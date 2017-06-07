Что за оператор VK Mobile и стоит ли на него переходить

Вместо мошеннических подписок и прочих рингтонов против воли абонента — безлимит внутри огромной соцсети. Взамен посторонних аудио-библиотек — подписка на музыку с возможностью скачивать её на телефон. А интернет «наружу» не отключают, даже если исчерпать отведенные гигабайты. Идеал? Не тут-то было!

МегаФон в новой «обёртке»

Давайте сразу внесём ясность: новый VK Mobile — это «ряженый» под новую аудиторию тариф МегаФона. То есть, покрытие, частоты, роуминг и многие другие условия обслуживания перекочуют прямиком от «зелёных». Просто представители «ВКонтакте» достигли договорённости с оператором о льготном тарифе для своих посетителей, а МегаФон таким образом получит ещё немного перебежчиков от конкурентов, неравнодушных к «вконтактику».

Причём представители компании МегаФон настаивают на том, что VK Mobile — это не оператор (как Йота), а именно тариф. Но никому до этого нет дела, разумеется — все трубят о том, что ВКонтакте теперь стал конкурировать с «большой четвёркой».



Если молодёжь готова отказаться от голосовых вызовов, YouTube и Facebook — таки да

Воплощать VK в тарифе — не только дешевле (не нужна отдельная регистрация в Минкомсвязи и отдельная отчётность, меньше затраты на рекламу), но и менее рискованно. Не «взлетит» — возьмут и закроют для подключения тариф, с кем не бывает? И таким же образом можно поступить, если тариф станет слишком популярен и ударит по прибыли МегаФона, как это было с «Просто для общения» 7 лет тому назад.

Да и абонентам МегаФона перейти на новый тариф будет гораздо проще, чем мигрировать на него с сохранением номера. А «в общем и в целом» условия подключения будут такими:

Сколько стоит?

Тариф, стоит отдать должное его создателям, получился очень простым — одни и те же условия по всей России (кроме Крыма и Дальнего Востока, с которыми «не срослось»), без «звёздочек» и дополнительных хитростей в описании.



По последней моде вместо справочной службы с коротким номером управлять оператором нужно в приложении

Но проблема тут вот в чём: традиционные сотовые операторы плавно перешли от эпохи «можно всё, даже полный безлимит», сквозь «никакого безлимита и максимально ущербные тарифы без абонплаты» к «украдём из тарифов SMS и немного минут, но добавим трафика и сделаем несколько соцсетей сделаем дармовыми». Тариф VK Mobile застрял где-то посередине, потому что минут на «вражеские» сети и пакета SMS в тарифе нет вообще, а бесплатная соцсеть только одна.

Тариф VK Mobile Абонентская плата 399 рублей/мес. Звонки на VK Mobile 1440 мин./сутки Звонки все номера по России 1,6 руб./мин. SMS по России 1,6 руб. Трафик в соцсети ВКонтакте 100 Гбайт/мес., далее — 64 кбит/с до конца месяца Трафик на любые сайты, кроме VK 2 Гбайт/мес. на полной скорости, порог округления — 250 кбайт Трафик свыше месячного лимита 64 кбит/с без ограничений до конца месяца или + 1 Гбайт за доплату (50 рублей) Включенные услуги встроенные во ВКонтакте видео с YouTube и других платформ входят в пакет 100 Гбайт, подписка VK Music Boom (лицензионная музыка без рекламы с возможностью скачивания на смартфон), бесплатный набор стикеров раз в месяц скидка (кэшбэк) на любые платные услуги ВКонтакте запрет отправки SMS на номера контент-провайдеров Ограничения Запрет на использование BitTorrent Запрет на раздачу интернета Регион действия Россия (за исключением Крыма и Дальнего Востока)

Все остальные условия — типичный такой МегаФон без скидочных опций. Можете ознакомиться с полной версией условий в документе на официальном сайте. Стартовый пакет для тех, кто покупает SIM-карту «с нуля» через сайт или приложение (в сотовые салоны «родительский оператор» VK Mobile пока не пустил) стоит 450 рублей, и все они поступают на счёт. То есть, вы сразу оплатите первый месяц связи, и ещё останется на «мороженку» оплату будущих стикеров. Вне зависимости от региона абоненты VK Life получат код 999 перед номером телефона — такой же код, кстати, есть и у абонентов Yota. Для абонентов всех других операторов переход будет стоить 100 рублей, оформлять его нужно будет в салонах связи МегаФона. Ирония заключается в том, что платить будут даже абоненты МегаФона, а переход будет осуществляться по MNP (смена оператора с сохранением номера).



