Такого нет ни в Айфонах, ни в других Андроидах — особенности процессора Kirin 980 (ч.2)

Евгений Харитонов, 

Вы будете смеяться, но Huawei ускоряет скорость работы в играх… пунктом в прошивке. И это работает! А ещё с новым Kirin 980 китайцы научились «фотошопить» кадры в момент их съёмки и перерисовывать видео на ходу, как в фильмах про шпионов. И это тоже работает! А вот о том, как это работает, и где же, блин, в этом хвалёном китайском процессоре зарыты недостатки, мы сегодня и поговорим.

Оглавление

Часть 1: кто есть кто в процессорах для смартфонов, чем ядра процессора Kirin 980 лучше, чем у конкурентов

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Mali и новых играх

В интервью с представителями Huawei журналисты обычно задают вопросы, наподобие: «отчего бы вам, ребята, не начать переделывать процессорные ядра так же, как это практикует Qualcomm?». Китайцы в ответ глядят с укоризной и отвечают: «Почему у вас такое стойкое предубеждение, что эталонные ядра Cortex обязательно нужно переделывать? ARM лучше знать, какими должны быть смартфонные процессоры». С учётом того, что эксперимент с ядрами собственного производства Samsung Exynos «засыпался», а Qualcomm сначала увлёкся доработкой ядер в Snapdragon 835, а потом «выдохся» в Snapdragon 845 и получил результат «иногда быстрее, но чаще всего разница укладывается в 15%», есть смысл и вправду не тратить силы/деньги на процессорные «хотелки», но вложить больше денег в камеры — как Huawei и поступил.

Но на аналогичный вопрос о камере «хуавеевцы» сразу начинают нервничать и уходит в оборону-оправдания, потому что графика Mali — вечный «крест» и слабое место процессоров (систем на чипе, если вам будет угодно) на Android.

Уши «разной» графика Mali T-600, 700 и 800 в Huawei Kirin, Samsung Exynos и MediaTek Helio растут из одной архитектуры Midgard образца 2012 года
Уши «разной» графика Mali T-600, 700 и 800 в Huawei Kirin, Samsung Exynos и MediaTek Helio растут из одной архитектуры Midgard образца 2012 года

Вы, наверное, удивитесь, но старые серии Mali (T-600, T-700 и T-800) — это графика на одной и той же архитектуре Midgard, которую обвешивали «свистелками» три года подряд. Поэтому корни плохой игровой производительности Samsung Galaxy S7, Honor 8 и даже Xiaomi Redmi Note 4 (MTK) растут из видеоускорителя Mali «восьмисотой» серии, которая оказалась абсолютно непригодной к действительно «тяжёлым» с точки зрения графики играм. При этом Kirin 950 доставалось сильнее всех, потому что графика была сама по себе «не фонтан» в сравнении с Adreno 530, она ещё и поставлялась в «овощной» комплектации с MP4 (четыре вычислительных блока) против MP12 в Samsung Exynos 8890.

Ситуация в играх была настолько унылой, что в середине 2016 года ARM выкатила совершенно новую графику Mali G71 — уже не настолько ужасную с технической точки зрения, как T600-700-800. Но об играх её создатели думали в последнюю очередь, а вместо этого делали упор на виртуальную реальность, 4K-дисплеи, перекладывании на графику части процессорных задач и подобный гербалайф.

В итоге с точки зрения игр Mali G71 (Samsung Galaxy S8, Huawei P10) и его «вылизанный» последователь G72 (Samsung Galaxy S9, Huawei P20) получил от покупателей оценку «ну, теперь уже нормально, можно играть». А играть можно было в основном за счёт мощных процессорных ядер и разрешения Full HD, тогда как в реальности графика в Huawei P20 примерно равна графике в Snapdragon 820 из каких-нибудь, давно забытых LG G5/HTC 10 или Sony Xperia XZ.

При этом до 2018 года Huawei абсолютно не беспокоило такое положение вещей. Мол, «чёрт с ними, с играми. Работают как-нибудь — и хорошо. Мы боремся за скорость работы Android в приложениях, остальное вторично».

