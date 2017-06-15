Обзор Sony Xperia XZ Premium: флагман с самыми лучшими характеристиками

8 /10 Оценка по версии Ferra

Sony Xperia XZ Premium Плюсы Яркий, рекордно чёткий правильно откалиброванный дисплей

Отличный звук из динамиков и в наушниках

«Зеркальный дизайн», практичный в мелочах корпус

Супер-замедленное видео на тыловую камеру

Качественные фото на тыловую камеру в ручном режиме съёмки

Высокое быстродействие Минусы Плохая автономность в режиме воспроизведения видео

Дисплей самовольно переключается в разрешение Full HD из 4K в некоторых сценариях работы

Нет оптической стабилизации в камере (=низкое качество видео ночью)

Низкое (по флагманским меркам) качество фото в автоматическом режиме съёмки

Тяжёлый громоздкий корпус

Привыкайте к новому облику флагманов — теперь это смартфоны с растянутым на всю лицевую панель экраном и двойной тыловой камерой. Исключения встречаются редко, и сейчас как раз такой случай — нафаршированный по последнему слову техники Sony в стандартном корпусе. Стоит ли предпочесть японский флагман с 4K-дисплеем и сверхбыстрой камеры взамен новомодных безрамочных моделей?

Нужен ли нам вообще японский флагман, когда китайские бренды-новички «съели» всех в бюджетном классе, iPhone «спёкся» и уже не тот, а Самсунги периодически взрываются? «Нужен», говорит Sony и выпускает максимально нафаршированный новшествами смартфон. 4K-дисплей, самый быстрый процессор Snapdragon, стереодинамики, водозащита, стеклянно-металлический «хромированный» корпус, самая быстрая тыловая камера, которая умеет снимать замедленное видео, как в фильме «Матрица», 13 мегапикселей для сэлфи — всё это в одном мобильнике!

С таким набором сложно пожелать чего-нибудь «сверху», и по набору ядер-мегапикселей-плотности-изображения Sony, кажется, впереди планеты всей. Но сегодня мы точно узнаем, перешло ли количество в качество, и так ли крут японский флагман в сравнении с «самыми-самыми» смартфонами конкурентов.

Характеристики

Sony Xperia XZ Premium (G8142) Операционная система Android 7 Nougat Экран 5,46”, 3840x2160, IPS, 807 ppi Процессор Snapdragon 835 MSM8998, 8 ядер (4x Kryo 280 1,9 ГГц + 4x Kryo 280 2,4 ГГц) Графика Adreno 540 Оперативная память 4 ГБ Постоянная память 64 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat.16), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC Камеры основная: 19 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160, фронтальная: 13 Мп Аккумулятор 3230 мАч, несъемный Размеры 156x77x7,9 мм Масса 195 г Цена на момент публикации 55 000 рублей Где купить Sony Xperia XZ Premium 2801 3 inline

Дизайн и управление

Первый за долгое время мобильник, на который заглядываются даже прохожие на улице, а не только соседи по автобусу. Не потому, что моя Xperia разбрасывает во все стороны «солнечных зайчиков», и даже не потому, что видят себя в стеклянном отражении — просто в наших краях любят хром. Хромированные винты, краны, чайники, большие чёрные «джипы», и маленькие флагманские смартфоны, как оказалось, тоже.



Смартфон-зеркало красив и «на суше»...



...и в использовании «на бегу»



Впрочем, «маленькие» — это я погорячился, потому что перед нами самый громоздкий флагман с диагональю 5,5 дюймов. Крупнее, чем Samsung Galaxy S8, LG G6 и даже HTC U11. Флагман Sony почти такой же по размерам, как «святейший» iPhone 7 Plus, но на базе Android с такими габаритами уже пару лет выпускают модели при 5,7 дюймах дисплея. А ещё XZ Premium всего на 3 миллиметра ниже, чем 6,2-дюймовый Samsung Galaxy S8+... и по весу равна скорее 6-дюймовым «лопатам». Да и вообще, глядеть на отступы толщиной с большой палец от верхней и нижней граней до дисплея, и ощущать, что смартфон с небольшим экраном умудряется оттопыривать карман джинсов, горько. И скользкие боковые грани тоже удручают — брать смартфон со стола так же неудобно, как растаявший ломоть сливочного масла.



