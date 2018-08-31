Если покупать Sony, то только этот. Быстрый обзор Xperia XZ3

Евгений Харитонов, 

Это не самая крутая Xperia среди всех существующих, и это не полностью новая модель, а улучшенная «между сезонами» февральская модель. Но именно с этими улучшениями XZ3 превратился в самый конкурентоспособный смартфон Sony в 2018 году.

«Где полностью новый флагман, я вас спрашиваю?!»

Где-где, в R&D! Sony штампует по два соплатформенных флагмана в год уже, дай бог памяти, лет 5-6, не меньше. Уже в 2012 году сначала выходила Xperia S, а через полгода – Xperia SL. Более-менее отличались только Xperia Z и Xperia Z1 в 2013 году – в них и дизайн, и процессоры намекали на то, что это смартфоны разных поколений. Но потом, как вы помните, пошло-поехало – братья-близнецы Xperia Z2 и Z3, Xperia X Perfomance и Xperia XZ, Xperia XZs и Xperia XZ1. А вот теперь и Xperia XZ3 как продукт модернизации Xperia XZ2, которая вышла в начале 2018 года.

Красная XZ2 особенно красив - как Xperia Pro в старые добрые времена
Красная XZ2 особенно красив - как Xperia Pro в старые добрые времена

Sony занимается штамповкой родственных флагманов 2 раза в год не «по приколу», а потому что сотовые операторы в Японии городят «супер-акции для подключения» каждые 6 месяцев, и очень просят Sony выкатывать им что-нибудь, чтобы можно было красиво продавать «уникальный тариф + новейшая модель Xperia!» в комплекте.

XZ3 можно отличить от XZ2 сзади по язычку возле нижней грани
XZ3 можно отличить от XZ2 сзади по язычку возле нижней грани

Но вы читаете этот обзор не для того, чтобы узнать о странностях японского менталитета, поэтому перейдём к сути. А суть в том, что модернизация получилась удачной – пользователи Xperia XZ2 вряд ли побегут ещё раз тратить кучу денег и обновляться, но после XZ3 покупать старую модель точно не захочется. И у меня на это пять много причин.

В сравнении с XZ2 новая XZ3 чуть крупнее и чуть безрамочнее. Без очного сравнения не отличить
В сравнении с XZ2 новая XZ3 чуть крупнее и чуть безрамочнее. Без очного сравнения не отличить

Недостижимый для китайских флагманов экран 

Все пользователи смартфонов делятся на техномаксималистов, проповедников «экраны чётче, чем Full HD, в смартфонах не нужны!», кто действительно не видит разницы между Full HD и Quad HD из-за особенностей зрения (природа выдаёт нам разные характеристики организма).

Но я точно знаю, что если ребят из второй категории посадить за телевизор смотреть фильм в формате DVD, они будут возмущаться, дескать, «зачем такая мыльная картинка в 2018 году?». А это хороший показатель, что мантра о «ненужности» Quad HD – повтор речей маркетологов технически отсталых смартфонов, либо логика уровня «смартфон плохой, но я его купил, поэтому буду рассказывать всем, что он хороший, чтобы не прослыть неудачником».

 А теперь вспомните, насколько мало производителей смартфонов способны выпускать модели с Quad HD, и вы поймёте, почему Full HD до сих пор модно считать достаточной чёткостью экрана даже на 6-дюймовых смартфонах. По большому счёту, такое качество картинки сегодня осиливают только Samsung, LG (пионеры сверхчётких экранов в смартфонах), Apple и HTC (в исключительных случаях), а все остальные производители выпускают флагманы с радикально крутым экраном слишком редко, и по-настоящему популярных моделей среди Quad HD-смартфонов больше нет.

Ни одного синего или голубого оттенка, в отличие от Samsung, HTC или Huawei, например
Ни одного синего или голубого оттенка, в отличие от Samsung, HTC или Huawei, например

Sony в этой схватке сначала примкнули к лагерю «не очень-то и хотелось!», а потом выпустили смартфон с 4K-дисплеем, который «не тянул» такую чёткость картинки и втихую переключался на Full HD, потом, с выходом XZ Premium научили смартфоны выдавать стабильные 4K везде, кроме игр, но сверхчёткие экраны как были атрибутом максимально дорогих Xperia, так и остались. А теперь вышел первый смартфон Sony с Quad HD-экраном.