Но чуть позже Huawei прикрутили к смартфонам технологию GPU Turbo, чтобы игры наконец перестали настолько «скакать» в скорости работы. Суть GPU Turbo заключается не только в маркетинге (как может показаться из сладеньких трелей на большинстве сайтах, мол, «на ровном месте игры начинают работать быстрее, а смартфон ещё и медленнее разряжается»), но и в технических доработках.

Во-первых, GPU Turbo повышает частоту Mali выше заявленной изначально. Не везде, а в смартфонах, где Huawei сочли это допустимым шагом. А дальше (это главное) Похожий на тебя В долгом пути в дело вступает то, что любители игр на компьютере называют «вертикальная синхронизация».

Дело в том, что компьютерные (и смартфонные тоже) игры не могут либо всё время «летать», либо всё время «тормозить» с одной и той же скоростью на определённых процессорах и графике. Они могут работать без проблем бОльшую часть времени, но притормаживать только в определённые моменты. В итоге получается, что игра работает быстро, пока ей не приходится прорисовывать толпы врагов или какие-то детализированные красоты, потом замедляется в графически сложные моменты, потом снова работает быстро. Так вот, GPU Turbo заставляет игру работать со средней одинаковой скоростью всё время, которое она запущена.

Для этого процессор (а в Kirin 970 — нейросенсор) изучает, когда мощности графики хватает с запасом, «отсекает» этот запас на случай, когда он резко понадобится и применяет его в моменты, когда в обычных условиях игра на секунду притормаживает. Если вы не поняли, что это даёт на практике такая уравниловка кадров в секунду, взгляните на видео, и станет понятнее.

Сложно? Да. Всегда ли работает безотказно? Нет. Почему я рассказываю вам об этой технологии? Потому что это одно из нововведений, благодаря которому смартфоны под управлением Kirin 980 будут работать в играх лучше, чем их более мощные, но бесхитростные конкуренты.

Только вот GPU Turbo — всего лишь вишенка на торте. А торт — вот он:

Игровая графика Kirin 980: «Просто заверните мне вашу лучшую видеокарту»

Итак, Huawei не хочет влезать с «отвёрткой и напильником» в смартфонное железо и переделывать ядра/графику на свой лад по идеологическим соображениям — бюджеты не резиновые, поэтому выгоднее тратить их на камеры и алгоритмы работы прошивок.

И в подборе графики для своего нового процессора проще раскошелиться на готовый к употреблению вариант, который «завернут» со скидкой для покупателей новых ядер Cortex — новую графику Mali-G76.

На этот раз действительно новую, а не «тех же щей, да побольше», как было при переходе с Kirin 960 на 970. Изменений настолько много, что каждый из вычислительных блоков («ядер», как говорят в народе) примерно в 2 раза круче, чем в старом поколении Mali. Например, Mali-T880MP20, в который принято тыкать пальцем и приговаривать «ого, 20 ядер в графике!», примерно в 3.5 раза слабее, чем Mali-G76MP10 в Kirin 980.

Mali G76 (Kirin 980) в сравнении с Mali G72 (Kirin 970 и Exynos 9810) - на 30% быстрее при равной площади на микросхеме, на 30% экономичнее, в 2.7 раза лучше в задачах искусственного интеллекта
Mali G76 (Kirin 980) в сравнении с Mali G72 (Kirin 970 и Exynos 9810) - на 30% быстрее при равной площади на микросхеме, на 30% экономичнее, в 2.7 раза лучше в задачах искусственного интеллекта

В сравнении с Kirin 970 с графикой позапрошлого поколения, Mali-G71, всё тоже очень красиво — примерно 50-60% прибавки игровой производительности. И это всё ещё намного быстрее, чем графика Mali-G72 в Exynos 8910 (Galaxy S9). А вот в информацию на слайде, где обещают стабильные 22% превосходства над Snapdragon 845 и его Adreno 630, верится с трудом — по всем подсчётам Mali-G72 должен был допрыгнуть до уровня графики флагманского Qualcomm, и даже периодически отставать на 10-15%, а не обходить конкурента на 22%, как обещают китайцы.