Красивый флагман, хотя такие рамки в 2017 году — дурной тон

Но спустя пару дней понимаешь, что с таким корпусом у японского флагмана есть и «фишки», которых в 2017 году больше не осталось ни у кого:

Прямые углы в корпусе! Я полюбил за них Sony ещё пять лет назад, когда вышла Xperia S (обзор), а теперь все флагманы стали «прилизанными», поэтому металлические шлифованные пластины на верхней и нижней гранях смотрятся гораздо дороже и круче, чем по-новому «натянутый на бока» дисплей. И сканер отпечатков на правом краю ко двору — не бросается в глаза, как айфоноподобные сканеры под экраном, и удобен даже для левшей. После эргономических извращений в корпусе Galaxy S8 на это обращаешь внимание.



Шлифованный металл. Никаких прилизанных обтекаемых граней!

Отдельная клавиша для камеры. Быстрый запуск камеры сегодня «навешивают» на любые клавиши корпуса, но возможность держать мобильник как фотоаппарат — и старая традиция камерафонов Sony, и чуть более удобный способ снимать фото и видео в авто-режиме.

Очень маркий, очень громоздкий, очень красивый смартфон



Сканер отпечатков и клавиша камеры на правой грани — это очень удобно. Хотя сами грани скользкие

Возможность сменить SIM-карты и карты памяти без скрепки. Боковые грани достаточно толстые, поэтому лотки SIM и microSD можно достать ногтем. Не то, чтобы в этом была острая необходимость, но приятно. Заглушка фиксируется прочно, хотя заявленный уровень водозащиты IP68 мы на практике не проверяли.



Для того, чтобы извлечь SIM-карты и карту памяти, не нужна даже скрепка

Стекло на задней панели действительно ощущается стеклом (а не пластмассовым «полуфабрикатом», как в корпусе LG G6), и оно не такое уж скользкое, каким кажется с виду. Но загрязняется… ой...

Если уж брать XZ Premium, то только серебристый, смартфон-«хамелеон». Он лучше всех других версий играет красками под лучами солнца и меняет цвет под стать интерьеру. С него к тому же удобно делать сэлфи на тыловую камеру (аппаратная клавиша + зеркальный корпус) — ночью позволяет делать не по-телефонному качественные автопортреты. Но без регулярной протирки о ткань смартфон будет грязным всегда. Грязным, как лобовое стекло московского автобуса! И, хотя в 2017 году все флагманы стали глянцевыми, топ-модель Sony пачкается быстро даже на их фоне.

Экран и звук

После того, как дисплеи в смартфонах сумасшедшими темпами «допрыгнули» с разрешения 800x480 до 1920x1080, прогресс плавно качнулся в сторону Quad HD в 2013 году, а потом производители «сдулись». Китайские бренды и Apple взяли на вооружение мантру «Full HD хватит всем» и пытаются ей следовать. Получается не больно убедительно — Meizu и Huawei «перепрыгнули» на Quad HD, как только появилась такая возможность, а, например, LeEco, как «поставщик телевидения» на мобильники в Китае, изначально в эти байки не верил. Samsung, HTC, LG и Motorola взяли на вооружение 2560x1440 пикселей ещё очень давно, но дальше двигаться не собираются.

Sony изначально входили в клан «свыше 1080p устанавливать нет смысла», потом тихо экспериментировали с Quad HD в Xperia Z4v, и в итоге перещеголяли всех, когда выпустили смартфон с 4K-дисплеем. Круто? Круче некуда — никто по сей день не смог побить рекорд Sony по плотности пикселей на экране мобильника.

Дисплей качественный и, по заверениям, Sony, работает в разрешении 4K даже в играх (апскейл из Full HD)

Сегодня Sony уверяет, что картинка в 4K отображается во всех режимах: при просмотре видео и фото, в играх и даже при подключении к PlayStation 4 через Remote Play. В Full HD смартфон «рисует» только интерфейс операционной системы и приложений. Хотя помнится, что когда вышел первый 4K-смартфон, Xperia Z5 Premium (обзор), Sony скромно замалчивали работу дисплея в Full HD в играх и операционной системе до тех пор, пока «обзорщики» не сосчитали количество точек под увеличением. А потом разработчики признались, что на переключение в Full HD пришлось пойти, чтобы производительности графики хватало для игр, и чтобы в штатных режимах работы смартфон умеренно расходовал заряд аккумулятора. Лично меня раздражает сам факт, что система позволяет себе «самодеятельность», а переключения разрешений нельзя регулировать вручную — вот Samsung, к примеру, позволяет переключаться между HD-Full HD-Quad HD просто в настройках дисплея.

