Первый Samsung с четырьмя камерами. Но зачем? Обзор Galaxy A9

Плюсы Очень хорошо снимает ночью на основную тыловую камеру (если замереть и не дышать)

Удобно, что можно делать фотографии с разным фокусным расстоянием

Солидный внешний вид

Хороший звук в наушниках

Много памяти

Отдельный слот для microSD Минусы Завышенная цена

Не успели все производители смартфонов оснастить новые модели вытянутыми огромными дисплеями и разрисовать «чёлку» каждый на свой лад, как наступил новый этап соревнований — кто запихнёт больше камер в один корпус! У Samsung Galaxy A9 их на задней панели не две и не три, а сразу четыре, и это уже не единственный «четырёхглазый» смартфон этого года.

Как коротко и наглядно объяснить пользователю, что в новом смартфоне камера лучше, чем в предыдущей модели? Можно хвалить его на разный лад, можно показывать крышесносящие фотографии на камеру (на профессиональные фотоаппараты за несколько тысяч долларов, а потом делать вид, что это снято на смартфон), можно рассказывать про удивительные инновационные технологии и уникальный пользовательский опыт, но всё это долго, не очень наглядно и не всегда убедительно.

Другое дело — делать больше камер. Вы просто говорите, что в новой модели больше камер, чем в предыдущей, и всё — ваш смартфон как бы сразу становится лучше в глазах непрофессионала. С цифрами не поспоришь, тем более, когда они просты и понятны даже первокласснику. Кто будет разбираться, какой архитектуры в процессоре ядра, какого поколения оперативная память? Возможно именно вы, посетители технического сайта, будете. Но большинство людей до сих пор оценивают технику по мегапикселям и идиотским рекламным слоганам в стиле легендарных «Два ядра, два гига!».

На самом деле, если отбросить в сторону паранойю, что всё вокруг сплошной маркетинг, то даже в четырёх камерах Samsung Galaxy A9 можно найти пользу. Какую? Зачем четыре? Об этом сегодня и поговорим.

Характеристики

Samsung Galaxy A9 (2018) Операционная система Android 8.0 Oreo + Samsung Experience 9.0 Экран 6.3”, 2220x1080 точек, 392 ppi, 18.5:9, Super AMOLED Процессор Qualcomm SDM660 Snapdragon 660, 8 ядер (4x Kryo 260 2,2 ГГц, 4x Kryo 260 1,8 ГГц)) Графика Adreno 512 Оперативная память 6 ГБ Накопитель 128 ГБ Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC Камеры Тыловая (4 модуля) качество видео: до 2160@30 FPS Основной: разрешение матрицы: 24 Мп диафрагма: f/1.7 Широкоугольный: разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2.4 фокусное расстояние: 12 мм Телефото: разрешение матрицы: 10 Мп диафрагма: f/2.4 Сенсор глубины: разрешение матрицы: 5 Мп диафрагма: f/2.2 Фронтальная разрешение матрицы: 24 Мп диафрагма: f/2.0 качество видео: до 1080@30 FPS Аккумулятор 3800 мАч, несъемный Размеры 162x77x8 мм Масса 183 г Официальная цена 40 000 рублей Cредняя цена в интернет-магазинах 40 000 рублей

Дизайн и управление



Samsung Galaxy A9

Новый Samsung Galaxy A9 умудряется быть 100%-Самсунгом, но отличаться от всех собратьев внешне. В основном, за счет за счёт блока из четырёх камер на задней крышке. Это смотрится чудно само по себе, а для не меняющихся годами внешне самсунгов — тем более. В остальном телефон хоть и скроен на современный лад, как-то не цепляет взгляд. Наверное, из-за тёмной окраски корпуса, из-за которой распознать в нём новинку сложно. Если не хотите выглядеть в глазах окружающих владельцем старого Самсунга, выбирайте розовую или сине-бирюзовую расцветки. Последняя выглядит и универсально, и круто одновременно.



Samsung Galaxy A9

Galaxy A9, как и многие его одногодки, «лопата» из-за большого экрана (6,3 дюйма). Samsung, как обычно, не стала примерять на своё детище идею с «чёлкой» и полностью безрамочным дисплеем, поэтому смартфон не такой компактный, как, например, iPhone X или ему подобные модели.



Samsung Galaxy A9

И дисплей у него не изогнутый, как у флагманов, потому что по рангу не положено. В общем, выглядит А9 добротно, но как-то без души. Глазу не за что зацепиться, кроме как за объединённые в один ряд четыре камеры. Мне кажется, дизайнеры Самсунга в последние пару лет абсолютно не напрягаются и получают свою зарплату неведомо за что.



