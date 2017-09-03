IFA 2017: Первое знакомство с Moto X4. Претендент на звание лучшего смартфона среднего класса

Евгений Харитонов, 

Когда на пресс-конференции со сцены прозвучали слова «дамы и господа, добро пожаловать на площадку с тестовой техникой!», никого уже не интересовали мобильники, ноутбуки и прочие планшеты — журналисты убежали размахивать световым мечом в виртуальной реальности. А вот зря, потому что Moto X4 ещё наведёт шороху в смартфонах среднего класса, и вот почему.

Удивительное дело — раньше мне казались идиотскими и бесчеловечными индексы смартфонов Lenovo. Нужно было помнить наизусть, что Lenovo S856, например, уступает по характеристикам Lenovo A7000, а Lenovo S90 круче их обоих, но при этом уступает Vibe X2 и P90. Спустя год-другой зубрили уже, что Vibe S1 — как бы флагман, но ему далеко до Vibe K5 Note, а Lenovo A7010 примерно равен Vibe S1 Lite, и вообще это переименованный Lenovo X3 Lite. «Наконец-то этих странных людей с их идиотскими индексами выгнали, и теперь Motorola придёт — порядок наведёт!», — думал я. И напрасно.

Жили-были в составе Motorola несколько линеек смартфонов: Moto G (самые бюджетные модели), Moto X Style (средний класс), Moto X Play (заместитель флагмана), Moto X (флагман) и Moto X Force (бронированный флагман). Немного громоздко, но логично.

Затем «А упала, Б пропала». Старшие модели переименовались в Z Play, Z и Z Force, в бюджетный класс зачем-то напихали Moto C («совсем нет денег»), Moto E («денег нет, но держимся»), Moto M («ни рыба, ни мясо, зато экран большой»). При этом G-серия перестала быть супер-бюджетной и, кроме стандартных G%номер_поколения% обросла всякими G4 Plus, G4 Play и прочими смартфонами непонятного назначения.

ОбщеSamsungоMeizuшный дизайн. Опознать можно только с помощью логотипа
Moto X4

Наконец, среди этого бардака к смартфонам 2017 модельного года добавили… Moto X. «Да какой, к чёрту, Moto X, если иксами были флагманы, а они теперь Z?!», хочется спросить улыбчивых маркетологов, но я и сам знаю ответ. Moto X — плоть от плоти смартфон среднего класса без излишеств, тогда как на Z Play Леново тщательно пытается натянуть имидж «флагмана, но дешевле». Спасибо, что дочитали до момента, когда мы разобрались в маркетинговом сумасшествии компании, давайте поговорим о самом смартфоне.

Moto X4

Операционная система

Android 7.1 Nougat

Экран

5,2”, 1920x1080, IPS, 424 ppi

Процессор

Qualcomm Snapdragon 630, 8 ядер (8x Cortex-A53 2,2 ГГц)

Графика

Adreno 508

Оперативная память

3 или 4 ГБ

Постоянная память

32 ГБ, слот microSD

Связь

4G (LTE Cat.12), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC

Камеры

основная: 12 Мп, с автофокусом,

съёмка видео 3840x2160,

дополнительная: 8 Мп, с автофокусом

фронтальная: 16 Мп

Аккумулятор

3000 мАч, несъемный

Размеры

148,4x73,4x8 мм

Масса

163 г

Цена на момент публикации

400 евро (~28 тысяч рублей)

Наконец-то по вменяемой цене!

«Какой же ты, Женя, нудный старпёр! Всё бы тебе процессорами-толщиной аккумуляторов измерять. Вот, смотри, какие прикольные функции в этом смартфоне есть!», — улыбаются коллеги-журналисты и крутят в руках смартфон на каждой из презентаций Motorola. Женя в ответ корчит недовольную гримасу и уходит пить шампанское в закат концертный зал.

Потому что я никогда не понимал, на кой чёрт я должен тратить лишние 18 тысяч рублей, чтобы прикупить проектор для своего смартфона.  Не очень проникся идеей доплатить 20 тысяч за флагманскую смартфонную камеру «как бы Hasselblad» с увеличением, которую нужно будет крепить поверх не очень флагманской смартфонной камеры без увеличения. И я уж точно в гробу видал переплату за продвинутую бьютификацию «морды лица» (Huawei nova 2) или трансляцию в YouTube своей физиономии вместе с прохождением тупых смартфонных игр (ASUS ZenFone Live), если в смартфоне стоит дохлый процессор и есть проблемы в автономности. Заверните нормальный экран, хорошую камеру и как можно более мощный Snapdragon по нормальной цене (Андроид Google и без вас дорабатывает успешно) — это что, так сложно?