Ощущается ли 4K-разрешение на 5,5 дюймах? В мультимедийном контенте — да. Видеоролики в 4K выглядят лучше, чем они же в 1080p, в фотографиях видно всё в мелочах даже без увеличения.

Характеристики дисплея Sony Xperia XZ Premium (режим «Профессиональный») Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 540/5 кд/м2 Контрастность 1200:1 Цветовой охват (sRGB) 89% DeltaE 4,5 Гамма 2,1 Цветовая температура 7500K

По качеству изображения IPS-матрица в XZ Premium — де-факто единственный конкурент AMOLED в Galaxy S8. Потому что в Honor 8 Pro фатально перенасыщены цвета, а в LG G6 эта же проблема дополнена «кривой» цветовой температурой (белый цвет отдаёт синевой). Можно сколько угодно кивать, что «мы-то настраивали дисплей под видео ближайшего будущего» с HDR10, но фильмы с кинотеатральным охватом цвета появятся позже, а «краснокожих» соотечественников на фото в соцсетях вам придётся разглядывать уже сейчас. И кроме флагманов Sony и Samsung такие материи, похоже, никого не волнуют. Причём выбор между дисплеем S8 и XZ Premium — дело вкуса: дисплей Samsung умеет кратковременно выдавать рекордно высокий уровень яркости, IPS-матрица в Sony выдаёт больше деталей в видео и бережнее относится к зрению, потому что не мерцает на низких уровнях яркости, как AMOLED.

Монструозного размера корпус Sony оправдывают стереодинамиками. И правильно делают — XZ Premium играет лучше всех флагманов 2017 года. Из прошлогодних моделей по качеству стереодинамиков её обходит только ZTE Axon 7, в новых смартфонах по качеству звучания Sony лучше всех флагманов, кроме, быть может, HTC U11 (с ним нужно сравнивать). Экстремально громкой флагманскую Xperia не назовёшь — Galaxy S8+ «орёт» с одним динамиком примерно на этом же уровне. Но вот детализация звука отличается кардинально.

Аудиоплеер и настройка звука в Sony Xperia XZ Premium

Динамики Xperia радуют тем, что всегда звучат одинаково — меняется только громкость. Никакого визга на предельном уровне, никаких хрипов, даже «каши» из ударных инструментов в рок-музыке нет в принципе — бесстрастный разборчивый звук на базе средних частот. Объём ощущается слабо, зато чувствуется солидность, как в баритоне мужиков-дикторов из рекламы спиртного.

Если массивные динамики в крупном корпусе само собой должны были играть хорошо, то качественный звук в наушниках без чудодейственных ЦАП, на которые кивают Samsung и LG, — это сюрприз. Я не аудиофил и не претендую на истину в последней инстанции, но встроенный кодек LDAC в XZ Premium выдаёт более чистый и басовитый звук, чем Galaxy S8 с его хваленым Cirrus Logic.

По качеству звука Xperia XZ — впереди всех флагманов 2017 года

В мониторных высокоомных (60 Ом) наушниках низкие частоты проработаны отлично, но срабатывают всегда в меру и разборчиво — до, извините, «пердежа» дело не доходит даже на максимальной громкости. Объём отличный, по нему плотно разливается «середина», а высокие частоты тарабанят акцентами. То есть, не посвистывают в уши на постоянной основе, а разведены с остальным диапазоном. Но срабатывают они намного чётче, чем в обычных флагманах на базе Snapdragon (Xiaomi Mi 6, OnePlus 3), и этого оказывается достаточно.

Хотя для любителей всё перенастраивать на свой лад опций тоже предостаточно:

DSEE HX — аналог Самсунговского UHQ Upscaler, хитрый алгоритм, который достраивает звуковой поток lossy (mp3, ogg vorbis) аудиофайлов если не до форматов без потерь, то до чуть более высокого уровня, чем «зашито» в самом файле. В MP3-файлах с изначально качественным спектром «поджимает» низкие частоты, чуть добавляет объёма и чёткости.

ClearAudio+ — выносит на первый план высокие частоты и делает их чётче. Причём довольно грамотно это делает — не привносит в звук никаких металлических оттенков или прочей порнографии нелепицы. Без него тоже неплохо, но как рецепт от «пацанского» мастеринга (когда музыку записывали с прицелом, чтобы «качали низы») очень удачная опция.

