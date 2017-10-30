Обзор смартфона Oppo R11: хорош во всём, но особенно в фото

8.5 /10 Оценка по версии Ferra

Oppo R11 Плюсы хорошая двойная камера

хорошая селфи-камера

можно переключаться между тыловыми камерами во время съёмки

быстрый и точный сенсор отпечатка пальца Минусы нет NFC

качество фото- и видеосъёмки ночью могло бы лучше

Больше камер, больше мегапикселей — рецепт нового смартфона Oppo R11. Разбираемся, сможет ли Oppo R11 стать первым инструментом для заядлых «инстаграмщиков» и во сколько он им обойдётся.

Характеристики

Oppo R11 Операционная система Android 7.1.1 Nougat Экран 5,5”, 1920x1080, 16:9, AMOLED, 401 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 660 MSM8956, 8 ядер (4x Kryo 260 2,2 ГГц + 4x Kryo 260 1,84 ГГц) Графика Adreno 512 Оперативная память 4 ГБ Накопитель 64 ГБ, слот для microSD (до 256 ГБ) Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС Камеры Основная: двойная

разрешение матрицы: 20 Мп & 16 Мп

съёмка видео: до 3840x2160@30 FPS

диафрагма: f/2.6 & f/1.7 Фронтальная

разрешение матрицы: 20 Мп

диафрагма: f/2.0 Аккумулятор 3000 мАч, несъемный Размеры 155x75x7 мм Масса 150 г Цена на момент публикации около 30 тысяч рублей

Внешний вид



Oppo R11

Не будем скрывать, Oppo R11 очень напоминает сами знаете какой смартфон. Одновременно с тем у него очень тонкий корпус. Это, скорее, просто факт, чем достоинство, ведь не все любят тонкие смартфоны, да и гонка «у кого тоньше» уже, хвала небесам, закончилась.



Oppo R11

Грани Oppo R11 одновременно плавные, но резкие. Держать телефон в руке или же брать его со стола не сложно, даже не смотря на его тонкость. Unibody-корпус сделан из алюминия с типичными пластиковыми вставками, разделяющими элементы-антенны. Передняя панель — целиком стеклянная. Любопытно, что на экран уже приклеена защитная плёнка: забота о потребителе или сомнение в устойчивости используемого стекла? Будем надеяться, что первое.



Oppo R11

Гаджет достаточно большой, так как обладает 5,5-дюймовым экраном и далёк от последнего модного веяния делать дисплей во всю площадь лицевой панели. Впрочем, рамки по бокам достаточно тонкие. А вот сверху и снизу производитель не стал жалеть места. Над дисплеем находится динамик и фронтальная камера с 20-мегапиксельным сенсором, о которой мы в подробностях расскажем ниже. Под дисплеем в один ряд расположены сенсор отпечатка пальцев, который также выполняет функцию кнопки «Домой», и сенсорные же клавиши «Назад» и возвращения к списку недавно использованных приложений.



Oppo R11

Клавиша блокировки — на правой грани, там же находится лоток, в который можно установить либо две SIM-карты, либо одну «симку» и microSD-карту. Две отдельные кнопки громкости — на противоположном боку. Все три механические клавиши имеют резкие края, так что нащупать их проще простого.



Oppo R11

В плане разъёмов Oppo R11 можно назвать консервативным смартфоном. На его нижней грани, к примеру, можно найти 3,5-миллиметровый разъём для наушников, что отлично. Но также есть и USB-порт, но не Type-C, а micro-USB. Хотя на практике это не особо большая потеря. Также на нижней грани имеется мультимедийный динамик.



Oppo R11

Дисплей и звук

5,5-дюймовый дисплей Oppo R11 имеет разрешение Full HD — 1920х1080 пикселей, которое сейчас можно назвать самым распространённым. Это отчасти вопрос вкуса — достаточно ли его для подобной диагонали или нет. На мой взгляд, более чем. К тому же более высокое разрешение не только бы увеличило за собой цену, но и послужило бы лишней нагрузкой на аккумулятор.



