Лучшие смартфоны-новинки августа

Ещё день-два, и мы с вами утонем в новых мобильниках и компьютерах выставки IFA в Берлине. Поэтому именно сегодня, пока ещё не настал «день X», а в новинках ещё можно разобраться, разглядываем удешевлённые версии флагмана LG, оцениваем самый крутой по соотношению цены и мощности Xiaomi, аплодируем грандиозному «лопатофону» Honor и вникаем, что изменилось в обновлённых Nokia, кроме добавления слова Plus в названии.

LG G7 One и G7 Fit — отрежьте мне кусочек флагманского смартфона

Если мне в ближайшее время придётся поднимать мотивирующий тост, он будет звучать как: «желаю тебе силы духа как у мобильного подразделения LG!». Потому что упорство и стойкость духа корейцев при неудачах восхищают.

Вы можете и не знать детали успеха/неуспеха отдельных корейских производителей, но внутри LG все годы существования Android продолжается… скажем так, моральный дискомфорт из-за того, что соседи из Samsung выпускают практические такие же флагманы, но продают их намного большими тиражами. Каких-то 5 лет назад, во времена соперничества Samsung Galaxy S4 и LG G2, разница не бросалась в глаза, а вот начиная с G3 и по сегодняшний G7 бодрый ранее LG приуныл и почти разучился затыкать за спину Samsung в техническом плане. Но не капитулировал — каждый год выходит новый флагман G-серии и корейцы говорят «ну, вот на этот раз дела пойдут хорошо!».



LG G7 One

Потом оказывается, что дела пошли «как обычно», и вся компания зарабатывает, а мобильное подразделение остаётся убыточным. Руководство LG негромко ругается на южнокорейском, вздыхает, а потом достаёт из прибыльных активов компании деньги, даёт их «смартфонщикам» и говорит: «Так, чтобы это было в последний раз!». И эта музыка будет вечной.

Но предпринимать что-то всё равно нужно, поэтому после того, как руководство компании заставило переделать почти готовый LG G7 с нуля, и даже полностью новый флагман «не взлетел» так, как хотелось бы, начальники наконец дали отмашку на небывалый шаг — удешевление «священной коровы», флагманской модели LG. Настоящее удешевление, а не пародию, которой был LG Q6 по отношении к G6.



LG G7 Fit

В итоге мы получили два новых смартфона в таком же корпусе, как оригинальный флагманский LG G7, настолько же качественными дисплеями, лицевыми камерами и аккумуляторами, но с некоторыми отличиями со знаком «минус».

В LG G7 One удешевление получилось как нельзя удачным — во-первых, смартфон обзавёлся «пустым» Андроидом вместо красивой, но медлительной оболочки LG UX. Во-вторых, все отличия сводятся к тому, что внутри теперь стоит не Snapdragon 845, а прошлогодний Snapdragon 835. С учётом того, что для 845-го в сравнении со старым процессором до сих пор не нашлось сферы деятельности, кроме как «запас карман не тянет», мы получили более дешёвый LG G7 практически без ущерба скорости работы или другим функциям, но дешевле. Насколько — узнаем уже на днях. Если LG хватит благоразумия, этот смартфон будет доступнее, чем LG V30, у которого такие же характеристики, но OLED-экран (более экономичный и цветастый) при цене порядка 48 тысяч в официальной, и 30-32 тысяч рублей в «серой» рознице.



LG G7

А вот в LG G7 Fit не просто установили двухлетний процессор Snapdragon 821, но и оставили оболочку LG, да ещё «покромсали» качество тыловой камеры. Что это всё означает? А означает это, что мы получаем новую версию LG G6, только более «страшную» (экран с «чёлкой», не настолько брутальный корпус), менее выносливую (в G6 3300 мАч, в G7 Fit — 3000 мАч, а экран крупнее), но с более ярким экраном и более качественной камерой. Если будут продавать за 25-30 тысяч у официалов, получится неплохой конкурент этим вашим Honor 10, ASUS ZenFone 5 и Nokia 7 Plus. Если дороже — сразу до свидания, можете уходить за новыми дотациями в головной офис LG, дорогие друзья.

