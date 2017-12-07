Предварительный обзор Honor View 10 (V10): всё, что мы любим в китайских флагманах

Экономия должна быть экономной, а лучшие китайские смартфоны обязаны быть дешевле американских или даже южнокорейских. Huawei уже давно рвётся в премиум с ценами на свои модели, но в конце года одумался и выпустил первый за долгое время «правильный китайский флагман» – навороченный, но по умеренной цене.

Неразбериха в названиях смартфонов Huawei и Honor – это не разовая оплошность, а состояние души. До отечественного идиотизма с наименованиями («АвтоВАЗ» - автомобильный Волжский автомобильный завод) не дошло, но вот у нас откуда ни возьмись появилась флагманская модель Honor, причём ещё более флагманская, чем уже раскрученные в России Honor 8 и 9. Как в этом, блин, разобраться? Присаживайтесь поудобнее – объясню «на пальцах».

«Это такой ухудшенный Mate 10, только Honor V-серии, которую ещё называют Honor 8 Pro/Honor 9 Pro»

Если ты говоришь жене, что идёшь к другу, друга просишь прикрыть тебя, потому что, мол, отправляешься к любовнице, любовнице докладываешь, что сегодня экстренно вышел на работу, а сам идёшь в кинотеатр на боевик – рискуешь «засыпаться» в своих показаниях по всем фронтам. Вот так и трещит модельная линейка Huawei с тех пор, как китайцы пытаются играть в разные названия одних и тех же смартфонов для разных стран.

В 2016 году Huawei осознали, что пора бы выпустить конкурента «флагманам-лопатофонам» наподобие Samsung Galaxy Note (который самоустранился из конкурентов при помощи взрыва) и менее дорогих моделей, потому что на Honor 8 и Honor 9 с маленькой диагональю экрана всем не угодишь. У «родительской» марки были только «антинародные» по цене Huawei P9 Plus/P10 Plus, и Mate 9/Mate 10, который китайцы тоже тащили за уши в «люкс». Чтобы было чем «давить» Xiaomi Mi Note 2 и OnePlus 3/3T, «хуавеевцы» создали сначала Honor V8, а потом Honor V9 с 5.7-дюймовыми дисплеями, самыми мощными процессорами Kirin и качественными, но дешёвыми камерами из Honor 8 и 9 без серьёзных изменений. Народ не сразу понял, где в иерархии стоят эти смартфоны и зачем они нужны, но потом проникся – хорошие, пусть и не рекордной крутизны камеры, ёмкий аккумулятор, чёткий дисплей и быстрый процессор обходились в 25 тысяч рублей на Aliexpress или 30-33 тысячи в российских официальных магазинах.



Honor V8 (2016 г.) – конструктор из комплектующих Huawei P9 Plus и Honor 8, первый в серии флагман-лопатофон Honor

Не бог весть как дёшево, но Xiaomi Mi5S Plus оказался бестолковым по части камеры, а OnePlus 3 слишком долго не терял в цене и «раскрутился» уже на склоне своей жизни. Всяческие ZTE Axon 7 Max были совсем уж «вёдрами» и конкуренции не выдерживали, а у Samsung и ASUS за эти деньги не было ничего с набором уровня «максимально мощный процессор + субфлагманская камера + большой экран». Были только модели среднего класса (ASUS ZenFone 3 ZE552KL, Samsung Galaxy A7 2017) и намного более дорогие флагманы да дефицитные старые Galaxy S6 edge+ и Galaxy Note 5. Huawei нащупали класс смартфонов без сильных конкурентов и хорошо на этом заработали в Китае. В России продажи шли более вяло, но в раскрутку Honor 8 Pro (так называли на наших просторах Honor V9) вложились сполна.

