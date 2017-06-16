Обзор смартфона LeRee Le 3: объединённый фронт LeEco и Coolpad против Xiaomi
- Умеренная цена
- Ёмкий аккумулятор
- Высокая производительность
- Хорошая автономность при умеренной нагрузке
- Компактный корпус
- Нет слота для карт памяти
- Нет NFC
- Устаревший дизайн
- Недостаточно яркий дисплей
- Низкое качество фото и видео ночью
Новый повод для радости любителям крутых китайских смартфонов «за бесценок» — крупные китайские производители LeEco и Coolpad объединились и выпустили бюджетник со сдвоенной камерой, по последней моде. И намерены продавать смартфон в России с минимальной наценкой. Неужто нам продают смартфон с хорошей камерой по цене Redmi Note 4, или опять «есть нюансы»?
Смартфонная «Санта-Барбара» или «Невероятные приключения LeEco за пределами Китая» продолжается. Если кто забыл — в 2016 году китайский производитель телевизоров-смартфонов-электромобилей LeEco вышел за пределы домашнего рынка, и сделал это с такой помпой и размахом, что занервничали даже внештатные рекламные агенты Samsung. Потому что представители компании сорили деньгами направо и налево — дорогостоящее партнёрство с телепрограммой, пафосные презентации для журналистов, рекламные статьи в крупных изданиях, и, что самое удивительное, минимальная наценка на мобильники в сравнении с китайским рынком. И даже в США LeEco успели «блеснуть» презентацией и красивыми обещаниями. Постепенно все начали верить, что китайский бренд накопил на домашнем рынке «безлимитное» количество денег.
А потом деньги «внезапно» закончились — американский филиал компании фактически «схлопнулся», так и не начав полномасштабную работу, штат компании резко сократился, основатель компании покинул свой пост, заработок на онлайн-кинотеатре «накрылся» российским законопроектом, а часть сотрудников LeRee (LeEco в России и Восточной Европе) перебежала в более стабильную с финансовой точки зрения Lenovo.
И всё же LeEco ещё «повоюет» — в период денежного изобилия компания поглотила Coolpad, который в России никому не известен, а в Китае долгое время конкурировал на равных с Lenovo и Meizu, например. Первую модель совместного производства, Coolpad Cool1, LeEco показали ещё в августе, и, страшно сказать, спустя 10 месяцев она попала в официальную продажу под именем LeRee Le3.
Судя по характеристикам, смартфон — классика китайских «антикризисных бюджетников». Восемь ядер Qualcomm, 5,5 дюймов при Full HD-разрешении, ёмкий аккумулятор. В общем, хорошо знакомый нам рецепт, по которому уже сконструировали несколько поколений Meizu M Note и Xiaomi Redmi Note. В одним отличием — сдвоенной тыловой камерой для более качественных стандартных снимков и красивого размытого фона там, где он нужен.
С таким набором характеристик Le3 имеет шансы «выстрелить» как лучший бюджетный фаблет-камерафон. Правда, предшествующий Le2 идеальным не был, и нужно сперва удостовериться, что смартфон действительно достоин конкурировать с «китайским премиумом» в лице Huawei/Xiaomi/Meizu. Вот таким «расследованием обзорщика» мы сейчас и займёмся.