Samsung Galaxy A9

В новой A-серии Самсунг даже не смог прийти к единому оформлению корпуса. Например, в Galaxy А7 сканер отпечатков расположен на правой грани, а в А9 он почему-то снова оказался сзади по центру. Мне такое расположение кажется более удобным, но в этом вопросе сколько рук, столько и мнений.

Кроме кнопок громкости и блокировки на правой стороне, есть ещё одна на левой — она открывает ленту виджетов Bixby. И это отлично, потому что от ленты есть хоть какой-то прок, а раньше эта кнопка на самсунгах запускала голосового помощника Bixby... который в России не работает. А лента прекрасно работает, в ней можно настроить отображения информации от многих приложений. Например, туда попадают анонсы интересных видео из YouTube, места поблизости из Foursquare, события календаря, уведомления из Facebook, погода, последние снимки из галереи и многое другое. Неплохая, хотя и не то, чтобы необходимая вещь.



Samsung Galaxy A9

На верхней грани смартфона есть лоток с двумя слотами для SIM-карт и отдельным третьим для microSD. На нижней — всё остальное: мультимедийный динамик, мини-джек для наушников и USB Type-C. Как видите, всё необходимое имеется, это большой плюс в 2018 году, когда даже (и особенно) у дорогого смартфона может не быть каких-то очевидных мелочей.

Дисплей и звук



Samsung Galaxy A9

Как я уже упоминал, у Samsung Galaxy A9 экран аж 6,3-дюйма против ровно 6 у Galaxy A7. Но, судя по показаниям колориметра, экраны у смартфонов одинаковые, а разница измерений укладывается в погрешность. Яркость у A9 хорошая, хотя и без запаса на сильно яркие дни. Цветопередача тоже неплохая, но в сравнении с близким по цене Galaxy S8 не впечатляет абсолютно. Никакой недосвеченности, пересвеченности, и слегка синеватые оттенки белого, но это поправимо в настройках. В целом экран хороший, цвета сочные, но не перенасыщенные, углы обзора широкие.

Результаты теста дисплея Samsung Galaxy A9 (2018) Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 400/2 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) бесконечная Цветовой охват (sRGB) 89 % Цветовой охват (AdobeRGB) 68% DeltaE (меньше = лучше) 1,72 Гамма (идеальная — 2,2) 2,3 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 7400

Звук в наушниках Galaxy A9 выдаёт весьма неплохой, а уж после активации всяческих фишечек в настройках тем более. Например, сделать его поярче можно всего лишь включив «тумблер» Dolby Atmos. Плюс есть эквалайзер, где можно как использовать встроенные установки, так и играть с частотами вручную.

Мультимедийный динамик у А9 один, звук плотный, но порой грязноватый. Сложные композиции даются ему непросто, остальные слушать даже приятно.

Камеры

Наконец, главная фишка этой модели — вагон и маленькая тележка камер. Смартфоны сейчас очень компактные, поэтому объектив со сложной комбинацией стёкол, как в зеркалках, сюда не засунешь. Поэтому Samsung (да и не только он) оснащает телефоны несколькими камерами сразу, у каждой из которых оптика со своим назначением.

С Galaxy A9 вы получаете «зум» с тремя степенями отдаления от объекта. Другими словами, к камере со стандартным углом обзора добавили широкоугольную, которая позволяет «впихивать» в кадр много всего даже в стеснённых условиях, как во флагманах LG (G5/G6/G7/V20/V30/V40). А ещё телефото — камеру с оптикой, благодаря которой вы можете примерно вдвое приблизить изображение на видоискателе (вдвое от стандартной камеры). И, наконец, камера для красивого размытия фона (боке), как в айфонах, хуавеях, и... практически всех смартфонах с двумя камерами на задней панели.



Тыловые камеры Samsung Galaxy A9

Представьте, что подходите вы к какому-нибудь красивому зданию музея или памятнику и хотите его сфотографировать. Если вам повезло, вы просто достаёте смартфон, музей/памятник полностью помещается в кадр, вы фотографируете и идёте дальше. А вот если же улица узкая, а здание большое, то в поле зрения обычной камеры оно просто не поместится.

Здесь и приходит на помощь широкоугольная камера Samsung Galaxy A9. А вот если музей далеко, а подходить к нему близко ради одной фотографии не хочется, то, опять-таки, можно выбрать не стандартную универсальную камеру, а камеру с двукратным увеличением. Это здорово упрощает жизнь, знаете ли. Смартфоны хоть уже давно вытеснили цифровые мыльницы — недорогие фотоаппараты с небольшими матрицами и с жёстко закреплёнными объективами, но у последних был козырь в рукаве — возможность удобно приближать/отдалять объект в кадре. Но теперь смартфоны наступают и на эту территорию.