Xiaomi Pocophone F1 — для тех, кто измеряет крутизну смартфонов процессорами

Не забывай свои корни, товарищ-производитель китайских мобильников! Потому что корни — это то, за что тебя, дорогой мастер лепить в корпус процессор, экран и аккумулятор, полюбили покупатели. Это то, ради чего твоё творчество стали покупать, а не задвинули туда, куда Aliexpress поиск не гонял.

Вот, например, Huawei свои корни забыл — раньше был таким же незамысловатым «китайцем», как и все остальные производители, а теперь на серьёзных «щах» выпускает смартфоны за несколько тысяч евро, и всячески двигается к удорожанию себя любимого.

ASUS тоже когда-то выпускал максимально дешёвые флагманы «для народа», а теперь к стандартному номерному ZenFone без 30 тысяч в кармане не подходи.



Xiaomi Pocophone F1

Кто-нибудь помнит, откуда произрастают корни Xiaomi? Не в MIUI, потому что раньше все, кто покупал китайские мобильники, первым делом искали способ поставить пустой Андроид «без вот этого всего». И не в воровстве дизайна iPhone (это скорее была традиция Meizu), как можно было бы подумать, взглянув на новые Mi и Redmi.

Суть Xiaomi = суть китайских смартфонов в их классическом виде — самый мощный процессор по минимальной цене! Именно ради этого наш человек ломился на совсем ещё негостеприимный и, в былые годы, не русифицированный Aliexpress, чтобы заказать себе Xiaomi, а потом страстно овладевать его прошивками ночами напролёт, потому что глобальные и заведомо работоспособные прошивки к те далёкие времена были редкостью.

И вот такой романтики мощного процессора за бесценок сейчас почти нет — с подачи подлых маркетологов почти у всех китайских производителей несколько лет царила атмосфера «жрите, что дают!» в виде Snapdragon 625, а Huawei «сдулся» в 2016 году, когда решил, что Kirin 650 резиновый (как Москва), и его можно натягивать на всё более высокие мегагерцы и бесконечное количество моделей мобильников даже 2 года спустя.

При чём здесь смартфон с идиотским именем «Покофон»? А это и есть возврат Xiaomi к своим корням в виде дочернего бренда. В виде основного уже не получится — предыдущий чемпион ринга растолстел и огламурился всякими Mi Mix и прочим уникальным пользовательским опытом.

А вот Pocophone — это китайский смартфон в том виде, в котором мы в него влюблялись в 2012-2014 гг. Когда Самсунги были настолько невыносимыми «тормозами», что даже рекордно мощные процессоры не помогали работать им быстро. Когда Айфоны были 4-дюймовыми и словно игрушечными, а бюджетные смартфоны породистых брендов были «доходягами» по всем фронтам. Конечно, в те тёмные годы даже Samsung Galaxy Ace 2, LG L3 или Sony Xperia Sola казались неплохими после старых Nokia на Symbian. Но китайские флагманы «давали им прикурить» уже в те времена. Что уж говорить о 2018 г.



Xiaomi Pocophone F1

Pocophone F1 построен по старым канонам, как кровавый шутер Doom 2016 года: только «мясо», минимум украшательств и конфигурация для того, чтобы, как нынче говорят, «жестить». Для этого внутри стоит самый мощный процессор, а прикрывает его отличный ёмкий аккумулятор. «Ну и что?», — скажете вы? А ничего — молодёжи, которая играет в PUBG и «Танки», да устанавливает пачками приложения этого будет выше крыши. Для всех остальных Pocophone сгодится с «натяжкой», только как «дешёвый мобильник с огромным запасом мощности на будущее».

Потому что экран не очень яркий и далеко не флагманский по качеству, корпус, когда он не кевларовый, по качеству недалеко ушёл от китайской мыльницы (в прямом смысле этого слова), камера хороша днём, но ночью качество съёмки «рассыпается» почти до уровня дешёвого Redmi Note 5.

