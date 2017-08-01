5 смартфонов, которые не хотят чинить в мастерских
В современных телефонах мастеров встречают «подлые», ни с чем несовместимые винты, аккумуляторы в «труднодоступных местах» и клей, чтобы неповадно было ремонтировать. Ремонт «хитроумной» модели стоит очень дорого, если за него вообще берутся. И сегодня мы расскажем о самых непригодных для починки смартфонах.
5 смартфонов с худшей компоновкой внутренностей: ломаются даже во время починки
LG G6 — покупатели сами виноваты
Тот самый случай, когда корейские инженеры имеют право сказать «не мы такие — жизнь такая!». Потому что LG до последнего сопротивлялись моде на тонкие, нафаршированные клеем и бесчеловечно (по отношению к «ремонтникам») сконструированные мобильники. Потому что LG G3 был великолепно сконструированным флагманом и ремонтировался не легко, а очень легко (8 баллов из 10 возможных за ремонтопригодность). LG Nexus 5 даже при своей литой конструкции, которую просил Google, допускал простую замену любой начинки. «Махнуть» аккумулятор, динамик, вибромотор, порт micro-USB или даже микросхему не составляло труда.
G4 был не просто ремонтопригодным, а сенсационно практичным мобильником со съёмным аккумулятором и корпусом, который можно было раскрыть после недолгой возни с винтиками, во времена, когда Galaxy S6 уже стал литым и стеклянным. В LG G5 уже была несъёмная крышка, но разобрать его было легко — демонтируете винтики на месте «аккумулятора-обоймы», и все потроха смартфона у вас перед глазами.
Помогла ли «человечная» конструкция продажам G-серии? Абсолютно нет — Apple, Samsung и Sony продавали сложные в ремонте смартфоны большими тиражами и горя не знали. Поэтому в G6 имеем то, что имеем.
Некая символическая ударопрочность у G6 есть (MIL-STD-810G означает, что смартфон 26 раз уронили на фанеру с высоты 1,2 метра, и он выжил). Но стекло по обе стороны означает, что «счастливого билета» у вас не будет — разобьёте либо заднюю крышку, либо дисплей. Один такой «небьющийся» (по словам представителей LG) G6 разбили прямо на российской презентации.
Стеклянный смартфон всегда падает не безболезненно (фото: cnet.com)
Задняя крышка G6 залита клеем изнутри, поэтому её приходится разогревать, прежде чем демонтировать. Дисплей тоже вклеен почти намертво — последствия водостойкости по классу IP68.
Даже для замены аккумулятора нужно удалить защитные панели (фото: iFixit.com)
В остальном — всё не так уж печально: охлаждение процессора качественное и легко демонтируется, разъёмы (3,5 мм для наушников и USB-C) модульные, заменить их не сложно, аккумулятор супер-огнеупорный — LG вынесли урок из неудачи коллег с возгоранием Samsung Galaxy Note 7. Но iPhone 7 с такой же водозащитой и стереодинамиками, да ещё более горячим процессором, разбирается менее хлопотно и гораздо более прочен. Поэтому серьёзных поводов для радости G6 не даёт — мобильник настолько же хлопотен в разборке, как и новые собратья, только ещё и более хрупкий.
Чтобы добраться до дисплея LG G6, нужно разобрать весь смартфон.
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Что не так с ремонтопригодностью
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Обилие клея в креплении дисплея и задней крышки
Стекло спереди, стекло сзади — гарантированный ремонт при падении на металлическую или бетонную поверхность
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Рейтинг iFixit
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5 из 10 баллов
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А если не учитывать ремонтопригодность?
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Смартфон неплохой. Не самый крутой из флагманов по части быстродействия или ночных снимков, но такого сочетания почти безрамочного дисплея, качественных камер, звука в наушниках и водозащиты за 30 тысяч вы больше не найдёте.
