С двумя SIM-картами, но без ТВ-тюнера. Жесткий взгляд на iPhone XS, XS Max и XR

Можно бесконечно смотреть на три вещи, как течет река, как горит огонь и как Тим Кук произносит слово «amazing» («восхитительный»). В этом смысле вчерашняя презентация iPhone XS ничем не отличалась от любой другой презентации Apple. Общественное мнение после нее разделилось на две крайности: «ура, хочу!» и «ну все, Apple уже не тот». После вчерашней трансляции у нас было время как следует переосмыслить всё представленное и взглянуть на новинки более критично. Но прежде, чем поговорить о том, что было, давайте взглянем на то, чем не было.

На самой презентации не было нового MacBook, не было iPad – собственно не было ничего, кроме новых смартфонов и умных часов четвертого поколения. Впрочем, это стало сюрпризом только для тех, кто слишком доверяет слухам. Мы то знаем, что Apple не любит сваливать все в кучу и обычно отделяет анонсы смартфонов от анонсов ноутбуков, планшетов и настольных компьютеров.



Amazing Тим Кук amazing ребятам amazing айфоны amazing презентует

А после презентации оказалось, что у нас больше не будет прошлогоднего iPhone X – его снимают с производства. Самый, как говорил Тим Кук, революционный iPhone в истории, продержался ровно год и теперь предан забвению.

Впрочем, давайте пока сохранять позитивный настрой и называть это оптимизацией линейки. Так вот, в рамках все той же оптимизации с рынка окончательно уйдут iPhone SE и iPhone 6S, последние айфоны с миниджеком. А новые iPhone XS, XS Max и XR лишатся бесплатного переходника с 3,5 мм на Lightning, теперь его придется покупать отдельно – в США за $9, в России – за 690 рублей.

Популярный способ восстановить мини-джек

Модной беспроводной зарядки AirPower, которую Apple анонсировала и обещала выпустить еще в прошлом году, тоже не будет. Ее по-прежнему нет в продаже, а судьбу гаджета компания никак не комментирует. Впрочем, при желании зарядить iPhone без проводов можно и сторонними устройствами. Ну и остается добавить, что адаптеров для быстрой зарядки в комплекте с новыми iPhone не будет – их тоже придется покупать дополнительно.



Беспроводную зарядку Apple AirPower показали ещё давно, но так и не выпустили в серию

Но главное, и самое неприятное для поклонников Apple известие – айфоны становятся дороже. В прошлом году iPhone X, максимально дорогой смартфон в линейке, стоил $999, в этом году за самую навороченную модель придется выложить уже $1099, а за $999 вы купите по сути iPhone среднего класса.



Цены iPhone XS

iPhone XS и XS Max

В Apple прекрасно осознавали, что многие успели привыкнуть к размерам iPhone 6/7/8 Plus и хотели бы видеть смартфон в прежних размерах, но с экраном во всю лицевую панель. Так что выпуск большого iPhone XS Max стал закономерным. И я лично рассматриваю именно этот аппарат на как замену iPhone 7 Plus. Вы уже знаете все основные характеристики, поэтому я не буду в очередной раз заострять на них внимание – поговорим о нескольких важных вещах.

Как ни странно, iPhone XS Max предлагает самую крупную диагональ экрана среди флагманских устройств – 6,5 дюйма, что на одну десятую дюйма больше, чем у недавнего Galaxy Note9. Правда, разрешение у старшего iPhone ниже – 1242x2688 точек против 1440x2960 у Note 9, но это не та разница, которая реально на что-то влияет. Сам по себе экран абсолютно прекрасен. У младшей модели такие же параметры, какие были в iPhone X – скорее всего здесь используется та же самая матрица.



iPhone XS Max не настолько огромный, каким его нам рисует воображение

Самое неожиданное нововведение в iPhone – поддержка двух SIM-карт. Да, я понимаю, что этим давно никого не удивить, что среди Android-смартфонов это практикуется последние лет 5, а среди дешевых китайских трубок – все 10, но все же для Apple это большой выход против собственной философии. Я был готов скорее поверить в то, что купертиновцы вообще откажутся от физической симки, заменив ее eSIM, чем в наличие двух SIM-карт в iPhone. Однако оказалось, что в iPhone XS и XS Max есть слот только под одну SIM-карту, а вторая как раз и будет работать в режиме eSIM.

Минус лишь в том, что пока очень немногие операторы поддерживают такой формат работы, то есть такой свободы, как с двумя физическими SIM-картами, у вас не будет. Или будет, если вы живете в Китае. Потому что для Поднебесной Apple как раз выпустит смартфоны с двумя физическими SIM-картами. Теперь можно сразу предсказывать повышенный интерес именно к китайским айфонам, повышенный спрос на китайские визы и новые рекорды изъятия на Шереметьевской таможне.



Примерная схема запуска в производство iPhone Dual SIM

На презентации Apple традиционно много говорила о камере, но, признаться, я не вижу никаких технических отличий от камеры iPhone X. Оптика – та же (два объектива с фокусным расстоянием 28 и 52 мм в эквиваленте и светосилой 1.8 и 2.4 соответственно), сенсоры – одинаковые (CMOS, 12 Мп), режимы съемки – одинаковые. Нет, камера сама по себе хороша и по-прежнему достойно смотрится в сравнении с конкурентами, но, наверное, от Apple ждали чего-то более прорывного. А получили мы только новую программную фичу в портретном режиме – теперь размытие заднего плана можно регулировать по аналогии с управлением диафрагмой на объективе зеркальной камеры. Скажем прямо, новшество очень сомнительное. К тому же такая штуковина уже встречалась, например, в смартфонах Huawei, где тоже работала далеко не идеально.



