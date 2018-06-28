Маленький смартфон с «душой» и классной камерой. Обзор Nokia 3.1

7.0 /10 Оценка по версии Ferra

Nokia 3.1 Плюсы Камера умеет делать отличные снимки

Есть NFC (Google Pay)

Классные материалы корпуса и хорошее качество сборки

Компактность Минусы Медленный прожорливый процессор

Мало памяти

Тыловая камера притормаживает и плохо фокусируется

Селфи-камера хорошо снимает только при отличном освещении

Нет сканера отпечатка пальцев

В конце мая компания HMD, которая теперь возрождает старую добрую Nokia, показала три новых недорогих смартфона: Nokia 2.1, Nokia 3.1 и Nokia 5.1. Сейчас они уже появляются в продаже, а в этом обзоре мы подробно протестируем Nokia 3.1 и узнаем, что «китайская» Nokia может предложить за 12 тысяч рублей (спойлер: довольно много, но не всё сразу).

Nokia 3.1 Операционная система Android 8.0 Oreo Экран 5.2”, 1440x720, 18:9, IPS, 310 ppi Процессор MediaTek MT6750, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,0 ГГц + 4x Cortex-A53 1,5 ГГц) Графика Mali-T860 MP2 Оперативная память 2 ГБ Накопитель 16 ГБ Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, NFC Камеры Основная разрешение матрицы: 13 Мп диафрагма: f/2.0 качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2.0 качество видео: до 720p Аккумулятор 2990 мАч, несъемный Размеры 146x69x8,7 мм Масса 138 г Официальная цена 12 000 рублей Средняя рыночная цена 10 000 - 11 000 рублей

Дизайн и управление



Nokia 3.1

Первое, что приятно удивляет в Nokia 3.1 — качество корпуса. Вроде бы ничего изысканного, на первый взгляд — пластиковая задняя крышка вместо металлической или стеклянной, как у совсем простеньких бюджетников. Но пластик очень добротный, бархатистый и приятный на ощупь. Да и в сравнении с более дорогими моделями Nokia выглядит не так скучно (вспомните Honor V10 с нелепо торчащими над корпусом камерами или «никакущий» ASUS Zenfone Max Pro M1).

Nokia попыталась дать дешёвой модели столько стиля и благородства, сколько это было возможно. Дизайн, по большей части, имеет те же узнаваемые черты, что и у Nokia 7 plus (обзор) и Nokia 6.1 (обзор). Но Nokia 3.1 выглядит спокойнее, хотя бы из-за того, что блок камеры во вспышкой у неё не такой размашистый, как у старших моделей.



Nokia 3.1

При этом рамки смартфона нарочно выполнены не в цвет корпуса, и за счёт этого Nokia выглядит бодрее. И сверкающая металлическая рама очень хороша — когда-то такие славные «рельсы» были во флагманах LG (G6) и Samsung (S6), но те времена давно прошли. А жаль. Но, в отличие от резких граней Nokia 6.1, у новой «тройки» они округлые. И вместе с тем не скользкие, поэтому смартфон не выскальзывает из ладони вне зависимости от температуры, да и со стола поднять его становится проще.



Nokia 3.1

Если в смартфоне и можно опознать недорогую модель внешне, то только по габаритам — в 2018 году новомодные «лопаты»-флагманы уже примелькались, а компактный мобильник принято считать чем-то устаревшим. Хотя в действительности Nokia 3.1 — самый инновационный смартфон среди компактов. Потому что в то время, пока остальные смартфоны с экраном 18:9 исповедуют принцип «ешь, что дают!» и растут до 5.7 или 6 дюймов, Nokia предлагает 5.2 дюйма с новым соотношением сторон. Красота!

