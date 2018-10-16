Приехали: лучший смартфон-флагман 2018 года — китайский. Превью Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro

Не верьте тем, кто утверждает, что китайские флагманы лучше Айфонов и Galaxy Note во всём. Как и не верьте любителям приговаривать, что китайцы рядом не стояли по технологиям с богоподобными Apple и Samsung. Истина где-то посередине. Но по объёму мелких, но важных доработок и скорости, с которой «китайфоны» догоняют и перегоняют лидеров, Huawei — впереди планеты всей.

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Краткий пересказ многолетнего эпоса «эксперты в комментариях Ferra о перспективах развития китайской телефонной промышленности»:

Вот когда научатся делать что-то, кроме поддельных Nokia, тогда и поговорим

Вот когда телефоны получат нормальный русский язык, тогда и поговорим

Вот когда перестанут разваливаться в течение гарантийного срока, тогда и поговорим

Телефоны — это слишком просто. Вот когда начнут выпускать смартфоны, тогда и поговорим

Вот когда будут делать бюджетные смартфоны лучше, чем Samsung, LG и Sony, тогда и поговорим

Вот когда по процессорам догонят приличные марки, тогда и поговорим

Вот когда фотографии научатся снимать лучше, чем iPhone или Samsung, тогда и поговорим

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Вот когда и видео начнут снимать более качественное, чем Самсунги и Айфоны, тогда и поговорим

Вот когда изобретут свою iOS вместо Android, тогда и поговорим

Вот когда люди будут готовы за это платить 120 тысяч рублей, тогда и поговорим

Huawei Mate 20 Huawei Mate 20 Pro Операционная система Android 9 Pie Экран 6.53”, 2244x1080, IPS, 381 ppi 6.39”, 3120x1440, OLED, 539 ppi Процессор HiSilicon Kirin 980, 8 ядер (2x Cortex-A76 2.6 ГГц + 2x Cortex-A76 1.92 ГГц + 4x Cortex-A55 1.8 ГГц), 7 нм Графика Mali-G76 MP10 Оперативная память 4/6 Гбайт 6 Гбайт Постоянная память 128 Гбайт, слот Nano SD Связь 4G (LTE Cat.18), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5, GPS, ГЛОНАСС, NFC, ИК-порт Камеры тыловая: 16 Мп, диафрагма f/1.8, съёмка видео 3840x2160, программная стабилизация дополнительная телефото: 8 Мп, диафрагма f/2.4, зум 3x дополнительная широкоформатная: 16 Мп, диафрагма f/2.2 фронтальная: 24 Мп, диафрагма f/2.0 тыловая: 40 Мп, диафрагма f/1.8, съёмка видео 3840x2160, сенсор 1/1.7”, оптическая стабилизация дополнительная телефото: 8 Мп, диафрагма f/2.4, зум 5x дополнительная широкоформатная: 20 Мп, диафрагма f/2.2 фронтальная: 24 Мп, диафрагма f/2.2 Аккумулятор 4000 мАч, несъемный 4200, несъёмный Цена на момент публикации 850 евро (65 тысяч рублей) — 6/128 Гбайт 1050 евро (80 тысяч рублей) — 6/128 Гбайт

Отчего бы и не поговорить. Итак, у нас тут два новых флагманских Хуавея: Mate 20 в варианте «мне бы попроще и подешевле» и Mate 20 Pro, как выставка достижений китайской телефонной техники.

Сейчас об этом мало кто помнит, но в 2014 году, когда Самсунг уже выпускал лучший в истории Galaxy Note — Note 4 с Quad HD, восемью ядрами и астрономическими (для тех лет) 3 Гбайт оперативной памяти, смартфоны Huawei Mate были средними по всем характеристикам крупногабаритными китайскими «вёдрами» непонятного назначения. Примерно как Lenovo Z5 сейчас, только по завышенной цене. И не было бы счастья, да несчастье помогло — когда в России рубль впервые пробил дно и Samsung с другими породистыми смартфонами резко подорожали внезапно оказалось, что «никакущий» по характеристикам, процессору и качеству камер Ascend Mate 7 — тоже ничего за свои 26 тысяч, потому что Самсунги подпрыгнули до 40+ тысяч рублей.

