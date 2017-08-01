5 смартфонов, которые не хотят чинить в мастерских

В современных телефонах мастеров встречают «подлые», ни с чем несовместимые винты, аккумуляторы в «труднодоступных местах» и клей, чтобы неповадно было ремонтировать. Ремонт «хитроумной» модели стоит очень дорого, если за него вообще берутся. И сегодня мы расскажем о самых непригодных для починки смартфонах.

5 смартфонов с худшей компоновкой внутренностей: ломаются даже во время починки

LG G6 — покупатели сами виноваты

Тот самый случай, когда корейские инженеры имеют право сказать «не мы такие — жизнь такая!». Потому что LG до последнего сопротивлялись моде на тонкие, нафаршированные клеем и бесчеловечно (по отношению к «ремонтникам») сконструированные мобильники. Потому что LG G3 был великолепно сконструированным флагманом и ремонтировался не легко, а очень легко (8 баллов из 10 возможных за ремонтопригодность). LG Nexus 5 даже при своей литой конструкции, которую просил Google, допускал простую замену любой начинки. «Махнуть» аккумулятор, динамик, вибромотор, порт micro-USB или даже микросхему не составляло труда.

G4 был не просто ремонтопригодным, а сенсационно практичным мобильником со съёмным аккумулятором и корпусом, который можно было раскрыть после недолгой возни с винтиками, во времена, когда Galaxy S6 уже стал литым и стеклянным. В LG G5 уже была несъёмная крышка, но разобрать его было легко — демонтируете винтики на месте «аккумулятора-обоймы», и все потроха смартфона у вас перед глазами.

Помогла ли «человечная» конструкция продажам G-серии? Абсолютно нет — Apple, Samsung и Sony продавали сложные в ремонте смартфоны большими тиражами и горя не знали. Поэтому в G6 имеем то, что имеем.

Некая символическая ударопрочность у G6 есть (MIL-STD-810G означает, что смартфон 26 раз уронили на фанеру с высоты 1,2 метра, и он выжил). Но стекло по обе стороны означает, что «счастливого билета» у вас не будет — разобьёте либо заднюю крышку, либо дисплей. Один такой «небьющийся» (по словам представителей LG) G6 разбили прямо на российской презентации.



Стеклянный смартфон всегда падает не безболезненно (фото: cnet.com)

Задняя крышка G6 залита клеем изнутри, поэтому её приходится разогревать, прежде чем демонтировать. Дисплей тоже вклеен почти намертво — последствия водостойкости по классу IP68.



Даже для замены аккумулятора нужно удалить защитные панели (фото: iFixit.com)

В остальном — всё не так уж печально: охлаждение процессора качественное и легко демонтируется, разъёмы (3,5 мм для наушников и USB-C) модульные, заменить их не сложно, аккумулятор супер-огнеупорный — LG вынесли урок из неудачи коллег с возгоранием Samsung Galaxy Note 7. Но iPhone 7 с такой же водозащитой и стереодинамиками, да ещё более горячим процессором, разбирается менее хлопотно и гораздо более прочен. Поэтому серьёзных поводов для радости G6 не даёт — мобильник настолько же хлопотен в разборке, как и новые собратья, только ещё и более хрупкий.



Чтобы добраться до дисплея LG G6, нужно разобрать весь смартфон.

Что не так с ремонтопригодностью Обилие клея в креплении дисплея и задней крышки Стекло спереди, стекло сзади — гарантированный ремонт при падении на металлическую или бетонную поверхность Рейтинг iFixit 5 из 10 баллов А если не учитывать ремонтопригодность? Смартфон неплохой. Не самый крутой из флагманов по части быстродействия или ночных снимков, но такого сочетания почти безрамочного дисплея, качественных камер, звука в наушниках и водозащиты за 30 тысяч вы больше не найдёте. Сколько стоит 48-52 тысячи рублей (официальная розница) 30 тысяч рублей («серая» розница)

Обзор LG G6

Sony Xperia Z5 — потеря водостойкости и «ловушки» во время ремонта

В отличие от LG, сложный ремонт мобильников Sony — старая история. По сути, водостойкие Xperia первыми подготовили мастеров к тому, что сейчас они наблюдают в LG и Samsung. Например, 4 года назад на примере Xperia Z сотрудники сервисных центров привыкали к тому, что несъёмную заднюю крышку нужно нагревать, прежде чем снять, и к тому, что для демонтажа материнской платы нужно… снимать дисплей, который держался на водостойком скотче. В общем, ребята были в восторге от японского инженерного гения.

