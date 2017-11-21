40 фактов об iPhone X, и что мы об этом думаем — больше, чем обзор

Мы тестировали iPhone X в течение трёх недель, и этот материал пришлось несколько раз переписывать и сокращать: многие «косяки», с которыми столкнулись первые покупатели iPhone X, Apple успела исправить. Рассказываем, какова «Десятка» на самом деле, и развеиваем мифы, рождённые «обзорами за 5 минут».

Про цены

1. iPhone X — очень дорогой

Помимо того, что iPhone X вообще — самый дорогой iPhone в истории, в России он ещё и стоит больше, чем где бы то ни было в мире. Разве что бразильцам повезло меньше нашего. В России 64-гигабайтная версия стоит 80 тысяч рублей, а модель на 256 ГБ — 92 тысячи. Можно сравнить с «оригинальными» ценами: в США смартфон продаётся за 1000 и 1200 долларов (58 и 71 тысяча соответственно), если не считать налог с продаж, который обычно невелик и в некоторых штатах бывает и нулевым.

Про название

2. iPhone X — «Айфон Десять», а не «Айфон Икс»

Кстати, и Mac OS X — тоже «Мак Ос Тэн», а не «Мак Ос Икс». Впрочем, ту операционку уже переименовали в просто macOS, а версиям присваивают персональные названия: Sierra, или вот High Sierra. Может быть, и Айфону дальше станут давать красивые имена животных, заповедников и горных хребтов?

Про экран

3. Впервые у iPhone экран — безрамочный

Не Apple начала тренд уменьшения рамок вокруг экрана, но момента, когда она к нему присоединится, ждали многие. Экран iPhone X вписан в границы передней панели, особенно мило и приятно смотрятся аккуратные закругления возле углов (за это «Десятка» даже словила респект от нашего гуру смартфонов Евгения Харитонова). Производители меряются друг с другом процентом площади, которую занимает дисплей, и в таких цифрах iPhone X — не лидер. Но если сравнить его с iPhone 8/Plus, то возникает вопрос: «Зачем?! Зачем эти бессмысленные полоски пластика вокруг экрана, если можно вот так?!»



iPhone X

4. Сверху на экране — чёрная выемка

Центр верхней кромки экрана iPhone X занят модулем фронтальной камеры и сканером лица. Пользователи всяких там Андроидов потешаются над покупателями iPhone: мол, им даже кусок экрана отрежь, а они всё равно довольны и даже хвалят. С одной стороны, выглядит «чёлка» в самом деле странно, а положительные оценки могут быть результатом Стокгольмского синдрома или просто принятием неизбежного. Ну как иначе: iPhone X — лучший из Айфонов. Вариантов нет, значит, будем жить с таким и стараться получить удовольствие. С другой стороны, верхняя часть экрана в iOS используется только для немногочисленных индикаторов, так что потеря в самом деле невелика. Опять же, границы у этой выемки (чёлки, моноброви) аккуратно закруглены. Есть ещё версия, что таким дизайном Apple возвращает Айфонам узнаваемость в толпе. Все смартфоны стали похожи один на другой. А смартфон с чёлкой — один.



Samsung Galaxy S8+, iPhone X, Huawei Mate 10 Pro



iPhone X и Samsung Galaxy Note8

5. В статусной строке стало еще меньше (лишней?) информации

iOS, в отличие от Android, не держит в статус-баре миллион раздражающих иконок уведомлений и вообще не пускает в эту чистую зону сторонние приложения. Там есть (были) только часы, индикатор сотовой сети и Wi-Fi, Bluetooth, индикатор заряда наушников, название оператора и иконка батареи — опционально, с оставшимся зарядом в процентах. Теперь вычитаем оператора, Bluetooth, наушники и проценты аккумулятора. С последним смириться непросто. Чтобы прикинуть, сколько осталось жить iPhone X, нужно зайти в центр уведомлений и смахнуть вправо, там будет информация по батарейкам всего, что подключено к смартфону. Не очень удобно, но отучает забивать голову этими цифрами. Ещё бы аккумулятор медленнее садился, если о нём не думать.