Флагманы Huawei Mate эволюционировали из пародий на дорогие породистые смартфоны в полноценных конкурентов Apple и Samsung

Mate 8 уже был неплохим и более-менее мощным аппаратом с огромным (как сегодняшние 6.3-6.4” по ощущениям) дисплеем, средней по качеству камерой, 32 тысячами у адекватных продавцов и 55 тысячами у официалов. При настолько наглой цене за средний по характеристикам смартфон «успех» был настолько оглушительным, что Mate 9 в России даже не стали продавать. А жаль — в том поколении Mate наконец перестал быть просто «бронепоездом» с большим аккумулятором и мощным прожорливым процессором, и начал более-менее качественно фотографировать. Не по мировым меркам, а по меркам китайских флагманов, которые в 2016 году до лучших Андроид-флагманов не дотягивались.



Huawei Mate 20 Pro (два слева) и Mate 20

Зато дотянулись в 2017 г. — к огромному удивлению Apple и Samsung китайский «лопатофон» научился фотографировать лучше, чем Apple iPhone 8 Plus и Samsung Galaxy Note 8. По всем остальным критериям не дотягивал, но это уже был звоночек.

Китайцы были на седьмом небе от счастья, осознали, что дело, извините, «попёрло!», и начали вбухивать бешеные деньги в разработку камер, чтобы закрепить успех.

Успех закрепили — весной 2018 г. Huawei P20 Pro оказался самым крутым смартфоном по качеству съёмки фото и, по многим рейтингам, остаётся таким по сей день.

Huawei ещё немного торжествовали, «обмывали» технические достижения, а потом начали обдумывать, как улучшить смартфоны, чтобы в конце года Samsung и Apple не «наказали» их на голову более крутыми характеристиками. И придумали вот что:

Самый крутой «придворный» процессор

Собственноручно процессоры для смартфонов изготавливают только Apple, Samsung и Huawei — все остальные «кушают», что дают им американцы из Qualcomm и китайцы из MediaTek.

Apple занимается разработкой процессоров отчасти из-за «любви к искусству», отчасти для того, чтобы iOS нельзя было так просто взять и напялить на «не родное» железо». Samsung просто любит собирать деньги в одном кармане, а не платить каким-то подрядчикам на стороне. Huawei тоже любит деньги (такие вот они, ребята из «коммунистического» Китая), но ещё и помнит, что MediaTek выпускает только маломощные процессоры, а американский Qualcomm в любой момент готов прогнуться и по указке правительства США внедрить санкции против китайцев. Из-за этого не так давно ZTE чуть «дуба не дал», и только после выплаты штрафа, замены руководителей и покаяния Америка разрешила продолжить продавать (!) китайцам свои великолепные процессоры.

Kirin 980 — самый мощный процессор в Android-смартфонах 2018 года

Короче говоря, Huawei долгие годы (до 2015 года) мастерил процессоры не от хорошей жизни, а по политическим причинам — получалась довольно «горячая», прожорливая и беспомощная в играх медлительная фигн~ конфигурация. В 2015 году с выходом Kirin 950 процессор прожорливость и беспомощность в играх осталась, но процессор стал по-настоящему мощным в приложениях. В 2016 году вышел Kirin 960, в котором игры подтянули до более-менее приличного уровня — среднего класса процессоров у Snapdragon. А в Kirin 970 (Huawei Mate 10, Huawei P20/P20 Pro) подтянули энергопотребление и прикрутили к процессору отдельные датчики для «профилактики тормозов Android» и улучшения качества фотосъёмки. Игровая производительность осталась средней степени уныния.



Процессоры в китайских смартфонах редко бывают особенными. Но Kirin 980 - как раз такой случай

Для Mate 20 и Mate 20 Pro хуавеевцы подготовили процессор Kirin 980. Если хотите полностью насытиться техническими подробностями о смартфонных процессорах, добро пожаловать. А если вам лень или не очень-то хочется, вот краткое содержание:

Всего восемь ядер с тремя уровнями мощности (4 маломощных и экономичных, 2 средних по мощности, 2 очень мощных и очень прожорливых). Ядра можно подключать в любой комбинации в любом количестве, а не по 4 штуки, как было у всех старых процессоров для Android. За счёт этого смартфон будет быстрым, когда нужно, и экономичным, когда максимальная мощность не нужна. Скорость работы в приложениях? На треть выше, чем у Snapdragon 845, самого быстрого процессора для Android-флагманов на сегодняшний день. Правда, Айфоны XS, XS Max и XR всё равно будут на 15% быстрее.

