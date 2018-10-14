Президент Honor — «съест» ли Aliexpress российскую розницу и какими будут смартфоны после «чёлки»

Джордж Чжао откровенничает о том, будет ли «война» смартфонов с TMall против всех, рассказывает, чем отличаются близкие по цене и характеристикам модели Honor, делится секретом, когда ноутбуки Honor стоит ждать в РФ и объясняет, почему не видать россиянам популярных в Китае смартфонов с 7-дюймовыми экранами.

В 2018 году исполнилось пять лет со дня, когда Honor перестал быть серией смартфонов Huawei и стал отдельным производителем. Как вам живётся при независимости и суверенитете?

Честно говоря, грех жаловаться – за 2018 год продажи Honor в Китае выросли на 100%. А в России мы взлетели на 300% и сейчас на втором месте по доле рынка, и на первом месте по объёму онлайн-продаж. Мне кажется, это лучшие доказательства того, что мы всё делаем правильно – от характеристик смартфонов до ценовой политики.



Рост продаж Honor в России

Кстати, за пределами домашнего рынка больше всего Honor покупают именно в России. Поэтому мы будем отвечать на такое внимание взаимностью, делать смартфоны как можно более доступными и начинать продажи как можно быстрее после их старта в Китае.

Да и партнёры, чего уж там, тоже рады такому прогрессу — как российские, так и китайские.



Успехи Honor в мире

А вот обрадуются ли российские сетевые продавцы тому, что после нескольких лет сотрудничества с сотовыми салонами Honor подружился с TMall (российский филиал Aliexpress – прим. ред.) и, как кажется со стороны, пытается начать продавать смартфоны без участия ребят за пределами Китая?

У нас не было, нет и не будет «любимчиков» с особыми привилегиями, потому что такая тактика портит всё. Сейчас наша цель – продавать недорогие смартфоны везде, где есть такая возможность, а не создавать для покупателей дополнительные барьеры, которые придётся «превозмогать».

Если мы начнём придерживаться принципа «все равны, но некоторые равнее», с нами постепенно поссорятся все сетевики, кроме этих самых привилегированных партнёров. В итоге смартфоны будут продаваться в меньших количествах. А меньше тираж смартфонов – выше цена.



Официальный магазин Honor в TMall (Aliexpress)

Вы, возможно, помните, что мы одними из первых открыли в России онлайн-магазин именно для любителей покупать смартфоны в интернете. Поэтому, если бы мы хотели «воевать против всех», мы даже не начинали бы продавать смартфоны где-либо, кроме этого магазина. Но практика показывает, что один в поле не воин, а честные отношения с каждым продавцом в России – это подход, который выгоден всем. Кэшбэки, подарки при покупке смартфонов, рассрочка – все эти блага появляются в том числе потому, что розничные партнёры заинтересованы продавать смартфоны, и всё это идёт во благо покупателям в том числе.



Honor 8X - первый за долгое время полностью новый смартфон Honor среднего класса. Ferra одобряет

Honor выпускает очень много похожих по характеристикам и возможностям смартфонов. В чём, например, смысл существования смартфона Honor Play с тех пор, как технология GPU Turbo (ускорение работы в играх) перестала быть эксклюзивом конкретно этой модели?

Нет, Honor Play — это не «проходная» серия. Когда мы решили создать быстрый и доступный смартфон для любителей игр, нам нужно было с чего-то начинать, и именно Honor Play стал первым носителем флагманского процессора Kirin 970 по минимальной цене. Он был изначально доступнее, чем Honor 10, у которого уже более широкая специализация. Конечно, ничто не мешало нам агитировать молодых людей, которые любят игры, доплатить за дорогие флагманские смартфоны. Но мы решили, что, если у нас есть возможность сделать специализированную «боевую» модель дешевле, нужно поступить именно так, а не надеяться, что покупатели побегут переплачивать за функции, которые им не нужны. Это во-первых.

