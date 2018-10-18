7 фактов, почему iPhone больше не лучший смартфон

Стоит ли айфон своих денег? Ещё недавно можно было уверенно ответить: «Конечно, да». iPhone был не идеальным смартфоном, но по некоторым критериям - лучшим среди всех. В этой статье мы собрали те критерии, по которым айфон был лучшим, но перестал им быть, несколько лет назад или совсем недавно.

Стоит отметить, что автор этой статьи — заядлый «яблочник», который пишет всё это на своём MacBook Pro в редакторе Pages не ради очередного «наброса», а чтобы обозначить печальную действительность.

1. Не лучший экран

Конечно, это произошло уже давно. Тем не менее — просто давайте вспомним, что, когда появился самый первый iPhone, у него был один из самых крупных экранов в телефонах. Затем был iPhone 4 с его Retina Display - лучшая плотность пикселей в смартфонах на то время. После этого Стиву Джобсу из-за болезни пришлось отойти от дел, к сожалению, навсегда, а у руля Apple встал Тим Кук. И понеслось.

Сегодня «бюджетный» айфон имеет лишь HD-экран. Топовые версии перешли на «вражеский» AMOLED, при этом, опять же, не получив такой плотности, которая есть и у экранов гораздо более дешёвых смартфонов.



iPhone XR и Samsung Galaxy S9+ стоят одинаково, но мы все знаем, у кого лучше экран

Ладно, в Xs Max на дисплее не экономили, придраться не к чему, кроме разрешения — мол, зачем вам больше (может, и правда не нужно, но тогда почему так дорого?). Но про XR уже как-то так не скажешь, вам не кажется?

Можно взять почти любого конкурента, любой флагманский смартфон на Android, и экран там будет по всем показателям лучше, чем у практически всех iPhone. Даже качество цветопередачи больше не преимущество Apple — у LG, Nokia, Sony, Google экраны ничуть не хуже.

2. Не лучшая камера

Ещё недавно Apple хвасталась, что iPhone стал самой популярной камерой в мире. Что ж, с популярностью пока сложно поспорить, но только многочисленные тесты и обзоры доказывают, что качество снимков на камеры конкурентов лучше. Кроме того, не так давно стал известен и досадный факт - селфи-камеры новых Xs и Xs Max как бы слегка размывают картинку и селфи получаются менее естественными. Это неплохо для тех, кто привык использовать различные «бьютификаторы», так как эффект чем-то схож, однако подобное должно быть опциональным.



По камере прорыва не случилось

По количеству камер в смартфоне Apple тоже не лидирует — у Nokia, Huawei камеры более «многоглазные». А праводобный эффект размытия фона (боке) можно было делать ещё на Google Pixel с одной тыльной камерой.

4. Не самая надёжная операционная система

iOS всегда была не такой уж функциональной, как конкуренты, но зато она была самой стабильной и работала шустрее остальных. Сначала Windows Mobile (ещё 5-6 версии, задолго до появления Windows Phone) и Symbian поняли, что тягаться с iOS и Android нет смысла, затем умерла BlackBerry OS, а за ней и молодая Windows Phone. Всё это время iOS оставалась символом надёжности и стабильности, однако времена меняются — как меняется и сама операционная система, увы, не в лучшую сторону.



Баги iOS

Тут, конечно, немаловажно и то, что сильнейший конкурент — Android — постепенно избавляется от недостатков.

Что у нас нынче с iOS творится? Ну, во-первых, постоянные обновления, которые всё время что-то ломают. Вышло обновление, через пару дней выходит патч с заплатками, ещё через неделю - новый патч. И это на релизной-то версии!

Во-вторых, у некоторых пользователей (в частности, у автора этого текста) дублируются треки в iTunes. Абсолютно легально купленные в самом iTunes треки. Вот уже несколько лет компания предлагает для этого только одно решение - сбросить медиатеку. Мало того, что решение, вообще говоря, кривое и из серии «реши свои проблемы сам» (где же тот простой и гениальный Apple-way?), так проблема через какое-то время появляется и снова. И что - вот так каждый раз сбрасывать медиатеку?

К тому же, стандартный плеер до сих пор не поддерживает качественный звук в кодеке FLAC, только фирменный эппловский ALAC. Хочешь FLAC и чтобы треки не дублировались? Качай сторонний плеер, который не сможет работать с медиатекой iTunes, даже если песни уже скачаны на смартфон. Да, всегда так было, но раньше хотя бы стандартный плеер не вызывал никаких вопросов.



Забота Apple

В-третьих, совершенно ужасную систему уведомлений, кажется, вообще не думают никак исправлять. Ну почему бы уж не подсмотреть, как она сделана в Android, раз сама идея взята именно оттуда?

В-четвёртых, магазин App Store, даже несмотря на все строгости и ограничения, всё равно оказался под завязку забит хламом, как и Google Play. Он теперь ничем не лучше. Даже главная страница (или — особенно главная страница).

Единственное, что в iOS до сих пор реально лучше всех сделано - это оформление стандартного почтового клиента.

