Самый зрелищный смартфон с крутыми камерами. Обзор Vivo NEX

9.0 /10 Оценка по версии Ferra

Vivo NEX Плюсы Дисплей во весь экран без «чёлки»

Большой аккумулятор

Отличные камеры

Топовая производительность

Хороший звук

Все поражаются выдвижной фронтальной камере Минусы Нет защиты от воды

Нет слота для карты памяти

Нет NFC

Все смартфоны кажутся вам одинаковыми? Не знаете, как выбрать из одинаковых «прямоугольников»? Ни один из смартфонов не смотрится интереснее тех, что были год-два назад? Тогда вам стоит прочитать наш обзор Vivo NEX — смартфона от не самого раскрученного в России бренда, зато с топовым процессором, поразительно хорошей камерой и парой «фич», которые удивляют всех, кому мы давали подержать этот гаджет.

Vivo NEX Операционная система Android 8.1 Oreo + Funtouch OS Экран 6,59”, 2316x1080, 19,3:9, Super AMOLED, 388 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4x Kryo-385 Silver 1,7 ГГц + 4x Kryo-385 Gold 2,7 ГГц) Графика Adreno 630 Оперативная память 8 ГБ Накопитель 128 ГБ (карты памяти не поддерживаются) Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS Камеры Основная двойная разрешение матрицы: 12 + 5 Мп диафрагма: f/1.8 + f/2.4 размер матрицы: 1/2.5” + n/a размер пикселя: 1.4 мкм + n/a качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная выдвигающаяся разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2.0 размер матрицы: n/a размер пикселя: n/a качество видео: до 1080@30 FPS Аккумулятор 4000 мАч, несъемный Размеры 162x77x8 мм Масса 199 г Официальная цена 47 000 рублей Средняя цена на Яндекс.Маркете n/a

Внешний вид и управление



Vivo NEX

Vivo — китайская компания, подразделение BBK Electronics, сестра OPPO и OnePlus. В 2017 году Vivo появилась у нас на рынке, но, в отличие от вездесущей Xiaomi, не торопится демпинговать. Для примера, последний флагман Xiaomi обойдётся вам в 30 с небольшим тысяч рублей, тогда как Vivo NEX, о котором мы сегодня и поговорим, стоит в среднем 47 000 рублей. Правда, и смартфон заметно более интересный.



Vivo NEX

В первую очередь, у него нет модного нынче «аксессуара» — «брови» в верхней части экрана — маленького островка для фронтальной камеры, динамика и датчиков. Поэтому толщина рамки над дисплеем почти такая же небольшая, как и по краям — примерно ~2 мм. Если верить сайту производителя, то экран занимает аж 91% площади передней панели, хотя кажется, что все 99%. Смотрится очень эффектно. Тем более, что аппарат даже больше, чем его «одногодки»: диагональ его дисплея составляет 6,59 дюйма. Например, даже Samsung Galaxy Note 9 и то поменьше, хотя эта серия славится своим «лопатофонством». Из-за соотношения сторон 19,3 к 9 дисплей NEX не кажется совсем уж громоздким (на самом деле, еще как кажется). Но это искупается тем, что в руках у нас не толстые рамки вокруг небольшого экрана, а практически один сплошной большой экран. Вместе с тем рамки всё-таки есть, то есть дисплей по бокам не загнутый, так что у меня не было случаев случайного нажатия на иконки, прилегающие к краям cтекла.



Vivo NEX

Огромный дисплей — это всё, конечно, хорошо. Но где же динамик? Где фронтальная камера? Где датчик освещённости? Не беспокойтесь, всё есть. Ладно, динамика на самом деле нет. Совсем. Вместо него инженеры придумали кое-что другое — голос собеседника вам передаёт дисплей, причём даже не звуком, а вибрацией (с помощью того же моторчика, который «трясёт» смартфон во время сообщений и звонков в вибро-режиме). Единственное отличие от использования смартфона с обычными динамиком — есть небольшое ощущение, как будто ваш собеседник говорит слегка в стороне, а не вам в ухо. Тем не менее, голос на том конце достаточно громкий и разборчивый.



