Если покупать Sony, то только этот. Быстрый обзор Xperia XZ3

Это не самая крутая Xperia среди всех существующих, и это не полностью новая модель, а улучшенная «между сезонами» февральская модель. Но именно с этими улучшениями XZ3 превратился в самый конкурентоспособный смартфон Sony в 2018 году.

«Где полностью новый флагман, я вас спрашиваю?!»

Где-где, в R&D! Sony штампует по два соплатформенных флагмана в год уже, дай бог памяти, лет 5-6, не меньше. Уже в 2012 году сначала выходила Xperia S, а через полгода – Xperia SL. Более-менее отличались только Xperia Z и Xperia Z1 в 2013 году – в них и дизайн, и процессоры намекали на то, что это смартфоны разных поколений. Но потом, как вы помните, пошло-поехало – братья-близнецы Xperia Z2 и Z3, Xperia X Perfomance и Xperia XZ, Xperia XZs и Xperia XZ1. А вот теперь и Xperia XZ3 как продукт модернизации Xperia XZ2, которая вышла в начале 2018 года.



Красная XZ2 особенно красив - как Xperia Pro в старые добрые времена

Sony занимается штамповкой родственных флагманов 2 раза в год не «по приколу», а потому что сотовые операторы в Японии городят «супер-акции для подключения» каждые 6 месяцев, и очень просят Sony выкатывать им что-нибудь, чтобы можно было красиво продавать «уникальный тариф + новейшая модель Xperia!» в комплекте.



XZ3 можно отличить от XZ2 сзади по язычку возле нижней грани

Но вы читаете этот обзор не для того, чтобы узнать о странностях японского менталитета, поэтому перейдём к сути. А суть в том, что модернизация получилась удачной – пользователи Xperia XZ2 вряд ли побегут ещё раз тратить кучу денег и обновляться, но после XZ3 покупать старую модель точно не захочется. И у меня на это пять много причин.



В сравнении с XZ2 новая XZ3 чуть крупнее и чуть безрамочнее. Без очного сравнения не отличить

Недостижимый для китайских флагманов экран

Все пользователи смартфонов делятся на техномаксималистов, проповедников «экраны чётче, чем Full HD, в смартфонах не нужны!», кто действительно не видит разницы между Full HD и Quad HD из-за особенностей зрения (природа выдаёт нам разные характеристики организма).

Но я точно знаю, что если ребят из второй категории посадить за телевизор смотреть фильм в формате DVD, они будут возмущаться, дескать, «зачем такая мыльная картинка в 2018 году?». А это хороший показатель, что мантра о «ненужности» Quad HD – повтор речей маркетологов технически отсталых смартфонов, либо логика уровня «смартфон плохой, но я его купил, поэтому буду рассказывать всем, что он хороший, чтобы не прослыть неудачником».

А теперь вспомните, насколько мало производителей смартфонов способны выпускать модели с Quad HD, и вы поймёте, почему Full HD до сих пор модно считать достаточной чёткостью экрана даже на 6-дюймовых смартфонах. По большому счёту, такое качество картинки сегодня осиливают только Samsung, LG (пионеры сверхчётких экранов в смартфонах), Apple и HTC (в исключительных случаях), а все остальные производители выпускают флагманы с радикально крутым экраном слишком редко, и по-настоящему популярных моделей среди Quad HD-смартфонов больше нет.



Ни одного синего или голубого оттенка, в отличие от Samsung, HTC или Huawei, например

Sony в этой схватке сначала примкнули к лагерю «не очень-то и хотелось!», а потом выпустили смартфон с 4K-дисплеем, который «не тянул» такую чёткость картинки и втихую переключался на Full HD, потом, с выходом XZ Premium научили смартфоны выдавать стабильные 4K везде, кроме игр, но сверхчёткие экраны как были атрибутом максимально дорогих Xperia, так и остались. А теперь вышел первый смартфон Sony с Quad HD-экраном.