Объёмный звук (VPT) — функция «на любителя». По-разному искажает звучание и привносит искусственное «концертное» эхо.

Есть и 6-полосный эквалайзер, который можно включить вместо DSEE HX или ClearAudio+. Ничем не примечателен, кроме отдельной регулировки низких частот Clear Bass — «бубнелка» очень умная и домысливает «низы» иначе, чем если просто задрать ввысь график АЧХ в Poweramp, например.

Это в «мониторниках». А в «затычках» уровня Xiaomi Hybrid Pro HD (32 Ом) низких частот чаще всего чуть недостаёт, а чёткость кажется избыточной — спустя 15 минут вы или привыкните, или обзаведётесь звоном в ушах. И это странно, потому что Sony уверяют, что смартфон опеределяет типа наушников самостоятельно, с помощью системы AHO. Но де-факто с ClearAudio+ звук становится едким, слушать невозможно, а DSEE HX делает сцену «плотнее», но звонкие ВЧ всё равно досаждают, а доступа к эквалайзеру с активированной опцией уже нет. Выход — небольшой «наддув» в Clear Bass и снижение детализации в «крутилке» диапазона 16 кГц. Красота!

Как вариант «хочу классный звук по одному нажатию кнопки» LG G6 с Quad DAC выглядит ярче (корейцы наконец научили свой флагман правильно подстраивать звук под тип наушников без дополнительных вопросов), но Samsung в Galaxy S8 огорчил «грязноватым» как для флагмана звуком и «порчей» звука при малейшем вмешательстве в эквалайзер. Сейчас Galaxy S8 звучит наравне с Xperia XZ Premium только при дополнительной активации UHQ Upscaler, а если задействовать «улучшайзеры», Sony вырывается вперёд. Удивительно, но вот такая получается победа «софта» над породистым ЦАП в Exynos 8895.

Железо

В прошлом году описание смартфонов на базе топового Snapdragon давалось проще. Мол, глядите-ка — ещё один мобильник под управлением самого быстрого чипсета, и больше не нужно никаких пояснений. В 2017 звёзды расположились чуть иначе, поэтому придётся начать издалека.

Qualcomm — птица гордая, пока не пнёшь мотивируешь — не полетит. После того, как в 2015 году горячие калифорнийские ребята опозорились с горячим китайским Snapdragon 810, а Samsung со своими более совершенными фабриками и Galaxy S6 повертел всех конкурентов на бенчмарках, американский чипмейкер приложил все усилия, чтобы процессор нового поколения стал шедевром.



Быстродействие процессора (тест Geekbench 4)

И таки стал — Snapdragon 820 был идеален: без лишних ядер, экономичный (Samsung предоставил Qualcomm свои фабрики для выпуска чипа), недорогой, быстрый в играх. Деньги потекли рекой в Калифорнию, скандал с перегревом 810-го забылся, инженеры Qualcomm расслабились.

Самый быстрый процессор в этом году соорудил Samsung, хотя скорости Snapdragon 835 хватает за глаза

Поэтому Snapdragon 835 стал уже не прорывом в отчаянии, а новой моделью по принципу «тех же щей, да побольше»: 8 ядер кастомных ядер Kryo (по всей видимости, «тюнингованные» Cortex-A72) вместо четырёх, новый техпроцесс, новый модем, Adreno 540 — лениво модифицированный 530-й (Snapdragon 820). Разве что новая сверхбыстрая внутренняя память UFS стала весомым новшеством. Ну и, в теории, Snapdragon 835 поддерживает LTE Cat.16, то есть, сможет когда-нибудь выдать скорость вплоть до 1 Гбит/с посредством LTE. И Bluetooth 5.0 тоже стал подобным заделом на будущее.



Скорость работы в играх (тест 3DMark Sling Shot OpenGL ES 3.1)

В общем, Samsung, который переработал систему ветвления в Cortex-A73 и «навалил по максимуму» вычислительных блоков в видеоускоритель, «уделал» Qualcomm по производительности во всех дисциплинах, пусть и на небольшую величину. Huawei, как обычно, выпустил флагманский Kirin ещё в конце предыдущего года, и на рекорды производительности не претендует. MediaTek — тем более. Это что касается максимализма. В реальном же сценарии использования Sony оказывается настолько же быстрой (вы же помните о разрешении Full HD?) и производительности хватает с запасом.