Huawei обещает 22% прироста производительности в сравнении с Adreno 630, хотя на деле Mali-G76 примерно равен, или даже чуть медленнее
Huawei обещает 22% прироста производительности в сравнении с Adreno 630, хотя на деле Mali-G76 примерно равен, или даже чуть медленнее

Такая информация это попахивает методикой «на 22% быстрее, но только в двух играх, которые мы отобрали, и только в тех моментах, где нам было выгодно замерять частоту кадров». Лучше просто примите во внимание, что по игровой производительности Kirin 980 = Snapdragon 845. И это не так уж плохо, если вспомнить, что ещё прошлогодний Kirin мог конкурировать по игровой составляющей разве что с Snapdragon 820 (процессором 2015 года, на минуточку).

Другой вопрос, что с производительностью уровня Snapdragon 845 игровая графика в Kirin 980 гораздо меньше «тужится» и потребляет примерно на треть меньше энергии. В этом плане китайцы со своими «на 32% экономичнее, чем у Qualcomm» не врут — смартфоны на базе Kirin 980 будут нагреваться меньше и разряжаться медленнее, чем их аналоги на Snapdragon 845.

И о GPU Turbo не стоит забывать — маркетинг маркетингом, но Huawei действительно прикладывает усилия, чтобы даже с дефицитом графической мощности игры работали одинаково хорошо, а не «сейчас хорошо, спустя секунду плохо, потом снова хорошо». Причём к Kirin 980 уже не один, а два нейросенсора, поэтому один из них можно полностью отдать на контроль стабильной скорости в игре, а второй продолжит отключать/подключать ядра и готовить смартфон к переключению между приложениями в соответствии с вашими привычками (едете на работу, играете в игру, подъезжаете к одной и той же остановке каждое утро, а смартфон уже знает, что сейчас вы выключите игру и переключитесь на рабочий стол, и готов совершить это переключение быстрее, потому что подготовил процессор к изменению нагрузки).

Превосходство Kirin 980 в скорости работы в NBA 2019
Превосходство Kirin 980 в скорости работы в NBA 2019

К сожалению, GPU Turbo не работает автоматически. Его можно было бы «напялить принудительно», как это делается с вертикальной синхронизацией в драйверах NVIDIA и AMD на компьютерах, но сетевые игры в Android отреагируют на сверхстабильную частоту кадров у игрока как на «что-то не то — этот козёл, кажется, либо запустил чит (мошеннический прибамбас, чтобы играть лучше остальных), либо установил Android на настольный компьютер и играет на клавиатуре и мыши против мобильников. Блокируем его!».

Чтобы не блокировали, создатели игры должны быть в курсе (и не против) того, что игровая картинка не льётся напрямую из ресурсов Mali-G71/72/76 на экран, а её «выравнивают» перед тем, как подать игроку.

Превосходство Kirin 980 в скорости работы в PUBG
Превосходство Kirin 980 в скорости работы в PUBG

Сейчас Huawei удалось «уломать» разработчиков и приспособить под работу GPU Turbo такие игры, как PUBG, Vainglory, Mobile Legends, NBA 2K18 и Rules of Survival. Негусто, а в остальных случаях графика будет работать «без искусственных добавок и красителей» — на уровне Snapdragon 845 (Adreno 630), либо медленнее на 10-12%.

Все говорили об искусственном интеллекте в процессорах, Huawei начал применять его на практике

Помните ли вы, леди и джентльмены, какое разочарование отобразилось на лицах гиков, когда осенью прошлого года на презентации Kirin 970 Хуавей достал из широких штанин… процессор, заведомо отстающий от Snapdragon 835 по скорости процессора, скорости графики и даже экономичности? Помните, как китайцы сквозь неловкое молчание голосили со сцены: «Ну, вы чего приуныли, ребята? Смотрите не на ядра, а на нейрочип, который ими управляет! Он важнее, чем если бы мы навалили вам больше цифр в бенчмарках!».

Когда Kirin 970 не показал почти ничего нового, кроме искусственного интеллекта, всем казалось, что это провал
Когда Kirin 970 в 2017 году не показал почти ничего нового, кроме искусственного интеллекта, всем казалось, что это провал

Тогда все сочли реплики инженеров Huawei маркетинговыми отговорками, но прошло совсем немного времени, и теперь об «искусственном интеллекте» в смартфонах не заливают только самые ленивые производители смартфонов.

