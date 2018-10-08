Самый долгоиграющий бюджетный смартфон. Обзор OPPO A5

8.0 /10 Оценка по версии Ferra

OPPO A5 Плюсы Отличная автономность

Много оперативной памяти

Отдельный слот для microSD

Выглядит дороже, чем стоит Минусы Нет NFC

Низкое разрешение экрана

Никто в это не верил, но OPPO пришли в Россию всерьёз и надолго — в начале осени китайцы открыли продажи своего флагманского смартфона Find X. А совсем недавно в продаже появилась бюджетная модель в лучших традициях китайского телефоностроения — красивая, с большим экраном и ёмким аккумулятором. Найдётся ли для OPPO место на лужайке, которую давно оккупировали Xiaomi и Huawei?

Вряд ли вы разбираетесь в классификации смартфонов OPPO, поэтому объясню сразу: бюджетные смартфоны носят индекс A, средний класс — F, флагманы — Find. Чем выше цифра, тем круче смартфон, принцип примерно такой же, как у Samsung. И вот теперь становится примерно понятно, что такое OPPO A5, который очутился у нас на тесте. По цифрам в индексе, характеристикам и цене это что-то среднее между совсем уж бюджетными моделями и смартфонами среднего класса, которыми уже не стыдно и похвастаться при случае. Недавно мы рассказывали о парочке подобных моделей старых производителей — Motorola G6 и Samsung Galaxy J8, а теперь изучаем совсем другой подход к недорогим мобильникам — китайский.

По характеристикам многое ясно уже сейчас: солидное количество оперативной памяти (у ваших Sony Xperia XZ3 и Samsung Galaxy S9 столько же, между прочим), большой аккумулятор, так себе чёткость экрана, да и камеры вряд ли сенсационного качества. И, как это водится у Xiaomi/Meizu/Oppo, никакого вам NFC (Google Pay) в недорогих моделях. Но теоретические выкладки характеристик — это ещё не всё, и сейчас вы убедитесь в этом вместе с нами.

OPPO A5 Операционная система Android 8.1 Oreo + ColorOS 5.1 Экран 6.2”, 1520x720 точек, 271 ppi, 19:9, IPS Процессор Qualcomm Snapdragon 450, 8 ядер (8x Cortex-A53 1,8 ГГц) Графика Adreno 506 Оперативная память 4 ГБ Накопитель 32 ГБ Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS Камеры Основная двойная разрешение матрицы: 13 + 2 Мп диафрагма: f/2.2 + f/2.4 размер матрицы: n/a размер пикселя: n/a фокусное расстояние: n/a качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2.2 качество видео: до 1080@30 FPS Аккумулятор 4230 мАч, несъемный Размеры 156x77x8 мм Масса 168 г Цена 17 000 рублей

Дизайн и управление

OPPO A5

Фотографии не передают этого в полной мере, но, по меркам бюджетных смартфонов, OPPO A5 очень красивый. Стекло (если это стекло, конечно) ощущается пластиковым, зато задняя крышка поделена на несколько участков, которые по-разному отражают свет. В итоге что в синем, что в красном исполнении A5 выглядит хорошо и сверкает, как драгоценный камешек.



OPPO A5

В общем, младший OPPO не только выглядит лучше, чем старшая модель F7, но и в сравнении с вездесущими Honor 9 Lite, Nokia 6.1 или Samsung Galaxy A6 ощущается даже более солидным смартфоном. Надолго ли — это другой вопрос, но китайцы понимают хрупкость стеклянных моделей, и поэтому вложили в комплект прозрачный силиконовый чехол на случай, если вы боитесь раньше времени лишить смартфон товарного вида. И качественная плёнка на дисплее уже тоже есть. Короче говоря, OPPO сделал всё, чтобы продавцы-консультанты в сотовых салонах возненавидели его — впарить какие-нибудь аксессуары сверх комплектных уже нет смысла.



OPPO A5

Спереди OPPO A5 мало чем отличается от старших моделей F-серии — здесь также дисплей диагональю 6,2 дюйма и типичная айфоновская «бровь». Снизу под экраном тоже не так много места, так что по части безрамочности жаловаться не на что.



OPPO A5

В плане кнопок и интерфейсов ничего радикально необычного в А5 нет. И слава богу! Потому что разъём для наушников на месте, к компьютеру смартфон подключается по Micro-USB (если вы покупаете бюджетник, вряд ли у вас до этого были модели с кабелем Type-C), динамик находится на нижней панели, а лоток для двух SIM-карт с отдельным слотом для microSD — слева над двумя разделёнными кнопками громкости.