А во-вторых, такой факт может быть не очевидным на первый взгляд, но ведь Honor Play отличается от других доступных моделей на Kirin 970 и конструктивно, потому что это смартфон с особой системой охлаждения специально для игр. Для большинства пользователей техники, включая, возможно, нас с вами, может быть не важно, насколько «выкладывается» смартфон в играх. Игру чаще всего оценивают «на глазок», работает ли она без притормаживаний, либо с плавностью работы всё явно плохо.



Honor Play - очень близкая к Honor 10 и Huawei Nova 3 модель по цене и характеристикам

Но есть и покупатели, для которых мельчайшие просадки FPS (кадров в секунду) даже в пределах комфортного уровня будут заметными. И я говорю не только о киберспортсменах – очень многие молодые люди, которые увлекаются онлайн-баталиями, хотят, чтобы смартфон работал стабильно в играх, но при этом спокойно «тянул» все повседневные приложения в фоне. «Тянул» вне зависимости от того, что и насколько интенсивно гоняет трафик в LTE-сетях, да ещё при этом не перегревался, даже если вы играете в летнюю жару.

В-третьих, в Honor Play мы использовали особую виброотдачу – как в геймпадах. Не забавы ради, а всё для тех же игровых энтузиастов – в сетевом матче некоторые атаки/фоновые события удобнее распознавать не взглядом (за всем не усмотришь), а понятной объёмной отдачей вибромотора. Так в пылу сражения можно понять, когда «прилетает урон», даже не отвлекаясь на просмотр полосы здоровья, и т.д.

То есть в ближайшем будущем выйдут новые смартфоны серии Honor Play? Или эта модель всё-таки была «выставкой достижений», а все её новшества «размажут» в будущих не-игровых смартфонах?

Мы довольны успехом Honor Play, и поэтому обязательно выпустим новый смартфон для любителей игр. Правда, он совершенно не обязательно будет называться Honor Play 2, и я пока не могу сказать, когда именно выйдут новые геймерские модели.

Если существование Honor Play оправдывает его игровая специализация, то зачем нужны, например, очень близкие по характеристикам две серии флагманских Honor? Для чего вы выпускаете не только «номерные» Honor (Honor 8/Honor 9/Honor 10 и др.), но и Honor V9/V10 (View 10), и кто из них «флагманистее»?

Флагман совершенно не обязательно должен быть только один, а наши «номерные» Honor и смартфоны V-серии отличаются и по времени выхода, и в некоторых других нюансах.



Honor V10 (слева) и Honor 10

Honor View и модели V-серии — это смартфоны, которые первыми примеряют самые прорывные технологии: первый процессор с искусственным интеллектом, новые схемы охлаждения процессора, синхронное воспроизведение музыки с другими смартфонами по Bluetooth и др. Кроме того, это всегда большие смартфоны — 5.5” раньше, а сейчас, в эпоху экранов с новым соотношением сторон, ещё крупнее. В Honor V/View мы всегда делаем упор на технологии и производительность.

«Номерные» Honor такого же поколения выходят чуть позже — в них тоже есть все полезные новшества, но размеры корпуса у таких моделей чуть меньше, а идеология уже другая. Это флагманы, которые первыми демонстрируют дизайн Honor в «новом сезоне». Иными словами, если вы хотите знать наперёд основные черты во внешности смартфонов Honor на год вперёд, внимательно разглядывайте, соответственно, Honor 8/Honor 9/Honor 10 и последующие смартфоны «номерной» серии.



Honor 10 и Honor V10

Совсем недавно в России начали продавать Honor 8X, но мы так и не дождались её «старшего брата», Honor 8X Max с 7.1-дюймовым экраном. Неужели в наших краях настолько не любят смартфоны с огромными диагоналями дисплея?

Да, сейчас экстремально крупные планшетофоны пользуются очень умеренным спросом. Вы спросите, почему тогда мы продаём Honor 8X Max в Китае? Дело в том, что с количеством населения, как в Китае, у нас всегда есть огромный спрос и очень много покупателей любых смартфонов в достаточных количествах. Поэтому, даже если очень малая покупателей в Китае выберет 7-дюймовый мобильник, это будут гораздо более внушительные цифры, чем если бы мы продавали такой же смартфон вне КНР. Всё дело в массовости, без которой экзотические модели будут убыточны и вымрут полностью. Поэтому наши огромные Honor 8X Max и Honor Note 10 пока не выходят за пределы китайского рынка.

