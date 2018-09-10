7 причин выбрать OPPO F7 взамен любого другого смартфона

Ferra.ru, 

Нет единого рецепта при покупке смартфона — можно выбирать его с оглядкой на внешний вид, престиж или цену. А удачная покупка — это когда все необходимые для умного мобильника новшества соединяются воедино. И у нас как раз такой случай.

1.     AI помощник

Ещё недавно все предсказывали, что мобильные телефоны станут настолько совершенны, что смогут заменить настольный компьютер. А сегодня это уже никто не предсказывает, потому что это будущее наступило, и теперь смартфон — один из главных спутников нашей жизни: книга, навигатор, блокнот для заметок, и даже гидрометцентр. Но главное даже не это, а удобные приложения именно в тот момент, когда они нужны. Для того, чтобы не путешествовать по огромному количеству меню и подпунктов, в OPPO F7 есть интеллектуальный помощник. С ним вы сможете быстрее набирать часто используемые контакты, прокладывать маршруты в навигации “на лету”, всегда быть в курсе намеченных мероприятий и погоды. Кроме того, AI запоминает ваши привычки, готовит к быстрому запуску необходимые приложения и выгружает из памяти редко используемые — в итоге смартфон работает быстрее и экономно расходует заряд аккумулятора.

Oppo F7 предугадывает действия владельца и адаптирует работу для быстродействия и экономичности
Oppo F7 предугадывает действия владельца и адаптирует работу для быстродействия и экономичности

2.     Обработка фото на основе AI

Многим порой не нравится то, как они получились на фотографиях. В иных ситуациях нас не покидает ощущение, что «чего-то не хватает». В итоге каждый удачный автопортрет – это плод бессонных ночей наедине с компьютером и графическими редакторами.

С новыми смартфонами на это уже не придётся тратить время. К примеру, в F7 есть функция SelfieTune 2.0, которая использует в своих алгоритмах обработки фото Искусственный Интеллект. Второе поколение этой технологии позволит оптимизировать черты лица, исправить неровности, убрать круги под глазами и показать вас в лучшем свете. Более того, AI будет постоянно совершенствовать свое мастерство, запоминать предпочтения в обработке фотографий владельцем смартфона и в скором времени будет автоматически применять ваши любимые настройки.

В ручном режиме почти нет необходимости - интеллектуальная система настроит картинку оптимально
В ручном режиме почти нет необходимости - интеллектуальная система настроит картинку оптимально

Поэтому стоит попробовать OPPO F7 хотя бы для того, чтобы увидеть себя с лучшей стороны. “Себяшки” сделанные на F7 помогут взглянуть на себя с нового ракурса, о котором вы возможно и не подозревали. 25 Мп фронтальная камера гарантирует отличное качество селфи. Встроенный HDR-сенсор позволит увидеть, как будет выглядеть HDR фото еще до того, как оно будет снято. А стикеры дополненной реальности или Яркий режим украсят привычную реальность новыми красками.

3.     Распознавание лица за доли секунды

Как бы ни были хороши смартфоны с аппаратной точки зрения, самое ценное в них — это информация. Именно поэтому смартфоны должны быть приспособлены для защиты этой информации, но не превращаться в сложный в управлении сейф под видом телефона. OPPO F7 получил три вида разблокировки: по отпечатку пальца, по снимку лица и с помощью введения графического кода. Оба биометрических варианта разблокировки работают очень быстро — при повседневном использовании может показаться, что смартфон не заблокирован вовсе. А ещё они избавляют вас от лишних действий. AI, обеспечивающий работу смартфона сможет узнать своего хозяина, даже если на нем надета шапка, шарф или очки.

Быстрая разблокировка сканированием лица - один из признаков качественного современного смартфона
Быстрая разблокировка сканированием лица - один из признаков качественного современного смартфона

Также в смартфоне уделили внимание защите конфиденциальных данных - в F7 встроена безопасная клавиатура, которая используется при вводе паролей, а личные файлы можно поместить в специальный файловый сейф.

4.     2 SIM + слот для карты памяти

Практически все современные смартфоны либо не позволяют увеличивать объём памяти, либо позволяют, но для этого нужно будет забыть о второй SIM-карте. Обладателям OPPO F7 идти на компромисс не придется - смартфон получил лоток с тремя слотами, для двух SIM-карт и дополнительной карты памяти. Две SIM пригодятся не только за рубежом — зачастую случается, что у оператора на второй SIM более качественное покрытие LTE/4G за городом. И вы сможете переключиться на быстрый интернет без перестановки SIM-карт в корпусе — оба слота для симок поддерживают связь LTE/4G.

