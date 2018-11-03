Потрясающий японский смартфон-флагман, который почти смог. Обзор Sony Xperia XZ3

8.5 /10 Оценка по версии Ferra

Sony Xperia XZ3 Плюсы Прекрасный оригинальный дизайн

Отличный экран

Водозащита (IP68)

Классный звук в наушниках и из динамиков Минусы Нет разъёма для наушников

Мало памяти

Одна основная камера (нет зума/широкоформатной камеры, размытие фона искусственное)

Японский /городовой/ флагманский смартфон каждые полгода становится еще лучше, чем был прежде. Только мы успели привыкнуть к совершенно новому дизайну весенних новинок Sony Xperia, как полгода спустя они заметно улучшились. Разбираемся, что нового в Xperia XZ3 и как он покажет себя на фоне других смартфонов за 60 000+ рублей.

До недавнего времени спутать смартфон Sony с любым другим было трудно, уж очень оригинально выглядели Xperia. Но их узнаваемый и оригинальный дизайн в 2017 году слишком приелся, и, если бы Sony ничего не предприняла в 2018-м, то даже дети бы смеялись бы и показывали пальцем на эти кирпичи с маленьким дисплеем, «обёрнутым» в очень большой корпус. При этом натягивать безрамочность на угловатые формы японцы не стали, и поэтому когда в феврале появился Xperia XZ2, больше похожий на кусок мыла, нежели на привычную Xperia, это было неожиданно и закономерно одновременно. Вы можете любить или ненавидеть новый дизайн «Cонек», но, с выпуском XZ3 стало понятно, что отказываться от него компания не собирается.



Так выглядели топовые смартфоны Sony в прошлом году

Характеристики

Sony Xperia XZ3 Операционная система Android 9.0 Pie Экран 6.0”, 2880x1440 точек, 537 ppi, 18:9, P-OLED Процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4x Kryo-385 Silver 1,7 ГГц + 4x Kryo-385 Gold 2,7 ГГц) Графика Adreno 630 Оперативная память 4 ГБ Накопитель 64 ГБ Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, dual-band GPS, GLONASS, NFC Камеры Тыловая разрешение матрицы: 19 Мп диафрагма: f/2.0 размер матрицы: 1/2.3” фокусное расстояние: 25 мм размер пикселя: 1,22 мкм качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 13 Мп диафрагма: f/1.9 размер матрицы: 1/3” размер пикселя: 1,22 мкм качество видео: до 1080@30 FPS Аккумулятор 3300 мАч, несъемный Размеры 158x73x10 мм Масса 193 г Официальная цена 70 000 рублей Cредняя цена в интернет-магазинах 65 000 рублей

Дизайн и управление



Sony Xperia XZ3

Сзади XZ2 выглядит так же, как и XZ2, разве что снизу металлическая рамка небольшим островком теперь впивается в стеклянную крышку. Хоть и несущественная, эта изюминка дизайна цепляет глаз и делает облик смартфона менее безликим. Всё остальное осталось прежним. Там же, слишком низко, находится сканер отпечатка пальца. Вместо него с непривычки всё время тычешь пальцем в камеру, но со временем запоминаешь, что к чему. Кстати, камера здесь одна — и это выглядит уже непривычно на фоне укоренившихся смартфонов с двойными модулями, и новинками с четырьмя.



Sony Xperia XZ3

А вот что изменилось, так это передняя панель. В XZ2 она была плоской, а в новой модели края дисплея теперь загнуты, как у уважающих себя «супермоделей» 2018 года (например, Samsung Galaxy Note 9, OPPO Find X и др). Это придаёт смартфону больше шарма и помогает выглядеть не хуже конкурентов, хотя и делает еще более похожим на кусок мыла.



Sony Xperia XZ3

Как и Samsung, Sony решила, что копировать бровь iPhone X в какой-либо манере ниже её достоинства, так что в этом плане всё по-старому — выше и ниже дисплея можно найти по тёмной полосе. Но они во много раз уже тех, что были, например, в XZ1.



Sony Xperia XZ3

Как и многие современные флагманские смартфоны, Sony Xperia XZ3 — это бутерброд из стекла, алюминия и еще раз стекла. Да, ронять его как на «лицо», так и на заднюю крышку очень чревато для его внешнего вида, поэтому будьте аккуратнее. А вот отличает Sony от большинства современников физическая клавиша для фотографирования. Правда, если вы успели от неё отвыкнуть, то вам она уже вряд ли покажется большой необходимостью.