Правда, о полноценной замене пока говорить рано. Потому что, как вы понимаете, 4 камеры — это не только удобно, но и очень дорого. А так как переплачивать любят не только лишь все (мало кто желает это делать), то, как в случае с Samsung Galaxy A9, только основная камера более-менее качественная, а дополнительные уже заметно слабее.

Вообще, Samsung выпустил Galaxy A9 раньше, чем успел довести до ума прошивки для него. Поэтому к нам (и многим другим обзорщикам) на тест приехал очень глючный тестовый образец Galaxy A9 со странным алгоритмами съёмка. Во многом он вёл себя, как нормальный смартфон, но вот как раз с камерами не очень повезло. Днём автоматика подбирала очень странные цвета, которые, к тому же, отличались между собой в каждой из четырёх камер.

Да и в целом, снимки при хорошем освещении чаще всего получаются печальными. Камер стало больше, а бюджет на них остался прежним, поэтому количество заменило качество. Поэтому, по крайней мере наш тестовый семпл, фотографировал совсем не так, как ожидаешь от смартфона за 40 000 рублей, вроде Huawei P20 или Samsung Galaxy S8. Больше похоже на снимки аппарата вдвое дешевле.



Пример фотографии на тыловые камеры Samsung Galaxy A9

С одним, нет, с двумя исключениями. Во-первых, дополнительные камеры действительно помогают делать фотографии, которые иначе просто невозможно было бы сделать. Во-вторых, А9 на удивление хорошо снимает ночью. Не могу сказать, что совсем без изъяна, но умеет выдавать не шершавые и при этом приятные глазу снимки. Конечно, могло бы быть и лучше, нередко при плохом освещении фото оказываются смазанными, но, когда вам удаётся замереть и не дышать, то ночные фотокарточки могут посоревноваться по красоте с Galaxy Note9. Правда, дополнительные камеры уже сильно отстают от основной, но видно, что тоже стараются.



Пример фотографии на тыловые камеры Samsung Galaxy A9

Управление камерой типичное для современных «самсунгов» — в нём гора разнообразных режимов. Есть просто автоматический режим, есть «оптимизация кадра» (тот самый искусственный интеллект, которым вам прожужжали все уши), когда смартфон старается понять, что фотографирует его владелец: портрет человека, закат, цветы и т.д. и соответствующе подгоняет цвета. Есть отдельный портретный режим с размытием фона, а есть другой портретный — с различными настройками сглаживания кожи, увеличения глаз и тому подобного. Ещё присутствует замедленная съёмка, сверхзамедленная съёмка, таймлапс и панорамный снимок. Баловаться и играться с камерой можно долго.

Фронтальная камера у Samsung Galaxy A9 неплохо снимает что днём, что ночью. При плохом освещении, правда, ей это уже даётся заметно труднее — порой бывает сложно сделать чёткий снимок.

С видео история немного запутанная. К примеру, смартфон умеет снимать в 4К-разрешении, но только основной и телефото камерой, а широкоформатный сенсор 4К уже не поддерживает. В в 1080p уже можно снимать на любую из трёх камер. Лучшее качество на выходе, конечно, у основной камеры. Неплохо справляется и широкоугольная/ Наконец, самая унылая картинка получается на камеру с двойным оптическим зумом: изображение там очень замыленное. У камер есть стабилизация, но только электронная, и она не работает (что логично для смартфона среднего класса) в 4К. Еще немного напрягает, что автофокус время от времени прыгает туда-суда без видимой причины. Из плюсов — иметь возможность снимать видео с разным фокусным расстоянием бывает очень полезно.

Производительность, интерфейс и автономная работа

Что определённо радует в Galaxy A9, так это запас мощности. Во-первых, новинка оснащена очень бодрым процессором, причём, к cчастью, не бестолковым Samsung Exynos среднего класса, а производства Qualcomm, Snapdragon 660. Памяти же у А9 прям как у Samsung Galaxy Note9, то есть 6 Гб оперативной и 128 Гб на накопителе. При этом вы можете расширить её карточкой microSD, благо у смартфона есть совершенно отдельный слот для неё. В общем, что касается начинки, Samsung Galaxy A9 отличный выбор.