И производители процессоров тоже: в конце 2017 года Qualcomm продвигал идею «мы тоже в теме и любим AI в смартфонах!» для Snapdragon 845, чуть позже об этом же говорил Samsung на премьере Exynos 9810,  в 2018 году даже MediaTek изобразил нечто подобное в среднем по цене Helio P60. В общем, Huawei, сам о том не догадываясь, оказался пророком смартфонов с искусственным интеллектом до того, как петь сладкие песни на эту тему стало модным.

Сейчас Qualcomm рассказывает, мол, отдельный чип для «улучшайзинга» фото/видео, дополненной или виртуальной реальности был ещё в Snapdragon 820 в 2015 году и назывался Hexagon 680. И горячие калифорнийские ребята правы — был. Но Qualcomm не выпускает смартфоны собственноручно — он передаёт готовое «железо» и инструменты его управлением производителям, а те уже сами решают, забивать ли гвозди микроскопом, или использовать его по назначению.

Так вот, все производители восприняли отдельный сигнальный процессор в Snapdragon 820 как «вот вам четыре мощных ядра, вот вам игровая графика и Wi-Fi/4G, а здесь мы ещё приклеили штуковину. К ней вы можете приколхозить распознавание “окей Гугл” без лишних затрат энергии, либо заставить её мониторить и душить приложения, которые слишком быстро разряжают смартфон. Можете даже надрессировать её, чтобы она докручивала яркость и цветопередачу на фотографиях там, где этого будет не хватать». LG, HTC, Sony и Samsung ответили: «Ребята, вы просто супер! Спасибо за ваш классные Snapdragon 820/821!», а про себя подумали: «Мы тут еле-еле заставили оболочку работать на новом Android, камера с новым процессором сама по себе будет фотографировать чёрт знает как, пока не допилим прошивки. А ещё надо будет сделать так, чтобы наши старые смартфоны с нашей новой версией Android были совместимы “малой кровью”. Ну какой ещё, блин, дополнительный процессор, вы с ума сошли?!». И благополучно «похоронили» начинания Qualcomm.

Qualcomm предлагал использовать искусственный интеллект ещё в 2015 году. Предлагал, но не мог заставить, поэтому всем было наплевать, пока не вышел Kirin 970
Qualcomm предлагал использовать искусственный интеллект ещё в 2015 году. Предлагал, но не мог заставить, поэтому всем было наплевать, пока не вышел Kirin 970

Очнулись только тогда, когда оказалось, что идея Huawei в Kirin 970 «взлетела» и нужно догонять. Помните эти неловкие шаги LG, когда ради новой прошивки с искусственным интеллектом для старого уже V30 созывали отдельные конференции и вкладывали деньги в отдельную рекламную кампанию? Остальные производители настолько же внезапно выяснили, что искусственный интеллект в процессоре уже был, просто всем было наплевать на него, пока не появился смартфон, в котором ИИ действительно использовался.

Но я немного лукавлю — был один производитель, который использовал искусственный интеллект в мобильнике на полную катушку именно в Snapdragon 820/821. Это Google, который за счёт грамотной эксплуатации возможностей отдельных сопроцессоров научил свои первые Pixel настолько хорошо фотографировать с обычными, в общем-то, сенсорами, одинарными камерами и без привлечения всяких Carl Zeiss, Leica или Hasselblad. Но Google хитёр, поэтому он не спешил бросаться на помощь к производителям мобильников со словами «ребята, вы тут забыли о способе улучшить ваши мобильники!», а предпочёл сделать всё своими силами, чтобы потом хвастать «глядите, какие мы мастера настраивать камеры!» на презентации Pixel и Pixel 2.

