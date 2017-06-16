Обзор смартфона LeRee Le 3: объединённый фронт LeEco и Coolpad против Xiaomi

7.5 /10 Оценка по версии Ferra

LeRee Le3 Плюсы Умеренная цена

Ёмкий аккумулятор

Высокая производительность

Хорошая автономность при умеренной нагрузке

Компактный корпус Минусы Нет слота для карт памяти

Нет NFC

Устаревший дизайн

Недостаточно яркий дисплей

Низкое качество фото и видео ночью

Новый повод для радости любителям крутых китайских смартфонов «за бесценок» — крупные китайские производители LeEco и Coolpad объединились и выпустили бюджетник со сдвоенной камерой, по последней моде. И намерены продавать смартфон в России с минимальной наценкой. Неужто нам продают смартфон с хорошей камерой по цене Redmi Note 4, или опять «есть нюансы»?

Смартфонная «Санта-Барбара» или «Невероятные приключения LeEco за пределами Китая» продолжается. Если кто забыл — в 2016 году китайский производитель телевизоров-смартфонов-электромобилей LeEco вышел за пределы домашнего рынка, и сделал это с такой помпой и размахом, что занервничали даже внештатные рекламные агенты Samsung. Потому что представители компании сорили деньгами направо и налево — дорогостоящее партнёрство с телепрограммой, пафосные презентации для журналистов, рекламные статьи в крупных изданиях, и, что самое удивительное, минимальная наценка на мобильники в сравнении с китайским рынком. И даже в США LeEco успели «блеснуть» презентацией и красивыми обещаниями. Постепенно все начали верить, что китайский бренд накопил на домашнем рынке «безлимитное» количество денег.

А потом деньги «внезапно» закончились — американский филиал компании фактически «схлопнулся», так и не начав полномасштабную работу, штат компании резко сократился, основатель компании покинул свой пост, заработок на онлайн-кинотеатре «накрылся» российским законопроектом, а часть сотрудников LeRee (LeEco в России и Восточной Европе) перебежала в более стабильную с финансовой точки зрения Lenovo.



LeRee Le3

И всё же LeEco ещё «повоюет» — в период денежного изобилия компания поглотила Coolpad, который в России никому не известен, а в Китае долгое время конкурировал на равных с Lenovo и Meizu, например. Первую модель совместного производства, Coolpad Cool1, LeEco показали ещё в августе, и, страшно сказать, спустя 10 месяцев она попала в официальную продажу под именем LeRee Le3.

Судя по характеристикам, смартфон — классика китайских «антикризисных бюджетников». Восемь ядер Qualcomm, 5,5 дюймов при Full HD-разрешении, ёмкий аккумулятор. В общем, хорошо знакомый нам рецепт, по которому уже сконструировали несколько поколений Meizu M Note и Xiaomi Redmi Note. В одним отличием — сдвоенной тыловой камерой для более качественных стандартных снимков и красивого размытого фона там, где он нужен.

С таким набором характеристик Le3 имеет шансы «выстрелить» как лучший бюджетный фаблет-камерафон. Правда, предшествующий Le2 идеальным не был, и нужно сперва удостовериться, что смартфон действительно достоин конкурировать с «китайским премиумом» в лице Huawei/Xiaomi/Meizu. Вот таким «расследованием обзорщика» мы сейчас и займёмся.

Характеристики

LeRee Le 3/Coolpad Cool1 (C1-U02) Операционная система Android 6.0 Marshmallow Экран 5,5”, 1920x1080, IPS, 401 ppi Процессор Snapdragon 652, 8 ядер (4x Cortex-A72 1,8 ГГц + 4x Cortex-A53 2,4 ГГц) Графика Adreno 510 Оперативная память 3 ГБ Постоянная память 32 ГБ Связь 4G (LTE Cat.7), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, IrDA Камеры тыловые: 2x 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160, фронтальная: 8 Мп Аккумулятор 4060 мАч, несъемный Размеры 152x74,8x8,2 мм Масса 173 г Цена на момент публикации 15 000 рублей

Дизайн и управление

Либо дизайнер компании ушёл ушла в декретный отпуск, либо китайцы добиваются схожести разных поколений мобильников, как между iPhone, но первые несколько минут вертишь в руках LeReee Le3 и не понимаешь, что в нём нового. И ещё больше недоумеваешь, где тут пресловутый Coolpad? Внешне смартфон — почти полная прошлогоднего Le2: такие же клавиши, идентичные прорези для динамика на нижней грани, места расположения сканера отпечатков, фронтальной камеры, и даже размеры корпуса отличаются на доли миллиметра. И даже сканер такой же, как в Le2 — то есть, не самый сообразительный по современным меркам.