Теперь в Xperia XZ3, «младшем брате» флагманского XZ2 Premium, установлен 6-дюймовый Quad HD+ на OLED-матрице (так называют AMOLED-экраны, которые выпускает не Самсунг). Качество изображения отличнейшее, флагманы Xiaomi, Huawei, OnePlus и ASUS «курят в сторонке». Да и HTC отдыхает, потому что по яркости дисплей XZ3, хоть и уступает Huawei P20 Pro или iPhone X «на глаз», но уж точно лучше, чем тоскливый экран в HTC U12+. Наконец, Sony – один троих производителей, у которых Quad HD дополнен поддержкой палитры HDR10 – это такие видеозаписи с радикально улучшенной цветопередачей, полностью отображать которую умеют только самые новые и крутые телевизоры/мониторы/экраны смартфонов.

Sony рекламирует XZ3 как кинотеатрального качества смартфон. И ведь, чёрт подери, не врут!
Sony рекламирует XZ3 как кинотеатрального качества смартфон. И ведь, чёрт подери, не врут!

С точки зрения технофанатиков «обзорщик снова всё наврал», потому что первой Xperia, в которую влепили Quad HD, была модель Z4v ещё в 2015 году. В тот момент американский сотовый оператор «прогнул» Sony на более качественный дисплей специально для своих абонентов, но в итоге смартфон решили не выпускать, потому что чёртов Qualcomm Snapdragon 810 перегревался и обделывался даже на Full HD-экранах, а получить дополнительные проблемы из-за проблемного процессора не хотел ни оператор, ни японцы.

Экран больше, рамки меньше 

Когда в смартфоны Sony начали устанавливать аккумуляторы нормальной ёмкости, а не 2500-2700 мАч, в новых Xperia во весь рост встала проблема «ожирения». XZ2 Premium, например, весит почти как кирпич, да и по толщине равен иным китайфонам-долгожителям, хотя в корпусе аккумулятор абсолютно «гражданского» объёма. Стандартная Xperia XZ2 тоже худышкой не была и с 11 мм толщины казалась увесистой мобилой.

В новом флагмане проблему не решили полностью, но экран стал крупнее (6 дюймов взамен 5.7”), аккумулятор в чуть более длинном корпусе «размазали» тонким слоем и смартфон похудел на 1 мм. XZ3 не ощущается тощим смартфоном, зато задняя крышка перестала быть пухлой и уже не напоминает «лодочку» в той степени, как это было раньше.

Sony Xperia XZ3

А ещё приятно, что рамки уменьшились сверху и снизу: Xperia XZ3 по высоте примерно равен 6-дюймовым Xiaomi Mi A2, HTC U11 Eyes и даже компактнее, чем Galaxy A8+.

Большинство флагманских смартфонов всё равно компактнее, но японцы «молятся» на рамную конструкцию корпуса – начинка Xperia XZ2/XZ2 располагается не «где-то там», а навешана на металлический каркас, часть которого мы видим на боковых гранях. Прочность корпуса соответствующая – помнится, знаменитый блогер JerryRigEverything так и не смог сломать XZ2 во время своих испытаний корпуса смартфонов.

Боковые грани теперь не пухлые, а чуть скошенные, как у Samsung Galaxy S9, мобильник больше не ощущается «слонопотамом». Остался только один недостаток – чёртов сканер отпечатков пальцев, который аккурат на фалангу пальца ниже, чем должен быть. Наверное, это какой-то особый японский «пусть самурая» – попадать по задней крышке на место между камерой и сканером отпечатков, ругаться матом, а потом нащупывать сканер чуть ниже. Превозмогать инженерную глупость и духовно расти.

Хочешь похудеть - обманывай бока OLED-экраном
Хочешь похудеть - обманывай бока OLED-экраном

Самый крутой смартфон для просмотра видео и прослушивания музыки 

В нашем сравнении Sony, Samsung и Huawei японский флагман уступил по качеству динамиков и Galaxy S9, и P20 Pro. Потому что звуку Xperia XZ2 не хватало громкости и, скажем так, напора.

Японцы обиделись, но сделали правильные выводы – в Xperia XZ3 стереодинамики новые, намного (на 20%, если верить производителю) более громкие и куда боле качественные, как сообщает мой «ухомер».

Динамики, возможно, тише, чем в Huawei P20 Pro в пределе, но громче, чем в Galaxy S9 и качественнее, чем у кого-либо
Динамики, возможно, тише, чем в Huawei P20 Pro в пределе, но громче, чем в Galaxy S9 и качественнее, чем у кого-либо

А в наушниках даже предыдущая Xperia изначально играла более качественно, чем любой смартфон Samsung (в Самсунге это исправимо долгой настройкой), смартфоны Huawei, Xiaomi OnePlus, Google Pixel и т.д.