Дисплей и звук

Как говорит Михаил Жванецкий: «Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один». Вот и с экранами в смартфонах ситуация аналогичная — огромные диагонали стандартом, а сверхчёткая картинка Full HD+ к ним прилагается далеко не всегда. Наш OPPO A5 — как раз из этой опера со своим 6,2-дюймовым экраном при 1520x720 точках на нём. Когда подобным образом жадничает Samsung, это можно понять, но в нашем случае... это, конечно, не конец света, но и не повод для радости. Правда, этот же фактор должен положительно сказаться на скорости работы в играх и длительности работы от аккумулятора.

Тест колориметрами показал, что перед нами очень приличный экран. Не особенный, конечно, но достойный для смартфона этой ценовой категории. Цветопередача хорошая, белый цвет на самом деле чуть синеватый, но в настройках есть возможность исправить этот недостаток. А вот углы обзора не лучшие — изображение темнеет, если смотреть на дисплей со стороны. Но это редкий случай использования, да и в метро ваши сообщения будет сложнее прочитать, так что драмы в этом нет.

В целом, экран хороший и нареканий не вызывает — в Xiaomi Redmi 6 при аналогичном разрешении, кстати говоря, яркость и контрастность намного хуже. А в Redmi Note 5 характеристики чуть лучше, от чёткости до яркости. Стоит ли горевать о низком разрешении — вопрос индивидуальный. Лучше взгляните на этот смартфон или похожий перед покупкой, потому что одни не заметят разницы в чёткости между HD+ и Full HD+, а другие же будут плеваться от якобы мутноватой картинки.

Результаты теста дисплея OPPO Find X Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 388/2,8 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) 1280:1 Цветовой охват (sRGB) 92 % Цветовой охват (AdobeRGB) 68% DeltaE (меньше = лучше) 2,66 Гамма (идеальная — 2,2) 2,1 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 8000

Динамик громкой связи находится на нижней грани. Играет он громко и старательно, не хрипит, вполне подходит время от времени послушать радио, если даже под рукой нет Bluetooth-колонки. А вот в наушниках звук оказался на удивление приличный, но только если зайти в настройки и включить некую технологию Real Original Sound, после чего и покрутить прилагающийся к ней эквалайзер. Не обязательно это делать вручную, так как есть заранее подготовленные пресеты под разные жанры музыки. Это, конечно, всё равно не сделает OPPO A5 подходящим подарком аудиофилу, но слушать любимые песни станет заметно приятнее.

Камеры



OPPO A5

OPPO F5 укомплектовали двумя тыловыми камерами: основной на 13 Мп и вспомогательной на 2 Мп. О их характеристиках мало что известно. Точнее, известно только то, что оптика плохо подходит для ночных фото. В наших испытаниях фотографированием всякой всячины камеры показали себя неплохо: на уровне Xiaomi Redmi Note 5 днём, но заметно хуже ночью. За свои деньги камера более чем адекватная: сохраняет снимки быстро, фокусируется без проблем, а хорошие фото можно делать без особых сложностей или специальных навыков.



Пример фотографии на тыловую камеру OPPO A5



Пример фотографии на тыловую камеру OPPO A5



Пример фотографии на тыловую камеру OPPO A5

Конечно, до уровня более дорогих Xiaomi Pocophone F1 и OPPO F7 камера недотягивает, потому что не может выжать из себя улучшенную цветопередачу даже при включённом HDR, но в остальном работает хорошо. Просто отдавайте себе отчёт, что это не тот смартфон, фотографиями с которого можно будет хвалиться в Instagram после поездки в путешествия. Но это общая проблема всех смартфонов до 20 тысяч рублей, кроме, быть может, Xiaomi Redmi Note 5, да и то не всегда.

Зато у смартфонов OPPO одно из самых простых приложений камеры, запутаться в нём невозможно, даже если вы впервые взяли в руки мобильник с сенсорным экраном – все крутилки и второстепенные настройки тщательно спрятаны от пользователя, а «снаружи» остались только необходимые для быстрого фото/видео кнопки.



Пример фотографии на фронтальную камеру OPPO A5

Фронтальная камера вызывает примерно те же впечатления. Она уже далеко не так крута, как у OPPO F7 или Huawei Nova 3, которые легко могут посоревноваться по качеству селфи даже с топовыми смартфонами. В А5 «фронталка» работает ровно на свои деньги — фотографии получается неплохие, но всегда чуть бледноватые, а ночь не хватает и резкоссти, и гладкости изображения одновременно. Но, опять же, круче за эту же сумму бывает только у исчезающих из продажи Sony Xperia XA1 Ultra и Honor 9, а это редкость.

