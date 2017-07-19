Краткий обзор смартфона LG Q6: самый безрамочный из «бюджетников»

Последнее отличие бюджетных смартфонов от флагманов стёрлось — LG «срезали» рамки в бюджетной модели и вместили 5,5 дюймов экрана в 5-дюймовый корпус. Насколько крутым получился «безрамочный» бюджетник и всё ли у него в порядке с остальными характеристиками?

Бюджетные смартфоны не-китайских брендов (LG, Samsung, Sony, HTC) заслужили дурную репутацию не потому, что они устаревшие — покупают ведь люди архаичные «третьесортные» восстановленные iPhone 5s за аналогичную сумму. Проблема в том, что «гранды» мнят себя настолько крутыми, что выпускают китайский по начинке, и сомнительный по качеству ширпотреб по заградительно высокой цене. Дескать, за авторитетный шильдик на корпусе не грех и доплатить.

Только вот китайские бренды нарциссизмом не страдают (Lenovo исключение, но это отдельный разговор), и предлагают такую же начинку дешевле, либо фаршируют смартфоны более качественными экранами-камерами-процессорами за эти же деньги. Так с какой стати я должен доплатить за китайский экран с огромными рамками, китайский процессор, китайскую камеру и одинаковый по своей сути Андроид в корейском или японском смартфоне? И можно было бы постановить, что такие поделки ничем не отличаются от «китайфонов», но тут на свет появился бюджетный LG, которому нет аналогов.



LG Q6

А есть такой же, но не LG?

Корейцы очень по-разному подходят к «импортозамещению» начинки в своей электронике. Если в смартфоне Samsung почти всегда стоит дисплей Samsung, процессор Samsung, память Samsung и аккумулятор Samsung. Поэтому в ситуации с возгоранием Galaxy Note 7 у менеджеров даже не было возможность указать на кого-то снаружи компании и постановить «вот эти подонки виноваты в инциденте!».

Life is Good работают иначе — монструозное подразделение LG Display, которое штампует IPS и OLED-матрицы для каждого третьего телевизора в мире и для огромного количества смартфонов, на смартфоны LG «распыляется» сравнительно редко. Руководители не против сторговаться со сторонним поставщиком, если его дисплеи окажутся дешевле, чем «нарезать» цветастые панели в мобильники собственного производства. И только в флагманах G и V-серии дисплеи действительно оригинальные и крутые «на все деньги».

Бюджетные смартфоны LG до сих пор довольствовались экранами «как у всех или чуть хуже», но теперь случилась революция — фирменный Full Vision-дисплей пришёл в модель стоимостью 17 тысяч рублей. Зажравшиеся пресыщенные флагманами «обзорщики» пожимают плечами и приговаривают «ничего особенного», но, в действительности, это значимое событие.



Дисплей выглядит хорошо не только «на бумаге», но в деле

Потому что конкурентов по типу экрана у LG Q6 нет! Samsung Galaxy S8 со сходным по исполнению экраном стоит 55 тысяч рублей, а LG G6 — 52 тысячи (ок, 30 тысяч в «серой» рознице). Если позабыть о флагманах, другого смартфона со «срезанными» верхним и нижним отступом в российской рознице нет, а в зарубежной найдётся разве что Doogee Mix (пародия на Xiaomi Mix) с HD-дисплеем и омерзительной камерой. Плюс — репутация производителя-бракодела, и всё это — за 12 тысяч рублей без гарантии в России. Поэтому LG на ниве «безрамочных» бюджетных смартфонов всё-таки передовики.

Дисплей 5,5” в корпусе 5,0”

«Этого не может быть — промежуток должен быть!», — решили в LG, и не стали бороться с боковыми рамками, а увеличили дисплей в длину. За счёт верхнего и нижнего отступов, как и во флагманском G6. Получилось красиво — и в сравнении с собратьями, у которых дисплей окутан сверху и снизу большим количеством ничего, и в сравнении с китайцами, которые вдобавок уродуют свои смартфоны толстыми траурными рамками вокруг дисплеев.

И польза тоже есть — 5,5-дюймовый смартфон теперь равен по размерам Meizu M5c, Honor 6C или Sony Xperia E5 с дисплеем 5 дюймов ровно! А ещё он такой же по размеру, как ваш 5,1-дюймовый флагманский Samsung Galaxy S6 или Huawei P10 — недурно, как для модели стоимостью 17 тысяч рублей.