(4 маломощных и экономичных, 2 средних по мощности, 2 очень мощных и очень прожорливых). Ядра можно подключать в любой комбинации в любом количестве, а не по 4 штуки, как было у всех старых процессоров для Android. За счёт этого смартфон будет быстрым, когда нужно, и экономичным, когда максимальная мощность не нужна. Скорость работы в приложениях? На треть выше, чем у Snapdragon 845, самого быстрого процессора для Android-флагманов на сегодняшний день. Правда, Айфоны XS, XS Max и XR всё равно будут на 15% быстрее. Наконец-то хорошая скорость работы в играх . То есть глобально — всё ещё так себе, но уже не гигантское отставание, как было раньше. Короче говоря — теперь Huawei в играх работает лучше, чем Galaxy S9/Galaxy Note 9 с процессорами Exynos, примерно так же, как любой смартфон с процессором Snapdragon 845 (Xiaomi Pocophone F1, Sony Xperia XZ3, ASUS ZenFone 5Z, LG G7/V40 и др.).

. То есть глобально — всё ещё так себе, но уже не гигантское отставание, как было раньше. Короче говоря — теперь Huawei в играх работает лучше, чем Galaxy S9/Galaxy Note 9 с процессорами Exynos, примерно так же, как любой смартфон с процессором Snapdragon 845 (Xiaomi Pocophone F1, Sony Xperia XZ3, ASUS ZenFone 5Z, LG G7/V40 и др.). Самый быстрый в мире Wi- Fi в смартфонах, самый быстрый в мире 4 G в смартфонах.

в мире в смартфонах, самый быстрый в мире в смартфонах. Намного более точный, чем у конкурентов, GPS/ГЛОНАСС для использования в помещениях или в непогоду.

Тонкая настройка для лучшей фокусировки (наведения резкости) в видео и более качественной ночной съёмки.

Короче говоря, все смартфоны 2018 года, кроме новых iPhone XS/XR, отстают по «железу» от новых Huawei. Баланс сил изменится весной 2019 года, когда выйдут модели на процессорах Snapdragon 855 или, как гласят слухи, с ним же, но переименованным в Snapdragon 8150. По скорости в играх новый Qualcomm точно вырвется вперёд, по экономичности, скорости работы в приложениях и крутизны Wi-Fi/4G — пока не известно.

Лучшая автономность среди флагманских смартфонов 2018 года

И к гадалке не ходи. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, тунеядцы-производители смартфонов принципиально не хотят ставить аккумуляторы большой ёмкости в дорогие модели — мол, тогда корпус выглядит «не гламурно», а ещё есть риск, что аккумулятор не износится после гарантийного срока и вы не побежите обновлять изношенный по автономности смартфон на новый.

Исключением в 2017-2018 гг. стал Samsung с Galaxy Note 9 (4000 мАч) и, опять же, Huawei с Mate 10/Mate 10 Pro и P20 Pro (4000 мАч). Да ещё Xiaomi Pocophone F1, но это уже не флагман, а тюнингованный мощным процессором смартфон среднего класса. Или Vivo NEX, но это тоже экзотика, которую в соперники дорогущим смартфонам ставить неловко.



Аккумулятор увеличили до 4200 мАч

Так вот — Хуавеи оказались более-менее выносливыми, а Samsung, увы, нет — слишком прожорливым стал фирменный процессор Exynos 9810. И на этом выносливые смартфоны-флагманы заканчиваются, а Huawei прикручивает к Mate 20 Pro 4200 мАч, ставит в него новый чуть более экономичный процессор, и получает самый долгоживущий топ-смартфон года. Не ждите супер-пупер автономности, но сутки новые Mate продержатся без проблем, а у людей, которые не таращатся в экран с утра до вечера, и 1.5 суток. Не так уж много, но не забывайте, что мы говорим о смартфонах с 6-дюймовыми экранами и процессорами, которые готовы выгребать мощность «вёдрами» по первому же запросу.