Характеристики камеры в Apple iPhone XS

Главным недостатком iPhone в последние годы стало скромное время автономной работы. Даже батареи iPhone 7/8 Plus хватает на полдня, что уж говорить о маленьких iPhone 7 и 8. Появление более экономичного OLED-дисплея в iPhone X, как ни странно, радикально проблему не решило – его все равно не хватало на полный день. И вот сейчас Apple заявляет, что iPhone XS будет работать на полчаса дольше, а iPhone XS Max – на полтора. Перевожу на русский язык: «У нас по-прежнему все плохо, так что купите себе, наконец, пауэрбанк».

По-хорошему, конечно, стоит дождаться начала продаж и протестировать автономность лично, но я абсолютно уверен, что новые iPhone вчистую проиграют какому-нибудь породистому смартфону на Android – например, Huawei P20 Pro или Samsung Galaxy Note 9.

А вот что однозначно хорошо – это водонепроницаемость по стандарту IP68. Оба iPhone – XS и XS Max – сохраняют работоспособность после получасового пребывания под водой на глубине 2 метров. Здорово? Да. Но почему в Apple дошли до этого только сейчас, а не 2-3 года назад? Впрочем, и на том спасибо.

iPhone XR

Самая непонятная модель со вчерашней презентации – iPhone XR. Несколько лет назад Apple уже наступала на грабли под названием iPhone 5C. Та модель оказалась слишком дорогой для своих характеристик и… то же самое мы видим и сейчас. Да, безрамочный дизайн, «монобровь», такая же начинка, как и во флагманских моделях, есть FaceID, камера всего одна, но с таким же портретным режимом, как в старших моделях. Но ей богу, лучше было оставить в линейке прошлогодний iPhone X, снизив на него цену.



Apple iPhone XR

По размерам iPhone XR располагает аккурат посередине между iPhone XS и iPhone XS Max, диагональ экрана составляет 6,1 дюйма, а разрешение более скромное – 828x1792 точек. Причем дисплей даже не OLED, а IPS. И стоить это удовольствие в России будет 64 990 рублей. Я не совсем понимаю позиционирования этого смартфона. Для тех, кому нужен по-настоящему доступный айфон – есть iPhone 7 и iPhone 8, а также iPhone 7/8 Plus, они заметно дешевеют и остаются в продаже. А тот, кто хочет самое-самое, вряд ли будет размениваться на iPhone XR. Если в Apple рассчитывали привлечь внимание яркими цветами корпуса, то я бы напомнил, что в случае с iPhone 5C это не сработало. В общем, никакого интереса iPhone XR в данный момент не вызывает – очень любопытно будет посмотреть на цифры продаж через год.

Что в итоге?

В общем, можно бесконечно долго осуждать Apple и новые модели iPhone, тем более, что в долгосрочной перспективе компания все делает правильно: увеличивает прибыль, радует инвесторов и безжалостно склоняет своих поклонников к покупке новых аксессуаров. Не хотите купить наши беспроводные наушники – извольте раскошелиться на переходник и менять его каждые 2-3 месяца, потому что на более долгий срок его не хватает. Айфона с миниджеком у вас больше не будет. Желаете быструю зарядку – извольте раскошелиться на адаптер помощнее. Добро пожаловать в «amazing» новый мир.

Но с другой стороны, в компании прекрасно понимают, что люди не покупают iPhone с оглядкой не технические характеристики в табличке. Любители Apple давно и плотно подсели на экосистему Apple – App Store, Apple Music, привыкли к приложениям, так что мотивы человека, который остается верен iPhone, совершенно понятны.

Поэтому всё будет как прежде: сначала люди в интернете поворчат. Посетуют на дороговизну, на странное и нелепое название, на то, что Android-смартфоны стали работать дольше и снимать лучше, а потом все равно пойдут и купят iPhone — если не одномоментно, то в кредит или рассрочку. Потом спустят сотню-другую долларов на новые аксессуары и приложения, чтобы всё работало правильно и не нервировало.

И я тоже, что греха таить, поступлю так же. Сменю свой стареющий 7 Plus на XS Max при первой же возможности, в одно касание перенесу всю музыку, приложения и фотографии и буду дальше пользоваться привычным устройством в привычном режиме. Потому что мы, конечно, ждём перемен где-то в подкорке и в теории, но в реальной жизни все боятся радикальных изменений и необходимости к чему-то привыкать – привычка есть привычка.

Остается добавить, что продажи iPhone XS и XS Max в России стартуют 28 сентября, а цены в новых реалиях выглядят совершенно космическими. Младший iPhone XS будет стоить 87 990 рублей, а самый доступный iPhone XS Max – 96 990 рублей. Самая навороченная модель, с 512 ГБ памяти оценена в 127 990 рублей.

Но вы особенно не пугайтесь — Apple внимательно следит за курсом рубля и не забывает корректировать цены в большую сторону, так что к концу года все это может даже подорожать. Так что я бы рекомендовал копить на новый iPhone в какой-нибудь твердой валюте.