Это, правда, не значит, что не существует смартфонов дешевле с чуть более бодрым железом, но таково уж современное положение рынка, где более известные бренды пока всё еще могут позволить себе почивать на лаврах и не пытаться выделиться самым крутым железом в самом недорогом смартфоне. Тем не менее, с Samsung Galaxy A9 вряд ли вы будете чувствовать недостаток мощности в ближайшее время.



Результат Samsung Galaxy A9 в Antutu Benchmark 7

В качестве операционки, как и Galaxy A7, А9 работает под управлением не самых последних версий как Android, так и собственной оболочки — Samsung Experience 9.0. Это не обязательно плохо, больших отличий между Experience 9.0 и Experience 9.5 нет, и в Galaxy A9 есть многое из того, что есть и в Note9. Конечно, нет, например, настолько продвинутой системы распознавания лица — у А9 она работает также ни шатко, ни валко, как и у совсем дешёвых «самсунгов». Скажем так, срабатывает время от времени, но полностью положиться на неё нельзя, а при плохом свете тем более.

В то же время сканер отпечатка пальца срабатывает моментально и без лишних проблем. Есть также и функция Always On — когда смартфон даже на выключенном дисплее показывает время и пропущенные уведомления. Удобно, хотя это лишний и заметный энергопотребитель.

В целом, Experience 9.0 приятная и несложная оболочка. В ней есть возможность как вывести все значки на рабочие столы, так и использовать для этого отдельное меню. Есть уже упомянутая раньше лента виджетов, которая вызывается по нажатию на левую кнопку, либо при перелистывании рабочих столов до упора влево. А в приложении камеры можно сделать стикеры на основе себя любимого.



Время автономной работы Samsung Galaxy A9

Помимо хорошей скорости работы, кучи памяти и приятной оболочки, есть еще и большой аккумулятор — на 3800 мАч. Не все смартфоны долго работают даже от ёмкой батареи, но, в случае с Galaxy A9, никаких проблем с автономностью нет. Наши тесты показали, что он крайне долгоиграющий, должен жить от одного заряда аккумулятора дня полтора, если не насиловать его играми. Да, он работает не так долго, как недорогой Galaxy J4, но у последнего низкое разрешение экрана и в играх он совсем не воин, отсюда и такой результат.

Конкуренты

Samsung Galaxy A9 (2018) Huawei P20 Samsung Galaxy S8 Операционная система Android 8.0 Oreo + Samsung Experience 9.0 Android One 8.1 Oreo, EMUI 8.1 Android 8.0 Oreo + Samsung Experience 9 Экран 6.3”, 2220x1080 точек, 392 ppi, 18.5:9, Super AMOLED 5.8”, 2240x1080, 19:9, IPS, 429 ppi 5.8”, 2960x1440, 18.5:9, IPS, 570 ppi Процессор Qualcomm SDM660 Snapdragon 660, 8 ядер (4x Kryo 260 2,2 ГГц, 4x Kryo 260 1,8 ГГц)) Hisilicon Kirin 970, 8 ядер (4x Cortex-A73 2,4 ГГц, 4x Cortex-A53 1,8 ГГц) Samsung Exynos 8895, 8 ядер (4x Mongoose M2 2,3 ГГц & 4x Cortex-A53 1,7 ГГц) Графика Adreno 512 Mali-G72 MP12 Mali-G71 MP20 Оперативная память 6 ГБ 4 ГБ 4 ГБ Накопитель 128 ГБ 128 ГБ 64 ГБ Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, NFC LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC Камеры Тыловая (4 модуля): качество видео: до 2160@30 FPS Основной: разрешение матрицы: 24 Мп диафрагма: f/1.7 Широкоугольный: разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2.4 фокусное расстояние: 12 мм Телефото: разрешение матрицы: 10 Мп диафрагма: f/2.4 Сенсор глубины: разрешение матрицы: 5 Мп диафрагма: f/2.2 Фронтальная разрешение матрицы: 24 Мп диафрагма: f/2.0 качество видео: до 1080@30 FPS Тыловая двойная: разрешение матрицы: 12 Мп & 20 Мп диафрагма: f/1.8 & f/1.6 размер пикселя: 1.55 мкм & n/a размер матрицы: 1/2.3" & n/a фокусное расстояние: n/a & 27 мм качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 24 Мп диафрагма: f/2.0 качество видео: до 720p Тыловая: разрешение матрицы: 12 Мп диафрагма: f/1.7 размер пикселя: 1.4 мкм размер матрицы: 1/2.55" фокусное расстояние: 26 мм качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/1.7 размер матрицы: 1/3.6" размер пикселя: 1.22 мкм качество видео: до 720p Аккумулятор 3800 мАч, несъемный 3400 мАч, несъемный 3000 мАч, несъемный Размеры 162x77x8 мм 149x71x8 мм 149х68х8 мм Масса 183 г 165 г 155 г Официальная цена 40 000 рублей 40 000 рублей 48 000 рублей Cредняя цена в интернет-магазинах 40 000 рублей 35 000 рублей 39 000 рублей

