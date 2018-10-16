Приехали: лучший смартфон-флагман 2018 года — китайский. Превью Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro
Не верьте тем, кто утверждает, что китайские флагманы лучше Айфонов и Galaxy Note во всём. Как и не верьте любителям приговаривать, что китайцы рядом не стояли по технологиям с богоподобными Apple и Samsung. Истина где-то посередине. Но по объёму мелких, но важных доработок и скорости, с которой «китайфоны» догоняют и перегоняют лидеров, Huawei — впереди планеты всей.
Оглавление
- Поговорим?
- Самый крутой «придворный» процессор
- Лучшая автономность среди флагманских смартфонов 2018 года
- Новые камеры «не пришей к LG Айфон»
- «Фотошоп» снимков на лету, следящая фокусировка камеры… и микрофонов
- Экраны, звук и корпус
- Как можно эти смартфоны называть лучшими флагманами 2018 года?
Краткий пересказ многолетнего эпоса «эксперты в комментариях Ferra о перспективах развития китайской телефонной промышленности»:
Вот когда научатся делать что-то, кроме поддельных Nokia, тогда и поговорим
Вот когда телефоны получат нормальный русский язык, тогда и поговорим
Вот когда перестанут разваливаться в течение гарантийного срока, тогда и поговорим
Телефоны — это слишком просто. Вот когда начнут выпускать смартфоны, тогда и поговорим
Вот когда будут делать бюджетные смартфоны лучше, чем Samsung, LG и Sony, тогда и поговорим
Вот когда по процессорам догонят приличные марки, тогда и поговорим
Вот когда фотографии научатся снимать лучше, чем iPhone или Samsung, тогда и поговорим
Вот когда и видео начнут снимать более качественное, чем Самсунги и Айфоны, тогда и поговорим
Вот когда изобретут свою iOS вместо Android, тогда и поговорим
Вот когда люди будут готовы за это платить 120 тысяч рублей, тогда и поговорим
|
Huawei Mate 20
|
Huawei Mate 20 Pro
|
Операционная система
|
Android 9 Pie
|
Экран
|
6.53”, 2244x1080, IPS, 381 ppi
|
6.39”, 3120x1440, OLED, 539 ppi
|
Процессор
|
HiSilicon Kirin 980, 8 ядер (2x Cortex-A76 2.6 ГГц + 2x Cortex-A76 1.92 ГГц + 4x Cortex-A55 1.8 ГГц), 7 нм
|
Графика
|
Mali-G76 MP10
|
Оперативная память
|
4/6 Гбайт
|
6 Гбайт
|
Постоянная память
|
128 Гбайт, слот Nano SD
|
Связь
|
4G (LTE Cat.18), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5, GPS, ГЛОНАСС, NFC, ИК-порт
|
Камеры
|
тыловая: 16 Мп, диафрагма f/1.8, съёмка видео 3840x2160, программная стабилизация
дополнительная телефото: 8 Мп, диафрагма f/2.4, зум 3x
дополнительная широкоформатная: 16 Мп, диафрагма f/2.2
фронтальная: 24 Мп, диафрагма f/2.0
|
тыловая: 40 Мп, диафрагма f/1.8, съёмка видео 3840x2160, сенсор 1/1.7”, оптическая стабилизация
дополнительная телефото: 8 Мп, диафрагма f/2.4, зум 5x
дополнительная широкоформатная: 20 Мп, диафрагма f/2.2
фронтальная: 24 Мп, диафрагма f/2.2
|
Аккумулятор
|
4000 мАч, несъемный
|
4200, несъёмный
|
Цена на момент публикации
|
850 евро (65 тысяч рублей) — 6/128 Гбайт
|
1050 евро (80 тысяч рублей) — 6/128 Гбайт
Поговорим?
Отчего бы и не поговорить. Итак, у нас тут два новых флагманских Хуавея: Mate 20 в варианте «мне бы попроще и подешевле» и Mate 20 Pro, как выставка достижений китайской телефонной техники.
