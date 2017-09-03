IFA 2017: Первое знакомство с Moto X4. Претендент на звание лучшего смартфона среднего класса

Когда на пресс-конференции со сцены прозвучали слова «дамы и господа, добро пожаловать на площадку с тестовой техникой!», никого уже не интересовали мобильники, ноутбуки и прочие планшеты — журналисты убежали размахивать световым мечом в виртуальной реальности. А вот зря, потому что Moto X4 ещё наведёт шороху в смартфонах среднего класса, и вот почему.

Удивительное дело — раньше мне казались идиотскими и бесчеловечными индексы смартфонов Lenovo. Нужно было помнить наизусть, что Lenovo S856, например, уступает по характеристикам Lenovo A7000, а Lenovo S90 круче их обоих, но при этом уступает Vibe X2 и P90. Спустя год-другой зубрили уже, что Vibe S1 — как бы флагман, но ему далеко до Vibe K5 Note, а Lenovo A7010 примерно равен Vibe S1 Lite, и вообще это переименованный Lenovo X3 Lite. «Наконец-то этих странных людей с их идиотскими индексами выгнали, и теперь Motorola придёт — порядок наведёт!», — думал я. И напрасно.

Жили-были в составе Motorola несколько линеек смартфонов: Moto G (самые бюджетные модели), Moto X Style (средний класс), Moto X Play (заместитель флагмана), Moto X (флагман) и Moto X Force (бронированный флагман). Немного громоздко, но логично.

Затем «А упала, Б пропала». Старшие модели переименовались в Z Play, Z и Z Force, в бюджетный класс зачем-то напихали Moto C («совсем нет денег»), Moto E («денег нет, но держимся»), Moto M («ни рыба, ни мясо, зато экран большой»). При этом G-серия перестала быть супер-бюджетной и, кроме стандартных G%номер_поколения% обросла всякими G4 Plus, G4 Play и прочими смартфонами непонятного назначения.



Moto X4

Наконец, среди этого бардака к смартфонам 2017 модельного года добавили… Moto X. «Да какой, к чёрту, Moto X, если иксами были флагманы, а они теперь Z?!», хочется спросить улыбчивых маркетологов, но я и сам знаю ответ. Moto X — плоть от плоти смартфон среднего класса без излишеств, тогда как на Z Play Леново тщательно пытается натянуть имидж «флагмана, но дешевле». Спасибо, что дочитали до момента, когда мы разобрались в маркетинговом сумасшествии компании, давайте поговорим о самом смартфоне.

Moto X4 Операционная система Android 7.1 Nougat Экран 5,2”, 1920x1080, IPS, 424 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 630, 8 ядер (8x Cortex-A53 2,2 ГГц) Графика Adreno 508 Оперативная память 3 или 4 ГБ Постоянная память 32 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat.12), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC Камеры основная: 12 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160, дополнительная: 8 Мп, с автофокусом фронтальная: 16 Мп Аккумулятор 3000 мАч, несъемный Размеры 148,4x73,4x8 мм Масса 163 г Цена на момент публикации 400 евро (~28 тысяч рублей)

Наконец-то по вменяемой цене!

«Какой же ты, Женя, нудный старпёр! Всё бы тебе процессорами-толщиной аккумуляторов измерять. Вот, смотри, какие прикольные функции в этом смартфоне есть!», — улыбаются коллеги-журналисты и крутят в руках смартфон на каждой из презентаций Motorola. Женя в ответ корчит недовольную гримасу и уходит пить шампанское в закат концертный зал.

Потому что я никогда не понимал, на кой чёрт я должен тратить лишние 18 тысяч рублей, чтобы прикупить проектор для своего смартфона. Не очень проникся идеей доплатить 20 тысяч за флагманскую смартфонную камеру «как бы Hasselblad» с увеличением, которую нужно будет крепить поверх не очень флагманской смартфонной камеры без увеличения. И я уж точно в гробу видал переплату за продвинутую бьютификацию «морды лица» (Huawei nova 2) или трансляцию в YouTube своей физиономии вместе с прохождением тупых смартфонных игр (ASUS ZenFone Live), если в смартфоне стоит дохлый процессор и есть проблемы в автономности. Заверните нормальный экран, хорошую камеру и как можно более мощный Snapdragon по нормальной цене (Андроид Google и без вас дорабатывает успешно) — это что, так сложно?