Пластиковые вставки хорошо замаскированы, но у конкурентов на этом же месте уже металл

Но отличия есть, причём и в лучшую, и в худшую сторону. Из неприятного — «металлический» (хотя, судя по неестественному блеску, пластиковый) кант вокруг лицевой панели. В Le2 на этом месте был более красивый и широкий «люминий». Но зато по неустановленным причинам в смартфоне LeRee появился 3,5 мм-разъём для наушников! Забавно, потому что представители LeEco при каждом удобном случае любили «прорекламировать» цифровой звук CDLA напрямую из разъёма USB Type-C, и всякий раз кивали на тот факт, что LeEco убрали аналоговый разъём из корпуса даже раньше, чем Apple и Motorola! А теперь устои подорваны и таким порочным путём, глядишь, дело дойдёт до разъёма для карт памяти (сейчас лоток в корпусе отформован строго под две Nano-SIM)! Кстати, CDLA наш герой не поддерживает, поэтому можно даже не «прикалываться» и не пробовать подключать наушники посредством USB-C вместо аналогового разъёма.



Внешность у смартфона не броская. Запоминается только огромная чёрная рамка вокруг дисплея

А если без шуток — очень жаль, что LeEco не тратят деньги которых нет на новый дизайн, потому что с нынешним обликом Le3 выглядит обычным китайфонов двухлетней давности. Здоровенная чёрная траурная рамка вокруг дисплея, тусклая подсветка клавиш на лицевой панели и пластиковые вставки по обе стороны задней крышки — это такой привет из 2015-го. Причём уже в те времена рамки вокруг дисплея в Meizu MX5 были более узкими.

Корпус удобен, но даже только что распакованный Le3 выглядит смартфоном родом из 2015 года

«Прикол» заключается в том, что на самом-то деле Le3 — очень компактный смартфон. По ширине он меньше, чем Redmi Note 4 и сравним с подтянутым Samsung Galaxy A7 (2016). А по высоте сравним с 5,5-дюймовыми Meizu и всего лишь на миллиметр крупнее, чем упомянутый выше Xiaomi. Но, так или иначе, миледи, «этот корпус Вас полнит!» при всей своей практичности. Тем более, что вместо дешёвеньких с виду пластиковых вставок конкуренты уже давно перешли на цельнометаллические корпуса с антенными прорезями, и после Meizu M5 Note/Xiaomi Redmi Note 4 это бросается в глаза.

Экран и звук

Это хорошо, что Full HD теперь доступен всем, но 400 кд/м2 яркости в смартфоне стоимостью 15 тысяч рублей уже не вдохновляют и даже не дотягивают до заявленных производителем 450 кд/м2. В сравнимом по цене Honor 6X, например, матрица на 20% ярче. Правда, в Redmi Note 4 и в M5 Note аккурат такие же по характеристикам IPS-панели. А значит — грех жаловаться.

Характеристики дисплея LeRee Le3 (цветовой режим «Letv») Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 400/2 кд/м2 Контрастность 1000:1 Цветовой охват (sRGB) 92% DeltaE 5,2 Гамма 2,3 Цветовая температура 8500K

Зато по достоверности цветопередачи LeEco-Coolpad обходит всё тот же Honor 6X (у «бэби-Хуавея» более узкий цветовой охват и темнее полутона) и отображает картинку ничуть не хуже, чем Xiaomi Redmi Note 4. Правда, по уровню яркости и контрастности ASUS ZenFone 3 Laser и ZenFone 3 Max «дают прикурить» всем упомянутым выше китайфонам.

Дисплей не очень яркий, но хорошо откалиброван

Качество звука в наушниках у LeRee Le3 ни хорошее, ни плохое — нормальное. То есть, заметно, что разработчики не заморачивались, но встроенное аудио в Snapdragon 652 само по себе неплохое, и в категории не-аудиофильских мобильников класса «до 15 тысяч» наш герой звучит нормально. Запас громкости хороший, звучание средних и высоких частот «грязноватое», «низы» работают как полагается. В общем, детализация так себе, но жить можно. По крайней мере, качество звука заметно выше, чем в Le2 через переходник с USB-C.

Из динамика доносится «пластмассовый» звук — будто смартфон обёрнут в несколько одноразовых стаканчиков. Для того, чтобы глазеть на блогеров в YouTube сгодится, а вот музыку даже на несколько минут включать посредством динамика Le3 я бы не стал. Уровень громкости средний, то есть, примерно такой же, как у конкурентов.