Два сообразительных надсмотрщика-командира для взвода «тупых, но мускулистых» ядер

Идея с отдельным нейрочипом вдобавок в 8 ядрам оказалась настолько удачной, что в Kirin 980 китайцы установили… два NPU. Не универсальных цифровых сопроцессора, как у Qualcomm с подходом «вы там сами разберитесь, чем хотите их нагружать», а добавочных чипов с конкретной работой на практике. Потому что Qualcomm, как я уже сказал, не может принудить покупателей своих процессоров использовать все «фишки» Snapdragon, а Huawei конструирует процессоры для себя любимого.

Китайские инженеры уверяют, что второй сопроцессор они добавили не по принципу «тех же щей, да побольше налей», а с прицелом на «двухъядерную» работу искусственного интеллекта в смартфоне.

С двумя нейросенсорами смартфон подробнее распознаёт объекты в кадре, умеет улучшать в реальном времени не только фото, но и видео, и успевает «разбирать на атомы» фотографии, чтобы эффективнее их улучшить
С двумя нейросенсорами смартфон подробнее распознаёт объекты в кадре, умеет улучшать в реальном времени не только фото, но и видео, и успевает «разбирать на атомы» фотографии, чтобы эффективнее их улучшить

Если раньше на один добавочный чип навешивали и распознавание «морды лица» владельца при разблокировке, и профилактику-очистку Android, чтобы смартфон не начинал тормозить спустя много суток после включения. И выбор режимов съёмки в камере, и сортировку фотографий по «персоналиям» и типам (пейзаж, домашние питомцы, коллективный портрет, еда…), и т.п., то теперь такой мелкой, но полезной рутиной, ради которой не хотелось бы дёргать и «кормить» полноценные ядра, занимаются два «менеджера»-микропроцессора.

Но всё это лирика в стиле «наш уникальный пользовательский опыт теперь ещё более уникальный и пользовательский!», а фактическая польза от новых NPU следующая:

  • Намного более качественное шупомодавление при съёмке фото. Возможности смартфонных камер не безграничны, поэтому при съёмке в полутьме основные ядра процессора будут «глотать» картинку, которую им передаёт камера и отправлять её на экран, а сопроцессоры будут непрерывно вычислять:

а.) Как сгладить фотографию так, чтобы она не была рыхлой из-за недостатка света, но оставалась достаточно чёткой после сглаживания

На случай, если вы не знали, что такое шумоподавление в фотографии
На случай, если вы не знали, что такое шумоподавление в фотографии

б.) Как достроить участки кадра, на которых камера докладывает «чёрт его знает, что фотографирую — что-то светлое посередине, а вокруг тьма». Для этого нейрочипы, как архивариусы, ныряют в свои базы данных-энциклопедии «на что похож предмет, который мы разглядываем», определяют, что это за предмет, и, либо дорисовывают его контур (когда есть 100% уверенность, что в этой фотографии автомобиля глубокой ночью справа хорошо видно корпус, но плохо видно колесо — колесо можно привести в один порядок с корпусом, а дефекты при высветлении компенсировать), либо переходят к пункту номер два:

  • Улучшенный HDR. Если вы забыли, что такое HDR — это непонятная кнопка в меню камеры такая штуковина, которая «вытягивает» качество фото в случаях, если в обычном авто-фото у вас не хватает потенциала (диапазона) камеры. В общем, когда получается либо чёрный лес и голубое небо, либо зелёный лес и белое выжженное небо, на котором даже не видно облаков. В режиме HDR камера «хлопает» несколько фотографий за секунду или долю секунды (тёмную фотку с синим небом и чёрным лесом, среднюю фотку с тёмно-зелёным лесом и неестественно светло-голубым небом, светлую фотку с зелёным лесом и белым небом), и склеивает их в одно средне-арифметическое, но очень качественное фото.

А вот суть работы HDR
А вот суть работы HDR

Сама по себе функция не новая, и её бы даже устанавливали автоматически включенной во всех смартфонах, но есть подвохи: трёх фото часто не хватает, чтобы цвета «вытянулись» до нормального состояния, а фотографировать за секунду гораздо больше фотографий — процессор (который тянет чёртовы мессенджеры, «оцените это место в Google» и прочую ерунду) захлебнётся и не успеет всё отфоткать до того, как вы чуть пошевелите смартфоном на выдохе. А пошевелили — фотография поплыла.