Стартовый пакет VK Mobile

Куда девать 100 Гбайт трафика ВКонтакте?

Если смотреть на тариф с точки зрения обычных минут-SMS-трафика, он выглядит ужасно — тот же МегаФон в 2015 году, в разгар кризиса предлагал за 300 рублей в месяц аналогичные 2 Гбайт трафика, аналогичный безлимит внутри сети, только ещё и 300 минут при 200 SMS сверху, пусть и в домашнем регионе.

Но «прикол» заключается в том, что ВКонтакте — крупнейший в пост-СССР сайт с видео и музыкой, разной, кхм, степени лицензионности. Свежей статистики под рукой у меня нет, но ещё пару лет назад каждый второй пользователь интернета на смартфоне регулярно просматривал видео и слушал музыку онлайн. С тех пор популярная диагональ дисплея в мобильнике подросла с 5 до 5,5 дюймов, а это располагает к просмотру видео гораздо больше, чем раньше.

И, разумеется, едва ли кто-либо из нас подсчитывает, сколько конкретно песен или видеороликов он просмотрел за месяц, но в квоту порядка 100 Гбайт вписывается следующее количество файлов:

Тип контента Объём Музыка (файл mp3 длительностью 5 минут) Битрейт: 128 кбит/с — 20340 файлов 160 кбит/с — 16270 файлов 192 кбит/с — 13560 файлов 256 кбит/с — 10170 файлов 320 кбит/с — 8130 файлов Фильм (файл mp4 длительностью 2 часа) Разрешение: 240p (0,27 Гбайт) — 370 файлов 360p (0,54 Гбайт) — 185 файлов 480p (0,89 Гбайт) — 112 файлов 720p (1,8 Гбайт) — 55 файлов 1080p (4,25 Гбайт) — 23 файла

Такого раздолья в трафике вы не найдёте ни у одного мобильного оператора, ни в одном тарифе (кроме, разве что, почивших безлимитов у тех, кто успел). Если проявить терпение да смекалку и искать «новинки кино» и вирусные ролики только ВКонтакте — получите ничем не ограниченный кинотеатр и аудиоплеер везде, где ловит сеть МегаФон. Правда, интересно это будет только настоящим маньякам просмотра видео со смартфонной диагонали (менее 6 дюймов в подавляющем большинстве случаев). А сколько десятков фильмов готовы просмотреть со смартфона лично вы?

Вдобавок, ВКонтакте постепенно превращает музыку в легальную, и денежные вливания на эту затею уже настолько велики, что Music Boom не сегодня-завтра сравняется с «Яндекс.Музыкой» по количеству лицензионного аудио. За пределами торрент-трекеров пиратская музыка сегодня водится только на совсем уж «помойках», а пользователям смартфонов искать её онлайн ещё сложнее. Поэтому потоковая музыка стоимостью 150 рублей/мес в составе тарифа выглядит вкусно.



Осторожно, людям выдали безлимит в соцсети с пиратскими видео и музыкой

Другое дело, что не ВКонтактом единым жив пользователь интернета, а видео в приложении YouTube вы сможете посмотреть ровно 4 раза по полчаса (в разрешении 1080p), после чего «внешние интернеты на видео и музыку» мгновенно закончатся до конца месяца. Это оптимистичный прогноз. А в действительности трафик задолго до этого будут понемногу откусывать обновления приложений, виджеты, Одноклассники, Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber, Skype или что там у вас ещё помимо VK установлено?

