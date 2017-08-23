Всё, что известно о Samsung Galaxy Note 8 накануне презентации

Samsung Galaxy Note 8 представят уже 23 августа. Можно было бы добавить «Но это не точно!», но нет: корейцы определенно выпустят фаблет со стилусом. Мы собрали всё, что известно о грядущей новинке по утечкам и слухам.

Короче: 23 августа выйдет безрамочный 6,4-дюймовый смартфон Samsung Galaxy Note8 со стилусом, двойной камерой и мощной начинкой.

Почему это важно

Galaxy Note7 вполне заслуженно называли идеальным смартфоном, но весь праздник испортили подрядчики, чьи дефеткные аккумуляторы превратили Note7 в самый известный взрывающийся (на самом деле, просто воспламеняющийся) смартфон. Ни один другой мобильник не удостаивался «чести» полного запрета на перевозку в самолётах почти любой авиакомпании мира.

Моделью Galaxy S8 корейцы неплохо реабилитировались, а S8+ смог отчасти заменить Note в качестве фаблета. Но нельзя просто взять и забыть годы успеха «стилусной» линейки Note. Она возвращается!



Samsung Galaxy Note8

Как Galaxy S8+

Судя по всем рендерам, шпионским фото и утечкам, Note8 будет очень похож на S8+. Ну, это логично, и именно так действовали дизайнеры Samsung все последние годы.

Линейка Note отличалась от S большими экранами, и это во многом определяло спрос: стилусом пользуют 15% пользователей, остальным же — а их миллионы — был интересен крупный экран и мощный процессор. Note — это как Pro-версия S. Теперь всё будет немного по-другому.

Диагональ экрана неудачного Note 7 — 5,7 дюйма, а у S8+ — уже 6,2 дюйма. В принципе, расстановка сохранится, но разница станет заметно меньше: у Note 8 будет экран диагональю 6,4 дюйма. На попавших в сеть изображениях углы Note 8 чуть более острые, чем у S8, а полоски над и под экраном — еще тоньше.



Samsung Galaxy Note8

В одном из твитов Samsung выложила этим летом изображение чипа Exynos (о нём чуть ниже), который лежит на смартфоне с очень тонкими рамками и загнутыми краями экрана. Причём на картинке определенно был не S8.



Предположительно, Samsung Galaxy Note8 из твита Samsung о процессоре

Разрешение экрана — предмет споров. Одни говорят про 1440 × 2960 точек и соотношени сторон 18,5:9, как у S8+, другие уверены в переходе на 4К. В пользу последнего варианта говорит интерес Samsung к виртуальной реальности: у компании есть шлем Gear VR, недавно для S8 вышло обновление, добавляющее поддержку гугловской VR-платформы Daydream, а Note 8, как ожидается, станет первым аппаратом с поддержкой обеих технологий «из коробки».

Начинка — почти как у S8+

Выбор процессора, как обычно у флагманов Samsung, будет зависеть от конкретного региона. В США поедут смартфоны на Snapdragon 835, а в большинстве других стран, включая Россию, будут продавать версию с новым чипом Exynos 8895 схожей производительности. Этим новинка будет повторять модель S8+.

А вот оперативной памяти будет больше — 6 гигабайт, а объём флеш-памяти можно будет выбрать: 64 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ.

Лоток для SIM-карт — как сейчас принято, гибридный: во второй слот можно поставить либо вторую SIM-ку, либо карту памяти microSD. То и другое — нет (если не применять напильник и другие подручные средства.

Двойная камера

На большинстве снимков задней панели видна двойная камера — впервые в смартфонах Samsung. По слухам, один модуль будет иметь 12-мегапиксельную матрицу, другой — 13 Мп, а ещё они получат разную оптику: у одного — широкоугольный объектив, у другого — длиннофокусный, «с зумом». Это позволит делать двукратное оптическое увеличение, а также стоит ожидать имитацию широкой диафрагмы с эффектным боке. Ну а HDR, распознавание жестов для съёмки и подобное давно стало обязательным.

Возможно, при низкой освещенности камера Note 8 будет использовать технику склеивания нескольких снимков, чтобы убрать шумы и смазанность.

Рендер Samsung Galaxy Note8 по утечкам

Стилус — возможно, с динамиком

У Note7 был и без того навороченный стилус, если вообще можно применять такую характеристику к палочке для тыкания в экран: кнопка, работа на расстоянии пары миллиметров, 4096 степеней нажатия. В общем-то, можно еще поиграться с эргономикой, но это это не поможет «продать слона».

Недавно стало известно, что Samsung запатентовала… Вообще, не понятно, что она там изобрела. Казёный язык патентных заявок очень расплывчат, но суть в следующем. Когда стилус извлечен из отверстия, через эту «шахту» выходит звук, производимый динамиком где-то внутри смартфона. Когда же стилус занимает своё законное место, звук издаёт его шляпка.

Зачем такие сложности? Просто чтобы избавиться от решетки динамика. Теоретически. На всех картинках Note8 решетка на нижнем торце видна.

Батарея — меньше. На всякий случай?

Утечки указывают на то, что ёмкость аккумулятора Note8 будет даже меньше, чем у S8+ — всего 3300 мАч вместо 3500 мАч. Возможно, этим компания перестраховывается, предъявляя меньшие требования к этому узлу, чтобы свести к минимуму вероятность брака по части батарейки. Второго подряд самовозгорающегося Note корейцы не выдержат. Впрочем, после всех расследований, проверок подрядчиков и введённых в правила испытаний можно ожидать, что аккумуляторы в новых Note будут вообще самыми безопасными на рынке.

Когда начнутся продажи и сколько будет стоить

Многие источники указывают на цену в районе 1000 долларов за версию со 128 гигабайтами флеша. А предыдущая модель год назад продавалась (хоть и недолго) за 850 долларов. Старт предзаказа ожидается на следующий после презентации день, 24 августа; а начало продаж — 15 сентября.

Презентация Samsung Galaxy Note 8 начнется 23 августа в 20:00 по московскому времени. Корреспондент Ferra.ru уже в Нью-Йорке, где произойдёт анонс, и мы первыми расскажем вам всё о новинке.



Samsung случайно выложила Note8 на сайте