Производительность всей системы (тест Antutu Benchmark 6)

Софт

Программная оболочка Xperia UI настолько же жёстко держится истоков, как и дизайн корпуса в нашем смартфоне — Android 7 аккуратно «смешали» с фирменными значками, приложениями и меню. Сложно судить, хорошо это или плохо — Samsung недавно предпринял «революцию» со своим TouchWiz Grace UX Samsung Experience, ASUS с переменным успехом перерисовывает оболочку древнего ZenFone 5 под новые реалии, LG подыгрывает китайцам, которые во главе с MIUI пародируют iPhone, в доме который построил Джек.

Поэтому, с одной стороны, номеронабиратель «голого» Android 7 на фоне пачки фирменных приложений Sony выглядит так себе, а с другой — целиком перерисованного на свой лад интерфейса в Xperia нет со времен Z3.

Оболочка Xperia UI очень быстрая и ближе всех к «стандартному» Android

Android 7.1 в Sony Xperia XZ Premium

И никаких «крышесносящих» новшеств — ни тебе самописных голосовых помощников (только фирменный Google Assistant), ни режима настольного компьютера через переходник, ни «квадратных камер». Даже «ускорялки Android» нет! Сами решайте, нужно ли вам всё это во флагманском смартфоне.

Есть фитнес-приложение для подсчёта шагов/калорий, софт для управления PlayStation, «рисовалка», наборы тем/обоев, новостной клиент. И ещё зачем-то приложение Facebook да антивирус AVG. Впрочем, этот гербалайф можно без труда удалить.

Камеры

Камеры в флагманских Sony — источник постоянной драмы и перепалок между любителями смартфонов. Вот и в XZ Premium ситуация снова оказывается двоякой. С одной стороны, камера (да-да, она сзади только одна) очень крутая с технической точки зрения — новые линзы, чтобы избавиться от «мыла» по краям кадра, очень крутой сенсор IMX400, который Sony даже не хотят продавать «на сторону» и оставили для себя. Новые алгоритмы съёмки, сверхбыстрый блок памяти, потому что стандартные накопители недостаточно быстрые для сохранения супер-замедленного видео. А в итоге мы получили очень дорогой мобильник, который выдаёт качественные снимки, но только в «режиме самообслуживания».

Впрочем, реклама Xperia XZ строилась не вокруг фото, и не вокруг видео в его классическом понимании. А вокруг замедленного видео. Нажимаете клавишу — и записываете о-о-о-о-о-о-ч-ч-ч-ч-ч-е-е-е-е-н-н-н-ь замедленную сцену, которой позавидовали бы создатели «Max Payne». Красотища!

Но есть много нюансов:

Замедленный отрезок нельзя выбрать после съёмки — приходится полагаться только на реакцию.а

Отрезок длится 0,182 секунды, которая потом растягивается на 6 секунд slow-motion съёмки. Попробуйте себе представить, что такое две десятых секунды, и как их поймать при съёмке в нужный момент.

Разрешение итогового видеоролика — 1280x720 пикселей, а настройки видео такие, что качественные кадры получатся только вне помещений и только ясным днём.

Забавное и интересное новшество, которого пока ни у кого нет, но нужно быть очень умелым «фотоохотником», чтобы оказаться в нужное время в нужном месте. Иначе от случайных замедленных кадров мало проку.

Настолько замедленная съёмка ещё недавно была только в флагманских видеокамерах

Но уж лучше «ситуативное» новшество, чем прошлогодняя камера в смартфоне стоимостью 55 тысяч рублей, да, Samsung? А может и нет, потому что при отличном «железе» Xperia XZ — самый беспомощный флагман в автоматическом режиме съёмки.

Не слушайте «криворуких» обзорщиков, у которых камера XZ Premium оказывается «низкокачественной», а качество фото — «как у китайцев». Смартфон выдаёт фото уровнем выше, чем Huawei P10 или Xiaomi Mi 6, только вот практически никогда качественный снимок не удаётся получить в авто-режиме.

Пример фото, снятых на тыловую камеру Sony Xperia XZ Premium днём

Днём автоматика в камере XZ Premium «прищуривается» и ставит излишне короткую выдержку, поэтому фото получаются «шершавыми», а полутона оказываются темнее, чем должны быть. Ночью «супер авторежим» (я не шучу, он так и называется) задирает уровень ISO и картинка получается светлее, чем вы её видите своими глазами. А, т.к. перед вами не телекамера с крутой оптикой, а всего лишь смартфон, на выходе получается бледная картина с цифровым шумом.

