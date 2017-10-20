Через поколение: как я перешел с iPhone 6s на iPhone 8 Plus, и пора ли это сделать вам

Обычно новые iPhone сравнивают с предыдущим поколением. И в этом мы, гаджетописатели и обзорщики, страшно далеки от народа. Нужно признать, что менять смартфон каждый год может себе позволить далеко не каждый. Но если вашему iPhone пошел третий год, то эта статья для вас. Мы расскажем, что нового вы получите, если купите iPhone 8.

Придётся сразу оговориться, что я не только перепрыгнул через поколение, но и перешел со смартфона на фаблет — с «обычного» iPhone 6s на «большой» iPhone 8 Plus. По ходу рассказа я буду уточнять, какие из впечатлений актуальны только для «Плюса».

Ненажимаемая кнопка Home — хорошо

Я видел много попыток незаметно заменить механические кнопки сенсорными. Первая на моей памяти — Motorola ROKR E8, и это было… наивно. Точнее, оно расcчитано на очень наивного человека, который поверит, что вот это «бззз» — это у него кнопка в самом деле нажалась.





Ошибка всех «имитаторов» заключалась, мне кажется, в использовании вибромоторчика. В телефонах он представляет собой примитивнейшее приспособление: металлический цилиндр на оси, у которого вырезан сектор. Намеренно нарушается баланс, и при вращении это полено заставляет крупно дребезжать весь корпус. Эффект настолько далёк от «кликов» механический кнопок, что даже для экранной клавиатуры на Android-смартфонах я его неизменно отключаю.

Возвращаемся к iPhone 8! В нём стоит «вибра» Taptic Engine совершенно другого принципа действия, она даёт мелкие и предельно точно выверенные по времени дрожания, и используется в том числе при нажатиях на Home. Похоже на клик, похоже! Немного непривычно, но замечать подмену перестал почти сразу. Есть минус — нельзя использовать в перчатках. Впрочем, я и не ношу перчатки.





Немного быстрее

Да, именно «немного». Новый процессор A11 Bionic на 25% быстрее предыдущего A10, который, в свою очередь, на 70% быстрее A9, что стоит в iPhone 6s. То есть в сумме я должен был получить двукратный прирост скорости, но ерунда в том, что и двухлетний смартфон у меня не тормозил. Даже на iOS 11. Даже после выхода двух новых моделей. Говорят, если не верить в теорию заговора, то заговорщики тебя не тронут.

В общем, если iPhone 8 Plus и пошустрее старого, то я — тормоз такой — этого почти не замечаю, потому что и раньше было хорошо. Возможно, заметил бы в играх, но в игры я играю по большим праздникам, да и там Айфоны не тормозят, покуда разработчики имеют возможность подстраивать графику под производительность конкретного аппарата, в отличие от зоопарка Android.

На iPhone 6s меня немного раздражало, что свёрнутые приложения очень быстро закрываются. Переключился из какого-нибудь там Яндекс.Метро в Safari, возвращаешься — а то запускается с нуля. Я грешил на оперативную память, её в 6s было 2 гигабайта, а современный софт — он объёмный. Кто же в наше время заботится об экономии кило мега гигабайтов?

Я думал, что с 8 Plus, у которого 3 ГБ, будет лучше. Но изменений, кажется, нет: свёрнутые программы всё так же часто «грохаются». Причём одни закрываются, а другие разворачиваются в прежнем состоянии, и здесь нет зависимости от массивности приложения. Ну какие гигабайты данных нужно держать в оперативке карте метрополитена? Похоже, дело в самом софте, а не доступной памяти.

Стекло сзади — страшновато

Мне очень нравился металлический корпус iPhone 6s. Даже после двух лет ношения в кармане без чехла, телефон выглядит отлично. Падал, бывало, заработал небольшую вмятинку, но стал только краше.

У «Восьмёрок» сзади — стекло. Прочное стекло, говорят. Но «проверять я это, конечно, не стану». Не потому что верю или не верю, а потому что если он всё-таки разобьётся, то ремонт влетит в среднем в десять тысяч рублей. Это вдвое дороже замены экрана у 6s.

Повторюсь, я не знаю, насколько прочна стеклянная задняя панель. И выглядит она отлично, спору нет. Но я сразу спрятал аппарат в эппловский же чехол и сплю спокойно.

Камера — космос

Селфи я не очень люблю (некрасивый), но да, фронтальная камера iPhone 8 Plus снимает лучше, чем у iPhone 6s. Прибавилось два мегапикселя (стало 7 Мп), стала лучше цветопередача, картинка сочнее. Но это не для меня.

А вот основная камера, да ещё двойная — это совсем другое дело. На ночных снимках теперь не просто что-то видно, а вообще всё видно. Дневные фото тоже похорошели, да и сама камера будто быстрее работает.

Но. Но! Главное — это портретный режим. Он есть только в модели Plus, и он просто космический. Телефон делает два снимка — с двух камер, немного разнесенных в пространстве, и силами волшебной нейросети выделяет на них главного героя, а всё, что за ним, красиво размывает. Работает почти без огрехов — иногда может отхватить кусочек уха — и точно лучше, чем, например, это делает Huawei P10, который я раньше всегда носил с собой именно ради хороших фотографий. К тому же такие мелочи абсолютно не заметны в «Инстаграме». Вообще, портретный режим предназначен для съёмки людей, но и кота (если не слишком пушистый), и кружку кофе, и бутылку водки Айфон распознает и оставит в фокусе, а остальное «заблюрит».