Sony Xperia XZ3

Еще из примечательного: у XZ3 нет разъёма для наушников, поэтому либо привыкайте терять переходник на мини-джек, покупать новый, терять и так далее, либо переходите на беспроводные наушники, либо присмотритесь к тем смартфонам, у которых этот порт есть. Кто-то говорит, что выкорчёвывание гнезда для наушников позволяет освободить много места для аккумулятора, но что-то я не вижу у Xperia XZ3 ёмкой батареи, тогда как у Samsung Galaxy Note9 есть и куда воткнуть наушники, и 4000 (а автономность у Самсунга маленькая, но это другой разговор).



Отдельная физическая кнопка, чтобы сделать снимок

В общем, на нижней панели вы найдёте только USB Type-C, здесь нет даже динамика. А на верхней грани есть лоток для двух SIM-карт, либо одной «симки» и одной карты microSD. Что любопытно, тогда как для извлечения подобного лотка почти все смартфоны требуют, чтобы у вас под рукой была иголка или скрепка, то у Xperia XZ3 его можно поддеть ногтем.

В целом, дизайн у «соньки» с прошлого раза стал еще симпатичнее и современнее. Новая модель взяла лучшее от внешнего вида предыдущей и добавила к этому дисплей с загнутыми краями.

Дисплей и звук

Новая форма краёв экрана — не единственное отличие от XZ2. Дисплей флагмана обзавёлся намного более высоким разрешением. Вместо повсеместных 2160х1080 пикселей у него уже 2880x1440 точек. Звучит будто это намного лучше, да? И да, и нет. Изображение на экране XZ3 выглядит отлично, фильмы в высоком качестве смотреть одно удовольствие, но есть очень большое «но» — высокая плотность пикселей тяжёлым грузом ложится на не особо ёмкий аккумулятор смартфона.



Sony Xperia XZ3

Но дисплей отличный, этого не отнять. На удивление, без перенасыщенных цветов. Зато с хорошим запасом яркости и бесконечной контрастностью (OLED же). Точность цветопередачи высокая, нет большого отклонения в холодный оттенок (очень частая беда смартфонов), тени и светлые тона не сливаются друг с другом. В общем, дисплей очень хороший как на глаз, так и по показаниям колориметра.

Результаты теста дисплея Sony Xperia XZ3 Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 472/2 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) бесконечная Цветовой охват (sRGB) 93 % Цветовой охват (AdobeRGB) 71% DeltaE (меньше = лучше) 2,7 Гамма (идеальная — 2,2) 2,2 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 7300

Упомянутое отсутствие гнезда для наушников запишем в минусы. Но есть и плюсы — стерео-звук. У XZ3 играют и разговорный, и мультимедийный динамик, и справляется со своей работой этот тандем очень хорошо. Что любопытно, мультимедийный динамик найти можно разве что на слух, так как отверстия для него даже не разглядишь.

Чтобы как-то выделиться, Sony добавила интересную функцию — смартфон умеет вибрировать в такт с музыкой. Не то, что бы он попадал в ритм идеально, но всё-таки это немного дополняет картину, делая ваш опыт прослушивания музыки богаче (да простят меня наши читатели за фразочки «рекламщиков»). Ползунок регулировки интенсивности вибрации появляется на экране одновременно с ползунком громкости, искать его в недрах настроек не придётся.

Камеры

Фото-съёмка на Sony Xperia XZ3 оставила «средне-флагманское» впечатление. Это когда ты по снимкам видишь, что снимаешь уже не на тапок и даже не на смартфон за 20-30 тысяч рублей, но всё еще видишь к чему можно придраться на фоне конкурентов.



Пример фотографии на тыловую камеру Sony Xperia XZ3

Но, в первую очередь, я бы придрался к тому, что у Xperia XZ3 всего одна тыловая камера. Нет, я не засланный маркетолог, но наличие дополнительной камеры для оптического приближения, либо, наоборот, с более широким углом обзора, уже давно можно найти даже в недорогих смартфонах. И это действительно удобные фичи (хотя надо сделать поправку на то, что дополнительные камеры обычно сильно хуже основной).