Сейчас об этом мало кто помнит, но в 2014 году, когда Самсунг уже выпускал лучший в истории Galaxy Note — Note 4 с Quad HD, восемью ядрами и астрономическими (для тех лет) 3 Гбайт оперативной памяти, смартфоны Huawei Mate были средними по всем характеристикам крупногабаритными китайскими «вёдрами» непонятного назначения. Примерно как Lenovo Z5 сейчас, только по завышенной цене. И не было бы счастья, да несчастье помогло — когда в России рубль впервые пробил дно и Samsung с другими породистыми смартфонами резко подорожали внезапно оказалось, что «никакущий» по характеристикам, процессору и качеству камер Ascend Mate 7 — тоже ничего за свои 26 тысяч, потому что Самсунги подпрыгнули до 40+ тысяч рублей.
Флагманы Huawei Mate эволюционировали из пародий на дорогие породистые смартфоны в полноценных конкурентов Apple и Samsung
Mate 8 уже был неплохим и более-менее мощным аппаратом с огромным (как сегодняшние 6.3-6.4” по ощущениям) дисплеем, средней по качеству камерой, 32 тысячами у адекватных продавцов и 55 тысячами у официалов. При настолько наглой цене за средний по характеристикам смартфон «успех» был настолько оглушительным, что Mate 9 в России даже не стали продавать. А жаль — в том поколении Mate наконец перестал быть просто «бронепоездом» с большим аккумулятором и мощным прожорливым процессором, и начал более-менее качественно фотографировать. Не по мировым меркам, а по меркам китайских флагманов, которые в 2016 году до лучших Андроид-флагманов не дотягивались.
Huawei Mate 20 Pro (два слева) и Mate 20
Зато дотянулись в 2017 г. — к огромному удивлению Apple и Samsung китайский «лопатофон» научился фотографировать лучше, чем Apple iPhone 8 Plus и Samsung Galaxy Note 8. По всем остальным критериям не дотягивал, но это уже был звоночек.
Китайцы были на седьмом небе от счастья, осознали, что дело, извините, «попёрло!», и начали вбухивать бешеные деньги в разработку камер, чтобы закрепить успех.
Успех закрепили — весной 2018 г. Huawei P20 Pro оказался самым крутым смартфоном по качеству съёмки фото и, по многим рейтингам, остаётся таким по сей день.
Huawei ещё немного торжествовали, «обмывали» технические достижения, а потом начали обдумывать, как улучшить смартфоны, чтобы в конце года Samsung и Apple не «наказали» их на голову более крутыми характеристиками. И придумали вот что:
Самый крутой «придворный» процессор
Собственноручно процессоры для смартфонов изготавливают только Apple, Samsung и Huawei — все остальные «кушают», что дают им американцы из Qualcomm и китайцы из MediaTek.
Apple занимается разработкой процессоров отчасти из-за «любви к искусству», отчасти для того, чтобы iOS нельзя было так просто взять и напялить на «не родное» железо». Samsung просто любит собирать деньги в одном кармане, а не платить каким-то подрядчикам на стороне. Huawei тоже любит деньги (такие вот они, ребята из «коммунистического» Китая), но ещё и помнит, что MediaTek выпускает только маломощные процессоры, а американский Qualcomm в любой момент готов прогнуться и по указке правительства США внедрить санкции против китайцев. Из-за этого не так давно ZTE чуть «дуба не дал», и только после выплаты штрафа, замены руководителей и покаяния Америка разрешила продолжить продавать (!) китайцам свои великолепные процессоры.
