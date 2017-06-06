5 вещей, которых не хватает в современных в смартфонах после Symbian и Windows Mobile

Даже когда iOS разменяла десятую версию, а Android дошёл до «Восьмёрки», новым смартфонам есть чему поучиться у их клавиатурных и стилусных предков. Мы собрали пять фич, которые растеряли умные мобильники по пути к вершине прогресса.

«Полноценная» многозадачность

Сегодня в любом смартфоне можно получить доступ к списку открытых приложений — в Android для этого даже зарезервирована отдельная системная клавиша. Только вот с реально работающими приложениями этот список имеет мало общего — даже ваш смартфон с 4 Гбайт оперативной памяти заботливо «усыпляет» почти все открытые приложения и запускает их заново, как только вы к ним обращаетесь.

Вы не можете набить оперативную память смартфона «на все деньги», потому что система постоянно избавляется от фонового софта, если это не мессенджер, «неприкасаемая» системная функция или аудиоплеер. И освободить память полностью тоже не можете — после очистки списка запущенных приложений многие из них продолжают фоновую работу. Именно поэтому все заявления о рекордном объёме ОЗУ гроша выеденного не стоят следует воспринимать скептически — смартфоны с 6 Гбайт часто уступают в многозадачности даже конкурентам с 4 Гбайт.



Раньше смартфоны и КПК давали понять, сколько памяти доступно для новых приложений. И не трогали приложения, пока ОЗУ не переполнялась

Почему в смартфонах нельзя набить память под завязку, как в компьютерах? Потому оказалось, что проще организовать систему автоматического «смыва», чем научить людей, извините, убирать за собой. И проще сделать так, чтобы «оперативка» никогда не заканчивалась, а «запущенные» приложения в списке выключались автоматически. Потому что никто не хочет прикидывать в уме, хватит ли ему для запуска нового приложения оставшейся ОЗУ, как и разбираться, почему обновление ленты приложения «В Контакте» в фоне съело столько трафика и заряда аккумулятора. А вот тыкать пальцем в iPhone, который при более слабом «железе» работает быстрее (пусть и без способности тянуть в себе множество приложений) все горазды. Поэтому имеем то, что имеем.

Вытесняющая многозадачность была в смартфонах с древних времён, и становилась «наглее» с каждым годом (в Symbian S60 2nd памятью можно было распоряжаться на своё усмотрение, S60 3rd уже отключала приложения, если память заканчивалась). Но только в iOS и Android загруженность оперативной памяти полностью легла на систему, а «неприкасаемые» приложения ушли в прошлое.



Сегодня список запущенных приложений Android и iOS врёт даже на смартфонах с 4 Гбайт ОЗУ и больше

Заставить смартфон удерживать в памяти необходимые приложения можно и сегодня — для этого нужно добывать root и указывать злым механизмам освобождения ОЗУ «вот это приложение не трогай!» вручную, или с помощью приложения. Но в «заводском» состоянии любой айфон/андроидофон будет решать за вас, какие приложения нужны вам в фоне, а какие — нет.



Чтобы пользователи не загадили всю ОЗУ по глупости, в WIidows придумали SWAP. А в Android зверствует вытесняющая многозадачность

Поддержка «альтернативных» приложений

Старые смартфоны были крутыми не за счёт камеры, доступа в интернет или работе приложений в фоне (это умели и обычные мобильники) — они умели работать и со «смартфонными» приложениями для Symbian, а недостающие приложения компенсировали поддержкой Java-игр и программ. В современных умных мобильниках каждая экосистема «тянет одеяло на себя», поэтому Android-мобильники не умеют запускать приложения от Windows Phone, а эксклюзивы iPhone остаются эксклюзивами iPhone всегда.



Браузеры и клиенты для Symbian долгое время были ужасными

Некоторое время конструировать смартфоны с поддержкой нескольких экосистем пытались разработчики для Nokia, а затем и собственноручно BlackBerry — не взлетело.



Иногда софт и игры для Java были лучше, чем родные для смартфонов приложения. Да и вообще, была альтернатива

Сегодня альтернативные приложения — это установочные файлы apk, которые владельцы андроидофонов устанавливают «из неизвестных источников», и а единой платформы, которая бы одинаково хорошо работала на Android и iOS (как это было с Java в эпоху Symbian) больше нет. Промежуточное решение — сторонние эмуляторы для Android различной степени «колхозности».