Vivo NEX

Датчик освещённости вообще был спрятан под дисплеем, но, опять-таки, работает безупречно. А вот камеру под дисплей так просто не спрячешь (пока), поэтому, например, Xiaomi в своём Mi MIX 2S поставили её туда, где раньше у смартфонов были сенсорные клавиши навигации. Из-за этого смартфон-конкурент нужно каждый раз переворачивать, но не все приложения умеют корректно работать с камерой в таком режиме. В общем, очень сомнительное решение. Vivo в своём NEX пошла совершенно по другому пути. Инженеры спрятали фронталку под верхней кромкой смартфона, и каждый раз, когда вы активируете её в каком-либо фото-приложении, она выезжает из корпуса и торчит на манер одинокого зуба заядлого футбольного хулигана. Правда, так как выезжающий механизм того же цвета, что и корпус, вы сначала можете даже и не заметить этого «чуда».

Появление камеры из-под полы может сопровождаться одним из трёх звуков на выбор. Они тихие и ненавязчивые, так что не раздражают, даже наоборот, вписываются во всё происходящее вполне органично. Честно говоря, кому бы я не показывал этот фокус с камерой — коллегам, друзьям, малознакомым людям в баре, представителям конкурирующих производителей смартфонов — все были в полном восторге от этого незамысловатого, но неожиданного решения. Улыбались, удивлялись, рассматривали, снимали для Stories в Instagram. Так что если вы очень любите внимание, то покупайте NEX, пока нечто подобное не переняли все остальные.



Vivo NEX

Вторая диковинка, которая лично меня забавляла больше, чем выдвигающаяся, слово перископ подводной лодки, фронтальная камера, — это встроенный в дисплей датчик отпечатка пальца. Да, в отличие от всех остальных смартфонов, у которых этот сканер находится на корпусе или отсутствует вовсе, в Vivo NEX вы просто прикладываете палец к дисплею и гаджет разблокируется. Но прикладываете не в любом месте, а в специально подсвеченном. И да, если появление фронталки из корпуса смартфон может сопровождаться мелодиями на выбор, то для обозначения сканера отпечатка пальца на дисплее есть опциональные узоры и анимации.



Vivo NEX

Выглядит мило, но я бы не сказал, что по-детски. Эта подсветка-анимация не надоедает и со временем, тем более, что она делает обычный смартфон неким гаджетом из фантастического фильма (пусть только на вид). Что любопытно, по своей сути этот датчик — камера, которая фотографирует отпечаток пальца сквозь дисплей. Разглядеть же её невозможно. Но каждый раз, когда смартфон регистрирует движения (своего корпуса в пространстве), он подсвечивает место, куда нужно приложить палец, так что гадать не приходится. Правда, срабатывает он чуть менее быстро, чем обычные датчики, и не всегда с первого раза. Но, в целом, разница не драматическая.



Vivo NEX

Теперь, когда про чудеса всё рассказано, вернёмся к более приземлённым вещам. К примеру, из-за большого экрана смартфон чуть тяжелее обычного — примерно 200 грамм. Сзади он стеклянный, что красиво и современно, но притягивает отпечатки пальцев и рискует быть разбитым при первом же падении. «Задник» Vivo NEX не однотонный, а обладает интересным узором из сеточки очень мелких треугольников, которые переливаются разными цветами под разными углами. В большинстве случаев этого не заметно, смартфон продолжает оставаться тёмно-синим. Просто иногда нет-нет, да и подмигнёт красивой игрой красок.



Vivo NEX

Боковые грани довольно округлые, но не настолько, чтобы смартфон было совсем уж трудно взять со стола. Две тыловые камеры на задней панели расположены вертикально, но не копируют дизайн iPhone X настолько открыто, как некоторые конкуренты. Из непривычного — лоток для SIM-карт находится на нижней грани, рядом с отверстием для микрофона. Только не перепутайте его с отверстием для извлечения лотка, которое меньше и находится на самом лотке. Динамик расположен тут же, на нижней грани, а на верхней — уже упомянутый выдвижной модуль фронтальной камеры и мини-джек. Помимо стандартного тандема из качели громкости и кнопки блокировки на правой грани, Vivo NEX имеет еще и дополнительную клавишу на левой, но о ней мы расскажем чуть позже.



