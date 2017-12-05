Sony: «Почти никому, кроме обзорщиков, не интересно, как фотографируют смартфоны»

Пока Apple и Google нахваливают себя со сцены и транслируют это действо из США по нескольку раз в год, суровые японцы из Sony почти никогда не отрываются от работы для беседы с журналистами. Но сегодня именно такой случай, и мы расспросили директора по продуктовому маркетингу Sony в Европе Hitoshi Osawa о «внутренней кухне» легендарного производителя из Страны восходящего солнца.

Почему так получается, что Sony выпускает сенсоры для камер каждого третьего смартфона в мире, а флагманы Xperia при этом отстают от конкурентов, которые покупают у Sony камеры…

Минутку-минутку, по каким это критериям мы отстаём от конкурентов?

Например, система шумоподавления — картинка замыливается из-за того, что Xperia в автоматическом режиме не справляется с «тоннами мегапикселей», эта проблема как была, так и осталась визитной карточкой флагманов Sony. Маленькие пиксели, которые портят качество съёмки ночью. И никакой оптической стабилизации (страховки от тряски рук при съёмке) даже в дорогих моделях. В итоге потенциал камер Sony раскрывается только в ручном режиме съёмки. Это не недостатки?

У нас своё понимание, какой должна быть камера в смартфонах. Нельзя жертвовать разрешением, чтобы сделать пиксели крупнее — нужно добиваться того, чтобы у камеры сохранялись достойные характеристики даже при большом количестве мегапикселей.

Посмотрите на наши XZ Premium и XZ1 — они получили 19 Мп в тыловой камере, но ведь и сенсор камеры внаших флагманах самый большой среди всех конкурентов! И этого достаточно, чтобы закрыть «проблему мегапикселей» в съёмке на Xperia. Таков наш принцип — мы не урезаем количество мегапикселей, мы улучшаем сенсоры, чтобы мегапиксели не мешали хорошей съёмке.



Hitoshi Osawa

Оптическая стабилизация — это тоже не панацея, она безоговорочно полезна только в съёмке в очень тёмных помещениях или кромешной ночью. Во всех остальных хорошая программная стабилизация справляется не хуже оптической. И мы будем доказывать это с каждым новым флагманом.



Слева направо - LG G6, Sony Xperia XZ Premium, Samsung Galaxy S8 (фото: gsmarena.com)

Кстати, о флагманах — почему их у Sony настолько много? Если человек, к примеру, купил XZ Premium — он купил флагман? А если Xperia XZ1, то уже не совсем? Какой из них раньше будет снят с поддержки (перестанет получать обновления Android), и почему в XZ1 было больше функций, чем в более дорогом Premium?

Флагман всех наших мобильных устройств — это Xperia XZ Premium. В нём мы воплотили всё самое крутое, что можно получить в смартфонах Sony (4K HDR-дисплей, камера Motion Eye, Hi-Res звук). XZ1 — флагманская модель с такой же камерой, но без максимализма во всех характеристиках сразу.



По качеству сенсоров смартфонных камер Sony впереди всех. Но смартфоны Xperia качеством съёмки не изумляют

Сначала XZ1 действительно фотографировал чуть лучше, чем XZ Premium — он стал вторым смартфоном с сенсором IMX400 и в нём мы перенастроили алгоритмы съёмки, чтобы свести искажения на фото к минимуму. Но с тех пор XZ Premium сначала получил обновление алгоритмов съёмки, а с выходом Android 8.0 и новые функции. Теперь в XZ Premium есть, к примеру, 3D-съёмка, которая появилась в более поздней модели.

Производители смартфонов очень любят заниматься «импортозамещением». Huawei избавляется от процессоров Qualcomm и MediaTek в своих смартфонах и везде ставит собственные Kirin. Samsung оснащает почти все Galaxy дисплеями AMOLED собственного производства. Во всех смартфонах Sony стоят сенсоры камер производства Sony?

Я бы хотел ответить «да», но это не так. Есть один смартфон, в котором установлена камера стороннего производителя — это Xperia L1.

Получается, что самый бюджетный Xperia — самый «эксклюзивный», потому что в него вы установили сенсор… кстати, чей? OmniVision? Или… неужели Samsung?