Полноценный слот 2x SIM и microSD стал редкостью, но в Oppo F7 он есть
Полноценный слот 2x SIM и microSD стал редкостью, но в Oppo F7 он есть

5.     Современные возможности управления смартфоном

Не все преимущества F7 будут видны в первую же секунду — некоторые из них относятся к разряду “однажды попробовал — привык навсегда”. Например, с технологией Smart Call можно ответить на звонок, стоит только поднести устройство к уху — больше не нужно запоминать, в какую сторону сдвигать экранные кнопки для того, чтобы “снять трубку”.

Все нужные функции и разные способы управления - отличительная особенность Color OS 5.0
Все нужные функции и разные способы управления - отличительная особенность Color OS 5.0

В фирменной оболочке ColorOS 5.0 очень много полезных функций, которые экономят время пользователю смартфона. Управление F7 можно сменить на полностью жестовое – немного времени на привыкание, и возвращаться назад к стандартной троице клавиш уже не захочется. Просто попробуйте управление музыкой свайпами по выключенному экрану - от подобных удобств сложно отказаться. Телефон поддерживает и режим разделенного экрана, благодаря которому можно одновременно переписываться в мессенджерах и смотреть видео на YouTube. А для тех, кто привык разделять работу и личную жизнь, есть возможность одновременно запускать разные приложения под разными учетными записями.

6.     Мощный и экономичный процессор

Обычно говоря о высокой производительности смартфона, подразумевают флагманские серии, начиненные самым передовым железом. Однако F7 тоже способен удивить своей мощностью. Операционная система ColorOS 5.0 на основе Android 8.1 c мощным процессором MediaTek Helio P60 и искусственным интеллектом гарантирует быструю и плавную работу даже в режиме высокой нагрузки.  Кроме того, она останавливает неактивные приложения и экономит заряд батареи, чтобы смартфон работал дольше. При этом смартфон не нагревается, даже когда речь идет о самых современных и прожорливых играх. А самое приятное — это то, что все эти преимущества доступны каждому — OPPO F7 может стать для вас отличным новым цифровым другом всего за 22 990 р.

MediaTek Helio P60 - быстрый современный процессор, разработанный специально для смартфонов с искусственным интеллектом
MediaTek Helio P60 - быстрый современный процессор, разработанный специально для смартфонов с искусственным интеллектом

7. Дизайн

Если вы мечтали о смартфоне с большим экраном, но вас всегда смущала перспектива пользоваться «лопатой», F7 подойдёт вам идеально. Тонкие рамки и минимальная «челка» позволили разместить 6-дюймовый экран в корпусе, по размерам близким к классическим 5-дюймовым смартфонам. Full HD+ экран занимает 88% лицевой панели устройства – с таким смартфоном одинаково удобно как работать с документами, так и смотреть фильмы.

Расцветки Oppo F7
Расцветки Oppo F7

А ещё он очень красивый. Когда вокруг солнце и яркие краски, хочется, чтобы смартфон тоже соответствовал этому празднику жизни. OPPO F7 предлагает 3 расцветки, которые подойдут как любителям классики, так и тем, кто любит пламенно-яркие гаджеты. Помимо огненно-красного и серебристого, напоминающего голубой лёд, оттенков, есть еще один необычный вариант, под названием “Черная Звезда”. В чем его отличие от любого другого черного смартфона, спросите вы? В том, что благодаря оптическому 3D-эффекту задняя панель переливается, словно ограненный бриллиант.

Oppo F7 в цвете «чёрная звезда»
Oppo F7 в цвете «Чёрная звезда»

При этом всё необходимое для того, чтобы смартфон оставался красивым долгие годы, уже в комплекте! С покупкой F7 вы получаете силиконовый чехол и пленку на экран, нанесенную заводским способом.

Oppo F7
Oppo F7

Меломаны тоже будут довольны – привычный разъем для наушников 3,5 мм на месте, и это при том, что в последнее время смартфоны без привычных разъёмов и слотов стали, к сожалению, модной тенденцией.

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Автор
Ferra.ru
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