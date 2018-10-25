Лучшие бюджетные смартфоны октября 2018 года (официальная розница)

Евгений Харитонов, 

Хорошо быть пессимистом — всегда получаешь только хорошие новости. Вроде бы «доллар по 65» — не повод для радости, а причина для удорожания смартфонов. Но выбирать по-прежнему есть из чего, а главный прикол заключается в том, что до 10 тысяч можно купить даже более крутой смартфон, чем во времена, когда доллар был дешевле.

Moto E4 Plus — 5000 мАч и NFC за копейки

Я тоже с детства слышал поговорку «от добра добра не ищут», но именно этим сейчас и буду заниматься. Потому что с этой поговоркой можно далеко зайти — до «не жили хорошо — нечего и начинать» и «Жигули — машина для настоящих мужиков, иномарки — для гомосексуалистов!».

Это я так элегантно пытаюсь намекнуть вам, что насколько бы ни был хорош Xiaomi Redmi 6A, это не повод превращать его в единственно возможный вариант для покупки дешевле 10 тысяч рублей в оф.рознице РФ. Даже при том, что большинство производителей сегодня плевать хотели на тех, кто не готов платить за смартфон менее $200 в сотовых салонах, всегда помните о том, что продавцы имеют свойство отдавать за бесценок мобильники, которые изначально были неадекватно дорогими, но популярностью не пользовались.

Moto E4 Plus
Moto E4 Plus

Moto E4 Plus — как раз такой случай. Летом 2017 года его пытались «толкать» за 14 тысяч рублей под предлогом «мы ж престижная Моторола, вы должны покупать нас по любой цене! Хэллоумотоу!». Почему-то не получилось и народ отправлялся за Honor 8 Lite/Samsung Galaxy J5 2017 в официальной рознице, или Xiaomi Redmi Note 4X/Meizu M6 Note у неофициалов. И правильно делал.

С тех пор много воды утекло, а Moto E4 Plus так и стоят на полках. Чтобы избавиться от старых моделей на полках и как-нибудь свести дебет с кредитом, продаваны снизили цену на неликвид до минимума.

Почему вам не нужен дорогой смартфон

И вот здесь начинается самая мякотка — Moto E4 Plus со своим огромным аккумулятором, 5.5 дюймами дисплея и NFC продают за 7-9 тысяч рублей! Вы скажете «дорого!», а я вам напомню, что за 9 тысяч в официальной рознице обычно предлагают ультра-убогий Samsung Galaxy J2 (2018) с мутным дисплеем, 1.5 Гбайт (!) оперативной памяти и 2600 мАч в аккумуляторе. А упомянутый выше «эталонный бюджетник» Xiaomi Redmi 6A в реальности тоже балансирует по цене в районе 8 тысяч рублей. И, надо отдать должное, Redmi 6A за аналогичные деньги предлагает более яркий экран и эдак на треть более быстрый в приложениях процессор. Но всё равно работает не очень быстро, а более полезные в хозяйстве 5000 мАч и NFC, в отличие от Моторолы, предложить не может.

Moto E4 Plus

Есть ли ещё альтернативы? Есть, конечно. Например, почётный номинант премии «ни рыба, ни мясо — 2018», Meizu M6T за 9-10 тысяч со старым, но всё-таки восьмиядерным процессором. Или прекрасный во всех отношениях Xiaomi Redmi 5 за 9.5-10 тысяч рублей. Но это уже дебри «лучше добавь X-рублей и купи Y», в которые лучше не влезать. Если не добавлять, а искать приличный смартфон по минимальной цене, Moto E4 Plus за 7-8 тысяч рублей будет очень радовать. Не найдёте в продаже — караульте Redmi 6A за 6-7 тысяч в оф.магазине Xiaomi (доставка бесплатна по РФ) и будете счастливы.

Сколько стоит

7 – 9 тысяч рублей

Чем хорош
  • Отличная автономность
  • NFC (Google Pay)
  • «Чистый» Android
  • Сканер отпечатков пальцев
  • Экран с хорошей цветопередачей
  • 3 Гбайт оперативной памяти
  • Металлический корпус

Чем плох
  • Малый запас яркости экрана
  • Процессор тянет приложения «впритык», игры — практически не тянет
  • Камера немного не дотягивает до уровня Meizu M6/Xiaomi Redmi 6A, ночью фотографирует ужасно

Все подробности

Характеристики Moto E4 Plus

Где можно купить недорого (на момент публикации)

Ситилинк — 7000 рублей

Никс — 7700 рублей

Pleer.ru — 8000 рублей

МегаФон (2) — 8000 рублей

Официальный магазин Lenovo — 8000 рублей

Huawei P Smart — хороший смартфон для тех, кто не фанатеет от смартфонов

В бюджете «9-13 тысяч рублей» выбор у вас вроде бы и есть, а вроде бы его и нет. Потому что всесторонне хороший Xiaomi Redmi 5 Plus у официалов начинается с 12500 рублей и периодически «выплескивается» за 13 тысяч. А это уже территория смартфонов с более серьёзными характеристиками, и о них пойдёт речь дальше. Либо вы можете поискать за 10 тысяч на распродажах классные смартфоны среднего класса 2017 модельного года. Motorola G5s, например. Прекрасный смартфон, но таких в продаже по адекватной (10-11 тысяч) цене на всю Россию осталось несколько десятков, не более.