Настолько в восторге, что расположение шлейфов, жёсткое крепление матплаты внутри (есть шанс погнуть её, когда снимаете) и неизбежный люфт корпуса + потеря водостойкости после ремонта стали фирменной особенностью всех 5 поколений Z-серии.



Sony выпускала сложные в разборке смартфоны ещё до того, как это стало повсеместной тенденцией

Во флагмане 2015 года, Xperia Z5, изменилось мало что — много клея на задней крышке, которую нужно отсоединять от корпуса присосками. Сканер на боковой грани, к которому очень сложно подступиться, огромное количество клея везде: на дисплее (который сложно извлечь из корпуса и можно заменить только после полной разборки), на камере, микрофонах — вообще везде! Только аккумулятор можно переустановить без проблем, но даже после этого водостойкость Xperia останется под вопросом.



Обилие клея и хитро спрятанные шлейфы повсюду

Что не так с ремонтопригодностью Очень много клея, из-за которого смартфон сложно разбирать и почти невозможно сделать водостойким после ремонта. Дополнительные сложности в замене сканера отпечатков пальцев, микрофона и фронтальной камеры. Рейтинг iFixit Не участвует в рейтинге. Ориентировочный — 6 из 10. А если не учитывать ремонтопригодность? Противоречивая модель. Хороший дисплей, хорошая автономность, очень красивый корпус, но ужасная система шумоподавления в камере, беспомощный авто-режим фотосъёмки, постоянный перегрев при съёмке видео 4K и в играх. Рискнёте? Сколько стоит 28 тысяч рублей (официальная розница) 22-24 тысячи рублей («серая» розница)

Обзор Sony Xperia Z5

Samsung Galaxy S7 edge — самый неудобный в ремонте Самсунг

Мастера просто ненавидят ремонтировать Galaxy S7 edge (да и «просто S7» тоже), но владельцев флагманских Samsung всё равно принимают с распростёртыми объятьями — самые «хлебные» клиенты.

В вопросе удобства ремонта Samsung резко «скатился» в 2014 году, когда вышел Galaxy S5. «Четвёрка» и более старые Galaxy можно было отремонтировать в любом подвале, быстро и без серьёзных затрат. С выходом Galaxy S5, который был ещё со съёмной крышкой и съёмным аккумулятором. Просто потому, что для любого ремонта Galaxy S5 сначала нужно… выковырять дисплей, да так, чтобы не повредить рамку. И лучше заранее высвободить шлейф клавиши «Дом», который находится сзади. Затем нужно демонтировать винты под экраном, снять заглушку над матплатой, а потом отделить микросхему от ещё одной заглушки. С одной стороны, замена самого дисплея стала проще (если у вас есть подходящий клей, чтобы восстановить смартфону водостойкость). С другой — конструкция, как бы покультурнее выразиться, бредовая, и сам Samsung это признал, когда отказался от неё в будущих моделях.



Чтобы заменить разъём micro-USB, нужно снять дисплей и умудриться его не повредить (фото: e-phoneparts.blogspot.ru)



Вот так приходится кромсать 15-17 тысяч рублей для пустякового ремонта

Но вы напрасно думаете, что в новых Galaxy разборка стала проще — начиная с S6 флагманы Самсунг стали «на лицо прекрасные, жуткие внутри». Одинаковые проблемы во всех новомодных «корейцах» — стеклянный корпус, который норовит треснуть при разборке, аккумулятор (первый кандидат на замену в старом смартфоне, если владелец был аккуратным) спрятан в середине (!) смартфона, и его не так-то просто заменить.

