Знакомство с Honor Magic 2: крутейшая автоматика среди всех смартфонов!

Накануне выхода этой модели фанаты спорили, сможет ли Honor «переплюнуть» родительский Huawei, или нет. А не фанаты удивлялись, откуда взялись Honor новой породы и будут ли они по-настоящему крутыми. В итоге аппарат оказался «крышесносящим» по очень многим характеристикам, только вот не тем, каких вы ожидали от него в первую очередь.

Не Ивано́вы, а Ива́новы

Боже упаси вас назвать в присутствии представителей компании Honor их смартфоны «Хуавеями»! Это всё равно, что обозвать Кристину Орбакайте Кристиной Пугачёвой или припомнить Ани Лорак, что на самом-то деле она Каролина Куек. В общем, такими словами вы не скажете какой-то вопиющей неправды, но окажетесь в немилости, потому что Honor, как и милые леди в предыдущем предложении, тоже не выходит из образа и тоже старается работать так, чтобы его воспринимали как отдельную личность, а не ребёнка звёздных родителей в лице Huawei. А серия смартфонов Magic – главная «декларация независимости» и выставка технологий, которые Honor воплощает своими силами.

Honor Magic 2 (TNY-AL00) Операционная система Android 9 Pie Экран 6.39”, 2340x1080, OLED, 403 ppi Процессор HiSilicon Kirin 980, 8 ядер (2x Cortex-A76 2.6 ГГц + 2x Cortex-A76 1.92 ГГц + 4x Cortex-A55 1.8 ГГц), 10 нм Графика Mali-G76 MP10 Оперативная память 6/8 Гбайт Постоянная память 128/256 Гбайт Связь 4G (LTE Cat.21), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5, GPS, ГЛОНАСС, NFC Камеры тыловая: 16 Мп, диафрагма f/1.8, съёмка видео 3840x2160, дополнительная монохромная: 24 Мп, диафрагма f/1.8, дополнительная широкоформатная: 16 Мп, диафрагма f/2.2 фронтальная основная: 16 Мп, диафрагма f/1.8 фронтальная дополнительная 1: 2 Мп, диафрагма f/2.4 фронтальная дополнительная 2: 2 Мп, диафрагма f/2.4 Аккумулятор 3500 мАч, несъемный Размеры 157.3x75.1x8.3 мм Вес 206 г Цена на момент публикации Цены в Китае: 6/128 Гбайт – 36 тысяч рублей 6/256 Гбайт – 40 тысяч рублей 8/256 Гбайт + 3D-разблокировка сканированием лица – 55 тысяч рублей

Причём «начальников» компании настолько волнует репутация серии Honor Magic, что они даже не стали запускать конвейер с ежегодным обновлением этих моделей – предыдущий Magic, напомню, вышел два года назад и был экзотикой сразу в нескольких дисциплинах. Во-первых, скругленный по всем сторонам корпус – настолько непривычный, что среди смартфонов не приходит на ум ничего подобного, а из кнопочных телефонов вспоминаешь славный 2005 год и Motorola PEBL U6. Во-вторых, аккумулятор с рекордно быстрой зарядкой, которая уже тогда выглядела круче, чем устаревшие Qualcomm Quick Charge 3.0, которыми нас по сей день кормят флагманы Sony, Samsung и LG. В-третьих, в прошивке крутились невиданные на то время «фишки» по автоматизации задолго до того, как всё это окрестили искусственным интеллектом и начали рекламировать в более попсовых моделях.



Honor Magic 2

А теперь, уважаемые знатоки, угадайте, чей отец пришёл какими технологиями радует Honor Magic второго поколения со сроком разработки 2 года?

До чего техника дошла

Слышите топот? Это из статьи убегают энтузиасты, которые посмотрели характеристики Honor Magic 2, возмутились тем, что характеристики не максимальные в мире, а потом пошли на форум к таким же гикам рассказывать, мол, вещей полно, а носить нечего; смартфонов много, а покупать ничего не хочется, и вообще поживу я со своим трёхлетним дешёвым китайфоном ещё столько же.