Так вот — два сопроцессора в Kirin 980 берут эту задачу на себя, и как опытные грузчики на товарной ж/д станции, поочерёдно принимают «мешки» (фотографии) от камеры, каждый для своего диапазона яркости. В итоге проделывают это либо быстрее, чем процессоры у конкурентов, либо подробнее и качественнее (что как бы намекает нам на одну из будущих «фишек» Huawei Mate 20). Что тут скажешь: «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями — много!». Но дальше — ещё веселее!

Совместная работа нейросенсоров для более качественных ночных фото
Совместная работа нейросенсоров для более качественных ночных фото в сравнении с Snapdragon 845

  • Сверхбыстрый «умный» автофокус. В съёмке видео нейропроцессоры контролируют фокусировку камеры и, что гораздо интереснее, делают это не тупым образом «тут передо мной что-то мельтешит — навожу резкость на него», а с пониманием, что/кого они снимают. Это особенно пригождается в танцах-шманцах и съёмке спортсменов, когда очень важно, чтобы смартфон не «тронулся» от количества дёргающихся объектов в кадре и не начал наводить резкость на ногу ближайшего к камере человека вместо того, чтобы разглядывать весь процесс. Поэтому сопроцессоры за доли секунды подглядывают в «справочники», приходят к пониманию, что снимают людей, непрерывно вычисляют, где у этих людей руки-ноги и регулируют фокус аккуратно и постоянно, а не после того, как камера «нащупает», что спортсмены отдалились/приблизились лазерным/фазовым автофокусом.

Нейросенсоры теперь понимают, когда в кадре находятся люди, и правильнее работают с фокусировкой
Нейросенсоры теперь понимают, когда в кадре находятся люди, и правильнее работают с фокусировкой

  • Ещё одну особенность можно было бы пропустить мимо ушей (подумаешь, смартфон научился наводить резкость — да это его святая обязанность!), если бы не весёлый «побочный эффект». Дело в том, что как только сенсоры понимают, кого они и как снимают, и начинают поглядывать за движениями туловища-рук-ног-головы людей в кадре, автоматика «в уме» разделяет картинку в камере на людей, землю под ними, ближний фон, дальний фон и отдельные объекты.

В чём смысл? В том, что смартфон может изъять из видеозаписи только людей и подменить фон видео на абсолютно другой.

Например, вы проспали работу, и начальник звонит пожелать вам доброго здоровьица, пока вы лежите в кровати. Сбрасываете вызов, напяливаете рубашку, включаете камеру и говорите: «Серёжа, я выехал вовремя а тут авария на дороге. Сейчас не могу говорить по телефону, перезвоню позже!». Подменяете фон с вашей мятой кроватью и банкой с рассолом на тумбочке на фон с оживлённой улицей, а потом отправляете красивое убедительное видео начальнику в WhatsApp. А вы ещё говорите, что флагманские процессоры бесполезны!

Алиби для друга, который из дачи отправился в город к любовнице. Снимаем друга на пробежке в городе...
Алиби для друга, который из дачи отправился в город к любовнице. Снимаем друга на пробежке в городе...

...просим смартфон перенастроить фон
...просим смартфон перенастроить фон

Смартфон прикидывает, где в кадре мелькает человек, а где фон...
Смартфон прикидывает, где в кадре мелькает человек, а где фон...

...и подменяет фон на дачный пейзаж «на лету»!
...и подменяет фон на дачный пейзаж «на лету»!

Huawei пока не знают, успеют ли «прикрутить» эту функцию в грядущих мобильниках — всё-таки, камеры тоже должны быть не промах, чтобы вы не получались мыльным пятном на фоне чёткой улицы, да и с программной точки зрения всё должно быть «вылизано», иначе ничем, кроме анекдотов, эта функция не закончится. Но потенциал есть, и двойным нейросенсорам найдётся работёнка.