Kirin 980 — самый мощный процессор в Android-смартфонах 2018 года
Короче говоря, Huawei долгие годы (до 2015 года) мастерил процессоры не от хорошей жизни, а по политическим причинам — получалась довольно «горячая», прожорливая и беспомощная в играх медлительная фигн~ конфигурация. В 2015 году с выходом Kirin 950 процессор прожорливость и беспомощность в играх осталась, но процессор стал по-настоящему мощным в приложениях. В 2016 году вышел Kirin 960, в котором игры подтянули до более-менее приличного уровня — среднего класса процессоров у Snapdragon. А в Kirin 970 (Huawei Mate 10, Huawei P20/P20 Pro) подтянули энергопотребление и прикрутили к процессору отдельные датчики для «профилактики тормозов Android» и улучшения качества фотосъёмки. Игровая производительность осталась средней степени уныния.
Процессоры в китайских смартфонах редко бывают особенными. Но Kirin 980 - как раз такой случай
Для Mate 20 и Mate 20 Pro хуавеевцы подготовили процессор Kirin 980. Если хотите полностью насытиться техническими подробностями о смартфонных процессорах, добро пожаловать. А если вам лень или не очень-то хочется, вот краткое содержание:
- Всего восемь ядер с тремя уровнями мощности (4 маломощных и экономичных, 2 средних по мощности, 2 очень мощных и очень прожорливых). Ядра можно подключать в любой комбинации в любом количестве, а не по 4 штуки, как было у всех старых процессоров для Android. За счёт этого смартфон будет быстрым, когда нужно, и экономичным, когда максимальная мощность не нужна. Скорость работы в приложениях? На треть выше, чем у Snapdragon 845, самого быстрого процессора для Android-флагманов на сегодняшний день. Правда, Айфоны XS, XS Max и XR всё равно будут на 15% быстрее.
- Наконец-то хорошая скорость работы в играх. То есть глобально — всё ещё так себе, но уже не гигантское отставание, как было раньше. Короче говоря — теперь Huawei в играх работает лучше, чем Galaxy S9/Galaxy Note 9 с процессорами Exynos, примерно так же, как любой смартфон с процессором Snapdragon 845 (Xiaomi Pocophone F1, Sony Xperia XZ3, ASUS ZenFone 5Z, LG G7/V40 и др.).
- Самый быстрый в мире Wi-Fi в смартфонах, самый быстрый в мире 4G в смартфонах.
- Намного более точный, чем у конкурентов, GPS/ГЛОНАСС для использования в помещениях или в непогоду.
- Тонкая настройка для лучшей фокусировки (наведения резкости) в видео и более качественной ночной съёмки.
Короче говоря, все смартфоны 2018 года, кроме новых iPhone XS/XR, отстают по «железу» от новых Huawei. Баланс сил изменится весной 2019 года, когда выйдут модели на процессорах Snapdragon 855 или, как гласят слухи, с ним же, но переименованным в Snapdragon 8150. По скорости в играх новый Qualcomm точно вырвется вперёд, по экономичности, скорости работы в приложениях и крутизны Wi-Fi/4G — пока не известно.
Лучшая автономность среди флагманских смартфонов 2018 года
И к гадалке не ходи. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, тунеядцы-производители смартфонов принципиально не хотят ставить аккумуляторы большой ёмкости в дорогие модели — мол, тогда корпус выглядит «не гламурно», а ещё есть риск, что аккумулятор не износится после гарантийного срока и вы не побежите обновлять изношенный по автономности смартфон на новый.
Исключением в 2017-2018 гг. стал Samsung с Galaxy Note 9 (4000 мАч) и, опять же, Huawei с Mate 10/Mate 10 Pro и P20 Pro (4000 мАч). Да ещё Xiaomi Pocophone F1, но это уже не флагман, а тюнингованный мощным процессором смартфон среднего класса. Или Vivo NEX, но это тоже экзотика, которую в соперники дорогущим смартфонам ставить неловко.
