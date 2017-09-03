IFA 2017: Samsung показывает Galaxy Note 8 и втайне готовит к выпуску Galaxy S9 и новые Galaxy A (2018)

Корейцы показали новый Galaxy Note 8 в США, аккурат накануне выставки IFA, поэтому «смартфонная часть» в Германии Samsung посвятили просветительству «сейчас мы вам расскажем, что мы впихнули в этот мобильник, и зачем всё это нужно». Настоящие премьеры — Galaxy S9 и новую A-серию, корейцы приберегли на рубеж 2017-2018 гг. Зачем покупать Note 8, если скоро выйдет очередной флагман, и какими будут новые смартфоны?

Успех — это когда новые функции в смартфонах превращаются в привычки покупателей

С тех пор, как мир смартфонов разделился на «Apple, Samsung и другие», из «большой двойки» Эппл всегда гнул линию «iPhone лучше всего синхронизировать с ноутбуками нашей марки, музыку и фильмы стоит покупать только в нашем магазине, фирменные наушники для iPhone 7 компенсируют вам ампутированный разъём для гарнитуры». А Самсунг всегда считался сторонником навалить крутых процессоров, экранов и камер — в общем, всего и побольше, а покупатели как-нибудь сами разберутся.

Только вот второй путь обречён, по крайней мере, в мобильниках — смартфонные процессоры всё меньше и меньше будут прибавлять в мощности в ближайшие годы, Android что-то тоже развивается не взрывными темпами, китайцы наконец-то достали руки из пятой точки и научили свои смартфоны хорошо фотографировать. Если всё будет развиваться в таком же ключе — Samsung на определённом этапе «догонят» (пусть и не полностью) китайские конкуренты, а по цене «перегонят» сразу. Это уже сейчас частично происходит, по мере того, как те же Xiaomi учатся на своих ошибках и «суют нос» вообще в любые разновидности техники.



Самсунг верят, что работа в режиме настольного компьютера, фитнес-приложения, фирменный голосовой ассистент, возможность платить на кассе смартфоном и управление бытовой техникой на расстоянии — функции, которые станут стандартом для каждого смартфона

Поэтому на выставке IFA 2017 топ-менеджеры Samsung говорили не о самых «процессористых процессорах», а о «Your new normal». Перевести этот лозунг на русский язык дословно не получится, но смысл звучит примерно как «Мы создаём образцовую технику, которая станет словом нарицательным и изменит ваши привычки». Например, как это произошло с «ксероксами» и «памперсами». А цель состоит в том, чтобы покупатели техники каждый раз говорили «у Самсунга это давно есть, почем здесь нет?!», когда возьмут в руки модели конкурентов.

Замечательные слова! Почти как тост «давай за жизнь, держись, брат до конца!». И вот как, по мнению Самсунг, это согласуется с мобильниками.

«Вам чего-то недостаёт в Galaxy Note 8? Вы просто не умеете его готовить!»

Есть ли среди присутствующих господа, которые застали «дореволюционный» дизайн Microsoft Office вообще и Word в частности? Очень уютное было оформление — новички пользовались клавишами, которые были на виду, опытные ребята добавляли на панели только нужные им кнопки с функциями. А потом Microsoft всё переделала и создала современную «ленточную» панель. Почему? Потому что в пожеланиях к новым версиям Office пользователи просили добавить новые функции… которые уже были в программе, просто их никто не мог найти.

Samsung Galaxy Note 8 воскресил мобильники со стилусом, но быть самым крутым Самсунгом ему осталось недолго

У Самсунг сейчас сходная трагедия — в навороченных флагманских Galaxy зашито огромное количество, которые владельцы даже не пробуют включать. А мы, «обзорщики», тоже поём только о том, о чём спрашивают читатели — получается замкнутый круг и напрасно потраченные деньги и время корейских инженеров. Поэтому на фразы «а есть у вас чего-нибудь новенькое в мобильниках?» представители Самсунг грустно смотрят в ответ и говорят «ребята, вот посмотрите, что у нас есть в Note 8. Что ещё вам нужно от смартфона будущего в 2017 году?». Упор корейцы делают вот на:

Samsung Pay . Очень мало европейцев платят на кассе со смартфона. В «технически отсталой России» эту функцию используют, пожалуй, даже чаще.

. Очень мало европейцев платят на кассе со смартфона. В «технически отсталой России» эту функцию используют, пожалуй, даже чаще. DeX. Самсунг настаивает, что смартфон с подключенной док-станцией (кабель в монитор, клавиатура-мышь для управления) вполне способен заменить доживающие свой век компьютеры и ноутбуки «для ВКонтактика/Facebook, музыки и фильмов онлайн».



«Только с Samsung Pay, виртуальной реальностью, 360-градусной камерой и док-станцией DeX вы используете Galaxy Note 8 на 100%»

Gear VR. Не служил — не мужик! Не использовал очки виртуальной реальности — не выжал 100% мощности из своего дорогущего смартфона. Разумеется, ультра-заевшиеся обзорщики с доступом к лучшим компьютерным процессорам и видеокартам, будут возмущаться уровнем «графона», но любителям игр и музыки стоит потратиться на такую «игрушку». Уже сейчас в Европе Samsung договорился с создателями шоу UFC, X Games и группой Coldplay о трансляции мероприятий для Gear VR. То есть, разглядывать мордобой, экстремальный спорт или концерт прямо со сцены можно уже сейчас.



Samsung организовал вещание единоборств, соревнований по экстремальному спорту и концертов для Gear VR

Gear 360 . Беспощадно дорогое удовольствие, но это одна из редких камер, которая хорошо снимает фото вообще всего вокруг .