Характеристики
|
LeRee Le 3/Coolpad Cool1 (C1-U02)
|
Операционная система
|
Android 6.0 Marshmallow
|
Экран
|
5,5”, 1920x1080, IPS, 401 ppi
|
Процессор
|
Snapdragon 652, 8 ядер (4x Cortex-A72 1,8 ГГц + 4x Cortex-A53 2,4 ГГц)
|
Графика
|
Adreno 510
|
Оперативная память
|
3 ГБ
|
Постоянная память
|
32 ГБ
|
Связь
|
4G (LTE Cat.7), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, IrDA
|
Камеры
|
тыловые: 2x 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160,
фронтальная: 8 Мп
|
Аккумулятор
|
4060 мАч, несъемный
|
Размеры
|
152x74,8x8,2 мм
|
Масса
|
173 г
|
Цена на момент публикации
|
15 000 рублей
Дизайн и управление
Либо дизайнер компании ушёл ушла в декретный отпуск, либо китайцы добиваются схожести разных поколений мобильников, как между iPhone, но первые несколько минут вертишь в руках LeReee Le3 и не понимаешь, что в нём нового. И ещё больше недоумеваешь, где тут пресловутый Coolpad? Внешне смартфон — почти полная прошлогоднего Le2: такие же клавиши, идентичные прорези для динамика на нижней грани, места расположения сканера отпечатков, фронтальной камеры, и даже размеры корпуса отличаются на доли миллиметра. И даже сканер такой же, как в Le2 — то есть, не самый сообразительный по современным меркам.
Пластиковые вставки хорошо замаскированы, но у конкурентов на этом же месте уже металл
Но отличия есть, причём и в лучшую, и в худшую сторону. Из неприятного — «металлический» (хотя, судя по неестественному блеску, пластиковый) кант вокруг лицевой панели. В Le2 на этом месте был более красивый и широкий «люминий». Но зато по неустановленным причинам в смартфоне LeRee появился 3,5 мм-разъём для наушников! Забавно, потому что представители LeEco при каждом удобном случае любили «прорекламировать» цифровой звук CDLA напрямую из разъёма USB Type-C, и всякий раз кивали на тот факт, что LeEco убрали аналоговый разъём из корпуса даже раньше, чем Apple и Motorola! А теперь устои подорваны и таким порочным путём, глядишь, дело дойдёт до разъёма для карт памяти (сейчас лоток в корпусе отформован строго под две Nano-SIM)! Кстати, CDLA наш герой не поддерживает, поэтому можно даже не «прикалываться» и не пробовать подключать наушники посредством USB-C вместо аналогового разъёма.
Внешность у смартфона не броская. Запоминается только огромная чёрная рамка вокруг дисплея
А если без шуток — очень жаль, что LeEco не тратят деньги которых нет на новый дизайн, потому что с нынешним обликом Le3 выглядит обычным китайфонов двухлетней давности. Здоровенная чёрная траурная рамка вокруг дисплея, тусклая подсветка клавиш на лицевой панели и пластиковые вставки по обе стороны задней крышки — это такой привет из 2015-го. Причём уже в те времена рамки вокруг дисплея в Meizu MX5 были более узкими.
Корпус удобен, но даже только что распакованный Le3 выглядит смартфоном родом из 2015 года
«Прикол» заключается в том, что на самом-то деле Le3 — очень компактный смартфон. По ширине он меньше, чем Redmi Note 4 и сравним с подтянутым Samsung Galaxy A7 (2016). А по высоте сравним с 5,5-дюймовыми Meizu и всего лишь на миллиметр крупнее, чем упомянутый выше Xiaomi. Но, так или иначе, миледи, «этот корпус Вас полнит!» при всей своей практичности. Тем более, что вместо дешёвеньких с виду пластиковых вставок конкуренты уже давно перешли на цельнометаллические корпуса с антенными прорезями, и после Meizu M5 Note/Xiaomi Redmi Note 4 это бросается в глаза.
Экран и звук
Это хорошо, что Full HD теперь доступен всем, но 400 кд/м2 яркости в смартфоне стоимостью 15 тысяч рублей уже не вдохновляют и даже не дотягивают до заявленных производителем 450 кд/м2. В сравнимом по цене Honor 6X, например, матрица на 20% ярче. Правда, в Redmi Note 4 и в M5 Note аккурат такие же по характеристикам IPS-панели. А значит — грех жаловаться.
|
Характеристики дисплея LeRee Le3 (цветовой режим «Letv»)
|
Максимальный уровень яркости (макс./мин.)