На фоне скользкой и маркой пошлятины да пародий на iPhone корпус этой бюджетной Нокии кажется примером хорошего вкуса

Правда, частичная красота, потому что рамки сверху и снизу такие, что 5.2 дюйма с пропорциями 18:9 занимают по высоте столько же места, сколько 5.2 дюйма стандартных широких 16:9. Какие-нибудь Samsung Galaxy A5 (2017) или Huawei P20 Lite это наглядно доказывают. Но здесь ничего не поделаешь — HMD-Nokia исторически не умеют делать супер-компактные смартфоны, поэтому и Nokia 8 с 5.3 дюймами была размером с 5.5-5.7 дюймовые мобильники, и Nokia 7 Plus с 6 дюймами вымахала более длинной с конкурентов при 6.2 дюймах. Зато весит Nokia 3.1 намного меньше, чем металлические и стеклянные конкуренты. При том, что металл в раме корпуса у неё тоже есть.



Nokia 3.1

Передняя панель — цельный кусок стекла с закруглёнными краями: тот самый 2.5D-экран, который плавно перелез из флагманских смартфонов в бюджетный класс. А вот «безрамочным» Nokia 3.1 не назовёшь даже с натяжкой. Потому что и по бокам от экрана есть приличное расстояние до граней, и ниже дисплея внушительный «подбородок», к сожалению, не занятый ни датчиком отпечатков пальцев, ни хотя бы сенсорными кнопками навигации. Также и вверху передней панели достаточно места, поэтому там вольготно расположились разговорный динамик, фронтальная камера и логотип Nokia.



Nokia 3.1

По разъёмам больших сюрпризов нет: есть разъём для наушников и Micro-USB для зарядки/передачи файлов, потому как USB-C в дешёвых моделях всё ещё редкость. Но всё-таки один приятный сюрприз есть, а именно отдельный лоток для карточки microSD. Можно ставить две SIM и добавлять памяти, сколько потребуется.



Nokia 3.1

Дисплей и звук

Если дизайн Nokia 3.1 радует, то дисплей, честно говоря, средненький. Во-первых, его разрешение — 1440х720 пикселей, а это не очень много для 5.2-дюймового экрана в 2018 году. Во-вторых, максимальная яркость подсветки составляет только 365 кд/м2, то есть в яркий день экран примерно настолько же яркий, как у флагманских моделей эдак на 60% подсветки от максимума. Маловато будет для наших ясных дней! Да и минимальный уровень яркости мог бы быть поменьше, чтобы ночью смартфон не ослеплял вас спросонья.



Nokia 3.1

Мало того, что экран тусклый, так ещё и с цветопередачей беда

Наконец, тестирование колориметром показало, что и цветопередача хромает на обе ноги. Чтобы дисплей казался вам ярче, чем он есть на самом деле, алгоритмы искусственно высветляют на нем картинку, поэтому в сравнении с правильно настроенными смартфонами экран Nokia 3.1 иногда будет выглядеть белёсым. Цветовая температура завышена настолько, что подмешанные в белый цвет синие оттенки тоже различимы. Будто вы таращитесь в смартфон в гараже, где горит люминисцентная лампа. Да ещё, в отличие от многих других моделей, в Nokia 3.1 нет даже так называемого ночного режима, чтобы сделать изображение более тёплым. Не так страшен дисплей бюджетной Нокии, как вам сейчас малюет воображение, и, если вам не с чем сравнить, даже такая картинка не будет казаться ужасным. Но достаточно положить рядом Xiaomi Redmi 4X и станет понятно, что с цветопередачей финско-китайского смартфона что-то не так. Хочется верить, что в будущих прошивках исправят, потому практика показывает, что никто не без греха.

Результаты теста дисплея Nokia 3.1 Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 365/14 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) 1233:1 Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже) 93 % DeltaE (меньше = лучше) 4,16 Гамма (идеальная — 2,2) 2,5 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 9300

Со звуком всё стандартно: эквалайзера нет, возможность настроить звучание под свой вкус нет, динамик один и скрывается за двумя маленькими отверстиями на нижней грани. Играет при этом довольно чисто даже на большой громкости, но звуку явно чуть недостаёт солидности более дорогих смартфонов. В наушниках Sony WH-1000XM, с помощью которых мы тестируем звук смартфонах, звучание на удивление нейтральное, будто внутри не доисторический MediaTek, а что-то более приличное. Особенно порадовал запас большой громкости. Но без эквалайзера, конечно, не всё так хорошо, как могло бы быть.