Vivo NEX

Внешний вид Vivo NEX очень солидный и красивый — плавные грани, очаровательный синий цвет корпуса с лёгким переливом, разве что дизайн тылового модуля камер напоминает о скучных смартфонах ASUS начальной ценовой категории. Стеклянный Vivo NEX отлично чувствуется в руке, в том числе благодаря приличной массе в 200 грамм.



Vivo NEX

Дисплей и звук



Vivo NEX

О дисплее уже было сказано немало, но я повторю основное. Диагональ в 6,59 дюйма делает Vivo NEX одним из самых больших среди современных смартфонов. Еще четыре года назад 7-дюймовыми были планшеты. Но благодаря соотношению сторон 19,3 к 9 и очень тонким граням Vivo NEX гораздо компактнее и элегантнее этих вышедших из моды устройств.



Vivo NEX

Тип матрицы — Super AMOLED, поэтому дисплей способен на очень глубокий чёрный цвет. Да и остальные очень насыщенные — цветовой охват матрицы превышает стандартную палитру sRGB. Это значит, что на вашем Vivo NEX фотографии и видео будут смотреться более красочными, чем на дисплеях без поддержки расширенного цветового диапазона. Разрешение у столь большого экрана, кстати, «обычное» Full HD с поправкой на вытянутый по вертикали экран, а именно — 2316x1080 пикселей. Прямо скажем, не много, но все попытки разных производителей использовать более чёткий дисплей обычно заканчиваются либо заметно меньшей автономной работой, либо всякими хитрыми уловками регулярного автоматического снижения этого разрешения.

Максимальная яркость дисплея NEX неплохая, на солнце не сложно разглядеть интерфейс на экране смартфона. Откалиброван он тоже достаточно хорошо. Для любителей тёплых оттенков есть возможность настройки цветовой температуры изображения, поэтому пускай вас не пугают дефолтные 8900 кельвинов. Наконец, это просто красиво — никаких «бровей», просто одно большое сплошное изображение от рамки до рамки.

Результаты теста дисплея Vivo NEX Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 435/2 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) бесконечная Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже) 100 % DeltaE (меньше = лучше) 3,04 Гамма (идеальная — 2,2) 2,3 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 8900

В оболочке Vivo я не нашёл эквалайзера или еще каких-либо настроек звучания. Однако, есть отдельный DAC — цифроаналоговый преобразователь звука, что значит, если вы фанат закачать на смартфон музыки в lossless-форматах, то NEX станет для вас подходящим смартфоном. Тем более, что у него также есть и мини-джек — в отличие от многих конкурентов.

Мультимедийный динамик смартфона звучит отлично, звучание не обделено даже низкими частотами (хотя, конечно же, весьма умеренными). На полной громкости, правда, звук немного теряет свою чёткость, но, в целом, Vivo NEX порадовал нас и здесь.

Камеры



Vivo NEX

Качество фотографий — то, что мне понравилось в Vivo NEX в первую очередь, и почему я не хотел выпускать его из рук. Кстати, NEX заодно и хороший пример того, что мегапиксели — отнюдь не главное. Например, разрешение его тыловых камер всего 12 и 5 Мп соответственно. Но это не мешает ему делать потрясающие снимки. Хотя не спорю, что детализация повыше им бы не повредила.



Пример фотографии на тыловую камеру Vivo NEX

Вот что мне понравилось больше всего. Во-первых, потрясающая работа HDR-режима, который отлично справляется со сценами, где одновременно есть и очень яркие, и очень тёмные места. Во-вторых, прекрасная цветопередача. В-третьих, набирающая популярность функция автоматического определения сцены.



Пример фотографии на тыловую камеру Vivo NEX

Смартфон сам определяет, что перед ним — цветок, море, здания, еда, лицо и т.д. и автоматически подстраивает цвета. В итоге фотографии получаются очень насыщенными и красивыми. В отличие от Xiaomi Mi 8, я не видел, чтобы NEX хоть раз сильно промахнулся с цветопередачей и балансом белого на фотографии. В отличие от Huawei P20, NEX обрабатывает фотографии в чуть более спокойной манере, без такого фанатизма с контрастом и насыщенностью. Хотя последнее — дело вкуса. Правда, стоит помнить, что на дисплее NEX снимки выглядят более интересно, чем на любом устройстве с обычным цветовым покрытием (большинство ноутбуков, например).



