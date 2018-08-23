Обзор HTC U12+. Божественные камеры против маленькой тележки недостатков

8.0 /10 Оценка по версии Ferra

HTC U12+ Плюсы Водозащита

Отличный звук

Очень качественный экран

Поразительно качественные фотографии

Минусы Малое время автономной работы

Неудобное управление

Нет мини-джека

Когда-то давно именно благодаря HTC Android превратился из сомнительной альтернативы коммуникаторам в систему для качественных смартфонов. Но те времена давно прошли, и сейчас умирающий HTC собрал последние силы, чтобы выпустить свой лучший смартфон 2018 года. Душу вкладывали не зря — после использования U12+ часть людей начнёт его обожать, остальные — ненавидеть. К какому лагерю примкнёте вы?

Характеристики

HTC U12+ Операционная система Android 8.0 Oreo + HTC Sence UI Экран 6”, 2880x1440, 18:9, Super LCD, 537 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4x Kryo-385 Silver 1,7 ГГц + 4x Kryo-385 Gold 2,7 ГГц) Графика Adreno 630 Оперативная память 6 ГБ Накопитель 64 Гб, слот для карты памяти (вместо второй SIM-карты) Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC Камеры Основная двойная разрешение матрицы: 12 Мп + 16 Мп диафрагма: f/1.8 + f/2.6 размер пикселя: 1.4 мкм + 1.0 мкм качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная двойная разрешение матрицы: 8 Мп + 8 Мп диафрагма: f/2.0 + f/2.0 размер пикселя: 1,12 мкм + 1,12 мкм качество видео: до 1080@30 FPS Аккумулятор 3500 мАч Размеры 157x74x9 мм Масса 188 г Официальная цена 60 000 рублей Средняя цена на Яндекс.Маркете 54 000 рублей

Внешний вид и управление



HTC U12+

Последняя «топ-модель» HTC выглядит очень аппетитно, но в каждом цвете корпуса — по-разному. Например, самый спокойный и классический вариант — чёрный — не очень впечатляет. Красный смартфон, как хамелеон, в зависимости от точки зрения и падающего света меняет своей оттенок, плавно и пламенно переливаясь. Наконец, синий HTC U12+, который как раз был у нас на тесте, сзади отчасти прозрачный, эдакая эротика для фанатов смартфонов.



HTC U12+

В остальном же дизайн повторяет современные тенденции — спереди и сзади U12+ стеклянный, а рама корпуса металлическая. Плюс в названии поставили не зря — смартфон и вправду здоровенный. В основном, по длине — 156 мм для 6 дюймов экрана 18:9 не вдохновляют, потому что, например, LG V30 с таким же по размеру дисплеем укладывается в 151 мм, а Xiaomi Mi Mix 2S с его 5.99" и вовсе хватает 150 мм.

Но всё равно спасибо, что HTC даже в глубоком кризисе хватает силы воли не копировать дизайн iPhone и не превращать экран в «огрызок» с вырезом в верхней части. С другой стороны, маркетологи отчаянно набрасывают лапшу на уши людям, поэтому многие сегодня думают, что экран без выреза — признак смартфона 2017 г. или даже более старого. Но третьего популярного варианта не дано, а выезжающую камеру из Vivo NEX конкуренты перенимать не хотят — это же не Айфон, зачем его копироровать, ведь так? В любом случае, спасибо HTC за то, что они не потеряли собственное лицо и выкатили смартфон для староверов.



HTC U12+

HTC не стала придумывать каких-то отдельных клавиш, поэтому у U12+ есть только кнопка блокировки и две отдельные кнопки громкости (не качель). Но решила поиграть шрифтами выделиться из серой массы, убрав из этих кнопок привычную механику, поэтому они теперь больше не нажимаются. Но всё еще реагируют на нажатия, потому что они стали сенсорными, какими раньше были клавиши на лицевых панелях смартфонов под экраном. То бишь у клавиш теперь абсолютно нулевой ход, его нет вовсе. Чтобы дать понять, что вы точно нажали на кнопку, смартфон слегка вибрирует в ответ.

Длинный, но очень красивый смартфон. И никакого плагиата iPhone X, в отличие от конкурентов!