Поэтому смиритесь: Xperia XZ Premium — орудие настоящих самураев, которые «рубят с плеча» только в ручном режиме. Включаем HDR (он есть только в ручных настройках), занижаем уровень экспозиции по максимуму днём и на 2/3 ночью, выставляем выдержку вручную, фокус трогаем на своё усмотрение (если не хотите эффекта размытия — сойдёт и авто) — и получаем хорошие красочные фото с уровнем детализации и шума. Иной раз даже более эффектные, чем в Galaxy S8 или LG G6.

Пример фото, снятых на тыловую камеру Sony Xperia XZ Premium ночью

Да, это звучит хлопотно даже на словах. Тем более, что авто-режим всегда включается по нажатию клавиши камеры, и вам придётся всякий раз сменять его вручную. Но другого способа получить качественные фото на Xperia XZ Premium не существует. Очень жаль. Ещё и потому, что в авто-режиме смартфон иногда сам делает несколько фото «на всякий случай», пока вы примеряетесь к кадру. И потом предлагает вам выбрать из кадров наиболее удачный — удобно! Увы, мобильник делает это только автоматически и когда сам «захочет».

Хочешь сделать хорошо — сделай сам. Автоматика в съёмке фото у Xperia XZ ужасна

Зато баланс белого смартфон всегда выставляет идеально, и очень быстро фиксирует кадр даже при долгой выдержке. То есть, даже с дрожащей рукой и с активированным HDR вы снимете более чёткий снимок, чем при такой же выдержке в Xiaomi Mi 6 без HDR, например. Возможно, роль играет быстродействие сенсора и его «придворной» оперативной памяти.

А вот со съёмкой видео дела у XZ Premium обстоят по-разному. Режим съёмки 4K-видео нужно скачивать отдельно, в нём вы получите отдельный устаревший (какого лешего?) интерфейс, но гораздо более высокое качество съёмки, чем в 1080p. И дело не в разрешении, а в уровне деталей, битрейте и работе программной стабилизации. Потому что «умный активный» (его так называет Sony) SteadyShot работает отвратительно — в кадре просто плавают в размытии фигуры и другие объекты, на ходу получаются бестолковые записи. В разрешении 4K доступен только «стандартный» режим работы SteadyShot, и он лучше — мягче корректирует дрожь, а уж детализация у IMX400 в видео днём превосходная.

Но при съёмке видео ночью вас не спасает ничто — автофокус живёт своей жизнью, стабилизация либо замыливает всё до неприличия, либо просто пакостит по-мелкому, уровень резкости намного ниже, чем в Galaxy S8 и даже в LG G6 (у которого сенсоры от бюджетного смартфона). Увы и ах.

Фронтальная широкоугольная камера хороша днём, ночью всё же ведёт себя хуже, чем сенсор с диафрагмой f/1,7 у Samsung. Но на то нам и дарен зеркальный корпус с аппаратной клавишей съёмки, чтобы «штамповать» ночные сэлфи на тыловую камеру.



Пример фото, снятого на фронтальную камеру Sony Xperia XZ Premium

Автономность

Аккумулятора в Xperia XZ Premium хватает на день использования — не больше и не меньше. По крайней мере, с прошивкой 45.0.A.1A.229 ни в играх, ни в браузере, ни в приложениях или «читалке» аномального расхода заряда не происходит. И это при постоянном-то 4K?

Происходит жор заряда в режиме просмотра видео — даже если вы смотрите Full HD или HD-видео, смартфон переключает разрешение экрана в 4K и начинает усиленно потреблять энергию. Настолько усиленно, что на максимальной яркости заряда хватит от силы на 4 часа. А при стандартных 200 кд/м2 Xperia показывает себя хуже и в сравнении с LG G6 (который, на минуточку, «кормит» не 5.5, а 5.7 дюймов дисплея при 3300 мАч), и, тем более, в сравнении с Samsung. Забавная ситуация — обычно для смартфонов проигрывание видео не представляет серьёзной нагрузки, но погоня за детализацией в 4K-матрице делает своё чёрное дело. Хотя режим экстремального энергосбережения для любителей «крайностей» присутствует.



Автономность при уровне яркости 200 кд/м2

Заряжается смартфон быстро (поддержка QuickCharge 3.0, как-никак) — на 40% уже за полчаса. Правда, потом мусолит заряд ещё 50 минут в стандартном режиме зарядки.

