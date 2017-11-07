Как снимать на смартфон отличные фото, если у него не самая крутая камера

Даже профессиональным фотографам бывает лень таскать с собой свои профессиональные зеркальные фотоаппараты с кучей сменных объективов, если неплохой снимок теперь можно сделать и с помощью смартфона. Однако сделать не просто неплохой, а замечательный снимок можно, если взять к своему смартфону парочку полезных фото-гаджетов.

Сменный объектив

Не зря говорят, что при выборе между хорошим фотоаппаратом и хорошим объективом лучше отдать предпочтение последнему. Да, изначально смартфон не рассчитан на смену объективов, в отличие от зеркальных и системных камер. Однако для телефонов всё равно можно найти неплохие «стёкла». По качеству маленькие накладные объективы хоть и не дотягивают до «настоящих», но всё равно сделают ваши снимки на смартфон гораздо более выразительными. К тому же, чаще всего они еще и очень компактны, что позволяет их без всякого труда брать с собой.

Штатив или стедикам (стабилизатор)

Камеры смартфонов имеют крошечную матрицу, на которую попадает очень мало света, поэтому в сумерки и ночью делать фотографии даже на отличный камерофон — не лучшая идея. Чтобы иметь возможность снимать без вспышки и снизить количество шумов, можно воспользоваться штативом — для смартфонов они тоже существуют. Если же вы хотите снимать видео, причём подойти к вопросу со всей серьёзностью, вам просто необходим специальный стабилизатор. Даже банальную съёмку самого себя на ходу можно из дерганного видеоряда превратить в плавный и кинематографичный, если воспользоваться хорошим трёхосевым стабилизатором с электромоторами.

Светодиодная подсветка

И подсветка бывает очень полезной, причём не обязательно в тёмное время суток. Она поможет и днём, чтобы смягчить жёсткие тени. Но вместо того, чтобы использовать убийственную встроенную в сам смартфон вспышку, лучше приобрести отдельную. Например, существует немалое количество светодиодных подсветок или вспышек, которые отлично крепятся на смартфон и дают гораздо более мягкий свет и имеют несколько режимов работы. С таким девайсом снимки будут выглядеть намного естественнее.

Пульт дистанционного управления

Итак, смартфон установлен на штатив, объектив на месте, вспышка присутствует. Но как теперь заснять себя любимого? Не обойтись без пульта дистанционного управление. Такие давно в ходу для «взрослых» фотоаппаратов, так почему бы им не быть и для смартфонов? Никаких таймеров, просто нажал кнопку в нужный момент — и отличный снимок готов. Чаще всего они подключаются к смартфону по Bluetooth.

Бонус для видеоблогеров: внешний микрофон

Микрофон смартфона обладает вполне удовлетворительным качеством для передачи голоса собеседнику, но зачастую слабоват для всего остального. Даже для банального видеоблога или живой трансляции нужно что-то поинтереснее. И тут можно прибегнуть, опять-таки, к специальному внешнему устройству. Как и в случае со вспышками, существуют специальные направленные микрофоны, которые можно закрепить на корпусе смартфона, во много раз улучшив качество звука. Это поможет вам сократить время на приведение аудиодорожки в божеский вид и сделает результат намного качественнее.