Первый обзор Samsung Galaxy Note8: отдадим всё лучшее в большие руки

Samsung представила в Нью-Йорке смартфон Note8. А мы, прикоснувшись к прекрасному, делимся первыми впечатлениями.

После провала с Note 7 руководству Samsung наверняка хотелось, чтобы все просто забыли о «Ноутах» навсегда. Но потом оказалось, что память у обывателя — как у золотой рыбки, и линейку возродили. Только у «Самсунга» были смартфоны со стилусом с кучей фич для него в интерфейсе и стройной армией поклонников. Далеко не все владельцы Note в самом деле пользовались стилусом — всего 15%. Но если эту историю прервать ещё на год, то потом заново создать на рынке класс смартфонов со стилусом было бы почти невозможно. В общем, стюардессу откопали.



Samsung Galaxy Note8 и Galaxy S8+

Как S8 непохож на S7, так Note8 не похож на Note7. Новый аппарат выглядит как «оквадраченная» версия S8+. Объяснить это нехваткой корпуса для электроники сложно, потому что начинка у него — почти такая же, как у S8: процессор Snapdragon 835 (для США) или Exynos 8895 (для Европы и России), 6 гигабайт оперативной памяти (4 ГБ у S8), флеш на 64 ГБ.

Батарейка при этом «сдулась» с 3500 мАч до 3300 мАч. Вот это — самое странное. «Ноуты» любили, во-первых, за экран, а во-вторых, за большой аккумулятор. За время демо-сессии оценить время автономной работы невозможно, об этом будем говорить после полноценного теста (ждём образец в начале сентября). Но есть ли разумные причины для уменьшения батарейки?

Можно поискать их в предполагаемой модели использования. Линейку Note часто называют «бизнесовой», и можно предположить, что те, кто занимаются делом, меньше времени тратят на энергоёмкую ерунду вроде соцсетей, фотографирования и прочей онлайн-прокрастинации.

Но, переминаясь на мягком Диване Аналитики, предположу, что Samsung снизил требования к плотности энергии в аккумуляторе. Иначе говоря, предпочёл не гнаться за большей ёмкостью при меньшем объёме, чтобы снизить вероятности брака. Похуже, но надёжнее. Второй «пламенный» Note корейцам точно не простили бы, а разницу во времени работы в 10% заметят и сформулируют только нудные тестеры.

Последний год ходят слухи, что Samsung встроит сканер отпечатка пальца прямо в экран смартфона. Этого ждали от S8, потом стали молиться на Note8. Простите, снова нет. Как и у S8, здесь сканер расположен сзади, рядом с камерой. Но всё стало ещё хуже.

У S8 сканер не очень легко нащупать пальцем — часто сперва попадаешь в камеру, основательно её пачкаешь, а потом уже перемещаешься к сканеру. Теперь прибавьте к этому две вещи: во-первых, камеры стало две (об этом в следующем абзаце), во-вторых, аппарат стал больше, и нет в мире человека, который без труда достянется пальцем до сканера.

Тут я считаю нужным сделать Samsung скидку. Я давно пользуюсь S8+, но успел разбить и заменить стекло. Обжегся на молоке и дую на воду: телефон теперь ходит в толстом страшном чехле, и до сканера пальца тянуться стало совсем неудобно. Но это и не нужно: оказалось, что распознавалки лица и радужек глаз работают очень быстро. Особенно первая. Я достаю телефон, открываю чехол-книжку — и через полсекунды он уже разблокирован. Так что чёрт с ним со сканером пальца — отлично живу и без него.

Самое интересное в Note8 — двойная камера. Да-да-да, это есть и у Huawei, и у LG, и у миллиона китайских моделей, и у iPhone 7 Plus. Но кое-что Samsung сделала по-своему. У камер матрицы на 12 мегапикселей каждая, но разные объективы: широкоугольный (26 мм, F1.7) и длиннофокусный (52 мм, F2.4). Первый может захватить всю сцену, второй вглядится во что-то вдалеке. Переключение между ними фактически даёт двукратный оптический зум. У обоих модулей есть оптическая стабилизация — вот в этом Samsung первые.



Пример съёмки на Samsung Galaxy Note8

Ещё одна новая для Samsung фича — Live Focus. После того, как кадр сделан, можно изменить степень размытия фона вокруг объекта, на котором камера была сфокусирована. Работает не идеально, но в целом эффект очень красивый — имитируется широкая диафрагма, на что раньше были способны только «большие» камеры. Производители смартфонов подобные функции обычно описывают как «можно получить боке, как у зеркалок».



Размытие фона на Samsung Galaxy Note8

А теперь самое сладкое. C Note8 можно сначала фотографировать, а потом уже думать над режимами. Главное, чтобы сам Live Focus был включен. Камера сохраняет в файл всё, и открыв в «Галерее» снимок, можно и переключаться между широкоугольным и длиннофокусным, и регулировать размытие для последнего.

Единственный недостаток — нет пост-фокуса, то есть нельзя сменить точку фокусировки после того, как снимок сделан. Этого нет и у iPhone 7 Plus, но есть, например, у Huawei P9/P10. Да и вообще пост-фокус был самым первым применением, которое нашли производители смартфонов для двойных камер.

Стилус S Pen у Note8 научился паре новых трюков. Теперь, чтобы сделать заметку от руки, не нужно даже разблокировать экран. Если на смартфоне включен режим Always-on Display (это на экране всегда отображается время и иконки уведомлений небольшой частью пикселей — блекло, но почти без урона для батареи), то на нём можно сразу писать, а потом сохранить рисунок в Notes.

Другая новая фича — перевод текста на экране и на изображениях между языками, а также конвертация валют. С русским языком справляется так себе, но очень общее представление получить можно. Очень общее.

Итого

Возрождение линейки должно пройти благополучно. Но теперь Note8 — это что-то вроде Pro-версии модели S8+: выглядит так же, немного крупнее, но умеет чуть больше. Киллер-фича: Live Focus у камеры. Всё меньше решений приходится принимать до съёмки кадра, всё больше можно исправить позже.

И вот это раздражает сильнее всего: всё лучшее достаётся людям с большими руками. Даже если у меня есть деньги на продвинутую модель с крутыми новыми функциями, но если у меня обычные средние по планете руки, то я не смогу ей пользоваться — мне будет неудобно. Эту же претензию можно адресовать и Apple: двойная камера почему-то есть только у iPhone 7 Plus. А давайте, пожалуйста, я буду просто доплачивать за функции или, скажем, объём памяти, и получать их в обычного размера смартфоне? Но это так, стоны из-за несправедливости. Их бы не было, если бы новые фичи Note8 не были так привлекательны.

В России Note8 будет стоить 70 тысяч рублей, предзаказ уже начался на сайте Samsung, а продажа и доставка начнутся после 21 сентября. Только я бы не советовал торопиться с предзаказом Note8: скоро (говорят, 12 сентября) представят следующий iPhone. Сперва лучше сравнить.