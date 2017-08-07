5 современных смартфонов, которые проще всего отремонтировать
По количеству наворотов на квадратный сантиметр смартфоны могут поспорить с профессиональной техникой, и год от года ситуация только ухудшается. Но есть среди новых моделей и такие, которые может отремонтировать простой смертный с помощью отвёртки, кусочка пластика и крепкого словца.
Xiaomi Redmi Note 3/4 — когда работникам мастерских не строят подлости
По большому счёту, хвалить можно и Redmi Note 3, и Note 4, потому что конструктивные различия между ними невелики. Заднюю крышку можно снять без отвертки и усилий — понадобится только пластина, чтобы поддеть метал. Отключаем сканер отпечатков — и все «потроха» смартфона в вашем распоряжении. Причём аккумулятор можно снять и заменить даже без вспомогательных предметов.
Крышка снимается без труда, после чего достаточно отделить шлейф сканера отпечатков... (фото: iFixit.com)
Динамики, антенны, клавиши, вибромотор, камеры, разъём зарядки сможет заменить даже дилетант. Дисплей смартфона, правда, находится под микросхемой, и к нему придётся добираться в последнюю очередь, а разъём для наушников несъёмный и подлежит только дорогостоящей перепайке. Но больше слабых мест в конструкции Redmi Note 3 и 4 нет — очень удобный в ремонте мобильник!
...вытащить аккумулятор за «лямки», и разобрать смартфон без труда с одной лишь отвёрткой
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Чем хорош в ремонте
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Легко разобрать
Изъять аккумулятор можно без вспомогательных инструментов
Почти все (кроме разъёма для наушников) клавиши и разъёмы модульные и легко заменяются
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8 баллов из 10
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А если не учитывать ремонтопригодность?
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Первый смартфон (Redmi Note 4), который приходит на ум, когда тебя просят посоветовать «что-нибудь с большим экраном и недорого». Камеры, конечно, дешёвые, и ночью снимают ужасно, зато процессор быстрый, автономность хорошая, корпус красивый, цена за такие характеристики минимальная. Грех жаловаться.
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Сколько стоит
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15 тысяч рублей (официальная розница)
8 тысяч рублей («серая» розница)
Характеристики Redmi Note 3 / Redmi Note 4
OnePlus 3 — самый быстрый андроидофон из всех, поддающихся ремонту
Очень весело шутить, дескать, смартфоны у OnePlus получаются удачными через раз: OnePlus One был хорош, OnePlus 2 — так себе. OnePlus 3 хорош, OnePlus 4 — настолько ужасен, что его не выпустили (хотя мы-то знаем), и вот OnePlus 5, оказывается, тоже ничего.
Но гораздо приятнее, что «трёшка» образца 2016 года не только стала самым сильным соперником для Apple и Samsung среди китайфонов, но и оказалась не «мусором» внутри. Никаких грязных извращений в конструкции, как у моделей в первой половине статьи — заднюю крышку можно снять после того, как вы выкрутите пару винтиков, и подденете её пластиной. Единственное, что связывает крышку и корпус — вибромотор, шлейф которого легко отстегнуть.
К задней крышке OnePlus 3 крепится только вибромотор (фото: fonearena.com)
Никакого, будь он проклят, клея! Несколько винтиков в креплении разъёма USB-C, и шлейфы динамиков, микрофонов, аккумулятора, и камер на виду. Материнская плата тоже крепится на винтах, поэтому её можно безопасно снять, прежде, чем добраться к дисплею. Всё это звучит, как само собой разумеющиеся материи, но в действительности, очень мало флагманов 2016 года выпуска могут похвастать такой ремонтопригодностью.
Все комплектующие гнездятся на шлейфах, почти без клея — ремонтировать OnePlus 3 удобно
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Чем хорош в ремонте
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Без клея и клейкой ленты — всё, что можно разобрать, крепится на винтах
Все важные составляющие начинки модульные, т.е. могут быть заменены
Логичная и удобная для быстрого и беспроблемного ремонта конструкция
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Рейтинг FoneArena
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7,5 баллов из 10
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А если не учитывать ремонтопригодность?
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Один из лучших смартфонов 2016 года выпуска. Очень быстрый, без лишних «наворотов», с хорошей камерой, качественным экраном и неплохой автономностью. По современным меркам дороговат (в рознице осталась модернизированная версия 3T), но всё ещё заслуживает внимания.
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Сколько стоит
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34 тысячи рублей (официальная розница)
26 тысяч рублей («серая» розница)
Huawei P9 — Айфон в хорошем смысле этого слова
Не то, чтобы я поддерживал свежие остроумные шутки о том, как Huawei «создал Айфон» на презентациях P9 и P10 — я не спутаю эти мобильники ни с лицевой, ни с тыльной стороны. Но, как речь заходит о внутреннем устройстве, флагман Apple и флагман Huawei похожи друг на друга до неприличия. Причём, в некоторых мелочах Huawei даже лучше.
Даже технически сложные части сразу доступны для замены
Точно такие же винты, которые Apple впервые внедрил в iPhone (просто из противности — чтобы «плебеи» не лезли ремонтировать божественные «яблочные телефоны»), такая же последовательность разборки и микросхема в половинке корпуса по соседству с дисплеем.