Наконец, Huawei прикрутил к смартфонам новый стандарт быстрой зарядки SuperCharge 2.0 — комплектное зарядное устройство теперь заряжает Mate 20/Mate 20 Pro с нуля до 70% за полчаса. Очень круто, очень горячо внутри корпуса, и вряд ли полезно с точки зрения ресурса аккумулятора. Зато вы можете проснуться, увидеть, что забыли зарядить смартфон, сказать «ну ё~…», воткнуть зарядник… и, пока умоетесь и нагреете чай, получите почти полностью заряженный мобильник на весь день. Кстати, стандартный Mate 20 новый стандарт зарядки не поддерживает и довольствуется старым, который был в Mate 10/P20/P20 Pro. Возможно, оно и к лучшему.



Самая быстрая зарядка в серийных смартфонах

Другое дело, что «простые» зарядные устройства (Qualcomm QuickCharge или без быстрой зарядки с 5V/2A, или автомобильные ЗУ) от других Android-смартфонов будут мусолить процесс зарядки с нуля до 100% эдак за 3.5-4 часа. Поэтому, если хотите быструю зарядку не только дома, но и на работе — извольте выложить 1500+ рублей на Aliexpress и заказывать оригинальное ЗУ.

Камеры в Mate 20 Pro — набор из P20 Pro и новый широкоугольный модуль. Камеры в Mate 20 — смесь камер стандартного Huawei P20 и новых модулей

Или заказать менее быстрый, но более удобный в реальной жизни беспроводной зарядник — Mate 20 Pro стал первым смартфоном Huawei, в котором эта технология появилась (стандартный Mate 20 и здесь обделили). И вот это, конечно, уже срамота — недорогой Google Nexus 4, который вышел в 2012 (!) году, уже умел заряжаться без проводов. Но китайцы приговаривали «а нам не очень-то это и надо» по сей день.



Беспроводная зарядка. Наконец-то!

Новые камеры «не пришей к LG Айфон»

Нет ничего удивительного в том, что камеры не перекочевали из прошлогоднего Mate 10 и новые модели. Но даже в сравнении с Huawei P20 Pro китайцы перетряхнули комбинацию из трёх тыловых камер.

Теперь вместо «просто камеры», «дополнительной ч/б камеры для размытия и духовно богатых фото» и «камеры с 5-кратным приближением» Huawei использует «камеру для приближения 3x/5x (Mate 20/Mate 20 Pro) или размытия фона», «просто камеру» и «широкоугольную камеру». Короче говоря, берём iPhone XS Max, перетряхиваем в его портретной камере «стёклышки», чтобы научить её фоткать не только людей на расстоянии, но и букашек/бриллианты вблизи, а третьей камерой прикручиваем широкоформатку, как в LG G5/G6/V20/V30/V40.



Прощай, зум-камера и чёрно-белый сенсор. Привет, широкоформатная съёмка

Да, теперь нельзя выпендриваться с чёрно-белыми снимками (точнее, можно, но качество будет уже не то). И гораздо более жаль, что у стандартного Mate 20 нет будет пятикратного приближения без серьёзных потерь в качестве, как в P20 Pro и Mate 20 Pro. Зато на фотографии теперь можно будет впихнуть невпихуемое и снимать целиком здания/комнаты/толпы там, где в поле зрения обычных камер всё это попросту не поместится!



Пример широкоформатного фото

На месте LG я бы выступил с публичным заявлением, в котором крыл бы матом всех плагиаторов-конкурентов. Потому что трудишься-трудишься, выпускаешь первым массовый флагман с широкоформатной камерой — не покупают. Трудишься ещё сильнее, выпускаешь первым смартфон с экраном 18:9 — не покупают. А потом ночью из-за угла выходят Samsung и китайцы, говорят: «Было ваше, стало наше! Спасибо за изобретения!» и стригут деньги на смартфонах с такими же функциями. Жизнь — боль.

«Фотошоп» снимков на лету, следящая фокусировка камеры… и микрофонов

Когда в начале осени Huawei демонстрировали, как смартфоны на процессоре Kirin 980 научатся ретушировать и достраивать ночные фото, или подменять фон при съёмке видео (как в шпионских фильмах), все ожидали, что «вот это будет бомба, а не камеры!». Реальность оказалась прозаичнее.