Но Lenovo не просто так тратила деньги за имя Motorola, из которого предварительно выпотрошил все патенты Google — китайцы хотят зарабатывать на престиже этого имени. Поэтому Motorola класса «чуть выше среднего» (Z2 Play за 33 тысячи рублей) стоит столько же, сколько самый лучший Huawei (P10 за 33 тысячи) и всего на пару тысяч дешевле, чем Samsung Galaxy S7 — даже сейчас он лучше переоценённой Моторолы во всём, кроме автономности.

Не то, чтобы дёшево, просто конкуренты «оборзели» в гораздо большей степени
Не то, чтобы дёшево, просто конкуренты «оборзели» в гораздо большей степени

Поэтому я не без удовольствия объявляю, что цена Moto X4 в Европе оказалась на удивление вменяемой — 400 евро (~28 тысяч рублей) смущают, если сравнивать Моторолу с китайскими сверхдешёвыми (Honor 9 и Xiaomi Mi 6 за 27-30 тысяч рублей) флагманами, но за чуть более быстрый ASUS ZenFone 4 будут просить столько же, Huawei продаёт бюджетную почти во всём nova 2 за 26 тысяч, а Meizu Pro 7, в котором намного лучше только звук, в России стоит 35 тысяч минимум.

Функции в категории «больше ни у кого нет»

Motorola в своей презентации как обычно старались особо не «светить» характеристиками, но упорно кивали на «выдающиеся и прикольные» новшества:

  • Возможность изменить фокус на картинке или оставить цветным только часть кадра. Фотографируете подсолнух, оставляете его на снимке оранжевым, всё остальное оставляете чёрно-белым. Для такого типа фотографий и в самом деле полезная штуковина.

Камера умеет делать монохромными отдельные части снимка
Камера умеет делать монохромными отдельные части снимка

  • Пояснение «а что это за ерундовину я сфотографировал?». Бегаете по улицам в командировке, фотографируете здания и памятники, хвастаетесь и отправляете снимки близким. А они в ответ «какая красота! А кто это изображён на памятнике?».

Вы можете не иметь представления, что вы сфотографировали – смартфон вам подскажет
Вы можете не иметь представления, что вы сфотографировали – смартфон вам подскажет

А вы ведь понятия не имеете, что именно вы «сфоткали». Чтобы вам не пришлось лезть в навигатор, смотреть адрес, а потом искать, что по этому адресу располагается, смартфон выяснит, что вы сфотографировали сразу же после съёмки. Лишь бы интернет в поездке не подвёл.

  • Bluetooth связь с 4 устройствами. В теории, этого хватит для одновременного подключения Bluetooth-гарнитуры у вас в ухе, двух Bluetooth-колонок в разных частях квартиры и умных часов у вас на руке. А можно и просто организовать «оркестр» из всего, что может крутить музыку по «синему зубу» вокруг вас.

С приходом Bluetooth 5.0 к одному смартфону можно подключить много беспроводной всячины
С приходом Bluetooth 5.0 к одному смартфону можно подключить много беспроводной всячины

  • Вход на сайты по касанию сканера отпечатков. Увидели страницу со словами «имя_пользователя» и «пароль», прикоснулись к сканеру — смартфон автоматически вошёл в любимую соцсеть. Говорят, даже вход с компьютера таким же образом можно прикрутить, если поставить соответствующую программу.

Одно касание к сканеру отпечатков, чтобы войти на сайт под своим именем и паролем. Даже на компьютере
Одно касание к сканеру отпечатков, чтобы войти на сайт под своим именем и паролем. Даже на компьютере

Дизайн, начинка и впечатления от работы

Выглядит, как плод страсти между Samsung Galaxy S7 и Honor 9. От «бабушки» Motorola остался только круглый сверкающий блок тыловых камер с декоративными насечками.

Рифленая камера Moto X4 не только космически выглядит, но и неплохо снимает фото
Рифленая камера Moto X4 не только космически выглядит, но и неплохо снимает фото

Нелепый квадратный сканер отпечатков, как в прошлогодних моделях, покупатели не оценили — верховным решением было принято вытянуть сканер по бокам снова, чтобы не смущать трудящихся. А заднюю крышку и боковые грани — сгладить, чтобы смартфон не ощущался в руке, как «тюремная заточка». За старыми сверхтонкими моделями такой грешок был, но им нельзя было быть не угловатыми — одинаково плоская задняя панель была нужна, чтобы крепить на неё модули. В Moto X4 и размер дисплея не тот (5,2”, а не 5,5”), и ценовая категория не та, в которой Motorola предлагает «тюнинг». И слава богу — теперь смартфон стал удобнее, чем был.