HTC U12+

Мне в таком подходе не понравилось примерно всё. Начать с того, что клавиши легко перепутать между собой, потому что они одного размера. Да, есть небольшое различие в расстоянии между ними и в их поверхности, но за время тестирования я так и не перестал ошибочно нажимать не то, что хотелось бы. А ещё проблема кроется банально в реализации: на нашем экземпляре кнопки реагировали на нажатия не одинаково, на увеличение громкости, например, надо было нажимать с бОльшим усилием.



HTC U12+

И всё же внешний вид HTC U12+ оставляет только положительные эмоции. Конечно, стеклянные поверхности быстро собирают отпечатки, но так обстоят дела со всеми подобными смартфонами, и это пока что обязательная жертва на пути к по-настоящему красивому и притягательному корпусу.

Дисплей и звук

Сейчас производители настолько ударились в выпуск смартфонов с огромными дисплеями, что уже не знаешь, какой из них громадный, а какой — уже норма. К примеру, еще весной телефоны с 6-дюймовыми экранами были «дылдами», но уже летом повалили диагонали 6,2-, 6,4 дюйма, а недавно даже был анонсирован Huawei Mate 20 c 6.9-дюймовым дисплеем. Поэтому, сложно сказать, 6 дюймов у HTC U12 Plus — это много или уже не очень? По высоте он чуть ниже Samsung Galaxy Note 8/9, так что не маленький точно. Но, благодаря вытянутому экрану (соотношение сторон 18:9) выглядит не так уж устрашающе.



HTC U12+

В качестве матрицы выступает не Super AMOLED, как это может показаться на первый взгляд, а Super LCD (нечто более близкое к IPS, хотя и не IPS). За счёт этого экран идеально чёткий, круче особо некуда. Правда, цвета там всё равно «ядрёные» относительно цветового диапазона sRGB, поэтому всё на нём будет казаться ярче и сочнее, чем на большинстве ноутбуков и компьютерных мониторов. Но никто не мешает вам переключиться в настройках с DCI-P3 на sRGB и вернуть идеальную цветопередачу.

Единственное, что не нравится — низкая гамма. Экран искусственно затемнили, чтобы он не был белесым. Правда, на глаз этого было не заметно. Цветовая температура (баланс белого), как и абсолютно у всех, отклонена в сторону синевы, но это можно отрегулировать с помощью ползунка в «Ночном режиме». Кроме него есть также «Одноручный режим» (хотя, конечно, на мой взгляд, это нелепо — купить 6-дюймовый смартфон, чтобы уменьшить картинку на нём в полтора раза) и специальный режим для использования в перчатках. Тут же в настройках можно понизить разрешение с QHD+ до FHD+, если вам захочется, чтобы игры шли ещё бодрее. И есть поддержка экранных жестов.

Результаты теста дисплея HTC U12+ Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 326/2 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) 1581:1 Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже) 100% DeltaE (меньше = лучше) 3,55 Гамма (идеальная — 2,2) 1,8 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 8400

У HTC U12+ нет 3,5-мм разъёма, и в комплекте нет даже переходника на него. Вместо этого компания поставляет эту (и не только) модель со своими фирменными наушниками HTC USonic с USB-C-портом. Они неплохи, к тому же смартфон имеет специальные настройки именно под них, но, всё-таки, если у вас и так есть хорошие наушники — стоит поискать для них переходник, потому что комплектные — не предел мечтаний. Либо же можно подключаться по Bluetooth, благо поддерживается качественная передача звука без проводов с кодеком aptX.

Один из лучших смартфонов для музыки среди новых флагманов

Как и положено флагману, HTC U12+ поддерживает стерео при воспроизведении звука через мультимедийные динамики. Второй динамик, как это сейчас модно, по совместительству еще и разговорный. И играет смартфон отлично. Очень детализированный, достаточно объёмный и очень громкий звук.

Камеры



HTC U12+

В HTC U12+ инженеры разместили сразу четыре камеры. Конечно, больше — не обязательно значит лучше, как мы уже убеждались по некоторым другим смартфонам. Но в случае с HTC U12+ к снимкам практически нет никаких претензий. Наоборот, насколько я до этого уважал камеры Vivo NEX (обзор) за качество снимки, стоило только сделать пару кадров на HTC U12+, и я понял, что ни на что другое фотографировать уже не хочу.