Oppo R11

Яркость дисплея могла бы быть выше. В большинстве ситуаций вам её будет хватать, а вот в сильно солнечную погоду придётся уйти в тень, чтобы лучше видеть изображённое на смартфоне. В то же время, с контрастностью нет никаких проблем, так как экран выполнен по технологии AMOLED. Цвета сочные, углы обзора прекрасные.

В целом, для 99% пользователей этого вполне достаточно. Конечно, я не могу не упомянуть про завышенную цветовую температуру, заметное отклонение гаммы и отнюдь не лучшую цветопередачу. Но, если всё это хорошо видит колориметр, то в глаза это не бросается и на ощущения влияет в данном случае не очень сильно.

Результаты теста дисплея Oppo R11 Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 393/1 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) бесконечн Цветовой охват (sRGB) (90-100% = идеал, больше = хуже) 97 % DeltaE (меньше = лучше) 8,5 Гамма (идеальная — 2,2) 2,4 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 8500

Динамик у телефона один — на нижней грани. Он играет вполне сносно, но громкость у него скромная. Всё, что не два последних деления — тихо. В плане качества я бы отметил, что не хватает детализации — сказывается малая мощность. Также он слабовато справляется с рок- и метал-композициями, где становится трудно различить отдельные инструменты.

Камеры

В Oppo R11 производитель определённо сделал ставку на любителей мобильной фото- и видеосъёмки. Во-первых, аппарат имеет сдвоенную тыловую камеру: одна на 16 Мп, другая — на 20 Мп. Во-вторых, даже фронтальная камера обладает матрицей разрешением 20 мегапикселей. Конечно, сами по себе мегапиксели — не обязательно залог успеха. Но, как минимум, заявка на успех. На деле, правда, всё не совсем однозначно.

Начнём с того, что камеры обладают всей популярной ныне функциональностью: съёмка видео в 4К, портретный режим с размытием фона, оптический зум, замедленная съёмка, бьютификатор и панорамные снимки. Определённо не хватает только одного — оптической стабилизации. И если на широкоугольной камере это еще не так страшно, то на второй камере с более узким углом тряска рук во время видеосъёмки весьма заметна.

Очень порадовало, что, в отличие от, например, Xiaomi Mi A1 (обзор), для съёмки видео можно использовать любую тыловую камеру и даже переключаться между ними, не останавливая запись. Видеоряд получается отличным даже в 4К-разрешении, картинка отличная, цвета сочные, просадки частоты кадров днём не заметно, но уж больно не хватает стабилизации. Вечером, соответственно, качество заметно похуже.

Перейдём к фото. Зачастую при фотографировании в автоматическом режиме хочется сделать снимок темнее с помощью коррекции экспозиции, но здесь этот ползунок расположен не очень удобно, и периодически вместо него случайно переключаешь сам режим съёмки.

Днём и при достаточном освещении снимки получаются хорошими. Оттенкам несколько не хватает насыщенности, зато радует высокая детализация — фотографии можно увеличивать и обрезать в разумных пределах. При недостаточном освещении становятся заметны шумы, а сделать хороший снимок становится проблематичным. Портретный режим с искусственным замыливанием фона работает, на мой взгляд, так себе. Снимки получаются пересвеченные, не всегда размывается всё, что, по идее, должно быть размыто. Хочется выключить этот режим и уже снять в обычном, пусть не таком «глубокохудожественном», но зато с более приличным результатом. По-моему, Xiaomi Mi A1 справляется с этой задачей лучше.

Присутствует и ручной режим съёмки, но он неполноценный: нельзя поставить выдержку короче секунды. А, как вы понимаете, в таком случае без штатива сделать удачный снимок не получится. Но всё ещё можно регулировать цветовую температуру, ISO и фокусное расстояние.

Фронтальная камера понравилась: она умеет делать снимки и видео с хорошей детализацией. Но, к сожалению, делает это далеко не всегда, так что иногда приходятся снимать несколько дублей.

