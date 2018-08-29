Все остальные смартфоны — для нищих! Обзор Huawei Mate RS Porsche Design за 135 тысяч рублей

8.5 /10 Оценка по версии Ferra

Huawei Mate RS Porsche Design Плюсы Дизайн и вправду очень «дизайнистый»

Самый выносливый имиджевый смартфон

Один из лучших AMOLED-дисплеев среди флагманов на Android

Почти всемогущие фотокамеры

Очень быстр в приложениях и почти не стареет в этом плане Минусы Игры осиливает с болью, нагревом и страданиями

Качество видеозаписи - так себе

Звук в наушниках не флагманский

Селфи-камера не дотягивает до конкурентов

Экранный сканер отпечатков в реальности малополезен

Добро пожаловать в мир распальцованных флагманских смартфонов! Входной билет в виде iPhone X б/у обойдётся вам дёшево — от 60 тысяч рублей. Минимальная комплектация новенького Samsung Galaxy Note 9 влетит в 70 тысяч, потому что смартфон вышел недавно и в б/у почти не фигурирует. А верх элитного потребления среди флагманов с хорошими характеристиками... совместное дитя китайского Huawei и немецкого Porsche — от 135 до 165 тысяч рублей! Почему за смартфон-«полукровку» просят такую сумму, и что происходит, когда ты привыкаешь к смартфону за две тысячи евро, я сейчас вам расскажу.

Неужто сам маэстро Порше нарисовал китайский смартфон?

Такой обзор начать бы с «уникального пользовательского опыта» и «невероятных инноваций», но обзорщецкая натура не позволяет.

Итак, дамы и господа, первое, что нужно знать о модели Mate RS Porsche Design — в ней нет почти ничего общего с любым из выпущенных Mate, да и создатели во-о-о-н того Porsche Cayenne или Panamera, припаркованных у жилого комплекса, не имеют к этому мобильнику никакого отношения.



Porsche Design сегодня - это такой подвид гламура. Как Dolce & Gabbana, только для немецких бизнесменов

Дизайн-ателье Porsche Design основал Фердинанд Александр Порше — внук «того самого» Фердинанда Порше, который ранее создал автомобильный бренд. И он же сын Ферри Порше, который «рулил» легендарной компанией, пока Фердинанд Александр предпочитал не связываться с управленческими должностями и настройкой двигателей-подвесок, а заниматься дизайном в своё удовольствие.

Многие читатели в этот момент подумают «ну, конечно — мажор на сверхприбылях семейной фирмы решил не пачкать руки и духовно богатеть». Но история показала, это не так — просто основатель Porsche Design предпочитал быть «на своём месте» и делать то, что получается лучше всего.

И ведь с чувством вкуса у Фердинанда Александра всё было в порядке, ведь именно он нарисовал самый первый Porsche 911 — автомобиль образца 1964 года, который даже спустя 50 лет с аналогичной (но подтянутой в дань эпохе) внешностью не выглядит устаревшим и всё ещё пользуется спросом.



Создатель облика Porsche 911, Фердинанд Александр Порше (1935-2012)

В 1972 году талантливый дизайнер устал рисовать автомобили и открыл студию Porsche Design, которая занималась выпуском всякой гламурной ерунды стильной атрибутики богатых мужчин, в которую входят: обувь, очки, ручки, сумки и часы с немецким качеством и пониманием роскоши.

Фердинанд Александр уже 6 лет не с нами, но дело его живёт — в дизайн-студии Porsche Design (теперь уже не в Германии, а в Австрии) ребята зарабатывают деньги и рисуют всячески модные штуковины. До китайских смартфонов, как видите, тоже очередь дошла, потому что клиент всегда прав.

А автопроизводитель Porsche, конечно, «в доле» (товарный знак стоит дорого, за его использование с отсылками к машинам нужно отстёгивать процент), но напрямую к фешенебельным аксессуарам отношения не имеет и живёт спокойную жизнь под крылышком Volkswagen.

Huawei как Volkswagen — не смог стать Porsche своими силами, но купил готовенькое

Историческая справка, в действительности, никого не волнует — в рекламе смартфона фигурирует Porsche 911 (потому что за имя «уплочено» — нужно отрабатывать машинками), потенциальные покупатели тоже будут кивать на штутгартского автопроизводителя, чтобы мобильник казался более значимым, чем он есть на самом деле. Ну, что ж, тогда и я попытаюсь найти что-то общее между Huawei Mate RS Porsche и автомобилями.

