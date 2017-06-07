Что за оператор VK Mobile и стоит ли на него переходить
Вместо мошеннических подписок и прочих рингтонов против воли абонента — безлимит внутри огромной соцсети. Взамен посторонних аудио-библиотек — подписка на музыку с возможностью скачивать её на телефон. А интернет «наружу» не отключают, даже если исчерпать отведенные гигабайты. Идеал? Не тут-то было!
МегаФон в новой «обёртке»
Давайте сразу внесём ясность: новый VK Mobile — это «ряженый» под новую аудиторию тариф МегаФона. То есть, покрытие, частоты, роуминг и многие другие условия обслуживания перекочуют прямиком от «зелёных». Просто представители «ВКонтакте» достигли договорённости с оператором о льготном тарифе для своих посетителей, а МегаФон таким образом получит ещё немного перебежчиков от конкурентов, неравнодушных к «вконтактику».
Причём представители компании МегаФон настаивают на том, что VK Mobile — это не оператор (как Йота), а именно тариф. Но никому до этого нет дела, разумеется — все трубят о том, что ВКонтакте теперь стал конкурировать с «большой четвёркой».
Если молодёжь готова отказаться от голосовых вызовов, YouTube и Facebook — таки да
Воплощать VK в тарифе — не только дешевле (не нужна отдельная регистрация в Минкомсвязи и отдельная отчётность, меньше затраты на рекламу), но и менее рискованно. Не «взлетит» — возьмут и закроют для подключения тариф, с кем не бывает? И таким же образом можно поступить, если тариф станет слишком популярен и ударит по прибыли МегаФона, как это было с «Просто для общения» 7 лет тому назад.
Да и абонентам МегаФона перейти на новый тариф будет гораздо проще, чем мигрировать на него с сохранением номера. А «в общем и в целом» условия подключения будут такими:
Сколько стоит?
Тариф, стоит отдать должное его создателям, получился очень простым — одни и те же условия по всей России (кроме Крыма и Дальнего Востока, с которыми «не срослось»), без «звёздочек» и дополнительных хитростей в описании.
По последней моде вместо справочной службы с коротким номером управлять оператором нужно в приложении
Но проблема тут вот в чём: традиционные сотовые операторы плавно перешли от эпохи «можно всё, даже полный безлимит», сквозь «никакого безлимита и максимально ущербные тарифы без абонплаты» к «украдём из тарифов SMS и немного минут, но добавим трафика и сделаем несколько соцсетей сделаем дармовыми». Тариф VK Mobile застрял где-то посередине, потому что минут на «вражеские» сети и пакета SMS в тарифе нет вообще, а бесплатная соцсеть только одна.
|
Тариф VK Mobile
|
Абонентская плата
|
399 рублей/мес.
|
Звонки на VK Mobile
|
1440 мин./сутки
|
Звонки все номера по России
|
1,6 руб./мин.
|
SMS по России
|
1,6 руб.
|
Трафик в соцсети ВКонтакте
|
100 Гбайт/мес.,
далее — 64 кбит/с до конца месяца
|
Трафик на любые сайты, кроме VK
|
2 Гбайт/мес. на полной скорости,
порог округления — 250 кбайт
|
Трафик свыше месячного лимита
|
64 кбит/с без ограничений до конца месяца
или
+ 1 Гбайт за доплату (50 рублей)
|
Включенные услуги
|
встроенные во ВКонтакте видео с YouTube и других платформ входят в пакет 100 Гбайт,
подписка VK Music Boom (лицензионная музыка без рекламы с возможностью скачивания на смартфон),
бесплатный набор стикеров раз в месяц
скидка (кэшбэк) на любые платные услуги ВКонтакте
запрет отправки SMS на номера контент-провайдеров
|
Ограничения
|
Запрет на использование BitTorrent
Запрет на раздачу интернета
|
Регион действия
|
Россия (за исключением Крыма и Дальнего Востока)
Все остальные условия — типичный такой МегаФон без скидочных опций. Можете ознакомиться с полной версией условий в документе на официальном сайте. Стартовый пакет для тех, кто покупает SIM-карту «с нуля» через сайт или приложение (в сотовые салоны «родительский оператор» VK Mobile пока не пустил) стоит 450 рублей, и все они поступают на счёт. То есть, вы сразу оплатите первый месяц связи, и ещё останется на «мороженку» оплату будущих стикеров. Вне зависимости от региона абоненты VK Life получат код 999 перед номером телефона — такой же код, кстати, есть и у абонентов Yota. Для абонентов всех других операторов переход будет стоить 100 рублей, оформлять его нужно будет в салонах связи МегаФона. Ирония заключается в том, что платить будут даже абоненты МегаФона, а переход будет осуществляться по MNP (смена оператора с сохранением номера).