Хотите испытать боль разочарования сразу же после восторга новыми технологиями? Сейчас сделаем: при всех интеллектуальных «наворотах» в работе с камерами новый Kirin точно не умеет записывать видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду (как это делает Samsung S9). Запись 4K-видео со стабилизацией тоже под вопросом (Samsung, опять же, всё это умеет). Надеюсь, хотя бы HDR-видео, как это делает Sony, китайские камеры и процессор осилят, иначе мы получаем «светлое будущее» пополам с потенциалом видеосъёмки очень старых смартфонов. Потому что съёмка «просто» 4K-видео появилась в мобильниках ещё в 2013 году.

Самая быстрая и стабильная связь… в некоторых смартфонах

О предельных скоростях Wi-Fi и 4G принято вспоминать с присказкой: «Жаль, что жить в эту пору прекрасную, не придётся ни мне, ни тебе». Но зарекаться тоже не нужно, потому что многие москвичи ещё помнят некоторый идиотизм ситуации, когда 4G в России появился в Пензе, Красноярске, Курске, Кирове,   Новосибирске, Самаре, Владивостоке, Уфе, Краснодарском крае, Сочи, Санкт-Петербурге, Казани, Костроме, Владимире, Туле, Йошкар-Оле, Хабаровске, Томске, Северске и Оренбурге… и только потом начал нормально работать в Москве. Да и ребята из Украины подтвердят, что ещё не так давно покупка смартфона с поддержкой 4G не имела смысла, но времена меняются.

В общем, давайте радоваться тому, что Kirin 980 способен «переварить» передачу данных на скорости 1400 Мбит/с (против 1200 Мбит/с у Snapdragon 845) и 1700 Мбит/с по Wi-Fi против 1083 Мбит/с у Квалкомма.

Только не думайте, что такие скорости будут поддерживать все смартфоны с Kirin 980 на борту. Все эти цифры означают «максимум, который мы запихнём в самый крупный и самый дорогой смартфон, и не обязательно ближайший по дате выхода».

Когда 4G будет выжимать 1400 мегабит в секунду, Kirin 980 будет по силам такая скорость
Когда 4G будет выжимать 1400 мегабит в секунду, Kirin 980 будет по силам такая скорость

А на деле у нас уже была троица из Huawei P10 Plus/Huawei P10/Honor 9 на одинаковом Kirin 960, но с разной скоростью работы Wi-Fi и LTE. Потому что полный комплект антенн получилось запихнуть только в 5.5-дюймовый корпус, а скорость работы в Honor дополнительно ухудшили, потому что «по рангу не положено» в сравнении с Huawei P10 и «вы же сами просили дешевле — что вам, 30-40 Мбит/с мало, что ли?».

И на поддержку более быстрой «оперативки» тоже не обращайте внимание — спросите у любого «компьютерщика-энтузиаста», и он расскажет вам, что с ростом частоты растут и задержки в работе ОЗУ, поэтому на деле эффективность работы LPDDR4X в новых Киринах изменится минимально.

Но в флагманских Huawei можете смело ожидать запредельных скоростей и, что ещё более важно, низкого уровня ping (задержки) в передаче данных туда-сюда. Для YouTube и фотографий это не важно, но архиважно для игр, чтобы в онлайн-баталиях игры не работали рывками и вам не прилетала пуля из ниоткуда из-за того, что смартфон не успел вовремя отобразить передвижение врагов на карте.

Huawei обещают более стойкий сигнал в любых условиях работы
Huawei обещают более стойкий сигнал в любых условиях работы

Наконец, двухчастотный модуль GPS — это тоже прекрасно, потому что смартфон будет намного точнее реагировать на ваши перемещения на улице и лучше ловить сигнал в помещениях. Xiaomi со своим Mi 8 в этом плане, конечно, был первым, но в Mi 8 эту функцию «прибили гвоздями» намного позже официального дебюта Snapdragon 845, а для Kirin 980 она поставляется в комплекте.

С двухчастотным GPS навигация будет работать лучше в грозу или в помещениях
С двухчастотным GPS навигация будет работать лучше в грозу или в помещениях

Не в комплекте (производителям предлагают лепить его в корпус отдельно) поставляется 5G-модем, но в этом пока нет никакого достижения, потому что Qualcomm сделал то же самое почти год назад, а в августе вышел первый смартфон с поддержкой 5G, пусть и не внутри корпуса (производители ленятся высвобождать место для дополнительных чипов и антенн, и ждут готового комплекта в Snapdragon 855).