|
400/2 кд/м2
|
Контрастность
|
1000:1
|
Цветовой охват (sRGB)
|
92%
|
DeltaE
|
5,2
|
Гамма
|
2,3
|
Цветовая температура
|
8500K
Зато по достоверности цветопередачи LeEco-Coolpad обходит всё тот же Honor 6X (у «бэби-Хуавея» более узкий цветовой охват и темнее полутона) и отображает картинку ничуть не хуже, чем Xiaomi Redmi Note 4. Правда, по уровню яркости и контрастности ASUS ZenFone 3 Laser и ZenFone 3 Max «дают прикурить» всем упомянутым выше китайфонам.
Дисплей не очень яркий, но хорошо откалиброван
Качество звука в наушниках у LeRee Le3 ни хорошее, ни плохое — нормальное. То есть, заметно, что разработчики не заморачивались, но встроенное аудио в Snapdragon 652 само по себе неплохое, и в категории не-аудиофильских мобильников класса «до 15 тысяч» наш герой звучит нормально. Запас громкости хороший, звучание средних и высоких частот «грязноватое», «низы» работают как полагается. В общем, детализация так себе, но жить можно. По крайней мере, качество звука заметно выше, чем в Le2 через переходник с USB-C.
Из динамика доносится «пластмассовый» звук — будто смартфон обёрнут в несколько одноразовых стаканчиков. Для того, чтобы глазеть на блогеров в YouTube сгодится, а вот музыку даже на несколько минут включать посредством динамика Le3 я бы не стал. Уровень громкости средний, то есть, примерно такой же, как у конкурентов.
Железо
Вот уже год в процессорах бюджетных смартфонов царит стагнация и массовая замена шила на мыло. После того, как «бюджетки» сменили унылые Snapdragon 615 и Helio X10 на почти флагманские (в сезоне 2015-2016 гг.) Snapdragon 650-652, всем стало хорошо, а энтузиасты начали грезить и предсказывать сверхмощные и очень дешёвые мобильники уже в скором времени. Но вместо этого Xiaomi пересели на «кривой» десятиядерный MediaTek, а Huawei перестал утруждаться и наплодил Kirin 650-655-659 (один и тот же бюджетный процессор с разным уровнем разгона). Qualcomm так и вовсе сотворил странное — вместо выпуска достойных преемников 650 и 652 «драконов» выпустил более слабый в играх и архитектурно, но супер-разгонанный Snapdragon 625 на техпроцессе 14 нм FinFET. И «пипл схавал», как говорят народные артисты России. Нам стали продавать всё те же 8 ядер Cortex-A53, как и в древнем Snapdragon 615, такие же немощные в играх, но уже в мобильниках стоимостью 25-30 тысяч рублей.
Производительность всей системы (тест Antutu Benchmark 6)
Настоящая смена этому зоопарку — Snapdragon 660, но смартфоны на его базе появятся лишь в ближайшем будущем. А пока производители выбирают из двух зол: более быстрого, но прожорливого и горячего Snapdragon 652, и чуть лучше приспособленного под многозадачность (8 высокочастотных ядер же!) и экономичного Snapdragon 625. LeEco выбрали первый вариант.
Быстродействие процессора (тест Geekbench 4)
Лучше всего комбинация из Snapdragon 652 и Full HD-дисплея подходит… для игр. В них Le3 де-факто работает даже быстрее, чем Redmi Note 4 под управлением «обрезанного» варианта Mali-T880. В целом же быстродействие у LeRee Le3 — как у правильного бюджетника. Нет чувства «вседозволенности» и запаса быстродействия (даже при флагманских 4 Гбайт оперативной памяти), но и повода, чтобы жаловаться на «лаги» смартфон тоже не даёт. Доведённый до ума Redmi Note 4 с Helio X20 на борту всё же быстрее, но за хорошей автономностью и регулярным выходом прошивок нужно по-прежнему возвращаться к Snapdragon.