Открываете видеозапись — сразу же ищите розетку

А есть ещё и нестандартный режим — это так называемый Battery Care. Дело в том, что быстрая зарядка «убивает» батарейки ускоренными темпами в сравнении с пониженным током, а замена несъёмного аккумулятора в водостойких мобильниках — процедура недешёвая и сложная, поэтому специальный режим Xperia XZ Premium запоминает, в какое время вы кладёте смартфон на зарядку, и в котором часу снимаете его с зарядки. После этого Battery Care составляет режим «медленной» зарядки, при которой смартфон плавно пополняет заряд аккумулятора, а если вы кладёте заряжать смартфон на ночь, то последние 10% заряда навёрстывает уже под утро. Здравая идея, тем более, что при желании Battery Care можно выключить и заряжать смартфон «на полную мощность» как можно быстрее.

Конкуренты

Sony Xperia XZ Premium Samsung Galaxy S8 LG G6 Операционная система Android 7 Nougat Android 7.0 Nougat Android 7.0 Nougat Экран 5,46”, 3840x2160, IPS, 807 ppi 5,8”, 2960x1440, AMOLED, 570 ppi 5,7”, 2880x1440, IPS, 564 ppi Процессор Snapdragon 835 MSM8998, 8 ядер (4x Kryo 280 1,9 ГГц + 4x Kryo 280 2,4 ГГц) Exynos 8895, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,7 ГГц + 4x M2 2,3 ГГц) Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996, 4 ядра (2x Kryo 1,6 ГГц + 2x Kryo 2,35 ГГц) Графика Adreno 540 Mali-G71 Adreno 530 Оперативная память 4 ГБ 4 ГБ 4 ГБ Постоянная память 64 ГБ, слот microSD 64 ГБ, слот microSD 32/64 ГБ, слот microSD Связь 4G (LTE Cat.16), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС, NFC 4G (LTE Cat.16) , 3G, Wi-Fi 802.11 (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС 4G (LTE Cat.12), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС Камеры основная: 19 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160, фронтальная: 13 Мп основная: 12 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160, фронтальная: 9 Мп основная: 13 Мп, с автофокусом, съёмка видео 3840x2160, широкоформатная тыловая: 13 Мп фронтальная: 5 Мп Аккумулятор 3230 мАч, несъемный 3000 мАч, несъемный 3300 мАч, несъемный Размеры 156x77x7,9 мм 148,9x68,1x8 мм 148,9x71,9x7,9 мм Масса 195 г 155 г 153 г Цена на момент публикации 55 000 рублей 55 000 рублей 52 000 рублей Где купить Sony Xperia XZ Premium28013inline Samsung Galaxy S828013inline LG G628013inline

Samsung Galaxy S8

От сравнения с Galaxy S8 никуда не деться не только Sony, а вообще любым производителям мобильников. После того, как Samsung выпустил смартфон «за себя и за того парня» (Galaxy Note 7), довольны остались почти все. Удивительно качественный и правильно «натянутый» по всю лицевую панель экран, самый быстрый процессор в смартфонах 2017 года, умеренные габариты, классная фронтальная камера. И фирменные игрушки для гиков из цикла «чтобы было»: подключение к монитору и работа в режиме настольного компьютера, фирменный голосовой помощник (очень тупой пока что), абсолютно новая фирменная оболочка поверх Android. Дорого-богато.



Samsung Galaxy S8+

В сравнении с XZ Premium флагман Samsung намного компактнее, намного выносливее в режиме воспроизведения видео (в остальных режимах разница не столь велика), лучше снимает фото в автоматическом режиме, лучше снимает видео ночью. Правда, супер-замедленной съёмки в нём нет, корпус ужасно скользкий (это вы ещё цену за замену дисплея не видели!) и неудобный по многим пунктам — от навязанной клавиши запуска ассистента Bixby до идиотского размещения сканера отпечатков пальцев. Звук в наушниках и из динамика в Samsung хуже, камера прошлогодняя, дизайн задней панели — почти «копипаст» с S7 edge. Зато цена — как у новинки, и это не комплимент.

Короче говоря, «смартфоном из будущего» Galaxy S8 выглядит только при взгляде анфас (как его во всех рекламных проспектах и фотографируют). Но как модель для всего подряд, в том числе и в руках покупателей «я не разбираюсь в этих ваших андроидах, пусть сам всё делает за эти деньги!» он по совокупности выглядит молодцом. За это и любим в народе.