Железо

Вот уже год в процессорах бюджетных смартфонов царит стагнация и массовая замена шила на мыло. После того, как «бюджетки» сменили унылые Snapdragon 615 и Helio X10 на почти флагманские (в сезоне 2015-2016 гг.) Snapdragon 650-652, всем стало хорошо, а энтузиасты начали грезить и предсказывать сверхмощные и очень дешёвые мобильники уже в скором времени. Но вместо этого Xiaomi пересели на «кривой» десятиядерный MediaTek, а Huawei перестал утруждаться и наплодил Kirin 650-655-659 (один и тот же бюджетный процессор с разным уровнем разгона). Qualcomm так и вовсе сотворил странное — вместо выпуска достойных преемников 650 и 652 «драконов» выпустил более слабый в играх и архитектурно, но супер-разгонанный Snapdragon 625 на техпроцессе 14 нм FinFET. И «пипл схавал», как говорят народные артисты России. Нам стали продавать всё те же 8 ядер Cortex-A53, как и в древнем Snapdragon 615, такие же немощные в играх, но уже в мобильниках стоимостью 25-30 тысяч рублей.



Производительность всей системы (тест Antutu Benchmark 6)

Настоящая смена этому зоопарку — Snapdragon 660, но смартфоны на его базе появятся лишь в ближайшем будущем. А пока производители выбирают из двух зол: более быстрого, но прожорливого и горячего Snapdragon 652, и чуть лучше приспособленного под многозадачность (8 высокочастотных ядер же!) и экономичного Snapdragon 625. LeEco выбрали первый вариант.

Быстродействие процессора (тест Geekbench 4)

Лучше всего комбинация из Snapdragon 652 и Full HD-дисплея подходит… для игр. В них Le3 де-факто работает даже быстрее, чем Redmi Note 4 под управлением «обрезанного» варианта Mali-T880. В целом же быстродействие у LeRee Le3 — как у правильного бюджетника. Нет чувства «вседозволенности» и запаса быстродействия (даже при флагманских 4 Гбайт оперативной памяти), но и повода, чтобы жаловаться на «лаги» смартфон тоже не даёт. Доведённый до ума Redmi Note 4 с Helio X20 на борту всё же быстрее, но за хорошей автономностью и регулярным выходом прошивок нужно по-прежнему возвращаться к Snapdragon.



Скорость работы в играх (тест 3DMark Sling Shot OpenGL ES 3.1)

Софт

Оболочка «все LeEco» перекочевала в совместную с Coolpad модель без изменений — всё тот же Android 6.0 в основе (обновлять его до Nougat, похоже, не собираются), оригинальная, но по-своему удобная нижняя панель с переключателями по нажатию на «квадрат» под экраном. Список приложений состоит из необходимого минимума (почитать-посмотреть-записать) + приложений Amediateka, ivi, «Читай!», Megogo и Zvooq. До сих пор не понятно, подарят ли контент-провайдеры бесплатную подписку покупателям LeRee — российские представители LeEco всё ещё договариваются с правообладателями.

Android 6.0 в LeRee Le3

По энергозатратам оболочка EUI не самая «тяжёлая» — LG UX или Lenovo Vibe UI шевелятся на смартфонах хуже. Но и по-особенному красивой/удобной её не назовёшь — много цитат из iPhone к месту и без, мало собственных наработок, если не считать «запрещалку всего» или так называемый менеджер телефона да продвинутое масштабирование приложений задолго до того, как всё это появилось в Android 7.

Камеры

Перещеголять камеры Redmi Note 4/Meizu M5 Note — не бог весть какое достижение, но LeRee Le3 это частично удалось. Частично, потому что парочка тыловых камер на базе сенсора Sony IMX258 (как в Redmi Pro и Note 4/4X) управляется чуть более сообразительным «софтом», чем в Xiaomi. В дневной съёмке смартфон быстро фокусируется на объектах и, хоть у камеры и узковат динамический диапазон (ну не умеет она сразу ярко и красиво, если сверху солнце, а внизу тень!), может наверстать упущенное в режиме HDR.



Тыловые камеры LeRee Le3

А вот вечером и, тем более, ночью, поводов для радости почти не остаётся — в авто-режиме камера «замедляется» и выставляет долгую выдержку, чтобы смартфон хоть что-то «видел в темноте». Из-за этого все фотографии получаются смазанными, а если вы стоите на месте, «размывает» в кадре уже следующих мимо людей и автомобили.