Одна эта фича заставляла облизываться на «Семёрку», а в «Восьмёрке» портретный режим ещё сильнее прокачали: в нём теперь можно настраивать освещение лица и имитировать студийный свет, включая съёмку в темноте под ярким источником.

В качестве подытога: на новое поколение стоит перескакивать уже из-за одной камеры.

Два динамика — оказывается, это важно

Слушать на смартфоне музыку без наушников — это дурновкусие, это всех бесит. Фу такими быть. А вот посмотреть перед сном новый выпуск «вДудя» можно, и делать это с мобильником, у которого два динамика, а не один, оказалось приятнее. Может быть, это вновь потеряет значение из-за наступления эры вертикального видео, но меня воспитали в традициях горизонтальной, простите, ориентации. Стало громче, и больше не надо делать рукой раковину у торца с динамиком (я ведь не один такой?), чтобы было слышно речь.

Нет миниджека — жить можно

Назад дороги нет, от разъёма для наушников отказываются все гранды. Год назад Google высмеивал Apple за этот шаг, а в этом году присоединился к движению. Конечно, найдутся производители, которые сохранят миниджек и будут выставлять это в качестве уникальной фичи для «несогласных бездумно следовать прихотям маркетологов», но, по-моему, эта дырочка на корпусе не стоит борьбы.

Музыку я слушаю в беспроводных Plantronics Backbeat Pro. В комплекте iPhone 8 Plus есть и обычные «затычки» с разъёмом Lighning, и переходник на миниджек. Один единственный минус: нельзя одновременно заряжать телефон и слушать музыку по проводу (если только не купить специальный адаптер). Страшное ограничение, наверное. Не знаю. Никогда так не делал.

Беспроводная зарядка — теперь всегда выхожу с заряженным телефоном

iPhone 8 Plus изменил мои отношения с розетками по двум причинам. Во-первых, аккумулятор в «Плюсе» заметно больше. Да, экран крупнее, но в целом фаблеты держатся дольше. Во-вторых, я решил, что теперь-то уж точно пора, и пошел за беспроводной зарядкой. Оказывается, они заметно подешевели. За 800 рублей мне достался продукт не важно какого локального бренда, произведённый, очевидно, неизвестными китайцами. И это цена российской розницы, а вовсе не Алиэкспресса. Работает превосходно. Тут и описывать нечего: кладёшь телефон — и он заряжается. Даже в чехле.

Медленнее, чем по проводу, но поскольку в рабочей суете бросить телефон на пластмассовый кругляшок проще, чем воткнуть шнур, iPhone 8 Plus у меня почти весь день находится в полностью или почти полностью заряженном состоянии.

Apple пока не продаёт беспроводную зарядку собственной разработки, но стандарт Qi («чи») уже стал мейнстримом, и вариантов на рынке масса. Есть и подороже, от A-брендов (заряжайте iPhone на зарядке Samsung, миру нужно больше абсурда), есть и подешевле, как у меня. А в IKEA, кстати, уже два года продаётся мебель с Qi-площадками.

Но пусть читатель не повторит мою ошибку и не купит беспроводную зарядку с иллюминацией. Китайцы определенно прибыли на Землю с какой-то другой планеты. Иначе зачем бы они стали встраивать в прибор, который должен лежать на прикроватной тумбочке и всю ночь заряжать телефон, два ярчайших, как взрыв сверхновой, светодиода?

Тактильная отдача — теперь часть интерфейса

Упомянутая выше суперточная «вибра» Taptic Engine появилась еще в iPhone 6s, но почему-то в iPhone 8 Plus она умеет немного больше. В старой модели «Таптик» отвечал за тактильную отдачу при сильном надавливании на экран для фичи 3D Touch. По-английски Apple называет это «pop», то есть «чпок». Ну как пузырчатую плёнку лопать.

А iPhone 8 Plus иногда едва заметно вздрагивает во многих программах. Например, в Instagram можно выбирать степень наложения фильтра, и когда дотягиваешь ползунок до 100%, чувствуешь это.

Фича работает и во встроенных приложениях, и в сторонних, поскольку явно стала частью тех готовых элементов, которые сделала для разработчиков Apple и из которых, как из кирпичиков, те складывают интерфейсы приложений.

Это мелочь, но она создаёт абсолютно новое ощущение, что списки и ползунки на экране материальны.

Надо брать?

Если вы читаете этот опус, а не один из обзоров «Чем новый Айфон лучше предыдущего» (вы не подумайте, у нас такой тоже будет), то наверняка задаётесь вопросом, пора ли менять iPhone, или лучше подождать еще год.

Если бы на горизонте не маячил iPhone X, я бы сказал «пора!». И лучше обновляться сразу на Plus, потому что камера с портретным режимом и потому что аккумулятор больше. Но такой вариант подойдёт не всем — просто из-за физических размеров фаблета.

В общем, ждать еще год — не обязательно. Если хотите перестраховаться, то подождите еще две недели до начала продаж iPhone X и отзывов о нём. Но помните, что X дороже 8 Plus на 22 тысячи рублей.