6. Большая (ударение смещается) часть приложений не готова к «чёлке»

Как будет работать существующее приложение на iPhone X, зависит от старательности разработчика. Во всех встроенных в iOS программах элементы интерфейса заметно отодвинуты от верхнего края, иногда это не очень красиво. Большинство стороннего софта выглядит на iPhone X нормально, у некоторых программ небольшие проблемы бывают из-за прилипания кнопок в самом верху к краю дисплея, в них сложно попасть так, чтобы они работали. Чудесатее всего поначалу выглядел Telegram — он подкладывал свой интерфейс прямо под часы и индикатор в «ушках», но вскоре вышло обновление — кто-то нашел в себе силы почитать рекомендации по дизайну от Apple. Вообще, на мой iPhone каждый день падают обновления программ, в которых среди нововведений прописана «Поддержка iPhone X».

7. Экран iPhone X производит Samsung, но настроен он лучше, чем в смартфонах Samsung

Samsung — ведущий производитель OLED-матриц, неудивительно, что за дисплеем для «Десятки» Apple пошла к корейцам. Но если сравнивать iPhone X и Samsung Galaxy S8+, то первый выигрывает в качестве настройки экрана. Кроме того, на «Десятке» можно выкрутить яркость до 694 нит, а S8+ на такое способен только в автоматическом режиме под очень ярким светом, притом ненадолго. Кстати, в экране iPhone X используется «тот самый» Pentile (если точнее, здесь Diamond Pixel) — особая конфигурация субпикселей разных цветов, из которых складываются точки. Люди делятся на два типа: тех, кто не видит пентайл, и тех, кто думает, что видит.

Результаты теста дисплея iPhone X Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 694/1 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) бесконечная Цветовой охват (sRGB) (90–100% = идеал, больше = хуже) 100% DeltaE (меньше = лучше) 2,9 Гамма (идеальная — 2,2) 2,22 Цветовая температура (идеальная = 6500 K) 6600 K

8. Экран iPhone X выгорает, но вы этого не дождётесь

OLED-матрицы используются в смартфонах много лет, и давно известны их особенности в сравнении, например, с IPS. Да, OLED-экраны выгорают — снижается яркость излучающих точек, крохотных органических светодиодов. Причём субпиксели разных цветов выгорают с разной скоростью, быстрее остальных помирают синие точки. Но хорошая новость в том, что скорость этой деградации настолько низкая, что ваш смартфон (iPhone или любой другой аппарат с OLED) просто помрёт или окажется в ящике раньше, чем потускнеет его экран. Если вы будете использовать мобильник 10 часов в день (это очень много), то за год наработка составит 3650 часов. А снижение яркости пикселей становится заметно после десятков тысяч часов работы. Но вообще — да, OLED-матрицы выгорают. А у IPS-матрицы выгорает подсветка. Ничто не вечно. Тем не менее, Apple выпустила памятку «Я и мой друг OLED-экран» с простыми рекомендациями:

своевременно обновлять операционную систему использовать автоматическую настройку яркости не выкручивать яркость на максимум, когда это не нужно не выкручивать яркость на максимум при отображении статичной картинки

В жизни не всегда удаётся следовать только последнему пункту: если смартфон используется в качестве навигатора в автомобиле, то на части экрана на протяжении долгого времени будет выводится статичная часть интерфейса.

9. iPhone X размером с iPhone 8, а его экран больше, чем у iPhone 8 Plus

Безрамочность — это не только красиво, но и компактно. Огромный экран в маленьком корпусе. Диагональ дисплея iPhone X — 5,8 дюйма, а у iPhone 8 Plus — «всего» 5,5". Правда, у «Десятки» немного другое соотношение сторон, и её экран уже, чем у «Плюса».

10. На морозе экран iPhone X глючит больше не глючит

Если выйти на холод, то дописать сообщение на iPhone X, скорее всего, не получится — произвольные области экрана перестают реагировать на нажатия. Apple поначалу отвечала на претензии ссылкой на технические характеристики: «Температура использования: от 0 до 35 градусов» — но потом всё же признала проблему и обещала исправить её программно. Apple выпустила iOS 11.1.2, в которой этот баг полностью исправлен. Всего за неделю!

11. Экран не мерцает

Даже на минимальной яркости. Даже если смотреть боковым зрением. Нет, экран iPhone X не мерцает.

12. Под углом экран «синит»

Это правда, и это особенность OLED-матриц. Все они под значительным углом меняют оттенок на более холодный, чем если бы вы смотрели на экран под прямым углом.

13. На скриншотах нет «чёлки»

Если снять скриншот, то на нём не будет чёрной выемки, эта область будет залита тем же фоном, что и «ушки».

