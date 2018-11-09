Почему смартфон так и не заменил компьютер, хотя нам давно это обещали

Нам обещали эру пост-ПК, реклама называла смартфоны компьютерами, но до сих пор лучшее, на что способны мобильники - это работа с почтой и коммуникация с коллегами. И всё равно при наличии рядом компьютера даже эти вещи мы делаем на нём.

Я пришёл в офис и вдруг вспомнил, что забыл дома свой ноутбук - основной рабочий инструмент. Что делать? Ехать за ним, потом обратно - долго, это часа два ещё от рабочего времени отнять. Я посмотрел на свой смартфон, который, вроде бы, почти такой же, как компьютер, если говорить о функциональности. Ну смотрите - экран есть, текст набирать можно, в интернет выходит, многозадачность имеется, кучу приложений с практически какой угодно функциональностью можно скачать, в том числе, бесплатно.

И я тут же вспомнил все эти обещания и покойного Стива Джобса, что когда-то наступит эра пост-ПК, когда именно компьютер людям уже будет не нужен. Вспомнил рекламные плакаты Symbian-смартфона Nokia N95 со словами “таким я знаю компьютер” (а, ведь, у этого смартфона даже не было QWERTY-клавиатуры!). Посмотрел ещё раз на свой ультра-функциональный смартфон на одной из последних версий Android… И пошёл искать свободный ноутбук в офисе. Потому что хватит верить в иллюзии - смартфон не заменил ПК и не заменит его уже, видимо, никогда.



Та самая реклама



И нет, дело не в отказе от QWERTY. Сейчас всё ещё выпускаются смартфоны с физической клавиатурой, да и подключить стороннюю, даже полноразмерную - не проблема.



Смартфоны с QWERTY делают до сих пор, но от этого не легче



Также дело не в маленьком экране. Во-первых, не такой уж он и маленький (да, до ноутбука далеко, но всё же). Во-вторых, вывод картинки на внешние экраны тоже возможен.

Что же, на самом деле, помешало смартфону стать полноценным ПК?

Ну, во-первых, форм-фактор. Уточню - не именно габариты или отсутствие клавиатуры, а форм-фактор, как совокупность всех параметров. Просто представьте себе набор всевозможных переходников и аксессуаров, которые придётся носить с собой, чтобы использовать смартфон как ПК. Это просто неудобно - как минимум. Этого никогда не будет под рукой, когда надо “внезапно”, а когда систематически - можно забыть дома точно так же, как ноутбук. Причём, поскольку самих аксессуаров будет больше - то забыть можно что-то одно (например, клавиатуру), и всё - компьютер “рассыпался”.



Гибрид из смартфона и корпуса ноутбука всеми забыт



Во-вторых, если с подключением клавиатур, дисплеев и принтеров проблем нет, то какая-то специфическая периферия обычно с мобильниками просто не работает. Конечно, далеко не каждая работа требует такую периферию, однако это ещё один пункт, не позволяющий смартфонам превратиться в ПК. У нас в офисе, например, экраны тестируются колориметрами, которые мы можем подключить только к компьютеру.

В-третьих, операционная система. Помните многочисленные попытки сделать ПК на Android? До этого ещё были проекты с мобильной MeeGo (в ней даже не было возможности создавать профили пользователей!).

Вы можете не соглашаться со мной по выводам в этой статье, но с чем сложно спорить, так это с такими фактами: ПК на мобильных операционных системах никому не нужны. “Настольные” ОС, портированные на мобильники, довольно быстро умирают.



Редактор Ferra.ru пытается полноценно работать на iPad. Холст, масло.



Единственное удачное портирование “полноценной” ОС в мобильный формат - macOS X, из которой сделали сначала iPhone OS (iOS). Да и то это скорее маркетинговая уловка - с той же достоверностью можно говорить, что Android - это Linux. То есть, вроде бы и правда, но разница всем очевидна. Ядро операционной системы всё же нельзя приравнивать к самой операционной системе. Для пользователя ОС одинаковые, если можно запускать одни и те же приложения одинаково. То есть, если для запуска каких-то нативных для одного устройства программ нужен эмулятор на другом устройстве - это уже не одинаковые ОС с точки зрения пользователя.

Тем не менее, такое давно пытались сделать. И, как видим, безуспешно.

Компьютеры - с Марса, смартфоны - с Венеры

У смартфонов другое “железо”, и к ним совершенно другие требования. Смотрите - ноутбук должен работать автономно, скажем, часов 10. Казалось бы - смартфон, ведь, тоже? Но нет. В режиме постоянно активного экрана не каждый смартфон проработает столько.

Зато смартфон выполняет множество задач в фоне даже когда нам кажется, что он “спит”. Некоторые ноутбуки так тоже умеют, но не все, и даже те, что умеют - делают это плохо. То есть, от смартфона нам нужно, чтобы он долго работал скорее в спячке, а с активным экраном и в режиме повышенного энергопотребления нам вполне достаточно и часов 5-6 (лучше больше, конечно, потому что автономности никогда не бывает много).