Но Lenovo не просто так тратила деньги за имя Motorola, из которого предварительно выпотрошил все патенты Google — китайцы хотят зарабатывать на престиже этого имени. Поэтому Motorola класса «чуть выше среднего» (Z2 Play за 33 тысячи рублей) стоит столько же, сколько самый лучший Huawei (P10 за 33 тысячи) и всего на пару тысяч дешевле, чем Samsung Galaxy S7 — даже сейчас он лучше переоценённой Моторолы во всём, кроме автономности.



Не то, чтобы дёшево, просто конкуренты «оборзели» в гораздо большей степени

Поэтому я не без удовольствия объявляю, что цена Moto X4 в Европе оказалась на удивление вменяемой — 400 евро (~28 тысяч рублей) смущают, если сравнивать Моторолу с китайскими сверхдешёвыми (Honor 9 и Xiaomi Mi 6 за 27-30 тысяч рублей) флагманами, но за чуть более быстрый ASUS ZenFone 4 будут просить столько же, Huawei продаёт бюджетную почти во всём nova 2 за 26 тысяч, а Meizu Pro 7, в котором намного лучше только звук, в России стоит 35 тысяч минимум.

Функции в категории «больше ни у кого нет»

Motorola в своей презентации как обычно старались особо не «светить» характеристиками, но упорно кивали на «выдающиеся и прикольные» новшества:

Возможность изменить фокус на картинке или оставить цветным только часть кадра. Фотографируете подсолнух, оставляете его на снимке оранжевым, всё остальное оставляете чёрно-белым. Для такого типа фотографий и в самом деле полезная штуковина.



Камера умеет делать монохромными отдельные части снимка

Пояснение «а что это за ерундовину я сфотографировал?». Бегаете по улицам в командировке, фотографируете здания и памятники, хвастаетесь и отправляете снимки близким. А они в ответ «какая красота! А кто это изображён на памятнике?».



Вы можете не иметь представления, что вы сфотографировали – смартфон вам подскажет

А вы ведь понятия не имеете, что именно вы «сфоткали». Чтобы вам не пришлось лезть в навигатор, смотреть адрес, а потом искать, что по этому адресу располагается, смартфон выяснит, что вы сфотографировали сразу же после съёмки. Лишь бы интернет в поездке не подвёл.

Bluetooth связь с 4 устройствами. В теории, этого хватит для одновременного подключения Bluetooth-гарнитуры у вас в ухе, двух Bluetooth-колонок в разных частях квартиры и умных часов у вас на руке. А можно и просто организовать «оркестр» из всего, что может крутить музыку по «синему зубу» вокруг вас.



С приходом Bluetooth 5.0 к одному смартфону можно подключить много беспроводной всячины

Вход на сайты по касанию сканера отпечатков. Увидели страницу со словами «имя_пользователя» и «пароль», прикоснулись к сканеру — смартфон автоматически вошёл в любимую соцсеть. Говорят, даже вход с компьютера таким же образом можно прикрутить, если поставить соответствующую программу.



Одно касание к сканеру отпечатков, чтобы войти на сайт под своим именем и паролем. Даже на компьютере

Дизайн, начинка и впечатления от работы

Выглядит, как плод страсти между Samsung Galaxy S7 и Honor 9. От «бабушки» Motorola остался только круглый сверкающий блок тыловых камер с декоративными насечками.



Рифленая камера Moto X4 не только космически выглядит, но и неплохо снимает фото

Нелепый квадратный сканер отпечатков, как в прошлогодних моделях, покупатели не оценили — верховным решением было принято вытянуть сканер по бокам снова, чтобы не смущать трудящихся. А заднюю крышку и боковые грани — сгладить, чтобы смартфон не ощущался в руке, как «тюремная заточка». За старыми сверхтонкими моделями такой грешок был, но им нельзя было быть не угловатыми — одинаково плоская задняя панель была нужна, чтобы крепить на неё модули. В Moto X4 и размер дисплея не тот (5,2”, а не 5,5”), и ценовая категория не та, в которой Motorola предлагает «тюнинг». И слава богу — теперь смартфон стал удобнее, чем был.



