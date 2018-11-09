Почему смартфон так и не заменил компьютер, хотя нам давно это обещали

Денис Поповкин, 

Нам обещали эру пост-ПК, реклама называла смартфоны компьютерами, но до сих пор лучшее, на что способны мобильники - это работа с почтой и коммуникация с коллегами. И всё равно при наличии рядом компьютера даже эти вещи мы делаем на нём.

Я пришёл в офис и вдруг вспомнил, что забыл дома свой ноутбук - основной рабочий инструмент. Что делать? Ехать за ним, потом обратно - долго, это часа два ещё от рабочего времени отнять. Я посмотрел на свой смартфон, который, вроде бы, почти такой же, как компьютер, если говорить о функциональности. Ну смотрите - экран есть, текст набирать можно, в интернет выходит, многозадачность имеется, кучу приложений с практически какой угодно функциональностью можно скачать, в том числе, бесплатно.

И я тут же вспомнил все эти обещания и покойного Стива Джобса, что когда-то наступит эра пост-ПК, когда именно компьютер людям уже будет не нужен. Вспомнил рекламные плакаты Symbian-смартфона Nokia N95 со словами “таким я знаю компьютер” (а, ведь, у этого смартфона даже не было QWERTY-клавиатуры!). Посмотрел ещё раз на свой ультра-функциональный смартфон на одной из последних версий Android… И пошёл искать свободный ноутбук в офисе. Потому что хватит верить в иллюзии - смартфон не заменил ПК и не заменит его уже, видимо, никогда.

Та самая реклама
Та самая реклама

И нет, дело не в отказе от QWERTY. Сейчас всё ещё выпускаются смартфоны с физической клавиатурой, да и подключить стороннюю, даже полноразмерную - не проблема.

Смартфоны с QWERTY делают до сих пор, но от этого не легче
Смартфоны с QWERTY делают до сих пор, но от этого не легче

Также дело не в маленьком экране. Во-первых, не такой уж он и маленький (да, до ноутбука далеко, но всё же). Во-вторых, вывод картинки на внешние экраны тоже возможен.

Что же, на самом деле, помешало смартфону стать полноценным ПК?

Ну, во-первых, форм-фактор. Уточню - не именно габариты или отсутствие клавиатуры, а форм-фактор, как совокупность всех параметров. Просто представьте себе набор всевозможных переходников и аксессуаров, которые придётся носить с собой, чтобы использовать смартфон как ПК. Это просто неудобно - как минимум. Этого никогда не будет под рукой, когда надо “внезапно”, а когда систематически - можно забыть дома точно так же, как ноутбук. Причём, поскольку самих аксессуаров будет больше - то забыть можно что-то одно (например, клавиатуру), и всё - компьютер “рассыпался”.

Гибрид из смартфона и корпуса ноутбука всеми забыт
Гибрид из смартфона и корпуса ноутбука всеми забыт

Во-вторых, если с подключением клавиатур, дисплеев и принтеров проблем нет, то какая-то специфическая периферия обычно с мобильниками просто не работает. Конечно, далеко не каждая работа требует такую периферию, однако это ещё один пункт, не позволяющий смартфонам превратиться в ПК. У нас в офисе, например, экраны тестируются колориметрами, которые мы можем подключить только к компьютеру.

В-третьих, операционная система. Помните многочисленные попытки сделать ПК на Android? До этого ещё были проекты с мобильной MeeGo (в ней даже не было возможности создавать профили пользователей!).

Вы можете не соглашаться со мной по выводам в этой статье, но с чем сложно спорить, так это с такими фактами: ПК на мобильных операционных системах никому не нужны. “Настольные” ОС, портированные на мобильники, довольно быстро умирают.

Редактор Ferra.ru пытается полноценно работать на iPad. Холст, масло.
Редактор Ferra.ru пытается полноценно работать на iPad. Холст, масло.

Единственное удачное портирование “полноценной” ОС в мобильный формат - macOS X, из которой сделали сначала iPhone OS (iOS). Да и то это скорее маркетинговая уловка - с той же достоверностью можно говорить, что Android - это Linux. То есть, вроде бы и правда, но разница всем очевидна. Ядро операционной системы всё же нельзя приравнивать к самой операционной системе. Для пользователя ОС одинаковые, если можно запускать одни и те же приложения одинаково. То есть, если для запуска каких-то нативных для одного устройства программ нужен эмулятор на другом устройстве - это уже не одинаковые ОС с точки зрения пользователя.

Тем не менее, такое давно пытались сделать. И, как видим, безуспешно.

Компьютеры - с Марса, смартфоны - с Венеры

У смартфонов другое “железо”, и к ним совершенно другие требования. Смотрите - ноутбук должен работать автономно, скажем, часов 10. Казалось бы - смартфон, ведь, тоже? Но нет. В режиме постоянно активного экрана не каждый смартфон проработает столько.

Зато смартфон выполняет множество задач в фоне даже когда нам кажется, что он “спит”. Некоторые ноутбуки так тоже умеют, но не все, и даже те, что умеют - делают это плохо. То есть, от смартфона нам нужно, чтобы он долго работал скорее в спячке, а с активным экраном и в режиме повышенного энергопотребления нам вполне достаточно и часов 5-6 (лучше больше, конечно, потому что автономности никогда не бывает много).

Карманный компьютер, каких уже не делают
Карманный компьютер, каких уже не делают

А вот автономность ноутбука по умолчанию включает в себя постоянно рабочий экран и хотя бы “офисную” активность пользователя. Никому не нужен ноутбук, который может целый день с выключенным экраном скачивать письма с почтового ящика.