Аккумулятор увеличили до 4200 мАч
Так вот — Хуавеи оказались более-менее выносливыми, а Samsung, увы, нет — слишком прожорливым стал фирменный процессор Exynos 9810. И на этом выносливые смартфоны-флагманы заканчиваются, а Huawei прикручивает к Mate 20 Pro 4200 мАч, ставит в него новый чуть более экономичный процессор, и получает самый долгоживущий топ-смартфон года. Не ждите супер-пупер автономности, но сутки новые Mate продержатся без проблем, а у людей, которые не таращатся в экран с утра до вечера, и 1.5 суток. Не так уж много, но не забывайте, что мы говорим о смартфонах с 6-дюймовыми экранами и процессорами, которые готовы выгребать мощность «вёдрами» по первому же запросу.
Наконец, Huawei прикрутил к смартфонам новый стандарт быстрой зарядки SuperCharge 2.0 — комплектное зарядное устройство теперь заряжает Mate 20/Mate 20 Pro с нуля до 70% за полчаса. Очень круто, очень горячо внутри корпуса, и вряд ли полезно с точки зрения ресурса аккумулятора. Зато вы можете проснуться, увидеть, что забыли зарядить смартфон, сказать «ну ё~…», воткнуть зарядник… и, пока умоетесь и нагреете чай, получите почти полностью заряженный мобильник на весь день. Кстати, стандартный Mate 20 новый стандарт зарядки не поддерживает и довольствуется старым, который был в Mate 10/P20/P20 Pro. Возможно, оно и к лучшему.
Самая быстрая зарядка в серийных смартфонах
Другое дело, что «простые» зарядные устройства (Qualcomm QuickCharge или без быстрой зарядки с 5V/2A, или автомобильные ЗУ) от других Android-смартфонов будут мусолить процесс зарядки с нуля до 100% эдак за 3.5-4 часа. Поэтому, если хотите быструю зарядку не только дома, но и на работе — извольте выложить 1500+ рублей на Aliexpress и заказывать оригинальное ЗУ.
Камеры в Mate 20 Pro — набор из P20 Pro и новый широкоугольный модуль. Камеры в Mate 20 — смесь камер стандартного Huawei P20 и новых модулей
Или заказать менее быстрый, но более удобный в реальной жизни беспроводной зарядник — Mate 20 Pro стал первым смартфоном Huawei, в котором эта технология появилась (стандартный Mate 20 и здесь обделили). И вот это, конечно, уже срамота — недорогой Google Nexus 4, который вышел в 2012 (!) году, уже умел заряжаться без проводов. Но китайцы приговаривали «а нам не очень-то это и надо» по сей день.
Беспроводная зарядка. Наконец-то!
Новые камеры «не пришей к LG Айфон»
Нет ничего удивительного в том, что камеры не перекочевали из прошлогоднего Mate 10 и новые модели. Но даже в сравнении с Huawei P20 Pro китайцы перетряхнули комбинацию из трёх тыловых камер.
Теперь вместо «просто камеры», «дополнительной ч/б камеры для размытия и духовно богатых фото» и «камеры с 5-кратным приближением» Huawei использует «камеру для приближения 3x/5x (Mate 20/Mate 20 Pro) или размытия фона», «просто камеру» и «широкоугольную камеру». Короче говоря, берём iPhone XS Max, перетряхиваем в его портретной камере «стёклышки», чтобы научить её фоткать не только людей на расстоянии, но и букашек/бриллианты вблизи, а третьей камерой прикручиваем широкоформатку, как в LG G5/G6/V20/V30/V40.
Прощай, зум-камера и чёрно-белый сенсор. Привет, широкоформатная съёмка
Да, теперь нельзя выпендриваться с чёрно-белыми снимками (точнее, можно, но качество будет уже не то). И гораздо более жаль, что у стандартного Mate 20 нет будет пятикратного приближения без серьёзных потерь в качестве, как в P20 Pro и Mate 20 Pro. Зато на фотографии теперь можно будет впихнуть невпихуемое и снимать целиком здания/комнаты/толпы там, где в поле зрения обычных камер всё это попросту не поместится!
