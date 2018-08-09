Предварительный обзор Samsung Galaxy Note 9 – быстрее, выносливее, дороже

Одни считают стилусы пережитком эпохи КПК и коммункаторов, другие покупают смартфоны Samsung Galaxy Note именно ради этой маленькой, но полезной вещицы. Именно крутейший стилус, а ещё максимальная производительность и крутые камеры – то, ради чего мы все здесь собрались вокруг нового Samsung Galaxy Note 9.

Характеристики

Samsung Galaxy Note 9 Операционная система Android 8.1 Oreo Экран 6,4”, 2960x1440, 18:9, Super AMOLED, 516 ppi Процессор Exynos 9810, 8 ядер (4x2,7 ГГц Mongoose M3 & 4x1,8 ГГц Cortex-A55) Графика Mali-G72 MP18 Оперативная память 6/8 ГБ Накопитель 128/512 ГБ, слот для microSD Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC Камеры Основная двойная разрешение матрицы: 12 + 12 Мп диафрагма: f/1.5-2.4 + f/2.4 размер матрицы: 1/2.5” + 1/3.6” размер пикселя: 1.4 мкм + 1 мкм фокусное расстояние: 26 + 52 мм качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/1.7 размер матрицы: 1/3.6” размер пикселя: 1.22 мкм фокусное расстояние: 26 мм качество видео: до 1440@30 FPS Аккумулятор 4000 мАч, несъемный Размеры 162x76x9 мм Масса 201 г Цена 70 000 рублей за 128 ГБ / 90 000 рублей за 512 ГБ

Впечатления





Вы будете смеяться, но на закрытом показе Samsung Galaxy Note 9 для журналистов всех заставили сдать сим-карты и заклеить камеры смартфонов, чтобы фотографии новинки, не дай Бог, не утекли раньше официального анонса гаджета. И всё это ради смартфона, внешность которого стала известна очень-очень давно. Да что там внешность, процессор и камеры тоже были расписаны шпионерией задолго до.

И ведь многое и оказалось правдой! Например, что Galaxy Note 9 получит аккумулятор ёмкостью 4000 мАч против 3300 мАч как у предыдущей модели. Достаточно большой рывок и при этом абсолютно необходимой – смартфону с таким экраном и такой производительностью большая батарея ничуть не повредит. Между прочим, перед нами самый выносливый флагман Samsung за всю историю их существования на Android! И один из самых выносливых современных флагманов вообще, потому что большие аккумуляторы в топовых Huawei компенсирует прожорливый Kirin, а для Apple, LG, ASUS и Sony 4000 мАч – непостижимые технологии будущего, которым пока не место в современных смартфонах.

По словам корейских инженеров, пользователи линейки Note проводят в мобильных приложениях на 23% больше времени, чем остальных её смартфонов. То есть необходимость в долгой автономной работе была на лицо. Кстати, о подзарядке – гаджет поддерживает QuickCharge 2.0, а также беспроводную зарядку. Беспроводная зарядка хороша, а вот второй квикчардж огорчает – пока космические корабли бороздят Quick Charge 4+, Самсунг перестраховывается и избегает рекордно злых по скорости зарядки технологий. И мы все знаем, из-за каких событий корейцы стали так осторожничать.

Также в сети гуляли слухи, что камеры достанутся новинке от Samsung Galaxy S9+, что и подтвердилось – тыловая камера состоит из двух модулей с матрицами по 12 мегапикселей. Это, конечно, не крышесносящие новости, но назвать камеры плохими или устаревшими язык не поворачивается.

Во-первых, в основной тыловой камере роскошная оптика и изменяемое значение диафрагмы в диапазоне от f/1.5 до f2.4 (для ночной съёмки и для дневной), во-вторых, в широкоформатной дополнительной камере оптика скромнее, но очень хороший сенсор. На примере Galaxy S9 мы уже знаем, что есть пара смартфонов, которая в некоторых условиях фотографирует лучше, но на сегодняшний день суммарно по качеству съёмки фото и видео камеры в Note 9 впереди планеты всей.





Из-за того, что про железную составляющую камер рассказывать было особо нечего, инженеры уделяли много времени презентации программных «фишек». Например, смартфон автоматически показывает уведомление-подсказку, если считает, что только что сделанный снимком мог получиться неудачным.

Нет, он не подскажет вам, что фоткаться на фоне ковра, стоя в шортах, чёрных кожаных ботинках и носках до колен – плохая идея. Но предупредит, если вы случайно закроете часть кадра пальцем, либо если кто-то моргнул во время съёмки, или если фотография смазалась или запачкались линзы камер. И это прекрасная функция, потому что на экране смартфона разглядеть детали сложно, а нафотографировать в спешке грязных кадров и обнаружить их за монитором компьютера не хотелось бы.



Фото на тыловую камеру Samsung Galaxy Note9



Фото на тыловую камеру Samsung Galaxy Note9





Фото на тыловую камеру Samsung Galaxy Note9



Фото на тыловую камеру Samsung Galaxy Note9

Ещё представители Samsung гордятся тем, что в Note 9 камера сама распознает сцену, которую вы снимаете, и выбирает лучшие параметры. Все эти автоматические подкручивания фото уже не первый месяц нахваливают китайцы из Huawei и заклятые друзья из LG, но Самсунг до этого держался за академически верные по цвету и нейтральные по стилю фотографии. А вот теперь созрел и предоставил людям возможность выбирать. Честно говоря, правильно сделал – с правильно настроенными алгоритмами (а они в Samsung всегда хороши) разукрашенная искусственным интеллектом фотография будет выглядеть отлично, и будет такой сразу, а не после охов-вздохов и потраченного на фотошоп времени.





