С двумя SIM-картами, но без ТВ-тюнера. Жесткий взгляд на iPhone XS, XS Max и XR

Виктор Зайковский, 

Можно бесконечно смотреть на три вещи, как течет река, как горит огонь и как Тим Кук произносит слово «amazing» («восхитительный»). В этом смысле вчерашняя презентация iPhone XS ничем не отличалась от любой другой презентации Apple. Общественное мнение после нее разделилось на две крайности: «ура, хочу!» и «ну все, Apple уже не тот». После вчерашней трансляции у нас было время как следует переосмыслить всё представленное и взглянуть на новинки более критично. Но прежде, чем поговорить о том, что было, давайте взглянем на то, чем не было.

На самой презентации не было нового MacBook, не было iPad – собственно не было ничего, кроме новых смартфонов и умных часов четвертого поколения. Впрочем, это стало сюрпризом только для тех, кто слишком доверяет слухам. Мы то знаем, что Apple не любит сваливать все в кучу и обычно отделяет анонсы смартфонов от анонсов ноутбуков, планшетов и настольных компьютеров.

Amazing Тим Кук amazing ребятам amazing айфоны amazing презентует
Amazing Тим Кук amazing ребятам amazing айфоны amazing презентует

А после презентации оказалось, что у нас больше не будет прошлогоднего iPhone X – его снимают с производства. Самый, как говорил Тим Кук, революционный iPhone в истории, продержался ровно год и теперь предан забвению.

Впрочем, давайте пока сохранять позитивный настрой и называть это оптимизацией линейки. Так вот, в рамках все той же оптимизации с рынка окончательно уйдут iPhone SE и iPhone 6S, последние айфоны с миниджеком. А новые iPhone XS, XS Max и XR лишатся бесплатного переходника с 3,5 мм на Lightning, теперь его придется покупать отдельно – в США за $9, в России – за 690 рублей.

Популярный способ восстановить мини-джек

Модной беспроводной зарядки AirPower, которую Apple анонсировала и обещала выпустить еще в прошлом году, тоже не будет. Ее по-прежнему нет в продаже, а судьбу гаджета компания никак не комментирует. Впрочем, при желании зарядить iPhone без проводов можно и сторонними устройствами. Ну и остается добавить, что адаптеров для быстрой зарядки в комплекте с новыми iPhone не будет – их тоже придется покупать дополнительно.

Беспроводную зарядку Apple AirPower показали ещё давно, но так и не выпустили в серию
Беспроводную зарядку Apple AirPower показали ещё давно, но так и не выпустили в серию

Но главное, и самое неприятное для поклонников Apple известие – айфоны становятся дороже. В прошлом году iPhone X, максимально дорогой смартфон в линейке, стоил $999, в этом году за самую навороченную модель придется выложить уже $1099, а за $999 вы купите по сути iPhone среднего класса.

Цены iPhone XS
Цены iPhone XS

iPhone XS и XS Max

В Apple прекрасно осознавали, что многие успели привыкнуть к размерам iPhone 6/7/8 Plus и хотели бы видеть смартфон в прежних размерах, но с экраном во всю лицевую панель. Так что выпуск большого iPhone XS Max стал закономерным. И я лично рассматриваю именно этот аппарат на как замену iPhone 7 Plus. Вы уже знаете все основные характеристики, поэтому я не буду в очередной раз заострять на них внимание – поговорим о нескольких важных вещах.

Как ни странно, iPhone XS Max предлагает самую крупную диагональ экрана среди флагманских устройств – 6,5 дюйма, что на одну десятую дюйма больше, чем у недавнего Galaxy Note9. Правда, разрешение у старшего iPhone ниже – 1242x2688 точек против 1440x2960 у Note 9, но это не та разница, которая реально на что-то влияет. Сам по себе экран абсолютно прекрасен. У младшей модели такие же параметры, какие были в iPhone X – скорее всего здесь используется та же самая матрица.

iPhone XS Max не настолько огромный, каким его нам рисует воображение
iPhone XS Max не настолько огромный, каким его нам рисует воображение

Самое неожиданное нововведение в iPhone – поддержка двух SIM-карт. Да, я понимаю, что этим давно никого не удивить, что среди Android-смартфонов это практикуется последние лет 5, а среди дешевых китайских трубок – все 10, но все же для Apple это большой выход против собственной философии. Я был готов скорее поверить в то, что купертиновцы вообще откажутся от физической симки, заменив ее eSIM, чем в наличие двух SIM-карт в iPhone. Однако оказалось, что в iPhone XS и XS Max есть слот только под одну SIM-карту, а вторая как раз и будет работать в режиме eSIM.

Минус лишь в том, что пока очень немногие операторы поддерживают такой формат работы, то есть такой свободы, как с двумя физическими SIM-картами, у вас не будет. Или будет, если вы живете в Китае. Потому что для Поднебесной Apple как раз выпустит смартфоны с двумя физическими SIM-картами. Теперь можно сразу предсказывать повышенный интерес именно к китайским айфонам, повышенный спрос на китайские визы и новые рекорды изъятия на Шереметьевской таможне.

Примерная схема запуска в производство iPhone Dual SIM
Примерная схема запуска в производство iPhone Dual SIM

На презентации Apple традиционно много говорила о камере, но, признаться, я не вижу никаких технических отличий от камеры iPhone X. Оптика – та же (два объектива с фокусным расстоянием 28 и 52 мм в эквиваленте и светосилой 1.8 и 2.4 соответственно), сенсоры – одинаковые (CMOS, 12 Мп), режимы съемки – одинаковые. Нет, камера сама по себе хороша и по-прежнему достойно смотрится в сравнении с конкурентами, но, наверное, от Apple ждали чего-то более прорывного. А получили мы только новую программную фичу в портретном режиме – теперь размытие заднего плана можно регулировать по аналогии с управлением диафрагмой на объективе зеркальной камеры. Скажем прямо, новшество очень сомнительное. К тому же такая штуковина уже встречалась, например, в смартфонах Huawei, где тоже работала далеко не идеально.