Куда девать 100 Гбайт трафика ВКонтакте?
Если смотреть на тариф с точки зрения обычных минут-SMS-трафика, он выглядит ужасно — тот же МегаФон в 2015 году, в разгар кризиса предлагал за 300 рублей в месяц аналогичные 2 Гбайт трафика, аналогичный безлимит внутри сети, только ещё и 300 минут при 200 SMS сверху, пусть и в домашнем регионе.
Но «прикол» заключается в том, что ВКонтакте — крупнейший в пост-СССР сайт с видео и музыкой, разной, кхм, степени лицензионности. Свежей статистики под рукой у меня нет, но ещё пару лет назад каждый второй пользователь интернета на смартфоне регулярно просматривал видео и слушал музыку онлайн. С тех пор популярная диагональ дисплея в мобильнике подросла с 5 до 5,5 дюймов, а это располагает к просмотру видео гораздо больше, чем раньше.
И, разумеется, едва ли кто-либо из нас подсчитывает, сколько конкретно песен или видеороликов он просмотрел за месяц, но в квоту порядка 100 Гбайт вписывается следующее количество файлов:
|
Тип контента
|
Объём
|
Музыка (файл mp3 длительностью 5 минут)
|
Битрейт:
128 кбит/с — 20340 файлов
160 кбит/с — 16270 файлов
192 кбит/с — 13560 файлов
256 кбит/с — 10170 файлов
320 кбит/с — 8130 файлов
|
Фильм (файл mp4 длительностью 2 часа)
|
Разрешение:
240p (0,27 Гбайт) — 370 файлов
360p (0,54 Гбайт) — 185 файлов
480p (0,89 Гбайт) — 112 файлов
720p (1,8 Гбайт) — 55 файлов
1080p (4,25 Гбайт) — 23 файла
Такого раздолья в трафике вы не найдёте ни у одного мобильного оператора, ни в одном тарифе (кроме, разве что, почивших безлимитов у тех, кто успел). Если проявить терпение да смекалку и искать «новинки кино» и вирусные ролики только ВКонтакте — получите ничем не ограниченный кинотеатр и аудиоплеер везде, где ловит сеть МегаФон. Правда, интересно это будет только настоящим маньякам просмотра видео со смартфонной диагонали (менее 6 дюймов в подавляющем большинстве случаев). А сколько десятков фильмов готовы просмотреть со смартфона лично вы?
Вдобавок, ВКонтакте постепенно превращает музыку в легальную, и денежные вливания на эту затею уже настолько велики, что Music Boom не сегодня-завтра сравняется с «Яндекс.Музыкой» по количеству лицензионного аудио. За пределами торрент-трекеров пиратская музыка сегодня водится только на совсем уж «помойках», а пользователям смартфонов искать её онлайн ещё сложнее. Поэтому потоковая музыка стоимостью 150 рублей/мес в составе тарифа выглядит вкусно.
Осторожно, людям выдали безлимит в соцсети с пиратскими видео и музыкой
Другое дело, что не ВКонтактом единым жив пользователь интернета, а видео в приложении YouTube вы сможете посмотреть ровно 4 раза по полчаса (в разрешении 1080p), после чего «внешние интернеты на видео и музыку» мгновенно закончатся до конца месяца. Это оптимистичный прогноз. А в действительности трафик задолго до этого будут понемногу откусывать обновления приложений, виджеты, Одноклассники, Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber, Skype или что там у вас ещё помимо VK установлено?