Huawei P Smart
Huawei P Smart

А чаще всего за 10 тысяч вам предлагают каких-нибудь уродцев недоделанных. Например, Samsung Galaxy J4 (2018) с характеристиками всё той же Motorola E4 Plus, но с 32 Гбайт памяти, и не за 6-7, а за 11-12 тысяч рублей. Или Xiaomi Redmi 6, смартфон непонятного назначения с тусклым экраном, корпусом в стиле дешёвой Redmi 6A и туповатой камерой… за 11-12.5 тысяч рублей. Очень странное «обновление» по цене более удачного Redmi 5 Plus выше по тексту. Это, как если бы Apple выпустил iPhone 7, и он был бы хуже, чем iPhone 6s.

И поэтому я буду советовать…. самый тоскливый из возможных мобильник в этой ценовой категории, по единогласному мнению всех энтузиастов — Huawei P Smart. Тоскливый, как песни «Нюши» или автомобили Toyota, но, подобно этим песням/автомобилям, «честный» перед покупателями — что видишь, то и получаешь.

Как выбрать хороший дешёвый смартфон

Видишь нормальный Full HD-дисплей — получаешь нормальный Full HD-дисплей со средними характеристиками яркости/цветопередачи. Видишь среднестатистический по мощности бюджетный процессор — получаешь хорошую скорость работы в приложениях и «сойдёт, в принципе» в играх. Видишь аккумулятор на 3000 мАч — получаешь сутки работы, или немного меньше, если усердствовать. Видишь цену порядка 11-12.5 тысяч рублей — получаешь неплохую (за эти деньги) камеру, 32 Гбайт памяти и NFC для того, чтобы перестать носить с собой банковские карты. Что же вам ещё нужно, зажравшиеся фанатики?

Huawei P Smart

Как выбрать дешёвый смартфон с хорошей камерой

Хотя я уже и так знаю, что именно — «гоночная» производительность в играх, камеры с претензией на художественность и 4000 мАч. Без учёта камеры, что-то подобное есть в Xiaomi Redmi 5 Plus, но вы жертвуете поддержкой Google Pay и вписываетесь в бюджет «до 13 тысяч», только если находите смартфон по акции именно в вашем городе. А акции бывают не всегда, и заканчиваются быстро, тогда как Huawei P Smart перестал быть модным и окончательно подешевел.

Кстати говоря, вместо P Smart можно взять и его «клона», Honor 9 Lite, но это тот случай, когда за менее престижный шильдик Honor в сравнении с Huawei просят доплатить. И, если вы любите металлический корпус больше, чем стеклянный, доплачивать за Honor нет никакого смысла.

Сколько стоит

11.5-13 тысяч рублей

Чем хорош
  • Умеренные габариты
  • Быстрый в приложениях процессор
  • Большой чёткий экран
  • NFC (Google Pay)

Чем плох
  • В играх конкуренты на процессорах Snapdragon работают быстрее
  • Автономности хватает максимум на сутки, чаще — ещё меньше

Все подробности

Обзор Honor 9 Lite (клон Huawei P Smart с доп.селфи-камерой и в стеклянном корпусе)

Характеристики Huawei P Smart

Где можно купить недорого

Pleer.ru — 11200 рублей

ОГО — 11500 рублей

Нотик — 12700 рублей

XCom — 12700 рублей

МТС — 13000 рублей

ASUS ZenFone Max Pro M1 — «какая-нибудь» камера, зато в остальном идеален  

Вы, наверное, даже не заметили, но примерно месяц назад из продажи исчезли последние экземпляры ASUS ZenFone 4 ZE554KL за 18-19 тысяч рублей. Очень жаль — по дизайну + автономности + качеству экрана и, что главное, крутизне камер, это был отличный смартфон. Зато у нас остался хороший по всем характеристикам бюджетный ASUS для тех, кому на качество камер наплевать.