Характеристики камеры в Apple iPhone XS
Характеристики камеры в Apple iPhone XS

Главным недостатком iPhone в последние годы стало скромное время автономной работы. Даже батареи iPhone 7/8 Plus хватает на полдня, что уж говорить о маленьких iPhone 7 и 8. Появление более экономичного OLED-дисплея в iPhone X, как ни странно, радикально проблему не решило – его все равно не хватало на полный день. И вот сейчас Apple заявляет, что iPhone XS будет работать на полчаса дольше, а iPhone XS Max – на полтора. Перевожу на русский язык: «У нас по-прежнему все плохо, так что купите себе, наконец, пауэрбанк».

По-хорошему, конечно, стоит дождаться начала продаж и протестировать автономность лично, но я абсолютно уверен, что новые iPhone вчистую проиграют какому-нибудь породистому смартфону на Android – например, Huawei P20 Pro или Samsung Galaxy Note 9.

А вот что однозначно хорошо – это водонепроницаемость по стандарту IP68. Оба iPhone – XS и XS Max – сохраняют работоспособность после получасового пребывания под водой на глубине 2 метров. Здорово? Да. Но почему в Apple дошли до этого только сейчас, а не 2-3 года назад? Впрочем, и на том спасибо.

iPhone XR

Самая непонятная модель со вчерашней презентации – iPhone XR. Несколько лет назад Apple уже наступала на грабли под названием iPhone 5C. Та модель оказалась слишком дорогой для своих характеристик и… то же самое мы видим и сейчас. Да, безрамочный дизайн, «монобровь», такая же начинка, как и во флагманских моделях, есть FaceID, камера всего одна, но с таким же портретным режимом, как в старших моделях. Но ей богу, лучше было оставить в линейке прошлогодний iPhone X, снизив на него цену.

Apple iPhone XR
Apple iPhone XR

По размерам iPhone XR располагает аккурат посередине между iPhone XS и iPhone XS Max, диагональ экрана составляет 6,1 дюйма, а разрешение более скромное – 828x1792 точек. Причем дисплей даже не OLED, а IPS. И стоить это удовольствие в России будет 64 990 рублей. Я не совсем понимаю позиционирования этого смартфона. Для тех, кому нужен по-настоящему доступный айфон – есть iPhone 7 и iPhone 8, а также iPhone 7/8 Plus, они заметно дешевеют и остаются в продаже. А тот, кто хочет самое-самое, вряд ли будет размениваться на iPhone XR. Если в Apple рассчитывали привлечь внимание яркими цветами корпуса, то я бы напомнил, что в случае с iPhone 5C это не сработало. В общем, никакого интереса iPhone XR в данный момент не вызывает – очень любопытно будет посмотреть на цифры продаж через год.

Что в итоге?

В общем, можно бесконечно долго осуждать Apple и новые модели iPhone, тем более, что в долгосрочной перспективе компания все делает правильно: увеличивает прибыль, радует инвесторов и безжалостно склоняет своих поклонников к покупке новых аксессуаров. Не хотите купить наши беспроводные наушники – извольте раскошелиться на переходник и менять его каждые 2-3 месяца, потому что на более долгий срок его не хватает. Айфона с миниджеком у вас больше не будет. Желаете быструю зарядку – извольте раскошелиться на адаптер помощнее. Добро пожаловать в «amazing» новый мир.

Но с другой стороны, в компании прекрасно понимают, что люди не покупают iPhone с оглядкой не технические характеристики в табличке. Любители Apple давно и плотно подсели на экосистему Apple – App Store, Apple Music, привыкли к приложениям, так что мотивы человека, который остается верен iPhone, совершенно понятны.

Поэтому всё будет как прежде: сначала люди в интернете поворчат. Посетуют на дороговизну, на странное и нелепое название, на то, что Android-смартфоны стали работать дольше и снимать лучше, а потом все равно пойдут и купят iPhone — если не одномоментно, то в кредит или рассрочку. Потом спустят сотню-другую долларов на новые аксессуары и приложения, чтобы всё работало правильно и не нервировало.

И я тоже, что греха таить, поступлю так же. Сменю свой стареющий 7 Plus на XS Max при первой же возможности, в одно касание перенесу всю музыку, приложения и фотографии и буду дальше пользоваться привычным устройством в привычном режиме. Потому что мы, конечно, ждём перемен где-то в подкорке и в теории, но в реальной жизни все боятся радикальных изменений и необходимости к чему-то привыкать – привычка есть привычка.

Остается добавить, что продажи iPhone XS и XS Max в России стартуют 28 сентября, а цены в новых реалиях выглядят совершенно космическими. Младший iPhone XS будет стоить 87 990 рублей, а самый доступный iPhone XS Max – 96 990 рублей. Самая навороченная модель, с 512 ГБ памяти оценена в 127 990 рублей.

Но вы особенно не пугайтесь — Apple внимательно следит за курсом рубля и не забывает корректировать цены в большую сторону, так что к концу года все это может даже подорожать. Так что я бы рекомендовал копить на новый iPhone в какой-нибудь твердой валюте.

Автор
Виктор Зайковский
Теги
Apple аналитика презентация Apple iPhone iPhone XS iPhone XR iPhone XS Plus

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