Про дизайн

14. Есть только два цвета, но оба отличные

iPhone X выпускается в чёрном и белом цветах (если по-русски), или в цветах «серый космос» и «серебристый» (если по-эппловски). Чёрный намного более заметно заляпывается, но в этом варианте блестящие боковые грани смотрятся гармоничнее, да и вообще аппарат выглядит более солидно. Белый цвет практичнее, если носить телефон без чехла. А с чехлом они вообще не отличаются друг от друга — тоненькая рамка вокруг экрана на передней стороне у обеих версий — чёрная. Очень хочется красный iPhone X PRODUCT(RED) — это была бы бомба.



iPhone X — в двух цветах

15. Больше не будет дискриминации по размеру рук

Не существует iPhone X Plus — нет большого и маленького Айфона, как было с моделями 6, 6s и 7, когда девушкам (ну или мужчинам с короткими пальцами) приходилось выбирать: или удобно и помещается в руке, или крутая камера с портретным режимом. Теперь только один iPhone X — в полном фарше.

Про управление

16. Вместо кнопки Home теперь экранные жесты

Всего у iPhone X осталось три кнопки: питание, громкость вверх и громкость вниз. Чтобы свернуть приложение, нужно смахнуть пальцем от нижней кромки вверх. Чтобы переключиться в другую программу — перелистнуть по нижней кромки. Впрочем, просто посмотрите видео:

17. Жесты удобнее кнопки Home

Неожиданно, но да. Иногда они даже ускоряют работу — например, перелистнуть экран на другое приложение очень удобно и стремительно. А вот вывести «карточки» запущенных программ двойным нажатием на Home быстрее, чем потянуть пальцем снизу вверх и задержаться на середине. Я предпочитаю вместо этого перелистнуть несколько раз.

Про железо

18. iPhone X — самый быстрый смартфон в мире

Бог их знает, как это у Apple получается, но ребята снова сами сделали самый мощный мобильный процессор. Чип A11 Bionic рвёт главного конкурента — Qualcomm Snapdragon 835. MediaTek на прошлой неделе решил уйти из верхнего сегмента, а недавний Huawei/HiSilicon Kirin 970 оказался слабее конкурентов (компания оправдывает это вниманием к искусственному интеллекту — он, мол, нивелирует отставание числодробилки).

19. Поддерживает беспроводную зарядку

Это страшно удобно. Не понимаю, почему производители Android-смартфонов то наделяют флагманы поддержкой зарядки без проводов, то отказываются от неё.

20. Поддерживает быструю зарядку по проводу, но нужен дорогой адаптер

Всё точно так же, как с iPhone 8. Он может заряжаться очень-очень быстро большим током и с высоким напряжением, но потребуется особое зарядное устройство — от MacBook, с портом USB-C. За 3590 рублей. Как ни странно, на Алиэкспрессе альтернативу искать смысла нет.

Про Face ID

21. Фронтальная камера — больше, чем камера

С некоторой натяжкой можно сказать, что Apple запихнула в iPhone X целый Kinect от Xbox. Набор сенсоров, включающий инфракрасный излучатель и датчик, строит объёмную модель головы из 30 тысяч точек. Не плоскую картинку и даже не картинку в невидимом для глаза диапазоне, а именно трёхмерное представление.



Модуль TrueDepth

22. Face ID действительно можно обмануть

Apple обещает, что случайный человек сможет разблокировать ваш iPhone X с вероятностью 1 к миллиону, но оговаривает, что вероятность ошибки для родственников и детей выше. Мы проверили Face ID с двумя близняшками. Их родители не уверены в том, что дочери — однояйцевые близнецы. Девушки очень похожи, но различить их не так уж и трудно. Мы просканировали смартфоном лицо одной из сестёр и передали его второй — аппарат разблокировался. Обратный эксперимент тоже дал положительный результат.

А один американский мальчик без проблем разблокировал телефон своей матери. Очень уж похож на неё. Возможно, пока чадо не подрастёт, лучше использовать цифровой пароль. А еще экспериментаторы смогли обмануть Face ID с помощью маски за 150 долларов. В общем, защита надёжная, но есть нюансы. Возможно, вас успокоит то, что если iPhone X трижды не признает в смотрящем на него человеке своего хозяина, то он потребует ввести пароль.