В автоматику для подкрутки цветопередачи добавили новые объекты

Да, китайцы запрягли два нейросенсора для обработки фото. Но никаких сверхспособностей в сравнении с камерой Huawei P20 Pro в ночной съёмке не обещают, а фирменная способность сенсоров раскладывать картинку «на атомы» («тут у нас человек, а вот здесь начинается дорога, а чуть справа, здесь начинается и здесь заканчивается здание» и т.д.) используют не для приколов, как у спецагентов, а для более насущных потребностей.



Камеры распознают отдельные объекты в кадре и подкручивают им цветопередачу с яркостью индивидуально

Например, для того, чтобы на фотографиях в паршивую погоду (которой славится Лондон — город европейской презентации Mate 20) автоматика могла сообразить, как отдельные объекты докрутить до их нормального вида даже при недостатке освещения.

Качество съёмки видео, к сожалению, не улучшилось. А вот съёмку фото чуть подтянули

Зато следящий многоуровневый автофокус, с которым смартфон наводит резкость не по ближайшему объекту перед «носом», а с пониманием, кто в кадре, сколько человек/объектов и как они движутся, воплотили именно так, как задумывали в презентации Kirin 980.



Следящий автофокус понимает, как правильно наводить резкость, даже если вы снимаете толпы

А на видео вместо подмены фона сенсоры раскладывают по полочкам объекты для того, чтобы… разукрашивать видео по-новому. Вы таки будете смеяться, но это тоже уже было в LG — в прошлогоднем флагмане V30 можно было выбирать из 16 предустановок цветокоррекции видео, да ещё и использовать плавный «набегающий» кинематографичный зум. Ручная съёмка видео и вовсе появилась ещё в LG G6 (начало 2017 г.).



Мягкое приближение и фокусировка микрофонов на объекте в видео

Но, справедливости ради, Huawei не «свистнул» функцию в том виде, в которой её реализовали корейцы, а пошёл дальше и много чего улучшил. Во-первых, камеры Mate 20 не просто накладывают цветовые фильтры на всё видео, а умеют разукрашивать отдельные объекты на видеозаписи. Можно, к примеру, сделать здания чёрно-белыми, а людей оставить в цвете и т.д. Это круто и такое ещё никто не показывал.



Цветокоррекцию можно применять к отдельным элементам в видео

Ещё приятная деталь — вместе с фокусировкой видео «фокусируются» и микрофоны. Для того, чтобы вы всегда слышали речь (или не речь, а мяуканье, если снимаете котов) главного героя съёмки. Но это тоже не новшество — фокусировку звука под именем Nokia OZO во флагманы «завезли» финно-китайцы и впервые она появилась в Nokia 8 осенью 2017 года. Другой вопрос, что нынешняя Nokia довольно «криворукая» по части камер, поэтому из-за унылого качества фото и видеосъёмки в Nokia 8 почти никто не запомнил, что там старый флагман HMD Global умел ещё. Зато запомнил Huawei, и воплотил это в своих заведомо более популярных флагманах.

Жаль, что о прогрессе в качестве видеозаписи (главной беде Huawei Mate 10 Pro и P20 Pro) китайцы ничего не говорят. Наверное, хвастаться нечем — никаких 4K при 60 кадрах в секунду, никаких 4K со стабилизацией, никаких технически (а не программно) новых трюков, которые бы возвысили новые Huawei над уже не новинками Samsung Galaxy S9/Note 9.

Но есть ложка дёгтя: хитрозадые китайские маркетологи поняли, что сглупили, когда сделали в прошлогодних Mate 10 и Mate 10 Pro одинаковые камеры — покупатели выбирали более дешёвый смартфон и получали почти все преимущества старшей модели. Поэтому в новых Mate почти все тыловые камеры разные: например, в стандартном Mate 20 стоит камера на 12 Мп с диафрагмой f/1.8 (подозрительно похожая на ту, которую лепят в Huawei P20 стоимостью 35 тысяч рублей), а в старшем — 40 Мп f/1.8, которая не менее подозрительно похожа на камеру из Huawei P20 Pro стоимостью 55 тысяч рублей.