Теперь в Xperia XZ3, «младшем брате» флагманского XZ2 Premium, установлен 6-дюймовый Quad HD+ на OLED-матрице (так называют AMOLED-экраны, которые выпускает не Самсунг). Качество изображения отличнейшее, флагманы Xiaomi, Huawei, OnePlus и ASUS «курят в сторонке». Да и HTC отдыхает, потому что по яркости дисплей XZ3, хоть и уступает Huawei P20 Pro или iPhone X «на глаз», но уж точно лучше, чем тоскливый экран в HTC U12+. Наконец, Sony – один троих производителей, у которых Quad HD дополнен поддержкой палитры HDR10 – это такие видеозаписи с радикально улучшенной цветопередачей, полностью отображать которую умеют только самые новые и крутые телевизоры/мониторы/экраны смартфонов.



Sony рекламирует XZ3 как кинотеатрального качества смартфон. И ведь, чёрт подери, не врут!

С точки зрения технофанатиков «обзорщик снова всё наврал», потому что первой Xperia, в которую влепили Quad HD, была модель Z4v ещё в 2015 году. В тот момент американский сотовый оператор «прогнул» Sony на более качественный дисплей специально для своих абонентов, но в итоге смартфон решили не выпускать, потому что чёртов Qualcomm Snapdragon 810 перегревался и обделывался даже на Full HD-экранах, а получить дополнительные проблемы из-за проблемного процессора не хотел ни оператор, ни японцы.

Экран больше, рамки меньше

Когда в смартфоны Sony начали устанавливать аккумуляторы нормальной ёмкости, а не 2500-2700 мАч, в новых Xperia во весь рост встала проблема «ожирения». XZ2 Premium, например, весит почти как кирпич, да и по толщине равен иным китайфонам-долгожителям, хотя в корпусе аккумулятор абсолютно «гражданского» объёма. Стандартная Xperia XZ2 тоже худышкой не была и с 11 мм толщины казалась увесистой мобилой.

В новом флагмане проблему не решили полностью, но экран стал крупнее (6 дюймов взамен 5.7”), аккумулятор в чуть более длинном корпусе «размазали» тонким слоем и смартфон похудел на 1 мм. XZ3 не ощущается тощим смартфоном, зато задняя крышка перестала быть пухлой и уже не напоминает «лодочку» в той степени, как это было раньше.

А ещё приятно, что рамки уменьшились сверху и снизу: Xperia XZ3 по высоте примерно равен 6-дюймовым Xiaomi Mi A2, HTC U11 Eyes и даже компактнее, чем Galaxy A8+.

Большинство флагманских смартфонов всё равно компактнее, но японцы «молятся» на рамную конструкцию корпуса – начинка Xperia XZ2/XZ2 располагается не «где-то там», а навешана на металлический каркас, часть которого мы видим на боковых гранях. Прочность корпуса соответствующая – помнится, знаменитый блогер JerryRigEverything так и не смог сломать XZ2 во время своих испытаний корпуса смартфонов.

Боковые грани теперь не пухлые, а чуть скошенные, как у Samsung Galaxy S9, мобильник больше не ощущается «слонопотамом». Остался только один недостаток – чёртов сканер отпечатков пальцев, который аккурат на фалангу пальца ниже, чем должен быть. Наверное, это какой-то особый японский «пусть самурая» – попадать по задней крышке на место между камерой и сканером отпечатков, ругаться матом, а потом нащупывать сканер чуть ниже. Превозмогать инженерную глупость и духовно расти.



Хочешь похудеть - обманывай бока OLED-экраном

Самый крутой смартфон для просмотра видео и прослушивания музыки

В нашем сравнении Sony, Samsung и Huawei японский флагман уступил по качеству динамиков и Galaxy S9, и P20 Pro. Потому что звуку Xperia XZ2 не хватало громкости и, скажем так, напора.

Японцы обиделись, но сделали правильные выводы – в Xperia XZ3 стереодинамики новые, намного (на 20%, если верить производителю) более громкие и куда боле качественные, как сообщает мой «ухомер».



Динамики, возможно, тише, чем в Huawei P20 Pro в пределе, но громче, чем в Galaxy S9 и качественнее, чем у кого-либо

А в наушниках даже предыдущая Xperia изначально играла более качественно, чем любой смартфон Samsung (в Самсунге это исправимо долгой настройкой), смартфоны Huawei, Xiaomi OnePlus, Google Pixel и т.д.