Много информации на экране

С тех пор, как смартфоны стали поголовно сенсорными и ориентированными на управление пальцами, количества полезной информации на экранах убавилось. А с тех пор, как с Андроидом случилась революция под названием Material Design (начиная с версии 5.0), ситуация только усугубилась. Огромные значки, огромные ЗАГОЛОВКИ, залитые градиентом сверху и внизу, мало текста и «воздух» с промежутках между надписями. Причём на смартфонах с большими диагоналями мы видим столько же текста и столько же элементов графики, как и в компактных моделях. В итоге на 6-дюймовой пальцеориентированной лопате помещается примерно столько же информации, как на коммуникаторах с 3,5 дюймами резистивной матрицы. До недавнего времени изменить в этом балагане можно было только размер шрифта — в итоге вы разглядывали огромные надписи на ещё больших расстояниях между собой.



Nokia 7710 — 3,5 дюйма, 2004 год



Xiaomi Mi Mix — 6,4 дюйма, 2016 год

Это прекрасно, что теперь система украшена качественными IPS и AMOLED-матрицами, а управляться с ней можно без навыков «компьютерщика». Но зрелищ стало намного больше, чем «хлеба», и даже Google это понял — начиная с Android 7 в системе наконец появилось масштабирование не только текста, но и элементов управления. Некоторые приложения после изменения такой настройки выглядят уродливо, но со временем весь популярный софт «причешут» и заставят расставлять значки и текст правильным образом. Осталось только дождаться, пока «вымрут» или прошьются на Nougate остальные 97% андроидофонов.



И то, и другое — крайности, но в Android немалая часть полезного пространства занята ничем



Google внедрил настройку, чтобы на больших экранах помещалось много информации, только в Android 7

Полный доступ к системе «из коробки»

Во все времена существовали смартфоны, в которых система не позволяла «ковырять» без взлома/джейлбрейка/ещё каких-нибудь ухищрений. И были противоположности. Среди классических умных гаджетов такими были коммуникаторы под управлением Windows Mobile. Русификация системы установкой приложения (а не как в этом вашем Morelocale с рутом), резервная копия с «потрохами» вместо синхронизации контактов на новых смартфонах и огромное количество трюков с реестром Windows.

Открыть полный доступ к коммуникатору с компьютера, выбрать папку установки софта (!), заставить видеоплеер играть клипы при выключенном экране, убрать лишние пункты из системных меню и многое другое можно было стандартным образом! Без разблокировки загрузчика, заявок об этом производителю, тикающих счётчиков KNOX, неработающих приложений (как это происходит сейчас) и других приключений. Сломал коммуникатор — сам виноват, улучшил — никаких «санкций сверху» тебе не спустят.



Сегодня Google борется с любителями перепрошивки, а в Windows Mobile возможность глубокой настройки системы была изначально

Только вот ситуация движется в обратном направлении — Google будет дистанционно отключать Play-сервисы на китайских смартфонах, если производители «не занесли» за сертификацию на соответствие мобильникам требованиям создателей Android. Смартфонов, которые работают на базе любого Android уже сейчас, нововведение не коснётся, но если вам угораздит купить китайфон без Play-маркета и прошить ему сервисы Google самостоятельно — не удивляйтесь, если магазин приложений и синхронизация не будут работать.

Апгрейд периферийными устройствами

Возможность подключить к карманному гаджету какую-нибудь нештатную штуковину, появилась задолго до современных модульных смартфонов. Ещё 13 лет назад, в 2002 году коммуникаторы получили возможность «апгрейдиться» с помощью… навороченных SD-карт.



Некоторые карманные компьютеры специально располагали двумя слотами SD — для модов и для накопителя

И это были действительно новые и полезные штуковины: сетевые карты (чтобы добавить поддержку новых стандартов Wi-Fi и Bluetooth), адаптеры спутниковой связи (GPS даже там, где его изначально не было), модули сотовой связи, ТВ-тюнеры, сканеры отпечатков пальцев и промышленные сканеры штрихкодов, к примеру. А сегодня нам предлагают заменить плохую встроенную камеру чуть менее плохой, зато с крутым шильдиком, или просто «приклеить» к задней стенке PowerBank. И даже такие апгрейды мобильников скоро вымрут — никто из крупных производителей, кроме Motorola, не верит в будущее модульных смартфонов.



С помощью карт SDIO КПК можно было апгрейдить даже лучше, чем новые модульные андроидофоны