Скорость работы в играх (тест 3DMark Sling Shot OpenGL ES 3.1)
Софт
Оболочка «все LeEco» перекочевала в совместную с Coolpad модель без изменений — всё тот же Android 6.0 в основе (обновлять его до Nougat, похоже, не собираются), оригинальная, но по-своему удобная нижняя панель с переключателями по нажатию на «квадрат» под экраном. Список приложений состоит из необходимого минимума (почитать-посмотреть-записать) + приложений Amediateka, ivi, «Читай!», Megogo и Zvooq. До сих пор не понятно, подарят ли контент-провайдеры бесплатную подписку покупателям LeRee — российские представители LeEco всё ещё договариваются с правообладателями.
По энергозатратам оболочка EUI не самая «тяжёлая» — LG UX или Lenovo Vibe UI шевелятся на смартфонах хуже. Но и по-особенному красивой/удобной её не назовёшь — много цитат из iPhone к месту и без, мало собственных наработок, если не считать «запрещалку всего» или так называемый менеджер телефона да продвинутое масштабирование приложений задолго до того, как всё это появилось в Android 7.
Камеры
Перещеголять камеры Redmi Note 4/Meizu M5 Note — не бог весть какое достижение, но LeRee Le3 это частично удалось. Частично, потому что парочка тыловых камер на базе сенсора Sony IMX258 (как в Redmi Pro и Note 4/4X) управляется чуть более сообразительным «софтом», чем в Xiaomi. В дневной съёмке смартфон быстро фокусируется на объектах и, хоть у камеры и узковат динамический диапазон (ну не умеет она сразу ярко и красиво, если сверху солнце, а внизу тень!), может наверстать упущенное в режиме HDR.
А вот вечером и, тем более, ночью, поводов для радости почти не остаётся — в авто-режиме камера «замедляется» и выставляет долгую выдержку, чтобы смартфон хоть что-то «видел в темноте». Из-за этого все фотографии получаются смазанными, а если вы стоите на месте, «размывает» в кадре уже следующих мимо людей и автомобили.
Кстати, о размытии — оно в смартфоне реализовано таким же образом, как в Redmi Pro. То есть, наличествует и работает, но несколько хуже, чем флагманах. Поэтому ради красивого боке (размытого фона) сначала придётся «потанцевать» вокруг объекта съёмки и выбрать правильное расстояние до него. Иногда такая обработка «съедает» мелкие детали по краям объекта, а в целом — качество съёмки примерно сопоставимо с Redmi Pro, а Honor 6X, к примеру, за эти же деньги работает быстрее и точнее.
В видеосъёмке Le3 ведёт себя странно — по-настоящему чёткое изображение присутствует только в разрешении 4K (да, теперь он есть и в моделях стоимостью 10 тысяч рублей на Ali), но в этом режиме камера снимает только при 24 к/с («пьяная съёмка»), а без стабилизации изображения картинка подёргивается даже в руках очень аккуратного оператора. Ночью ситуация складывается двояко: с одной стороны, качество съёмки в базовых режимах находится на уровне Xiaomi и Meizu — количество кадров в секунду падает с 30 до 13. Зато при переключении в режим 4K у смартфона открывается «второе дыхание» — стабильные 24 к/с, пусть и ценой огромной дозы цифрового шума.
Фронтальная камера инертная даже при дневной съёмке в помещениях, но, если освещение не подводит — транслирует физиономию владельца во всех подробностях на сэлфи и в видеочаты. Разницу в качестве изображения в сравнении с Redmi Note 4 и M5 Note владелец ощутит только в ясные, солнечные дни. В июне 2017 года за время теста в Москве таких дней не нашлось.