И вот, в декабре 2017 года в свет выходит Honor V10, или View 10, как его будут раскручивать за пределами Китая. Теперь даже нельзя ткнуть пальцем и сказать, из запчастей каких моделей его собрали. На первый взгляд, перед нами «ухудшенный» Huawei Mate 10, но с рекордно дорогим «Мейтом» Honor V10 роднит только флагманский процессор – дисплей, корпус, камеры и все остальные характеристики отличаются. Только исходные данные остались прежними – это, как и раньше, смартфон с большим экраном, самым мощным процессором (уровня лучших Samsung/Sony/LG 2017 модельного года), немного упрощёнными в сравнении с моделями за «тыщу евро» камерами и ценой от 25 тысяч рублей (в Китае) до 35-37 тысяч (в Европе и России). Модель, которая должна «прихлопнуть» стареющие флагманы (Samsung Galaxy S7 edge, LG G6, OnePlus 3T) в официальной рознице, и конкурировать со «злой флагманской китайщиной» (OnePlus 5T, Xiaomi Mi Mix 2, Meizu Pro 7 Plus) в интернет-магазинах Поднебесной. Должна, но сможет ли?

Ловкость искусственного интеллекта и никаких «железных» революций

Если вы вдруг не в курсе, каждый год Huawei выпускал свой флагманский процессор глубокой осенью-зимой, чтобы обогнать по мощности все процессоры начала года, заявить «у нас самая быстрая начинка для мобильников!» и жить с такой рекламой до весны, пока Samsung, LG, Sony и Xiaomi не влепят Snapdragon следующего поколения в свои новые флагманы.

В 2017 году схема дала сбой, потому что в «грубой силе» свежий Kirin 970 немного уступает и Exynos 8895 (Samsung Galaxy S8/Note8), и Snapdragon 835 (Xiaomi Mi6, Nokia 8, Sony Xperia XZ1). Поэтому китайцы прикрутили к ядрам и видеоускорителю мобильной платформы нейрочип – это, если объяснять на пальцах, область «мелкой моторики процессора». Программируемая штуковина, которая может непрерывно молотить какие-нибудь рутинные смартфонные задачи и почти не потреблять при этом энергии. За счёт этого, как рассказывает Huawei, мобильник можно сделать быстрее, чем если бы процессор «надули» чуть больше для результатов в бенчмарках.

В Honor V10 с этим самым нейрочипом подружили фирменную оболочку и обучили новый флагман многим забавным трюкам. Отныне:

Смартфон умеет раскладывать фотографии не только по дате создания, но и по типу изображения (пейзажи, котики и собачки, «я танцую пьяный», и так далее). Нейрочип «прикидывает в уме», что изображено на фотке и делает в системе соответствующие метки. Обычный процессор надорвётся, если заставить его сортировать сотни фотографий по нестандартному признаку.

Умная разблокировка взглядом. Срабатывает даже без нажатия на клавишу питания (смартфон «видит», что вы подняли его на уровне глаз и сам соображает, чего вы от него хотите), не работает, если вы закроете глаза (чтобы никто не разблокировал ваш смартфон, пока вы спите).



Нейрочип в процессоре Honor View 10 учится распознавать лицо даже в сложных условиях

Honor View 10 знает, сидите ли вы или лежите на боку и не поворачивает экран без необходимости. Бывало ли с вами такое, что текст разворачивало в альбомную ориентацию сразу же, как только вы прилегли на диван? Мобильник в курсе, лежите ли вы или сидите, и подстраивает ориентацию дисплея. Больше не нужно дёргать клавишу «автоповорот» при чтении лёжа. А ещё экран не выключается, пока вы на него смотрите (да-да, это добро уже года три как есть в Samsung).



Смартфон сам поймёт, когда поворачивать экран в альбомную ориентацию будет неуместно

Камера сама понимает, фотографируете ли вы еду, котиков или здание, и подстраивает картинку в зависимости от того, кто/что находится в кадре. Давно пора.



Камера понимает, что она фотографирует, и корректирует настройки в зависимости от ситуации



В камере Honor View 10 есть 13 сценариев съёмки, которые смартфон подбирает под разные условия



Фронтальная камера лучше справляется с замыливанием фона, можно даже подменить фон на сторонний в сэлфи.

До 15 смартфонов Honor V10 (к другим скоро тоже «прикрутят») можно объединить в одну стереосистему. Для этого нужно подключиться к одной и той же сети Wi-Fi, включить музыку на первом смартфоне, «раздать» её при помощи приложения, «принять» при помощи этого же приложения на окружающие мобильники касанием корпусов (NFC). Забавная штуковина, но пока работает только для стандартного аудиоплеера – из «В Контакте» или Google Play Музыки транслировать треки (пока?) нельзя.