В чёрном цвете лицевая часть Moto X4 выглядит скучно

Такой же стеклянно-металлический, маркий и переливающийся корпус, как в Honor 9. Такая же толщина и такое же количество металла на боковых гранях, как в Samsung. Такой же… ан нет, не такой яркий дисплей, как у этих двух моделей. Но яркость всё же неплохая, на первый взгляд. В чёрном цвете смартфон всегда выглядит грязным и собирает все отпечатки пальцев, в вот голубой (на самом деле, светло-васильковый) Moto X4 выглядит отлично — при взгляде на него вспоминаешь дедушкины «Жигули», махровые полотенца и, в последнюю очередь, Galaxy J5/J7 2017 модельного года (правда, в Moto этот цвет уже подан как «металлик»). В общем, смартфон в таком цвете просто загляденье!



Вживую светло-васильковый Moto X4 выглядит гораздо круче

А ещё Moto X — редкий смартфон среднего класса, у которого есть и сдвоенная камера, и водозащита (IP68). Например, в Huawei nova 2 камера двойная, а с водостойкостью не сложилось. В Samsung Galaxy A5 (2017) есть водозащита, но тыловая камера одна и не то, чтобы очень крутая. В LG G5 есть две камеры, нет водозащиты. В Sony Xperia X Perfomance есть водозащита, но нет двух камер. В Xiaomi Mi 6 есть сдвоенные камеры, но водозащита «урезанная» (IP67), нет слота для карты памяти и разъёма для наушников. Спасибо товарищу Моторола за не «кастрированную» комплектацию нового смартфона!



Самсунг, а Самсунг? Что-то ты сегодня сам на себя не похож!

Камеры тоже на удивление хороши — дело не в мегапикселях (которых здесь много только во «фронталке») и не в модели сенсоров (о которых помалкивают). Дело в огромном размере пикселей (1,4 мкм против 1,25 мкм в Huawei Nova 2 или 1,12 мкм в OnePlus 3), за счёт которого X4 неплохо справляется со съёмкой в помещении. Даже типичное для Моторол «дубовое» управление фокусировкой не мешает фотографировать хорошо «на ходу». Мешает только отсутствие оптической стабилизации — без неё ночью придётся замереть, как морская фигура, чтобы картинка не превратилась в «размазню», потому что процессор здесь не настолько крут, чтобы компенсировать колебания программным образом, как в OnePlus 5 или Google Pixel. Да и светосила в том же Nova 2 более солидная — Huawei банально «более зрячий» в темноте.



Пример фото на тыловую камеру Moto X4



Пример фото на тыловую камеру Moto X4

Очень интересно было бы взглянуть на дуэль сэлфи-камер в Moto X4 и Nova 2 — оба смартфона в этой дисциплине «дают прикурить» любым конкурентам. Во всяком случае, детализация снимка на Moto X4 в тёмном ангаре на краю Берлина (Lenovo обожает проводить там презентации) впечатляет — заявленный адаптивный ночной режим съёмки действительно работает.

Пример фото на фронтальную камеру Moto X4 (дневная и ночная съёмка)

Автономность будет неплохой — аккурат на один день, о чём Motorola прямо говорят в рекламе. Самсунги A-серии проработают на полдня дольше, но остальные мобильники за эти же деньги будут такими же выносливыми, как и Moto X4. По крайней мере, Moto X4 поддерживает быструю зарядку (не будем показывать пальцем на ASUS ZenFone 3 Zoom стоимостью 30 тысяч рублей, который такой «роскоши» не получил.

«Васёк, поддай дровишек!», или Чем новый Snapdragon 630 отличается от старого 625

Snapdragon 630 — средней степени уныния разогнанный вариант Snapdragon 625, который примелькался нам по ASUS ZenFone 3, Xiaomi Redmi Note 4X, Moto Z Play и первому поколению Huawei Nova. То есть, изрядно осточертел. Но для разработки нового процессора Qualcomm придётся вложить круглые суммы, из-за чего топ-менеджерам может не хватить денег на яхты и девочек. Тем более, что и необходимости совершать такой подвиг пока нет — MediaTek только-только сейчас догнал Snapdargon 625 со своими сверхновыми Helio P20 и P25.