Автономность
С выносливостью у LeRee Le3 дела обстоят неплохо — 4000 мАч о 5,5 дюймах IPS-дисплея достаточно для работы в течение 1,5 дней (понемногу видео-игр-мессенджеров), или у дня (если у вас у SIM и вы интенсивно используете LTE). Производительность в играх, правда, намного ниже, чем в смартфонах на базе Snapdragon 625, зато она (эта производительность) неплохая, а не минимально возможная для Full HD-матрицы.
|
Режим использования (яркость 200 кд/м2)
|
Продолжительность работы, часов
|
Видео с карты памяти
|
12 часов 15 минут
|
Игры
|
4 часа 45 минут
|
Чтение
|
13 часов
Автономность при уровне яркости 200 кд/м2
Быстрая зарядка смартфоном не поддерживается (как и в случае с конкурентами), поэтому смартфону хватает зарядного устройства с 5В и 2А, а пополнение заряда с нуля до 100% занимает целых 2,5 часа. Чтобы оттянуть эту процедуру на потом, вы можете включить автоматическое закрытие приложений при выключенном экране или включить стандартный для Android 6.0 энергосберегающий режим.
Конкуренты
|
LeRee Le 3/Coolpad Cool1
|
Xiaomi Redmi Note 4X
|
Honor 6X
|
Операционная система
|
Android 6.0 Marshmallow
|
Android 7.0 Nougat
|
Android 7.0 Nougat
|
Экран
|
5,5”, 1920x1080, IPS, 401 ppi
|
5,5”, 1920x1080, IPS, 401 ppi
|
5,5”, 1920x1080, IPS, 401 ppi
|
Процессор
|
Snapdragon 652 MSM8976, 8 ядер (4x Cortex-A72 1,8 ГГц + 4x Cortex-A53 2,4 ГГц)
|
Snapdragon 625 MSM MSM8953, 8 ядер (8x Cortex-A53 2,0 ГГц)
|
HiSilicon Kirin 655, 8 ядер (4x Cortex-A53 2,1 ГГц + 4x Cortex-A53 1,7 ГГц)
|
Графика
|
Adreno 510
|
Adreno 506
|
Mali-T830 MP2
|
Оперативная память
|
3 ГБ
|
3 ГБ
|
3 ГБ
|
Постоянная память
|
32 ГБ
|
32 ГБ, слот microSD
|
32 ГБ, слот microSD
|
Связь
|
4G (LTE Cat.7), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС, IrDA
|
4G (LTE Cat.6) , 3G, Wi-Fi 802.11 (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, IrDA
|
4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС, NFC
|
Камеры
|
тыловые: 2x 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160,
фронтальная: 8 Мп
|
основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080,
фронтальная: 5 Мп
|
тыловые: 13 Мп + 2 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080,
фронтальная: 8 Мп
|
Аккумулятор
|
4060 мАч, несъемный
|
4100 мАч, несъемный
|
3340 мАч, несъемный
|
Размеры
|
152x74,8x8,2 мм
|
151x76x8,5 мм
|
150,9x76,2x8,2 мм
|
Масса
|
173 г
|
165 г
|
162 г
|
Цена на момент публикации
|
15 000 рублей
|
15 000 рублей
|
16 000 рублей
|
Где купить
|
LeRee Le 328013inline
|
Xiaomi Redmi Note 4X28013inline
|
Honor 6X28013inline
Xiaomi Redmi Note 4 (Snapdragon 625)
В теории, LeRee Le3 должен конкурировать с таким же «двуглазым» Xiaomi Redmi Pro, но коль уж мы говорим не о Cool1, а о Le3, то и Xiaomi нужно сравнивать официальный. Которого нет, потому что «Смарт Оранж» эту модель собственноручно не продавал, а в «Связной» Redmi Pro приехала ещё в ноябре 2016 года по неадекватной цене в 24 тысячи рублей. Уровень спроса был, мягко говоря, скромным, поэтому «Связной» снизил цену до 20 тысяч и с горем пополам все свои Redmi Pro распродал.
Xiaomi Redmi Note 4 (Snapdragon 625)
Поэтому придётся Le3 конкурировать с Redmi Note 4X — модификацией для индийского рынка (где помахивает патентами и запрещает продавать смартфоны на MediaTek корпорация Qualcomm), которую почему-то сделали глобальной со старым именем (Redmi Note 4).