Пример фотографии на тыловую камеру Vivo NEX

На качество снимков можно одинаково положится что на улице в солнечный день, что в помещении с умеренным освещением, что ночью. Это делает его прекрасным компаньоном не только тем, кто фоткает время от времени, но и заядлому путешественнику, который не всегда хочет брать с собой из дома громоздкий зеркальный фотоаппарат и десяток объективов.



Пример фотографии на тыловую камеру Vivo NEX

Кроме автоматического режима, Vivo NEX также умеет снимать портреты с размытым фоном, приделывать людям маски на лету, снимать «живые фотографии», «бьютифицировать», делать панорамные снимки и, наконец, обладает и ручным режимом. Последний очень удобный — все настройки регулируются легко и быстро, плюс сразу видно, какой снимок получится на выходе (то, чего так не хватает камерам в смартфонах Xiaomi). Еще одна особенность — NEX не только предлагает встроенный фильтры (вроде тех, что в Instagram и многих других приложениях), но и в довесок к ним специальную кнопку ИИ. Она, опять-таки, выберет лучший на взгляд смартфона фильтр для выбранной сцены.



Пример фотографии на фронтальную камеру Vivo NEX

Несмотря на то, с какой помпой вам предлагают делать селфи — с помощью медленно выезжающий из корпуса под одну из нескольких мелодий камеру — фотографии на фронталку не самые лучшие в классе. Более того, вряд ли они лучше, чем у OPPO F7. Тем не менее, автопортреты, в целом, хороши, просто бывают селфи-камеры и получше. В данном случае побольше мегапикселей всё-таки бы не помешало — сенсор имеет всего 8 Мп, поэтому по детализации проигрывает вышеобозначенному F7. И, даже с выключенным бьютификатором, делает достаточно мягкие, лишённые деталей снимки. Зато HDR работает неплохо, а также даже ночью вполне себе можно запилить селфи, которое не стыдно будет показать другим. Кроме того, вы можете снимать селфи на NEX и без рук при активировании соответствующих функций. Например, можно произнести слово “Cheese”, либо же показать смартфону ладонь, и снимок будет сделан — очень удобно для групповых автопортретов.

Видео Vivo NEX снимает неплохо, но есть свои недочёты. Например, днём цвета почему-то получаются бледными, хотя ночью с ними всё было в порядке. Несмотря на имеющуюся цифровую стабилизацию, видеоряд получился более дёрганным, чем на Xiaomi Mi 8. Смартфон умеет снимать в разрешение вплоть до 4К, но обратите внимание, что по умолчанию в настройках стоит минимальное — 720p.

Производительность, интерфейс, аккумулятор

Vivo не поскупилась на самый производительный ныне процессор — 8-ядерный Snapdragon 845, поэтому вам будут доступны все самые ресурсоёмкие приложению, в том числе игры на самых высоких настройках. Чуть быстрее разве что Exynos 9810, но и то далеко не во всех дисциплинах. Судя по нашему тестированию, у Vivo NEX также нет проблем с охлаждением, ведь он показал лучшие результаты для этого процессорам по сравнению с другими смартфонами.



Результаты тестирования Vivo NEX в AnTuTu Benchmark 7

Памяти у смартфона также с лихвой. Например, оперативной — аж 8 гигабайт, что даже слегка чересчур для нынешних задач, с которым обычно сталкиваются подобные гаджеты. Накопитель на 128 ГБ, что очень много, но зависит от ваших привычек — одним подавай 256, другим хватает и 32 ГБ. Однако, обратите внимание, что нет слота для карты памяти.