Можно долго спорить о дизайне, но по соотношению экрана и размеров корпуса Q6 вне конкуренции

Зачем нужен дисплей, вытянутый в высоту? Маркетологи LG уверены — для того, чтобы покупатели смартфонов городили коллажи фотографии из двух квадратных кадров по вертикали. На деле большинство надуманных опций в камере останутся в забвении, и даже лезть включать HDR в глубину настроек будут немногие. Но польза от добавочной площади сверху и снизу «простого дисплея» есть: больше места для текста в браузере, мессенджерах, SMS, «читалках», клавиши съёмки и настроек не перекрывают кадр, когда включена камера, больше места для виджетов и ярлыков приложений, а экранные клавиши работают вместе с Full HD-дисплеем, а не съедают его часть под свои нужды.

К качеству матрицы не придерёшься — я не человек-колориметр, но запас яркости огромный (с виду — выше, чем в любом Xiaomi Redmi или Meizu M-серии), при взгляде под углом дисплей не выцветает, да и цвета не «термоядерные». Вряд ли по предельным показателям яркости и контрастности дисплей LG Q6 сравнится матрицей Xiaomi Mi6 или ASUS ZenFone 3, но критиковать качество и чёткость матрицы желания не возникает.



Глянец и обилие металла в LG Q6 выглядят отлично



Q6 Alpha тоже красивый, но ужасно маркий

Зато возникает желание критиковать качество корпуса в LG Q6α — нет ничего постыдного в том, что более дешёвый вариант смартфона изготовлен из пластика, но смартфон всегда скользкий и всегда грязный, как рояль, который натёрли копчёной колбасой. Хорошо, хоть боковые грани в «альфе» матовые, иначе удержать смартфон в руках было бы проблематично.

«Просто Q6» выглядит много лучше. Чёрная лицевая панель, толстый-толстый слой шоколада металла, как в разводном ключе, и блестящий игривый «люминий» на задней панели. Вот, кстати, к люминию с виду есть вопросы — на фотографиях кажется, что это просто умело отполированная фольга. Но вживую смартфон и смотрится прилично, и продавить металл пальцем не получается. Хороший материал — красивый и практичный одновременно, раньше такой был в Honor 5C, но с тех пор Huawei ударился либо в «кастрюльную» фактуру, либо в стеклянный глянец.

А ещё корпус Q6 сертифицирован согласно стандарту MIL-STD-810G — это такой гарант, что смартфон не разобьётся «в кашу» при падении с высоты человеческого роста на плоскую поверхность. Правда, гарантийным такой случай всё равно считаться не будет, поэтому не пытайтесь повторить это у себя дома.



Не противоударный, а ударопрочный

Приятный сюрприз — полноценные раздельные слоты для двух SIM-карт и отдельно стоящий слот для microSD. Не совмещенный, каким его проектируют подонки-маркетологи со всех новых смартфонах, а отдельно стоящий! Кроме бюджетных Samsung и любых моделей Motorola «честных» слотов сегодня не осталось ни у кого.



Аплодирую стоя. Спасибо!

Взамен, чтобы жизнь мёдом не казалась, LG ампутировали смартфонам сканер отпечатков пальцев. «Чего вы возмущаетесь-то? Сейчас модно разблокировать экран взглядом или сетчаткой глаза», — пожимают плечами представители компании. Ой ли? А ничего, что этот способ можно обмануть с помощью фотографии владельца? А вход в банковские приложения как теперь организовывать? Зубрить пароли после покупки смартфона за 17-20 тысяч? Гениальная «экономия на спичках»!



Распознавание лица — это хорошо, но смартфон без сканера отпечатков сегодня — неполноценный смартфон

Камеры не впечатляют

LG помалкивают о подробных характеристиках (модель сенсора, светосила, размер пикселей) камер в Q6 — наверное, потому, что хвастать особо нечем. Дешёвый 13-мегапиксельный сенсор сзади, немного доработанная бюджетная 5-мегапиксельная «фронталка» спереди.

Скорей всего, камеры перекочевали в Q6 прямиком из бюджетного LG K10 (2017). То есть, бюджетная матрица с диафрагмой f/2.2 без оптической стабилизации и модных крупных пикселей в основе. Ожидайте чуть более качественных снимков, чем в Redmi Note 4, Meizu M5 или Sony Xperia XA, то есть, чего-нибудь уровня Honor 5C или Samsung Galaxy A3 (2016). HDR, программная стабилизация, цветные фильтры. Неплохие снимки днём и ужасные — ночью. Жить можно, но грустно.