В сравнении с Leeco-Coolpad бюджетник Xiaomi выглядит дороже, управляется новой врсией Android и уже собрал огромное количество «кастомных» (любительских) прошивок. А ещё — дольше работает от аккумулятора, да и слот для карт памяти в нём не пожалели. Правда, Note 4X хуже снимает фото днём и видео ночью, а ещё гораздо менее быстр в играх. Выбор между Le3 и Note 4 — вопрос вкуса.
Вся информация о Xiaomi Redmi Note 4
Honor 6X
«Huawei для бедных» доставляет молодым китайским смартфоноделам даже больше неприятностей, чем набившие оскомину Xiaomi. Особенно на российском рынке, где телеком-гигант умудряется «давить ценой» даже малоизвестных производителей, у которых нет весомой «накрутки за бренд».
Honor 6X на этом фоне, ни много ни мало, — один из лучших бюджетных камерафонов и самая доступная «двуглазая» модель из качественных. Дополнительному модулю не «насыпали» мегапикселей, поэтому он просто отвечает за размытие фона, но справляется с этим хорошо. Зато базовая камера работает на базе Sony IMX386, а это начинка смартфонов среднего класса, таких как Meizu MX6 или Huawei nova, к примеру. Даже без учёта поддержки Camera2 API (с которой можно установить более удобное приложение для съёмки) Honor 6X выдаёт более качественные снимки, чем LeRee Le3, Xiaomi Redmi Note 4X и Meizu M5 Note.
При этом экран в Honor более яркий (хоть и несколько хуже откалиброван), ИК-порта нет, зато есть более полезный для платежей NFC, производительность в приложениях сопоставима с Snapdragon 625. Расплачиваться придётся плохой оптимизацией игр под видеоускоритель Mali, автономностью уровнем ниже, чем у Leeco/Xiaomi и откровенно бюджетным дизайном.
Выводы
Ребята из LeEco сравнивают свою новую модель даже с заведомо более крутыми камерафонами — ASUS ZenFone 3 Zoom или Honor 8, например. Но всё это для красного словца, а на деле мы получили заменитель Xiaomi Redmi Pro на Snapdragon, с менее ярким дисплеем, но чуть более быстрый и с качественной камерой за 15 тысяч рублей в российских сотовых салонах.
Кстати, о российском и заграничном — нотификация на теперь Cool1 есть, но только на модификацию C1-U02, а другие индексы, как и в случае с «чистокровными» LeEco, окажутся «за бортом». Русифицированная прошивка от российской версии с 3/32 Гбайт может не подойти на китайскую — российские представители говорят, что часть комплектующих у китайской версии может отличаться, поэтому они не дают никакой гарантии, что «неродная» прошивка правильно сработается с китайской версией. Но радостно кивают на Xiaomi и говорят, что запрещать ввоз своих же смартфонов из-за рубежа не собираются.
По сути, перед нами «работа над ошибками», которые LeEco допустили в своей старой модели — Le2. То есть, заменитель Redmi Note 4 в тех случаях, когда человеку уже хочется делать фото с размытием фона без серьёзных вложений, а покупать Doogee и прочие Blackview — ещё не хочется. Романтики и запредельных скидок в новых LeEco-Coolpad уже нет, и конкуренцию с Huawei новые модели выдерживают с трудом. Но за 15 тысяч рублей Le3 всё-таки уважит любителей, чтобы смартфон был мощным (по меркам российских сотовых салонов), выносливым и не провальным по качеству съёмки на камеру.
- Умеренная цена
- Ёмкий аккумулятор
- Высокая производительность
- Хорошая автономность при умеренной нагрузке
- Компактный корпус
- Нет слота для карт памяти
- Нет NFC
- Устаревший дизайн
- Недостаточно яркий дисплей
- Низкое качество фото и видео ночью