Покупают такие смартфоны, как это ни забавно, молодёжь… и пожилые люди. Старшее поколение использует крупные мобильники как замену планшетам, которая всё ещё помещается в руке — для новостей, веб-сайтов и просмотра видео.



Honor 8X

Молодые люди чаще всего выбирают 7-дюймовые смартфоны как очень выносливый вариант для игр — на большом дисплее удобнее точно прицеливаться в онлайн-шутерах, в отличие от крохотных диагоналей, где сдвигаешь палец на миллиметр, а прицел резко шарахается на треть экрана. Да и аккумулятор на 5000 мАч пригождается. Иногда Honor 8X Max/Note 10 выбирают девушки — для дамской сумочки 7 дюймов экрана помехой не будут, а максимально удобный для чтения и просмотра видео дисплей будет радовать.

Рынок есть рынок — к сожалению, мы не можем себе позволить продавать экзотические смартфоны везде, где хотелось бы.

Кстати, об экзотике — в чём смысл существования загадочной серии Honor Magic? Первый Honor Magic, вышел ещё в 2016 году, был очень крутым с технической точки зрения, но толком нигде не продавался. Его даже почти не рекламировали!

А в 2018 году, как говорят, выйдет Magic второго поколения, но снова не понятно, будет ли он считаться полноценным флагманом во главе всех моделей Honor? Или Magic — это просто «выставка достижений техники», а не смартфон для массовых продаж?

Вы правы, Honor Magic — это не массовый смартфон, у него другое предназначение.

Когда ты один из крупнейших производителей мобильников, это накладывает определённые обязательства. Наши смартфоны так популярны потому, что мы стараемся выпускать их такими, какими их хотят видеть большинство покупателей. Мы не приветствуем подход, когда выходит смартфон, и покупатели им поначалу недовольны, а потом производитель проводит «промывку мозгов», либо как-то иначе манипулирует общественным мнением и «заставляет полюбить» свои гаджеты. Технику нужно выпускать такой, чтобы она изначально нравилась покупателям, а не пытаться «воспитывать» людей за их же деньги. А популярная техника — это определённый дизайн и определённые характеристики. Как говорится, чтобы «всё, как у людей».



Шпионский снимок флагмана-слайдера Honor Magic 2

Но есть у нас и смартфоны, которые мы создаём без оглядки на то, будут ли они нравиться всем подряд — и Magic именно из таких. Magic — это такой полёт фантазии на тему «какими будут мобильники ближайшего будущего». Да, многим покупателям популярных флагманских Honor такие модели кажутся странными, зато у нас есть возможность показать аудитории что-то абсолютно новое и необычное, и многие искушённые в технике энтузиасты обожают Magic за необычный подход и самые-самые характеристики.

Мода — штука переменчивая, и то, что сегодня кажется футуристичным, на что косо поглядывают, завтра вполне может оказаться на пике моды, ведь то самое будущее настанет, и смартфоны из «пришельцев из будущего» превратятся в современные, в духе времени. Если смартфоны Honor Magic таким образом впишутся в модные веяния, мы будем рады. Но целенаправленно переделывать эти модели под сиюминутные веяния дизайна или программных новшеств не станем.

Раз уж Honor учитывает вкусы широкой аудитории, почему со времён Honor 4C Pro (2016 г.) перестали появляться смартфоны с аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и более? Разве хорошая автономность — это не первостепенное, о чём просят покупатели?

Хорошая автономность — это не цифры с ёмкостью аккумулятора. Точнее, не только они. Экраны смартфонов год от года потребляют меньше энергии на одном и том же уровне яркости, процессоры становятся более экономичными, Android и фирменные оболочки распоряжаются энергией более разумно, поэтому 4000 мАч в архаичном смартфоне легко могут означать автономность уровня современных моделей с менее ёмким аккумулятором.