По большому счёту, сейчас это самый крутой смартфон под задачи медиаплеера: максимально хороший звук в наушниках, очень хорошие динамики, на редкость качественный экран, да и автономности с просмотре видео/прослушивании музыки будет предостаточно. В играх Xperia, как мы помним ещё по XZ2, тоже намного круче своих конкурентов по процессорному уровню (Adreno – это сила!), и не перегревается, как этот ваш Xiaomi Mi 8, например. Вдобавок, Samsung Galaxy S9 точно продержится от заряда меньше, а вот S9+ и Note 9 – нужно проверять.

Фирменная камера Sony с сенсором «щас-щас, скоро раскроем потенциал» IMX400

В феврале 2017 года Sony установила эксклюзивный (потому что больше никому не продаёт ни за какие деньги) сенсор камеры IMX400 с «жестачайшыми» характеристиками для XZ Premium. Потом японцы внезапно для себя обнаружили, что крутое «железо» они создавать умеют, а в программировании руки специалистам всё-таки нужно вправлять. Поэтому прошло уже полтора года, а специалисты марки «раскрывают потенциал сенсора» по сей день – сначала в XZ Premium, и XZ1, потом – в XZ2, и вот теперь уже в XZ3. С каждым разом обещают «ещё более высокое качество съёмки».



Приложение камеры полностью перерисовали. Стало лучше

И… знаете, что? Не врут – смартфоны действительно постепенно фотографируют всё лучше и лучше, но всё это проходит сквозь усилия и «боль» японских программистов. Потому что это соревнования уровня «а давайте сделаем из ПАЗика гоночную машину!». Ребята, ну, ПАЗик, конечно, просторный и хорошо ездит по бездорожью, но побойтесь бога… «Нет, он ничуть не хуже приспособлен к гонкам, чем эти ваши легковушки», - отвечают ребята и продолжают в том же духе.

Это я к тому, что чёрт бы с ним, с излишком мегапикселей в камере, но разве не было бы логичным нахлобучить на сенсор более светосильную оптику (чтобы побороть цифровой шум, «горох» на вечерних и ночных снимках), или прикрутить уже оптическую стабилизацию? «Всё это ересь бесполезная, мы сдюжим и без этих улучшений!», - гордо отвечают японцы и непрерывно переписывают алгоритмы работы камеры, пыхтят и тужатся для того, чтобы угнаться за конкурентами в качестве съёмки.

И никакого вам оптического зума, никаких широкоформатных сенсоров, никакого оптического замыливания фона – есть только то, что может дать хорошая, но всего лишь одна камера флагманского уровня.



Тыловая камера осталась прежней, а вот селфи-камеру намного улучшили

Слава богу, что фронтальную камеру не стали считать таким же «национальным достоянием», поэтому старый и довольно слабый сенсор из Xperia XZ2 выкинули и установили намного более качественный новый, с хорошей оптикой и диапазоном.

Фотографии с этих камер появятся позже, потому что на закрытой презентации смартфона для журналистов представители Sony махали рукам и говорили «не-не, давайте сделаем фото потом – у нас ещё есть несколько классных доработок в прошивках, которые выйдут на днях, до первого дня выставки (1 сентября) в Берлине! Настаивать не хотелось, поэтому пока смотрите, как фотографировал Xperia XZ2 в сравнении с лучшим Самсунгом и лучшим Хуавеем, и прикидывайте в уме, что XZ3 фотографирует «немного лучше».

С другой стороны, даже с учётом полуторагодичного возраста камеры, по качеству съёмки видео она до сих пор круче всех: Super slow-mo (960 кадров в секунду) в разрешении 1080p есть только у Sony, съёмка сочнейшего и сверхчёткого, идеального по цветопередаче HDR-видео в 4K аналогично бывает только в Xperia. И подробнейшее сканирование лица для анимодзи или того, чтобы влепить образ себя-любимого в компьютерную игру (осталось только найти такие игры) тоже эксклюзив флагманских «Соней».