Обзор Samsung Galaxy S8+

LG G6

Если Sony «гнёт свою линию» вопреки любой моде, то LG постоянно экспериментирует, «обжигается» в результате, но с каждым разом реформирует свои флагманы. В 2017 году эксперименты наконец-то закончились на мажорной ноте — Life is Good создали мобильник с новомодным растянутым дисплеем, парой качественных тыловых камер (стандартной и широкоформатной), водостойким корпусом и символической, но ударопрочностью. Из полезных «игрушек» в наличии есть Quad DAC, из бесполезных — «квадратные фотографии» и приложения в интерфейсе.

При таких же защитных стёклах спереди и сзади G6 всё-таки выглядит и ощущается более дешёвым смартфоном — слишком много в ударопрочном Gorilla Glass «пластиковых» примесей. А ещё довольно «криво» откалиброван дисплей, хотя для LG (крупнейшего производителя дисплеев для телевизоров и телефонов) такая неряшливость стала традицией, как бестолковая авто-съёмка в камерах Sony.



LG G6

Зато широкоформатная камера пригождается гораздо чаще, чем 960 кадров в секунду в видео, основная камера гораздо более сообразительна в съёмке фото, а автономность, хоть и не выдающаяся, но без «сюрпризов», как у Sony. В съёмке видео в 4K и в фото при ручных настройках XZ Premium «задаст жару» флагману LG, но, как видите из статей в интернете, почти никто из «обзорщиков» нынче ручными настройками и отдельными режимами не пользуется.

Правда, если Sony дождалась производства Snapdragon 835, то LG пошли по пути наименьшего сопротивления и установили прошлогодний процессор в G6. За счёт этого G6 вышел раньше, чем сходный по внешности Galaxy S8, и LG переманили на себя часть любителей Самсунга. Но и за счёт этого же процессора G6 стал самым «неликвидным» флагманом — если «официалы» просят за смартфон 52 тысячи рублей, но на «сером рынке» цена супер-LG уже упала до 31 тысячи. LG смог избавить свой флагман от большинства недостатков, но так и не смог сделать его по-настоящему престижным.

Обзор LG G6

Выводы

Любите ли вы «роковых женщин», джентльмены? Таких, которым наплевать на ваши «кубики пресса», эрудицию и остроумие? Вот Xperia XZ Premium — это такая Лермонтовская «Бэла» в грузинских декорациях, и вам нужно быть опытным Печориным-авантюристом, чтобы найти с ней взаимопонимание.

Потому что есть «девушки» с более красивыми фигурами, по последнему писку пластической хирургии — LG G6, Samsung Galaxy S8. Есть вообще дамы из русских китайских селений, которые проще сами и немногого хотят от владельца — Huawei P10, например.

На их фоне Xperia XZ Premium или «цепляет» сразу, или нет. Если да — вы хватаете её и покупаете, «потому что красавица» или потому что хотите смотреть кино с классным звуком и фотки в 4K, а PowerBank найдётся. И вы готовы снимать фото медленнее, чем тот парень с Самсунгом, но снимать более качественный кадр, потому что вы наизусть помните настройки для такой сцены. Поэтому купят XZ Premium либо умелые и отважные гики, либо ребята, которые «всё всем доказали» (благо, выглядит флагман Sony как аксессуар «братков») и будут счастливы. Так или иначе, XZ Premium — самый технологичный смартфон, который всё ещё не похож на «мыльницу» с натянутым на лоб дисплеем.

А если вы устали «от жизни мирской» и загадочных незнакомок, обращайте внимание на другие флагманы — сегодня предостаточно мобильников, которые просто делают свою работу и не требуют ни сноровки, ни «любви» после того, как вы отдадите за них несколько десятков тысяч рублей.

8 /10 Оценка по версии Ferra

Sony Xperia XZ Premium Плюсы Яркий, рекордно чёткий правильно откалиброванный дисплей

Отличный звук из динамиков и в наушниках

«Зеркальный дизайн», практичный в мелочах корпус

Супер-замедленное видео на тыловую камеру

Качественные фото на тыловую камеру в ручном режиме съёмки

Высокое быстродействие Минусы Плохая автономность в режиме воспроизведения видео

Дисплей самовольно переключается в разрешение Full HD из 4K в некоторых сценариях работы

Нет оптической стабилизации в камере (=низкое качество видео ночью)

Низкое (по флагманским меркам) качество фото в автоматическом режиме съёмки

Тяжёлый громоздкий корпус