Секрет фирмы! (смеётся) Мы купили у конкурентов хороший сенсор, с которым Xperia L1 мог бы снимать качественное фото и оставаться недорогим смартфоном. Это гораздо важнее «политических решений» и мании укомплектовать все Xperia камерами собственного производства.



Камера в смартфоне должна быть не рекордно качественной, а «прикольной», чтобы ей хотелось пользоваться, считают Sony

Скажу больше — практически никто, кроме обзорщиков, не сравнивает камеры в смартфонах дотошным образом и не разглядывает картинку по пикселям. Если бы это было критически важно, все бы расхаживали с беззеркальными камерами — нашими Sony Alpha, например. Но большинство людей снимают фото и видео на смартфон — потому что это удобно, и, что гораздо важнее, потому что этим можно сразу же делиться и удивлять снимками окружающих.

По этой причине в камерах появились цветные фильтры, по этой причине люди одобряют появление суперзамедленного видео в флагманах Xperia, ради этого мы разработали 3D-сканер в камере мобильника. Важны эмоции и готовые функции под рукой, иначе вся функциональность смартфонов заключалась бы в «умеет снимать — умеет не снимать».

Пляски с постоянным переименованием моделей — это тоже ради эмоций? Или японское руководство собирается за круглым столом, крутит в руках мобильник и говорит «знаете, эта Xperia не выглядит как E6 — она выглядит как L1» Или «смотрю на флагман, и осознаю, что никакой он уже не X Perfomance с виду, а вылитый XZ»? Зачем плодить новые серии смартфонов каждые несколько лет и запутывать покупателей?

Смартфоны получают новые имена по многим причинам. Иногда мы так поступаем, когда смартфон получает новый дизайн — так проще обратить внимание на то, что смартфон не «продолжает в том же духе», а полностью новый.

А иногда новая серия Sony Xperia появляется с прицелом на какой-то отдельный рынок, отдельный регион, будь то Россия, Европа, Азия или, к примеру, Латинская Америка. Смартфоны, которые нельзя причислить ни к одной из уже существующих серий, называются по-новому.



Когда не можешь определиться, какой буквой назвать свои бюджетные смартфоны

Правда, сейчас наш модельный ряд наконец-то устоялся — надеемся, что надолго. Бюджетные смартфоны будут выходить в рамках L-серии, флагманы получили индексы XZ, смартфоны среднего класса — XA. Да и дизайн смартфона устаканился после перехода от стиля Omnibalance, который мы использовали со времён Xperia Z1 до Xperia X, к Loop Surface, который пришёл вместе с Xperia XZ в 2016 году и будет использоваться в грядущих смартфонах Sony.

С постепенным переименованием моделей у Sony не осталось ни одной модели с «легендарным» названием, не говоря уже о ретро-смартфонах. Кстати, почему вы не пробовали переизобрести «классику», как это сделала HMD Global с новой Nokia 3310 или Lenovo с классическим дизайном ноутбуков ThinkPad? Хотели бы вы вообще возродить какой-нибудь классический Sony Ericsson на современных комплектующих?

Меня в современных телефонах всегда смущало то, что они становятся всё более крупными год от года. Мы в Sony продолжаем выпускать компактные модели, но мир изменился, и теперь «небольшой смартфон» — это модель с экраном диагональю 4,7, а иногда и 5 дюймов.

Поэтому я бы возродил Xperia mini на современной платформе. Помните наши мини-модели прошлых лет? Мы тогда выпускали даже крохотный смартфон с qwerty-клавиатурой и хорошим (для 2011 года) «железом». Только представьте себе мобильник с современной операционной системой, мощным и экономичным процессором и ёмким аккумулятором в 3-дюймовом корпусе!

Его бы дразнили «трубкой для WhatsApp и телефонных нужд», но в этом и заключается его прелесть! Ведь сейчас никто не предлагает качественные смартфоны как средство связи с расширенным потенциалом без лишних дюймов дисплея.