С технической точки зрения «Хуавей-Порш» — облагороженная разновидность P20 Pro с приятным глазу дизайном и небольшими улучшениями.



За исключением экрана и сканера отпечатков это один и тот же смартфон

Если вы считаете, что таких изменений недостаточно для того, чтобы нести на себе логотип Порше, вспомните о том, что Porsche Cayenne — это «рабоче-крестьянский» Volkswagen Touareg с некоторыми доработками, Porsche Macan — облагороженная Audi Q5. И даже если копнуть выше у других немцев, окажется, что Rolls-Royce внутри — это «депутатская» BMW седьмой серии в обёртке для нуворишей. И ничего — народ покупает и нахваливает. Потому что отделка не менее важна, чем фундамент.



Смартфон Porsche в виде люксовой версии Huawei P20 Pro - это почти как Porsche Cayenne, под которым скрывается чуть тюнингованный Volkswagen Touareg

Я так и представляю, как китайцы пришли с чемоданом денег в Porsche Design и сказали: «Мы очень любим iPhone X, обожаем его, но работаем в Huawei и должны придерживаться своего пути. Нарисуйте нам, пожалуйста, Айфон Икс, только не совсем Айфон».

А им в ответ: «Найн! Дас Айфон Икс ист шрот!» и ультиматумы в ответ. И за это немецким друзьям низкий поклон — не зря едят свой хлеб, и не позволили изуродовать мобильник, который стал «лицом» Huawei.

«Лухари экспириенс» на ощупь…

Как человек, который изучил редакционный P20 Pro вдоль и поперёк, я гарантирую вам, что по внешности и ощущениям в руке Mate RS и всё тот же P20 Pro — абсолютно разные смартфоны.



Самсунгово? Да, но и своих черт хватает

Во-первых, форма корпуса. Изогнутый AMOLED-экран — давняя визитная карточка Samsung, но Porsche Design даже с гибким экраном в распоряжении не стали «натягивать сову на глобус». Экран заходит за боковые панели лишь на самом кончике, чтобы добиться той самой «боковой безрамочности». Выреза в экране нет (аллилуйя!), сканер отпечатков переехал с передней панели назад, на высвободившееся место чуть дотянули экран и чуть ниже разместили надпись «Porsche Design». Я и сам не люблю кричащие шильдики на «морде лица» смартфонов, но, если при взгляде на P20 Pro друзья зубоскалили и говорили «купил поддельный iPhone X?», то очевидно заводская надпись PORSCHE вселяет в любителей шутить трепет. И только потом выясняется, что это не смартфон из комплектации спорткроссовера Cayenne, а обычный Хуавей «по мотивам».



Среди глазастых на камеры флагманов этот едва ли не самый стильный

Во-вторых, минимум пошлостей и дизайна ради дизайна. В P20 Pro, например, рядом с кругляшом фронтальной камеры для симметрии сделали круглым разговорный динамик — в Porsche RS прорезь плоская, а динамик при этом звучит даже лучше. Никаких торчащих камер на задней панели! Всё вровень с корпусом, «сборный выхлоп» из тыловых камер не выглядит плоским, как в Galaxy S9+, и не выглядит уродищем, как во всех пародиях на iPhone X.

В-третьих, цвет. Хотите — верьте, хотите — нет, но Mate RS очень похож по окраске на Porsche 911 GT2 RS в цвете GT Silver. Это такой тёмно-серый, почти хромовый «металлик», в котором стеклянный смартфон выглядит добротным мускулистым металлическим агрегатом. Задняя крышка, конечно, маркая, но в любой степени загрязнения не такая скользкая, как в P20 Pro. А вот зауженные глянцевые боковые грани — так себе идея. Спасибо, что смартфон с изогнутым экраном не режет руку, как Galaxy S6 edge, и не ощущается «коровушкой», как Galaxy S8+, но боковины скользкие, и это огорчает.



