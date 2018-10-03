Покупаем породистый бюджетный смартфон: сравнительный тест Motorola G6 против Samsung Galaxy J8

Если вы собрались купить недорогой смартфон старого уважаемого производителя, выбор у вас невелик - Samsung, Motorola, Nokia и Sony. Правда, в Xperia характеристики совсем не боевые, а Nokia пахнет китайщиной на расстоянии. И тут мы подходим к дуэли, которая была актуальной и 15 лет назад: кто круче в «старших бюджетниках» - Samsung или Motorola?

Оба участника теста относятся к так называемым старшим бюджетникам «старшим бюджетникам» — достаточно хороши, чтобы точно не разочаровывать после покупки, но до полноценного среднего класса ещё не дотягивают. И оба стоят в среднем по 15 тысяч рублей.

При этом Samsung J8 – это вершина эволюции дешёвых моделей Galaxy, а Moto G6 исторически был доступным смартфоном среднего класса. Только при этом смартфоном со странностями, потому что по характеристикам не дотягивал даже до откровенно дешёвых Xiaomi Redmi. Но в 2018 году Motorola одумались, довела качество модели до приличного уровня, а от совсем бюджетных Moto C (за 5-8 тысяч рублей отказалась). Поэтому G6, смартфон «почти среднего класса», так уж сложилось, тягается с «бригадиром» всея бюджетных Samsung. Такие вот увлекательные маркетинговые игры.



Samsung Galaxy J8 и Moto G6

Moto G6 Samsung Galaxy J8 Операционная система Android 8.0 Oreo Android 8.0 Oreo + Samsung Experience 9.0 Экран 5.7”, 2160x1080, 18:9, IPS, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 6.0”, 1480x720, 18:9, Super AMOLED, 274 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 450, 8 ядер (8x Cortex-A53 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 450, 8 ядер (8x Cortex-A53 1,6 ГГц) Графика Adreno 506 Adreno 506 Оперативная память 3 ГБ 3 ГБ Накопитель 32 ГБ 32 ГБ Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, NFC LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS Камеры Основная двойная разрешение матрицы: 12 Мп + 5 Мп диафрагма: f/1.8 + f/2.2 размер матрицы: 1/2.55” + n/a размер пикселя: 1.4 мкм + 1 мкм фокусное расстояние: n/a качество видео: до 1080@60 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2.2 качество видео: до 1080@30 FPS Основная двойная разрешение матрицы: 16 Мп + 5 Мп диафрагма: f/1.7 + f/1.9 размер матрицы: n/a размер пикселя: n/a фокусное расстояние: n/a качество видео: до 1080@60 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 16 Мп диафрагма: f/1.9 качество видео: до 1080@30 FPS Аккумулятор 3000 мАч, несъемный 3500 мАч, несъемный Размеры 154x72x8 мм 159x76x8 мм Масса 167 г 177 г Официальная цена 15 000 рублей 16 000 рублей Средняя цена в интернет-магазинах 15 000 рублей 14 500 рублей

Дизайн и управление



Samsung Galaxy J8

Moto G6 и Samsung Galaxy J8 совсем не похожи друг на друга внешне. Оба выглядят очень хорошо для своей ценовой категории, но каждый — по-своему. Например, у J8 — металлический корпус, а Moto G6 — стеклянный, на манер современных флагманских смартфонов, самсунговских S8/S9 в том числе. Тем не менее, J8 не выглядит из-за этого «ведром ширпотребным».

Наоборот, несмотря на то, что некоторые бренды делают свои недорогие модели страшными (чтобы вы всё время помнили, что надо было доплатить и купить следующую модель по старшинству — менее уродливую), J8 выглядит очень солидно. Если вы когда-нибудь мечтали, чтобы крепкие и строгие с виду пластиковые Самсунги J-серии облагородились по качеству материала, это как раз такой случай. Правда, всё зависит от цвета: из трёх доступных для J8 — чёрный, золотой, серый — у нас был последний. В чёрном он выглядит более скучно и дёшево, а вот в сером определить цену смартфона с виду сложнее. Стильный, без сомнительных художеств во внешнем виде, нестареющий дизайн.



Moto G6

Moto G6 более гламурный. У него стеклянный корпус, и блок тыловых камер со вспышкой, который выглядит, как удивлённая физиономия. Motorola блестит, переливается, на свету кажется синей, в тени — чёрной. Вот мы и дожили до времени, когда в бюджетном классе можно найти настолько замысловатый в мелочах дизайна смартфон.



Samsung Galaxy J8 и Moto G6

Несмотря на то, что оба смартфона выглядят прилично и современно, ни один из них нельзя назвать безрамочным. Дисплеи 18:9 присутствуют, но рамки есть, и они заметные по всем четырём сторонамю Зато нет выреза в экране и прочих художеств, которые будут считаться уродливыми уже в скором времени.