Не буду лукавить — вместить полноценный по быстродействию и автономности смартфон в очень маленький корпус было бы очень тяжело. В нём с большим трудом разместятся антенны для актуальных категорий LTE, да и от классической SIM-карты, скорей всего, пришлось бы отказаться в пользу интегрированной eSIM. В современных реалиях возрождённый Xperia mini даже не был бы смартфоном в привычном понимании этого слова — скорее разновидностью техники «интернета вещей» (IoT). Но если будет спрос — мы сможем воплотить все эти идеи в жизнь. Тем более, что в январе 2016 года мы купили Altair Semiconductor — компанию, которая специализируется на компактных LTE-модемах с очень низким энергопотреблением.



Если вы вдруг забыли, что такое Sony Ericsson Xperia mini

Было бы здорово, если бы классические смартфоны получили новую жизнь. Которой, между прочим, не получили планшеты компании — с 2015 года, когда вышел Z4 Tablet, ни одной новинки в этом классе Sony не показала. Я правильно понимаю, что планшеты Xperia официально мертвы и больше никогда не будут выпускаться?

Мы больше не выпускаем планшеты — такова воля рынка. Как вы знаете, средняя цена планшетов в продаже снижается год от года, а их продажи постоянно падают. Это означает, что сделать планшет дешевле за счёт массовых продаж уже не получится, и конкурировать на этом рынке стало очень сложно.

Z4 Tablet был флагманским и отнюдь не дешёвым. Все наши планшеты Z-серии были топовыми, без экономии на

процессорах, дисплее или других характеристиках. А сейчас ситуация обстоит так, что нам либо придётся выпускать бюджетный Xperia Tablet, у которого будет мало общего с тем, что мы привыкли видеть с логотипом Sony, либо выходить на рынок с флагманской моделью, на которую будет очень маленький спрос, и продавать её себе в убыток.



Xperia Z4 Tablet стал последним планшетом Sony. Нет никакой надежды, что на смену ему выпустят новую модель

У нас есть всё необходимое, чтобы в кратчайшие сроки создать Tablet с начинкой, почти как в наших флагманских смартфонах. Но подобное удовольствие, с учётом низкой популярности таких устройств, будет стоить 800-900 евро в рознице. Много вы знаете желающих заплатить такую сумму за планшетный компьютер?

Мы не отрекаемся от этой категории техники фразами «больше никак и никогда», потому что, кто знает — быть может, скоро случится какой-нибудь технический прорыв и планшетам найдут какое-то необычное применение, чтобы они снова «выстрелили» в продажах. Сейчас я не могу сказать, когда у Z4 Tablet появится преемник.

В смартфонах технических прорывов тоже стало не так уж много, но люди находят причины, чтобы покупать такую технику. Кстати, за какие заслуги, на ваш взгляд, покупают смартфоны Xperia? Раньше функцией из разряда «больше ни у кого не найдёшь», была водостойкость, сейчас она есть практически у всех. Чем на этом фоне выделяется Sony?

Глобализация делает своё дело, и смартфоны сейчас стали очень похожими друг на друга. Но мы отличаемся. Во-первых, где в смартфоне вы найдёте 4K HDR-дисплей? У нас он есть. Во-вторых, мы разработали камеру с поддержкой Super Slow-mo и частотой кадров 960 к/с — такого больше никто не в состоянии предложить.



Никто не воплотил в смартфонах 4K-дисплей, кроме Sony

Мы уделяем особенное внимание энергосбережению и грамотной эксплуатации аккумулятора — Sony Stamina прославила нас в Android ещё во времена, когда в системе не было полноценных инструментов для экономии заряда, а с технологией Qnovo батареи в смартфонах живут гораздо дольше, а не становятся расходным материалом из-за резкой разрядки/зарядки. С учётом влагозащиты и того, что аккумуляторы в смартфонах сегодня почти всегда несъёмные, это очень важно.

А ещё все наши флагманы воспроизводят музыку в формате Hi-Res Audio, а это качество звука, которое даже выше, чем у несжатого Audio-CD!

Я бы мог также рассказать о наших дополнительных мерах по улучшению безопасности мобильных платежей (а мы развиваем их с 2002 года), но это глубинные улучшения системы, которые нельзя пощупать и которые не продашь, пока у конкурентов не появится брешь в безопасности и злоумышленники не начнут её эксплуатировать.