Софт и производительность



Результаты тестирования Oppo R11 в Antutu Benchmark





Oppo R11 базируется на чипе Qualcomm Snapdragon 660. С одной стороны, чип современный и весьма производительный. Даже на Snapdragon 625 большинство казуальных приложений (не игр) работает без каких-либо видимых задержек, а уже на 660-м, который намного мощнее, проблем тем более не возникает. Но возникает досадное чувство, потому что менее дорогой, но не менее хороший во многих отношениях Xiaomi Mi 6 (обзор), оснащается еще более производительным Qualcomm Snapdragon 835.

Память также не вызывает вопросов. Оперативной — 4 ГБ, чего хватит с запасом. Тем более, что фирменная оболочка весьма активно выкидывает из «оперативки» всё, что можно выкинуть. Ёмкость накопителя — 64 ГБ. Для тех, кто привык много всего хранить на смартфоне, есть поддержка карт miсroSD объёмом до 256 ГБ. А вот если вы еще и сразу две симки хотите использовать, то придётся выбирать что-то одно.

Смартфон работает под управлением Android 7.1.1 Nougat, но «гугловскую» ОС сложно разглядеть за фирменной оболочной ColorOS. Она представляет собой неплохую, хоть и немного диковинную смесь из интерфейсов Android и iOS. Например, заядлому пользователю Android понадобится время, чтобы привыкнуть, что свайп вниз открывает только список уведомлений. Чтобы открыть панель управления, нужно свайпнуть вверх. Причём открывшееся меню больно напоминает то, что можно найти на iOS. В остальном же ColorOS всё-таки — в основном, привычный «Андроид».

Автономная работа



Время автономной работы Oppo R11

Аккумулятор на 3000 мАч для такого тонкого корпуса — весьма неплохо, всё могло быть гораздо хуже. Однако, вместе с современным процессором, батарея такой ёмкости даст вам день-полтора работы без подзарядки. А по результатам наших тестов, Oppo R11 в типичных задачах может продержаться даже дольше некоторых конкурентов с чуть более ёмкими аккумуляторами.

Конкуренты

Oppo R11 Xiaomi Mi Note 3 Huawei Nova 2 Plus Операционная система Android 7.1.1 Nougat, ColorOS Android 7.1 Nougat, MIUI Android 7.0 Nougat, EMUI 5.1 Экран 5,5”, 1920x1080, 16:9, AMOLED, 401 ppi 5,5”, 1920x1080, 403 ppi, IPS 5,5”, 1920x1080, 403 ppi, IPS Процессор Qualcomm Snapdragon 660 MSM8956, 8 ядер (4x Kryo 260 2,2 ГГц + 4x Kryo 260 1,84 ГГц) Qualcomm Snapdragon 650 MSM8956, 8 ядер (4x1,4 ГГц Cortex-A53 & 2x1,8 ГГц Cortex-A72) HiSilicon Kirin 659, 8 ядер (4 x 2,36 ГГц Cortex-A53 & 4x1,7 ГГц Cortex-A53) Графика Adreno 512 Adreno 510 Mali-T830 MP2 Оперативная память 4 ГБ 6 ГБ 4 ГБ Накопитель 64 ГБ, microSD (до 256 ГБ) 64 ГБ 64 ГБ, microSD (до 256 ГБ) Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС Камеры Основная: двойная

разрешение матрицы: 20 Мп & 16 Мп

качество видео: до 3840x2160@30 FPS

диафрагма: f/2,6 & f/1,7 Фронтальная

разрешение матрицы: 20 Мп

диафрагма: f/2.0 Основная: двойная

разрешение матрицы: 2x 12 Мп

качество видео: до 3840x2160@30 FPS

фокусное расстояние: 57 мм & 27 мм

диафрагма: f/2,6 & f/1,8 Фронтальная

разрешение матрицы: 16 Мп Основная: двойная

разрешение матрицы: 12 Мп & 8 Мп

качество видео: до 1920x1080@30 FPS

диафрагма: f/1,8 Фронтальная

разрешение матрицы: 20 Мп Аккумулятор 3000 мАч, несъемный 3500 мАч 3340 мАч Размеры 155x75x7 мм 150x76x9 мм 154x75x7 мм Масса 150 г 164 г 169 г Цена на момент публикации ~ 30-35 000 рублей 22 000 рублей 22 000 рублей

На момент написания статьи Oppo R11 еще нельзя найти в российской рознице, а презентация намечена на 16 ноября, но за рубежом его цена варьируется около отметки примерно в 30 000 рублей в пересчёте на наши деньги.