В общем, ребята, дождитесь обзоров и очного сравнения дешёвого варианта Mate 20 и P20 Pro, иначе есть риск, что вас обведут вокруг пальца, и в сравнении с более дешёвым Huawei P20 Pro новый Mate 20 окажется хуже во всём, кроме процессора.

Экраны, звук и корпус

«Цветовая дифференциация штанов» в двух флагманских Huawei на этот раз получилась странной. Если у Самсунга и Apple самые крутые смартфоны получают самые крупные экраны, то у Huawei всё наоборот — 6.3 дюймов для Mate 20 Pro и 6.5 для «просто» Марии Mate 20. Вживую разница символическая, она гораздо больше заметна по ширине корпуса, нежели по его высоте. От игривых переливающихся градиентов и кабинентно-строгих оттенков, как в P20 Pro/Mate 10 Pro китайцы отказались. Новые Mate «заштрихованы в полоску» разными оттенками. Выглядит просто потрясно!

IPS Full HD+ «для бедных» и Quad HD+ OLED «для богатых»

А ещё заметьте, товарищи, что это первые за последнее время Хуавеи, у которых дизайн iPhone X украден не полностью, а наполовину. В обычном Mate 20 с его новой формой экрана и расположением камер сзади, можно сказать, что и вовсе не украден. Это ли не инновация/революция?



Mate 20 отличается от Mate 20 Pro более узким вырезом в экране на лицевой панели...

Не так страшны четыре камеры на задней панели, какими их малюет воображение по рендерам и утечкам накануне презентации. А вот вырезы в экране страшны — причём «кровоподтёк» у стандартного Mate 20 травмирует чувство прекрасного ещё больше, чем размашистый вырез у Mate 20 Pro.



...и сканером отпечатков на задней панели. В Mate 20 Pro сканера на корпусе нет - он расположен в экране

Почему вырез с меньшим размерам не сделали атрибутом «люкс-модели»? Потому что в Mate 20 Pro запихнули более быструю (да-да, ещё более быструю) разблокировку по сканированию лица. Говорят, что теперь она гораздо лучше работает ночью.



В Huawei Mate 20 Pro новая, ускоренная разблокировка сканированием лица

Водозащита по-прежнему есть только в Mate 20 Pro, зато улучшенная в сравнении с Huawei P20 Pro (IP68 вместо IP67). Но вам будет на это наплевать, потому что её отличие сводится к тому, может ли смартфон полчаса плавать на глубине свыше 1 метра, или полчаса не пропустит воду на глубине до 1 м.

Гораздо важнее, что «просто» Mate 20 — самый практичный флагман нового поколения. Вырез — минимальный, камеры и процессор — полноценные, разъём для наушников есть, и даже слот для карт памяти, впервые среди новых флагманов Huawei, тоже есть! Причём, и в Mate 20 Pro тоже.

Наконец-то появился слот для карт памяти! Правда, нового стандарта «нигде не купишь»

Только это не те карты памяти, о которых вы все подумали, а новые — стандарта Nano SD. С виду абсолютно равны по форме и габаритам привычным Nano-SIM картам, только это не SIM, а карта памяти. И чёрта с два вы их купите в магазинах в ближайшее время.



Huawei Mate 20 похвально практичен - и разъём для наушников, и разъём для карт памяти есть (правда, необычных карт памяти)

В любом случае, хорошо, что хоть такая поддержка карт памяти есть. Ругать новый формат вряд ли стоит — когда-то и microSD после RS-MMC или Sony M2 казались ересью, а теперь видите, как всё вышло…



Карты памяти Nano SD. Добро пожаловать в дивный новый мир

Стереодинамики есть в обеих моделях, но только в Mate 20 Pro это SLS-стереодинамики (придворный бренд Dolby для могучих и менее вредных для прослушивания на максимальной громкости стереосистем). Играют неплохо, но разница в звуке между Mate 20 и Mate 20 Pro де-факто минимальная. В сравнении с Huawei P20 Pro и его стереодинамиками звук стал лучше звучать на максимальном уровне громкости (более ровный, меньше «страданий», когда динамики пытаются выдавить из себя бас или играть чётко на максимуме), и в нём чуть больше «середины» (вокал, мелодия) и объёма, но меньше баса. Похоже, китайцы учли свои ошибки и брали пример с Samsung Galaxy S9/Note 9 — и правильно сделали.