Пример фотографии на тыловую камеру Sony Xperia XZ3

В целом, сосредоточение на одной камере позволило Sony добиться хорошего качества снимков (потрясающего, если сравнивать с прошлогодним XZ1). Камера хорошо снимает в помещении и очень неплохо даже ночью несмотря на далеко не рекордный по светосиле объектив и только лишь электронную стабилизацию.



Пример фотографии на тыловую камеру Sony Xperia XZ3

Дневным же снимкам, как мне показалось, немного не хватает динамического диапазона, к тому же камера имеет тенденцию пересвечивать снимок. Слава богу, регулировать экспозицию можно прямо на лету. В отличие от Huawei P20, XZ3 не стремится навести действительности толстый косметический слой, поэтому фотографии выглядят очень естественно. Хорошо это или плохо — вопрос вкуса.



Пример фотографии на тыловую камеру Sony Xperia XZ3

Как обычно есть отдельная кнопка для запуска камеры, плюс теперь появилось включение камеры, когда вы поднимаете смартфон в горизонтальное положение, будто собрались что-то фотографировать – он автоматически включит приложение камеры.



Пример фотографии на тыловую камеру Sony Xperia XZ3

Кроме привычного всем фотографирования, Sony Xperia XZ3 предлагает различные режимы с дополненной реальностью. Стоит нажать на соответствующую кнопку, как в видоискателе разворачивается настоящий парк Юрского периода с соответствующим ландшафтом, динозаврами, птеродактилями.





И всё это не просто в воздухе, а на той поверхности, на которую вы смотрите через глазок камеры. Кроме динозавров, конечно, есть и другие режимы, но только несколько из них бесплатные, за остальные же придётся заплатить.



Пример фотографии на фронтальную камеру Sony Xperia XZ3



Пример фотографии на фронтальную камеру Sony Xperia XZ3

Фронтальная камера снимает, пожалуй, излишне чётко. Обычно на любом смартфоне я отключаю любого рода бьютификаторы, но, в случае XZ3, мне пришлось-таки воспользоваться функцией сглаживания кожи. Нет, селфи-камера-то сама по себе отличная, но автоматика слишком повышает резкость изображения, из-за чего я увидел, как буду выглядеть лет через 7. Плюс сделать чёткую фотографию при не самом лучшем освещении непросто. В целом, сенсор и оптика, судя по всему, хорошие, а вот софт требует доработки. Зато у фронталки широкий угол обзора, поэтому удобно фотографироваться даже компанией.

В видео Sony Xperia XZ3 может похвастать не только супер-мега замедленной съёмкой (до 960 кадров в секунду), но и режимом видеозаписи HDR. Последний делает видеоролики просто божественными, правда, далеко не все устройства поддерживают воспроизведение расширенной палитры красок, так что друзья, которым вы отправите видеозаписи, могут не оценить ваших восторгов.

Видео в Full HD порадовало: идеальная стабилизация изображения, мало шумов, прилично записанный звук, никаких подтормаживаний, никаких рывков автофокуса — всё работает пре-кра-сно.

Производительность, интерфейс и автономная работа

Топовый смартфон — топовый процессор, в общем-то и не было вариантов. А на сегодняшний день это Qualcomm Snapdragon 845. В бенчмарках Sony Xperia XZ3 показал себя хорошо по сравнению с другими обладателями того же чипа, так что можно судить, что проблем с охлаждением у смартфона нет.



Sony Xperia XZ3 в GeekBench



Sony Xperia XZ3 в GeekBench

Однако, есть проблемы с жадностью производителя, так как памяти в смартфон положили почти вдвое меньше ожидаемого. Посудите сами, внутренний накопитель у новинки всего на 64 ГБ, тогда как куча смартфонов, причём дешевле, имеют по 128 ГБ. И я даже не говорю о вездесущей Xiaomi или о пытающейся найти себе место под солнцем на российском рынке OPPO. Потому что даже у Samsung Galaxy A9 за 40 000 рублей на борту 128 ГБ памяти. Да, у XZ3 есть слот для microSD, но, всё-таки, смартфон такого уровня и с накопителем объёма как у телефонов за 20-30 тысяч рублей — это очень странная политика. То же касается и оперативной памяти — её 4 ГБ, в то время как у смартфонов за те же деньги уже давно стало стандартом 6 и даже иногда 8.