ASUS ZenFone Max Pro M1
ASUS ZenFone Max Pro M1

Постоянным читателям рубрики уже тошнит от упоминания одного и того же мобильника из месяца в месяц, но я не могу отказать себе в удовольствии перечислить характеристики для новичков снова, потому что для ценителя продуманных смартфонов они звучат, как музыка: самый мощный процессор среди бюджетных смартфонов, большой чёткий Full HD-экран, 5000 мАч в аккумуляторе, раздельные слоты для двух SIM + карты памяти, быстрая зарядка, NFC (Google Pay), «чистый» Android… Ему бы ещё крутую камеру, и это был бы идеальный смартфон! Но тогда никто не будет покупать более дорогой ZenFone 5 ZE620KL.

Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone

Поэтому чёрт с ними, с камерами — в конце концов, если в основном вы фотографируете на телефон расписания всяческих автобусов, либо ещё что-нибудь без художественных соображений, либо с соображениями, но в солнечную погоду, вас устроят даже неказистые камеры ZenFone Max Pro. Важно другое: это одновременно рекордно быстрый и рекордно выносливый смартфон в категории «12-15 тысяч рублей» — даже в китайских магазинах аналогов практически нет (только чрезмерно огромный Xiaomi Mi Max 3 и старенький ASUS ZenFone 3 Zoom). А в российской рознице альтернативами даже не пахнет, и поэтому я буду продолжать рекомендовать эту модель для всех, кто фотографирует редко, но хочет заполучить максимальный запас мощности и автономности в бюджетном смартфоне.

ASUS ZenFone Max Pro M1

Сколько стоит

12-15 тысяч рублей (3/32 Гбайт)

Чем хорош
  • Отличная автономность
  • Самый быстрый бюджетный процессор
  • Качественный и чёткий Full HD-дисплей
  • Быстрая зарядка
  • NFC (Google Pay)
  • «Чистый» Android
  • Раздельные слоты 2x SIM + microSD

Чем плох
  • Камеры, как у смартфонов за 6-8 тысяч рублей
  •  Дешёвый с виду и на ощупь корпус

Все подробности

Обзор ASUS ZenFone Max Pro M1 (ZB602KL)

Где можно купить недорого

Pleer.ru — 12400 рублей

XCom — 14000 рублей

МТС — 15000 рублей

Официальный магазин ASUS — 15000 рублей

Связной — 15000 рублей

Samsung Galaxy A5 (2017) — компактный бюджетник с водозащитой и отличным экраном

Обзорщик не должен быть предвзятым, но я вынужден признаться — не люблю бюджетные Samsung. Даже при том, что я давно не занимаюсь подростковым «донкихотством» и не пытаюсь бороться за всё хорошее против всего плохого в свободное время, не могу оставаться равнодушным к дешёвым Galaxy. И каждый раз, когда меня заносит в сотовые салоны, где не разбирающиеся в мобильниках люди берут в кредит какое-нибудь самсунговское уродище (например, Galaxy J3 2017 за 10 тысяч), мне хочется подбежать к бедолагам и объяснить, какую они делают ошибку. Но потом понимаю, что на всё воля Путина бога, а происходящее в сотовом салоне — не моё собачье дело, поэтому остываю и иду дальше по своим делам.

Но с трибуны, которая дана мне на Ferra, всё равно хочу призвать вас очень внимательно подходить к покупке бюджетных Самсунгов — уж очень мало среди них хороших вариантов по соотношению цены и качества. Сейчас в числе недорогих Galaxy интересен разве что J7 2017 за 12 тысяч рублей, и вторая модель, о которой сейчас пойдёт речь.

Samsung Galaxy A5 2017
Samsung Galaxy A5 2017

Galaxy A5 2017 — смартфон начала 2017 года, который выпустили с идеологией «выглядит, как флагманский Galaxy S7, а стоит дешевле!» по неадекватной цене в 28 тысяч рублей. Даже вопреки тому, что старый Galaxy A5 2016 был в чем-то лучше новинки (по качеству камеры так уж точно), желающих купить престижный с виду мобильник с урезанными характеристиками всё равно было очень много.

Но Samsung штампует новые смартфоны быстрее, чем продавцы успевают реализовать старые, поэтому «А-пятых» до сих пор осталось предостаточно. Только их скоро будет крайне сложно продать, из-за того, что грядет 2019 год, а в названии смартфона явным образом «зашит» его возраст. Это нам с вами без разницы, как там назвали какой-нибудь отдельный телефон (иначе бы продажи Сяоми Попофон Покофон стремились к нулю), а для обычных покупателей «не модный» смарт — это уже трагедия.

Так вот — теперь A5 2017 там, где он ещё остался, стоит 15 тысяч вместо 28. И, подобно рецепту для ASUS ZenFone Max Pro выше по тексту, этот смартфон тоже рекомендован к покупке, если камера в смарте у вас не на первом месте.