На месте LG я бы выступил с публичным заявлением, в котором крыл бы матом всех плагиаторов-конкурентов. Потому что трудишься-трудишься, выпускаешь первым массовый флагман с широкоформатной камерой — не покупают. Трудишься ещё сильнее, выпускаешь первым смартфон с экраном 18:9 — не покупают. А потом ночью из-за угла выходят Samsung и китайцы, говорят: «Было ваше, стало наше! Спасибо за изобретения!» и стригут деньги на смартфонах с такими же функциями. Жизнь — боль.
«Фотошоп» снимков на лету, следящая фокусировка камеры… и микрофонов
Когда в начале осени Huawei демонстрировали, как смартфоны на процессоре Kirin 980 научатся ретушировать и достраивать ночные фото, или подменять фон при съёмке видео (как в шпионских фильмах), все ожидали, что «вот это будет бомба, а не камеры!». Реальность оказалась прозаичнее.
В автоматику для подкрутки цветопередачи добавили новые объекты
Да, китайцы запрягли два нейросенсора для обработки фото. Но никаких сверхспособностей в сравнении с камерой Huawei P20 Pro в ночной съёмке не обещают, а фирменная способность сенсоров раскладывать картинку «на атомы» («тут у нас человек, а вот здесь начинается дорога, а чуть справа, здесь начинается и здесь заканчивается здание» и т.д.) используют не для приколов, как у спецагентов, а для более насущных потребностей.
Камеры распознают отдельные объекты в кадре и подкручивают им цветопередачу с яркостью индивидуально
Например, для того, чтобы на фотографиях в паршивую погоду (которой славится Лондон — город европейской презентации Mate 20) автоматика могла сообразить, как отдельные объекты докрутить до их нормального вида даже при недостатке освещения.
Качество съёмки видео, к сожалению, не улучшилось. А вот съёмку фото чуть подтянули
Зато следящий многоуровневый автофокус, с которым смартфон наводит резкость не по ближайшему объекту перед «носом», а с пониманием, кто в кадре, сколько человек/объектов и как они движутся, воплотили именно так, как задумывали в презентации Kirin 980.
Следящий автофокус понимает, как правильно наводить резкость, даже если вы снимаете толпы
А на видео вместо подмены фона сенсоры раскладывают по полочкам объекты для того, чтобы… разукрашивать видео по-новому. Вы таки будете смеяться, но это тоже уже было в LG — в прошлогоднем флагмане V30 можно было выбирать из 16 предустановок цветокоррекции видео, да ещё и использовать плавный «набегающий» кинематографичный зум. Ручная съёмка видео и вовсе появилась ещё в LG G6 (начало 2017 г.).
Мягкое приближение и фокусировка микрофонов на объекте в видео
Но, справедливости ради, Huawei не «свистнул» функцию в том виде, в которой её реализовали корейцы, а пошёл дальше и много чего улучшил. Во-первых, камеры Mate 20 не просто накладывают цветовые фильтры на всё видео, а умеют разукрашивать отдельные объекты на видеозаписи. Можно, к примеру, сделать здания чёрно-белыми, а людей оставить в цвете и т.д. Это круто и такое ещё никто не показывал.
Цветокоррекцию можно применять к отдельным элементам в видео
Ещё приятная деталь — вместе с фокусировкой видео «фокусируются» и микрофоны. Для того, чтобы вы всегда слышали речь (или не речь, а мяуканье, если снимаете котов) главного героя съёмки. Но это тоже не новшество — фокусировку звука под именем Nokia OZO во флагманы «завезли» финно-китайцы и впервые она появилась в Nokia 8 осенью 2017 года. Другой вопрос, что нынешняя Nokia довольно «криворукая» по части камер, поэтому из-за унылого качества фото и видеосъёмки в Nokia 8 почти никто не запомнил, что там старый флагман HMD Global умел ещё. Зато запомнил Huawei, и воплотил это в своих заведомо более популярных флагманах.
Жаль, что о прогрессе в качестве видеозаписи (главной беде Huawei Mate 10 Pro и P20 Pro) китайцы ничего не говорят. Наверное, хвастаться нечем — никаких 4K при 60 кадрах в секунду, никаких 4K со стабилизацией, никаких технически (а не программно) новых трюков, которые бы возвысили новые Huawei над уже не новинками Samsung Galaxy S9/Note 9.