А щелчки слышите? Это закрывают вкладки ребята, которые ожидали «ШОК! ВИДЕО! ХУАВЕЙ ПОРВАЛ АЙФОН! (18+)», не нашли ничего подобного в первых абзацах, и решили дальше не читать. Но вы терпеливые и дождались главного, поэтому я сейчас расскажу вам… нет, не о характеристиках Honor Magic 2, а о его сути, которую вы не постигнете ни за какие деньги, если вы не китаец. Потому что она не в мегапикселях или ядрах, а в «мозгах» смартфона, которые поверх самого Android и фирменной оболочки тюнингованы подсистемой YOYO. Приготовьтесь к многочисленным «…но Honor заморочились» и оцените вот что:

Крутая и безошибочная разблокировка голосом или сканированием лица. Аналогичные ерундовины в функции сегодня «завозят» даже в дешёвые смартфоны, но Honor заморочились, поэтому микрофоны у Magic 2 особо чувствительные и умеют отличать голос владельца от записанного на диктофон и включенного через динамик голоса владельца (!). Вы можете не понять, в чём состоит прикол, пока не обнаружите, что большинством смартфонов можно командовать на расстоянии через голосовые ассистенты и автоматику по распознаванию голоса.



Honor Magic 2 умеет точно отличать голос владельца от поддельного голоса

Сканирование лица в старшей модификации Honor Magic 2 работает при помощи 3D-сенсора и блока камер. Инженеры обещают настолько высокую точность, что ни близнец, ни человек в маске, ни, тем более, человек с вашей фотографией не сможет разблокировать смартфон вместо вас. По большому счёту, перед нами улучшенный и дополненный набор средств для разблокировки, знакомый по iPhone X/XS – одинаково сообразительный днём и ночью, более надёжный, чем традиционный блок из камер. Впрочем, для тех, кто не хочет переплачивать за свою паранойю с разблокировкой, Honor предлагает упрощённые варианты смартфоны с разблокировкой при помощи только блока из селфи-камер.



3D-разблокировка есть только в старшей версии Honor Magic 2

Зачем всё это нужно? Затем, что китайцы разблокируют смартфон огромное количество раз в день для того, чтобы оплачивать товары и услуги. Вместо того, чтобы нащупывать сканер отпечатков, можно будет подать команду смартфону голосом даже в шумном месте, или дать ему взглянуть на вас камерами, чтобы платёж подтвердился. Пугающе легко? А я бы не жаловался, если всё будет работать должным образом – чем проще, тем лучше, и не важно, что «деды пароли набирали и в банк звонили, чтобы операцию подтвердить – не то, что вы, щеглы!».



Навороченное сканирование лица 3D-сенсором нужно для безопасной оплаты в магазинах

Смартфон понимает, где и как вы его используете. Прикрепили к магниту на приборной панели машины и тронулись с места – Honor Magic 2 переходит в «автомобильный режим», в котором не блокирует экран и позволяет командовать всеми функциями голосом. Потому что Honor заморочились, чтобы всё работало без всяких крутилок, автомобильных «лаунчеров», Android Auto и прочих гербалайфов.



Режим работы в автомобиле - все функции можно включать голосовыми командами

Вместо «сколько стоит?» наводим камеру и узнаём самостоятельно. К Honor Magic 2 прикрутили распознавалку всего, что можно купить в китайских интернет-магазинах. Наводите, камера подключается к пачке баз данных (не Aliexpress, который торгует «наружу», а свойских китайских торговых площадок для своих), а потом выдаёт цену, варианты и наличие. Поэтому часы, куртки, платья, литые диски на машину и т.п. можно опознать по марке и цене без спроса и желания их владельцев. В эпоху моральных уродов-торгашей, которые в ответ на вопрос «сколько стоит твой товар?» в соцсетях отвечают «в личку написал!», неоценимая штука.



Узнать название и цену вещей можно при помощи камеры

Справедливости ради, что-то подобное для США/Европы прикручивали и к Samsung Galaxy S9, и во всяческих Моторолах X4/LG V30, но всё это работало и работает плохо, потому что продавцы не хотят «ходить строем» и превратиться из самостоятельных впаривателей в каталог, где всех будет интересовать только минимальная цена. А в Китае покупателей настолько много, а интернет-торговля настолько развита, что желающих дать доступ к базе своих товаров предостаточно, и эта торговая функция будет действительно жить.