Стереодинамики в Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro

Звук в наушниках мы опробуем позже, но, раз уж никакого хвастовства с этого фронта Huawei не предоставил, будем считать, что всё по-прежнему печально.

И, наконец, из совсем уж «гербалайфа» можно отметить новый режим «заменителя компьютера». Это когда подключаете смартфон к монитору и пользуетесь им для интернета или печати текста. Раньше вы не пользовались этим режимом, когда он работал по проводам, а теперь-то можете не пользоваться им, когда он работает без проводов!

Как можно эти смартфоны называть лучшими флагманами 2018 года?

Если отбросить в сторону дилетантские аргументы «Apple — это всегда престижно круто, а Китай — это всегда паршиво и дурной вкус» и сосредоточиться на технической составляющей, получаем вот что:

По качеству съёмки фото оба смартфона на данный момент — лучшие. Камеры в Mate 20 Pro незначительно улучшились со времён Huawei P20 Pro, а Mate 20, скорей всего, представляет собой тюнингованный P20 (уровень Galaxy S9).

По ночной съёмке, диапазону, оптике и умению правильно «подкрашивать» фото (если нужно) Mate 20 Pro отъехал от iPhone XS и Samsung Galaxy Note 9 ещё дальше, чем это было раньше. Есть ли альтернативы? Да, они есть — Google Pixel 3XL за примерно те же тыщу баксов с 128 Гбайт памяти, но его не купить в России. А вот Mate 20, даром, что он быстрее, экономичнее и дольше работает от аккумулятора, чем конкуренты за 60 тысяч, не очень-то нужен при живом P20 Pro, который, скорей всего, фотографирует лучше, работает почти настолько же быстро, а стоит дешевле. Нужно проверять

По качеству съёмки видео . Увы, на Западном фронте без перемен. Будем рады ошибаться, но ничего, кроме «раскраски» средствами автоматики новые смартфоны не предлагают. А это значит, что качество видеосъёмки застряло примерно на уровне iPhone 7 и Samsung Galaxy S8.

. Увы, на Западном фронте без перемен. Будем рады ошибаться, но ничего, кроме «раскраски» средствами автоматики новые смартфоны не предлагают. А это значит, что качество видеосъёмки застряло примерно на уровне iPhone 7 и Samsung Galaxy S8. По автономности это лучшие современные флагманские смартфоны. Без вариантов. До тех пор, пока не выйдет Galaxy S10+ с менее прожорливым, чем у «девятки», процессором, и более ёмким, чем сейчас, аккумулятором.

это лучшие современные флагманские смартфоны. Без вариантов. До тех пор, пока не выйдет Galaxy S10+ с менее прожорливым, чем у «девятки», процессором, и более ёмким, чем сейчас, аккумулятором. По скорости зарядки в пересчёте на ёмкость аккумулятора это лучшие смартфоны из всех, которые можно купить.

в пересчёте на ёмкость аккумулятора это лучшие смартфоны из всех, которые можно купить. По мощности процессоров лучшие Android-флагманы. Да, iPhone XS/XS Max быстрее, но они гораздо менее выносливые, и вообще стоят особняком, как генсек от обычных граждан в СССР. Айфоны работают быстрее, потому что всё в них контролируется одной компанией и под единственно возможной вариацией системой. Android все переделывают на свой лад, и с ним можно вытворять всё, что угодно — хоть сам пиши приложение, а потом установи его из внутренней памяти.

Но в сравнении с Android-флагманами и их лучшим процессором Snapdragon 845 новые Huawei со своими Kirin 980 быстрее в приложениях, равны по игровой производительности, быстрее по Wi-Fi, GPS и 4G. И немного экономичнее даже под высокой нагрузкой.

По качеству экранов ситуация двоякая. С одной стороны, по яркости и цветопередачи дисплеи вполне на уровне айфонов/самсунгов. С другой — по чёткости картинки до iPhone XS/XS Max и Galaxy S9/Note9 стандартному Mate 20 ох как далеко. Если вы не избалованы экранами LG и Samsung в Quad HD или Sony в 4K, вы можете не заметить разницы, но она есть, и действует на нервы, если вы совершаете «шаг назад» по качеству картинки. Правда, Mate 20 Pro уже максимально близок по всем характеристикам экрана к Эпплу/Самсунгу. И это самый веский аргумент для того, чтобы купить его, а не P20 Pro.