Чёрный Huawei Mate RS в действительности близок по цвету к хромово-серебристому Porsche 911 GT2 RS

Зато радует тонкий, качественный и хваткий чехол с окном, в котором, как на приборной панели старых, «аналоговых» немецких машин появляется доклад о времени, уведомлениях и количестве пройденных шагов. Вроде бы банальный шаг, но шрифты выглядят лучше, чем у любого из конкурентов.

Ненавижу чехлы, плёнки и защитные стёкла, но этот кожаный чехол действительно качественный и идеально прилегает к корпусу

Сканер отпечатков в дисплее — оригинально, но не такая уж необходимость. Раньше сканер «тупил», теперь работает быстрее, но нащупать привычный сканер на задней панели всё же удобнее, чем дольше ждать, пока сканер на лицевой панели разблокирует систему. А в большинстве случаев (кроме вечера и ночи) разблокировка сканированием лица работает быстрее.



Ведь можно не копировать iPhone, если захотеть!

Мы тут с вами на сайте, разумеется, все величайшие эксперты по дизайну, но на мой (заевшегося обзорщика) взгляд Huawei Mate RS — один из самых приятных глазу флагманов 2018 года.



Боковые панели в Huawei P20 Pro (сверху) гораздо менее скользкие, чем зауженные глянцевые бока Porsche Design RS

Если отбросить в сторону всех флагманов-«позорников» с дизайном iPhone X, остаётся Samsung, который выглядит неплохо, но неотличимо от старой модели, Motorola с интересным дизайном, который выглядит чуть странно из-за необходимости «лепить» модули, да пухлые Sony взамен угловатых любимых всеми «кирпичей» времён XZ Premium. Разве что HTC U11+/U12+ всё ещё выглядят привлекательно, да ещё парочка супер-безрамочных китайфонов Oppo Find X/Vivo NEX. И, поправьте меня, ни HTC ни Oppo/Vivo по престижу до флагманов Huawei уже/ещё не дотягивают. Даже без добавленной стоимости, которую создаёт слово Porsche в названии.



Никаких лишних вырезов для динамика там, где динамика нет

…и Хуавей обыкновенный «в душе»

После милой внешности дизайн операционной системы впечатляет слабо. Да, отличные «обои» все как на подбор, и органично перерисованные значки (но не все — даже среди стандартных есть приложения с обычным ярлыком EMUI). Но во всём остальном это Huawei P20/P20 Pro, господа, поэтому решительно ничего нового в Android супер-дорогого Huawei нет. А иные новые модели Huawei (Nova 3, к примеру), по оформлению местами даже лучше, чем этот флагман.

Самый классный AMOLED-экран среди новых флагманов

Я долгие годы слушал нелепые «отмазки» китайцев на тему «почему в смартфонах не нужны Quad-HD дисплеи». Сначала политика партии звучала как «вы всё равно не заметите разницы», потом «смартфоны будут слишком быстро разряжаться». Xiaomi и OnePlus до сих пор не осиливают сверхвысокую чёткость экрана. ZTE почти осилил, но потом чуть-чуть умер, Huawei до сих пор считал это полумерами и «колхозил» Quad HD только в виде IPS-матриц в удешевлённые версии флагманов («простой» Mate 10, например).

Но вот передо мной Porsche RS с Quad HD AMOLED и 4000 мАч… и, знаете, что? Он работает столько же, сколько P20 Pro с заметно менее чётким Full HD-экраном! Двое суток в умеренном режиме использования, сутки — в очень активном.

В кои-то веки во флагмане Хуавей изображение на дисплее стало настолько качественным, насколько ему полагается. Потому что, если читать с экрана P20 Pro можно было без проблем, то фотографии выглядели на уровне «ладно, сойдёт», а качественные фильмы по картинке слабо отличались от какого-нибудь BDRip-720p. Никакого сравнения с флагманами LG и Samsung (не говоря уже об iPhone X) быть не могло.

Характеристики дисплея режим «Обычные цвета» Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 500/1 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) ∞ Цветовой охват (sRGB) (90-100% = идеал, больше = хуже) 95% DeltaE (меньше = лучше) 2,2 Гамма (идеальная — 2,2) 2,4 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 6700K

Но теперь — может! Вы, наверное, удивитесь тому, что экран Huawei Mate RS Porsche Design настолько же качественный, как в Samsung Galaxy S9+, только ещё и намного более яркий. Да-да, Самсунг любит пихать в рекламу маркетинговые 600+ кд/м2, но все эти цифры достижимы только на короткий срок, только в режиме авто-яркости, когда этого захочет автоматика. В остальных случаях S9+ в ручном режиме выдаст вам максимум 380 кд/м2 яркости. Для AMOLED достаточно, но не впечатляет.