Перевод на иностранный язык прямо во время телефонного разговора. Если вы житель Москвы или Санкт-Петербурга, то вы уже в курсе, а если нет – рассказываю. Китайцы очень любознательны и обожают путешествовать, но очень редко знают иностранные языки. Ситуация такая же, как и у нас, жителей России, которые привыкли, что приезжие учат русский, а не русские учат английский ради гостей страны.



Перевод и замена текста на лету

Поэтому Honor выдали набор функций для удобного перевода. Перевод текста с фотографии – уже не новость (в Google Translate появилась чёрт знает, когда, в китайских смартфонах всё это было уже в Huawei Mate 10 в 2017 г.), зато новость то, что теперь можно позвонить куда-нибудь в ресторан или отель, будучи за границей, задавать вопросы или говорить просьбы, а смартфон будет переводить это на лету и выдавать голосом на ин.язе в трубку тому, с кем вы говорите, не хуже, чем умеют переводчики в телесюжетах с словоблудием депутатов. И, что ещё приятнее, ответ иностранца смартфон тоже переведёт вам на ваш язык обратно. Для нас это функция из разряда «да и чёрт бы с ней», но мало того, что такое пока никто не предлагает, так ещё и никто не предлагает такое для очень сложного китайского языка. А Honor, как вы понимаете, заморочился и смог.

Перевод разговора на иностранный язык прямо во время телефонного звонка

Подсказки автоматики везде, где они могут пригодиться. О, это отдельный разговор. Во-первых, когда вы читаете что-то в интернете и натыкаетесь на непонятное слово (например, «Дока 2» или прочие АПВС), но никто не воткнул в текст никаких поясняющих ссылок, как это сделал я сейчас, в Honor Magic 2 можно выделить слово, ткнуть в пункт меню, и автоматика выдаст пачку вспомогательной информации в разных категориях – статьи, рейтинги, картинки, музыка, видео, даже почту вашу проверит, если такое слово там найдётся. Представляете, насколько можно офигеть утомиться, если ковырять всё это в поиске для каждой отдельной категории? В Honor Magic 2 этот поиск централизован, останется только выбрать, что конкретно вы хотели увидеть.



Поиск всего на свете по ключевому слову в одно нажатие

Отдельная «мякотка» – подсказки в соцсетях и прочих мессенджерах. Например, пишет вам вторая половинка: «Любимый, будь замечательным мужиком, свози меня в Геленджик на следующей неделе», у вас пропадает дар речи и письма, а смартфон соображает, к чему идёт разговор, и выдаёт кнопочку «билеты на Геленджик с даты A по дату Б» с ценами и прочей шелухой.



Honor Magic 2 умеет подставлять подходящие варианты в мессенджеры

А если вы набрались смелости и ответили «Чёрта с два тебе, а не Геленджик! Денег нет!», и вам следом пришло «ну, тогда хоть в кино со мной сегодня сходи, козёл!», смартфон подсунет кнопку со списком киносеансов, рейтингом фильмов и ценами в ближайших кинотеатрах. Отправите любимой «Ладно, сначала ещё посмотрим, какая будет погода вечером», а смартфон выдаст вам кнопку с прогнозом погоды, и тут уж ваше право – использовать эту информацию, или помалкивать о ней.

Впечатляет? Очень! Будет ли что-то подобное не для китайского рынка? Не будет! Потому что сразу поднимется вой, что смартфон нарушает тайну частной переписки, ворует персональные данные и вообще угрожает нацбезопасности США. Собственно, уже началось.

Кожа, рожа и еда. Попробуйте найти в Китае аналог российской песни «буду погибать молодым», и вы вряд ли наткнётесь на что-то подобное. Потому что китайцы после долгих лет бездумной работы на износ для западных «господ» такие шутки и образ мышления терпеть не могут. Наоборот, здоровый образ жизни в почёте, а уж китаянки помешаны на всяческой натуральной косметике и прочих способах сохранять себя в лучшем как можно дольше.



Счётчик калорий в продуктах

Поэтому для всех заинтересованных Honor Magic 2 научили рассказывать, сколько калорий в том или ином продукте просто по наведению камеры на этот продукт. Это, кстати, тоже цельнотянутая из Samsung Galaxy S9 функция.