Зато в тарифе есть сразу две «супер-фишки»: во-первых, встроенное в VK видео с YouTube или любой другой внешней площадки тарифицируется, как внутренее. То есть, входит в состав тех самых 100 Гбайт на соцсеть. Во-вторых, совсем без связи вы не останетесь — символические 64 кбит/с для того, чтобы мессенджеры продолжали ловить текстовые сообщения, а погодный виджет продолжал обновляться, вам оставят. При нынешней жадности операторов — редкость, между прочим.
Помните, какими модными у интернет-провайдеров раньше были локальные файлохранилища, набитые пиратскими играми, музыкой и фильмами? Не верх совершенства, зато с доступом на максимальной скорости в отличие от «всемирного интернета». При взгляде на специализированный тариф именно такие ассоциации приходят на ум.
Чего недостаёт в тарифе с безлимитным VK?
Главная проблема нового специализированного оператора тарифа — бестолковость для всех, кто хоть иногда звонит. Даже москвичи корчат гримасу, когда им предлагают доплачивать по 1,6 руб/мин сверх 400 рублей абонплаты.
|
VK Mobile в сравнении с конкурентами (Московский регион)
|
Состав тарифа
|
VK Mobile
|
МегаФон
«Включайся! Общайся!»
|
Билайн
«Всё 2»
|
МТС
«Smart Безлимитище 03.2017»
|
Tele2
«Мой онлайн»
|
Yota
базовый тариф + безлимитные приложения
|
Абонентская плата
|
399 руб.
|
600 руб.
|
550 руб.
|
550 руб.
|
399 руб.
|
550 руб.
|
Трафик
|
2 Гбайт
|
12 Гбайт
|
6 Гбайт
|
10 Гбайт
|
12 Гбайт
|
5 Гбайт
|
«Безлимитные» сервисы и скидки
|
ВКонтакте, подписка VK Music Boom (100 Гбайт), набор стикеров, скидка 50% на сервисы VK
|
ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Whatsapp, Viber, eMotion, Мегафон.ТВ (+2 фильма/мес.)
|
нет
|
нет
(Неиспользованные минуты, SMS и трафик переносятся на следующий месяц)
|
ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Whatsapp, Viber, Tele2 TV
(Неиспользованные минуты, SMS и трафик переносятся на следующий месяц)
|
ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Facebok Messenger, Whatsapp, Viber, Twitter, Skype, Instagram, Telegram
|
Минуты
|
нет
|
500
|
400
|
350
|
500
|
300
|
SMS
|
нет
|
нет
|
500
|
350
|
50
|
нет
Выходит, что в Москве главным «могильщиком» VK Mobile станет другая «дочка» дружественного МегаФона — Yota. И пусть доплата в 150 рублей не очень радует, но за безлимит во всех мыслимых мессенджерах и соцсетях при намного большем запасе трафика для YouTube и немного минут «на поговорить» не грех и раскошелиться. Правда, VK Mobile клянутся, что не «обрежут» скорость, пока абонент не намотает 100 Гбайт трафика в месяц, а Yota знаменита тем, что «кромсает» быстродействие для каждого абонента непредсказуемым образом.
А для всех не-фанатов просмотра фильмов в интернете залпом сгодится Tele2 — в нём набор соцсетей и мессенджеров дополнен максимальным объёмом трафика, который, между прочим, можно раздавать со смартфона без доплаты. В Москве в пользу Tele2 играют и чуть менее нафаршированные абонентами сети, чем у «большой тройки». А в регионах аналогичные тарифы Yota и Tele2 обойдутся ещё дешевле.
Пик истерии по ВКонтакте прошёл, но тариф с «бездонным» трафиком в соцсети с видео и музыкой своих ценителей найдёт
В сухом остатке мы получили предложение для киноманов-владельцев огромных смартфонов и принципиальных любителей лицензионной музыки. Бог с ним, с Ютьюбом и конкурирующими соцсетями — без включения хотя бы символического количества минут и SMS в состав тарифа новоявленный VK Mobile предаст та же самая общительная молодёжь, на которую представители соцсети делают ставку. Потому что общительным молодым людям будет тесно в одной соцсети и без голосовых вызовов, а необщительным вряд ли пригодятся «конские» 100 Гбайт в месяц при наличии хоть какого-нибудь домашнего интернета.