Краткий обзор смартфона LG Q6: самый безрамочный из «бюджетников»

Евгений Харитонов, 

Последнее отличие бюджетных смартфонов от флагманов стёрлось — LG «срезали» рамки в бюджетной модели и вместили 5,5 дюймов экрана в 5-дюймовый корпус. Насколько крутым получился «безрамочный» бюджетник и всё ли у него в порядке с остальными характеристиками?

Бюджетные смартфоны не-китайских брендов (LG, Samsung, Sony, HTC) заслужили дурную репутацию не потому, что они устаревшие — покупают ведь люди архаичные «третьесортные» восстановленные iPhone 5s за аналогичную сумму. Проблема в том, что «гранды» мнят себя настолько крутыми, что выпускают китайский по начинке, и сомнительный по качеству ширпотреб по заградительно высокой цене. Дескать, за авторитетный шильдик на корпусе не грех и доплатить.

Только вот китайские бренды нарциссизмом не страдают (Lenovo исключение, но это отдельный разговор), и предлагают такую же начинку дешевле, либо фаршируют смартфоны более качественными экранами-камерами-процессорами за эти же деньги. Так с какой стати я должен доплатить за китайский экран с огромными рамками, китайский процессор, китайскую камеру и одинаковый по своей сути Андроид в корейском или японском смартфоне? И можно было бы постановить, что такие поделки ничем не отличаются от «китайфонов», но тут на свет появился бюджетный LG, которому нет аналогов.

LG Q6
LG Q6

А есть такой же, но не LG?

Корейцы очень по-разному подходят к «импортозамещению» начинки в своей электронике. Если в смартфоне Samsung почти всегда стоит дисплей Samsung, процессор Samsung, память Samsung и аккумулятор Samsung. Поэтому в ситуации с возгоранием Galaxy Note 7 у менеджеров даже не было возможность указать на кого-то снаружи компании и постановить «вот эти подонки виноваты в инциденте!».

Life is Good работают иначе — монструозное подразделение LG Display, которое штампует IPS и OLED-матрицы для каждого третьего телевизора в мире и для огромного количества смартфонов, на смартфоны LG «распыляется» сравнительно редко. Руководители  не против сторговаться со сторонним поставщиком, если его дисплеи окажутся дешевле, чем «нарезать» цветастые панели в мобильники собственного производства. И только в флагманах G и V-серии дисплеи действительно оригинальные и крутые «на все деньги».

Бюджетные смартфоны LG до сих пор довольствовались экранами «как у всех или чуть хуже», но теперь случилась революция — фирменный Full Vision-дисплей пришёл в модель стоимостью 17 тысяч рублей. Зажравшиеся пресыщенные флагманами «обзорщики» пожимают плечами и приговаривают «ничего особенного», но, в действительности, это значимое событие.

Дисплей выглядит хорошо не только «на бумаге», но в деле
Дисплей выглядит хорошо не только «на бумаге», но в деле

Потому что конкурентов по типу экрана у LG Q6 нет! Samsung Galaxy S8 со сходным по исполнению экраном стоит 55 тысяч рублей, а LG G6 — 52 тысячи (ок, 30 тысяч в «серой» рознице). Если позабыть о флагманах, другого смартфона со «срезанными» верхним и нижним отступом в российской рознице нет, а в зарубежной найдётся разве что Doogee Mix (пародия на Xiaomi Mix) с HD-дисплеем и омерзительной камерой. Плюс — репутация производителя-бракодела, и всё это — за 12 тысяч рублей без гарантии в России. Поэтому LG на ниве «безрамочных» бюджетных смартфонов всё-таки передовики.

Дисплей 5,5” в корпусе 5,0”

«Этого не может быть — промежуток должен быть!», — решили в LG, и не стали бороться с боковыми рамками, а увеличили дисплей в длину. За счёт верхнего и нижнего отступов, как и во флагманском G6. Получилось красиво — и в сравнении с собратьями, у которых дисплей окутан сверху и снизу большим количеством ничего, и в сравнении с китайцами, которые вдобавок уродуют свои смартфоны толстыми траурными рамками вокруг дисплеев.

И польза тоже есть — 5,5-дюймовый смартфон теперь равен по размерам Meizu M5c, Honor 6C или Sony Xperia E5 с дисплеем 5 дюймов ровно! А ещё он такой же по размеру, как ваш 5,1-дюймовый флагманский Samsung Galaxy S6 или Huawei P10 — недурно, как для модели стоимостью 17 тысяч рублей.