Как изменялись смартфоны Honor с большим аккумулятором - Honor 4C Pro (2016 г.) и Honor 8C (2018 г.)

Или вот, к примеру, Honor 8X — в нём установлен аккумулятор ёмкостью 3750 мАч. Меньше ли это, чем 4000 мАч? Безусловно. Стоит ли из-за этого считать, что с 4000 мАч — это смартфон «долгожитель-марафонец», а с 3750 мАч «уже совсем не то»? Едва ли, ведь Honor 8X, к примеру, легко работает сутки вдали от розетки. А при средней интенсивности использования легко проработает 1.5 суток. Можно и больше, но в разы более внушительной автономности при нормальных габаритах добиться сложно, а толстые смартфоны по-прежнему почти никто не любит.

Но, раз уж мы берём за отправную точку 4000 мАч, такой смартфон у нас теперь тоже есть — это Honor 8C. С гораздо более крупным дисплеем, чем у 4C Pro, но такая уж сегодня мода и такие запросы у покупателей.

Одно из самых примечательных явлений последних лет — ноутбуки от производителей смартфонов, и неожиданный успех, который к этим ноутбукам пришёл. Свои мобильные компьютеры в России уже продают и Huawei, и Xiaomi. Почему Honor не хочет поступить так же и начать продавать свой ноутбук MagicBook в РФ?

Мы пока не решили, стоит ли налаживать поставки MagicBook в Россию в промышленных масштабах (а иначе эта затея не окупится) и сейчас ждём прогнозы от российского представительства о том, какими тиражами мы сможем продавать ноутбуки в России, какой получится удержать цену при таких объёмах, и просто хотим иметь представление, насколько хорошо покупатели ноутбуков знакомы со смартфонными брендами. Всегда есть риск, что немало покупателей компьютеров знать не знают о китайских «знаменитостях» в мобильной технике.



Honor MagicBook - четырёхъядерные Core i5 и i7, видеокарта GeForce MX150 и цена от 50 тысяч рублей (в Китае)

В смартфонах мы уже не нуждаемся в представлении, а на рынке ноутбуков в РФ логотип Honor пока не примелькался. Мы привыкли действовать наверняка, поэтому примем решение позже. Если поставки ноутбуков и начнутся, это произойдёт не ранее 2019 года. И, возможно, это уже будет новое поколение Honor MagicBook.

Почему смартфоны Honor с OLED-дисплеем можно пересчитать по пальцам, и все они окажутся старыми флагманами, а мобильников Honor с водозащитой не существует вовсе?

Потому что мы не внедряем технологии по принципу «дорого-богато», а всегда исходим из целесообразности затеи и стараемся не удорожать смартфоны для покупателя. Качественный OLED, знаете ли, дорогая штука, поэтому и встречается он у нас чаще всего во флагманских моделях (Honor Note 10, Honor Magic, — прим. ред.). В бюджетном классе плюсы и минусы OLED/IPS уравновешены, но именно из-за дешёвых OLED-матриц у покупателей складывается впечатление, что это такие дисплеи со странной цветопередачей, подверженные выгоранию картинки со временем. Так не пойдёт — уж лучше качественный IPS, чем жертвы в характеристиках и надёжности во имя непонятно чего.

Что касается водозащиты — мы внедряем её там, где она не становится «отягощающим обстоятельством». Например, у нас есть водозащищенный 10-дюймовый планшет Honor WaterPlay с сертификацией IP67.



Honor WaterPlay - водонепроницаемый планшет Honor для Китая

В смартфонах мы тоже регулярно возвращаемся к идее внедрить защиты от воды в массовые модели, но мы пока не придумали, как сделать это так, чтобы смартфон не приобрёл с этим одним преимуществом много недостатков. Потому что водостойкость сказывается и на внешности смартфона, и на его габаритах, и на качестве звучания динамиков, и на охлаждении процессора, и на ремонтопригодности (не в лучшую, как вы понимаете, сторону). Когда мы найдём способ внедрить водозащиту без значительных «жертв» и компромиссов в конструкции смартфонов, вы увидите много новых Honor с водозащитой. А сейчас в наших смартфонах есть защита от брызг — ничего по-настоящему брутального, но уже можно не опасаться, что капли на корпусе просочатся на жизненно важные для смартфона части и его тотчас же «коротнёт».