Пример фотографии на тыловую камеру HTC U12+

Новинка не хвастается всяческим гербалайфом наподобие искусственного интеллекта или цветных фильтров, а просто молча на вылизанных до идеала алгоритмах, очень качественной оптике и хорошем сенсоре делает потрясающие снимки. Особенно меня удивило, что смартфон с лёгкостью фотографирует даже против солнца, когда сам едва видишь, прищурившись, куда наводить камеру. Правда, основное волшебство HTC U12+ осуществляет уже после того, как вы спустили затвор. Другими словами, нередко снимок получается намного красочнее и лучше, чем то, что показывает смартфон на экране до нажатия на кнопку. К примеру, с той же съёмкой против солнца, на экране также едва ли что-то можно разглядеть, но получившийся снимок — совсем другой разговор.



Яркий свет солнца, пробивавшийся из-за небосрёбов, мог бы всё испортить, но вместо тёмных силуэтов зданий на снимке прекрасно видно всё

Да и в целом фотографии сочные, чёткие, всегда идеально подсвеченные (ни пересветов, ни недосветов), а ещё смартфон вытягивает качество снимков даже в безнадёжных ситуациях. Единственный подвох заключается в экране: из-за того, что он по умолчанию выкручен по цветопередаче на запредельные уровни контрастности и насыщенности, на самом смартфоне снимки выглядят сочнее и круче, чем будут у людей, которым вы эти снимки перешлёте. В принципе, чтобы избежать этого, в настройках дисплея можно переключиться на этот самый sRGB, чтобы потом дома вам не казалось, что вы зря так много фотографировали на смартфон, а не на зеркалку.



Пример фотографии на тыловую камеру HTC U12+

Ночью снимать также не проблема. Понятно, что до уровня «взрослых» фотоаппаратов смартфоны ночью не дотягивают от слова совсем, но всё-таки приличные снимки при плохом освещении HTC U12+ вполне способен делать. И, если только вы не снимаете для выставки, его возможностей вполне хватит во многих случаях.

Отличнейшие камеры! Фотографируют идеально, даже если владелец ничего не понимает в фотосъёмке



Пример фотографии на тыловую камеру HTC U12+

Две тыловые камеры нужны HTC U12+ для того, чтобы приближать картинку в 2 раза без потери качества и красиво размывать фон.

Оптическая стабилизация в камере работает идеально, ручной режим супер-удобный: в нём есть три слота для хранения избранных настроек (чтобы ничего не крутить, а переключаться в разную погоду на готовые предустановки), функция сохранения фотографий в raw, изменение выдержки/ISO сразу же показывает яркость фотографии (а не как в Xiaomi или Nokia) и т.д.



Пример фотографии на фронтальную камеру HTC U12+

Снимки на селфи-камеру тоже более, чем убедительные. Правда, им не помешала бы детализация повыше, зато всё остальное очень хорошо. Что любопытно, фронтальных камер у HTC U12+ тоже две, причём они одинаковые по своим характеристикам.

Видео HTC U12+ умеет снимать с разрешением вплоть до 4К и при 60 кадрах в секунду. Дневные видео радуют приличной стабилизаций и неплохими цветами, но кажется, что они слишком уж пересвеченные в них немного завышена. А вот ночные видео довольно унылые — всё рыхлое и размазанное.

Производительность, оболочка и автономность

Как и полагается дорогостоящему смартфону, HTC U12+ под капотом — просто зверь. Его движущей силой стал самый быстрый процессор для Android — Snapdragon 845. В общем, можете не бояться, что вам не хватит мощи для чего либо — хоть для игр, хоть для мобильного Adobe Lightroom. Однако, как и в случае с Xiaomi Mi 8, результаты в бенчмарках наводят нас на мысль, что чип работает не на все деньги. Отставание от моделей с таким же хоть и не большое, но всё же есть, что говорит нам, что производитель либо боялся за перегрев, либо за время автономной работы (или же за всё сразу). Я думаю, обычный пользователь не заметит разницы, но помнить об этой мелочи всё-таки стоит.