В чёрном цвете лицевая часть Moto X4 выглядит скучно
В чёрном цвете лицевая часть Moto X4 выглядит скучно

Такой же стеклянно-металлический, маркий и переливающийся корпус, как в Honor 9. Такая же толщина и такое же количество металла на боковых гранях, как в Samsung. Такой же… ан нет, не такой яркий дисплей, как у этих двух моделей. Но яркость всё же неплохая, на первый взгляд. В чёрном цвете смартфон всегда выглядит грязным и собирает все отпечатки пальцев, в вот голубой (на самом деле, светло-васильковый) Moto X4 выглядит отлично — при взгляде на него вспоминаешь дедушкины «Жигули», махровые полотенца и, в последнюю очередь, Galaxy J5/J7 2017 модельного года (правда, в Moto этот цвет уже подан как «металлик»). В общем, смартфон в таком цвете просто загляденье!

Вживую светло-васильковый Moto X4 выглядит гораздо круче
Вживую светло-васильковый Moto X4 выглядит гораздо круче

А ещё Moto X — редкий смартфон среднего класса, у которого есть и сдвоенная камера, и водозащита (IP68). Например, в Huawei nova 2 камера двойная, а с водостойкостью не сложилось. В Samsung Galaxy A5 (2017) есть водозащита, но тыловая камера одна и не то, чтобы очень крутая. В LG G5 есть две камеры, нет водозащиты. В Sony Xperia X Perfomance есть водозащита, но нет двух камер. В Xiaomi Mi 6 есть сдвоенные камеры, но водозащита «урезанная» (IP67), нет слота для карты памяти и разъёма для наушников. Спасибо товарищу Моторола за не «кастрированную» комплектацию нового смартфона!

Самсунг, а Самсунг? Что-то ты сегодня сам на себя не похож!
Самсунг, а Самсунг? Что-то ты сегодня сам на себя не похож!

Камеры тоже на удивление хороши — дело не в мегапикселях (которых здесь много только во «фронталке») и не в модели сенсоров (о которых помалкивают). Дело в огромном размере пикселей (1,4 мкм против 1,25 мкм в Huawei Nova 2 или 1,12 мкм в OnePlus 3), за счёт которого X4 неплохо справляется со съёмкой в помещении. Даже типичное для Моторол «дубовое» управление фокусировкой не мешает фотографировать хорошо «на ходу». Мешает только отсутствие оптической стабилизации — без неё ночью придётся замереть, как морская фигура, чтобы картинка не превратилась в «размазню», потому что процессор здесь не настолько крут, чтобы компенсировать колебания программным образом, как в OnePlus 5 или Google Pixel. Да и светосила в том же Nova 2 более солидная — Huawei банально «более зрячий» в темноте.

Пример фото на тыловую камеру Moto X4

Пример фото на тыловую камеру Moto X4
Пример фото на тыловую камеру Moto X4

Пример фото на тыловую камеру Moto X4
Пример фото на тыловую камеру Moto X4

Очень интересно было бы взглянуть на дуэль сэлфи-камер в Moto X4 и Nova 2 — оба смартфона в этой дисциплине «дают прикурить» любым конкурентам. Во всяком случае, детализация снимка на Moto X4 в тёмном ангаре на краю Берлина (Lenovo обожает проводить там презентации) впечатляет — заявленный адаптивный ночной режим съёмки действительно работает.

Пример фото на фронтальную камеру Moto X4 Пример фото на фронтальную камеру Moto X4

Пример фото на фронтальную камеру Moto X4 (дневная и ночная съёмка)

Автономность будет неплохой — аккурат на один день, о чём Motorola прямо говорят в рекламе. Самсунги A-серии проработают на полдня дольше, но остальные мобильники за эти же деньги будут такими же выносливыми, как и Moto X4. По крайней мере, Moto X4 поддерживает быструю зарядку (не будем показывать пальцем на ASUS ZenFone 3 Zoom стоимостью 30 тысяч рублей, который такой «роскоши» не получил.

«Васёк, поддай дровишек!», или Чем новый Snapdragon 630 отличается от старого 625

Snapdragon 630 — средней степени уныния разогнанный вариант Snapdragon 625, который примелькался нам по ASUS ZenFone 3, Xiaomi Redmi Note 4X, Moto Z Play и первому поколению Huawei Nova. То есть, изрядно осточертел. Но для разработки нового процессора Qualcomm придётся вложить круглые суммы, из-за чего топ-менеджерам может не хватить денег на яхты и девочек. Тем более, что и необходимости совершать такой подвиг пока нет — MediaTek только-только сейчас догнал Snapdargon 625 со своими сверхновыми Helio P20 и P25.