Vivo NEX укомплектован свежей ОС — Android 8.1. Но поверх неё «натянута» собственная оболочка под названием Funtouch OS. Она, кстати, больно напоминает оболочку в прежних OPPO. Например, у неё отдельная шторка для уведомлений (сверху) и отдельная для регулировки звука, яркости, включения Wi-Fi и тому подобного (снизу). Это разделение не в моём вкусе, но может кто-то и находит его удобным. В любом случае, этим смартфоном удобнее пользоваться, чем тем же HTC U12+. Есть и собственный фишки, например, так называемый «Суперскриншот» — возможность сделать снимок экрана хоть прямоугольной заданной формы, хоть длинной веб-страницы, хоть произвольной формы, нарисованной пальцем, хоть включить видеозапись. Но нет, например, разблокировки по лицу.

Зато есть так называемый Google Lens и для его активации на корпусе даже размещена отдельная кнопка. Пользы, правда, большой от него я сходу не нашёл. Выглядит это почти как приложение камеры, только вместо фотографирования вы можете тыкать пальцам по экрану, а смартфон вам скажет, что за объект в этой области. Правда, точность пока так себе. Некоторые предметы он даже может искать в интернете, мол, вот тебе, пользователь, цены на эту раковину. То, что это не раковина, а мой рабочий стол, немного портит впечатление, но за старания всё равно четвёрку с плюсом заслужил.



Время автономной работы Vivo NEX

В плане автономности Vivo NEX приятно удивил. Во-первых, у него действительно большой аккумулятор — 4000 мАч. Во-вторых, смартфон умеет выжимать из него много-много часов работы. Да, Huawei P20 работает дольше, но у него заметно более маленький дисплей. Из-за AMOLED-матрицы фильмы традиционно можно смотреть дольше, чем читать книгу или сёрфить интернет.

Конкуренты

Vivo NEX HTC U12+ Xiaomi Mi 8 Операционная система Android 8.1 Oreo + Funtouch OS Android 8.0 Oreo + HTC Sence UI Android 8.1 Oreo + MIUI 9.5 Экран 6,59”, 2316x1080, 19,3:9, Super AMOLED, 388 ppi 6”, 2880x1440, 18:9, Super LCD, 6,21”, 2248x1080, 19:9, Super AMOLED, 402 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4x Kryo-385 Silver 1,7 ГГц + 4x Kryo-385 Gold 2,7 ГГц) Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4x Kryo-385 Silver 1,7 ГГц + 4x Kryo-385 Gold 2,7 ГГц) Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4x Kryo-385 Silver 1,7 ГГц + 4x Kryo-385 Gold 2,7 ГГц) Графика Adreno 630 Adreno 630 Adreno 630 Оперативная память 8 ГБ 6 ГБ 6 ГБ Накопитель 128 ГБ (карты памяти не поддерживаются) 64 Гб, слот для карты памяти (вместо второй SIM-карты) 128 ГБ (карты памяти не поддерживаются) Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC Камеры Основная двойная разрешение матрицы: 12 + 5 Мп диафрагма: f/1.8 + f/2.4 размер матрицы: 1/2.5” + n/a размер пикселя: 1.4 мкм + n/a качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная выдвигающаяся разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: f/2.0 размер матрицы: n/a размер пикселя: n/a качество видео: до 1080@30 FPS Основная двойная разрешение матрицы: 12 + 16 Мп диафрагма: f/1.8 + f/2.6 размер матрицы: n/a + n/a размер пикселя: 1.4 мкм + 1.0 мкм качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная двойная разрешение матрицы: 8 Мп + 8 Мп диафрагма: f/2.0 + f/2.0 размер матрицы: n/a + n/a размер пикселя: 1.12 мкм + 1.12 мкм качество видео: до 1080@30 FPS Основная двойная разрешение матрицы: 12 + 12 Мп диафрагма: f/1.8 + f/2.4 размер матрицы: 1/2.55” + 1/3.4” размер пикселя: 1,4 мкм + 1 мкм фокусное расстояние: n/a + 56 мм качество видео: до 2160@30 FPS – 1080@240 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 20 Мп диафрагма: f/2.0 размер матрицы: n/a размер пикселя: 0,9 мкм фокусное расстояние: n/a + 56 мм качество видео: до 1080@30 FPS Аккумулятор 4000 мАч, несъемный 3500 мАч 3400 мАч, несъемный Размеры 162x77x8 мм 157x74x9 мм 155x75x8 мм Масса 199 г 188 г 175 г Официальная цена 47 000 рублей 60 000 рублей 35 000 рублей Средняя цена на Яндекс.Маркете n/a 54 000 рублей 31 000 рублей