А никто и не обещал вам универсальный смартфон. Зато вы получили флагман за бесценок — «злой», очень быстрый смартфон в стиле «старой школы» китайского мобилостроения, но без проблем и неурядиц этого самого строения (помянем LeEco, не чокаясь), каким оно было 5-6 лет назад. Вот оно, «сбычие всех мечт»!

Nokia 5.1 Plus и 6.1 Plus — хороший бюджетник + «один из лучших» бюджетников

Преимущества: Быстрые процессоры

Красивый корпус (даже с учётом выреза в экране)

«Пустой» быстрый Андроид Начало продаж: скоро будет объявлено Конкуренты: Xiaomi Redmi 5 Plus, Xiaomi Mi A1, ASUS ZenFone Max Pro M1 Xiaomi Mi A2, Oppo F7, ASUS ZenFone 4 ZE554KL Цена: Цены в Европе: Nokia 5.1 Plus — 200 евро (~16 тысяч рублей) Nokia 6.1 Plus — 250 евро (~20 тысяч рублей) Подробно: Характеристики Nokia 5.1 Plus Характеристики Nokia 6.1 Plus

Навар — это такая штука, которую невозможно не любить. Я особенно люблю навар, когда кушаю шурпу — друзья-мусульмане умудряются готовить восхитительно наваристый и вкусный суп без каких-либо «космической редкости» ингредиентов.



Nokia 6.1 Plus

Вот и Nokia тоже готовит из банальных процессоров и экранов да «голого» Андроида всяческие смартфоны. Правда, повары из китайских сборщиков Foxconn не очень изящные — финские мастера были лучше, но где их теперь найдёшь, как и их рецепты?

Зато навар остался. Ух, как навариваются ребята! С каждого смартфона! Буквы «NOKIA» всё ещё неплохо продают обычные по характеристикам мобильники, поэтому ребята-разработчики живут неплохо и понемногу развиваются даже при том, что Xiaomi предлагает сходные характеристики дешевле.



Nokia 5.1 Plus

Ну да бог с ней, с Xiaomi — выбор всегда должен быть. И, скажем, в нынешней ипостаси Nokia 6.1 Plus выглядит чуть более красивой, но менее выносливой альтернативой тому же Redmi Note 5, который, как мы недавно узнали, даже с завышенной ценой под 19 тысяч рублей был вне конкуренции по соотношению цены и качества среди мобильников в оф.рознице РФ. Нет ничего плохого в том, что его «пнёт» Nokia с близкими характеристиками и ценой — конкуренция спровоцирует хоть какое-то развитие среди «старших бюджетников», на которые большинство производителей не тратит ни время, ни силы.

А вот Nokia 5.1 Plus с этим же рвением я рекомендовать к покупке не стану. Потому что зачем нам покупать «сметанный продукт» с заменителем молочного жира нормального процессора китайским Медиатеком и сомнительным ингредиентом в виде HD-экрана, если за эти же деньги на каждом углу продают Xiaomi Mi A1 и Redmi 5 Plus, которые настолько же быстрые и даже фотографируют чуть лучше. А если не глядеть на качество фотографии, то можно выхватить ASUS ZenFone Max Pro M1 с 5000 мАч и Snapdragon 636. Да, он не стеклянный и вообще унылый с виду, но корпус-блестяшка и имя покойного финского производителя смартфонов не стоят того, чтобы терпеть отсталые характеристики в сравнении с конкурентами.



Nokia 6.1 Plus

Samsung Galaxy Note 9 — Самсунг голосует за стабильность, а вы?

Если вы настолько же старый и занудный, как я, вы тоже вспоминаете те времена, когда Galaxy S и Galaxy Note были мало в чём схожими смартфонами. Не так уж давно это было — в 2014 году, когда вышли Galaxy S5 и Galaxy Note 4, в них были абсолютно разные экраны, абсолютно разные камеры, разные процессоры и разные покупатели.



Samsung Galaxy Note 9

Galaxy Note 4 был революционным — один из первых смартфонов, в котором не просто был Quad HD-экран, но и был сверхмощный процессор и целых 3 Гбайт оперативной памяти (это как сегодня 8 Гбайт), которые могли «вывозить» такое количество точек при нормальной скорости работы. Зато у Galaxy S5 была водозащита и Snapdragon, поэтому покупатели «младшего» флагмана были не в обиде.