. Беспощадно дорогое удовольствие, но это одна из редких камер, которая хорошо снимает фото . Разблокировка взглядом и беспроводная зарядка. Я не против альтернативных способов снять блокировку экрана, но не обязательно же для этого засовывать сканер отпечатков пальцев в труднодоступные места корпуса! А вот беспроводная зарядка — полезная вещь для того, чтобы не таскать с собой провода и заряжать смартфон каждый раз, когда он просто лежит на виду «вон там».

Зачем нужен Note 8, если в январе выйдет Galaxy S9?

А он, судя по всему, таки выйдет раньше, чем обычно (S5 вышел 25 февраля 2014 г., S6 — 1 марта 2015 г., S7 — 21 февраля 2016 г., S8 — 29 марта 2017 г.). Потому что не бывает столько случайностей сразу, сколько их случилось на днях.

Во-первых, корейцы не до конца знают, что Apple запихнёт в «юбилейный» iPhone 8 — есть риск, что Galaxy S8 не «затащит» конкуренцию, а Note 8, есть риск, уступит Айфону в производительности, чего допустить никак нельзя.

Поэтому Samsung Display готовит поставки AMOLED-матриц для нового S9 уже к ноябрю, а на выставке IFA 2017 «за закрытыми дверьми» показали первые прототипы новой модели — Эльдар Муртазин гарантирует это. А подробностей вам никто тоже никто не поведает, потому что все посвященные подписали бумагу, которая грозит огромным штрафом за разглашение информации до снятия коммерческой тайны. Зато у нас есть предостаточно слухов и голова на плечах, кое-какая картина уже вырисовывается.



Эльдар доверяет Самсунгу, мы доверяем Эльдару и ожидаем Galaxy S9 в январе 2018 года

Китайцы докладывают, что первую партию процессоров Qualcomm Snapdragon 845 выкупил Samsung, и что эти чипы ещё долгое время не появятся в смартфонах конкурентов.

Такая спешка означает, что Самсунг привезет новый флагман на свой самый «хлебный» рынок в США уже в январе — либо к выставке CES 2018 в Лас-Вегас (9-12 января), либо чуть позже, чтобы не сливаться с толпой других участников.



Говорят, что Samsung Galaxy S9 получит черты дизайна Note 8 и бюджетных J 2017 одновременно

Правда ли, что в Galaxy S9 будет небывало мощный процессор?

Помимо чипа Qualcomm в Galaxy S9 будет использоваться процессор Exynos 8910 «домашнего» самсунговского производства. О нём пока неизвестно ничего. А вот о Snapdragon известно многое, и сенсацией пока не пахнет.

Чипсеты Snapdragon 835 MSM8998 Snapdragon 845 SDM845 (предварительные данные) Процессор 8 ядер (4x Kryo 280 1,9 ГГц + 4x Kryo 280 2,4 ГГц) 8 ядер (4x Cortex-A55 + 4x Cortex-A75) Графика Adreno 540 Adreno 630 Оперативная память (в флагманах Samsung) от 4 до 6 Гбайт от 6 до 8 Гбайт Тип накопителей (внутренняя память) UFS 2.0/2.1 UFS 2.1 Техпроцесс 10 нм LPE 10 нм LPP Преимущества Примерно +20% производительности процессора, +25% быстродействия графики (игровая производительность), новый модем для более быстрых сетей LTE

Выглядит не больно возбуждающе, не так ли? Во-первых, все утечки говорят о том, что Qualcomm махнули рукой на доработку процессора собственными силами и будут использовать готовые ядра ARM. Во-вторых, техпроцесс, который раньше становился всё тоньше и позволял конструировать более «плотные» и быстрые процессоры на одной и той же площади, пока застопорился на отметке 10 нм. Слухи, что полупроводниковые фабрики совершат прорыв, выкатят 7 нм, а Galaxy S9 будет сенсационно мощным уже в январе, сомнительны — ни Samsung, ни кто-либо другой не смогут выдать такое количество чипов без брака в январе. Поставки процессоров на базе 7-нм начнутся в лучшем случае во второй половине 2018 года.



Как видите, перепрыгнуть на техпроцесс 8 нм в первой половине 2017 года не сможет никто. А значит, не будет и резкого скачка производительности процессоров (иллюстрация: Anandtech.com)

То есть, «сенсационный» Snapdragon 845, если подтвердятся все утечки, будет настолько же быстрее предшественника, как Snapdragon 835 был быстрее 821 модели.

Чем будет отличаться Galaxy S9 от Note 8?

Уж точно не диагональю дисплея — S9 планируют выпустить в вариантах с 5,7 и 6,2 дюймами дисплея и таким же разрешением, как в S8. «Навалят» больше оперативной памяти, будет абсолютно новая двойная тыловая камера, Android 8.0 «из коробки», ещё больше «безрамочности» и какие-нибудь программные новшества, которые пока хранят в тайне.

Какие смартфоны ещё покажут до конца 2017 года?

Наиболее вероятные новинки — новая серия Galaxy A 2018. Во-первых, потому, что Samsung запоздал с выпуском A3, A5 и A7 прошлого поколения и выкатил их в январе 2017 года, а не декабре прошлого года, как это было всегда.



Серия Galaxy A 2017 настолько выделяется среди остальных Samsung, что её первой отправят на пенсию

Во-вторых, недорогие безрамочные смартфоны сейчас на пике популярности, и было бы странно не «рубить капусту» на этой моде при собственном производстве AMOLED-экранов. В-третьих, смартфоны среднего класса без двойной камеры тоже многих огорчают, и Samsung приложит усилия, чтобы сделать новую A-серию по-настоящему модной, какой она и должна быть.



Новые Galaxy A 2018 обзаведутся вытянутым дисплеем и двойной камерой