Почему вам не нужен дорогой смартфон

Несколько лет назад флагманские смартфоны стоили 30-40 тысяч рублей. Потом случился кризис, рубль обвалился, и 30-40 превратились в 60-80 тысяч. Но, как мы все убедились, и это не предел. И пока производители соревнуются — кто выкатит более неадекватную цену, самое время задуматься — а стоит ли вообще платить такие деньги? И за что?

Давайте сразу отбросим две крайности. Первая: 80 тысяч для вас — это карманные расходы, поэтому выбирая именно топовую модель того же айфона (128 тысяч рублей, кстати говоря) вы просто вечером, ужиная в изысканном ресторане, закажете вино чуть дешевле — скажем, за 10 тысяч рублей бутылка.

Вторая: денег у вас как в среднем у всех, а то и меньше, но вы готовы питаться «дошираком» или вообще голодать, лишь бы пользоваться только определённой моделью определённой марки.

Возьмём именно среднестатистического человека, с обычным средним доходом и без попыток казаться тем, кем он не является. Что такое смартфон для него? Много что. И средство связи (как голосовой, так и текстовой), и плеер, и даже возможность поиграть в очереди на почте. Записная книжка, калькулятор, веб-браузер и, в конце концов, фотоаппарат. В общем, весьма навороченное устройство «всё в одном», без которого уже реально тяжело. Не потому, что зависимость, а потому, что жизнь так изменилась. Когда-то, например, люди без карманных или наручных часов из дома не выходили, а до их появления жили себе прекрасно.

Короче, мы ни в коем случае не будем затягивать старую унылую шарманку про «достаточно кнопочного телефона с монохромным дисплеем». Нет, не достаточно. В этой статье мы поговорим исключительно об адекватных способах экономии. Даже так - не экономии, а разумном выборе. Экономия — это когда вы вместо нормальной еды завариваете «бичпакет». Но современные флагманские смартфоны уже постепенно превращаются в золотые унитазы — красиво и дорого, но бессмысленно (и говном забиваются).

В чём же мобильники уже превысили адекватный порог наращивания мощности и цены?

Процессор

Начнём с самого очевидного — процессор. Или, если говорить корректно, система на чипе (System On Chip - SoC). В интернете наперебой нахваливают новейший Qualcomm Snapdragon 845, бенчмарк AnTuTu выпускает очередное обновление рейтинга самых производительных смартфонов (не исключено, что некоторые из них до сих пор «подкручивают» производительность специально для этого замеров, но не в этом суть). И никто особо не задумывается — погодите, а зачем нужна такая производительность? Где её применять?

И если спросить многих — зачем? Они даже вопрос на поймут. Как это — зачем? Ты что, дурак? Это же производительность! Чем она выше - тем лучше!

Интересно, что ещё несколько лет назад компания Qualcomm представила и более бюджетные серии своих систем на чипе. В дополнение к топовой 8хх, существуют ещё 6хх и 4хх. И если 4хх - это действительно бюджетный уровень, которого очень часто очевидно оказывается недостаточно, то 6хх — та самая золотая середина, когда есть всё, что нужно и всё работает. Причём, без «икоты». Во всяком случае, начиная с модели Snapdragon 636.

Ну, то есть, как. Плавно смартфоны умели работать и много лет назад. С тех пор функциональность, конечно, выросла, но не так, чтобы сильно. Помните огромные анимационные виджеты погоды у HTC? Работало же это плавно! И экраны листались плавно. Так что вдруг изменилось? Почему небольшому смартфону вдруг потребовалась вся доступная в мире мощность, чтобы загрузить страницу в браузере? Потому, что в какой-то момент разработчики ПО наплевали на экономию ресурсов приложениями. Но сейчас уже снова всё меняется — всё больше появляется смартфонов на процессорах среднего уровня и где к скорости работы нет никаких вопросов. Потому что Google закручивает в Play Market гайки для «кривых» приложений, потому что процессоры опережают «криворукость» программистов, потому что медленные прошивки постепенно исчезают даже из смартфонов Samsung, которые всегда этим славились.



Snapdragon 636, Exynos 7885, Kirin 710 или MediaTek P60 — за более крутые процессоры переплачивать почти нет смысла

Кто-то, возможно, вспомнит про игры. Но до сих пор лучшие мобильные игры вообще не требовательны к графике (от стильных паззлов вроде Monument Valley до времяубивалок в стиле Angry Birds). А «графонистые» игры, будем откровенны, неудобны в управлении, примитивны по игровому процессу в сравнении с «серьёзными» аналогами на портативных консолях или ноутбуках, да и само качество графики даже на смартфонах из верхушки рейтинга AnTuTu уступает менее мощной Nintendo Switch. В общем, веских причин для максимализма в игровой графике на смартфонах нет.

Наращивание производительности можно сравнить с «гонкой мегапикселей», которая, к счастью, уже прекратилась. Но какое-то время компании пытались продавать людям всё большее разрешение в камерах — и люди велись. Однако в какой-то момент пришлось остановиться — стало понятно, что именно увеличение количества мегапикселей на качество съёмки не влияет, а в некоторых случаях влияет в худшую сторону. Во многом благодаря Apple и её iPhone многие производители поняли, что хорошая мобильная фотография — это, прежде всего, результат пост-обработки снимка. А разрешения достаточно и на уровне 12-16 Мп, даже 20 — уже перебор. Крохотные оптические системы всё равно не раскрывают потенциал такого разрешения.

