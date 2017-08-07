5 современных смартфонов, которые проще всего отремонтировать

По количеству наворотов на квадратный сантиметр смартфоны могут поспорить с профессиональной техникой, и год от года ситуация только ухудшается. Но есть среди новых моделей и такие, которые может отремонтировать простой смертный с помощью отвёртки, кусочка пластика и крепкого словца.

Xiaomi Redmi Note 3/4 — когда работникам мастерских не строят подлости

По большому счёту, хвалить можно и Redmi Note 3, и Note 4, потому что конструктивные различия между ними невелики. Заднюю крышку можно снять без отвертки и усилий — понадобится только пластина, чтобы поддеть метал. Отключаем сканер отпечатков — и все «потроха» смартфона в вашем распоряжении. Причём аккумулятор можно снять и заменить даже без вспомогательных предметов.



Крышка снимается без труда, после чего достаточно отделить шлейф сканера отпечатков... (фото: iFixit.com)

Динамики, антенны, клавиши, вибромотор, камеры, разъём зарядки сможет заменить даже дилетант. Дисплей смартфона, правда, находится под микросхемой, и к нему придётся добираться в последнюю очередь, а разъём для наушников несъёмный и подлежит только дорогостоящей перепайке. Но больше слабых мест в конструкции Redmi Note 3 и 4 нет — очень удобный в ремонте мобильник!



...вытащить аккумулятор за «лямки», и разобрать смартфон без труда с одной лишь отвёрткой

Чем хорош в ремонте Легко разобрать Изъять аккумулятор можно без вспомогательных инструментов Почти все (кроме разъёма для наушников) клавиши и разъёмы модульные и легко заменяются Рейтинг iFixit/FoneArena 8 баллов из 10 А если не учитывать ремонтопригодность? Первый смартфон (Redmi Note 4), который приходит на ум, когда тебя просят посоветовать «что-нибудь с большим экраном и недорого». Камеры, конечно, дешёвые, и ночью снимают ужасно, зато процессор быстрый, автономность хорошая, корпус красивый, цена за такие характеристики минимальная. Грех жаловаться. Сколько стоит 15 тысяч рублей (официальная розница) 8 тысяч рублей («серая» розница)

Характеристики Redmi Note 3 / Redmi Note 4

OnePlus 3 — самый быстрый андроидофон из всех, поддающихся ремонту

Очень весело шутить, дескать, смартфоны у OnePlus получаются удачными через раз: OnePlus One был хорош, OnePlus 2 — так себе. OnePlus 3 хорош, OnePlus 4 — настолько ужасен, что его не выпустили (хотя мы-то знаем), и вот OnePlus 5, оказывается, тоже ничего.

Но гораздо приятнее, что «трёшка» образца 2016 года не только стала самым сильным соперником для Apple и Samsung среди китайфонов, но и оказалась не «мусором» внутри. Никаких грязных извращений в конструкции, как у моделей в первой половине статьи — заднюю крышку можно снять после того, как вы выкрутите пару винтиков, и подденете её пластиной. Единственное, что связывает крышку и корпус — вибромотор, шлейф которого легко отстегнуть.



К задней крышке OnePlus 3 крепится только вибромотор (фото: fonearena.com)

Никакого, будь он проклят, клея! Несколько винтиков в креплении разъёма USB-C, и шлейфы динамиков, микрофонов, аккумулятора, и камер на виду. Материнская плата тоже крепится на винтах, поэтому её можно безопасно снять, прежде, чем добраться к дисплею. Всё это звучит, как само собой разумеющиеся материи, но в действительности, очень мало флагманов 2016 года выпуска могут похвастать такой ремонтопригодностью.



Все комплектующие гнездятся на шлейфах, почти без клея — ремонтировать OnePlus 3 удобно

Чем хорош в ремонте Без клея и клейкой ленты — всё, что можно разобрать, крепится на винтах Все важные составляющие начинки модульные, т.е. могут быть заменены Логичная и удобная для быстрого и беспроблемного ремонта конструкция Рейтинг FoneArena 7,5 баллов из 10 А если не учитывать ремонтопригодность? Один из лучших смартфонов 2016 года выпуска. Очень быстрый, без лишних «наворотов», с хорошей камерой, качественным экраном и неплохой автономностью. По современным меркам дороговат (в рознице осталась модернизированная версия 3T), но всё ещё заслуживает внимания. Сколько стоит 34 тысячи рублей (официальная розница) 26 тысяч рублей («серая» розница)

Обзор OnePlus 3

Huawei P9 — Айфон в хорошем смысле этого слова

Не то, чтобы я поддерживал свежие остроумные шутки о том, как Huawei «создал Айфон» на презентациях P9 и P10 — я не спутаю эти мобильники ни с лицевой, ни с тыльной стороны. Но, как речь заходит о внутреннем устройстве, флагман Apple и флагман Huawei похожи друг на друга до неприличия. Причём, в некоторых мелочах Huawei даже лучше.



Даже технически сложные части сразу доступны для замены

Точно такие же винты, которые Apple впервые внедрил в iPhone (просто из противности — чтобы «плебеи» не лезли ремонтировать божественные «яблочные телефоны»), такая же последовательность разборки и микросхема в половинке корпуса по соседству с дисплеем.