Можно долго спорить о дизайне, но по соотношению экрана и размеров корпуса Q6 вне конкуренции
Можно долго спорить о дизайне, но по соотношению экрана и размеров корпуса Q6 вне конкуренции

Зачем нужен дисплей, вытянутый в высоту? Маркетологи LG уверены — для того, чтобы покупатели смартфонов городили коллажи фотографии из двух квадратных кадров по вертикали. На деле большинство надуманных опций в камере останутся в забвении, и даже лезть включать HDR в глубину настроек будут немногие. Но польза от добавочной площади сверху и снизу «простого дисплея» есть: больше места для текста в браузере, мессенджерах, SMS, «читалках», клавиши съёмки и настроек не перекрывают кадр, когда включена камера, больше места для виджетов и ярлыков приложений, а экранные клавиши работают вместе с Full HD-дисплеем, а не съедают его часть под свои нужды.

К качеству матрицы не придерёшься — я не человек-колориметр, но запас яркости огромный (с виду — выше, чем в любом Xiaomi Redmi или Meizu M-серии), при взгляде под углом дисплей не выцветает, да и цвета не «термоядерные». Вряд ли по предельным показателям яркости и контрастности дисплей LG Q6 сравнится матрицей Xiaomi Mi6 или ASUS ZenFone 3, но критиковать качество и чёткость матрицы желания не возникает.

Глянец и обилие металла в LG Q6 выглядят отлично
Глянец и обилие металла в LG Q6 выглядят отлично

Q6 Alpha тоже красивый, но ужасно маркий
Q6 Alpha тоже красивый, но ужасно маркий

Зато возникает желание критиковать качество корпуса в LG Q6α — нет ничего постыдного в том, что более дешёвый вариант смартфона изготовлен из пластика, но смартфон всегда скользкий и всегда грязный, как рояль, который натёрли копчёной колбасой. Хорошо, хоть боковые грани в «альфе» матовые, иначе удержать смартфон в руках было бы проблематично.

«Просто Q6» выглядит много лучше. Чёрная лицевая панель, толстый-толстый слой шоколада металла, как в разводном ключе, и блестящий игривый «люминий» на задней панели. Вот, кстати, к люминию с виду есть вопросы — на фотографиях кажется, что это просто умело отполированная фольга. Но вживую смартфон и смотрится прилично, и продавить металл пальцем не получается. Хороший материал — красивый и практичный одновременно, раньше такой был в Honor 5C, но с тех пор Huawei ударился либо в «кастрюльную» фактуру, либо в стеклянный глянец.

А ещё корпус Q6 сертифицирован согласно стандарту MIL-STD-810G — это такой гарант, что смартфон не разобьётся «в кашу» при падении с высоты человеческого роста на плоскую поверхность. Правда, гарантийным такой случай всё равно считаться не будет, поэтому не пытайтесь повторить это у себя дома.

Не противоударный, а ударопрочный
Не противоударный, а ударопрочный

Приятный сюрприз — полноценные раздельные слоты для двух SIM-карт и отдельно стоящий слот для microSD. Не совмещенный, каким его проектируют подонки-маркетологи со всех новых смартфонах, а отдельно стоящий! Кроме бюджетных Samsung и любых моделей Motorola «честных» слотов сегодня не осталось ни у кого.

Аплодирую стоя. Спасибо!
Аплодирую стоя. Спасибо!

Взамен, чтобы жизнь мёдом не казалась, LG ампутировали смартфонам сканер отпечатков пальцев. «Чего вы возмущаетесь-то? Сейчас модно разблокировать экран взглядом или сетчаткой глаза», — пожимают плечами представители компании. Ой ли? А ничего, что этот способ можно обмануть с помощью фотографии владельца? А вход в банковские приложения как теперь организовывать? Зубрить пароли после покупки смартфона за 17-20 тысяч? Гениальная «экономия на спичках»!

Распознавание лица — это хорошо, но смартфон без сканера отпечатков сегодня — неполноценный смартфон
Распознавание лица — это хорошо, но смартфон без сканера отпечатков сегодня — неполноценный смартфон

Камеры не впечатляют

LG помалкивают о подробных характеристиках (модель сенсора, светосила, размер пикселей) камер в Q6 — наверное, потому, что хвастать особо нечем. Дешёвый 13-мегапиксельный сенсор сзади, немного доработанная бюджетная 5-мегапиксельная «фронталка» спереди.

Скорей всего, камеры перекочевали в Q6 прямиком из бюджетного LG K10 (2017). То есть, бюджетная матрица с диафрагмой f/2.2 без оптической стабилизации и модных крупных пикселей в основе. Ожидайте чуть более качественных снимков, чем в Redmi Note 4, Meizu M5 или Sony Xperia XA, то есть, чего-нибудь уровня Honor 5C или Samsung Galaxy A3 (2016). HDR, программная стабилизация, цветные фильтры. Неплохие снимки днём и ужасные — ночью. Жить можно, но грустно.