Очень простая замена камер, доступная сразу после снятия крышки, легко заменяемые разъёмы для наушников (которого в iPhone нет, ха-ха) и USB-C. Всё заменяется не по-флагмански легко, разве что аккумулятор на клею может доставить неудобств, да и неминуемая замена экрана после полной разборки тоже тут как тут.
В Huawei P9 легко демонтировать и мелкие детали, и главную микросхему
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Чем хорош в ремонте
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Рейтинг iFixit
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7 баллов из 10
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А если не учитывать ремонтопригодность?
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Маленький шаг для всего смартфоностроения, но большой шаг для Huawei. В момент выхода был лучшим китайским камерафоном. Сегодня немного устарел, но, если «сторговаться», всё ещё обходит по качеству смартфоны среднего класса.
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Сколько стоит
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23-30 тысяч рублей (официальная розница)
Apple iPhone 7 Plus — лучший по ремонтопригодности среди смартфонов с водозащитой
Сейчас модно, очень модно роптать на тему «да что они себе там позволяют! iPhone тотально устарел, а Apple штампует старые корпуса начиная с 6 поколения», но вот аргумент в пользу «яМобильника» — отличная ремонтопригодность!
Да, из него подлым образом ампутировали разъём для наушников, чтобы установить вибромотор-имитатор клавиши «Домой». Но в сравнении с проблемами, которые достаются мастерам с Galaxy S7 edge, iPhone 7/7 Plus — предсказуемые, элементарные в ремонте смартфоны.
Навороченный iPhone 7, как ни странно, легко поддаётся ремонту (и базовый, и Plus)
Подлости с фирменными винтами Apple никуда не делись, но крышка снимается легко (после нагрева), эмулятор клавиши Taptic можно заменить даже проще, чем механическую клавишу, аккумулятор удерживается небольшим количеством винтов и умеренным количеством клея, заменить тыловые камеры можно без лишних телодвижений, а для замены дисплея не нужно разбирать смартфон целиком! Такие факторы уже не свалишь на устаревшую технологию (взгляните на Galaxy S5 и убедитесь) — просто Apple, при всей своей ненависти к мастерам-самоучкам, всё-таки озаботились тем, чтобы iPhone ремонтировался без мучений.
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Чем хорош в ремонте
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Заменить дисплей можно без полной разборки смартфона
Демонтаж материнской платы даётся без труда
Легко снять клавишу «Домой»
Сравнительно простой процесс замены аккумулятора
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Рейтинг iFixit
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7 баллов из 10
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А если не учитывать ремонтопригодность?
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Удачный по характеристикам (процессор, стереодинамики, водозащита, камеры), но нелюбимый даже фанатами Apple смартфон. Потому что «мы думали, будет круче». iPhone 8 будет именно такой, но непомерно дорогой революцией. Так может, не искать добра от добра?
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Сколько стоит
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55 тысяч рублей (официальная розница)
48 тысяч рублей («серая» розница)
LG G5 — лучший флагман по ремонтопригодности в 2015-2017 гг.
На этом месте могли быть «китайцы» — тот же Xiaomi Mi 5, к примеру, легко поддаётся ремонту. Huawei Mate 9 тоже не доставляет мучений в разборке, и даже в безрамочном Mi Mix ремонт не составит труда. Moto Z с его супер-тонким корпусом и флагманскими «потрохами» тоже легко ремонтируется.
Но я всё же завершу статью смартфоном с самыми лучшими характеристиками и самой высокой оценкой ремонтопригодности по версии iFixit — LG G5.
Все бы смартфоны разбирались так легко
К надёжности самого смартфона можно предъявлять много претензий — тыловые камеры со временем собирают царапины (с которыми вам гарантированы шлейфы от фонарей в ночных фото), дисплей в некоторых экземплярах «выгорает», и без того скромный по ёмкости аккумулятор спустя год даёт символическое время работы — без PowerBank смартфон страшно брать с собой в дорогу.
Достал аккумулятор — и без суеты ковыряешь полупустую начинку. Очень удобно!
Но вы не найдёте ещё одного настолько же дружественного к ремонту смартфона с процессором уровня Snapdragon 820 и Quad HD-дисплеем. Элементарная разборка корпуса с аккумулятором-«обоймой» и парой винтиков! Крепление матплаты рядом с IPS-матрицей — разъём для наушников, клавиши, сканер отпечатков и вибромотор на задней крышке. Всё очень просто, и даже жаль, что смартфон оказался настолько недооценен покупателями.
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Чем хорош в ремонте
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Очень простой алгоритм разборки
Съёмный аккумулятор — минус один повод обращаться в мастерскую
Почти всё, что изнашивается, съёмное и легкодоступное при разборке
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Рейтинг iFixit
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8 баллов из 10
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А если не учитывать ремонтопригодность?
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Недорогой смартфон с отличным динамиком, очень качественными камерами, идеальной размерности (5,3 дюйма) с Quad HD-дисплеем. Расплачиваться за это приходится ужасной автономностью, не выдающейся надёжностью и медленным процессором (в варианте G5 SE)
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Сколько стоит
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30 тысяч рублей (официальная розница) — ухудшенная модификация G5 SE
22 тысячи рублей («серая» розница)