По большому счёту, сейчас это самый крутой смартфон под задачи медиаплеера: максимально хороший звук в наушниках, очень хорошие динамики, на редкость качественный экран, да и автономности с просмотре видео/прослушивании музыки будет предостаточно. В играх Xperia, как мы помним ещё по XZ2, тоже намного круче своих конкурентов по процессорному уровню (Adreno – это сила!), и не перегревается, как этот ваш Xiaomi Mi 8, например. Вдобавок, Samsung Galaxy S9 точно продержится от заряда меньше, а вот S9+ и Note 9 – нужно проверять.

Фирменная камера Sony с сенсором «щас-щас, скоро раскроем потенциал» IMX400

В феврале 2017 года Sony установила эксклюзивный (потому что больше никому не продаёт ни за какие деньги) сенсор камеры IMX400 с «жестачайшыми» характеристиками для XZ Premium. Потом японцы внезапно для себя обнаружили, что крутое «железо» они создавать умеют, а в программировании руки специалистам всё-таки нужно вправлять. Поэтому прошло уже полтора года, а специалисты марки «раскрывают потенциал сенсора» по сей день – сначала в XZ Premium, и XZ1, потом – в XZ2, и вот теперь уже в XZ3. С каждым разом обещают «ещё более высокое качество съёмки».

Приложение камеры полностью перерисовали. Стало лучше
Приложение камеры полностью перерисовали. Стало лучше

И… знаете, что? Не врут – смартфоны действительно постепенно фотографируют всё лучше и лучше, но всё это проходит сквозь усилия и «боль» японских программистов. Потому что это соревнования уровня «а давайте сделаем из ПАЗика гоночную машину!». Ребята, ну, ПАЗик, конечно, просторный и хорошо ездит по бездорожью, но побойтесь бога… «Нет, он ничуть не хуже приспособлен к гонкам, чем эти ваши легковушки», - отвечают ребята и продолжают в том же духе.

Это я к тому, что чёрт бы с ним, с излишком мегапикселей в камере, но разве не было бы логичным нахлобучить на сенсор более светосильную оптику (чтобы побороть цифровой шум, «горох» на вечерних и ночных снимках), или прикрутить уже оптическую стабилизацию? «Всё это ересь бесполезная, мы сдюжим и без этих улучшений!», - гордо отвечают японцы и непрерывно переписывают алгоритмы работы камеры, пыхтят и тужатся для того, чтобы угнаться за конкурентами в качестве съёмки.

И никакого вам оптического зума, никаких широкоформатных сенсоров, никакого оптического замыливания фона – есть только то, что может дать хорошая, но всего лишь одна камера флагманского уровня.

Тыловая камера осталась прежней, а вот селфи-камеру намного улучшили
Тыловая камера осталась прежней, а вот селфи-камеру намного улучшили

Слава богу, что фронтальную камеру не стали считать таким же «национальным достоянием», поэтому старый и довольно слабый сенсор из Xperia XZ2 выкинули и установили намного более качественный новый, с хорошей оптикой и диапазоном.

Фотографии с этих камер появятся позже, потому что на закрытой презентации смартфона для журналистов представители Sony махали рукам и говорили «не-не, давайте сделаем фото потом – у нас ещё есть несколько классных доработок в прошивках, которые выйдут на днях, до первого дня выставки (1 сентября) в Берлине! Настаивать не хотелось, поэтому пока смотрите, как фотографировал Xperia XZ2 в сравнении с лучшим Самсунгом и лучшим Хуавеем, и прикидывайте в уме, что XZ3 фотографирует «немного лучше».

С другой стороны, даже с учётом полуторагодичного возраста камеры, по качеству съёмки видео она до сих пор круче всех: Super slow-mo (960 кадров в секунду) в разрешении 1080p есть только у Sony, съёмка сочнейшего и сверхчёткого, идеального по цветопередаче HDR-видео в 4K аналогично бывает только в Xperia. И подробнейшее сканирование лица для анимодзи или того, чтобы влепить образ себя-любимого в компьютерную игру (осталось только найти такие игры) тоже эксклюзив флагманских «Соней».