...подключить остальные смартфоны-колонки при помощи NFC

А вот не надо зевать! Вы просили у производителей новшества – они вам эти новшества «родили». И я понимаю, что вам малоинтересны «хакерские трюки» с мобильником, а важны характеристики «на каждый день», поэтому о них пойдёт речь прямо сейчас.

Странная, но практичная внешность, ёмкий аккумулятор

На официальных фотографиях Honor View 10 может показаться вам стеклянной «карамелькой», но это только иллюзия – смартфон металлический, с матовой тёмной краской во всех вариантах исполнения. Сейчас даже Айфоны превратились в стеклянные «мыльницы», поэтому все, кто искал мощный мобильник с прочным корпусом в старых традициях – вот вам почти единственный вариант для покупки.

Правда, Honor V10 маркий всегда – отпечатки видно примерно так же хорошо, как на термосе, который «ощупали» сверху донизу. На синем корпусе следы не так заметны.



Приятно видеть не-стеклянный флагманский смартфон, но отпечатки пальцев и загрязнения на корпусе очень хорошо видны

Лицевая панель глянцевая, стекло изогнутое. Это хорошо, так смартфон выглядит бодрее. Сканер отпечатков пальцев крохотный и располагается там, где обычно китайцы пишут «Я HONOR, А ЧЕГО ДОБИЛСЯ ТЫ?», под дисплеем. Похвально, что дизайнерам дали указкой по рукам и разрешили не «колхозить» название смартфона на лицевую часть.

Дисплей «натянули» в соотношении 18:9, то есть понемногу срезали верхний и нижний отступы – это не только модно, но и позволило влепить 6 дюймов дисплея в корпус «обычного» 5,5-дюймового мобильника. Для чтения несколько строчек текста дополнительно никогда не будут лишними.



Уменьшенный сканер отпечатков, вытянутый дисплей – Honor View 10 выглядит современно и по-флагмански

Корпус лёгкий и тонкий – тоньше, чем у iPhone X, намного тоньше и легче, чем у Samsung Galaxy Note8. Это особенно круто, когда вспоминаешь о ёмкости аккумулятора – в Honor V10 гнездится 3750 мАч. Для сравнения – в более толстых OnePlus 5T (3300 мАч), Samsung Galaxy Note8 (3300 мАч) такой роскоши нет, только в старом Xiaomi Mi5S Plus аккумулятор круче, но ценой заметно более толстой «тушки». На полтора дня смартфона точно хватит, больше – вопрос индивидуальный.

Жаль, что двойная камера выступает на задней крышке Honor View 10, как силиконовая грудь «костлявой» барышни сквозь футболку. Или как приклеенный бинокль, если вы капитан Джек-воробей и мыслите другими категориями. В общем, эта «двустволка» выглядит так себе, нужно привыкать.



Камеры выступают над корпусом заметно и не очень аккуратно

А вот к дисплею привыкать не придётся – даром, что это IPS, а не модный OLED/AMOLED. Разрешение «всего лишь» Full HD+, картинка не супер-чёткая на 6 дюймах, но вполне годится. Замерить матрицу «по приборам» за время презентации не удалось, но яркости с запасом – «на глаз», не меньше 550 кд/м2, а цвета… перенасыщенные, как это принято у Хуавея. Впрочем, в настройках есть пункт «цвета» с возможностью вернуть фотографически корректную цветопередачу.

Огромный запас мощности

Для меня проповеди «наш нейрочип всех сильней!» чаще кажутся оправданием недостаточно крутого процессора, чем технической революцией. В конце концов, сторонние приложения знать не знают о вспомогательном «костыле» в CPU, а значит, не будут использовать его в отдельном порядке. В общем же порядке он серьёзного прироста в скорости не даст.

Но это теоретические выкладки, а на практике мы имеем дисплей со смешным для флагманского процессора разрешением (всего-то Full HD), «конские» дозы оперативной памяти и какую-никакую, но профилактику «от засоров Андроида» в EMUI. В общем, Honor View 10 работает очень быстро – практически идеально быстро. Не сказал бы, что это самый прыткий смартфон среди флагманов 2017 года, но разница с дорогими Samsung и Sony скажется скорее в играх, чем в приложениях, а в «прыжках» по системе Honor отличается слабо.