5. Фрагментированность

Ещё Стив Джобс любил потроллить Android-сообщество - мол, там сплошной бардак и ворох разных устройств с различающимися характеристиками. Но это был тот Стив Джобс, при котором айфон даже получив Retina-экран остался верен изначальному соотношению сторон, да и новое разрешение было кратным ровно в 4 раза (в два раза по каждой оси). Даже если разработчики приложений не перерисовали интерфейс, это всё равно смотрелось прилично, хотя и пиксельно.



iPhone - это когда тебе не нужно выбирать из большого количества смартфонов, не так ли?

Впрочем, и вытянутый до соотношения 16:9 экран iPhone 5 всё равно соблюдал преемственность. Ширина экрана и в пикселях, и в миллиметрах была такой же, плотность точек не изменилась.

Что же теперь? Загибайте пальцы: iPhone SE, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X/Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR — всё это разные экраны, с разным разрешением. Дополнительно, какие-то из них имеют вырез, другие - нет. Чтобы приложение выглядело хорошо, теперь его надо допиливать под 6 различных форматов экрана.

И несколько видов процессоров, причём на каждом из них приложение/игра должны «летать». Что это как не самая настоящая фрагментированность?

5. Не лучшая экосистема

Экосистема всегда была синонимом техники Apple. Однако пока Apple развивала свою собственную, закрытую от всех экосистему, Google дружелюбно (ну почти) наделяла функциональностью все устройства. В том числе, айфоны. Вам не нужно какое-то специфическое устройство чтобы, например, «отправить» с телефона видео на телевизор. Если нужно посмотреть YouTube-ролик - сделать это можно хоть на Xbox One, при этом запустить воспроизведение хоть с айфона, хоть с андроидфона, хоть с ПК. А фирменный медиаплеер от Google — Chromecast — поддерживает гораздо больше форматов файлов, чем Apple TV.

Браузер Google Chrome научился синхронизировать и пароли, и историю просмотра, причём, для каждого пользователя в отдельности. Умные часы на Android Wear могут работать и с айфоном и со смартфоном за 15 000 рублей. Даже Google Pay может работать на айфоне!



Уже не совсем

Но самое главное — экосистему Apple рушат неоднозначные устройства. Например, новые MacBook — слишком дорогие и непрочные (быстро ломается клавиатура, приходит в негодность аккумулятор). Но другой ноутбук, не макбук, уже в экосистему Apple не впишется.

В новых iMac зачем-то сделали упор на 4K и 5K разрешения, при этом забыв про подходящее «железо». В итоге последние версии моноблоков годятся, разве что, для набора текста (мы немного утрируем, но суть примерно такая) — если, конечно, это не iMac Pro, который уже не по карману среднестатистическому пользователю.

Роутеры AirPort/Time Capsule имеют ограничения по функциональности для РФ, что при их цене как-то совсем непростительно.

При этом, хотя Apple Watch и iPad — лучшие в своей категории гаджеты, но ни в какую другую экосистему нормально не впишутся. Достаточно заменить одно устройство на что-то не от Apple — и всё, экосистема Apple разрушена. При этом, любые гаджеты, в том числе, айфоны и макбуки, прекрасно себя чувствуют в экосистеме Google.

То есть, не то, чтобы сама по себе экосистема Apple стала хуже — просто на ней теперь свет клином не сошёлся. Раньше iPhone стоило покупать отчасти ради идеального взаимодействия с другими устройствами, но теперь этот аргумент уже особо не работает.

6. Не лучший голосовой ассистент

Siri не долго прожила в статусе лучшего голосового ассистента. И Google Assistant от понятно какой компании, и Алиса от Яндекса — гораздо более функциональные и дружелюбные ассистенты. Это вообще довольно странно, учитывая, что Apple тут была первой. Причём, учитывая, что изначально Siri — продукт другой компании, получается совсем некрасиво и в «лучших» традициях Microsoft: купить компанию и буквально «убить» разработку банальным нежеланием развиваться. Ну и (вспоминая экосистему) - кому нужна будет «умная колонка» от Apple с таким-то ассистентом?

7. Не лучшая цена

Ладно, это немного шуточный пункт. Ну или можно воспринимать как сарказм. Действительно, долгое время айфон был одним из самых дорогих смартфонов. Если отбросить всякие имиджевые Vertu, а также позолоченные и кожаные копии других моделей, то iPhone был самым дорогим и его можно было купить… ну хотя бы для тех самых «понтов». Мол - смотрите, что я себе могу позволить.



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Теперь уже не совсем. Да, топовые версии айфона по-прежнему дороже остальных, но базовые версии — нет. Причём, конкуренты при более высокой цене предлагают и возможностей больше. Получается, у айфона не осталось даже обоснованных понтов.

Причём, даже некоторые весьма состоятельные люди переходят на Android — не из-за цены, банально из-за функций. Взять ту же двухсимочность — когда-то ей обладали только безымянные «китайцы», а сегодня это чуть ли не необходимость. И что предлагает нам Apple? Электронную симку, которая не работает в нашей стране, или заказывать смартфоны из Китая — только для них почему-то догадались сделать нормально. Словно издеваются, честное слово.