В общем, спереди Moto G6 и Samsung Galaxy J8 отличаются от старых поколений самих себя только вытянутым экраном, над которым у каждого поместился разговорный динамик, фронтальная камера и вспышка для неё. А Motorola настолько махнула рукой на безрамочность, что разместила спереди и сканер отпечатка пальца. У Galaxy J8 этот же датчик расположен на задней панели, как во флагманских Galaxy S9 и Note 9.



Samsung Galaxy J8

У Galaxy J8 есть несколько любопытных особенностей, которые почти сразу бросаются в глаза, хотя, если вы когда-нибудь использовали недорогие Самсунги, ничего из этого вас не удивит. Например, вместо цельной клавиши громкости у J8 две отдельные кнопки на левой грани, а динамик — не снизу, как у почти что всех смартфонов, а на правом боку рядом с кнопкой включения. Наконец, у него два отдельных выдвигающихся лотка — первый под одну основную SIM-карту, второй — для второй SIM-карты и для microSD. В Motorola вам придётся выбирать между второй SIM и картой памяти.



Moto G6

Кстати, обратите внимание, что ни Samsung, ни Motorola не стали воровать стиль расстановки камер у iPhone X. Непостижимые для Xiaomi, Huawei, Vivo и других китайских плагиаторов дизайнерское достижение! В J8 тыловые камеры ещё и идеально вписываются в оформление — не выступают над корпусом, не привлекают к себе лишнего внимания, хотя оформлены со вкусом. В Moto G6, который и сам выглядит гламурно, тыловые камеры — на большом круглом выступе, который еще и переливается по краям. Обычно этот выступ в Моторолах делается для того, чтобы с накладками-модулями на задней панели камера не была глубоко, будто в колодце. Но Moto G6 модули не поддерживает, а дизайн остался прежним. Не недостаток, а функция (не баг, а фича), как говорят программисты.



Samsung Galaxy J8 и Moto G6

Разъём для наушников классический и одинаков в обоих смартфонах, а вот разъёмы USB у них разные: Moto G6, несмотря на невысокий ценник, всё же обзавёлся симметричным USB Type-C, а Самсунг до сих пор использует древний micro-USB. Водозащиты, разумеется, нет (хотя в сопоставимом по цене Galaxy A5 2017 её можно заполучить). Moto G6 защищён от брызг с помощью некого водоотталкивающего покрытия, но никакого IP-рейтинга не указано, так что лучше не оставлять его под дождём.



Samsung Galaxy J8 и Moto G6

В общем, разница во внешнем виде смартфонов ощутима: J8 строгий и педантично-опрятный, а G6 — гламурный и вызывающий. Еще J8 чуть выше и шире, но это за счёт дисплея, который на 0,3 дюйма больше. Кстати, именно об экранах сейчас и поговорим.

Дисплей и звук



Samsung Galaxy J8 и Moto G6

Единственная общая черта экранов наших героев — модное соотношение сторон 18:9. Больше ничего в общего между ними нет.

Например, в Galaxy J8 диагональ экрана составляет 6 дюймов, и это на 0,3 дюйма больше, чем у Moto G6, но чёткость картинки при этом хуже — всего 1480x720 пикселей, тогда как у Moto G6 — 2160х1080 точек. Честно говоря, по уровню зернистости картинки Самсунг не радует, а ещё более странно, что младший Galaxy J7 2017 в прошлом году получил Full HD-дисплей. Но Samsung продолжает играть по своим правилам, потому что «никуда не денутся, всё равно купят».

Правда, количество точек — это далеко не все характеристики, которые говорят о качестве экрана. К примеру, Super AMOLED матрица J8 вживую выглядит круче IPS-дисплея Moto G6. Потому что контрастность выше, под лучами солнца картинку на AMOLED видно лучше, да и цветопередача почти идеальная. Конечно, экран Moto G6 намного более яркий, но у него заметно хуже углы обзора — при взгляде под углом картинка бледнеет, а вот на экран J8 можно смотреть под почти любым углом.