Классные камеры для съёмки в авто-режиме

Ненавижу «тонны мегапикселей» в камерах смартфонов – от них всегда больше проблем, чем пользы. Поэтому 16 Мп в тыловой цветной камере Honor View 10 очень смущают, потому как модель сенсора «засекречена», размеров пикселей и матрицы мы не знаем, зато знаем, что оптической стабилизации в камере нет (старые добрые традиции «кастрации» камер в Honor, чтобы они не конкурировали с Huawei P-серии), и это грустно.

Но Huawei знает толк в оптике для смартфонов, поэтому даже P9 со здоровенным (1/2.9”) сенсором и так себе светосилой (f/2.2) фотографировал неплохо. А Honor View 10 с апертурой f/1.8 фотографирует ещё лучше даже без стабилизации и «лишними» мегапикселями в сенсоре!



Фото на тыловую камеру Honor View 10

В тестовом экземпляре «криво» работал нейрочип, который должен регулировать настройки фото, поэтому все фото на тыловую камеру сняты в режиме HDR, и даже с расширением диапазона в ночи смартфон выдавал очень гладкие и детализированные снимки. Быстро фокусируется, быстро сохраняет фото, правильно ставит выдержку и не задирает чувствительность – так интеллигентно автоматика работает только в Google Pixel, Samsung Galaxy S8/Note8 и Айфонах. Но в них камеры дороже и круче, а в Honor View 10… хорошо бы перепроверить это в живых тестах, но уже сейчас понятно, что V10 фотографирует лучше, чем Huawei P9/Mate 9/Honor 9 и не отстаёт от Huawei P10 в большинстве случаев (возможно, превосходит «старшего брата»). Есть подозрение, что Samsung Galaxy S7 edge/S8 фотографируют хуже, и с точки зрения яркости/контрастности снимков, и по количеству шума в кадре, даже с пресловутой «самсунговской постобработкой» кадра. А LG G6 и Sony Xperia XZ1 Compact, которые были на руках для ориентировочного сравнения, флагман Honor стабильно оставлял позади по качеству съёмки.

Фото на тыловую камеру Honor View 10

Ближе всего по качеству съёмки Honor View 10 ощущается по отношению к OnePlus 5/5T – настолько же умные алгоритмы и неплохие камеры, которые чуть «прихрамывают» и треплют нервы в ручном режиме съёмки из-за отсутствия оптической стабилизации. С iPhone 7 Plus флагман Honor тоже способен конкурировать, хоть и ценой чуть более тёмной картинки и более короткой выдержки в пользу общего качества фото. Не забывайте, что снимки в обзоре были сделаны в режиме принудительного HDR против «стандартных» авто-режимов в LG и Sony, а расширенный диапазон в ночи всегда даёт больше цифрового шума, чем диапазон в рамках приличия.

Фронтальная неплохая – в Huawei Mate 10 Pro, Samsung Galaxy Note8 или Google Pixel 2 XL она лучше, но в сравнении с OnePlus 5T или Galaxy S7 edge окажется не хуже.

Фото на фронтальную камеру Honor View 10 (дневная и ночная съёмки)

Запись видео на Honor V10 не особо радует – отчасти из-за того, что картинка «прыгучая» (оптической стабилизации нет, программная работает на своё усмотрение – в меню нет возможности включать её или отключать). Уровень резкости тоже и близко не такой крутой, как при съёмке фото. Если очень хочется, то снимать видео ночью можно, но результат будет выглядеть далеко не на 30+ тысяч рублей, за которые начнут продавать Honor V10 в России.

Звук нормальный, но только после небольшой настройки

Стереодинамиков в смартфоне нет, а моно-динамик громкой связи «орёт» средними и высокими частотами очень старательно, но не очень мелодично. Есть даже небольшое эхо, будто ему есть откуда взяться в 5,5-дюймовом корпусе. Для просмотра видеороликов пойдёт, а для музыки – вряд ли, лучше обзавестись Bluetooth-колонкой, если хочется, чтобы «качало» без наушников.