Qualcomm Snapdragon

Чипсет

Snapdragon 625 (MSM8953)

Snapdragon 630 (SD630)

Процессор

8 ядер, 8x Cortex-A53 2,0 ГГц

8 ядер, 8x Cortex-A53 2,2 ГГц

Видеоускоритель

Adreno 506 (650 МГц)

Adreno 508 (800 МГц)

Оперативная память

LDRR3 933 МГц,

одноканальный режим

LDRR4 1333 МГц,

двухканальный режим

Wi-Fi

Bluetooth

802.11ac Wave 1

Bluetooth 4.1

802.11ac Wave 2

5.0

Максимальное быстродействие в LTE-сетях (скачивание/загрузка)

300/150 Мбит/с

600/150 Мбит/с

 

14 нм LPP

Короче говоря, в Moto X4 мы получили «люто» разогнанный Snapdragon 625 с более быстрыми Bluetooth, Wi-Fi и LTE-компонентами. Не то, чтобы это было похвально (сколько вы ещё будете насиловать процессор родом из бюджетного Redmi 4 Prime, ироды?!), но, для справочки, в близком по цене Huawei nova 2 нет ни поддержки Wi-Fi 5 ГГц (более быстрого, чем 2.4 ГГц в многоэтажках), ни даже NFC для оплаты с помощью Android Pay. Правда, Huawei отыгрывается в Bluetooth, потому что старый Bluetooth 4.2 с поддержкой aptX (высококачественный звук без проводов) всё же лучше, чем Bluetooth 5.0 без поддержки этого кодека.

Внутри Moto X4 работает «пустой» Android 7.1 с незначительными доработками Motorola, поэтому я немало удивился, когда заметил, что смартфон «лагает», словно его покусал бюджетный Самсунг. Помнится, когда я дивился такой же картине в случае с Lenovo K6 Note, представители компании сказали «молодой человек, это же предсерийный образец! Те, которые пойдут в продажу, будут работать великолепно!». И как-то не сбылось. Но верю, что с Моторолой — сбудется! Потому что оба поколения Moto Z Play и Moto Z феноменально крутые в плане отзывчивости операционной системы.

Android 7.1 в Moto X4 Android 7.1 в Moto X4 Android 7.1 в Moto X4

Android 7.1 в Moto X4

Стоит своих денег?

В амплуа универсального смартфона, который классно выглядит, не боится воды и хорошо фотографирует — однозначно да! В роли «заменителя фотоаппарата» — не факт, потому что сопоставимый по цене Honor 9 «порвёт» Моторолу среднего класса по качеству съёмки днём, а Xiaomi Mi 6 за 30 тысяч рублей повторит это ещё и ночью. Эти же два «китайфона» серьёзно превосходят Moto X4 по мощности процессора — особенно вопиющей будет разница в играх.

Вот за такую «светомузыку» все и любят стеклянные смартфоны
Вот за такую «светомузыку» все и любят стеклянные смартфоны

С другой стороны, «старший средний класс» смартфонов стоимостью 25-30 тысяч рублей, который сегодня состоит из Samsung Galaxy A5 (2017), Huawei nova 2, ASUS ZenFone 3 (хотя на днях выходит ZenFone 4) по совокупности характеристик выглядит слабее. В России у новой Motorola есть два опасных конкурента. Навороченный Xiaomi Mi 6, в котором прекрасно всё, кроме ампутированного слота для карты памяти и разъёма для наушников. И снятый с конвейера Sony Xperia X Perfomance, который распродают за 30 тысяч рублей в сотовых салонах. С автономностью у него, конечно, швах, и а задняя камера одиночная и плохо снимает в авто-режиме, но старый флагман Sony работает гораздо быстрее, а в умелых руках (ручной режим съёмки) ещё и на голову лучше снимает фото и видео.

Правда, сравнительные тесты показывают, что не всё так очевидно, как кажется «на бумаге», поэтому мы дождёмся «живого» российского экземпляра Moto X4, чтобы понять, так ли хорош Moto X4 в повседневной эксплуатации, каким показался в суете выставки.

Автор
Евгений Харитонов
Теги
смартфон LENOVO MOTOROLA Moto IFA 2017 IFA Moto X4 Lenovo Mobile

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