Попытка перевести «компакты» Sony в средний класс и выход Xperia X Compact были ошибкой?

Нельзя говорить «за весь мир» о смартфоне и называть его хитом или ошибкой — в разных странах живут разные покупатели с разными запросами. Например, X Compact пользовался бешеной популярностью в Японии и Германии — в этих странах покупатели любят «семь раз отмерить», прежде чем покупать мобильник. Постоянно задумываются, пригодится ли им флагманский процессор или более крутая камера, и в итоге отдают предпочтение более доступному смартфону.



После флагманского Z5 Compact Sony выпустили середнячок X Compact. В итоге старый смартфон оказался лучше нового

А вот в Великобритании, Швеции и России сложилась противоположная ситуация — в этих странах покупатели никогда не мелочатся, и если уж берут смартфон, то «самый-самый». На этих рынках больше любят флагманские Xperia Compact.

Стало быть, если на недорогие «компакты» есть спрос, стоит ждать второе поколение X Compact вдобавок к XZ1 Compact?

Мы пока не приняли окончательное решение. С одной стороны, между ценами в «400 евро» и «600 евро» лежит пропасть — вы даже не представляете, насколько большая с точки зрения привлекательности для покупателя. С другой — младшую ценовую категорию прочно оккупировали прошлогодние флагманы (например, остатки Samsung Galaxy S7 – прим.ред.). И

мы не уверены, стоит ли выпускать смартфон среднего класса, который будет вынужден конкурировать с прошлогодними «топ-моделями» в цене.

Тем более, что X Compact с момента выхода не устарел, и нам кажется, что будет разумнее продолжить его производить и чуть снизить цену на эту модель, пока на неё есть спрос. В конечном счёте, всё решают продавцы, и, если они сообщат, что спрос на X Compact снижается, а покупатели ждут новый недорогой «компакт», мы очень скоро отреагируем на такие веяния.

Покупатели сейчас скорее беспокоятся о самочувствии всего Sony Mobile, чем о судьбе ближайших моделей. Потому что в предыдущие пару лет мы наблюдали следующее:

в феврале 2015 года глава Sony Казуо Хираи (Kazuo Hirai) заявил, что он не исключает отделение или продажу подразделения Sony Mobile в условиях, когда вся компания борется за прибыль

7 июля 2015 года президент и исполнительный директор Sony Mobile Хироки Тотоки (Hiroki Totoki) сказал: «Мы никогда не свернём и не продадим бизнес смартфонов»

Но чуть позднее в 2015 году Казуо Хираи сказал, что даёт смартфонам серии Xperia ещё один год, чтобы показать себя. И если подразделение не выйдет на уровень безубыточности и не станет прибыльным в 2016 году, то компания выберет один из «альтернативных вариантов», вплоть до выхода из этого бизнеса в целом. Как поживает Sony Mobile сейчас и стоит ли «мужаться» фанатам марки?

Мобильному подразделению Sony не угрожает абсолютно ничего. Во-первых, мы закончили 2016 год с прибылью, во-вторых, Sony Mobile — стратегически важный актив.

Дело в том, что Казуо Хираи придерживается стратегии «last one inch». Это означает, что продукция Sony должна быть самым близким, самым простым и понятным посредником между человеком и высокими технологиями. И нет такого типа техники, которая доносила бы новые технологии до людей быстрее и проще, чем смартфоны. Более того — именно смартфоны заменяют собой другие типы техники, как это частично произошло с аудиоплеерами и любительскими фотоаппаратами. Поэтому наши Xperia идеально вписываются в стратегию компании, и они будут жить всегда.



Kazuo Hirai рассудил, что Sony не стоит отказываться от выпуска смартфонов независимо от успехов в их продажах

Мы не ставим целью выпустить миллионы бюджетных мобильников и любой ценой увеличить рыночную долю. Мы скорее концентрируемся на технологичных флагманах и намерены быть прибыльными с таким типом техники.

Если по каким-либо причинам руководство компании изменится, вслед за ним изменится и стратегия, но сейчас мобильному бизнесу Sony ничто не угрожает.