Результаты теста дисплея Moto G6 Samsung Galaxy J8 Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 510/6 кд/м2 354/4 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) 1145:1 бесконечн Цветовой охват (sRGB) 92 % 96% Цветовой охват (AdobeRGB) 69% 78% DeltaE (меньше = лучше) 5,6 2,08 Гамма (идеальная — 2,2) 2,7 2,4 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 8000 7600

И у Samsung Galaxy J8, и у Moto G6 динамик громкой связи располагается, кхм, в труднодоступных местах. Если у большинства смартфонов его можно найти на нижней грани, то в J8 он расположен сбоку над кнопкой блокировки. Это удобно ровно до той поры, пока вы не захотите отрегулировать громкость, так как в этот момент большой палец как раз удобно ложится на отверстие для звука, пока указательным или средним вы пытаетесь нажать на кнопки на противоположном боку смартфона. На мой взгляд, Moto G6 играет немного получше — чуть громче, чуть чётче, чуть плотнее. Что любопытно, у него вообще нет мультимедиа-динамика. Точнее, один единственный динамик над дисплеем совмещает в себе функции как разговорного, так и для прослушивания музыки и прочего. Но справляется хорошо, звук мне в нём понравился. В наушниках же ничего особого, но советую открыть настройки и включить Dolby Audio, а внутри найти пресет «Кино» — так станет немного получше. Примерно того же уровня звучание в наушниках и в J8, правда, у нас почему-то не работали никакие настройки, в том числе эквалайзер. Скорее всего, это проблема конкретного экземпляра.

Камеры

Сдвоенные тыловые камеры уже стали нормой даже в дешёвых моделях, поэтому нет ничего удивительного встретить их и в смартфонах стоимостью 15 тысяч рублей. Самсунг расставил их вертикально, а у G6 — горизонтально, хотя конечному пользователю от этого ни горячо, ни холодно. В теории, тыловые камеры J8 немного интереснее: мегапикселей у основного модуля больше, светочувствительность оптика более качественная. На деле же вы вряд ли сможете сказать, кто из смартфонов делает более красивые снимки. У J8 они более натуральные по цветопередаче, а G6 наводит красоту, особенно в режиме HDR, но фотографирует медленнее. Мне понравились камеры в обоих гаджетах. Фотографии, сделанные с их помощью, можно без стеснения отправлять друзьям и выкладывать в различные «инстаграмы».

В съёмке в пасмурную погоду и ночью камеры наших дуэлянтов ведут себя по-разному. Автоматика J8 усиленно старается сгладить все шероховатости, из-за чего фотографии ночью получаются какими-то пластилиновыми. У G6 же алгоритмы, наоборот, голосуют за натуральное и естественное, поэтому картинка при недостатке света становится шершавой (но не критично). И в том, и в другом смартфоне есть ручной режим, но в G6 он заметно более крутой, и даже показывает в реальном времени, как будет выглядеть конечный снимок в зависимости от того, что вы накрутите в ISO и выдержке. Это очень круто, да и вообще редкость в бюджетных смартфонах.

И в Самсунги, и в Мотороле есть портретный режим, то есть возможность размывать задний фон. Правда, как показала практика, этот режим ущербный в обоих случаях. Края силуэта на переднем плане размываются (чего быть не должно), а задний фон, проглядывающий между руками и телом, оба телефона не замечают. С другой стороны, если сильно не придираться, приноровиться к этим особенностям можно.

Что касается фронтальных камер, то у каждого смартфона их по одной. Обе снимают достаточно чётко и ярко, но Samsung выдаёт чуть более бледные снимки.

В Moto G6 есть возможность не только размывать фон, но и отделять объект на первом плане от фона, чтобы накладывать другой. Как и в случае с размытием, работает это криво.

Ещё одна функция позволяет оставить только один цвет в фотографии, остальные переделать в ч/б — можно побаловаться, но не всегда можно добиться такого же эффекта, как в этих ваших фотошопах. И, наконец у G6 есть встроенная прямо в приложение камеры возможность распознавания текста (которая у нас не сработала).

В видеосъёмке у Moto G6 и Galaxy J8 тоже есть свои сильные и слабые стороны. Например, в Moto G6 хорошая электронная стабилизация, поэтому видеоролики с его помощью получаются менее дёрганными. Но зато он очень плохо записывает звук. J8 же ночью при съёмке видео с трудом наводит резкость и часто теряет фокус.

Производительность, интерфейс и автономная работа

Moto G6 и Galaxy J8 получили по 8-ядерному чипу Snapdragon 450. Это первая SoC среди недорогих решений Qualcomm, основанная на 14 нм техпроцессе . По большому счёту, вы получаете практически тот же Snapdragon 625 с восьмью ядрами Cortex A53 (как в Xiaomi Mi A1), но с чуть менее высокой тактовой частотой, без поддержки съёмки в 4К и другими небольшими ограничениями. Тем не менее, по тестам 625-й и 450-й очень близки по производительности, хотя последний всегда на шаг позади. Что же это всё значит для простого пользователя? Игры на этом смартфоне будут идти на низких настройках качества, а в остальном смартфоны кажутся вполне бодренькими. Однако, у 450-го нет особого запаса мощности на будущее, так что не за горами час, когда система и приложения начнут раздражать вас неспешной скоростью работы.