Вот для чего нужна широкоформатная камера LG Q6

Фронтальная камера радует углом обзора в 100 градусов — летом при должном уровне освещения можно будет запечатлеть много всего вокруг себя. А если фотографировать окружение, наоборот, не хочется, есть возможность переключиться на более узкий угол обзора. Проблема состоит в том, что с узким углом камера просто… немного увеличивает картинку оптическим зумом. Светосила сенсора тоже не выдающаяся — даже в помещении с хорошим светом уровень резкости будет так себе. А что вы хотели? Q6 — приодетый по безрамочной моде бюджетник, от этого никуда не деться.



Фото на тыловую камеру LG Q6

Восемь «каких-нибудь» ядер

Владелец китайфона взглянет на характеристики LG Q6 и скажет «позорище!», но юные алиэкспрессовцы витают в облаках и, наверное, не знают, что в России Meizu без стеснения выкатывает HD-дисплей и MT6753 (который был бюджетным ещё в 2015 году) за 14 тысяч рублей. С гораздо менее качественными камерами и без всяких экзотических дисплеев. Samsung просит за сопоставимый по скорости работы Galaxy J5 (2017) 18 тысяч рублей, а на любителей приводить в пример процессоры в Xiaomi и LeEco представители LG смотрят, как покупатели Toyota на владельцев тюнингованных «Жигулей».

В принципе, не так страшен Snapdragon 435, как его малюют — быстродействия уровня Xiaomi Redmi 4/Honor 8 Lite/Samsung Galaxy A5 (2016) для не-избалованных флагманами покупателей хватит. В видео процессор всеяден, мессенджеры тоже тянет безропотно. Разве что автономность с 3000 мАч при 5,5 дюймах IPS-дисплея будет «однодневной» и не более того.

В играх, конечно, производительность будет очень и очень тоскливой, но в настройках системы есть возможность ухудшить детализацию в играх, чтобы смартфон не так интенсивно «тужился». Изначально этот трюк был разработан, чтобы продлить время работы от аккумулятора для геймеров, но, быть может, с Full HD-дисплеем на слабом процессоре он пригодится и для быстродействия.

Любо-дорого посмотреть

«Цветовая дифференциация» между Q6α и более дорогим Q6 выстроена хитро — с одной стороны, леший бы с этим NFC, которым обделили младшую версию. И без 32 Гбайт в бюджетной модели тоже можно как-то прожить (тем более, что в Android 6 и более новых версиях внутреннюю память и microSD можно объединить). Но оболочка LG UX 6.0 «без ничего» съедает порядка 1,2 Гбайт оперативной памяти из 2 Гбайт, NFC в Android наконец-то стал полезен (вдруг обнаружите в магазине, что забыли дома банковскую карту?), да и доплатить за металл взамен пластика хотелось бы.



Если бы не безрамочный экран, сошёл бы за китайское подражание Galaxy S7

Вопрос в том, сколько доплатить? LG пока не сообщает цену «просто Q6», а о Q6+ (4 Гбайт ОЗУ, 64 Гбайт внутри) представители говорят с неохотой — понимают, что в категории «20 тысяч рублей и больше» Q6 не сможет бодаться на равных с более навороченными конкурентами.

Если для вас «Шо Пэн, Шо Моцарт», то есть, нет принципиальной разницы между пластиком и металлом в корпусе и нет жажды платить с помощью мобильника в магазинах — берите Q6α, потому что ни скорость работы, ни автономность в старших версиях не изменятся. В амплуа маленького смартфона с большим дисплеем LG Q6 прекрасен и конкурентов по этой части у него практически нет. Но любителям мощных процессоров стоит купить другой смартфон, а любителям качественных камер в «бюджетниках» — третий, ибо нет в мире совершенства.

Характеристики

LG Q6 Операционная система Android 7.1 Nougat Экран 5,5”, 2160x1080, IPS, 442 ppi Процессор Snapdragon 435, 8 ядер (8x Cortex-A53 1,4 ГГц) Графика Adreno 505 Оперативная память 2 ГБ — Q6α 3 ГБ — Q6 Постоянная память 16 ГБ — Q6α 32 ГБ — Q6 слот microSD Связь 4G, 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4,2, GPS, ГЛОНАСС, NFC (отсутствует в Q6α) Камеры тыловая: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080, фронтальная: 5 Мп Аккумулятор 3000 мАч, несъемный Размеры 142,5x69,3x8,1 мм Масса 149 г Цена на момент публикации Q6α — 17 тысяч рублей Где купить LG Q6α 2801 3 inline