Huawei P20



Huawei P20

У Samsung Galaxy A9 есть серьёзные конкуренты. Причём я имею в виду даже не смартфоны постоянно демпингующей Xiaomi. Huawei, которые тоже любители задирать ценники ввысь, всё же очень «опасный» конкурент за эти деньги. Например, P20, который мы тестировали в мае этого года, хоть и довольствуется «всего» двумя тыловыми камерами, но он — один из лучших камерофонов этого года. Стоит при этом столько же, сколько А9. Правда, у Huawei P20 поменьше экран, меньше аккумулятор и оперативной памяти уже как у смартфонов за вдвое меньшую цену.

Samsung Galaxy S8



Samsung Galaxy S8

Самое смешное, что конкурировать Galaxy A9 придётся со своим собственным старшим братом — одним из флагманских смартфонов Samsung 2017 года — Galaxy S8. Возможно, конкуренция будет недолгой, так как цена на А9, мы надеемся, всё-таки спустится с небес на землю (тысяч так до 30 за штуку), а S8 скоро начнёт исчезать из продажи и уже вряд ли станет дешевле в ближайшие месяцы. Тем не менее, прибавив 8 тысяч к цене А9 (или взяв S8 за те же деньги в серой рознице), вы получите более мощный смартфон с гораздо более качественным экраном, с гораздо более крутыми камерами (их, правда, две, включая фронтальную, но зато качество фотографий намного лучше).

Но, к сожалению, один из крутейших «самсунгов» 2017 года всё равно отчасти компромисс, так как памяти у него за свои 48 тысяч рублей заметно меньше, чем у Galaxy A9, и разряжаться он будет намного быстрее из-за менее ёмкого аккумулятора, но более охочих до батареи дисплея и процессора.

В заключение

Samsung Galaxy A9 — нельзя только лишь любить или ненавидеть. В нём есть свои как сильные, так и слабые стороны, поэтому однозначный вывод сделать совсем не просто. Давайте начнём с плохого. Высокая цена. Если не считать четырёх камер, что, фактически, главная изюминка этого смартфона, все остальные характеристики можно найти у конкурентов по цене в 25-30 тысяч рублей. И такой же процессор, и того же уровня экран, и более чем хорошие камеры. За 40 же, как мы выяснили выше, можно купить уже более серьезные аппараты, вроде Huawei P20 и Samsung Galaxy S8.



Samsung Galaxy A9

Но, конечно, у Galaxy A9 есть и свои достоинства. Например, памяти у него, как оперативной, так и постоянной, столько же, сколько и в Galaxy Note9. К тому же есть отдельный слот для microSD. Нет «чёлки» на дисплее, что, правда, для кого-то плюс, для кого-то минус. У Galaxy A9 большой аккумулятор и неплохое время автономной работы. Наконец, он просто солидно выглядит — стеклянный корпус, большой красивый дисплей.

И камеры. Как мы с вами выяснили, несколько камер с различным фокусным расстоянием — это удобно. Захотели — поместили в одну фотокарточку максимум всего. А понадобилось сфотографировать что-то издалека крупным планом — выбрали на дисплее камеру с телефото-объективом и всё — никакой беготни.



Samsung Galaxy A9

Но вот качество фото в большинстве случаев выше весьма среднего не назовёшь. Похожие снимки можно получить и на заметно менее дорогие модели. Единственное отличие от них — чёткие фотографии с правильной яркостью ночью. Еще не уровня флагманов, но гораздо лучше, чем у смартфонов стоимостью 20-30 тысяч рублей. В общем, хотели как лучше, а получилось серединка на половинку — ночью фотографии хорошие, днём — ничего особого. Зато порадовала фронтальная камера — и днём и ночью выдаёт более чем приличные снимки.

Как всегда, вердикт упирается в цену, потому что не бывает плохих смартфонов, бывают только переоценённые производителем. В случае с Samsung Galaxy A9 — это отличный гаджет, если приобретать его примерно за 30 тысяч рублей.

Плюсы Очень хорошо снимает ночью на основную тыловую камеру (если замереть и не дышать)

Удобно, что можно делать фотографии с разным фокусным расстоянием

Солидный внешний вид

Хороший звук в наушниках

Много памяти

Отдельный слот для microSD Минусы Завышенная цена