Камеры



Nokia 3.1

Камеры — это такой аспект в Nokia 3.1, о котором придётся рассказывать долго. Ожидаешь, что в смартфоне дешевле 15 тысяч их можно будет описать несколькими ругательными словами, но на деле всё оказывается далеко не так просто.

Начнём с косяков. Во-первых, маломощный процессор с трудом успевает отдавать команды камере и переваривать изображение, которе она транслирует на экран. Поэтому приложение камеры притормаживает и на то, чтобы сделать три фотографии подряд (и выбрать лучшую) вы потратите уйму времени. Либо придётся не отпускать кнопку затвора, пока Nokia «запрягает» серийную съёмку. А если уж отпустили — придётся ждать несколько секунд до следующей возможности.

Во-вторых, камера умудряется время от времени промахиваться с фокусом (терять резкость) днём, а при плохом освещении фокус становится по-настоящему «трудно найти и легко потерять». А ещё камера периодически неправильно оценивает освещение и дико пересвечивает фотографии, поэтому лучше всегда сразу проверять, удачно ли вы сделали снимок, или надо попробовать еще раз.



Примеры снимков на тыловую камеру Nokia 3.1 (кликни, чтобы увидеть еще 63 фотографии)

Но есть и плюсы, и они перевешивают. Модуль, какой бы он ни был (Nokia стесняется назвать точную модель и производителя), очень хорош, поэтому при хорошем освещении Nokia 3.1 делает снимки, которые от неё вообще не ожидаешь. Она настолько хорошо передаёт цвета, что может заткнуть за пояс заметно более дорогие модели. Причём ночью, на удивление, тоже можно получить впечатляющие фото. Правда, для этого лучше всего снимать более-менее освещённые объекты. А когда на снимке и много света, и много теней, то в итоге получается что-то, что сойдёт только как подтверждение факта, нежели как красивая фотография.

Вы сможете делать отличные фото на Nokia 3.1... если приспособитесь к медленному процессору и нервному автофокусу



Примеры снимков на тыловую камеру Nokia 3.1

Фронтальная камера также способна делать хорошие фото, но только при идеальном освещении. В остальных условиях снимки получаются шумными, смазанными, с ужасным динамическим диапазоном. Хотя, всё же хорошо, что хотя бы днём можно нормально сфотографироваться, а то ведь бывают смартфоны, на которые нормальное селфи невозможно сделать никогда.



Примеры снимков на фронтальную камеру Nokia 3.1 (клинки, чтобы увидеть остальные фотографии на фронтальную камеру)

Приложение камеры простое, понятное и удобное в использовании. Единственный минус — нет возможности регулировать что-либо вручную, хотя бы ISO. Но, в целом, и авто-режим ведёт себя адекватно почти всегда, так что особого желания делать всё вручную не возникало.

Видео Nokia 3.1 снимает тоже на удивление прилично. Несмотря на дохлый процессор, ночью в Full HD видеозапись не теряет стабильное количество кадров в секунду. Да и с фокусом, на удивление, всё лучше, чем при фотографировании. Не хватает, конечно, стабилизатора, но среди новых моделей за такие деньги его нет ни у кого.

Производительность, интерфейс и автономность

Если камера скорее всего вам понравится, то вот скорость работы — навряд ли. Дело в том, что в новенькой Nokia 3.1 — старый и убогий чип MediaTek MT6750. Это такой процессор, который в нынешней ипостаси вышел в 2016 году, а корнями уходит в 2014 год, причём исходный MT6752 был в чём-то даже быстрее. Стоит заметить, что этот смартфон не единственный в своём странном выборе системы-на-кристалле, такую же можно найти в свежем Alcatel 5.