Анализ состояния кожи в упрощённом варианте

А вот новая функция – это способность смартфона анализировать состояние кожи при помощи трёх селфи-камер и выдавать отчёт. Не в виде «ха-ха-ха, неудачник прыщавый!», а с дерматологически-косметологической точки зрения, то есть для милых дам. Угу, Honor заморочился и на этом, и даже получил сертификат ассоциации дерматологов Китая о том, что отчёт и рекомендации берутся не с потолка и более-менее достоверны.



Анализ состояния кожи в подробном варианте

Распознавание людей на записанных видео. Хуавеи-Хоноры давно научились сортировать фотографии в зависимости от их жанра (пейзаж, еда, котики…) и персонажей на фото (я, мама, папа, моя девушка, мой друг Колян и т.д.). Но теперь Honor научился распознавать людей даже на видеозаписях. Причём процессору не нужно для этого «тужиться», когда он будет перебирать список видеороликов в Full HD/4K, потому что этим занимаются отдельные экономичные нейросенсоры в процессоре Kirin 980 в доме, который построил Джек . Короче говоря, долгая история.



Honor Magic 2 распознаёт людей на видео и сортирует видеозаписи в зависимости от того, кто в них участвует

Просто знайте, что сможете легко проверить, был ли Колян на вашем дне рождении три года назад по видеозаписи: если смартфон не нашёл его среди пьяных физиономий в видеоролике с дня рождения, выходит, что Колян по-тихому решил не приезжать.

Управление дронами DJI. Тоже не новость, потому что это же умел проворачивать Honor View 10 в конце 2017 года. Новость скорее заключается в том, что помимо голосовых команд (мол, подлети-ка оттудова сюда и сфотографируй меня красиво/следуй за мной, пока я делаю какую-нибудь глупость, чтобы выложить её на YouTube в QQ), Huawei сохраняет и переносит все предустановки для пилотирования дрона со старого смартфона на новый, и т.д. В общем, когда/если выйдет Honor Magic 3, а квадрокоптер вы менять не станете, настраивать его заново не придётся.



Полуавтоматическое управление дроном со смартфона

Не про нашу честь

В общем, в смартфоне много крутых штуковин даже без оглядки на характеристики. Но главная боль заключается в том, что все эти функции были сделаны китайцами, для китайцев и во имя китайцев – всё это добро, которое «крутится» на системе-ассистенте YOYO, будет доступно только для жителей Поднебесной. Почему?

Потому что китайские магазины, сервисы погоды и бронирования билетов, онлайн-кинотеатры готовы сотрудничать, а их европейских и российских коллег придётся долго (и дорого) «уламывать» на аналогичное сотрудничество. Потому что не всё будет работать сразу идеально – это нейросети, которые, как и эти ваши Siri/Алисы становятся тем умнее, чем больше времени они проводят в «работе на местности» и на привычках людей определённых регионов/культуры. Китайцев, как вы понимаете, много, под них автоматика подстроится быстрее, чем под небольшой кружок энтузиастов, которые готовы купить дорогой китайский смартфон в РФ. Потому что нужно будет держать серверы с данным на территории РФ, делиться данными с ФСБ (иначе вам помашут перед носом длинным органом исполнительной власти и списком «врагов Роскомнадзора»), по возможности дарить всё Яндексу и вообще заниматься многими вещами, которыми Honor не хотел бы заниматься. Уж лучше не заваривать такую кашу, чем потом её расхлёбывать.

Ну а смартфон-то хороший?

Меньше всего мне хочется превращать статью о премьере мобильника в сериал, но в двух словах ответить, стоит ли покупать Honor Magic 2 (а его не будут продавать в РФ – только на Aliexpress и прочих китайских онлайн-рынках), вряд ли получится.



Honor Magic 2

С одной стороны, этот смартфон стоит разумных 35 тысяч рублей в стартовой комплектации и по части аппаратной базы повторяет дорогущие Mate 20, да еще и в более модном дизайне. С другой стороны, Magic 2 скорее выставка достижений китайского программирования, а не всесторонне «самый-самый» китайский флагман, как многие хотели бы его видеть.

Есть вещи, в которых он «порвёт» сравнимых по цене конкурентов, есть вещи, в которых конкуренции не выдерживает, и я доходчиво объясню это во второй части обзора, с примерами фото, замерами производительности и упоминанием всех «удобных» и «неудобных» конкурентов.