Конечно, более мощные процессоры нужны. Особенно нужны более экономичные процессоры. Разработка крутейших процессоров нужна самим разработчикам в первую очередь — иначе прогресс остановится, а с ним и исчезнут хорошие процессоры среднего класса (нужно ведь иметь исходник для того, чтобы «обрезать» флагманский процессор до среднего уровня). Только вот этот прогресс осуществляется, в том числе, за счёт вешания лапши на уши покупателям. К сожалению.



А теперь даже Google Pay есть в дешёвых моделях

Экран

Второй момент, за которым можно уже не гнаться — экран. Да, когда-то хорошие IPS-матрицы были уделом флагманов, но сегодня приличный экран может быть даже у смартфонов за 30 тысяч рублей. ASUS ZenFone 5, Xiaomi Mi 8, Sony Xperia XA2 Plus — вот, например, из недавних. Модные нынче AMOLED-экраны, впрочем, тоже многим нравятся, и отчасти они вошли в моду потому, что потребляют меньше энергии. Этим они компенсируют аппетит неизбежно прожорливых и избыточно мощных современных процессоров.

Но IPS тоже прогрессируют — это может быть не заметно с виду, но год от года такие экраны кушают меньше, а яркости выдают больше. В итоге, среднебюджетный смартфон с IPS-экраном работает примерно столько же, сколько флагман с AMOLED.

А качество экрана… Это можно назвать вкусовщиной, но всё-таки найти смартфон с правильной цветопередачей и IPS-дисплеем гораздо проще, чем найти эталонный по цветам AMOLED. Плюс, из-за PenTile в Super AMOLED всегда чуть ниже чёткость, чем в IPS, поэтому запас чёткости в нём всегда должен быть чуть выше.



Готовьтесь выкладывать денежки за гибкие мобильники

И, если уж отбросить маркетинг, 5.5-дюймовому смартфону вполне достаточно экрана Full-HD — с чёткостью всё уже настолько хорошо, что почти никто не может отличить отдельные точки.

Выше разрешение — больше нужна и мощность процессора, чтобы смартфон работал так же быстро. Производители даже намеренно ухудшают чёткость картинки тайком от пользователей. Например, ваши Samsung Galaxy S8/S9/Note8/Note9 со своими Quad HD-экранами с первого же запуска работают в режиме Full HD, пока вы не переключите чёткость обратно.

Больше напрягается процессор — выше энергопотребление. Получается, улучшая какую-то одну характеристику смартфона, мы получаем «пробоины» в других параметрах, улучшаем их до нормального уровня… и получаем неадекватно дорогой смартфон.

Камера

Ладно, если говорить о камере — это, пожалуй, тот самый момент, когда цена оправдана. Всё-таки, «середнячки» до сих пор снимают заметно хуже флагманов, особенно в темноте. И да, технический прогресс уже дошёл до той точки, когда люди крайне редко пользуются фотоаппаратом как отдельным устройством, а если и пользуются — в-основном, в профессиональной сфере (коммерческая фотография, СМИ).

Навёл, снял и тут же выложил в соцсеть (при этом фотография мгновенно улетела в семейное «облако») — это удобно. При должном качестве — ещё и незаменимо. И, к сожалению, чаще всего действительно крутую камеру можно встретить только во флагманах за те самые 60-80 тысяч рублей. Но не всегда.



Дешёвые камеры могут фотографировать хорошо, но только в очень солнечную погоду

Например, есть бренды, которые делают упор именно на камеру, оставляя прочие характеристики достаточными, но не избыточными (Asus, Honor). Есть добротные «китайцы», которые даже во вполне навороченных флагманах ставят приличную камеру, оставляя цену на уровне среднебюджетных моделей (Xiaomi, Meizu, OnePlus).

Так что, есть из чего выбирать, даже если от смартфона вам нужен фотоаппарат.

Итого

Печально, конечно, что вместо создания действительно разумных моделей, производители пытаются оправдать неадекватно дорогие смартфоны — то называя их игровыми, то имиджевыми. И не пугает их, что на сегодняшний день все эти имиджевые бренды испытывают различные проблемы, а некоторые и вовсе закрылись. А мобильные игры либо не выдерживают критики, либо хорошо выглядят и без флагманского процессора.



Не сотворите себе кумира

Вообще, смартфон давно перестал быть аксессуаром, подчёркивающим статус — примерно тогда, когда даже китайцы за 10 тысяч рублей перестали выглядеть как… китайцы за 10 тысяч рублей. По смартфону больше не встречают — ваша машина, одежда, обувь и даже наручные часы по-прежнему имеют большее значение.

Поэтому не тратьте две зарплаты на мобильник — он того не стоит. Определитесь, что от смартфона нужно лично вам, читайте наши обзоры, и перестаньте делить смартфоны на хорошие и плохие, ориентируясь только на их цену.