Сейчас каждый производитель городит «безрамочность» на свой лад. Какими в итоге станут безрамочные смартфоны ближайшего будущего, на Ваш взгляд?

Да, сейчас производители по-прежнему находятся в поиске. Сначала обычные дисплеи 18:9, теперь вырезы в экране… Но всё это — временные меры, а главная цель для мобильников-безрамочников — незаметные, но удобные в использовании фронтальная камера, динамик и сканер отпечатков внутри экране. Мы сейчас работаем в этом направлении.



Корпус-слайдер и никакой магии (почти)

Проблема даже не в том, что что-то сложно внедрить в экран — проблема в качестве, которое мы получим. Сканеры отпечатков в экране сейчас не очень удобны, поэтому пользователи смартфонов, если есть возможность выбирать, по-прежнему используют сканер на задней крышке, а не нащупывают экранный. С селфи-камерой тоже пока не всё так просто — либо она под экраном, но некачественная, либо расположена отдельно, но занимает место и не даёт полной безрамочности.

Возможно, компромиссом на данном этапе станут смартфоны-слайдеры без рамок, либо модели с выезжающими отдельным образом камерами.

Что выбрали бы лично Вы: смартфон с выезжающей из корпуса качественной селфи-камерой, либо менее качественную, но в экране у полностью безрамочного моноблока?

Качественную с подвижным механизмом в корпусе, конечно. Если селфи-камера низкокачественная, зачем она тогда вообще нужна?

А сколько нужно тыловых камер смартфону, чтобы он качественно снимал фото и видео? И чем закончится эта гонка за количеством камер на задней панели мобильников?

Я думаю, рано или поздно мы вернёмся к тому, что тыловых камер в смартфонах станет меньше, чем сейчас. Сразу же, когда появится возможность делать крутые камеры не громоздкими и без сложной размашистой оптической системы.



Помните ли вы, как в 2016 году все посмеивались над двойной камерой Honor 8? А спустя несколько месяцев перестали, когда две камеры появились в iPhone 7 Plus

Сейчас мы используем до трёх тыловых камер в смартфонах, и мне кажется, что на этом можно остановиться. Потому что и вправду: не лепить же их в количествах, как после выстрела картечью (смеётся).

Помимо моды на безрамочность и много камер, многие производители снова «уверовали» в чистую версию Android без фирменных оболочек. Как к этим веяниям относится Honor?

Да, мы тоже всё чаще слышим пожелания выпустить смартфоны с Андроидом в варианте «как Google завещал», но пока смотрим на такие идеи скептически. Потому что времена, когда «чистый» Android был абсолютным и несомненным благом, позади — есть в изначальной версии и свои недостатки, которые можно не исправлять, и тогда все будут называть смартфон «сырым» и непродуманным, или исправлять, и в таком случае Андроид уже будет не вполне чистым, а мы будем тратить силы не только на развитие своей оболочки, но и на исправление чужих ошибок. И с каждоым новым патчем Android мы будем вынуждены отслеживать, нужно ли по-прежнему использовать наши прежние заплатки поверх чистого Андроида, или долгожданные настройки/пункты меню уже появились, как пользователи того хотели.



Honor и Huawei можно перепрошить на чистый Андроид, но не все модели и только неофициальным образом

Не нужно демонизировать фирменные оболочки производителей — они родились именно потому, что в «голом» Android чего-то не хватало, а покупатели очень просили включить это в прошивку «под ключ». Сейчас, когда смартфоны с фирменной оболочкой в прошивке и на «стандартном» Android почти не отличаются по скорости работы и автономности, мы не видим резких причин начать распыляться на две ветки прошивок/устройств с разной идеологией.

Есть в изначальных вариантах Android и свои неоспоримые преимущества, поэтому мы, конечно, не собираемся твердить что-то в стиле «ни за что и никогда!», но пока планов по выпуску смартфонов с «чистой» версией Андроида у нас нет.