О процессоре ходили разные слухи, но в итоге и он перекочевали из S-серии. Вряд ли стоит надувать губы и оскорбляться этим фактом – последний раз процессоры в Galaxy Note и Galaxy S радикально отличались в 2014 году (Galaxy Note 4 был намного более быстрым, чем Galaxy S5). С тех пор оба флагмана Samsung стали одинаковыми по быстродействию.

Да и вообще грех жаловаться на скорость работы Exynos 9810 или Snapdragon 845 – ничего более быстрого в Android-смартфонах просто не существует, да и процессор Apple в 2018 году не радикально лучше. Да, процессора два, но не одновременно. 845-й пойдёт в Note 9, произведённые для США и Китае, а 9810-й – для всех остальных стран.

А вот что новое здесь, так это система охлаждения. По крайней мере, так заявляет Samsung. Она, как и раньше, использует для охлаждения жидкость, но теперь камера для жидкости стала побольше, а для более быстрого рассеивания тепла используется углеродистое волокно.





У Samsung Galaxy Note 9 две конфигурации с разным объёмом памяти. Вариант попроще получил 6 ГБ оперативной и 128 ГБ на накопителе. Следующий вариант - это уже 8 ГБ оперативной и сразу 512 ГБ на накопителе. С учётом того, что смартфон также поддерживает флешки microSD (и мини-джек есть! Респект и уважуха!) объёмом до 512 ГБ, мы получаем самый крутой смартфон по теоритическому (и практическому тоже, чего уж) запасу памяти - вплоть до 1000 Гбайт!





Экран изменился минимально - вырос на 0.1 дюйма до 6.4”. Остальное осталось прежним: супер-яркая AMOLED-матрица и достаточно высокая чёткость – 2960х1440 пикселей.





Лучшее – враг хорошего. Или так, наверное, решили дизайнеры новинки, когда решили практически ничего не менять (сравните внешность старых и новых Porsche 911, и скажите, что они не правы). Galaxy Note 9 практически в один свой предшественник. Единственная разница в облике – тыловые камеры теперь расположены не вертикально, а горизонтально. А сканер отпечатка пальцев теперь не в одном ряду с камерами (спасибо, больше никогда так не делайте), а под ними – как в большинстве смартфонов с таким сканером на задней панели.

В сравнении с 8-й моделью, «девятка» стала чуть толще фактически, но на глаз, наоборот, чуть более стройной, чем раньше – всё благодаря тому, что Samsung удачно поигралась с формой боковых граней и их покрытием. Теперь рамка смартфона металлическая, но скошенные углы этой рамки – глянцевые, а ровня её часть – матовая. Очень удобно!

Задняя панель полностью стеклянная, выглядит потрясающе, но собирает отпечатки пальцев в считанные мгновенья. Кстати, корпус выполнен по стандарту IP68, вся брутальная водозащита на месте.

Всего в России будет доступно 3 цвета корпуса Galaxy Note 9: чёрный, синий и медный. Что любопытно, если с чёрным и медным смартфоном стилусы идут в тон, то у синей модели стилус ярко-жёлтый. Стилус, как вы помните, отличительная черта серии Galaxy Note. По словам Samsung, именно он и двигает продажи этой модели. Оно и понятно – если человеку нужен мощный смартфон со стилусом, то других вариантов у него попросту нет.





Удивительно, что на фоне смартфонов этого года Note 9 не выглядит громадиной, а, наоборот, слабо выделяется на фоне лопатофонов с 6 и более дюймами, но при этом, в отличие от всех остальных, обходится без сомнительного выреза в экране, содержит внутри не только 4000 мАч, но и место для стилуса, вход для наушников и слот для карты памяти. Живой классик!

И, как вы понимаете, стилус здесь – не просто «тыкалка», а довольно высокотехнологичный гаджет сам по себе. К примеру, у него есть свой встроенный аккумулятор, которого хватает на полчаса работы. Мало? Если учитывать, что заряжается он всего 40 секунд, то отнюдь нет (хотел бы я, чтобы смартфоны заряжались за 40 секунд).

Есть в нём и Bluetooth, и это очень расширяет границы применения стилуса. Например, с его помощью вы можете не только делать рукописные заметки, но и пользоваться им как кликером (перелистывать слайды) во время презентации со смартфона, или управлять камерой на расстоянии. Стилус поддерживает жесты, поэтому, стоит только немного наловчиться, и все они будут выполняться не задумываясь, ускорять и упрощать ваше взаимодействие с Galaxy Note 9. Кстати, стилус тоже водостойкий и может «нырять» до 30 метров благодаря стандарту IP68.

Заключение

К сожалению, Samsung Galaxy Note 9 был в нашем распоряжении всего полчаса, поэтому детальный обзор будет чуть позже, а пока мы поделились с вами первыми впечатлениями от нового гаджета. Вы, конечно, спросите, зачем он вообще нужен, если есть во многом похожий Galaxy S9 Plus? Правильно, всё дело именно в стилусе. Пусть им пользуется далеко не каждый, но своя аудитория, своя ниша у бизне-смартфонов есть. И Samsung делает всё, чтобы стилус стал еще более полезным атрибутом, выполнял еще больше функций.

Что касается всего остального, то сложно найти что-то, чего в Samsung Galaxy Note 9 не хватает. Самые быстрые процессоры, самый крутой OLED-экран, лучшие по сумме качеств камеры, хороший звук, практичный корпус, огромнейший запас оперативной и постоянной памяти, водозащита. Единственное, что отпугивает – это весьма кусачая цена. Note 9 со 128 ГБ памяти обойдётся вам в 70 000 рублей, с 512 ГБ – в 90 000 рублей.