HTC U12+



HTC U12+

Нельзя сказать, что HTC U12+ однозначно лучше Vivo NEX. У «двенашки», на самом деле, достаточно минусов. Стоит он заметно дороже (но я очень надеюсь, что подешевеет), аккумулятор меньше (а из-за высокого разрешения экрана автономная работа намного прям меньше), дисплей не такой большой, ёмкость памяти скромнее, и сенсорные клавиши блокировки и громкости, которые сложно назвать удобными. Тем не менее, какими бы прекрасными не казались снимки на Vivo NEX, HTC U12+ снимает еще на голову круче, лучше чем всё, что я тестировал прежде. Уже за это я бы предпочёл именно его. Однако, повторюсь, многое говорит в пользу Vivo NEX.

Xiaomi Mi8



Xiaomi Mi8

Если же вы, наоборот, хотите взять смартфон несколько дешевле, то ближе всего к Vivo NEX будет, пожалуй, Xiaomi Mi 8. Он стоит аж на треть менее дорого, но также имеет прекрасный экран, точно такой же процессор и 6/128 ГБ памяти, что за такие деньги просто подарок. Правда, есть свои нюансы. Например, ночью он фотографирует хуже, чем NEX, а процессор работает немного медленнее (видимо, перегревается). И, что мне не нравится, в Mi8 нет мини-джека, хотя это меньшее из зол. При одинаковой стоимости Xiaomi Mi8 явно бы уступил, но за при разнице в цене в 12-17 тысяч, картина становится совершенно иной.

Заключение

После плотного знакомства с Vivo NEX убеждаешься, что выдвижная камера — лишь вишенка на торте, а не единственное, чем может похвастать смартфон. Несмотря на высокую цену, он может предложит очень многое. Например, огромный дисплей без каких-либо островков, то есть полностью от края до края лицевой панели. Или же отличный звук как через мультимедийный динамик, так и в наушниках благодаря отдельному чипу. Топовый процессор и много памяти — с запасом на будущее.

Больше всего мне понравилась работа тыловых камеры. Смартфон снимает просто чудесно и его не хочется выпускать из рук. Камера поддерживает все современные фишки: отличный HDR-режим, автоматическое определение сцены и применение соответствующих настроек. В итоге снимки получаются очень красивыми. Еще бы чуть побольше детализации, и была бы просто сказка. Vivo NEX вполне может посоревноваться за звание одного из лучших камерофонов с тем же Huawei P20, хотя, я думаю, последний всё же чуточку лучше за счёт большей чёткости снимков и отличного ночного режима съёмки. С другой стороны, иногда его пост-обработка слишком уж «забористая».



Vivo NEX

И, конечно же, фишечки! Наверняка многие постараются пройти тот же путь и понавтыкать в свои смартфоны простых, но зрелищных фокусов. Но пока этого не случилось, Vivo NEX один из немногих, что может вызывать удивление и улыбку почти у любого. И всё из-за того, что его фронтальная камера, на манер перископа подводной лодки, неожиданно выезжает из корпуса каждый раз, когда вы активируете её в любом из приложений. Практической пользы никакой, но если вы не знаете, как привлечь чьё-либо внимание или разговорить заскучавшего человека, то это ваш прекрасный козырь в рукаве.

Лично меня не меньше впечатляет сканер отпечатка пальца на дисплее, тем более, что разработчики обыграли его красивой анимацией. Но, в отличие от камеры, мало кто обращает на него должное внимание.

Недостатки у Vivo NEX только по мелочи: этот самый сканер чуть менее отзывчивый, чем обычный у других смартфонов, нет водонепроницаемости, NFC и слота для карты памяти.



Выбор редакции

9.0 /10 Оценка по версии Ferra

Vivo NEX Плюсы Дисплей во весь экран без «чёлки»

Большой аккумулятор

Отличные камеры

Топовая производительность

Хороший звук

Все поражаются выдвижной фронтальной камере Минусы Нет защиты от воды

Нет слота для карты памяти

Нет NFC