Но есть ложка дёгтя: хитрозадые китайские маркетологи поняли, что сглупили, когда сделали в прошлогодних Mate 10 и Mate 10 Pro одинаковые камеры — покупатели выбирали более дешёвый смартфон и получали почти все преимущества старшей модели. Поэтому в новых Mate почти все тыловые камеры разные: например, в стандартном Mate 20 стоит камера на 12 Мп с диафрагмой f/1.8 (подозрительно похожая на ту, которую лепят в Huawei P20 стоимостью 35 тысяч рублей), а в старшем — 40 Мп f/1.8, которая не менее подозрительно похожа на камеру из Huawei P20 Pro стоимостью 55 тысяч рублей.
В общем, ребята, дождитесь обзоров и очного сравнения дешёвого варианта Mate 20 и P20 Pro, иначе есть риск, что вас обведут вокруг пальца, и в сравнении с более дешёвым Huawei P20 Pro новый Mate 20 окажется хуже во всём, кроме процессора.
Экраны, звук и корпус
«Цветовая дифференциация штанов» в двух флагманских Huawei на этот раз получилась странной. Если у Самсунга и Apple самые крутые смартфоны получают самые крупные экраны, то у Huawei всё наоборот — 6.3 дюймов для Mate 20 Pro и 6.5 для «просто» Марии Mate 20. Вживую разница символическая, она гораздо больше заметна по ширине корпуса, нежели по его высоте. От игривых переливающихся градиентов и кабинентно-строгих оттенков, как в P20 Pro/Mate 10 Pro китайцы отказались. Новые Mate «заштрихованы в полоску» разными оттенками. Выглядит просто потрясно!
IPS Full HD+ «для бедных» и Quad HD+ OLED «для богатых»
А ещё заметьте, товарищи, что это первые за последнее время Хуавеи, у которых дизайн iPhone X украден не полностью, а наполовину. В обычном Mate 20 с его новой формой экрана и расположением камер сзади, можно сказать, что и вовсе не украден. Это ли не инновация/революция?
Mate 20 отличается от Mate 20 Pro более узким вырезом в экране на лицевой панели...
Не так страшны четыре камеры на задней панели, какими их малюет воображение по рендерам и утечкам накануне презентации. А вот вырезы в экране страшны — причём «кровоподтёк» у стандартного Mate 20 травмирует чувство прекрасного ещё больше, чем размашистый вырез у Mate 20 Pro.
...и сканером отпечатков на задней панели. В Mate 20 Pro сканера на корпусе нет - он расположен в экране
Почему вырез с меньшим размерам не сделали атрибутом «люкс-модели»? Потому что в Mate 20 Pro запихнули более быструю (да-да, ещё более быструю) разблокировку по сканированию лица. Говорят, что теперь она гораздо лучше работает ночью.
В Huawei Mate 20 Pro новая, ускоренная разблокировка сканированием лица
Водозащита по-прежнему есть только в Mate 20 Pro, зато улучшенная в сравнении с Huawei P20 Pro (IP68 вместо IP67). Но вам будет на это наплевать, потому что её отличие сводится к тому, может ли смартфон полчаса плавать на глубине свыше 1 метра, или полчаса не пропустит воду на глубине до 1 м.
Гораздо важнее, что «просто» Mate 20 — самый практичный флагман нового поколения. Вырез — минимальный, камеры и процессор — полноценные, разъём для наушников есть, и даже слот для карт памяти, впервые среди новых флагманов Huawei, тоже есть! Причём, и в Mate 20 Pro тоже.
Наконец-то появился слот для карт памяти! Правда, нового стандарта «нигде не купишь»
Только это не те карты памяти, о которых вы все подумали, а новые — стандарта Nano SD. С виду абсолютно равны по форме и габаритам привычным Nano-SIM картам, только это не SIM, а карта памяти. И чёрта с два вы их купите в магазинах в ближайшее время.