Вот для чего нужна широкоформатная камера LG Q6
Вот для чего нужна широкоформатная камера LG Q6

Фронтальная камера радует углом обзора в 100 градусов — летом при должном уровне освещения можно будет запечатлеть много всего вокруг себя. А если фотографировать окружение, наоборот, не хочется, есть возможность переключиться на более узкий угол обзора. Проблема состоит в том, что с узким углом камера просто… немного увеличивает картинку оптическим зумом. Светосила сенсора тоже не выдающаяся — даже в помещении с хорошим светом уровень резкости будет так себе. А что вы хотели? Q6 — приодетый по безрамочной моде бюджетник, от этого никуда не деться.

Фото на тыловую камеру LG Q6

Фото на тыловую камеру LG Q6
Фото на тыловую камеру LG Q6

Восемь «каких-нибудь» ядер

Владелец китайфона взглянет на характеристики LG Q6 и скажет «позорище!», но юные алиэкспрессовцы витают в облаках и, наверное, не знают, что в России Meizu без стеснения выкатывает HD-дисплей и MT6753 (который был бюджетным ещё в 2015 году) за 14 тысяч рублей. С гораздо менее качественными камерами и без всяких экзотических дисплеев. Samsung просит за сопоставимый по скорости работы Galaxy J5 (2017) 18 тысяч рублей, а на любителей приводить в пример процессоры в Xiaomi и LeEco представители LG смотрят, как покупатели Toyota на владельцев тюнингованных «Жигулей».

В принципе, не так страшен Snapdragon 435, как его малюют — быстродействия уровня Xiaomi Redmi 4/Honor 8 Lite/Samsung Galaxy A5 (2016) для не-избалованных флагманами покупателей хватит. В видео процессор всеяден, мессенджеры тоже тянет безропотно. Разве что автономность с 3000 мАч при 5,5 дюймах IPS-дисплея будет «однодневной» и не более того.

В играх, конечно, производительность будет очень и очень тоскливой, но в настройках системы есть возможность ухудшить детализацию в играх, чтобы смартфон не так интенсивно «тужился». Изначально этот трюк был разработан, чтобы продлить время работы от аккумулятора для геймеров, но, быть может, с Full HD-дисплеем на слабом процессоре он пригодится и для быстродействия.

Любо-дорого посмотреть

«Цветовая дифференциация» между Q6α и более дорогим Q6 выстроена хитро — с одной стороны, леший бы с этим NFC, которым обделили младшую версию. И без 32 Гбайт в бюджетной модели тоже можно как-то прожить (тем более, что в Android 6 и более новых версиях внутреннюю память и microSD можно объединить). Но оболочка LG UX 6.0 «без ничего» съедает порядка 1,2 Гбайт оперативной памяти из 2 Гбайт, NFC в Android наконец-то стал полезен (вдруг обнаружите в магазине, что забыли дома банковскую карту?), да и доплатить за металл взамен пластика хотелось бы.

Если бы не безрамочный экран, сошёл бы за китайское подражание Galaxy S7
Если бы не безрамочный экран, сошёл бы за китайское подражание Galaxy S7

Вопрос в том, сколько доплатить? LG пока не сообщает цену «просто Q6», а о Q6+ (4 Гбайт ОЗУ, 64 Гбайт внутри) представители говорят с неохотой — понимают, что в категории «20 тысяч рублей и больше» Q6 не сможет бодаться на равных с более навороченными конкурентами.

Если для вас «Шо Пэн, Шо Моцарт», то есть, нет принципиальной разницы между пластиком и металлом в корпусе и нет жажды платить с помощью мобильника в магазинах — берите Q6α, потому что ни скорость работы, ни автономность в старших версиях не изменятся. В амплуа маленького смартфона с большим дисплеем LG Q6 прекрасен и конкурентов по этой части у него практически нет. Но любителям мощных процессоров стоит купить другой смартфон, а любителям качественных камер в «бюджетниках» — третий, ибо нет в мире совершенства.

LG Q6

Характеристики

LG Q6

Операционная система

Android 7.1 Nougat

Экран

5,5”, 2160x1080, IPS, 442 ppi

Процессор

Snapdragon 435, 8 ядер (8x Cortex-A53 1,4 ГГц)

Графика

Adreno 505

Оперативная память

2 ГБ — Q6α

3 ГБ — Q6

Постоянная память

16 ГБ — Q6α

32 ГБ — Q6

слот microSD

Связь

4G, 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4,2, GPS, ГЛОНАСС,

NFC (отсутствует в Q6α)

Камеры

тыловая: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 1920x1080,

фронтальная: 5 Мп

Аккумулятор

3000 мАч, несъемный

Размеры

142,5x69,3x8,1 мм

Масса

149 г

Цена на момент публикации

Q6α — 17 тысяч рублей

Где купить

 Вызов вертелки:LG Q6α28013inline
Автор
Евгений Харитонов
Теги
смартфон ANDROID LG LG Q6 LG G6 mini

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