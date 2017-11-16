Недорогой фаблет с отличной селфи-камерой. Обзор смартфона Oppo F5

8.0 /10 Оценка по версии Ferra

Oppo F5 Плюсы не нужно выбирать между второй SIM-кой и картой памяти

хорошие камеры

большой экран в компактном корпусе Минусы ночью фотографии безбожно зашумлены даже при низком значении ISO

нет поддержки NFC (и, значит, Android Pay)

Бренд Oppo, известный каждому китайцу и вообще давно обосновавшийся среди лидеров внутри Китая, приходит и к нам. На старте в России Oppo представила 6-дюймовый смартфон с модным ныне соотношением сторон дисплея 18:9, тонкими рамками, очень хорошими камерами — и всё это за умеренную цену. В день презентации рассказываем всё о смартфоне.

Oppo F5 Операционная система Android 7.1 Nougat Экран 6.0”, 2160x1080, 18:9, IPS, 402 ppi Процессор Mediatek MT6763T Helio P23 (8x Cortex-A53, до 2,5 ГГц) Графика Mali-G71 MP2 Оперативная память 4/6 ГБ Накопитель 32/64 ГБ, отдельный слот для microSD (до 256 ГБ) Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS Камеры Основная

разрешение матрицы: 16 Мп

диафрагма: f/1.8

качество видео: до 1920x1080@30 FPS Фронтальная

разрешение матрицы: 20 Мп

диафрагма: f/2.0

размер матрицы: 1/2,8”

качество видео: до 1920x1080@30 FPS Аккумулятор 3200 мАч, несъемный Размеры 149x72x9 мм Масса 152 г Цена за рубежом около 18–20 тысяч рублей (Индия) Цена в России на момент публикации 25 000 рублей

Не так давно мы писали про Oppo R11 (обзор) — отличный смартфон с хорошими камерами, сильно напоминающий iPhone, хоть и не без собственных мотивов в дизайне. А в этот раз расскажем про фаблет Oppo F5. Он, к счастью, несколько дешевле, при этом во многом не хуже коллеги.

Внешний вид



Oppo F5

Трендом этого года стала безрамочность, и новый F5 полностью в него вписывается. Над экраном у этой модели осталась тонкая полоска корпуса только под камеру и динамик, под экраном — симметрично столько же места. Его было бы маловато для датчика отпечатка пальцев, поэтому последний можно найти на задней панели. По заявлению производителя, дисплей занимает 84% передней панели.



Oppo F5

У экрана Oppo F5 модное нынче соотношение сторон — 18:9. То есть, он более вытянутый, чем привычные дисплеи 16:9. Кстати, на недавней презентации Xiaomi Mi Mix 2 (обзор) представители этой китайской компании рассказывали, что 18:9 — это целиком их идея, которую одобрил Google и подхватили остальные разработчики смартфонов. Но вернёмся к F5. Благодаря вытянутому дисплею и достаточно тонким рамкам, этот 6-дюймовый смартфон всего на пару миллиметров больше, чем, например, Xiaomi Mi A1 (обзор) c 5,5-дюймовым экраном.



Oppo F5

Получается фаблет в корпусе смартфона. Но всё же на Oppo F5 у меня уже не получается дотянуться большим пальцем до верхней шторки, если поддерживать смартфон мизинцем снизу — кроме как двумя руками эту простую операцию уже не выполнишь. Хотя у всех руки разные, и мои далеко не самые большие.



Oppo F5

Края у Oppo F5 достаточно плавные, не врезаются в пальцы. На правой грани помимо кнопки включения есть выдвижной отсек сразу с тремя слотами: для двух SIM-карт и одной microSD-карты. В Oppo услышали жалобы на ставший популярным компромис, когда приходится выбирать между второй «симкой» и картой камяти.

На левой грани находятся две отдельные клавиши громкости. На задней панели нарочито выступает камера — в отличие от Oppo R11, здесь только один объектив. Неподалёку — овальный сканер отпечатка пальца. На нижней грани есть 3,5-миллиметровый мини-джек для наушников, а для соединения с компьютером и зарядки используется интерфейс USB 2.0 с портом micro-USB.