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Сколько стоит
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48-52 тысячи рублей (официальная розница)
30 тысяч рублей («серая» розница)
Sony Xperia Z5 — потеря водостойкости и «ловушки» во время ремонта
В отличие от LG, сложный ремонт мобильников Sony — старая история. По сути, водостойкие Xperia первыми подготовили мастеров к тому, что сейчас они наблюдают в LG и Samsung. Например, 4 года назад на примере Xperia Z сотрудники сервисных центров привыкали к тому, что несъёмную заднюю крышку нужно нагревать, прежде чем снять, и к тому, что для демонтажа материнской платы нужно… снимать дисплей, который держался на водостойком скотче. В общем, ребята были в восторге от японского инженерного гения.
Настолько в восторге, что расположение шлейфов, жёсткое крепление матплаты внутри (есть шанс погнуть её, когда снимаете) и неизбежный люфт корпуса + потеря водостойкости после ремонта стали фирменной особенностью всех 5 поколений Z-серии.
Sony выпускала сложные в разборке смартфоны ещё до того, как это стало повсеместной тенденцией
Во флагмане 2015 года, Xperia Z5, изменилось мало что — много клея на задней крышке, которую нужно отсоединять от корпуса присосками. Сканер на боковой грани, к которому очень сложно подступиться, огромное количество клея везде: на дисплее (который сложно извлечь из корпуса и можно заменить только после полной разборки), на камере, микрофонах — вообще везде! Только аккумулятор можно переустановить без проблем, но даже после этого водостойкость Xperia останется под вопросом.
Обилие клея и хитро спрятанные шлейфы повсюду
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Что не так с ремонтопригодностью
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Очень много клея, из-за которого смартфон сложно разбирать и почти невозможно сделать водостойким после ремонта.
Дополнительные сложности в замене сканера отпечатков пальцев, микрофона и фронтальной камеры.
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Рейтинг iFixit
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Не участвует в рейтинге. Ориентировочный — 6 из 10.
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А если не учитывать ремонтопригодность?
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Противоречивая модель. Хороший дисплей, хорошая автономность, очень красивый корпус, но ужасная система шумоподавления в камере, беспомощный авто-режим фотосъёмки, постоянный перегрев при съёмке видео 4K и в играх. Рискнёте?
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Сколько стоит
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28 тысяч рублей (официальная розница)
22-24 тысячи рублей («серая» розница)
Samsung Galaxy S7 edge — самый неудобный в ремонте Самсунг
Мастера просто ненавидят ремонтировать Galaxy S7 edge (да и «просто S7» тоже), но владельцев флагманских Samsung всё равно принимают с распростёртыми объятьями — самые «хлебные» клиенты.
В вопросе удобства ремонта Samsung резко «скатился» в 2014 году, когда вышел Galaxy S5. «Четвёрка» и более старые Galaxy можно было отремонтировать в любом подвале, быстро и без серьёзных затрат. С выходом Galaxy S5, который был ещё со съёмной крышкой и съёмным аккумулятором. Просто потому, что для любого ремонта Galaxy S5 сначала нужно… выковырять дисплей, да так, чтобы не повредить рамку. И лучше заранее высвободить шлейф клавиши «Дом», который находится сзади. Затем нужно демонтировать винты под экраном, снять заглушку над матплатой, а потом отделить микросхему от ещё одной заглушки. С одной стороны, замена самого дисплея стала проще (если у вас есть подходящий клей, чтобы восстановить смартфону водостойкость). С другой — конструкция, как бы покультурнее выразиться, бредовая, и сам Samsung это признал, когда отказался от неё в будущих моделях.
Чтобы заменить разъём micro-USB, нужно снять дисплей и умудриться его не повредить (фото: e-phoneparts.blogspot.ru)
Вот так приходится кромсать 15-17 тысяч рублей для пустякового ремонта
Но вы напрасно думаете, что в новых Galaxy разборка стала проще — начиная с S6 флагманы Самсунг стали «на лицо прекрасные, жуткие внутри». Одинаковые проблемы во всех новомодных «корейцах» — стеклянный корпус, который норовит треснуть при разборке, аккумулятор (первый кандидат на замену в старом смартфоне, если владелец был аккуратным) спрятан в середине (!) смартфона, и его не так-то просто заменить.
