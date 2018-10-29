Huawei об одной из главных характеристик процессора в смартфонах, о которой все забывают

Ferra.ru, 

Техническое подразделение Huawei рассказывает о том, что заставляет вкладывать годы и миллионы долларов в смену процессора, и почему всегда лучше разрабатывать процессоры своими руками, а не покупать их на стороне.

Если вы любитель компьютерной техники, вы, вероятно, уже слышали о страданиях и проблемах, через которые пришлось пройти Intel для того, чтобы перевести свои процессоры на «рельсы» нового 10-нм техпроцесса, и что вместо запланированного выпуска таких моделей в 2016 году их дебют переехал на 2019 год. И даже ходят слухи, что Intel махнёт рукой на эту веху развития процессоров, чтобы сосредоточиться на новых 7-нм моделях. В итоге лучший из лучших CPU Intel изготовлен на уже немолодом (трёх-четырёхлетней «выдержки») 14-нм техпроцессе.

Планы Intel по освоению техпроцессов (2015 г.). Как видите, реальность оказалась иной

Планы Intel по освоению техпроцессов (2015 г.). Как видите, реальность оказалась иной

О техпроцессе сегодня говорят не так часто, как о мегагерцах и ядрах, потому что это нечто большее, чем маркетинговый термин, а настоящий критерий того, как высоко находится «потолок» в развитии вычислительной техники.

Главный критерий, о котором говорит техпроцесс – размер транзисторов. Чем тоньше (меньше) техпроцесс, тем больше транзисторов можно разместить на одной и той же площади кристалла = тем быстрее будет процессор. Либо можно зайти с обратной стороны и разместить прежнее количество транзисторов на меньшей площади, чтобы уменьшить нагрев/энергопотребление процессора, выделить больше ресурсов для игровой графики или модема, и т.д.

Легендарный «закон Мура» (1965 г.) гласит, что плотность транзисторов на одной микросхеме будет удваиваться каждые 24 месяца, и все производители компонентов по сей день стремятся следовать этому правилу. С другой стороны, полупроводниковые заводы уже давно нашли новые способы построения и компоновки транзисторов на прежней площади, поэтому у компьютеров и ноутбуков даже в рамках одного техпроцесса начали появляться более мощные процессоры.

Закон Гордона Мура
Закон Гордона Мура

А вот в смартфонах, с их экстремально плотной компоновкой и повышенным требованиям к экономичности и «холодному нраву», ситуация не изменилась. «В лоб» сравнивать конструкцию процессоров Intel и смартфонные ARM нельзя, но стоит отметить, что пока новые Core i3/i5/i7 только дожидаются своих 10 нм, производители смартфонов уже выпустили серийные смартфоны с «холодными», быстрыми и экономичными 10-нм процессорами.

Эволюция техпроцессов
Эволюция техпроцессов

В Huawei таким чипом стал 10-нанометровый Kirin 970, изготовленный на фабрике TSMC, а самыми популярными носителями его стали смартфоны Huawei Mate 10 и P20. И, заметьте, спустя всего год все производители мобильной техники уже «переобуваются» на 7-нм! Первыми в этой гонке стали Huawei с чипом Kirin 980 и Apple с новым A12 Bionic.

Как устроен флагманский процессор Huawei 2018 г., Kirin 980

Зачем всё это нужно? Для того, чтобы процессоры становились плотно скомпонованными, то есть, более производительными и экономичными одновременно. Чем меньше транзисторы, тем меньший ток потребуется для их питания, и тем меньше тепла будет генерировать вся конструкция из процессора, графики, модема и т.д. И это важно, потому что горячий смартфон – это не только неприятно, но и гарантия троттлинга (система «самосохранения» процессора, когда он снижает частоты при перегреве) – замедленной работы под нагрузкой.

Для того, чтобы преодолеть кризис в освоении новых техпроцессов, нужна массовость и денежные инвестиции. Поэтому, если мы кому-то и обязаны прогрессом в полупроводниковой индустрии за последнее время, то именно смартфонам. Спрос на этот тип техники настолько высокий, что всего за шесть лет процессоры шагнули от 40-нм в чипе K3V2 (Huawei Ascend P1 и др.) к 7-нм чипу в новеньких Mate 20.

Сейчас очень модно рассуждать о том, что «железо – не главное», но именно от производительности смартфона зависит то, насколько хороший дисплей ему будет по силам «потянуть», как хорошо он будет взаимодействовать с камерой, и какую графику будет выдавать в играх. Поэтому развитие процессоров всегда стоит поощрять и приветствовать – все новшества приходят именно с этой стороны.

Конструкция Kirin 980
Конструкция Kirin 980

И именно поэтому вопросы «куда ещё меньше-то?» в отношении техпроцесса не будут актуальны – транзисторы будут уменьшать до тех пор, пока они не станут размером с атом. Уже сейчас в TSMC расписаны планы по внедрению новых техпроцессов вплоть до 3 нм. А в ближайший год все будут говорить о 7-нм процессорах, спроектированных для работы с искусственным интеллектом, виртуальной и дополненной реальностью и работой с блокчейн-нагрузками (не только криптовалютами, кстати говоря).

Хотите конкретики? Пожалуйста! Официальные данные TSMC говорят, что процессоры на базе 7-нм техпроцесса потребляют на 40% меньше энергии и работают быстрее на 20% в сравнении с 10-нм моделями.

Сейчас из «большой тройки» производителей смартфонов Huawei и Apple уже выпустили свои 7-нм процессоры в смартфонах 2018 модельного года, а единственным производителем, который до сих пор не перешёл на чипы нового поколения, остался Samsung – даже относительно новый Galaxy Note 9 предлагает лишь 10-нм в Snapdragon 845 и Exynos 9810. Посмотрим, чем ответит наш конкурент из Южной Кореи в следующем году.

Вы можете кивнуть на то, что, в отличие от Huawei, многих производителей устраивает положение вещей, когда они покупают готовые процессоры, а не разрабатывают их самостоятельно. Но не забывайте, что мы предлагали «холодный» и быстрый Kirin 950 в Mate 8 уже тогда, когда конкурирующие Android-смартфоны располагали более горячими и прожорливыми процессорами Qualcomm Snapdragon 808 и 810, а до выхода Snapdragon 820 оставалось ещё полгода.

Вопреки всему скепсису о том, что смартфоны уже не станут заметно быстрее, они всё равно «прыгают выше головы». И с выходом смартфонов с 7-нм процессорами вы сможете убедиться в этом собственноручно.

Автор
Ferra.ru
Теги
смартфон процессор Huawei Huawei Mate 20 Huawei Kirin 980

Комментарии

Материалы по теме

5 бюджетных смартфонов с самыми мощными процессорами

19 октября

Лучшие бюджетные смартфоны октября 2018 года (официальная розница)

25 октября

Объявлены российские цены на Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro

17 октября

Объявлены российские цены на мощный большой бюджетник Honor 8X

10 октября

Правда ли, что китайцы сделали лучший в мире процессор для смартфонов? Обзор Kirin 980 и сравнение с конкурентами (ч.1)

5 сентября

Приехали: лучший смартфон-флагман 2018 года — китайский. Превью Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro

16 октября
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
7 причин, почему смартфонам нужен искусственный интеллект
Первый Samsung с четырьмя камерами. Но зачем? Обзор Galaxy A9
Лучшие бюджетные смартфоны октября 2018 года (официальная розница)

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 109
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 96
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60
6 лучших смартфонов с качественной камерой и большим аккумулятором 57
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (китайские интернет-магазины) 52
7 фактов, почему iPhone больше не лучший смартфон 48