Качество съёмки видео в новых Sony запредельное. Но вам нужен HDR-монитор или HDR-телевизор, чтобы проникнуться, насколько

Да и программная стабилизация в Sony, будем откровенны, одна из лучших – круче только в Google Pixel 2 XL, либо в некоторых смартфонах с оптостабом. Правда, раньше все эти новые функции были прикручены в меню камеры «через пятую точку» - для записи 4K-видео внутри приложения камеры включалось ещё одно (!) приложение с другим оформлением. Теперь меню камеры полностью новое и гораздо более удобное.

Приколы программные, второстепенные

В итоге получилось, что новый флагманский процессор Sony взять неоткуда (Snapdragon 845 был и остаётся самым быстрым вариантом для смартфонов, а новейший Kirin 980 Huawei никому продавать не будет), а вкладываться в абсолютно новые камеры японцы не хотят, потому что флагман переходный (разработанный с нуля выпускают в феврале-марте, в начале года), да и нынешний сенсор хорош. Чем ещё удивлять в таком случае? Правильно – программными «фишками».



Ну наконец-то!

Их очень много. Из долгожданных – Sony наконец внедрила функцию Always-on-display, чтобы уведомления и дату/время можно было наблюдать на заблокированном экране. Это логично, с учётом AMOLED-дисплея, который не расходует энергию на демонстрацию чёрного цвета и включается только в тех сегментах, где отображаются часы/пиктограммы.



Always on display не простой, а навороченный - можно выбирать любимые картинки или анимации на обои

Из действительно нового – отображение на заблокированном экране фотографий в режиме слайдшоу. Либо в случайном порядке из галереи, либо последние ваши шедевры, снятые на фотокамеру, либо (что самое милое и «слёзовыжимательное» – фотографии, сделанные по этому же адресу год/несколько лет назад. Возвращаетесь в отчий дом, а смартфон показывает вам фотографии с дня рождения ваших родителей или домашних животных, например. Мелочь, но очень милая. А можно не заморачиваться и просто ставить за заставку заблокированного экрана всяких «покемонов», спайдерменов и прочих роботов Sony AIBO.



Always on display выдаст вам фотографии что вы делали на этом же месте годы назад и надавит на чувства

Боковые грани теперь тоже оснащены сенсором – постукиваете по любой из них дважды, и сбоку выпрыгивает меню со списком избранных приложений и переключателей. Не то, чтобы мы не могли жить без этого, но помогает в случаях, когда главный экран набит значками/виджетами под завязку, а переключаться на список вообще всего софта и игр не хотелось бы. К тому же, приложения можно не выбирать вручную, а довериться автоматике, которая при помощи искусственного интеллекта и GPS будет подставлять необходимые в конкретный момент приложения.



Искусственный интеллект подбирает приложения, которые можно вызвать постукиванием по боковой панели

Например, если по утрам вы дома заглядываете в расписание электричек, приложение с таким расписанием уже будет в списке. Или, если смотрите фильм в автобусе, меню из боковой грани сразу подставит вам видеоплеер.

И, наконец, самая полезная программная фишка – «боевая готовность» камеры в режиме блокировки. Работает это так: смартфон понимает, когда вы достаёте его из кармана и поднимаете вертикально, будто готовитесь что-то фотографировать. И ещё до того, как вы снимете блокировку или нажмёте на клавишу, включает камеру и в круге по центру экрана начинает показывать, что у вас попадает в кадр. И, если вы в кондиции «чёрт, сейчас не успею сфотографировать!», просто нажимаете на этот круг, а смартфон моментально делает фото. Это гораздо быстрее любых способов сфотографировать «прям щас», включая кнопку для камеры (которая у Sony тоже есть, в отличие от всех конкурентов).



Фото на лету - очень удобная функция!

Продвинутая виброотдача на манер геймпадов (джойстиков) DualShock в Sony PlayStation, тоже перекочевала из XZ2, но никто не видел смысла, зачем смартфону делать «дррр-дррр» во время прослушивания музыки или просмотра видео, никто не понимает смысла и сейчас. Другое дело – игры, но точечной виброотдачи справа или слева (когда вы тараните кого-нибудь в гонках) почти нигде нет, а подрагивание смартфона всем корпусом – это так себе удовольствие.