Huawei Mate 20 похвально практичен - и разъём для наушников, и разъём для карт памяти есть (правда, необычных карт памяти)
В любом случае, хорошо, что хоть такая поддержка карт памяти есть. Ругать новый формат вряд ли стоит — когда-то и microSD после RS-MMC или Sony M2 казались ересью, а теперь видите, как всё вышло…
Карты памяти Nano SD. Добро пожаловать в дивный новый мир
Стереодинамики есть в обеих моделях, но только в Mate 20 Pro это SLS-стереодинамики (придворный бренд Dolby для могучих и менее вредных для прослушивания на максимальной громкости стереосистем). Играют неплохо, но разница в звуке между Mate 20 и Mate 20 Pro де-факто минимальная. В сравнении с Huawei P20 Pro и его стереодинамиками звук стал лучше звучать на максимальном уровне громкости (более ровный, меньше «страданий», когда динамики пытаются выдавить из себя бас или играть чётко на максимуме), и в нём чуть больше «середины» (вокал, мелодия) и объёма, но меньше баса. Похоже, китайцы учли свои ошибки и брали пример с Samsung Galaxy S9/Note 9 — и правильно сделали.
Стереодинамики в Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro
Звук в наушниках мы опробуем позже, но, раз уж никакого хвастовства с этого фронта Huawei не предоставил, будем считать, что всё по-прежнему печально.
И, наконец, из совсем уж «гербалайфа» можно отметить новый режим «заменителя компьютера». Это когда подключаете смартфон к монитору и пользуетесь им для интернета или печати текста. Раньше вы не пользовались этим режимом, когда он работал по проводам, а теперь-то можете не пользоваться им, когда он работает без проводов!
Как можно эти смартфоны называть лучшими флагманами 2018 года?
Если отбросить в сторону дилетантские аргументы «Apple — это всегда престижно круто, а Китай — это всегда паршиво и дурной вкус» и сосредоточиться на технической составляющей, получаем вот что:
- По качеству съёмки фото оба смартфона на данный момент — лучшие. Камеры в Mate 20 Pro незначительно улучшились со времён Huawei P20 Pro, а Mate 20, скорей всего, представляет собой тюнингованный P20 (уровень Galaxy S9).
По ночной съёмке, диапазону, оптике и умению правильно «подкрашивать» фото (если нужно) Mate 20 Pro отъехал от iPhone XS и Samsung Galaxy Note 9 ещё дальше, чем это было раньше. Есть ли альтернативы? Да, они есть — Google Pixel 3XL за примерно те же тыщу баксов с 128 Гбайт памяти, но его не купить в России. А вот Mate 20, даром, что он быстрее, экономичнее и дольше работает от аккумулятора, чем конкуренты за 60 тысяч, не очень-то нужен при живом P20 Pro, который, скорей всего, фотографирует лучше, работает почти настолько же быстро, а стоит дешевле. Нужно проверять
- По качеству съёмки видео. Увы, на Западном фронте без перемен. Будем рады ошибаться, но ничего, кроме «раскраски» средствами автоматики новые смартфоны не предлагают. А это значит, что качество видеосъёмки застряло примерно на уровне iPhone 7 и Samsung Galaxy S8.
- По автономности это лучшие современные флагманские смартфоны. Без вариантов. До тех пор, пока не выйдет Galaxy S10+ с менее прожорливым, чем у «девятки», процессором, и более ёмким, чем сейчас, аккумулятором.
- По скорости зарядки в пересчёте на ёмкость аккумулятора это лучшие смартфоны из всех, которые можно купить.
- По мощности процессоров лучшие Android-флагманы. Да, iPhone XS/XS Max быстрее, но они гораздо менее выносливые, и вообще стоят особняком, как генсек от обычных граждан в СССР. Айфоны работают быстрее, потому что всё в них контролируется одной компанией и под единственно возможной вариацией системой. Android все переделывают на свой лад, и с ним можно вытворять всё, что угодно — хоть сам пиши приложение, а потом установи его из внутренней памяти.