А чаще всего MT6750 ставят в мобильники стоимостью 8-9 тысяч рублей, руководствуясь логикой «чёрт с ним, что старый, зато хоть какие-нибудь восемь ядер, а не четыре!». И всё же, несмотря на эти восемь ядер, толку от них маловато, а в играх вы получаете проблемы и с качеством графики, и со скоростью работы. Причём, процессор не только медлительный, но и весьма прожорливый — именно по этой причине ничем не обременённый Nokia 3.1 с современным пустым и экономичным Android без излишеств и маленьким экраном низкого разрешения показал скромные результаты в нашем тесте автономности.

Скромненько смартфон оснащён и памятью — всего 2 ГБ оперативной и 16 постоянной. Этого добра надолго вам не хватит, ведь мало кто заботится над оптимизацией приложений, когда вендоры каждый год соревнуется в поединке «Кто выпустит смартфон с самым большим объёмом ОЗУ». Что же касается накопителя, то хорошая новость в том, что есть возможность расширить его за счёт microSD-карты, которая не помешает пользоваться двумя «симками» сразу.

Процессор MT6750 — это боль. Работает медленно, кушает много, в играх — калека

Как и в случае с более дорогими моделями, Nokia не стала городить оболочку и для 3.1. Поэтому вы получаете чистый Android 8.0, который хорошо работает даже на слабом железе, не набит лишними приложениями, и, в теории, должен часто получать обновления. Правда, немного тоскливо без возможности регулировать цветовую температуру и особенно не круто без распознавания по лицу — в смартфоне, в котором нет сенсора отпечатка пальца.



Время автономной работы Nokia 3.1

Автономность у нашей Нокии действительно не очень. Конечно, у него не из ряда вон какой ёмкий аккумулятор, 2990 мАч, но это и не так уж мало. Тем не менее, вряд ли вам будет хватать Nokia 3.1 больше, чем на сутки.

Nokia 3.1 Xiaomi Redmi Note 5A Prime ASUS Zenfone Max (M1) ZB555KL Операционная система Android 8.0 Oreo Android 7.1.2 Nougat + MIUI 8.5 Android 8.0 Oreo + ASUS ZenUI 5.0 Экран 5,2”, 1440x720, 18:9, IPS, 310 ppi 5,5”, 1280x720, 16:9, IPS, 233 ppi 5,5”, 1440x720, 16:10, IPS, 245 ppi Процессор MediaTek MT6750, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,0 ГГц + 4x Cortex-A53 1,5 ГГц) Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 (8x Cortex-A53 1,4 ГГц) Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 4 ядра (4x Cortex-A53 1,4 ГГц) Графика Mali-T860 MP2 Adreno 505 Adreno 308 Оперативная память 2 ГБ 4 ГБ 3 ГБ Накопитель 16 ГБ, отдельный слот для microSD 64 ГБ, отдельный слот для microSD 32 ГБ, отдельный слот для microSD Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.0, GPS, ГЛОНАСС Камеры Основная разрешение матрицы: 13 Мп диафрагма: f/2.0 качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2.0 качество видео: до 720p Основная разрешение матрицы: 13 Мп диафрагма: f/2.2 качество видео: до 1920x1080@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 16 Мп диафрагма: f/2.0 качество видео: до 1920x1080@30 FPS Основная двойная разрешение матрицы: 13 Мп & 8 Мп диафрагма: f/2.0 & n/a фокусное расстояние: n/a & 17 мм качество видео: до 1920x1080@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2.2 фокусное расстояние: 25 мм качество видео: до 1920x1080@30 FPS Аккумулятор 2990 мАч, несъемный 3080 мАч, несъемный 4000 мАч, несъемный Размеры 146x69x8,7 мм 153x76x8 мм 147x71x9 мм Масса 138 г 153 г 150 г Цена в Связном 12 000 рублей 13 000 рублей 12 000 рублей Средняя цена на Яндекс.Маркете 12 000 рублей 10 500 рублей 11 500 рублей