А потом Вилса Самсунг обленился — настолько, что самовозгорание стало единственной отличительной особенностью будущих Galaxy Note в сравнении с Galaxy S, не считая стилуса. Новые Galaxy Note больше не взрываются, поэтому и этой «эксклюзивной функции» больше не стало. Хотя и в этой кондиции по большинству параметров флагман Samsung лучше конкурентов. А это хороший повод начать тянуть время и дождаться, пока конкуренты начнут догонять, чтобы потом достать из чулана залежавшиеся «невероятные инновации» в 2019 году.

Теперь Galaxy Note 9 — это Galaxy S9+, которому в символических количествах «досыпали» ёмкости аккумулятора и оперативной памяти. Ах да, и радикально улучшили стилус — за это спасибо. Правда, все эти улучшения стилуса останутся незамеченными, как остаются в забвении навороты для преодоления препятствий во внедорожниках, которыми наши странные соотечественники утюжат асфальт круглый год. Потому что «не хочу ни в чём разбираться — я просто купил крутую машину». Будем надеяться, что таких людей много, иначе слабо верится в очередь желающих выложить 70 тысяч за модификацию Galaxy S9+ в преддверии выхода нового iPhone X, Google Pixel 3 и Huawei Mate 20.



Samsung Galaxy Note 9

Honor Note 10 — самый крутой смартфон с большим экраном за последние годы

Преимущества: Огромнейший! (6.95”)

Флагманский процессор Kirin 970 (что-то среднее между Snapdragon 835 и 845)

Экономичный AMOLED-экран

Большой (5000 мАч) аккумулятор в корпусе толщиной, как у iPhone X

Стереодинамики

Хорошие камеры Начало продаж: уже в продаже Конкуренты: Xiaomi Mi Max 3 Цена: Цены в Китае — от 30 тысяч рублей Подробно: Характеристики Honor Note 10

В мире, знаете ли, очень мало всего настоящего: наступило удивительное время, когда байкеры борются за несвободу, гангста-рэперы слишком часто похожи на гомосексуалистов, а окладистая борода превратилась из отличительного признака монахов и провинциальных трудяг в атрибут «не таких как все» вегетерианцев-оппозиционеров с творческим мироощущением бытия.



Honor Note 10

А Honor Note 10 — настоящий. Настоящий «лопатофон» с действительно очень большой диагональю экрана, а не дутыми 6 дюймами, которые из-за «сосисочного» соотношения сторон 18:9 на поверку по площади картинки не очень отличаются от 5.5-5.7” классических смартфонов с пропорциями 16:9.

Помните классическую уже Sony Xperia Z Ultra? Сенсационный смартфон-планшет, который будоражил умы всех энтузиастов своим экраном о 6.4 дюймах в далёком 2013 году.

Так вот: Honor Note 10 — это смартфон, примерно равный по размерам Z Ultra, только вытянутым экраном (куда вы денетесь от 18:9 в 2018 году?) и уже 6.95” дисплея! И 5000 мАч, чтобы всё это добро не разряжало смартфон за пол-дня.

При этом Note 10 очень быстрый (как-никак, Kirin 970, да ещё и на удобоваримом для него Full HD-разрешении), и по качеству тыловых камер — полная копия стандартного Honor 10. В общем, не сенсационно крут, но на данный момент лучший по качеству фото среди «лопатофонов».



Honor Note 10

Meizu 16 и 16 Plus — отличные смартфоны по плохой цене в РФ

Разброс в качестве изготовления флагманов Meizu не менее широк, чем уровни перепада настроения у женщины во время климакса — из холода в жар, с соответствующими побочными эффектами.