Очень простая замена камер, доступная сразу после снятия крышки, легко заменяемые разъёмы для наушников (которого в iPhone нет, ха-ха) и USB-C. Всё заменяется не по-флагмански легко, разве что аккумулятор на клею может доставить неудобств, да и неминуемая замена экрана после полной разборки тоже тут как тут.



В Huawei P9 легко демонтировать и мелкие детали, и главную микросхему

Чем хорош в ремонте подходят отвертки от iPhone

очень простая замена камер и разъёма для наушников

минимальное количество клея в крепежах деталей Рейтинг iFixit 7 баллов из 10 А если не учитывать ремонтопригодность? Маленький шаг для всего смартфоностроения, но большой шаг для Huawei. В момент выхода был лучшим китайским камерафоном. Сегодня немного устарел, но, если «сторговаться», всё ещё обходит по качеству смартфоны среднего класса. Сколько стоит 23-30 тысяч рублей (официальная розница)

22 тысячи рублей («серая» розница)

Обзор Huawei P9

Apple iPhone 7 Plus — лучший по ремонтопригодности среди смартфонов с водозащитой

Сейчас модно, очень модно роптать на тему «да что они себе там позволяют! iPhone тотально устарел, а Apple штампует старые корпуса начиная с 6 поколения», но вот аргумент в пользу «яМобильника» — отличная ремонтопригодность!

Да, из него подлым образом ампутировали разъём для наушников, чтобы установить вибромотор-имитатор клавиши «Домой». Но в сравнении с проблемами, которые достаются мастерам с Galaxy S7 edge, iPhone 7/7 Plus — предсказуемые, элементарные в ремонте смартфоны.



Навороченный iPhone 7, как ни странно, легко поддаётся ремонту (и базовый, и Plus)

Подлости с фирменными винтами Apple никуда не делись, но крышка снимается легко (после нагрева), эмулятор клавиши Taptic можно заменить даже проще, чем механическую клавишу, аккумулятор удерживается небольшим количеством винтов и умеренным количеством клея, заменить тыловые камеры можно без лишних телодвижений, а для замены дисплея не нужно разбирать смартфон целиком! Такие факторы уже не свалишь на устаревшую технологию (взгляните на Galaxy S5 и убедитесь) — просто Apple, при всей своей ненависти к мастерам-самоучкам, всё-таки озаботились тем, чтобы iPhone ремонтировался без мучений.

Чем хорош в ремонте Заменить дисплей можно без полной разборки смартфона Демонтаж материнской платы даётся без труда Легко снять клавишу «Домой» Сравнительно простой процесс замены аккумулятора Рейтинг iFixit 7 баллов из 10 А если не учитывать ремонтопригодность? Удачный по характеристикам (процессор, стереодинамики, водозащита, камеры), но нелюбимый даже фанатами Apple смартфон. Потому что «мы думали, будет круче». iPhone 8 будет именно такой, но непомерно дорогой революцией. Так может, не искать добра от добра? Сколько стоит 55 тысяч рублей (официальная розница) 48 тысяч рублей («серая» розница)

Обзор Apple iPhone 7 Plus

LG G5 — лучший флагман по ремонтопригодности в 2015-2017 гг.

На этом месте могли быть «китайцы» — тот же Xiaomi Mi 5, к примеру, легко поддаётся ремонту. Huawei Mate 9 тоже не доставляет мучений в разборке, и даже в безрамочном Mi Mix ремонт не составит труда. Moto Z с его супер-тонким корпусом и флагманскими «потрохами» тоже легко ремонтируется.

Но я всё же завершу статью смартфоном с самыми лучшими характеристиками и самой высокой оценкой ремонтопригодности по версии iFixit — LG G5.



Все бы смартфоны разбирались так легко

К надёжности самого смартфона можно предъявлять много претензий — тыловые камеры со временем собирают царапины (с которыми вам гарантированы шлейфы от фонарей в ночных фото), дисплей в некоторых экземплярах «выгорает», и без того скромный по ёмкости аккумулятор спустя год даёт символическое время работы — без PowerBank смартфон страшно брать с собой в дорогу.



Достал аккумулятор — и без суеты ковыряешь полупустую начинку. Очень удобно!

Но вы не найдёте ещё одного настолько же дружественного к ремонту смартфона с процессором уровня Snapdragon 820 и Quad HD-дисплеем. Элементарная разборка корпуса с аккумулятором-«обоймой» и парой винтиков! Крепление матплаты рядом с IPS-матрицей — разъём для наушников, клавиши, сканер отпечатков и вибромотор на задней крышке. Всё очень просто, и даже жаль, что смартфон оказался настолько недооценен покупателями.

Чем хорош в ремонте Очень простой алгоритм разборки Съёмный аккумулятор — минус один повод обращаться в мастерскую Почти всё, что изнашивается, съёмное и легкодоступное при разборке Рейтинг iFixit 8 баллов из 10 А если не учитывать ремонтопригодность? Недорогой смартфон с отличным динамиком, очень качественными камерами, идеальной размерности (5,3 дюйма) с Quad HD-дисплеем. Расплачиваться за это приходится ужасной автономностью, не выдающейся надёжностью и медленным процессором (в варианте G5 SE) Сколько стоит 30 тысяч рублей (официальная розница) — ухудшенная модификация G5 SE 22 тысячи рублей («серая» розница)

Обзор LG G5 SE