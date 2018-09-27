iPhone XS — это попса и дёшево. Взгляните на самые дорогие смартфоны в истории человечества

Ferra.ru, 

Прямо сейчас в Москве люди ночуют в дождь у магазина, чтобы отдать 100-120 тысяч рублей за мобильник, а для всех окружающих это выглядит, как самый наглый и показной акт расточительства, какое только может быть. Но рекордные по цене смартфоны - это не айфоны X-серии, и даже не Nokia/Vertu, а совсем другие действующие лица.

Плох тот Volkswagen, который не хочет стать Bentley. Но в технике всё сложнее, и айфоны, на которые все показывают пальцем со словами «смотрите, что покупают те, кому некуда девать деньги», настоящим предметом роскоши среди смартфонов не являются.

Потому что роскошь — это когда дорого не потому, то какие-то характеристики лучше, чем у конкурентов, а по зову сердца и под влиянием фантазии любителей бриллиантов, золота и прочей кожи молодого дермантина. Когда аргументы строятся не вокруг iOS или процессора, а вокруг обвешанного излишествами корпуса из редкоземельных материалов.

Современный люкс в смартфонах, что называется, уже не тот. Да, вы можете купить себе Huawei Porsche Design, слепленный из серийного P20 Pro. Чуть раньше могли купить ещё менее элитарный Samsung S6 edge в золотисто-красном цвете имени «Железного человека», но всё это детские погремушки и псевдо-премиум, а не та самая барская роскошь, которой несло от «просто телефонов» Vertu и их современным подражателей.

Эпоха бешено дорогих смартфонов переживает свой закат, но все привычные нам электронные погремушки с рекордно дорогой ценой вышли в свет не так уж давно. В нашем видео мы расскажем, что это за смартфоны, и почему они стоили настолько дорого.

Автор
Ferra.ru
Теги
смартфон видео жизнь удалась блеск шик

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