7 новых фишек самых крутых смартфонов в 2018 году: всё о топовом чипе Qualcomm Snapdragon 845

У Qualcomm есть традиция: каждый декабрь (но чуть раньше 31-го числа) они представляют свой самый мощный мобильный процессор очередного поколения. На днях компания представила чип Snapdragon 845, и мы рассказываем, что какие фичи он принесет в смартфоны.

Всего лишь процессор — почему это важно?

Компаний, разрабатывающих (не «производящих», потому что многие из них физическое изготовление отдают партнёрам с фабриками) чипы для смартфонов, довольно много, но тех, что ведут индустрию вперед, можно перечитать по пальцам: Apple, Samsung, Qualcomm, ну и, пожалуй, Huawei/HiSilicon, пока что по большей части повторяющая за первыми тремя, но делающая это по-китайски стремительно.

Да, смартфон — это не только процессор. Но последний отвечает отнюдь не только за то, чтобы на гаджете шли всё более красивые игры. В действительности его не совсем правильно называть просто процессором — это система-на-чипе, состоящая из кучи блоков, каждый из который выполняет свою функцию. Один молотит числа, другой обрабатывает картинку с камеры, третий хранит самые секретные данные. По сути эта система и очерчивает границы возможного для конечного устройства — смартфона. И даже если, скажем, Sony выкатит модуль камеры, снимающий видео огромном разрешении, обрабатывать этот поток придётся процессору. Нет нужной производительности — бесполезны все эти мегапиксели в матрице. И вот так количество «попугаев» мощности переходит в качество — новые фичи смартфонов: становится возможно снимать Ultra HD-видео, полностью отдаться облачным сервисам, отказавшись от локального хранения данных, нырять в виртуальную реальность. В общем, обо всём новом, что принесёт Qualcomm Snapdragon 845 в смартфоны, сейчас и расскажу.



Структура Qualcomm Snapdragon 845

Ещё 30% быстрее

Предыдущий флагманский Snapdragon за номером 835 — один из самых быстрых мобильных процессоров в мире. С ним примерно на равных идёт Samsung Exynos 8895, а серьёзно его обогнать смог только Apple A11 Bionic в вышедших осенью iPhone 8, 8 Plus и X.



Snapdragon 845

Процессор в чипе Snapdragon 845 зовётся Kryo 385 и состоит из восьми ядер: четырёх быстрых Cortex-A75 (2,8 ГГц) и четырёх экономичных Cortex-A55 (1,8 ГГц). У каждого ядра есть Первая четвёрка, как заявлено, работает на 25–30% быстрее, чем в прошлом поколении, а вторая — на 15%. Выходит, кстати, что 845-й сможет слегка опередить Apple A11. Ах, этот вечный хоровод трёх компаний.



Snapdragon 845

Съёмка видео 4K на 60 fps

Смартфоны на Snapdragon 845 — если их производители раскошелятся на соответствующие модули камер — будут снимать 4K-видео со скоростью 60 fps. А частота кадров, поверьте, кардинально меняет восприятие.

До сих пор такими безумными умениями могли похвастаться только Айфоны последнего поколения: 8, 8 Plus и X. Могли бы и Samsung Galaxy S8/Note8 на процессоре Exynos 8895, но у этих мобильников есть версии на чипе Snapdragon 835 (для США и Кореи), который 4K@60fsp не тянет. Поэтому корейцы объявили уравниловку, чтобы не было зависти по географическому признаку.

Ещё одна «плюшка» — поддержка Ultra HD Premium. «Премиум» значит, что кроме 4K-разрешения камера смартфона получит большую цветовую палитру (Rec.2020, а не Rec.709) и HDR — расширенный динамический диапазон: меньше пересвеченных или слишком тёмных участков в кадре.



Больше цвета, больше динамический диапазон

Портретное фото даже с одной камеры (и на селфи тоже)

Блок Spectra 280, обрабатывающий картинку с камеры, научился делать её трёхмерной, точнее, разделять объекты на переднем плане и на фоне — и замыливать всё, что находится вдали. Результат — портреты с красивым боке. Волшебство в том, что для «трёхмеризации» не нужна двойная камера, достаточно обычной. А значит, фича будет работать на любом смартфоне со Snapdragon 845.

Справедливости ради скажу, что на рынке уже есть «одноглазая» модель, умело рисующая боке — Google Pixel 2 (и его брат Pixel 2 XL) с обученной нейронной сетью под капотом. Но «Гугл» жадный и не делится технологией даже за деньги. А Qualcomm делится — с теми, кто закупит Snapdragon 845.

Расширенная реальность

Это попахивает маркетинговой чепухой, но Qualcomm не удержался выдумать ещё одну реальность — расширенную, Extended Reality. По сути — просто общее название для виртуальной (VR), дополненной (AR) и смешанной (MR) реальностей.