Так вот, Mate RS выдаёт 500 кд/м2! С правильной цветопередачей (не в авто-режиме, но в специальной настройке для снобов) и всегда, когда вам это будет нужно, а не время от времени! Конечно, iPhone X с его 700 кд/м2 ещё круче, а дисплеи Samsung гораздо лучше приспособлены к HDR-видео (на будущее), но среди Android-флагманов последних лет настолько же яркого AMOLED в ручном режиме больше нет ни у кого.

Чёткость и углы обзора? Отличные! Pentile (небольшую потерю чёткости в сравнении с IPS), наверное, можно углядеть, если прилипнуть к экрану, но ничего с IPS Quad-HD поблизости не было, а после P20 Pro качество изображения выше всяких похвал. Даже с учётом небольшого преломления по краям из-за завёрнутого «на бока» дисплея.

Звук отличается от P20 Pro минимально, но в лучшую сторону — громкость примерно такая же, но Mate RS чуть более звонкий за счёт того, что разговорный динамик то ли лучше «дышит» с новой прорезью, то ли это просто другой динамик. В наушниках тоже никаких откровений, и это уже не комплимент — флагманы Samsung, LG и Sony играют намного более качественно.

Камеры такие же, как в P20 Pro, но вам будет казаться, что они лучше

Казаться будет потому, что экран более качественный, и поэтому фото в галерее выглядят «на все деньги», а не «придушенными» до растянутого на 6 дюймов Full HD.



Пример фото на камеру Porsche Design Huawei Mate RS



Пример фото на камеру Porsche Design Huawei Mate RS



Пример фото на камеру Porsche Design Huawei Mate RS

Вряд ли стоит пересказывать все нюансы работы камер, которые мы сравнили с Samsung Galaxy S9 и флагманом Sony Xperia XZ2. Но, если вы не вникали в суть P20 Pro, помните, что в Mate RS есть «просто» камера с хорошей адаптацией к ночной съёмке, монохромная камера (для «духовно богатых» фото и красивого размытия на цветных снимках) и «зум-камера» для фотографий с приближением 3x без потерь в качестве и 5x почти без потерь в качестве. А ещё есть сверхзамедленная съёмка, «искусственный интеллект» (выбор режима съёмки в зависимости от того, что у вас в кадре — люди, животные, пейзажи, еда, документы и т.д.) и такие приятные «фишки» Leica, как цветные фильтры, которые мягко регулируют насыщенность кадра.



Пример фото на камеру Porsche Design Huawei Mate RS



Пример фото на камеру Porsche Design Huawei Mate RS



Пример фото на камеру Porsche Design Huawei Mate RS

Для ночной съёмки фото это самый крутой смартфон (как и P20 Pro) среди всех существующих. Для дневной — в некоторых ситуациях Galaxy S9 или HTC U12+ снимают лучше, в некоторых — хуже. Хромает только (традиционно для Хуавея) качество видеозаписей, и с этим ничего не поделать. Если вы снимаете видео чаще, чем фото — это смартфон не для вас.

А если любите фото, достаточно включить режим HDR, выбрать степень насыщенность из трёх ступеней «плёнки Leica» — и вы непобедимые в фотосъёмке днём! А в режиме «ночь» — и ночью тоже. Можно фотографировать и в авто-режиме, но «программа максимум» — это именно HDR, и, желательно, с фокусировкой на тёмном участке фото. Нажимаете в тёмный угол, готовитесь снимать. Картинка кажется пересвеченной, и вы уже жалеете о своём выборе, но нажимаете спуск — и, о чудо! Смартфон «вытягивает» фото лучше, чем если бы вы снимали в «Авто» с искусственным интеллектом! Бывают и исключения, когда HDR неуместен, но в большинстве случае рецепт хорошего фото выглядит именно так — уж поверьте на слово.



Пример фото на камеру Porsche Design Huawei Mate RS



Пример фото на камеру Porsche Design Huawei Mate RS



Пример фото на камеру Porsche Design Huawei Mate RS



Пример фото на камеру Porsche Design Huawei Mate RS

Покупать - не покупать?