Настройки звука и изображения в Honor View 10

В наушниках же звучание – не рай аудиофила (настраивать камеры Huawei научились великолепно, настраивать звук пока не начинали учиться), но добиться адекватного звука можно. Изначально музыка поёт в уши эффектом «как из раковины в ванной», запас громкости для серьёзных мониторных наушников средний – бывает и много лучше. Но эквалайзер в настройках системы есть, а после того, как «придушишь» объёмное звучание, к чистоте звука и его балансу особых претензий уже не будет. LG G6/V30 и Sony Xperia XZ Premium/XZ1 играют намного более качественно и даже Самсунги S8/Note8 изначально настроены лучше, но в сравнении с флагманами Xiaomi, OnePlus или ASUS правильно настроенный Honor V10 будет играть примерно настолько же хорошо. А не настроенный – немного хуже или на равных (смотря с кем сравнивать).

Android 8.0 в Honor View 10

Стоит ли своих денег?

Есть два главных повода любить Honor V10, если вы покупаете смартфон в официальной рознице в России. Во-первых, это будет самая быстрая модель в категории «дешевле 40 тысяч рублей», потому что у «официалов» OnePlus 5 стоит бешеных 40 тысяч в варианте с 64 Гбайт (OnePlus 5T будет не дешевле), а Samsung Galaxy S8 – 50 тысяч рублей. Прошлогодний Galaxy S7 edge по скорости работы уже явно не дотягивает, а Xiaomi Mi6 слишком маленький, да и под нагрузкой «троттлит» (сбрасывает мощность в играх из-за нагрева).

Во-вторых, по качеству камеры для фотосъёмки Honor V10 тоже очень любопытен – он без труда «вздёрнет» по этому параметру Nokia 8, LG G6, Xiaomi Mi6, да и ASUS ZenFone 4 Pro (50 тысяч рублей, между прочим!), есть вероятность, что обойдёт в некоторых сценариях съёмки. В соревновании с Galaxy S7 edge/S8 будет либо ничья, либо небольшой перевес в пользу Samsung – иногда Galaxy смогут «рихтовать» снимки на свои немолодые камеры более удачно (в Honor искусство «делать красиво» после снятия кадра отстаёт), иногда Honor будет вырываться вперёд за счёт чуть современного сенсора и «вылизанных» алгоритмов. В соревновании с OnePlus 5T… не знаю, либо ничья, либо минимальный отрыв одного из участников.

И не забывайте об автономности, по которой посрамить Honor V10 сможет либо OnePlus 5, либо Xiaomi Mi6 – «лопаты» с менее ёмким аккумулятором китайский флагман обойдёт (если на тех же Самсунгах отключить «мошенничество» и выставить режим производительности с разрешением экрана Quad HD).

Ругать Honor View 10 есть за что – дизайн никакой (точнее, дешёвый, почти копия оформления младшего Honor 7X), водозащиты нет, потенциал камеры нарочно «подрезали», чтобы не создавать конкуренцию своим Хуавеям, да и вообще смартфон не чувствуется «люксом», как Самсунги, а скорее «гоночным болидом» с хорошей начинкой, как OnePlus. Если в январе выйдет Samsung Galaxy S9, а S8 сбросит в цене – то ой, Honor с ценой 35 тысяч рублей корейцы «порвут на лоскуты». Если удешевления не будет – можно брать, но только после того, как вы поглядите в обзорах на качество видеосъёмки днём и качество фотографий ночью без HDR и с включенной «нейроавтоматикой» – сейчас только её «приколы» могут испортить изначально хорошие алгоритмы съёмки во флагмане Honor.

Характеристики

Honor View 10 (V10) BKL-L09 Операционная система Android 8.0 Nougat Экран 5,99”, 2160x1080, LTPS IPS, 403 ppi Процессор Kirin 970, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,8 ГГц + 4x Cortex-A57 2,4 ГГц) Графика Mali-G72 MP12 Оперативная память 4/6 ГБ Постоянная память 64/128 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat.18), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC Камеры тыловая: 16 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160, f/1.8 дополнительная: 20 Мп, f/1.8 монохромная фронтальная: 13 Мп, f/2.0 Аккумулятор 3750 мАч, несъемный Размеры 157x75x7 мм Масса 172 г Цена на момент публикации ~25 тысяч рублей («серый» рынок) ~35-38 тысяч рублей (официальная розница, предварительные данные)