С видео всё не очень хорошо. Что днём, что ночью камера постоянно тужилась в попытке навести резкость, из-за чего картинка получилось очень дёрганной даже без вмешательства трясущихся рук. Скорее всего, этого чинится программным обновлением, но вот когда его ждать и ждать ли вообще — это чаще всего лотерея. Впрочем, если забыть о нервной фокусировки, с цветностью и чёткотью порядок.

Производительность, интерфейс, автономность

В первую очередь мне понравилась конфигурация памяти в OPPO A5. Чаще всего до 19-20 тысяч можно встретить сносный смартфон по хорошей цене, но с заботливо обрубленной памятью до 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной, либо уже 4/64 ГБ памяти, но с каким-нибудь доходягой MediaTek или Kirin 659 вместо процессора «здорового человека». В OPPO A5 все те же 32 ГБ на накопителе, что вполне хватит, особенно учитывая, что в смартфоне есть отдельный слот для microSD-карт, зато уже 4 ГБ ОЗУ. C 4 гигами с количеством установленных и запущенных приложений уже можно ни в чем себе не отказывать, при этом смартфон всё еще не стоит бешеных денег. В общем, это плюс.



Результаты OPPO A5 в Antutu Benchmark 7

Процессор здесь свежий, но не самый выдающийся среди возможных за эти деньги — Snapdragon 450. Сейчас это распространённый бюджетный восьмиядерник, хоть это и, по сути, слегка ухудшенный Snapdragon 625, родом из смартфонов 2017 года (Xiaomi Redmi Mi A2 Lite, Meizu M6 Note, ASUS ZenFone 3 и др.). Тем не менее, по соотношению экономичности и скорости работы в приложениях и играх сейчас это нормальный вариант.

Система, а, в данном случае, это фирменная оболочка ColorOS 5.1 на базе Android 8.1 Oreo. Она принципиально не отличается от изначального «андроида», хотя есть мелкие нюансы. Например, нельзя просто так взять и смахнуть вбок уведомление с экрана — нужно напоследок нажать на иконку с изображением мусорной корзины, чтобы точно уже от него избавиться. И это лишнее не перестаёт бесить, ведь на большинстве смартфонов смахивания достаточно. Зато в ColorOS есть дополнительный экран на рабочем столе — с избранными иконками для быстрого вызова, шагомером, виджетом погоды и избранными контактами. Его можно настроить под свои нужды.

Больше всего в OPPO A5 нас шокировала его автономность. Это один из самых долгоиграющих смартфонов среди всех, что мы тестировали по одной методике последнее время — мы замеряем автономность без активной SIM-карты (для равных условий вне зависимости от погоды и местности), и в таком режиме он затыкает за пояс даже часть моделей с 5000 мАч в аккумуляторе.

Такие чудеса в бюджетном китайфоне складываются из многих вещей. Во-первых, очень ёмкий аккумулятор — 4230 мАч. Во-вторых, ColorOS очень агрессивно душит все приложения, чтобы ни дай бог никто не «воровал» заряд батареи, в-третьих — низкое разрешением экрана (= меньше нагрузка на графику), в-четвёртых — самый экономичный восьмиядерный процессор среди всех, которые бывают в 2018 году.