Тут и думать нечего — конечно же… нет. И не потому, что смартфон плохой. Наоборот — другого такого с Quad HD + автономностью на 2 суток + настолько мощным процессором + настолько крутой камерой для фото + приятным дизайном не как у iPhone X просто нет. И не будет, судя по последним тенденциям.

Но недостатки тоже есть, и о них тоже стоит говорить даже после всех «вау-эффектов» и общем положительным впечатлениям. Потому что по видеосъёмке смартфон хромает, звук в наушниках тоже совсем не элитный, для игр подходит плохо (вроде бы тянет, но превращается в «кипятильник» судя по температуре корпуса. И, чего уж там, фронтальная камера за бешеные деньги могла быть лучше. Но более качественной камеры у Huawei просто нет, поэтому её просто переставили из P20 Pro.

И доплачивать за всё это порядка 80 тысяч рублей (в сравнении со среднестатистическим «просто флагманом» Huawei P20 Pro) точно не стоит.

Зачем тогда этот смартфон? Примерно затем же, зачем Volkswagen (мама и папа нынешнего Porsche) «прыгал выше головы», когда создавал Bugatti. На каждом выпущенном экземпляре Bugatti компания теряет минимум 5 миллионов евро! Но в условиях, когда нужно «показать Кузькину мать» и отмыться от репутации концерна-производителя ширпотреба, все средства хороши. Поэтому Mate RS может даже не продаваться — идея состоит в том, что дорогу осилит идущий. Точнее, в нашем случае, стучащийся в двери вакантного кабинета, откуда недавно вынесли труп Vertu.

Но в Китае его берут. Дело в том, что в Поднебесной всяческие Huawei Porsche Design (а нынешний Mate RS — уже третья модель в этой серии) очень любят патриотично настроенные чиновники и бизнесмены. В России «поддержка отечественного производителя» — это такой завуалированный призыв начать писать анекдоты или ругать правительство, но отличие состоит в том, что пока в России показывают «прототип — наш продукт», китайцы сквозь кровь и пот прошли путь от поддельных Nokia до конкуренции за звание лучших производителей смартфонов в мире, и такого «отечественного производителя» в Китае готовы поддержать даже те, кто в иных случаях покупал бы iPhone X в какой-нибудь спецверсии.

Как кровопролитные войны приносили прогресс в медицину и технику, так и наступление китайцев на «святая святых» в смартфонах принесёт нам новые хорошие модели не только производителей из Поднебесной, но и их конкурентов. Пусть даже без шильдика Porsche и красивой маркетинговой истории.

Huawei Mate RS Porsche Design Операционная система Android 8 Nougat Экран 6,0”, 2880x1440 (18:9), OLED, 538 ppi Процессор HiSilicon Kirin 970, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,8 ГГц + 4x Cortex-A73 2,4 ГГц) Графика Mali-G72 MP12 Оперативная память 6 Гбайт Постоянная память 256/512 Гбайт Связь 4G (LTE Cat. 18), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC Камеры тыловая: 40 Мп, с автофокусом, f/1.8, сенсор 1/1.7”, съёмка видео 3840x2160 (60 fps), 1280x720 (960 fps) тыловая дополнительная: монохромная, 20 Мп, с автофокусом, f/1.6, сенсор 1/2.7” тыловая зум-камера, 8 Мп, f/2.4, сенсор 1/4”, зум 3x фронтальная: 24 Мп, с автофокусом, f/2.0 Аккумулятор 4000 мАч, несъемный Размеры 153x72.5x8.5 мм Масса 183 г Водозащита IP67 Цена на момент публикации 135/165 тысяч рублей

8.5 /10 Оценка по версии Ferra

Huawei Mate RS Porsche Design Плюсы Дизайн и вправду очень «дизайнистый»

Самый выносливый имиджевый смартфон

Один из лучших AMOLED-дисплеев среди флагманов на Android

Почти всемогущие фотокамеры

Очень быстр в приложениях и почти не стареет в этом плане Минусы Игры осиливает с болью, нагревом и страданиями

Качество видеозаписи - так себе

Звук в наушниках не флагманский

Селфи-камера не дотягивает до конкурентов

Экранный сканер отпечатков в реальности малополезен