Oppo F5

В целом, экстерьер у Oppo F5 хорош, смартфон выглядит статно, и уже не напоминает iPhone, как R11. Кстати, в комплекте можно найти не только зарядку и наушники, но и прозрачный силиконовый чехол.

Дисплей

Самое интересное про дисплей я уже сказал, но для закрепления повторю: 6 дюймов и соотношение сторон 18:9. Он отлично вписался в корпус смартфона с 5,5-дюймовым экраном, но до верхней шторки дотянутся не все.

Разрешение дисплея лишь чуть больше Full HD — 2160x1080. Конечно, хотелось бы больше, но и так смотрится хорошо, зерно не заметно. Плюс стоит учитывать, что смартфон стоит меньше 30 тысяч рублей, а кроме того, высокое разрешение легло бы дополнительным бременем на аккумулятор.

Для невооружённого глаза с дисплеем Oppo F5 никаких проблем нет, а вот колориметр же не так добр. Из минусов удалось обнаружить невысокий максимальный уровень яркости и заниженную гамму. С другой стороны, экран радует высокой контрастностью, почти идеальным охватом цветового пространства sRGB и точной цветопередачей. Цветовая температура изначально сильно отклонена в сторону холодных оттенков, но её можно регулировать в настройках ночного режима в очень широком диапазоне. Там же, что любопытно, можно включить полностью чёрно-белый режим.

Результаты теста дисплея Oppo F5 Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 375/2 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) 1740:1 Цветовой охват (sRGB) (90-100% = идеал, больше = хуже) 99 % DeltaE (меньше = лучше) 1,86 Гамма (идеальная — 2,2) 1,8 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 8500

Камеры



Пример снимка с HDR и без

Тыловая камера у Oppo F5 одна, не двойная, как у R11. Днём она снимает очень хорошо, причём даже не обязательно включать HDR, чтобы получить отличный кадр. И автоматический режим работает так, что нет нужды залезать в ручные настройки (так называемый режим «Эксперт»). Хотя ими и удобно пользоваться, если есть желание подкорректировать работу электроники.

Снимки на тыловую камеру Oppo F5

Днём с Oppo F5 в качестве основной камеры чувствуешь себя уверенно. К сожаленью, ночные снимки (да и видео) очень сильно зашумлены. Судя по всему, это какой-то баг программного обеспечения, потому что даже при низких значениях ISO, вроде 300 единиц, шумов ночью всё равно неприлично много. Также двоякое впечатление оставляет автофокус — он иногда промахивается в ситуациях, которые не должны его смущать.



Снимок на тыловую камеру Oppo F5

Днём видео получается на ура, хотя со стабилизатором было бы гораздо лучше. В отличие от R11, F5 не умеет записывать видео в 4К-разрешении, вместо этого он ограничен 30 кадрами в секунду в 1080p. Тем не менее, для видео на смартфоне и этого достаточно с головой.

Но наибольшой акцент в Oppo F5 сделан на фронтальной камере. Её матрица имеет разрешение 20 Мп, тогда как в большинстве смартфонов селфи-камеры оснащены 5- или 8-мегапиксельными сенсорами. Однако это вовсе не гарантия хороших снимков. Да, это даст вам большую детализацию фотографии (хорошо видно в сравнении с мыльными снимками с 5-мегапиксельных фронталок), но может очень плохо сказаться на количестве шумов в фотографиях. Но мегапиксели мегапикселями.

Селфи-камера Oppo F5 также поддерживает съёмку с функцией HDR, которая обычно встречается только в тыловых камерах, но именно она зачастую делает из снимков смартфонов что-то, что заставляет задуматься: а зачем тогда нужен обычный фотоаппарат? Более того, Oppo заявляет, что её фронтальная камера использует искусственный самообучающийся интеллект, который учится делать ваши автопортреты лучше и лучше раз от раза.

