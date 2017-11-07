Как снимать на смартфон отличные фото, если у него не самая крутая камера

Ferra.ru, 

Даже профессиональным фотографам бывает лень таскать с собой свои профессиональные зеркальные фотоаппараты с кучей сменных объективов, если неплохой снимок теперь можно сделать и с помощью смартфона. Однако сделать не просто неплохой, а замечательный снимок можно, если взять к своему смартфону парочку полезных фото-гаджетов.

Сменный объектив

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Не зря говорят, что при выборе между хорошим фотоаппаратом и хорошим объективом лучше отдать предпочтение последнему. Да, изначально смартфон не рассчитан на смену объективов, в отличие от зеркальных и системных камер. Однако для телефонов всё равно можно найти неплохие «стёкла». По качеству маленькие накладные объективы хоть и не дотягивают до «настоящих», но всё равно сделают ваши снимки на смартфон гораздо более выразительными. К тому же, чаще всего они еще и очень компактны, что позволяет их без всякого труда брать с собой.

Штатив или стедикам (стабилизатор)

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Камеры смартфонов имеют крошечную матрицу, на которую попадает очень мало света, поэтому в сумерки и ночью делать фотографии даже на отличный камерофон — не лучшая идея. Чтобы иметь возможность снимать без вспышки и снизить количество шумов, можно воспользоваться штативом — для смартфонов они тоже существуют. Если же вы хотите снимать видео, причём подойти к вопросу со всей серьёзностью, вам просто необходим специальный стабилизатор. Даже банальную съёмку самого себя на ходу можно из дерганного видеоряда превратить в плавный и кинематографичный, если воспользоваться хорошим трёхосевым стабилизатором с электромоторами.

Светодиодная подсветка

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И подсветка бывает очень полезной, причём не обязательно в тёмное время суток. Она поможет и днём, чтобы смягчить жёсткие тени. Но вместо того, чтобы использовать убийственную встроенную в сам смартфон вспышку, лучше приобрести отдельную. Например, существует немалое количество светодиодных подсветок или вспышек, которые отлично крепятся на смартфон и дают гораздо более мягкий свет и имеют несколько режимов работы. С таким девайсом снимки будут выглядеть намного естественнее.

Пульт дистанционного управления

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Итак, смартфон установлен на штатив, объектив на месте, вспышка присутствует. Но как теперь заснять себя любимого? Не обойтись без пульта дистанционного управление. Такие давно в ходу для «взрослых» фотоаппаратов, так почему бы им не быть и для смартфонов? Никаких таймеров, просто нажал кнопку в нужный момент — и отличный снимок готов. Чаще всего они подключаются к смартфону по Bluetooth.  

Бонус для видеоблогеров: внешний микрофон

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Микрофон смартфона обладает вполне удовлетворительным качеством для передачи голоса собеседнику, но зачастую слабоват для всего остального. Даже для банального видеоблога или живой трансляции нужно что-то поинтереснее. И тут можно прибегнуть, опять-таки, к специальному внешнему устройству. Как и в случае со вспышками, существуют специальные направленные микрофоны, которые можно закрепить на корпусе смартфона, во много раз улучшив качество звука. Это поможет вам сократить время на приведение аудиодорожки в божеский вид и сделает результат намного качественнее.

Автор
Ferra.ru
Теги
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