) Характеристики Huawei P Smart Где можно купить недорого Pleer.ru — 11200 рублей ОГО — 11500 рублей Нотик — 12700 рублей XCom — 12700 рублей МТС — 13000 рублей

ASUS ZenFone Max Pro M1 — «какая-нибудь» камера, зато в остальном идеален

Вы, наверное, даже не заметили, но примерно месяц назад из продажи исчезли последние экземпляры ASUS ZenFone 4 ZE554KL за 18-19 тысяч рублей. Очень жаль — по дизайну + автономности + качеству экрана и, что главное, крутизне камер, это был отличный смартфон. Зато у нас остался хороший по всем характеристикам бюджетный ASUS для тех, кому на качество камер наплевать.



ASUS ZenFone Max Pro M1

Постоянным читателям рубрики уже тошнит от упоминания одного и того же мобильника из месяца в месяц, но я не могу отказать себе в удовольствии перечислить характеристики для новичков снова, потому что для ценителя продуманных смартфонов они звучат, как музыка: самый мощный процессор среди бюджетных смартфонов, большой чёткий Full HD-экран, 5000 мАч в аккумуляторе, раздельные слоты для двух SIM + карты памяти, быстрая зарядка, NFC (Google Pay), «чистый» Android… Ему бы ещё крутую камеру, и это был бы идеальный смартфон! Но тогда никто не будет покупать более дорогой ZenFone 5 ZE620KL.

Поэтому чёрт с ними, с камерами — в конце концов, если в основном вы фотографируете на телефон расписания всяческих автобусов, либо ещё что-нибудь без художественных соображений, либо с соображениями, но в солнечную погоду, вас устроят даже неказистые камеры ZenFone Max Pro. Важно другое: это одновременно рекордно быстрый и рекордно выносливый смартфон в категории «12-15 тысяч рублей» — даже в китайских магазинах аналогов практически нет (только чрезмерно огромный Xiaomi Mi Max 3 и старенький ASUS ZenFone 3 Zoom). А в российской рознице альтернативами даже не пахнет, и поэтому я буду продолжать рекомендовать эту модель для всех, кто фотографирует редко, но хочет заполучить максимальный запас мощности и автономности в бюджетном смартфоне.

Сколько стоит 12-15 тысяч рублей (3/32 Гбайт) Чем хорош Отличная автономность

Самый быстрый бюджетный процессор

Качественный и чёткий Full HD-дисплей

Быстрая зарядка

NFC (Google Pay)

«Чистый» Android

Раздельные слоты 2x SIM + microSD Чем плох Камеры, как у смартфонов за 6-8 тысяч рублей

Дешёвый с виду и на ощупь корпус Все подробности Обзор ASUS ZenFone Max Pro M1 (ZB602KL) Где можно купить недорого Pleer.ru — 12400 рублей XCom — 14000 рублей МТС — 15000 рублей Официальный магазин ASUS — 15000 рублей Связной — 15000 рублей

Samsung Galaxy A5 (2017) — компактный бюджетник с водозащитой и отличным экраном

Обзорщик не должен быть предвзятым, но я вынужден признаться — не люблю бюджетные Samsung. Даже при том, что я давно не занимаюсь подростковым «донкихотством» и не пытаюсь бороться за всё хорошее против всего плохого в свободное время, не могу оставаться равнодушным к дешёвым Galaxy. И каждый раз, когда меня заносит в сотовые салоны, где не разбирающиеся в мобильниках люди берут в кредит какое-нибудь самсунговское уродище (например, Galaxy J3 2017 за 10 тысяч), мне хочется подбежать к бедолагам и объяснить, какую они делают ошибку. Но потом понимаю, что на всё воля Путина бога, а происходящее в сотовом салоне — не моё собачье дело, поэтому остываю и иду дальше по своим делам.

Но с трибуны, которая дана мне на Ferra, всё равно хочу призвать вас очень внимательно подходить к покупке бюджетных Самсунгов — уж очень мало среди них хороших вариантов по соотношению цены и качества. Сейчас в числе недорогих Galaxy интересен разве что J7 2017 за 12 тысяч рублей, и вторая модель, о которой сейчас пойдёт речь.



Samsung Galaxy A5 2017

Galaxy A5 2017 — смартфон начала 2017 года, который выпустили с идеологией «выглядит, как флагманский Galaxy S7, а стоит дешевле!» по неадекватной цене в 28 тысяч рублей. Даже вопреки тому, что старый Galaxy A5 2016 был в чем-то лучше новинки (по качеству камеры так уж точно), желающих купить престижный с виду мобильник с урезанными характеристиками всё равно было очень много.

Но Samsung штампует новые смартфоны быстрее, чем продавцы успевают реализовать старые, поэтому «А-пятых» до сих пор осталось предостаточно. Только их скоро будет крайне сложно продать, из-за того, что грядет 2019 год, а в названии смартфона явным образом «зашит» его возраст. Это нам с вами без разницы, как там назвали какой-нибудь отдельный телефон (иначе бы продажи Сяоми Попофон Покофон стремились к нулю), а для обычных покупателей «не модный» смарт — это уже трагедия.