Зато в тарифе есть сразу две «супер-фишки»: во-первых, встроенное в VK видео с YouTube или любой другой внешней площадки тарифицируется, как внутренее. То есть, входит в состав тех самых 100 Гбайт на соцсеть. Во-вторых, совсем без связи вы не останетесь — символические 64 кбит/с для того, чтобы мессенджеры продолжали ловить текстовые сообщения, а погодный виджет продолжал обновляться, вам оставят. При нынешней жадности операторов — редкость, между прочим.

Помните, какими модными у интернет-провайдеров раньше были локальные файлохранилища, набитые пиратскими играми, музыкой и фильмами? Не верх совершенства, зато с доступом на максимальной скорости в отличие от «всемирного интернета». При взгляде на специализированный тариф именно такие ассоциации приходят на ум.

Чего недостаёт в тарифе с безлимитным VK?

Главная проблема нового специализированного оператора тарифа — бестолковость для всех, кто хоть иногда звонит. Даже москвичи корчат гримасу, когда им предлагают доплачивать по 1,6 руб/мин сверх 400 рублей абонплаты.

VK Mobile в сравнении с конкурентами (Московский регион) Состав тарифа VK Mobile МегаФон «Включайся! Общайся!» Билайн «Всё 2» МТС «Smart Безлимитище 03.2017» Tele2 «Мой онлайн» Yota базовый тариф + безлимитные приложения Абонентская плата 399 руб. 600 руб. 550 руб. 550 руб. 399 руб. 550 руб. Трафик 2 Гбайт 12 Гбайт 6 Гбайт 10 Гбайт 12 Гбайт 5 Гбайт «Безлимитные» сервисы и скидки ВКонтакте, подписка VK Music Boom (100 Гбайт), набор стикеров, скидка 50% на сервисы VK ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Whatsapp, Viber, eMotion, Мегафон.ТВ (+2 фильма/мес.) нет нет (Неиспользованные минуты, SMS и трафик переносятся на следующий месяц) ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Whatsapp, Viber, Tele2 TV (Неиспользованные минуты, SMS и трафик переносятся на следующий месяц) ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Facebok Messenger, Whatsapp, Viber, Twitter, Skype, Instagram, Telegram Минуты нет 500 400 350 500 300 SMS нет нет 500 350 50 нет

Выходит, что в Москве главным «могильщиком» VK Mobile станет другая «дочка» дружественного МегаФона — Yota. И пусть доплата в 150 рублей не очень радует, но за безлимит во всех мыслимых мессенджерах и соцсетях при намного большем запасе трафика для YouTube и немного минут «на поговорить» не грех и раскошелиться. Правда, VK Mobile клянутся, что не «обрежут» скорость, пока абонент не намотает 100 Гбайт трафика в месяц, а Yota знаменита тем, что «кромсает» быстродействие для каждого абонента непредсказуемым образом.

А для всех не-фанатов просмотра фильмов в интернете залпом сгодится Tele2 — в нём набор соцсетей и мессенджеров дополнен максимальным объёмом трафика, который, между прочим, можно раздавать со смартфона без доплаты. В Москве в пользу Tele2 играют и чуть менее нафаршированные абонентами сети, чем у «большой тройки». А в регионах аналогичные тарифы Yota и Tele2 обойдутся ещё дешевле.



Пик истерии по ВКонтакте прошёл, но тариф с «бездонным» трафиком в соцсети с видео и музыкой своих ценителей найдёт

В сухом остатке мы получили предложение для киноманов-владельцев огромных смартфонов и принципиальных любителей лицензионной музыки. Бог с ним, с Ютьюбом и конкурирующими соцсетями — без включения хотя бы символического количества минут и SMS в состав тарифа новоявленный VK Mobile предаст та же самая общительная молодёжь, на которую представители соцсети делают ставку. Потому что общительным молодым людям будет тесно в одной соцсети и без голосовых вызовов, а необщительным вряд ли пригодятся «конские» 100 Гбайт в месяц при наличии хоть какого-нибудь домашнего интернета.