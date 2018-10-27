7 причин, почему смартфонам нужен искусственный интеллект

Ferra.ru, 

Искусственный интеллект в мобильнике - это не инопланетный разум с ответами на все вопросы человечества, как думают неопытные в технике люди. Но и не маркетинг на ровном месте, как любят его ругать энтузиасты. Мы расскажем вам, почему ИИ пришёл в смартфоны всерьёз и надолго, и какую пользу он в себе несёт.

Если бы искусственного интеллекта в смартфонах не существовало, его стоило бы придумать. Потому что он, хоть и не переворачивает с ног на голову всю логику работы системы, как нам поют маркетологи, но делает очень много всего полезного по мелочи. Настолько много, что без него вы резко потеряете и в качестве камеры, и скорости работы мобильника, и во многих других аспектах. В нашем видео мы расскажем вам о том, когда ИИ стал популярен в смартфонах, и в чём конкретно состоит его польза.

И это далеко не все трюки, которые ИИ приносит в мобильники. В ближайшем будущем смартфоны научатся подменять фон в видеозаписях, как в фильмах о шпионах, перестраивать фокусировку в видео со скоростью армейских систем наведения и предсказывать нагрузку на процессор до того, как вы нажмёте на иконку приложения или игры. Сколько бы любители технологий ни молились на мощность ядер и богатство технологий, всё равно побеждает не грубая сила, а интеллект. Пусть даже и искусственный.

Автор
Ferra.ru
Теги
смартфон видео искусственный интеллект Snapdragon 820 Kirin 970

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