Ремонтопригодность флагманов Самсунг достигла «донышка» с Galaxy S7 edge. Огромное количество клея, от которого неудобно избавляться при разборке, шлейфы, которые обёрнуты вокруг рамки дисплея (и большой риск повредить их при разборке. И всё нафаршировано максимально плотно — настолько, что супер-дорогостоящий дисплей нужно снимать, чтобы заменить сгоревший порт micro-USB. Идеальный пример того, как производитель заставляет удалять мастеров гланды через труднодоступные места. По этой причине даже замена аккумулятора или аудиоразъёма влетит вам эдак в 3000-4000 рублей, а за дисплей придётся выложить 15 тысяч — это половина стоимости S7 edge в «серой» рознице.



Аккумулятор тоже упрятан где-то в глубине корпуса

Galaxy S8, как ни странно, доставляет меньше неудобств в ремонте — заменить защитное стекло без повреждения дисплея по-прежнему очень сложно, количество уплотнителей со времён S7 edge осталось прежним. Зато без злополучной аппаратной клавиши «Дом» под экраном замена идиотского сканера отпечатков и клавиши питания стала проще, антенны в корпусе прокладывали не человеконенавистники, а сам экран обходится ремонтным мастерским дешевле, чем он обходился в момент запуска S7 edge.

Что не так с ремонтопригодностью Экстремально дорогостоящий дисплей даже на второй год после выхода смартфона Риск повредить матрицу при замене разъёмов Крайне неудобно расположенные антенны Хрупкий стеклянный корпус Рейтинг iFixit 3 балла из 10 А если не учитывать ремонтопригодность? Лучший на «сером» рынке флагман по совокупности автономности, быстродействия, качества камеры и цены. Жаль, что очень хрупкий и дорогой в ремонте Сколько стоит 43 тысяч рублей (официальная розница) 30 тысячи рублей («серая» розница)

Обзор Samsung Galaxy S7 edge

HTC One M9 — проще сразу выбросить

Если Galaxy S7 edge вам всегда отремонтируют, пусть и за бешеные деньги, то за ремонт флагманов HTC даже не станут браться. Поразительно, но HTC настолько мастера своего дела, что умудрились создать толстый смартфон в металлическом (не стеклянном) корпусе, без водозащиты (которая мешает разборке), но почти не поддающийся ремонту.



Поначалу кажется, что разобрать HTC One M9 не сложно...

С одной стороны, заднюю крышку не нужно разогревать, прежде чем её демонтировать — это плюс. Ударопрочность у смартфона, если он не приземлится на дисплей, тоже неплохая. Но аккумулятор приклеен к материнской плате и находится под ней, со стороны дисплея. А сам дисплей можно заменить после полной разборки смартфона. После демонтажа всех частей, которые держутся либо на липкой ленте, либо на клею. Обратная сборка настолько же сложная и нервная, да и держаться всё неминуемо будет «на соплях» в сравнении с заводским состоянием, поэтому будьте готовы к тому, что ваш One M9 или M8 (смартфоны сходны конструктивно) никто не захочет отремонтировать. А если такие смельчаки найдутся, то они уж точно отыграются на вашем кошельке за «моральный ущерб» в процессе разборки/сборки омерзительного по организации начинки флагмана HTC.



...а потом приходится выковыривать аккумулятор из-под микросхемы «на соплях и изоленте»...

Хотя самым уродливым смартфоном с конструктивной точки зрения остаётся тоже HTC, но уже дебютный One M7. В нём сначала приходилось прогревать и отдирать от корпуса экран, а потом, не отключая дисплей от микросхемы (потому что шлейфы где-то глубоко внутри), аккуратно выковыривать «ложечками» — да так, чтобы не повредить ни микросхему, ни разъёмы, ни камеру. Процедура уровня, когда вы выковыриваете хрящи из косточек в супе, с той разницей, что с хрящами вы сразу делаете «ням-ням» и не заботитесь об их сохранности, а начинка смартфона может «крякнуть» и увеличить стоимость ремонта в любой момент. И, конечно, огромное количество скотча клея, с которым «сеанс проктологии им. One M7» становится ещё более весёлым и увлекательным.