23. Face ID быстрый, но на него нужно смотреть

Распознавание лица работает очень быстро. Поднимаете смартфон, направляя экран на себя, проводите пальцем от нижней кромки вверх — и в это время магия успевает начаться и завершиться, замочек на дисплее размыкается прямо под пальцем. Но! В качестве дополнительной защиты от несанкционированного доступа, Face ID требует смотреть на экран во время разблокировки. Если вас похитили и хотят покопаться в вашем iPhone X, просто не смотрите в него. Не нужно корчить рожи, всего лишь уделите внимание изучению потолка. Окей, это малореальный, к счастью, сценарий. А жизни же эта защита крадёт немножко времени, буквально доли секунды. А ещё это заставляет отвлекаться от дороги, если вы за рулём. Да, телефоном вообще нельзя пользоваться во время движения, но ведь все так делают.

24. Face ID работает в темноте

Повторюсь, что Face ID использует не фотографию, а трёхмерную модель, снятую инфракрасным сканером. Не важно, насколько темно в помещении и насколько ярко горит экран. iPhone X всё равно видит лицо.

25. Все приложения, которые работали с Touch ID, работают с Face ID

При первом запуске на iPhone X приложения, которое позволяет авторизоваться по отпечатку пальца через Touch ID, смартфон предложит немного обмануть его и переключиться на Face ID. Программа может быть старой и ничего не знать о сканировании лиц, всё берёт на себя iOS. Идеально.

26. Safari не заполнит поле пароля на сайте, пока не сработает Face ID

Раньше запомненные браузером пароли автоматически вводились в поля авторизации на сайтах. Удобно, но не до конца безопасно. На iPhone X эта подстановка данных аккаунтов из «Связки ключей» происходит на лету, но только если смартфон в руках своего хозяина.

27. Нельзя забить два лица для Face ID

В Touch ID было удобно то, что в смартфон можно записать несколько пальцев — не только своих, но и, например жены (мужа). Или нос. Был даже лайфхак: чтобы ускорить разблокировку, запишите один палец несколько раз, так Touch ID быстрее срабатывает. Face ID запоминает только одно лицо. Вероятно, это связано с ресурсоёмностью распознавания лиц: процессор не может перебирать несколько физиономий, чтобы сравнить с той, что смотрит в камеру.

28. Face ID удобнее, чем Touch ID

Я три недели использовал iPhone X, а прежде два года прикладывал палец к кнопке iPhone 6s, и могу уверенно сказать: Face ID удобнее. Возможно, распознавание лиц работает чуть медленнее. Но Touch ID очень плохо работал с мокрыми или грязными пальцами, приходилось протирать их об штаны, и всё равно смартфон часто не узнавал рисунок на подушечке. А лицо у меня всегда в меру сухое и чистое, с ним таких проблем нет.

29. Приложения не имеют доступа к изображению лица

Параноиков поспешу успокоить: вся эта точная карта лица с детальной информацией о каждой морщинке и мимической мышце, которая так много может о вас рассказать, недоступна сторонним приложениям. Вообще, слепок Face ID хранится в защищенном «анклаве» (это термин самой Apple) и даже не загружается в облако.

Про ремонт

30. Замена экрана — очень дорого

Заменить экран в официальном сервис-центре стоит 26700 рублей. Сторонние ремонтники, испытывающие обычно трудности с доступом к запчастям для новых моделей, оценивают замену дисплея примерно в 40 тысяч рублей.

31. Замена заднего стекла — нельзя

У опрошенных нами московских авторизованных сервис-центров вообще нет услуги платной замены задней панели. Но есть другой вариант...

32. Можно заменить смартфон на новый

Это стоит 47 тысяч рублей — около половины цены нового. При этом нужно снять защиту «Найти iPhone» (можно сделать с другого устройства, привязанного к тому же Apple ID), а повреждения не должны быть (цитата) «катастрофическими». Сотрудник сервис-центра не смог дать полное определение катастрофических повреждений, но назвал признак: не должны отваливаться детали.

33. В России по гарантии чинят не все iPhone X

Глобальная гарантия на iPhone X имеет нюансы — ровно так же, как и с предыдущими моделям. В России можно бесплатно чинить смартфоны, купленные в России, Европе, некоторых странах Ближнего Востока и Азии — модель A1901. Североамериканские A1865 и японскую A1902 ремонтировать придётся за деньги. Кстати, у покупки iPhone X именно в России есть не только минус в виде высокой цены, но и значимый плюс: второй год гарантии. Распределение моделей по конкретным странам можно посмотреть на сайте Apple.