Суть в том, что Snapdragon 845 умеет не просто рисовать картинку (и обычную, и стереоскопическую — для очков AR), но и обрабатывать изображение окружающей действительности, чтобы дополнить или смешать с её с виртуальными объектами. Сейчас технологии дошли до того уровня, когда смартфон может в реальном времени обсчитывать предметы в помещении и, скажем, превращать стоящий в комнате диван в булыжник (если пользователь в VR-очках захотел отправиться на «природу») или скамейкой (при прогулке по виртуальному парку). Два изображения для каждого из глаз в очках при этом, конечно, отличаются, чтобы создать эффект трёхмерности, но графический модуль Adreno 630 просчитывает их параллельно, а не последовательно — это должно принести большую скорость и, значит, реалистичность.



Snapdragon 845 строит трёхмерную карту комнаты в реальном времени

Есть и хитрость: Adreno 630 поддерживает слежение за глазами и умеет экономить ресурсы на картинке для периферического зрения, чтобы наиболее детально отрисовать участок, куда пользователь смотрит. Поддерживается разрешение 2400x2400 на каждом из двух экранов.



Детализация лучше там, куда смотрит пользователь

Карты, SIM-ки, пароли — в «железном» сейфе

Поскольку любой софт можно взломать, обеспечивать безопасность поручили отдельному аппаратному блоку — Security Processing Unit. Во-первых, он может обрабатывать данные с сенсоров лица, сканеров отпечатков пальцев и сетчатки глаза, и сравнивать со слепками, хранящимися прямо в нём, а не в потенциально доступной для зловредов общей памяти смартфона. Он же может держать в себе и выдавать только по вводу правильного (проверка — опять-таки внутри блока) кода пользовательские пароли, номера карт, и он же умеет выполнять функции SIM-карты или банковской карточки. Кроме того, SPU работает с файловой системой и способен шифровать и расшифровывать файлы, не вынося ключи на опасный уровень операционной системы.



Всё секретное — в отдельном аппаратном блоке, куда вирусы не доберутся

Мобильный интернет быстрее гигабита в секунду

Qualcomm с гордостью показал на презентации карту мира, на которой были закрашены страны с запущенным в строй гигабитным LTE — его, собственно, поддерживает квалкоммовский чип в текущих флагманах — Snapdragon 835, а всего на рынке 16 моделей на нём (смартфонов из них только десять). Загвоздка в том, что стоило не красить всю бескрайнюю Россиюшку целиком, а аккуратно капнуть краской, поскольку Gigabit LTE у нас работает только в пределах Садового кольца. И даже не в любой точке внутри кольца, а лишь кое-где.

Ну хорошо, будем считать это просто началом хорошей песни, и тогда можно сказать, что Qualcomm наперёд дописал ещё один куплет. В Snapdragon 845 будет стоять модем X20, который, как обещают, за счёт совместного использования лицензируемых и нелицензируемых диапазонов в 12 потоков будет давать скорость ещё на 20 процентов выше — 1,2 Гбит/с, причём не только в пике, но и в среднем. Другая его фишка — поддержка разговора через VoLTE (голос через LTE, без переключения на 2G/3G при звонке) на обеих симках сразу.

Здесь же расскажу об Wi-Fi-модуле. Он поддерживает новый стандарт IEEE 802.11ad, который дополнительно использует диапазоны в частотах 60 ГГц. В этой области нет никакого регулирования, возможны скорости до 7 Гбит/с, но столь высокочастотный сигнал почти не способен преодолевать преграды. В общем, покрытие почти всегда исключительно в пределах помещения. Qualcomm говорил об использовании 802.11ad для конвергентных сетей в помещениях: они подходят для подключения к сети и одновременно через них можно пропускать звонки из сотовых сетей.



Включите Wi-Fi и застегните ремни

Сразу несколько Bluetooth-наушников — к одному смартфону

Одна из самых полезных видимых пользователю фич в повседневном использовании — возможность подключить к смартфону на Snapdragon 845 сразу несколько Bluetooh-динамиков. Пока на такое были способны только Samsung Galaxy S8(+) и Note8. Не спешите в комментарии с рассказами о Bluetooth 5.0 — нет, в действительности это не заслуга нового стандарта, а заслуга именно инженеров «Самсунга».



Каждое «ухо» подключается напрямую

Но вернёмся к 845-му. С ним к гаджету одновременно подключаются несколько пар «ушей». Каждая — напрямую, а не друг через друга (что умеют несколько моделей, которые можно пересчитать по пальцам). То же касается и беспроводных «вкладышей», у которых наушники не связаны между собой проводом — каждое из «ушей» получает аудиопоток напрямую, а не через соседа.



Snapdragon 845