Кстати, о размытии — оно в смартфоне реализовано таким же образом, как в Redmi Pro. То есть, наличествует и работает, но несколько хуже, чем флагманах. Поэтому ради красивого боке (размытого фона) сначала придётся «потанцевать» вокруг объекта съёмки и выбрать правильное расстояние до него. Иногда такая обработка «съедает» мелкие детали по краям объекта, а в целом — качество съёмки примерно сопоставимо с Redmi Pro, а Honor 6X, к примеру, за эти же деньги работает быстрее и точнее.

В видеосъёмке Le3 ведёт себя странно — по-настоящему чёткое изображение присутствует только в разрешении 4K (да, теперь он есть и в моделях стоимостью 10 тысяч рублей на Ali), но в этом режиме камера снимает только при 24 к/с («пьяная съёмка»), а без стабилизации изображения картинка подёргивается даже в руках очень аккуратного оператора. Ночью ситуация складывается двояко: с одной стороны, качество съёмки в базовых режимах находится на уровне Xiaomi и Meizu — количество кадров в секунду падает с 30 до 13. Зато при переключении в режим 4K у смартфона открывается «второе дыхание» — стабильные 24 к/с, пусть и ценой огромной дозы цифрового шума.

Фронтальная камера инертная даже при дневной съёмке в помещениях, но, если освещение не подводит — транслирует физиономию владельца во всех подробностях на сэлфи и в видеочаты. Разницу в качестве изображения в сравнении с Redmi Note 4 и M5 Note владелец ощутит только в ясные, солнечные дни. В июне 2017 года за время теста в Москве таких дней не нашлось.

Автономность

С выносливостью у LeRee Le3 дела обстоят неплохо — 4000 мАч о 5,5 дюймах IPS-дисплея достаточно для работы в течение 1,5 дней (понемногу видео-игр-мессенджеров), или у дня (если у вас у SIM и вы интенсивно используете LTE). Производительность в играх, правда, намного ниже, чем в смартфонах на базе Snapdragon 625, зато она (эта производительность) неплохая, а не минимально возможная для Full HD-матрицы.

Режим использования (яркость 200 кд/м2) Продолжительность работы, часов Видео с карты памяти 12 часов 15 минут Игры 4 часа 45 минут Чтение 13 часов



Автономность при уровне яркости 200 кд/м2

Быстрая зарядка смартфоном не поддерживается (как и в случае с конкурентами), поэтому смартфону хватает зарядного устройства с 5В и 2А, а пополнение заряда с нуля до 100% занимает целых 2,5 часа. Чтобы оттянуть эту процедуру на потом, вы можете включить автоматическое закрытие приложений при выключенном экране или включить стандартный для Android 6.0 энергосберегающий режим.

Конкуренты

LeRee Le 3/Coolpad Cool1 Xiaomi Redmi Note 4X Honor 6X Операционная система Android 6.0 Marshmallow Android 7.0 Nougat Android 7.0 Nougat Экран 5,5”, 1920x1080, IPS, 401 ppi 5,5”, 1920x1080, IPS, 401 ppi 5,5”, 1920x1080, IPS, 401 ppi Процессор Snapdragon 652 MSM8976, 8 ядер (4x Cortex-A72 1,8 ГГц + 4x Cortex-A53 2,4 ГГц) Snapdragon 625 MSM MSM8953, 8 ядер (8x Cortex-A53 2,0 ГГц) HiSilicon Kirin 655, 8 ядер (4x Cortex-A53 2,1 ГГц + 4x Cortex-A53 1,7 ГГц) Графика Adreno 510 Adreno 506 Mali-T830 MP2 Оперативная память 3 ГБ 3 ГБ 3 ГБ Постоянная память 32 ГБ 32 ГБ, слот microSD 32 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat.7), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС, IrDA 4G (LTE Cat.6) , 3G, Wi-Fi 802.11 (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, IrDA 4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, ГЛОНАСС, NFC Камеры тыловые: 2x 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160, фронтальная: 8 Мп основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 5 Мп тыловые: 13 Мп + 2 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 8 Мп Аккумулятор 4060 мАч, несъемный 4100 мАч, несъемный 3340 мАч, несъемный Размеры 152x74,8x8,2 мм 151x76x8,5 мм 150,9x76,2x8,2 мм Масса 173 г 165 г 162 г Цена на момент публикации 15 000 рублей 15 000 рублей 16 000 рублей Где купить LeRee Le 328013inline Xiaomi Redmi Note 4X28013inline Honor 6X28013inline

Xiaomi Redmi Note 4 (Snapdragon 625)

В теории, LeRee Le3 должен конкурировать с таким же «двуглазым» Xiaomi Redmi Pro, но коль уж мы говорим не о Cool1, а о Le3, то и Xiaomi нужно сравнивать официальный. Которого нет, потому что «Смарт Оранж» эту модель собственноручно не продавал, а в «Связной» Redmi Pro приехала ещё в ноябре 2016 года по неадекватной цене в 24 тысячи рублей. Уровень спроса был, мягко говоря, скромным, поэтому «Связной» снизил цену до 20 тысяч и с горем пополам все свои Redmi Pro распродал.