Результаты тестирования в Antutu Benchmark 7

Модели, которые попали к нам на тест, имеют 3 ГБ оперативной памяти и 32 встроенной. С одной стороны, не так уж и мало, с другой — смартфон с 3 ГБ ОЗУ уже в 2016-м выглядел не таким уж дальновидным решением, а во второй половине 2018-го так и тем более. Это как купить 7-летнему ребёнку ботинки ровно-ровно впритык — первое время будет смотреться хорошо, но скоро понадобится размерчик побольше. Правда, это касается только оперативной памяти, так как постоянную можно расширить за счёт карт microSD — оба смартфона даже имеют отдельный слот под неё, не совмещённый со слотами для SIM-карт. У J8 бывает версия и с 4/64 ГБ памяти, но найти её в продаже очень сложно, а у Moto G6 такой версии в России нет вообще.

Новинки работают на базе операционной системы Android 8.0. У Moto G6 сверху есть еще приложение для управления смартфоном жестами и своя камера, а у Samsung Galaxy J8 — отдельная оболочка Samsung Experience 9.0. У Moto G6 также есть удобная функция с отображением часов, уведомлений и уровня зарядки, стоит вам поднести руку к смартфону (касаться не обязательно, видимо, работает по датчику приближения). Конечно, это не так удобно, как Always On у топовых смартфонов, но тоже полезная штука. Кстати, у Moto G6 также есть NFC несмотря на невысокий ценник, так что вы можете расплачиваться этим смартфоном вместо использования пластиковых карт. У Galaxy J8 NFC, к сожалению, нет. Оба смартфона поддерживают разблокировку по лицу, но срабатывает оно медленно и не слишком регулярно.

У Samsung J8 аккумулятор больше немного, а вот автономность сильно лучше. Это объясняется не только дополнительными 500 мАч батареи, но также и Super AMOLED-матрицей с невысоким разрешением.



Автономная работа

В заключение



Samsung Galaxy J8 и Moto G6

Сравнивать эти два смартфона было довольно интересно, так как очень много в них как совпадает, так и сделано совершенно по-разному. Например, «железо» практически одно и то же: самый быстрый из процессоров начального класса — чип Snapdragon 450, а также 3/32 Гб памяти у обоих. Вообще, за 15 тысяч можно найти и смартфоны с чуть более интересной начинкой, но в 99% случаев — с похожей или хуже. Тем не менее, уже сейчас это такой вариант без запаса на «вырост», смартфоны работают без особой прыти (но хотя бы без заметных тормозов). Также у Moto G6 и Galaxy J8 одинаковый ценник.

Moto G6 Преимущества Недостатки — Тыловая камера отлично отрабатывает в HDR — Плохо записывает звук в видео — NFC — Фронтальная камера могла бы быть получше — Отдельный слот для microSD — Хороший мультимедийный динамик — Электронная стабилизация видео — В комплекте удобный силиконовый прозрачный чехол



А вот дальше начинаются различия. К примеру, камеры: Moto G6 делает снимки более насыщенными за счёт режима HDR, но сильно задумывается при этом. У Galaxy J8 снимки более естественные, но тоже очень неплохие — просто в них меньше «спецэффектов». С видеосъёмкой всё совершенно по-разному. У Moto G6 есть хотя бы электронная стабилизация, что очень помогает сделать видео с рук намного более приятным для просмотра, а вот звук он записывает ужасно. У J8 нет проблем со звуком, зато есть с фокусировкой.

Samsung Galaxy J8 Преимущества Недостатки — Отдельный слот для карты SD — Нет стабилизации видео — Привлекательный дизайн — Нет автоматической регулировки подсветки — Отличные селфи при хорошем освещении — Нет NFC — Хорошие фотки — Низкое разрешение экрана



Дизайн новинок абсолютно разный. J8 — консервативный, строгий, опрятный смартфон в металлическом корпусе. Moto G6 — гламурный, вызывающий, красивый стеклянный гаджет. Надо признаться, в этом ценовом диапазоне такого симпатичного стеклянного корпуса мы не ожидали. А специально для криворучек в комплекте можно найти прозрачный силиконовый чехол.



Samsung Galaxy J8 и Moto G6

Звук определённо интереснее у Moto G6, а вот с дисплеями нельзя сказать на сто процентов. На бумаге экран лучше у Moto G6, а по тестам — у Galaxy J8. У последнего, правда, ниже разрешение, зато лучше углы обзора, а из-за меньшей плотности пикселей смартфон дольше работает от аккумулятора.

В общем, оба смартфона одинаково рекомендуемы к покупке. Желательно, конечно, каждый подержать в руках и определиться, какой вам больше по душе. Мы же так и не смогли сделать свой выбор — в каждом есть и своя изюминка, и свои достоинства, и свои упущения.