Следующий момент - сами приложения. Казалось бы, да - можно напечатать текст даже на смартфоне. Хорошо, но нам ещё нужно подобрать изображения для статьи, обрезать их под нужное соотношение сторон и ширину пикселей, а потом вставить в админку CMS.

И тут та же iOS пролетает сразу. Сейчас к iPad Pro пытаются прикрутить и многозадачность и многооконность, но количество приложений, имеющих рамку для обрезки картинок под нужное количество пикселей крайне невелико, а сама работа с изображениями в этой операционной системе - сущий ад. Я должен найти картинку, сохранить её в фотогалерее (а иначе никак), она через облако разойдётся по всем моим устройствам с этим же Apple ID, занимая драгоценное место в памяти, после чего мне нужно найти приложение, которое поможет мне точно всё обрезать (тут лучше всего делать это стилусом, но на мышке или тачпаде всё равно в 10 раз удобнее), сохранить обратно в ту же галерею, а потом молиться, что админка CMS умеет открывать галерею на iOS для загрузки картинок.

Nokia N97 тоже не стала компьютером
Nokia N97 тоже не стала компьютером

А ещё я как-то пытался монтировать видео на iPad. Apple же постоянно рассказывает, как теперь стало лучше и быстрее - мол, 4К ролики в 100500 FPS вообще не проблема. Да, не проблема, и да, монтаж видео на iPad возможен. Но что если мне надо ещё и фоновый саундтрек сделать? Саму музыку на iPad делать легко. И видео монтировать легко. Но передача файла из музыкального приложения в видеоредактор - это кошмар. Когда вы слышите, что в iOS каждое приложение работает в своей песочнице - понимайте это буквально. Любые действия между приложениями максимально усложнены, а порой и просто невозможны. Уж что-что, но iOS для эры пост-ПК не подходит совершенно.

В Android действительно проще - там файловая система открыта как на ПК. Но опять же - при невероятно большом количестве приложений для обработки картинок, и даже с возможностью обрезки, буквально единицы позволяют делать это с точностью до пикселя.

Куцые операционные системы

Ещё в копилку - отсутствие окон в мобильных операционных системах. Да, уже и Android и iOS на iPad Pro поддерживают режим двух окон (они это будто издеваясь называют “многооконностью”), но этого сильно недостаточно. Если вы сейчас работаете и улучили минутку, чтобы почитать статью на нашем сайте, то просто посчитайте количество окон приложений. И как удобно, что не надо скакать между программами даже просто для ответа на вопрос коллеги в рабочем чате!

В общем, да, в мобильниках пытаются делать что-то похожее, но пока что это совсем не то. И окна получаются совсем уж маленькими, и не все приложения с ними корректно работают, и “убрать” окно с приложением в любое место экрана нельзя (там, где можно, окна крайне нефункциональные получаются).

Когда-то Asus Transformer работал на Android, но сегодня - только Windows
Когда-то Asus Transformer работал на Android, но сегодня - только Windows

То есть, конечно, специально для презентации можно придумать какой-то кейс, где хватает мобильника или даже iPad. Придумать и продемонстрировать - смотрите, как всё круто. Но когда реально начинаешь пробовать работать на мобильных ОС, оказывается, что без полноценного ПК под рукой не обойтись.

Особенно если возникла необходимость воспользоваться каким-то “нестандартным” приложением. Ну знаете все эти утилиты, написанные ещё в начале 2000-х годов безымянными программистами, которые выглядят ужасно, навевают воспоминания о Windows 95, но при этом (если вы справились с их установкой) за две минуты решают вашу проблему. Наверняка вы с чем-то таким сталкивались в работе. И нет, мы не о кейгенах и вообще не о пиратстве.

Нет и не будет

В общем, понятно, почему смартфоны до сих пор не стали как ПК. А почему не станут? Да потому, что это никому не нужно. Разработчики мобильных приложений “затачивают” их под использование именно в формате смартфона, в крайнем случае - планшета. Разработчики мобильного “железа” стремятся к пиковой производительности в течение короткого времени, но к хорошей автономности в спящем режиме с сохранением коммуникационных функций. Никакого пересечения с миром ПК, где всё наоборот.

Док-станция Samsung Dex не сильно востребована на рынке
Док-станция Samsung Dex не сильно востребована на рынке

Я знаю людей, которые набирают текст используя планшет с подключённой клавиатурой. Не сильно понимаю, почему они не хотят использовать для этой цели ноутбук, но допускаю, что это в целом не вызывает дискомфорта. Но если цель - не просто написать текст, а опубликовать - то тут мобильное устройство уже не годится. А представляете себе, скажем, ведение бухгалтерии на каком-нибудь Xiaomi Redmi Note или даже на iPad? Поэтому все эти планшеты-трансформеры на Android умерли, зато устройства 2-в-1 на полноценной Windows чувствуют себя хорошо. При этом, урезанная Windows RT канула в лету, и даже у Windows 10 S пока туманные перспективы.

Для компьютера важна универсальность, даже если он работает на macOS или GNU/Linux. И эта универсальность дана ему и возможностями самой ОС и многочисленным программным обеспечением, разработанным с учётом специфики компьютера. А смартфон - штука хоть и функциональная, но, увы, далеко не универсальная. Кто знает, может, это и хорошо.


Автор
Денис Поповкин
Теги
смартфон ANDROID IOS

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