Xiaomi Redmi Note 4 (Snapdragon 625)

Поэтому придётся Le3 конкурировать с Redmi Note 4X — модификацией для индийского рынка (где помахивает патентами и запрещает продавать смартфоны на MediaTek корпорация Qualcomm), которую почему-то сделали глобальной со старым именем (Redmi Note 4).

В сравнении с Leeco-Coolpad бюджетник Xiaomi выглядит дороже, управляется новой врсией Android и уже собрал огромное количество «кастомных» (любительских) прошивок. А ещё — дольше работает от аккумулятора, да и слот для карт памяти в нём не пожалели. Правда, Note 4X хуже снимает фото днём и видео ночью, а ещё гораздо менее быстр в играх. Выбор между Le3 и Note 4 — вопрос вкуса.

Вся информация о Xiaomi Redmi Note 4

Honor 6X

«Huawei для бедных» доставляет молодым китайским смартфоноделам даже больше неприятностей, чем набившие оскомину Xiaomi. Особенно на российском рынке, где телеком-гигант умудряется «давить ценой» даже малоизвестных производителей, у которых нет весомой «накрутки за бренд».



Honor 6X

Honor 6X на этом фоне, ни много ни мало, — один из лучших бюджетных камерафонов и самая доступная «двуглазая» модель из качественных. Дополнительному модулю не «насыпали» мегапикселей, поэтому он просто отвечает за размытие фона, но справляется с этим хорошо. Зато базовая камера работает на базе Sony IMX386, а это начинка смартфонов среднего класса, таких как Meizu MX6 или Huawei nova, к примеру. Даже без учёта поддержки Camera2 API (с которой можно установить более удобное приложение для съёмки) Honor 6X выдаёт более качественные снимки, чем LeRee Le3, Xiaomi Redmi Note 4X и Meizu M5 Note.

При этом экран в Honor более яркий (хоть и несколько хуже откалиброван), ИК-порта нет, зато есть более полезный для платежей NFC, производительность в приложениях сопоставима с Snapdragon 625. Расплачиваться придётся плохой оптимизацией игр под видеоускоритель Mali, автономностью уровнем ниже, чем у Leeco/Xiaomi и откровенно бюджетным дизайном.

Вся информация о Honor 6X

Выводы

Ребята из LeEco сравнивают свою новую модель даже с заведомо более крутыми камерафонами — ASUS ZenFone 3 Zoom или Honor 8, например. Но всё это для красного словца, а на деле мы получили заменитель Xiaomi Redmi Pro на Snapdragon, с менее ярким дисплеем, но чуть более быстрый и с качественной камерой за 15 тысяч рублей в российских сотовых салонах.

Кстати, о российском и заграничном — нотификация на теперь Cool1 есть, но только на модификацию C1-U02, а другие индексы, как и в случае с «чистокровными» LeEco, окажутся «за бортом». Русифицированная прошивка от российской версии с 3/32 Гбайт может не подойти на китайскую — российские представители говорят, что часть комплектующих у китайской версии может отличаться, поэтому они не дают никакой гарантии, что «неродная» прошивка правильно сработается с китайской версией. Но радостно кивают на Xiaomi и говорят, что запрещать ввоз своих же смартфонов из-за рубежа не собираются.

По сути, перед нами «работа над ошибками», которые LeEco допустили в своей старой модели — Le2. То есть, заменитель Redmi Note 4 в тех случаях, когда человеку уже хочется делать фото с размытием фона без серьёзных вложений, а покупать Doogee и прочие Blackview — ещё не хочется. Романтики и запредельных скидок в новых LeEco-Coolpad уже нет, и конкуренцию с Huawei новые модели выдерживают с трудом. Но за 15 тысяч рублей Le3 всё-таки уважит любителей, чтобы смартфон был мощным (по меркам российских сотовых салонов), выносливым и не провальным по качеству съёмки на камеру.

7.5 /10 Оценка по версии Ferra

LeRee Le3 Плюсы Умеренная цена

Ёмкий аккумулятор

Высокая производительность

Хорошая автономность при умеренной нагрузке

Компактный корпус Минусы Нет слота для карт памяти

Нет NFC

Устаревший дизайн

Недостаточно яркий дисплей

Низкое качество фото и видео ночью