Процессор работает не на все деньги, но всё равно очень быстро

Оперативной памяти — 6 ГБ. Да, конечно, бывают модели и с 8, но в 2018 году именно 6 Гбайт хватает для всего. На внутреннем накопителе — 128 ГБ. А ведь ещё можно подключить карту памяти microSD! Есть вариант и с 64 ГБ, но он дешевле в среднем всего на пару тысяч, поэтому смысла рассматривать его к покупке попросту нет.



Результаты HTC U12+ в Antutu 7

Как и многие, флагман HTC работает под управлением Android 8 Oreo. Но не обошлось и без собственной оболочки — HTC Sence UI. Сама по себе она удобная и понятная, но есть и сомнительные моменты. Например, при первоначальной настройке система предлагает вам накатить кучу всяких «яндексов» и прочих сбербанков. А для того, чтобы сделать скриншот, нельзя, как у всех, нажать одновременно на кнопки блокировки и уменьшения громкости. Надо вытащить панельку с клавишами навигации и смахнуть её влево — там будут дополнительные кнопки, центральная из которых как раз-таки ответственна за снимок экрана.

Была доработана фирменная система жестов Edge Sense (теперь уже второй ревизии). Как и раньше, вы можете сжимать рамки смартфона, чтобы вызвать то или иное действие. Например, сжал один раз — запустилась камера, второй раз — сделал снимок. Сила нажатия и вызываемые действия настраиваются. Но в новой версии вы теперь еще можете просто пару раз прикоснуться к боковой грани ниже «талии», и это также запустит какое-нибудь действие из широкого списка. За время тестирования я не нашёл это сильно полезным или удобным, но, возможно, просто нужно более продолжительное знакомство.

С автономностью всё очень плохо - без PowerBank со смартфоном страшно выходить из дома

Также HTC U12+ радует моментальным распознаванием лица и столь же быстрой реакцией на сканер отпечатка пальца.



Время автономной работы HTC U12+

Самое большое разочарование — время автономной работы. Как видно из нашей диаграммы, HTC U12+ продержится на одном заряде меньше большинства других смартфонов. Если для вас это критично, можно попробовать исправить это, понизив разрешение экрана с QHD+ до FHD+, но лучше закупаться повербенками и зарядками на работу/в машину/в сумку заранее.

Конкуренты

HTC U12+ Huawei P20 Pro Samsung Galaxy S9+ Операционная система Android 8.0 Oreo + HTC Sence UI Android 8 Oreo + EMUI 8.1 Android 8.0 Oreo + Samsung Experience Экран 6”, 2880x1440, 18:9, Super LCD, 537 ppi 6,1”, 2240x1080, 18,7:9, OLED, 408 ppi 6,2”, 2960x1440, 18,5:9, AMOLED, 529 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4x Kryo-385 Silver 1,7 ГГц + 4x Kryo-385 Gold 2,7 ГГц) HiSilicon Kirin 970, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,8 ГГц + 4x Cortex-A73 2,36 ГГц) Exynos 8910, 8 ядер (4x Cortex-A55 1,7 ГГц + 4x Mongoose M3 2,8 ГГц) Графика Adreno 630 Mali-G72 MP12 Mali-G72 MP18 Оперативная память 6 ГБ 6 ГБ 6 ГБ Накопитель 128 Гб, слот для карты памяти (вместо второй SIM-карты) 128 ГБ (нет слота для карты памяти) 64 ГБ Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, NFC, ИК-порт LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC Камеры Основная двойная разрешение матрицы: 12 Мп + 16 Мп диафрагма: f/1.8 + f/2.6 размер матрицы: n/a + n/a размер пикселя: 1.4 мкм + 1.0 мкм фокусное расстояние: n/a качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная двойная разрешение матрицы: 8 Мп + 8 Мп диафрагма: f/2.0 + f/2.0 размер матрицы: n/a + n/a размер пикселя: 1,12 мкм + 1,12 мкм фокусное расстояние: n/a качество видео: до 1080@30 FPS Основная тройная разрешение матрицы: 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп диафрагма: f/1.8 + f/1.6 + f/2.4 размер матрицы: 1/1.7” + 1/2.6” + n/a размер пикселя: n/a + n/a + n/a фокусное расстояние: 27 мм + 27 мм + 80 мм качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 24 Мп диафрагма: f/2.0 размер матрицы: n/a размер пикселя: n/a фокусное расстояние: 26 мм качество видео: до 1080@30 FPS Основная двойная разрешение матрицы: 12 + 12 Мп диафрагма: f/1.5-2.4 + f/2.4 размер матрицы: 1/2.5” + 1/3.6” размер пикселя: 1.4 мкм + 1 мкм фокусное расстояние: 26 мм + 52 мм качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/1.7 размер матрицы: 1/3.6” размер пикселя: 1.22 мкм фокусное расстояние: 26 мм качество видео: до 1440@30 FPS Аккумулятор 3500 мАч 4000 мАч 3500 мАч Размеры 157x74x9 мм 155x74x8 мм 158x74x9 мм Масса 188 г 180 г 189 г Официальная цена 60 000 рублей 55 000 рублей 60 000 рублей Средняя цена на Яндекс.Маркете 54 000 рублей 50 000 рублей 55 000 рублей