Перейдём к операционной системе. Здесь есть за что похвалить — японский флагман одним из первых принял на вооружение самую свежую версию Android, а именно 9.0 Pie. Поверх неё у смартфона своя оболочка, с фанфарами, фейерверками и прочим. Под фанфарами и фейерверком я понимаю, к примеру, стоящие по умолчанию живые обои, возможность вывести на выключенный дисплей не только часы и уведомления, но и стикер или даже какую-нибудь фотографию из галереи, а также целый зоопарк всяких анимированных масок и сцен дополненной реальности, о которых мы упомянули в разделе, посвящённом камере. Также Sony решила, что края дисплея пропадают зря, и теперь они воспринимают жесты. Если дважды прикоснуться к любому из краёв дисплея на уровне кнопки блокировки, то всплывёт окошко с недавно использованными приложениями и настройками. Честно говоря, требуется время, чтобы научиться вызывать его с первого раза. А если провести вниз по любому из этих краёв, то это будет равноценно нажатию кнопки «назад». Но, опять-таки, очень непросто приноровиться к этому – сенсор очень придирчив.

Мне понравилась поддержка нового жеста: когда вы поднимаете заблокированный смартфон в горизонтальное положение, как будто наводите камеру на что-то, то он просыпается и тут же готов фотографировать. Очень удобно.

Мы, к сожалению, не смогли прогнать все наши обычные тесты автономности, однако из того, что успели, становится ясно, что Sony Xperia XZ3 явно требует носить с собой повербенк. Высокое разрешение экрана и не слишком ёмкий аккумулятор сделали смартфон очень «розеткозависимым». Если сравнивать с конкурентами, то новинка проработает от одного заряда столько же, сколько Samsung Galaxy S9 и чуть больше, чем HTC U12+.

Конкуренты

Sony Xperia XZ3 Samsung Galaxy S9+ Huawei Mate 20 Операционная система Android 9.0 Pie Android 8.0 Oreo + Samsung Experience Android 9.0 Pie + EMUI 9.0 Экран 6.0”, 2880x1440 точек, 537 ppi, 18:9, P-OLED 6,2”, 2960x1440, 18,5:9, AMOLED, 529 ppi 6,53”, 2244x1080, 18.7:9, Процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4x Kryo-385 Silver 1,7 ГГц + 4x Kryo-385 Gold 2,7 ГГц) Exynos 9810, 8 ядер (4x Cortex-A55 1,7 ГГц + 4x Mongoose M3 2,8 ГГц) HiSilicon Kirin 980 8 ядер (2х 2 Cortex-A76 2,6 ГГц, 2х Cortex-A76 1,92 ГГц, 4х Сortex-A55 1.8 ГГц) Графика Adreno 630 Mali-G72 MP18 Mali-G76 MP10 Оперативная память 4 ГБ 6 ГБ 6 ГБ Накопитель 64 ГБ 256 ГБ 128 ГБ Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, dual-band GPS, GLONASS, NFC Камеры Тыловая разрешение матрицы: 19 Мп диафрагма: f/2.0 размер матрицы: 1/2.3” фокусное расстояние: 25 мм размер пикселя: 1,22 мкм качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 13 Мп диафрагма: f/1.9 размер матрицы: 1/3” размер пикселя: 1,22 мкм качество видео: до 1080@30 FPS Тыловая двойная разрешение матрицы: 12 + 12 Мп диафрагма: f/1.5-2.4 + f/2.4 размер матрицы: 1/2.5” + 1/3.6” размер пикселя: 1.4 мкм + 1 мкм фокусное расстояние: 26 мм + 52 мм качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/1.7 размер матрицы: 1/3.6” размер пикселя: 1.22 мкм фокусное расстояние: 26 мм качество видео: до 1440@30 FPS Тыловая тройная разрешение матрицы: 12 Мп + 16 Мп + 8 Мп диафрагма: f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 размер матрицы: 1/2.3” фокусное расстояние: 27 мм + 17 мм + 52 мм качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 24 Мп диафрагма: f/2.0 фокусное расстояние: 26 мм качество видео: до 1080@30 FPS Аккумулятор 3300 мАч, несъемный 3500 мАч, несъемный 4000 мАч, несъемный Размеры 158x73x10 мм 158x74x9 мм 158x77x88 мм Масса 193 г 189 г 188 г Официальная цена 69 990 рублей 74 990 рублей 57 770 рублей Cредняя цена в интернет-магазинах 65 000 рублей 60 000 рублей 57 000 рублей