...и только после полной разборки приступить к демонтажу дисплея

Что не так с ремонтопригодностью Чтобы заменить дисплей, нужно пройти сквозь все круги ада полной разборки Аккумулятор приклеен к материнской плате, к нему сложно подобраться Все комплектующие держатся на клее и липкой ленте — есть риск повредить начинку даже при аккуратном ремонте Рейтинг iFixit 2 балла из 10 А если не учитывать ремонтопригодность? Поразительно красивый и брутальный мобильник с хорошими динамиками, ярким дисплеем, ужасной производительностью, плохой камерой и автономностью. Закопать и поставить под охрану, чтобы вдруг никто случайно не купил. Сколько стоит 43 тысяч рублей (официальная розница) 20 тысяч рублей («серая» розница)

Обзор HTC One M9

Nexus 6P — Huawei одноразовый, со вкусом Google

Обычно ремонт китайских смартфонов — занятие элементарное. Например, бюджетные Lenovo (отчего-то очень популярные в народе) — одни из самых простых в разборке/сборке смартфонов вообще. Большинство моделей Huawei тоже не доставляют проблем в ремонте — китайцы очень поздно пришли к прогрессивным идеям маркетинга с «мусорной» электроникой поэтому даже недавний двуглазый Honor 6X можно разобрать с помощью пластиковой пластины и отвертки — никакого клея или хитроумной клейкой ленты в нём нет. В новой «лопате» Mate 9 клей уже есть, зато конструктивных «подлостей-хитростей» в сравнении с Galaxy S7 edge или HTC One M9 нет — всё находится на привычных местах и демонтируется после обычного точечного нагрева.



Винтики под стеклом, которое трескается со временем даже без разборки

А вот Nexus 6P, который был сконструирован совместно с Google («гениями» промышленного дизайна), по идиотизму конструкции может поспорить аж с первым поколением Apple iPhone. Сначала нужно разогреть заднюю крышку и отковырять часть её присосками. Затем нужно выломать стеклянную часть, которая прикрывает камеры (а она трескается и без таких процедур). После этого вы увидите почти цельную матплату (благо, хотя бы разъём USB-C можно заменить отдельно), с вырезом под аккумулятор. Аккумулятор приклеен к… дисплею и для дальнейшей разборки его придётся с большим усилием и большой осторожностью выковыривать. Дисплей придётся заменять только после полной разборки (крышка, аккумулятор, камеры, разъёмы, динамики). При этом тыловая камера, к которой доступ открывается сразу, подключена к матплате невесть где — в лучших традициях Санта-Барбары вы найдёте коннектор только в следующих сериях после полной разборки. Всем инженерам Хуавей, которые конструировали это чудище, прописываем сеансы ректальной тонзилэктомии.



«Жэстачайшэ» приклеенная крышка к корпусу



Задняя камера подключается с лицевой стороны микросхемы. Это так логично!

Что не так с ремонтопригодностью Чтобы заменить дисплей, придётся полностью разобрать смартфон Аккумулятор приклеен к дисплейному блоку Огромное количество клея на всех комплектующих Стеклянная заглушка на тыловой камере и вспышке — расходный материал при разборке Тыловая камера крепится на противоположной стороне матплаты — заменить её можно только с полной разборкой смартфона Рейтинг iFixit 2 балла из 10 А если не учитывать ремонтопригодность? Последний классический Nexus, за который не стыдно — хороший дисплей, отличная тыловая камера, классные стереодинамики. Ужасный процессор (спасибо Qualcomm за это), неоправданно высокая цена. Сколько стоит 30 тысяч рублей (официальная розница), везде распродан 28 тысяч рублей («серая» розница)

Обзор Huawei Nexus 6P