Например, Meizu Pro 5 — это был «хладнокровный» смартфон. Представьте себе 2015 год, когда Qualcomm обделался с выпуском самых дорогих процессоров, из-за чего все флагманские смартфоны были медлительными перегревающимися поделками и быстро разряжались. Единственным исключением стал Samsung, который занимался «импортозамещением» и построил свой процессор на своих же (великолепных, кстати) фабриках. А потом поделился этим процессором с единственным сторонним производителем смартфонов — Meizu. Китайцы обрадовались, приладили к своему флагману Full HD-дисплей взамен Quad HD, как у Самсунга, и «порвали» вообще всех конкурентов по скорости работы в 2015 году. Камера снимала так себе, но в то время ни один из «китайцев», кроме OnePlus, не умел фотографировать на уровне флагманов.



Meizu 16

А следующий флагман Meizu… сам превратился в прожорливую «печь», потому что Samsung расследовал проблемы взрывающихся Galaxy Note 7, был зол, терпел убытки и вообще был не в настроении делиться ни процессорами, ни другими достижениями техники с братьями-коммунистами. С учётом того, что американцы наложили на Meizu санкции (хи-хи!), оставалось идти к китайскому MediaTek и лепить Meizu Pro 6 из того, что было. Результат получился такой, что стыдно даже вспоминать.

После этого был второй провальный Meizu Pro 6s, а в конце 2016 года Самсунг смилостивился и выдал хороших запчастей для постройки толкового смартфона. Meizu родил прекрасный с технической точки зрения Pro 6 Plus, но покупателям уже было наплевать — они шарахались всего, что начиналось со слов «Meizu Pro 6…» и покупать толковый смартфон не хотели.

Маятник качнулся в обратную сторону, Meizu снова потянуло на китайщину, в результате чего на свет появились худшие флагманские смартфоны 2017 года — Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus. Медленные, с так себе экранами, громоздкие, не очень выносливые, с плоховатыми камерами, по неадекватной цене.

И на этом месте нужно вспомнить, что Meizu — это вам не Sony и не LG, которые могут доставать безлимитное количество денег «из соседнего кармана» с выручкой от PlayStation или бытовой техники. Meizu — относительно небольшой китайский производитель, который должен быть прибыльным, чтобы выжить. И после всех этих приключений Meizu чуть было не «откинул копыта», извините мой французский.

Но обошлось, и после этого на свет вышли классные «переходные» флагманы Meizu 15/15 Plus (быстрые и красивые, но слабые по фоточасти и архаичные с точки зрения «безрамочности», а теперь, спустя несколько месяцев, их дополнили уже «вылизанные» по всем параметрам новенькие Meizu серии 16.



Meizu 16

Чёрт подери, это лучшие Meizu с 2014 года! Со времён «золотого века», когда вышел крышесносящий по характеристикам Meizu MX4 Pro. Новые «шестнадцатые» красивы внешне и не похожи на чёртов iPhone X. Они фотографируют не хуже, чем Xiaomi Mi 8 (если не лучше), и, в отличие от Xiaomi, не перегреваются на каждый чих. При этом умудряются дольше работать от аккумулятора и сохранять в корпусе 3.5 мм-разъём для наушиков и стереодинамики.

Одна проблема — слишком дорого. Дорого в китайских магазинах (35-38 тысяч за самый дешёвый вариант Meizu 16 при том, что Xiaomi Mi 8 стоит 26 тысяч, а не менее хороший Huawei Mate 10 — 29 тысяч), и неадекватно дорого в России — за 43-45 тысяч можно купить отличные китайские флагманы, включая OnePlus, Huawei и Xiaomi. А за 50 тысяч в рознице уже периодически мелькает Samsung Galaxy S9, в котором лучше экран, лучше камеры, есть NFC и водозащита.

Поэтому, если вам всё же нравятся новенькие Meizu, берите на вооружение методику «собрался покупать LG»: это когда в день объявления цен заходишь в новость на Ferra, видишь цены и пишешь «да они там совсем обнаглели!», а потом ждёшь несколько месяцев, и покупаешь тот же самый смартфон не за 49990, а за 28-29 тысяч рублей. И пусть наши желания всегда совпадают с нашими возможностями, а наши ожидания от одной из крупнейших выставок смартфонов оправдаются! Не переключайтесь!