Лучший или нет?

А теперь остынем от впечатлений и прикинем «на холодную голову» плюсы и минусы Kirin 980:

  • По процессорной мощности: самый крутой среди всех процессоров вообще. Даже лучше, чем хвалёный Apple A11, потому что работает примерно так же быстро, а энергии тратит намного меньше.
  • По игровой производительности: застойный процессор. Да, догнал бывшего лидера в лице Snapdragon 845 за 3 месяца до анонса следующего Snapdragon, который будет намного быстрее в играх. Да, в играх Kirin 980 кушает на 30% меньше энергии, чем Snapdragon 845, но ведь и отстаёт по производительности периодически на 10-15%.

Функция GPU Turbo действительно полезна и китайцы не врут, когда говорят, что с ней смартфоны работают в играх лучше, чем Snapdragon 845. Проблема в том, что игры должны поддерживать эту функцию, а сейчас из популярных игр с ней совместимы только PUBG и Vainglory

  • По автономности: прекрасный процессор. Обычно слова «экономичный Kirin» вызывали у энтузиастов смех, но китайцы не просто добились того, чтобы процессоры изготавливали на новых «станках» стандарта 7 нм (чего пока ни у кого нет), но ещё и воплотили раздельное подключение ядер по требованию, а не «пусть жрёт на все деньги» по четыре ядра сразу в стиле конкурентов.

И, на десерт, Huawei контролируют нагрузку на ядра при помощи искусственного интеллекта + обошлись без самсунговского сумасшествия «щас вы у меня, конкуренты чёртовы, познаете, что такое крутые ядра!», когда в погоне за вычислительной мощностью корейцы забыли и о расходе аккумулятора, и о том, что в играх эту мощность нужно поддерживать дольше, чем тестах у обзорщиков.

  • По искусственному интеллекту: Huawei был пионером и по-прежнему на коне. Хуавеевские инженеры правы — трюки с работой двух нейросенсоров «возбуждают» гораздо больше, чем мысль о том, сколько там прибавилось баллов в Geekbench или Antutu.
  • По качеству съёмки фото: ожидаем гораздо более лучшую цветопередачу и качество ночной съёмки с новым, более быстрым и эффективным HDR. Ожидаем гораздо более умный автофокус.
  • По качеству съёмки видео: если отбросить возможность подменять фон на видеозаписях (в прямом эфире или после сохранения видео – это уж посмотрим), тухляк. 4K HDR (как у Sony) не обещают, плавное чёткое видео 4K при 60 к/с процессор переварить не в состоянии, о том, что качество съёмки улучшилось, Huawei тоже не заикается, поэтому не ждите, что Mate 20 будут снимать видео на уровне Samsung Galaxy S9/Note 9 или iPhone X.
  • По беспроводной связи: двухдиапазонный GPS — это прекрасно и однозначный плюс к пешеходной навигации. Более «цепкая» связь в скоростном транспорте и снижение задержек в играх — прирост символический, но он есть, и это тоже неплохо. А «максимальнейшие» скорости 4G и Wi-Fi мы нащупаем уже тогда, когда этот Huawei будет древностью уровня кнопочных смартфонов Nokia сегодня. И в этом будущем такие скорости в нём вам пригодятся только для работы в качестве Wi-Fi точки доступа.
  • Главные минусы: оперативку «разогнали» для красивых цифр, из-за чего повысились и задержки в её работе — шило на мыло. Прогресса в видеозаписи нет, игровая производительность только-только достигла уровня Snapdragon 845.

Вывод: Кирин стал намного быстрее и намного экономичнее, но остался самим собой — это не очень игровой, но очень хорошо заточенный на «размахивание» приложениями, работу в паре с навороченнейшими камерами, умный баланс между мощностью и экономичностью процессор с отличными характеристиками Wi-Fi и 4G. Лучший китайский процессор в истории и, до выхода Apple A12 и Snapdragon 855, безальтернативный «царь горы» среди процессоров в смартфонах.

Kirin 980

Автор
Евгений Харитонов
Теги
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