В старые добрые времена телефоны Sony Ericsson прославились именно в сотрудничестве с родственными подразделениями компании: мобильники Walkman хорошо справлялись с воспроизведением музыки, K790i Cybershot вообще шокировал всех сходством с фотоаппаратом. Отчего бы не выпустить сейчас супер-аудиофильский Xperia Walkman с рекордно мощными динамиками и звуком, как в Hi-Fi-плеерах? Или новый Cybershot с камерой «на все деньги»?

Всё не так просто, как кажется со стороны.

Прежде всего, нельзя выпустить заурядный мобильник, а потом объявить коллегам: «этот смартфон будет выпускаться с шильдиком Walkman!». У каждого из подразделений Sony со своей торговой маркой, будь то Walkman, PlayStation или Alpha, есть своё представление о том, на какую продукцию можно наносить их символику, а на какую — нет. Смартфон должен доказать, что он достоин носить отдельное наименование, а это долгий путь согласований и правок технических характеристик. Мы попросту не получим одобрение команд Walkman или PlayStation, если не покажем что-то из ряда вон выходящее.

Вдобавок, сегодня очень рискованно выпускать смартфон, который не будет выглядеть, как смартфон. А ведь если мы возьмёмся за создание смартфона-плеера, смартфона-камеры или смартфона-игровой приставки, они неминуемо получат «родовые признаки» устройств, с которыми их скрестили. Покупателей отпугивает узкоспециализированная техника, а мы не можем позволить себе продавать смартфоны крохотными тиражами.



Sony выпускали смартфоны-фотоаппараты и смартфоны-игровые приставки. Больше не хотят

Вы можете вспомнить Sony Ericsson Cybershot, но он будет казаться вам телефоном с габаритами камеры только потому, что вы забыли, насколько крупными были типичные камеры 2005-2006 модельного года. Старый добрый K790i был очень компактным телефоном, и был прежде всего телефоном, а уже потом фотоаппаратом. Сейчас создать настолько же удачный гибрид в привычном тонком корпусе очень сложно.

Но ведь Sony может «на всём готовом» прямо сейчас выпустить игровой смартфон! У вас ведь есть PS Vita, игры с которой можно воспроизвести «со всеми потрохами» на новых Snapdragon! Очень странно наблюдать, что у Motorola есть смартфон-игровая консоль (пусть и за счёт модов), а у Sony нет, и это при наличии игр и опыта создания техники для геймеров!

Эмуляция PS Vita на железе смартфона и подключаемые органы управления вместо «родных» — это не наш метод. Если делать смартфон консоль, он должен быть цельным смартфоном-консолью, а не конструктором из сторонних аксессуаров. Если добавлять совместимость с PS Vita, то с аппаратной поддержкой игр, а не эмуляцией. В эмуляторах всегда были и будут проблемы с совместимостью, и на все случаи жизни править эмулятор не получится. Вы можете называть это максимализмом, но мы Sony, и мы подходим к работе профессионально.

Samsung уже пару лет «кормит слухами» публику и, по последним сообщениям, скоро выпустит складной смартфон с гибким дисплеем. Sony не производит дисплейные матрицы, а закупает их на стороне, причём почти всегда речь идёт об IPS-матрицах, а не гибком OLED. Как вы собираетесь конкурировать с Samsung, если они всё же выпустят складные смартфоны в свободную продажу?

Слухи могут быть самыми разными, но реагировать мы будем не на слухи, а на действия. Разумеется, мы размышляем о следующем шаге в конкурентной борьбе, и у нас будет ответ на «гонку вооружений» в технологиях смартфонов.

Но это конфиденциальная информация, у меня нет права ей делиться. Всё, что я могу сказать — мы инвестируем деньги в OLED-дисплеи. И очень скоро вы увидите 4K-OLED-матрицы в мобильных устройствах, чего до сих пор не было.



Гибкий смартфон, которым Samsung пугает конкурентов уже пару лет

Пригодные к ежедневной эксплуатации гибкие смартфоны намного дальше от серийного производства, чем может показаться на первый взгляд. Я знаю это, потому что мы тоже проявляем интерес к такого вида технике. Но следующим шагом будет именно 4K OLED, и вы не останетесь разочарованы.