Что ж, снимает она действительно весьма недурно. Благодаря диафрагме f/2.0, на снимках нет «мыла», фотографии выглядят отлично. Но, конечно, даже продвинутая фронталка — не панацея от кривых рук и попыток снимать при отвратительно неподходящем освещении. В тёмное время суток камере приходится тяжело, появляются шумы, пропадает та дневная чёткость, но, тем не менее, всё еще можно получить хорошие снимки.

Производительность, софт, автономность

Oppo F5 существует в двух вариантах: с 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти, либо 6/64 ГБ соответственно. Учитывая, что слот для карты памяти в этом смартфоне отдельный, то вполне можно брать первый вариант (а на сэкономленные деньги — эту самую карту памяти). Если только не убиваться многозадачностью с тяжеленными приложениями.

Процессор в Oppo F5 совершенно новый — Mediatek MT6763T Helio P23 с восьмью ядрами Cortex A53 и графикой Mali-G71 MP2. К сожалению, про его производительность еще мало что известно, а на тестовом Oppo F5 из наших привычных бенчмарков заработал только AnTuTu. Если ему верить, то смартфон по общей производительности стоит вровень с Xiaomi Mi A1 и BlackBerry KEYone, основанных на Qualcomm Snapdragon 625. Подобного должно с лихвой хватить для всех повседневных задач, а вот для игр лучше поискать что-то более мощное.



Результаты Oppo F5 в AnTuTu

Смартфон работает под управлением ОС Android 7.1 с фирменной оболочной ColorOS 3.2. После стокового Android потребуется небольшое время, чтобы к ней привыкнуть. Например, к тому, что в верхней шторке показываются только уведомления, а включения Wi-Fi, мобильной передачи данных, выключение звука и регулировка яркости — всё это спрятано в нижней шторке. В остальном, ничего непривычного. К счастью, смартфон не засорён кучей предустановленных приложений, а оболочка работает шустро и без заметных лагов.

Oppo F5 оснащён аккумулятором на 3200 мАч. При 6-дюймовом дисплее и подобной SoC вам вполне должно хватать на сутки с небольшим достаточно активного использования: соцсети, музыка, фотографирование и т.д. Но не в режиме нон-стоп, конечно.

Заключение

Главный минус, который я не стал упоминать в графе «Минусы», заключается в неизвестности Oppo на нашем рынке. Люди, которые увлекаются смартфонами в той или иной степени, знакомы с разными китайскими производителями, многие не понаслышке. Но всё еще много тех, кто даже при слове Huwaei щурит глаз в сомнении и предпочтёт взять что-то, что знакомо ему чуть ли не с детства — всякие LG, Sony или хотя бы Lenovo. Уже достаточно набралось и фанатов Xiaomi, но Xiaomi не переставали и не перестают удивлять всех соотношением функциональности и невысокой стоимости в любом ценовом диапазоне.

С Oppo ситуация немного другая. Они популярны в Китае, но такие модели, как Oppo F5 и Oppo R11, стоят на нашем рынке уже достаточно дорого для того, чтобы заставить покупателя сомневаться, так ли уж лучше не слишком знакомый ему «китаец», нежели бренды, которые давно на слуху.

Oppo F5

Сама же по себе модель F5 оставляет, в основном, только хорошие впечатления. Отличный внешний вид, большой экран в отнюдь не большом корпусе, и замечательные камеры для его ценника в 25 000 рублей. Тыловая отлично подойдёт для дневной съёмки, на неё вполне можно положиться в отпуске и путешествии. А навороченная селфи-камера даст возможность запечатлеть себя в лучшем виде. Конечно, сюда бы еще NFC, да Wi-Fi современной версии, тогда было бы совсем хорошо. Продажи стартуют 25 ноября.

8.0 /10 Оценка по версии Ferra

Oppo F5 Плюсы не нужно выбирать между второй SIM-кой и картой памяти

хорошие камеры

большой экран в компактном корпусе Минусы ночью фотографии безбожно зашумлены даже при низком значении ISO

нет поддержки NFC (и, значит, Android Pay)