Чипсет Snapdragon 625 (MSM8953) Snapdragon 630 (SD630) Процессор 8 ядер, 8x Cortex-A53 2,0 ГГц 8 ядер, 8x Cortex-A53 2,2 ГГц Видеоускоритель Adreno 506 (650 МГц) Adreno 508 (800 МГц) Оперативная память LDRR3 933 МГц, одноканальный режим LDRR4 1333 МГц, двухканальный режим Wi-Fi Bluetooth 802.11ac Wave 1 Bluetooth 4.1 802.11ac Wave 2 5.0 Максимальное быстродействие в LTE-сетях (скачивание/загрузка) 300/150 Мбит/с 600/150 Мбит/с 14 нм LPP

Короче говоря, в Moto X4 мы получили «люто» разогнанный Snapdragon 625 с более быстрыми Bluetooth, Wi-Fi и LTE-компонентами. Не то, чтобы это было похвально (сколько вы ещё будете насиловать процессор родом из бюджетного Redmi 4 Prime, ироды?!), но, для справочки, в близком по цене Huawei nova 2 нет ни поддержки Wi-Fi 5 ГГц (более быстрого, чем 2.4 ГГц в многоэтажках), ни даже NFC для оплаты с помощью Android Pay. Правда, Huawei отыгрывается в Bluetooth, потому что старый Bluetooth 4.2 с поддержкой aptX (высококачественный звук без проводов) всё же лучше, чем Bluetooth 5.0 без поддержки этого кодека.

Внутри Moto X4 работает «пустой» Android 7.1 с незначительными доработками Motorola, поэтому я немало удивился, когда заметил, что смартфон «лагает», словно его покусал бюджетный Самсунг. Помнится, когда я дивился такой же картине в случае с Lenovo K6 Note, представители компании сказали «молодой человек, это же предсерийный образец! Те, которые пойдут в продажу, будут работать великолепно!». И как-то не сбылось. Но верю, что с Моторолой — сбудется! Потому что оба поколения Moto Z Play и Moto Z феноменально крутые в плане отзывчивости операционной системы.

Android 7.1 в Moto X4

Стоит своих денег?

В амплуа универсального смартфона, который классно выглядит, не боится воды и хорошо фотографирует — однозначно да! В роли «заменителя фотоаппарата» — не факт, потому что сопоставимый по цене Honor 9 «порвёт» Моторолу среднего класса по качеству съёмки днём, а Xiaomi Mi 6 за 30 тысяч рублей повторит это ещё и ночью. Эти же два «китайфона» серьёзно превосходят Moto X4 по мощности процессора — особенно вопиющей будет разница в играх.



Вот за такую «светомузыку» все и любят стеклянные смартфоны

С другой стороны, «старший средний класс» смартфонов стоимостью 25-30 тысяч рублей, который сегодня состоит из Samsung Galaxy A5 (2017), Huawei nova 2, ASUS ZenFone 3 (хотя на днях выходит ZenFone 4) по совокупности характеристик выглядит слабее. В России у новой Motorola есть два опасных конкурента. Навороченный Xiaomi Mi 6, в котором прекрасно всё, кроме ампутированного слота для карты памяти и разъёма для наушников. И снятый с конвейера Sony Xperia X Perfomance, который распродают за 30 тысяч рублей в сотовых салонах. С автономностью у него, конечно, швах, и а задняя камера одиночная и плохо снимает в авто-режиме, но старый флагман Sony работает гораздо быстрее, а в умелых руках (ручной режим съёмки) ещё и на голову лучше снимает фото и видео.

Правда, сравнительные тесты показывают, что не всё так очевидно, как кажется «на бумаге», поэтому мы дождёмся «живого» российского экземпляра Moto X4, чтобы понять, так ли хорош Moto X4 в повседневной эксплуатации, каким показался в суете выставки.