Про камеры

34. Основная камера — одна из лучших

DXOMark — один из самых авторитетных сайтов про камеры в любом проявлении — поставил iPhone X на второе место после Google Pixel 2, присвоив 97 баллов из 100. И его камера даже лучше, чем у iPhone 8 Plus: тоже 12 мегапикселей, тоже оптическая и цифровая стабилизация, тоже двукратный оптический и десятикратный цифровой зум, тоже запись видео 4K при 60 кадрах в секунду, но у «Десятки» дифрагма f/2.4 против f/2.8 у «Восьмёрки».



Камера iPhone X



Снимок на iPhone X



Сравнение фрагмента

35. Селфи-камера умеет делать портреты со сценическим светом, и это красиво

Портреты в iPhone — это специальный режим, в котором умные алгоритмы и нейросеть выделяют на снимке лицо, а фон размывается. Получается снимок, как на зеркалках при очень широкой диафрагме. Портретный режим уже был в iPhone 7 Plus (но не iPhone 7). В iPhone 8 Plus к нему прибавился сценический свет — лицо подсвечивается с разных сторон, либо, напротив, всё вокруг погружается в тьму. И Apple, и другие производители смартфонов делают используют для этого двойные камеры, чтобы камера получала информацию об объёме. Исключение — Google Pixel 2, этот аппарат полагается только на силу искусственного интеллекта. Фронтальная камера iPhone X тоже умеет делать портреты, работая в паре с объёмным сканером. Получается отлично, смотрите сами.

36. Камера выпирает, но есть один способ

Модуль камеры выступает из корпуса Айфонов еще с модели 6/6 Plus, теперь границы стали более грубыми, цепляющимися. Но выше я уже писал, во сколько обойдётся ремонт или замена iPhone X, так что мой совет: носите телефон в чехле. В нём камера не выпирает.

37. Про камеры еще поговорим

Вместо того, чтобы описывать камеру iPhone X, сравним его фотографические возможности в другими флагманами: Samsung Galaxy Note 8, LG V30, Huawei Mate 10 Pro. Совсем скоро!

Про Анимодзи

38. iPhone X позволяет превратиться в говорящую какашку (и вам это понравится)

iPhone X умеет накладывать трёхмерную модель лица на эмодзи: кривляетесь перед смартфоном, а на экране поросёнок повторяет все движения лица. Или курица. Или какашка. Да ладно, ради последнего всё и затевалось! Всего в галерее есть 12 анимированных эмодзи, а максимальная длительность послания — 10 секунд.

39. Возможно, анимодзи могли бы работать и на iPhone 8. Но нет.

Дело в том, что если закрыть чем-нибудь непрозрачным инфракрасную камеру трёхмерного сканера, который есть только у iPhone X, анимодзи продолжают работать без видимого ухудшения качества. У пользователей появилась версия, что смартфон всё-таки использует точную карту лица, сохранённую в Face ID, но... Нет, даже если удались профиль Face ID, анимодзи работают. Apple, хитришь?

Однако если при этом взглянуть на iPhone X через камеру, которая не фильтрует излучение инфракрасного диапазона (мы использовали, LG G6), можно увидеть, что проектор опорных точек в это время действительно работает. Никто, кроме самой Apple, не знает, что происходит в «мозгах» iPhone, но можно предположить, что смартфон в самом деле по возможности использует камеру объёма, а если не получается, то обходится обычной картинкой.

40. Анимодзи можно отправлять кому угодно, не только в iMessage и не только тем, у кого iPhone X

Тут всё слегка мудрёно. Создавать анимодзи можно в предустановленном приложении для iMessage. Но после отправки такое сообщение можно сохранить в галерею как видео и отправить по любому каналу: хоть в WhatsApp, хоть во ВКонтакте, хоть, простите, через Viber. Кому сперва отправить говорящую какашку? Например, себе.

Надо брать

Следующим материалом выйдет пособие по принятию важных решений на примере выбора между iPhone 8 и iPhone X. Но сейчас могу сказать, что «Десятка» — лучший из Айфонов. Стоит ли он 80 тысячи рублей? Пожалуй, да. И я не вижу смысла доплачивать 12 тысяч за объём памяти — за эти деньги можно купить 200 ГБ в облаке iCloud почти на семь лет (даже без учёта неизбежного удешевления iCloud со временем).



iPhone X