Качество съёмки видео в новых Sony запредельное. Но вам нужен HDR-монитор или HDR-телевизор, чтобы проникнуться, насколько
Качество съёмки видео в новых Sony запредельное. Но вам нужен HDR-монитор или HDR-телевизор, чтобы проникнуться, насколько

Да и программная стабилизация в Sony, будем откровенны, одна из лучших – круче только в Google Pixel 2 XL, либо в некоторых смартфонах с оптостабом. Правда, раньше все эти новые функции были прикручены в меню камеры «через пятую точку» - для записи 4K-видео внутри приложения камеры включалось ещё одно (!) приложение с другим оформлением. Теперь меню камеры полностью новое и гораздо более удобное.

Приколы программные, второстепенные

В итоге получилось, что новый флагманский процессор Sony взять неоткуда (Snapdragon 845 был и остаётся самым быстрым вариантом для смартфонов, а новейший Kirin 980 Huawei никому продавать не будет), а вкладываться в абсолютно новые камеры японцы не хотят, потому что флагман переходный (разработанный с нуля выпускают в феврале-марте, в начале года), да и нынешний сенсор хорош. Чем ещё удивлять в таком случае? Правильно – программными «фишками».

Ну наконец-то!
Ну наконец-то!

Их очень много. Из долгожданных – Sony наконец внедрила функцию Always-on-display, чтобы уведомления и дату/время можно было наблюдать на заблокированном экране. Это логично, с учётом AMOLED-дисплея, который не расходует энергию на демонстрацию чёрного цвета и включается только в тех сегментах, где отображаются часы/пиктограммы.

Always on display не простой, а навороченный - можно выбирать любимые картинки или анимации на обои
Always on display не простой, а навороченный - можно выбирать любимые картинки или анимации на обои

Из действительно нового – отображение на заблокированном экране фотографий в режиме слайдшоу. Либо в случайном порядке из галереи, либо последние ваши шедевры, снятые на фотокамеру, либо (что самое милое и «слёзовыжимательное» – фотографии, сделанные по этому же адресу год/несколько лет назад. Возвращаетесь в отчий дом, а смартфон показывает вам фотографии с дня рождения ваших родителей или домашних животных, например. Мелочь, но очень милая. А можно не заморачиваться и просто ставить за заставку заблокированного экрана всяких «покемонов», спайдерменов и прочих роботов Sony AIBO.

Always on display выдаст вам фотографии что вы делали на этом же месте годы назад и надавит на чувства
Always on display выдаст вам фотографии что вы делали на этом же месте годы назад и надавит на чувства

Боковые грани теперь тоже оснащены сенсором – постукиваете по любой из них дважды, и сбоку выпрыгивает меню со списком избранных приложений и переключателей. Не то, чтобы мы не могли жить без этого, но помогает в случаях, когда главный экран набит значками/виджетами под завязку, а переключаться на список вообще всего софта и игр не хотелось бы. К тому же, приложения можно не выбирать вручную, а довериться автоматике, которая при помощи искусственного интеллекта и GPS будет подставлять необходимые в конкретный момент приложения.

Искусственный интеллект подбирает приложения, которые можно вызвать постукиванием по боковой панели
Искусственный интеллект подбирает приложения, которые можно вызвать постукиванием по боковой панели

Например, если по утрам вы дома заглядываете в расписание электричек, приложение с таким расписанием уже будет в списке. Или, если смотрите фильм в автобусе, меню из боковой грани сразу подставит вам видеоплеер.

И, наконец, самая полезная программная фишка – «боевая готовность» камеры в режиме блокировки. Работает это так: смартфон понимает, когда вы достаёте его из кармана и поднимаете вертикально, будто готовитесь что-то фотографировать. И ещё до того, как вы снимете блокировку или нажмёте на клавишу, включает камеру и в круге по центру экрана начинает показывать, что у вас попадает в кадр. И, если вы в кондиции «чёрт, сейчас не успею сфотографировать!», просто нажимаете на этот круг, а смартфон моментально делает фото. Это гораздо быстрее любых способов сфотографировать «прям щас», включая кнопку для камеры (которая у Sony тоже есть, в отличие от всех конкурентов).

Фото на лету - очень удобная функция!
Фото на лету - очень удобная функция!

Продвинутая виброотдача на манер геймпадов (джойстиков) DualShock в Sony PlayStation, тоже перекочевала из XZ2, но никто не видел смысла, зачем смартфону делать «дррр-дррр» во время прослушивания музыки или просмотра видео, никто не понимает смысла и сейчас. Другое дело – игры, но точечной виброотдачи справа или слева (когда вы тараните кого-нибудь в гонках) почти нигде нет, а подрагивание смартфона всем корпусом – это так себе удовольствие.