Потому что это, по современным меркам, очень компактный (5.2 дюйма) мобильник с Full HD AMOLED, водозащитой (этого вообще нет ни у кого в бюджетном классе), возможностью установить две сим-карты + карту памяти одновременно, быстрой зарядкой, NFC и Always-on-display (часы и уведомления за заблокированном экране). Ни один из последующих Самсунгов дешевле 20 тысяч не способен предложить что-то подобное, да и «китайцам» нечем крыть большинство из этих преимуществ.

Samsung Galaxy A5 2017

Конечно, я отдаю себе отчёт в том, что советую вам раритет, который очень сложно найти в продаже. Поэтому, если смартфон вам нравится, есть смысл заказывать его по интернету, а не бежать в соседний ларёк — там, скорей всего, вам будут впаривать новые, гораздо менее крутые самсунги втридорога.

Сколько стоит

15 тысяч рублей

Чем хорош
  • Компактный корпус
  • Качественный экран Full HD AMOLED
  • Водозащита
  • Раздельные слоты 2x SIM + microSD
  • NFC (Google Pay + Samsung Pay для старых терминалов без оплаты по касанию)
  • Always-on-display
  • Быстрая зарядка

Чем плох
  • Низкокачественные камеры
  • Медлительный
  • Автономности зачастую хватает менее, чем на сутки

Все подробности

Обзор смартфонов Samsung Galaxy A3/A5/A5 2017

Где можно купить недорого

Связной — 15000 рублей

Евросеть — 15000 рублей

МегаФон — 15000 рублей

Pleer.ru — 15500 рублей

Xiaomi Redmi Note 5 — скорость, выносливость, камера

Второй (после ZenFone Max Pro) герой рубрики, который уже всем осточертел, но на этот раз уже в рамках «прощальных гастролей». Потому что с даты выхода прошло 8 месяцев, поэтому пришла пора имитировать бурную деятельность и выкатывать «новинку», иначе не будут покупать.

И новинку, как водится, выкатили — встречайте Redmi Note 6 Pro, клон Redmi Note 5, но с увеличенным экраном с «чёлкой» и бестолковой второй селфи-камерой для снимков с размытым фоном. Ах да, и доплатите за это 5 тысяч рублей в сравнении с «устаревшей» моделью, будьте добры.

Xiaomi Redmi Note 5
Xiaomi Redmi Note 5

Но покупать всё равно будут, потому что Note 5 попросту скоро исчезнет из официальных магазинов. Если вы всё равно не понимаете, почему эти мобильники гребут с прилавков, сейчас попытаюсь объяснить.

Дело в том, что в начале 2018 года Xiaomi первыми влепили в бюджетный смартфон небывало мощный процессор, да ещё приправили всё это хорошим экраном, большим аккумулятором и хорошей камерой. «Ложкой дёгтя» стал ворованный у iPhone X дизайн и плоховатая оптика («стёклышки») камеры, из-за которых днём фотографии хороши, а вот ночью выдавить из смартфона качество будет получаться не с первого раза. Но даже при таких исходных данных Redmi Note 5 фотографирует лучше, чем большинство «вёдер» до 20 тысяч рублей в российских официальных магазинах.

Были у него и толковые конкуренты — Meizu M6 Note, который был более медленным, но постепенно стал исчезать из продажи. Motorola G6, которая фотографирует настолько же хорошо, но аккумулятор в нём меньше, а процессор хуже. Крутой во всём Honor 9, который теперь уже сложно найти по адекватной цене. ASUS ZenFone Max Pro M1, который всем хорош, но «сливает» по качеству фото с такой разницей, что об этом стыдно говорить. Да и экран в нём менее яркий на максимуме.

При этом Redmi Note 5 — тоже не верх совершенства, и во многих случаях камеру нужно «пинать» до победного, чтобы получить снимок достойного качества. А ещё совсем недавно за этот смартфон просили абсолютно хамские 18-20 тысяч рублей, что почти вдвое больше, чем цена, по которой его можно заказать с доставкой из Китая. Но сейчас цены устаканились на разумном уровне, а достойных альтернатив по-прежнему нет, поэтому выбор стал очевиден.

Xiaomi Redmi Note 5
Xiaomi Redmi Note 5

Сколько стоит

13-15 тысяч рублей

Чем хорош
  • Хорошая автономность
  • Качественные камеры
  • Очень быстрый процессор
  • Большой, яркий и чёткий дисплей

Чем плох
  • Корпус из дешёвых материалов (позаимствован у бюджетного Redmi 5 Plus)
  • Ночью за качественный кадр приходится «воевать» с тупой автоматикой
  • Нет NFC (Google Pay)

Все подробности

Обзор Xiaomi Redmi Note 5

Где можно купить недорого

Pleer.ru — 13400 рублей

ОГО — 13400 рублей

Ситилинк — 13900 рублей

МТС — 14300 рублей

Кей — 14300 рублей
Автор
Евгений Харитонов
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