Прекрасен, если не испортят завышенной ценой

Смартфоны Sony сегодня, к сожалению, в большинстве своём аппараты узкоспециализированные, «на любителя». Нельзя просто взять и сказать «покупай вот этот» даже фанату бренда. Приходится всегда оговариваться «экран здесь не очень чёткий, фотографирует тоже чуть хуже, чем конкуренты, зато съёмка видео ого-го! А звук!..». Поэтому я очень рад, что Sony учитывает критику и пытается сделать свои флагманы не просто инструментом для аудиофилов и фанатов кинематографически красивой видеосъёмки, но и для простых смертных тоже.

Чем хорош Xperia XZ3? Мультимедийной составляющей в целом. Это единственный смартфон, у которого в треугольнике «экран – звук – автономность – производительность» всё настолько хорошо.

Вы можете найти Samsung с хорошим экраном и звуком, но с автономностью у всех них беда (кроме Note 9, разве что), а скорость работы падает с каждой новой версией прошивки. И в играх Exynos тоже не блещут.

Вы можете купить Huawei P20 Pro с «конским» объёмом оперативной памяти и неплохой выносливостью. Но от качества дисплея после Xperia XZ3 и Самсунгов будете плеваться, а игровая производительность Киринов налаживается только сейчас (с их GPU Turbo), и не везде. Вы можете купить Xiaomi Mi 8, который будет намного дешевле, но по автономности будет хуже, по качеству звука рядом не стоял, по качеству экрана тоже хуже, да ещё и процессор троттлит (сбрасывает мощность из-за перегрева). Или LG G7, у которого хороший экран и звук, только ненадолго, потому что смартфон разряжается со зверской скоростью и даже не дотягивает по качеству основной камеры до старого модуля в Sony. Или HTC U12+, абсолютно прекрасный по качеству камер и звука, но перегревающийся, с тусклым экраном и плохой автономностью.



Хороший смартфон, который может испортить только цена

Поэтому все, кто считает, что флагманы Xperia плохи по всем фронтам, всего лишь слепые ненавистники Sony. На деле в новой Xperia прекрасно почти всё, кроме камеры (которую рекордно крутой и не заявляли – XZ3 должна конкурировать с Huawei P20 и «просто» Galaxy S9, а не в «высшей лиге») и запаса оперативной памяти (могло бы быть больше, но есть вероятность, что выпустят комплектацию «люкс» с 6/128 Гбайт памяти.

И тут-то мы подходим к самой «мякотке» и главному фактическому, а не теоретическому недостатку новой Xperia – цене. За такое сочетание характеристик японцы без лишней скромности могут просить 42-50 тысяч рублей, потому что нет смартфона, который «побьёт» по всем фронтам Xperia XZ3 при такой цене в оф.рознице.

Но ведь мы понимаем, что этого не будет, потому что этого не может быть, и цена составит порядка 60 тысяч рублей за базовую версию с 4/64 Гбайт. А это означает, что смартфоны Sony так и продолжат продаваться по принципу «созревания» и набирать популярность только после того, как цена снизится до минимального уровня – спустя добрые полгода после выхода смартфона… когда выходит (сюрприз!) новый флагман японской компании.

Sony Xperia XZ3 Операционная система Android 9 Pie Экран 6,0”, 2880x1440 (18:9), OLED, 538 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4x Kryo 385 Gold 2.7 ГГц + 4x Kryo 385 Silver 1.7 ГГц) Графика Adreno 630 Оперативная память 4 Гбайт Постоянная память 64 Гбайт, слот microSD Связь 4G (LTE Cat. 18), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5, GPS, ГЛОНАСС, NFC Камеры тыловая: 19 Мп, с автофокусом, f/2.0, сенсор 1/2.3”, размер пикселя 1.22 мкм съёмка видео 3840x2160 (60 fps), 1920x1080 (960 fps) фронтальная: 19 Мп, с автофокусом, f/2.0, сенсор 1/3”, размер пикселя 1.12 мкм Аккумулятор 3300 мАч, несъемный Размеры 158x73x9.9 мм Масса 193 г Водозащита IP68