Время автономной работы OPPO A5

Конкуренты

OPPO A5 Motorola G6 ASUS Zenfone Max Pro Операционная система Android 8.1 Oreo + ColorOS 5.1 Android 8.0 Oreo Android 8.1 Oreo Экран 6.2”, 1520x720 точек, 271 ppi, 19:9, IPS 5.7”, 2160x1080, 18:9, IPS, 424 ppi, Corning Gorilla Glass 3 5.99”, 2160x1080, 18:9, IPS, 402 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 450, 8 ядер (8x Cortex-A53 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 450, 8 ядер (8x Cortex-A53 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 636, 8 ядер (8x Kryo 260, до 1,8 ГГц) Графика Adreno 506 Adreno 506 Adreno 509 Оперативная память 4 ГБ 3 ГБ 4 ГБ Накопитель 32 ГБ 32 ГБ 64 ГБ Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, NFC LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, NFC Камеры Основная двойная разрешение матрицы: 13 + 2 Мп диафрагма: f/2.2 + f/2.4 размер матрицы: n/a размер пикселя: n/a фокусное расстояние: n/a качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2.2 качество видео: до 1080@30 FPS Основная двойная разрешение матрицы: 12 Мп + 5 Мп диафрагма: f/1.8 + f/2.2 размер матрицы: 1/2.55” + n/a размер пикселя: 1.4 мкм + 1 мкм фокусное расстояние: n/a качество видео: до 1080@60 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2.2 качество видео: до 1080@30 FPS Основная двойная разрешение матрицы: 13 Мп & 5 Мп диафрагма: f/2.2 & f/2.4 размер пикселя: 1,12 мкм & 1,12 мкм качество видео: до 4096x2160@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2.2 размер пикселя: 1 мкм качество видео: до 720p Аккумулятор 4230 мАч, несъемный 3000 мАч, несъемный 5000 мАч, несъемный Размеры 156x77x8 мм 154x72x8 мм 159x76x8.5 мм Масса 168 г 167 г 180 г Официальная цена 17 000 рублей 15 000 рублей 17 000 рублей Средняя цена на Яндекс Маркете 17 000 рублей 15 000 рублей 17 000 рублей

Motorola G6



Moto G6

Совсем недавно мы тестировали смартфон с тем же процессором и из той же ценовой категории и он нам очень понравился. Им был Moto G6 за 15 тысяч рублей. В отличие от OPPO A5, у «мото» уже только 3 ГБ оперативной памяти, что не густо по современным меркам. Но есть много плюсов. Например, у него даже более презентабельный симпатичный стеклянный корпус, есть NFC и более чёткий экран. Фотографирует он на том же уровне, что и OPPO A5, а вот автономность подкачала.

ASUS Zenfone Max Pro



ASUS Zenfone Max Pro

Нежданно-негаданно ASUS выпустила очень навороченный смартфон — Zenfone Max Pro M1. Он стоит ровно столько же, сколько и OPPO A5, но уже с порога хвастает 64 ГБ памяти, аккумулятором аж на 5000 мАч, гораздо более мощным процессором и более чётким дисплеем. Если судить только с этих позиций, то Zenfone Max Pro определённо выигрывает. Но есть и свои недостатки — даже с более ёмким аккумулятором он работает от одного заряда меньше (хотя всё равно очень долго), потому что за запас мощности нужно платить, корпус выглядит дешёвым и скучным, камеры снимают хуже.

В заключение



OPPO A5

В отличие от Apple, у которой есть только high-end смартфоны, и Alcatel, которая кроме дешёвок давно ничего не показывала, OPPO пытается успеть везде и конкурировать со всеми сразу. Например, недавно мы писали про флагманский смартфон компании — OPPO Find X — за чрезмерные, конечно, 70 000 рублей, с полным фаршем и частью наворотов, которых нет ни у кого. А на этот раз на тесте смартфон для людей, кто не хочет тратить на смартфон столько, сколько стоит игровой компьютер или хороший ноутбук. И даже в этом амплуа OPPO неплох — за 17 тысяч рублей вы получаете супер-выносливый и очень красивый мобильник, в котором есть (почти) всё что должно быть в наличии, но без модных маловостребованных добавок.

Скорость работы в порядке, экран большой, дизайн современный, оболочка более-менее удобная. Конечно, хотелось бы заполучить более чёткий экран или менее высокую цену, но, как мы уже знаем по другим моделям OPPO, стартовая цена — далеко не финальная, и скидки впереди. В отличие от Xiaomi и Huawei, которые в последнее время настолько долго сохраняют изначальные завышенные цены, что культурными словами описать это не получится.



OPPO A5

Также в плюсы OPPO A5 можно записать, что за эти деньги вы получаете не 3, а 4 ГБ оперативной памяти, что сейчас очень актуально. Накопитель пусть и на 32 ГБ, как и у большинства моделей с таким ценником, зато есть отдельный слот для microSD.

Среди минусов разве что отсутствие NFC. Вещи, которые я бы отнёс к разряду «как у всех»: звук, дисплей, качество фотографий, производительность.

Получается, что каких-то больших недостатков у OPPO A5 нет, поэтому его смело можно рекомендовать к покупке всем, кто не отличает на глаз HD от Full HD, но очень хочет одновременно быстрый, красивый и очень выносливый смартфон дешевле 20 тысяч рублей.

8.0 /10 Оценка по версии Ferra

OPPO A5 Плюсы Отличная автономность

Много оперативной памяти

Отдельный слот для microSD

Выглядит дороже, чем стоит Минусы Нет NFC

Низкое разрешение экрана