Xiaomi Mi Note 3



Xiaomi Mi Note 3

За сравнимые деньги, а иногда и дешевле, выбор вполне себе существует. Но мы остановимся на двух моделях. Например, Xiaomi Mi Note 3 (не путать с Redmi Note 3 Pro), можно заказать из Китая за заметно меньшие деньги. Его и Oppo R11 объединяет одна и та же диагональ и разрешение дисплея (но у Xiaomi экран выполнен по технологии IPS) и очень схожие системы-на-кристалле. Однако для Xiaomi Mi Note 3 китайский производитель выбрал камеру из своего топового Mi 6. Она хоть и имеет меньше разрешение, но снимает очень хорошо. Плюс у Xiaomi Mi Note 3 немного более ёмкий аккумулятор, благодаря чему у вас будет шанс растянуть его автономную работу почти до двух суток, и целых 6 гигабайт ОЗУ — сейчас это даже чересчур много, но кто знает, что будет через год.

Huawei Nova 2 Plus



Huawei Nova 2 Plus

Потягаться с Oppo R11 по качеству снимков может и Huawei Nova 2 Plus, который также обладает 20-мегаписксельной фронтальной камерой. И она способна на очень хорошие снимки. А вот от тыловой двойной камеры ожидаешь большего. Также этот смартфон может похвастать отличным звуком и хорошим экраном, но по производительности он прилично отстаёт от Oppo R11.

Заключение

Oppo R11 — не самый простой выбор. У него определённо много достоинств. Например, он отлично выглядит и имеет свои узнаваемые черты несмотря на очень заметную схожесть с iPhone. Благодаря тонкому корпусу смартфон выглядит и ощущается очень изящным, но не скользит в руке и удобен в повседневном использовании. У меня ни разу не было проблем взять его со стола, также ни разу он не пытался выскользнуть.





Дисплей оставляет хорошее впечатление: он большой (5,5 дюйма), с очень хорошей контрастностью (благодаря использованию AMOLED-матрицы), но вот калибровка цветов оставляет желать лучшего. Хотя, на любительском уровне это вряд ли заметно. Звук неплохой, но ничего отличительного в нём нет.

С производительностью проблем нет и вряд ли они возникнут в ближайший год, если мы говорим про простые ежедневные приложения. Всё-таки для игр в очень хорошем качестве нужно что-то помощнее. Но и с Snapdragon 660 можно поубивать время в игрушки. Благо, также есть достаточно много встроенной памяти.





Наконец, самое главное, на чём нельзя не сделать акцент — камеры. С одной стороны, их снимки обладают очень хорошей детализацией благодаря использованию матриц с высоким разрешением. С другой стороны, в ночное время это оборачивается шумами и, в целом, не самым лучшим качеством. Мне понравилось, что в режиме видеосъёмки можно на лету переключаться между одной тыловыми камерами с различным фокусным расстоянияем (примерно двукратный зум). Однако, отсутствие оптического стабилизатора портит впечатление, ведь никому не нравится дергающееся видео. Что же касается фото, то можно получить хорошие снимки, только не всегда с первого раза.

В общем и целом, Oppo R11 кажется очень сбалансированным смартфоном. Единственный вопрос вызывает цена — будут ли готовы люди платить за не очень известную у нас марку 30 000 рублей, либо же предпочтут что-то более скромное по характеристикам, но из более известных в России брендов.

8.5 /10 Оценка по версии Ferra

Oppo R11 Плюсы хорошая двойная камера

хорошая селфи-камера

можно переключаться между тыловыми камерами во время съёмки

быстрый и точный сенсор отпечатка пальца Минусы нет NFC

качество фото- и видеосъёмки ночью могло бы лучше

Редакция Ferra.ru выражает благодарность Елизавете Ширеновой за участие в фотосессии