Вряд ли кого-то шокировало, что Sony перестали выпускать Android-планшеты — всё-таки, такая техника уже вышла из моды. Но с тех пор, как в 2014 году вы продали компьютерное подразделение VAIO, устройства на базе Windows снова стали входить в моду. Даже если отбросить однотипные гибридные планшеты, у нас есть примеры, когда Xiaomi и Huawei (а они никогда прежде не выпускали ПК) сделали ультрабуки, да и Samsung не остался в стороне. Почему Sony не предпринимает попыток вернуться к выпуску ноутбуков под управлением Windows?

Мы продали компьютерное подразделение, потому что не понимаем, как на этом рынке можно зарабатывать и отличаться. Мобильные компьютеры с одинаковой Windows и одинаковыми процессорами Intel внутри настолько похожи между собой,

что приходится «изобретать велосипед» и вводить сомнительные функции в компьютеры для того, чтобы отличаться от конкурентов. Или не отличаться, а продолжать содержать неприбыльный бизнес, но в этом уж точно нет никакого смысла.



Ноутбуки Sony были крутыми, но не срослось... И даже пример Xiaomi с Huawei не побуждает Sony выпускать компьютеры

А есть ли смысл, по мнению Sony, в смартфонах с ёмким аккумулятором? Почему среди Xperia нет ни одного брутального смартфона-«долгожителя» с 4000 мАч и более?

О, это вопрос, который мы постоянно обсуждаем. Мы верим скорее в Stamina и умные технологии энергосбережения, чем в то, что смартфоны-долгожители — это не сиюминутная мода, а «всерьёз и надолго».

Нет никакой проблемы в том, чтобы запихнуть в смартфон желанные многими аккумуляторы на 5000 мАч. Но это порождает сомнительную моду на толстые смартфоны и соревнование «у кого аккумулятор больше» с одной стороны, и падение популярности — с другой. Думаете, мы не исследовали вопрос? Не проводили эксперименты? Между тонким корпусом и ёмким аккумулятором в смартфонах на витрине покупатели выбирают тонкий корпус. Точка.

Поэтому мы не участвуем в гонке ёмкости аккумуляторов, а конструируем смартфоны так, чтобы чипсет, дисплей и все другие элементы потребляли разумное количество энергии.

Китайские производители (Xiaomi, LeEco и другие) взяли моду продавать смартфоны почти по себестоимости, а зарабатывать на дополнительных сервисах: от мобильных платежей до телетрансляций. Пробовали ли Sony добывать деньги таким же образом, чтобы снизить цены на Xperia?

Практика показала, что такая бизнес-модель не всегда окупается, а иногда и губит компанию. Мне кажется, у нас уже есть иллюстрации неудач такого подхода.

Впрочем, в Японии мы зарабатываем не только на смартфонах как «железе». У нас есть свой виртуальный сотовый оператор на базе готовой сети, и мы предоставляем покупателям смартфонов, например, очень привлекательные цены на трафик или скидки на покупку музыки. Это только одна из бизнес-моделей, продажу смартфона с тарифом при субсидиях со стороны оператора и акции в рознице никто не отменял.

Хорошо, LeEco — неудачный пример. А почему Sony не желает создать дочерний бренд-дискаунтер, чтобы конструировать сходные с Xperia смартфоны и продавать их дешевле? Примеры ZTE-Nubia, Fly-Wileyfox и Huawei-Honor доказывают, что это возможно.

Сейчас мы занимаемся смартфонами Xperia и не собираемся создавать ещё одну торговую марку. Да и не мобильниками едиными жива Sony. Если уж «распыляться» — то на что-то из ряда вон выходящее. Мы, к примеру, возродили дочерний бренд AIBO и создали нового робота-собаку. Выпустили необычный проектор Xperia Touch, гарнитуру с «искусственным интеллектом» Xperia Ear.

«Экономия на спичках» и создание какого-нибудь Xperia Lite вряд ли себя оправдает, мы предпочитаем вкладываться в технику, которая может удивлять, и которая будет достойна марки Sony. В этом миссия нашей компании.