Huawei P20 Pro



Huawei P20 Pro

У HTC U12+ есть очень серьёзные противники, причём их немало. Взять хотя бы Huawei P20 Pro — также смартфон этого года, главным козырём которого стали его камеры. У него их целых три, причём последняя с — с очень длинным по меркам смартфонов зумом, что даёт вам возможность снимать издалека без потери качества. Но и без зума качество фотографий на тыловые камеры Huawei P20 Pro немного лучше, чем в HTC, а ночью — несоизмеримо лучше. Ещё Huawei намного дольше работает от аккумулятора, но не блещет качеством экрана (точнее, его чёткостью) и качеством звука в наушниках. Процессор совсем не игровое, разъёма для наушников нет, слота для карт памяти нет.

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Samsung Galaxy S9+



Samsung Galaxy S9+

Если взять Samsung Galaxy S9+, то тоже не прогадаешь. Тут и процессор уровня HTC U12+, и отличные камеры, и автономность чуть лучше (хотя тоже не фонтан), и все необходимые слоты и разъёмы. Самая большая проблема этого смартфона, пожалуй, его цена. За те же деньги, что просят за главного героя этой статьи, вам достанется Samsung Galaxy S9+ с вдвое меньшим количеством памяти. А 64 ГБ уже не так уж много с учётом того, что игры и приложения на карту памяти устанавливать нельзя. В остальном же флагман южнокорейского гиганта электроники прекрасен во всём и крайне рекомендуем к покупке.

В заключение



HTC U12+

HTC U12+ получился странным аппаратом, но лично у меня оставил в основном положительное впечатление.

Но начнём с того, что не понравилось. Например, необходимость городить переходник для подключения проводных наушников. Вместо него есть фирменные наушники с USB-C, но на вкус и цвет все затычки разные.

Во-вторых, с автономностью всё очень плохо. Куда HTC U12+ умудряется девать энергию — непонятно. Возможно, его чёткий дисплей Super LCD прожорливее, чем AMOLED-аналоги конкурентов. Тем не менее, даже без единой SIM-карты заряд смартфона тает на глазах. Страшно представить, что же будет тогда с двумя.

И, наконец, управление. Если Edge Sense 2 хотя бы не мешает, то вот от жутких клавиш блокировки и громкости никуда не денешься и придётся их терпеть всю жизнь (пусть это и сравнительно короткая жизнь смартфона).



HTC U12+

Достоинств, правда, тоже очень много. Конечно, это шикарный внешний вид, особенно в красном и синем оттенках. Последний еще и отчасти прозрачный, что добавляет некую долю интриги. Очень хорошая цветопередача экрана, эталонная чёткость изображения. Правда, ему немного не достаёт яркости, но это заметно только в яркие солнечные дни. О производительности можно и не упоминать — топовый процессор от Qualcomm говорит сам за себя. И, надо сказать, одни их лучших камер среди нынешних смартфонов. Порой делают просто невозможное.

8.0 /10 Оценка по версии Ferra

HTC U12+ Плюсы Водозащита

Отличный звук

Очень качественный экран

Поразительно качественные фотографии

Минусы Малое время автономной работы

Неудобное управление

Нет мини-джека