Но в сравнении с Android-флагманами и их лучшим процессором Snapdragon 845 новые Huawei со своими Kirin 980 быстрее в приложениях, равны по игровой производительности, быстрее по Wi-Fi, GPS и 4G. И немного экономичнее даже под высокой нагрузкой.
- По качеству экранов ситуация двоякая. С одной стороны, по яркости и цветопередачи дисплеи вполне на уровне айфонов/самсунгов. С другой — по чёткости картинки до iPhone XS/XS Max и Galaxy S9/Note9 стандартному Mate 20 ох как далеко. Если вы не избалованы экранами LG и Samsung в Quad HD или Sony в 4K, вы можете не заметить разницы, но она есть, и действует на нервы, если вы совершаете «шаг назад» по качеству картинки. Правда, Mate 20 Pro уже максимально близок по всем характеристикам экрана к Эпплу/Самсунгу. И это самый веский аргумент для того, чтобы купить его, а не P20 Pro.
- По качеству звука из динамиков это одни из самых крутых современных смартфонов. В наушниках — уровень смартфонов среднего класса, не более.
- По практичности дела обстоят довольно странно. Либо вы отказываетесь от разъёма для наушников и выбираете Mate 20 Pro с водозащитой, либо отказываетесь от водозащиты и берёте «просто Mate 20» с разъёмом для наушников. Зато в оба смартфона можно влепить карты памяти… ближайшего будущего.
- По соотношению цены и качества разговор отдельный.
Итак, Huawei Mate 20 стоит от 800 евро. Это 60 тысяч рублей. Дорого? Бешено дорого! Ещё никогда китайцы так не наглели с ценами. Вместо этого можно купить, например … iPhone X за 70 тысяч, который, в теории (если основную камеру переставили из Huawei P20) немного хуже снимает фото, намного быстрее разряжается, медленнее работает в приложениях, не так быстр в Wi-Fi и 4G (чёрт с ним на сейчас, но спустя 3-4 года разницу заметите), без разъёма для наушников, без слота для карт памяти и с 64 Гбайт памяти внутри. Да, в айфоне есть водозащита, лучше звук в наушниках и намного более качественный экран, но какого-то радикального превосходства нет.
Можно купить и Samsung Galaxy Note9 — у официалов он тоже стоит 70к. По качеству съёмки видео и качеству экрана «уничтожает» Mate 20 сразу же, звук в наушниках лучше и водозащита есть. По автономности Самсунг намного хуже, в играх медленнее, в приложениях медленнее, фотографирует чуть лучше, по скорости зарядки хуже.
Объяснить, на кой чёрт нужен Mate 20 Pro с его 80 тысячами рублей, уже сложнее — в сравнении с Huawei P20 Pro мы получаем беспроводную зарядку, Quad HD-дисплей, новый процессор, маленькую прибавку в ёмкости аккумулятора, широкоформатную камеру вместо пятикратного зума и слот для карты памяти. Неплохо, но я сомневаюсь, что этих преимуществ достаточно, чтобы взять и доплатить 25 тысяч рублей.
Будем надеяться на некоторый хуавеевский демпинг, который уже был полгода назад. Тогда, как вы помните, во всём мире Huawei P20 Pro стоил 900 евро (~68 тысяч рублей), а в России... 55 тысяч!
И всё же то, что мы сейчас на полном серьёзе сравниваем плюсы и минусы дорогостоящих «китайцев» с последними iPhone и Galaxy Note, а потом приходим к выводу, что модели более-менее равноценные, или чуть лучше — это само по себе «знамение» из ряда вон, которое ещё совсем недавно не могло сниться китайцам в сладких грёзах, или Тиму Куку в ночных кошмарах. С чем мы и поздравляем товарищей из Huawei.