Конкуренты

Xiaomi Redmi Note 5A Prime



Xiaomi Redmi Note 5A Prime

В стане недорогих смартфонов большого разнообразия интересных моделей нет. То есть смартфоны выпускают, но найти что-то прям хорошее в районе 12 тысяч рублей — почти безнадёжная задача. Особенно, если ориентироваться на цены крупных сетевых магазинов. Одна из альтернатив Nokia 3.1 — прошлогодний Xiaomi Redmi Note 5A Prime. У него более бодрый восьмиядерный процессор Qualcomm, который лучше работает и с камерой, и с навигацией. кушает меньше, да и в играх несоизмеримо лучше. Но минусы у этого смартфона также имеются. К примеру, в отличие от главного героя статьи, Redmi Note 5A Prime не получил NFC (для оплаты со смартфона взамен банковской карты), у него дисплей с более низким разрешением (особенно в пересчёте на диагональ) и камеры немного похуже. Зато сразу вдвое больше оперативной памяти и в 4 раза более ёмкий накопитель.

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ASUS Zenfone Max (M1) ZB555KL

Конкурент от ASUS тоже может предложить немного больше, чем Nokia 3.1, но не во всём. К примеру, у Zenfone Max (M1) ZB555KL за ту же цену в полтора раза больше памяти (3/32 ГБ, что уже неплохо, но и не повод для хвастовства), заметно более ёмкий аккумулятор, и сразу две тыловые камеры. Правда, в этом смартфоне опять-таки нет NFC и камеры выдают очень печальное качество.



ASUS Zenfone Max (M1) ZB555KL

В заключение

Nokia 3.1 вполне имеет право на существование. Конечно, не всё в этом смартфоне прекрасно, но иначе быть и не может, потому что она изначально стоит всего 12 тысяч современных рублей, а в мелких магазинах будет ещё дешевле. Но скорость работы в ней уже сейчас оставляет желать лучшего, а со временем и ростом прожорливости приложений процессор будет захлёбываться совсем уж безнадёжно. Но, в целом, за 12 тысяч рублей и меньше более мощную начинку можно найти только среди штучных экземпляров двухлетних смартфонов. А вот что легко найдёшь среди аналогов — в полтора и даже в два раза больше памяти, причём как постоянной, так и оперативной.



Nokia 3.1

Но и достоинства у Nokia 3.1 весомые. Например, несмотря на невысокий ценник, производителю удалось сделать смартфон, от которого не попахивает нищетой и экономией на спичках. Да, Nokia 3.1 проще своих старших братьев, но достаточно красив, чтобы понравиться окружающим и быть приятным в использовании для владельца. Второе, что мне понравилось, это качество фотографий. Правда, на камеру в смартфоне трудно положиться — она медленная, иногда ошибается с яркостью и нередко промахивается с резкостью. Но в случае, когда ничего из этого не произошло, вы можете получить снимок по цветопередаче даже лучше, чем у, например, OPPO F7 (у которого вообще-то хорошая камера).

Решать, как всегда, придётся вам самим, потому что выбор сложный и до 12 тысяч в официальной рознице придётся рассматривать варианты с хорошей камерой, но скромной производительностью, либо чуть более шустрые смартфоны, но с откровенно дешёвым корпусом и с посредственными камерами.

7.0 /10 Оценка по версии Ferra

Nokia 3.1 Плюсы Камера умеет делать отличные снимки

Есть NFC (Google Pay)

Классные материалы корпуса и хорошее качество сборки

Компактность Минусы Медленный прожорливый процессор

Мало памяти

Тыловая камера притормаживает и плохо фокусируется

Селфи-камера хорошо снимает только при отличном освещении

Нет сканера отпечатка пальцев