Так вот — теперь A5 2017 там, где он ещё остался, стоит 15 тысяч вместо 28. И, подобно рецепту для ASUS ZenFone Max Pro выше по тексту, этот смартфон тоже рекомендован к покупке, если камера в смарте у вас не на первом месте.

Потому что это, по современным меркам, очень компактный (5.2 дюйма) мобильник с Full HD AMOLED, водозащитой (этого вообще нет ни у кого в бюджетном классе), возможностью установить две сим-карты + карту памяти одновременно, быстрой зарядкой, NFC и Always-on-display (часы и уведомления за заблокированном экране). Ни один из последующих Самсунгов дешевле 20 тысяч не способен предложить что-то подобное, да и «китайцам» нечем крыть большинство из этих преимуществ.

Конечно, я отдаю себе отчёт в том, что советую вам раритет, который очень сложно найти в продаже. Поэтому, если смартфон вам нравится, есть смысл заказывать его по интернету, а не бежать в соседний ларёк — там, скорей всего, вам будут впаривать новые, гораздо менее крутые самсунги втридорога.

Сколько стоит 15 тысяч рублей Чем хорош Компактный корпус

Качественный экран Full HD AMOLED

Водозащита

Раздельные слоты 2x SIM + microSD

NFC (Google Pay + Samsung Pay для старых терминалов без оплаты по касанию)

Always-on-display

Быстрая зарядка Чем плох Низкокачественные камеры

Медлительный

Автономности зачастую хватает менее, чем на сутки Все подробности Обзор смартфонов Samsung Galaxy A3/A5/A5 2017 Где можно купить недорого Связной — 15000 рублей Евросеть — 15000 рублей МегаФон — 15000 рублей Pleer.ru — 15500 рублей

Xiaomi Redmi Note 5 — скорость, выносливость, камера

Второй (после ZenFone Max Pro) герой рубрики, который уже всем осточертел, но на этот раз уже в рамках «прощальных гастролей». Потому что с даты выхода прошло 8 месяцев, поэтому пришла пора имитировать бурную деятельность и выкатывать «новинку», иначе не будут покупать.

И новинку, как водится, выкатили — встречайте Redmi Note 6 Pro, клон Redmi Note 5, но с увеличенным экраном с «чёлкой» и бестолковой второй селфи-камерой для снимков с размытым фоном. Ах да, и доплатите за это 5 тысяч рублей в сравнении с «устаревшей» моделью, будьте добры.



Xiaomi Redmi Note 5

Но покупать всё равно будут, потому что Note 5 попросту скоро исчезнет из официальных магазинов. Если вы всё равно не понимаете, почему эти мобильники гребут с прилавков, сейчас попытаюсь объяснить.

Дело в том, что в начале 2018 года Xiaomi первыми влепили в бюджетный смартфон небывало мощный процессор, да ещё приправили всё это хорошим экраном, большим аккумулятором и хорошей камерой. «Ложкой дёгтя» стал ворованный у iPhone X дизайн и плоховатая оптика («стёклышки») камеры, из-за которых днём фотографии хороши, а вот ночью выдавить из смартфона качество будет получаться не с первого раза. Но даже при таких исходных данных Redmi Note 5 фотографирует лучше, чем большинство «вёдер» до 20 тысяч рублей в российских официальных магазинах.

Были у него и толковые конкуренты — Meizu M6 Note, который был более медленным, но постепенно стал исчезать из продажи. Motorola G6, которая фотографирует настолько же хорошо, но аккумулятор в нём меньше, а процессор хуже. Крутой во всём Honor 9, который теперь уже сложно найти по адекватной цене. ASUS ZenFone Max Pro M1, который всем хорош, но «сливает» по качеству фото с такой разницей, что об этом стыдно говорить. Да и экран в нём менее яркий на максимуме.

При этом Redmi Note 5 — тоже не верх совершенства, и во многих случаях камеру нужно «пинать» до победного, чтобы получить снимок достойного качества. А ещё совсем недавно за этот смартфон просили абсолютно хамские 18-20 тысяч рублей, что почти вдвое больше, чем цена, по которой его можно заказать с доставкой из Китая. Но сейчас цены устаканились на разумном уровне, а достойных альтернатив по-прежнему нет, поэтому выбор стал очевиден.



Xiaomi Redmi Note 5

Сколько стоит 13-15 тысяч рублей Чем хорош Хорошая автономность

Качественные камеры

Очень быстрый процессор

Большой, яркий и чёткий дисплей Чем плох Корпус из дешёвых материалов (позаимствован у бюджетного Redmi 5 Plus)

Ночью за качественный кадр приходится «воевать» с тупой автоматикой

Нет NFC (Google Pay) Все подробности Обзор Xiaomi Redmi Note 5 Где можно купить недорого Pleer.ru — 13400 рублей ОГО — 13400 рублей Ситилинк — 13900 рублей МТС — 14300 рублей Кей — 14300 рублей