Samsung Galaxy S9+



Samsung Galaxy S9+

Если вас не пугает необходимость заряжать смартфон два раза день, то вы всегда можете приобрести Samsung Galaxy S9+. Он проработает от одного заряда аккумулятора немного больше, чем Sony Xperia XZ3, но зато примерно за ту же цену у этого смартфона уже в 4 раза больше памяти на накопителе и в полтора раза больше оперативки. По всем остальным характеристикам они похожи: дисплеи у обоих отличные и с высоким разрешением, звук тоже отличный (но у S9+ есть еще и мини-джек), камеры и там, и тут прекрасные, производительность также на одном и том же уровне.

Huawei Mate 20



Huawei Mate 20 (слева)

А вот этот вот смартфон сильно отличается от Xperia XZ3, но как в хорошую, так и не очень хорошую сторону. У него больше дисплей, но ниже разрешение, что может бросаться в глаза. С другой стороны, менее высокая плотность пикселей + новый энергоэффективный процессор + более ёмкий аккумулятор в теории равно гораздо более долгой работе от аккумулятора. Что же будет на самом деле — мы скоро протестируем и увидим. Huawei Mate 20 дешевле даже в официальном магазине, при этом у него заметно больше памяти, а также больше камер. Кром основной есть две дополнительные — одна «приближает», другая, наоборот, имеет очень широкий угол обзора. Но у него нет защиты от воды и пыли, не такой хороший экран, а также он поддерживает только карты памяти, которые разработал, но пока еще не продаёт Huawei.

В заключение

После всего времени, проведённого с Xperia XZ3, он мне определённо понравился. Во-первых, теперь у японского флагмана отличный современный дизайн, а не как у динозавра из далекого прошлого. Да, преданные фанаты, конечно, со мной не согласятся, но всем и всегда приходится выбирать, то ли идти в ногу со временем, то ли сохранять свой оригинальный облик, всем всё равно не угодишь. А в XZ3 этот облик стал еще лучше, чем у во многом похожего XZ2. Загнутые края дисплея, один из последних писков моды, делает своё дело и притягивает взгляды к необычному смартфону. Да и в целом, не только дисплей, но и весь гаджет выглядит очень сексуально и так и манит купить его.



Sony Xperia XZ3

Правда, приобретя, вы будете долгое время тыкать пальцем в тыловую камеру, потому что она почему-то решила сместить датчик отпечатка пальца намного ниже его привычного положения. А также не найдёте мини-джека, что для некоторых будет горькой печалью. Хотя для меня гораздо большая печаль — очень скромный объём памяти, как на накопителе, так и оперативной. 4/64 ГБ — норма для смартфонов за 20-30 тысяч рублей, а никак не за 65. Хорошо хоть процессор самый мощный на сегодняшний день — запаса производительности в нём хватит надолго.



Sony Xperia XZ3

Наконец, снимает Xperia XZ3 на основную камеру прекрасно как днём, так и ночью. Снимки получаются естественными, без перенасыщенных цветов и всякой прочей бросающейся в глаза пост-обработки. Хотя для кого-то это будет минус. Фронтальная камера тоже неплохая, хотя бывают и лучше. И сразу включите эффект мягкой кожи, иначе фронталка играючи накинет вам лишние 5-7 лет. Видео Xperia XZ3 снимает потрясающе, это даже трудно описать словами, это надо видеть.



Sony Xperia XZ3

В целом, новый японский флагман получился замечательным, но из-за скудной памяти я бы снизил ему цену с 65 000 до тысяч 50. Правда, за 40 вы все еще можете взять Huawei P20 и почти ни в чём не потерять, но это уже совсем другая история.

8.5 /10 Оценка по версии Ferra

Sony Xperia XZ3 Плюсы Прекрасный оригинальный дизайн

Отличный экран

Водозащита (IP68)

Классный звук в наушниках и из динамиков Минусы Нет разъёма для наушников

Мало памяти

Одна основная камера (нет зума/широкоформатной камеры, размытие фона искусственное)