ситуация двоякая. С одной стороны, по яркости и цветопередачи дисплеи вполне на уровне айфонов/самсунгов. С другой — по чёткости картинки до iPhone XS/XS Max и Galaxy S9/Note9 стандартному Mate 20 ох как далеко. Если вы не избалованы экранами LG и Samsung в Quad HD или Sony в 4K, вы можете не заметить разницы, но она есть, и действует на нервы, если вы совершаете «шаг назад» по качеству картинки. Правда, Mate 20 Pro уже максимально близок по всем характеристикам экрана к Эпплу/Самсунгу. И это самый веский аргумент для того, чтобы купить его, а не P20 Pro. По качеству звука из динамиков это одни из самых крутых современных смартфонов. В наушниках — уровень смартфонов среднего класса, не более.

из динамиков это одни из самых крутых современных смартфонов. В наушниках — уровень смартфонов среднего класса, не более. По практичности дела обстоят довольно странно. Либо вы отказываетесь от разъёма для наушников и выбираете Mate 20 Pro с водозащитой, либо отказываетесь от водозащиты и берёте «просто Mate 20» с разъёмом для наушников. Зато в оба смартфона можно влепить карты памяти… ближайшего будущего.

дела обстоят довольно странно. Либо вы отказываетесь от разъёма для наушников и выбираете Mate 20 Pro с водозащитой, либо отказываетесь от водозащиты и берёте «просто Mate 20» с разъёмом для наушников. Зато в оба смартфона можно влепить карты памяти… ближайшего будущего. По соотношению цены и качества разговор отдельный.



Huawei Mate 20

Итак, Huawei Mate 20 стоит от 800 евро. Это 60 тысяч рублей. Дорого? Бешено дорого! Ещё никогда китайцы так не наглели с ценами. Вместо этого можно купить, например … iPhone X за 70 тысяч, который, в теории (если основную камеру переставили из Huawei P20) немного хуже снимает фото, намного быстрее разряжается, медленнее работает в приложениях, не так быстр в Wi-Fi и 4G (чёрт с ним на сейчас, но спустя 3-4 года разницу заметите), без разъёма для наушников, без слота для карт памяти и с 64 Гбайт памяти внутри. Да, в айфоне есть водозащита, лучше звук в наушниках и намного более качественный экран, но какого-то радикального превосходства нет.

Можно купить и Samsung Galaxy Note9 — у официалов он тоже стоит 70к. По качеству съёмки видео и качеству экрана «уничтожает» Mate 20 сразу же, звук в наушниках лучше и водозащита есть. По автономности Самсунг намного хуже, в играх медленнее, в приложениях медленнее, фотографирует чуть лучше, по скорости зарядки хуже.

Объяснить, на кой чёрт нужен Mate 20 Pro с его 80 тысячами рублей, уже сложнее — в сравнении с Huawei P20 Pro мы получаем беспроводную зарядку, Quad HD-дисплей, новый процессор, маленькую прибавку в ёмкости аккумулятора, широкоформатную камеру вместо пятикратного зума и слот для карты памяти. Неплохо, но я сомневаюсь, что этих преимуществ достаточно, чтобы взять и доплатить 25 тысяч рублей.



Huawei Mate 20 Pro

Будем надеяться на некоторый хуавеевский демпинг, который уже был полгода назад. Тогда, как вы помните, во всём мире Huawei P20 Pro стоил 900 евро (~68 тысяч рублей), а в России... 55 тысяч!

И всё же то, что мы сейчас на полном серьёзе сравниваем плюсы и минусы дорогостоящих «китайцев» с последними iPhone и Galaxy Note, а потом приходим к выводу, что модели более-менее равноценные, или чуть лучше — это само по себе «знамение» из ряда вон, которое ещё совсем недавно не могло сниться китайцам в сладких грёзах, или Тиму Куку в ночных кошмарах. С чем мы и поздравляем товарищей из Huawei.