Ремонтопригодность флагманов Самсунг достигла «донышка» с Galaxy S7 edge. Огромное количество клея, от которого неудобно избавляться при разборке, шлейфы, которые обёрнуты вокруг рамки дисплея (и большой риск повредить их при разборке. И всё нафаршировано максимально плотно — настолько, что супер-дорогостоящий дисплей нужно снимать, чтобы заменить сгоревший порт micro-USB. Идеальный пример того, как производитель заставляет удалять мастеров гланды через труднодоступные места. По этой причине даже замена аккумулятора или аудиоразъёма влетит вам эдак в 3000-4000 рублей, а за дисплей придётся выложить 15 тысяч — это половина стоимости S7 edge в «серой» рознице.
Аккумулятор тоже упрятан где-то в глубине корпуса
Galaxy S8, как ни странно, доставляет меньше неудобств в ремонте — заменить защитное стекло без повреждения дисплея по-прежнему очень сложно, количество уплотнителей со времён S7 edge осталось прежним. Зато без злополучной аппаратной клавиши «Дом» под экраном замена идиотского сканера отпечатков и клавиши питания стала проще, антенны в корпусе прокладывали не человеконенавистники, а сам экран обходится ремонтным мастерским дешевле, чем он обходился в момент запуска S7 edge.
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Что не так с ремонтопригодностью
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Экстремально дорогостоящий дисплей даже на второй год после выхода смартфона
Риск повредить матрицу при замене разъёмов
Крайне неудобно расположенные антенны
Хрупкий стеклянный корпус
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Рейтинг iFixit
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3 балла из 10
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А если не учитывать ремонтопригодность?
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Лучший на «сером» рынке флагман по совокупности автономности, быстродействия, качества камеры и цены. Жаль, что очень хрупкий и дорогой в ремонте
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Сколько стоит
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43 тысяч рублей (официальная розница)
30 тысячи рублей («серая» розница)
HTC One M9 — проще сразу выбросить
Если Galaxy S7 edge вам всегда отремонтируют, пусть и за бешеные деньги, то за ремонт флагманов HTC даже не станут браться. Поразительно, но HTC настолько мастера своего дела, что умудрились создать толстый смартфон в металлическом (не стеклянном) корпусе, без водозащиты (которая мешает разборке), но почти не поддающийся ремонту.
Поначалу кажется, что разобрать HTC One M9 не сложно...
С одной стороны, заднюю крышку не нужно разогревать, прежде чем её демонтировать — это плюс. Ударопрочность у смартфона, если он не приземлится на дисплей, тоже неплохая. Но аккумулятор приклеен к материнской плате и находится под ней, со стороны дисплея. А сам дисплей можно заменить после полной разборки смартфона. После демонтажа всех частей, которые держутся либо на липкой ленте, либо на клею. Обратная сборка настолько же сложная и нервная, да и держаться всё неминуемо будет «на соплях» в сравнении с заводским состоянием, поэтому будьте готовы к тому, что ваш One M9 или M8 (смартфоны сходны конструктивно) никто не захочет отремонтировать. А если такие смельчаки найдутся, то они уж точно отыграются на вашем кошельке за «моральный ущерб» в процессе разборки/сборки омерзительного по организации начинки флагмана HTC.
...а потом приходится выковыривать аккумулятор из-под микросхемы «на соплях и изоленте»...
Хотя самым уродливым смартфоном с конструктивной точки зрения остаётся тоже HTC, но уже дебютный One M7. В нём сначала приходилось прогревать и отдирать от корпуса экран, а потом, не отключая дисплей от микросхемы (потому что шлейфы где-то глубоко внутри), аккуратно выковыривать «ложечками» — да так, чтобы не повредить ни микросхему, ни разъёмы, ни камеру. Процедура уровня, когда вы выковыриваете хрящи из косточек в супе, с той разницей, что с хрящами вы сразу делаете «ням-ням» и не заботитесь об их сохранности, а начинка смартфона может «крякнуть» и увеличить стоимость ремонта в любой момент. И, конечно, огромное количество скотча клея, с которым «сеанс проктологии им. One M7» становится ещё более весёлым и увлекательным.