Прекрасен, если не испортят завышенной ценой

Смартфоны Sony сегодня, к сожалению, в большинстве своём аппараты узкоспециализированные, «на любителя». Нельзя просто взять и сказать «покупай вот этот» даже фанату бренда. Приходится всегда оговариваться «экран здесь не очень чёткий, фотографирует тоже чуть хуже, чем конкуренты, зато съёмка видео ого-го! А звук!..». Поэтому я очень рад, что Sony учитывает критику и пытается сделать свои флагманы не просто инструментом для аудиофилов и фанатов кинематографически красивой видеосъёмки, но и для простых смертных тоже.

Чем хорош Xperia XZ3? Мультимедийной составляющей в целом. Это единственный смартфон, у которого в треугольнике «экран – звук – автономность – производительность» всё настолько хорошо.

Вы можете найти Samsung с хорошим экраном и звуком, но с автономностью у всех них беда (кроме Note 9, разве что), а скорость работы падает с каждой новой версией прошивки. И в играх Exynos тоже не блещут.

Вы можете купить Huawei P20 Pro с «конским» объёмом оперативной памяти и неплохой выносливостью. Но от качества дисплея после Xperia XZ3 и Самсунгов будете плеваться, а игровая производительность Киринов налаживается только сейчас (с их GPU Turbo), и не везде. Вы можете купить Xiaomi Mi 8, который будет намного дешевле, но по автономности будет хуже, по качеству звука рядом не стоял, по качеству экрана тоже хуже, да ещё и процессор троттлит (сбрасывает мощность из-за перегрева). Или LG G7, у которого хороший экран и звук, только ненадолго, потому что смартфон разряжается со зверской скоростью и даже не дотягивает по качеству основной камеры до старого модуля в Sony. Или HTC U12+, абсолютно прекрасный по качеству камер и звука, но перегревающийся, с тусклым экраном и плохой автономностью.

Хороший смартфон, который может испортить только цена
Хороший смартфон, который может испортить только цена

Поэтому все, кто считает, что флагманы Xperia плохи по всем фронтам, всего лишь слепые ненавистники Sony. На деле в новой Xperia прекрасно почти всё, кроме камеры (которую рекордно крутой и не заявляли – XZ3 должна конкурировать с Huawei P20 и «просто» Galaxy S9, а не в «высшей лиге») и запаса оперативной памяти (могло бы быть больше, но есть вероятность, что выпустят комплектацию «люкс» с 6/128 Гбайт памяти.

И тут-то мы подходим к самой «мякотке» и главному фактическому, а не теоретическому недостатку новой Xperia – цене. За такое сочетание характеристик японцы без лишней скромности могут просить 42-50 тысяч рублей, потому что нет смартфона, который «побьёт» по всем фронтам Xperia XZ3 при  такой цене в оф.рознице.

Но ведь мы понимаем, что этого не будет, потому что этого не может быть, и цена составит порядка 60 тысяч рублей за базовую версию с 4/64 Гбайт. А это означает, что смартфоны Sony так и продолжат продаваться по принципу «созревания» и набирать популярность только после того, как цена снизится до минимального уровня – спустя добрые полгода после выхода смартфона… когда выходит (сюрприз!) новый флагман японской компании.

Sony Xperia XZ3

Операционная система

Android 9 Pie

Экран

6,0”, 2880x1440 (18:9), OLED, 538 ppi

Процессор

Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4x Kryo 385 Gold 2.7 ГГц + 4x Kryo 385 Silver 1.7 ГГц)

Графика

Adreno 630

Оперативная память

4 Гбайт

Постоянная память

64 Гбайт, слот microSD

Связь

4G (LTE Cat. 18), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5, GPS, ГЛОНАСС, NFC

Камеры

тыловая: 19 Мп, с автофокусом, f/2.0, сенсор 1/2.3”, размер пикселя 1.22 мкм

съёмка видео 3840x2160 (60 fps), 1920x1080 (960 fps)

фронтальная: 19 Мп, с автофокусом, f/2.0, сенсор 1/3”, размер пикселя 1.12 мкм

Аккумулятор

3300 мАч, несъемный

Размеры

158x73x9.9 мм

Масса

193 г

Водозащита

IP68
Автор
Евгений Харитонов
Теги
SONY IFA 2018 превью Sony Xperia XZ3

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