...и только после полной разборки приступить к демонтажу дисплея
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Что не так с ремонтопригодностью
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Чтобы заменить дисплей, нужно пройти сквозь все круги ада полной разборки
Аккумулятор приклеен к материнской плате, к нему сложно подобраться
Все комплектующие держатся на клее и липкой ленте — есть риск повредить начинку даже при аккуратном ремонте
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Рейтинг iFixit
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2 балла из 10
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А если не учитывать ремонтопригодность?
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Поразительно красивый и брутальный мобильник с хорошими динамиками, ярким дисплеем, ужасной производительностью, плохой камерой и автономностью. Закопать и поставить под охрану, чтобы вдруг никто случайно не купил.
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Сколько стоит
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43 тысяч рублей (официальная розница)
20 тысяч рублей («серая» розница)
Nexus 6P — Huawei одноразовый, со вкусом Google
Обычно ремонт китайских смартфонов — занятие элементарное. Например, бюджетные Lenovo (отчего-то очень популярные в народе) — одни из самых простых в разборке/сборке смартфонов вообще. Большинство моделей Huawei тоже не доставляют проблем в ремонте — китайцы очень поздно пришли к прогрессивным идеям маркетинга с «мусорной» электроникой поэтому даже недавний двуглазый Honor 6X можно разобрать с помощью пластиковой пластины и отвертки — никакого клея или хитроумной клейкой ленты в нём нет. В новой «лопате» Mate 9 клей уже есть, зато конструктивных «подлостей-хитростей» в сравнении с Galaxy S7 edge или HTC One M9 нет — всё находится на привычных местах и демонтируется после обычного точечного нагрева.
Винтики под стеклом, которое трескается со временем даже без разборки
А вот Nexus 6P, который был сконструирован совместно с Google («гениями» промышленного дизайна), по идиотизму конструкции может поспорить аж с первым поколением Apple iPhone. Сначала нужно разогреть заднюю крышку и отковырять часть её присосками. Затем нужно выломать стеклянную часть, которая прикрывает камеры (а она трескается и без таких процедур). После этого вы увидите почти цельную матплату (благо, хотя бы разъём USB-C можно заменить отдельно), с вырезом под аккумулятор. Аккумулятор приклеен к… дисплею и для дальнейшей разборки его придётся с большим усилием и большой осторожностью выковыривать. Дисплей придётся заменять только после полной разборки (крышка, аккумулятор, камеры, разъёмы, динамики). При этом тыловая камера, к которой доступ открывается сразу, подключена к матплате невесть где — в лучших традициях Санта-Барбары вы найдёте коннектор только в следующих сериях после полной разборки. Всем инженерам Хуавей, которые конструировали это чудище, прописываем сеансы ректальной тонзилэктомии.
«Жэстачайшэ» приклеенная крышка к корпусу
Задняя камера подключается с лицевой стороны микросхемы. Это так логично!
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Что не так с ремонтопригодностью
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Чтобы заменить дисплей, придётся полностью разобрать смартфон
Аккумулятор приклеен к дисплейному блоку
Огромное количество клея на всех комплектующих
Стеклянная заглушка на тыловой камере и вспышке — расходный материал при разборке
Тыловая камера крепится на противоположной стороне матплаты — заменить её можно только с полной разборкой смартфона
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Рейтинг iFixit
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2 балла из 10
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А если не учитывать ремонтопригодность?
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Последний классический Nexus, за который не стыдно — хороший дисплей, отличная тыловая камера, классные стереодинамики. Ужасный процессор (спасибо Qualcomm за это), неоправданно высокая цена.
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Сколько стоит
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30 тысяч рублей (официальная розница), везде распродан
28 тысяч рублей («серая» розница)