Карманный компьютер, каких уже не делают



А вот автономность ноутбука по умолчанию включает в себя постоянно рабочий экран и хотя бы “офисную” активность пользователя. Никому не нужен ноутбук, который может целый день с выключенным экраном скачивать письма с почтового ящика.

Следующий момент - сами приложения. Казалось бы, да - можно напечатать текст даже на смартфоне. Хорошо, но нам ещё нужно подобрать изображения для статьи, обрезать их под нужное соотношение сторон и ширину пикселей, а потом вставить в админку CMS.

И тут та же iOS пролетает сразу. Сейчас к iPad Pro пытаются прикрутить и многозадачность и многооконность, но количество приложений, имеющих рамку для обрезки картинок под нужное количество пикселей крайне невелико, а сама работа с изображениями в этой операционной системе - сущий ад. Я должен найти картинку, сохранить её в фотогалерее (а иначе никак), она через облако разойдётся по всем моим устройствам с этим же Apple ID, занимая драгоценное место в памяти, после чего мне нужно найти приложение, которое поможет мне точно всё обрезать (тут лучше всего делать это стилусом, но на мышке или тачпаде всё равно в 10 раз удобнее), сохранить обратно в ту же галерею, а потом молиться, что админка CMS умеет открывать галерею на iOS для загрузки картинок.



Nokia N97 тоже не стала компьютером



А ещё я как-то пытался монтировать видео на iPad. Apple же постоянно рассказывает, как теперь стало лучше и быстрее - мол, 4К ролики в 100500 FPS вообще не проблема. Да, не проблема, и да, монтаж видео на iPad возможен. Но что если мне надо ещё и фоновый саундтрек сделать? Саму музыку на iPad делать легко. И видео монтировать легко. Но передача файла из музыкального приложения в видеоредактор - это кошмар. Когда вы слышите, что в iOS каждое приложение работает в своей песочнице - понимайте это буквально. Любые действия между приложениями максимально усложнены, а порой и просто невозможны. Уж что-что, но iOS для эры пост-ПК не подходит совершенно.

В Android действительно проще - там файловая система открыта как на ПК. Но опять же - при невероятно большом количестве приложений для обработки картинок, и даже с возможностью обрезки, буквально единицы позволяют делать это с точностью до пикселя.

Куцые операционные системы

Ещё в копилку - отсутствие окон в мобильных операционных системах. Да, уже и Android и iOS на iPad Pro поддерживают режим двух окон (они это будто издеваясь называют “многооконностью”), но этого сильно недостаточно. Если вы сейчас работаете и улучили минутку, чтобы почитать статью на нашем сайте, то просто посчитайте количество окон приложений. И как удобно, что не надо скакать между программами даже просто для ответа на вопрос коллеги в рабочем чате!

В общем, да, в мобильниках пытаются делать что-то похожее, но пока что это совсем не то. И окна получаются совсем уж маленькими, и не все приложения с ними корректно работают, и “убрать” окно с приложением в любое место экрана нельзя (там, где можно, окна крайне нефункциональные получаются).



Когда-то Asus Transformer работал на Android, но сегодня - только Windows



То есть, конечно, специально для презентации можно придумать какой-то кейс, где хватает мобильника или даже iPad. Придумать и продемонстрировать - смотрите, как всё круто. Но когда реально начинаешь пробовать работать на мобильных ОС, оказывается, что без полноценного ПК под рукой не обойтись.

Особенно если возникла необходимость воспользоваться каким-то “нестандартным” приложением. Ну знаете все эти утилиты, написанные ещё в начале 2000-х годов безымянными программистами, которые выглядят ужасно, навевают воспоминания о Windows 95, но при этом (если вы справились с их установкой) за две минуты решают вашу проблему. Наверняка вы с чем-то таким сталкивались в работе. И нет, мы не о кейгенах и вообще не о пиратстве.

Нет и не будет

В общем, понятно, почему смартфоны до сих пор не стали как ПК. А почему не станут? Да потому, что это никому не нужно. Разработчики мобильных приложений “затачивают” их под использование именно в формате смартфона, в крайнем случае - планшета. Разработчики мобильного “железа” стремятся к пиковой производительности в течение короткого времени, но к хорошей автономности в спящем режиме с сохранением коммуникационных функций. Никакого пересечения с миром ПК, где всё наоборот.



Док-станция Samsung Dex не сильно востребована на рынке



Я знаю людей, которые набирают текст используя планшет с подключённой клавиатурой. Не сильно понимаю, почему они не хотят использовать для этой цели ноутбук, но допускаю, что это в целом не вызывает дискомфорта. Но если цель - не просто написать текст, а опубликовать - то тут мобильное устройство уже не годится. А представляете себе, скажем, ведение бухгалтерии на каком-нибудь Xiaomi Redmi Note или даже на iPad? Поэтому все эти планшеты-трансформеры на Android умерли, зато устройства 2-в-1 на полноценной Windows чувствуют себя хорошо. При этом, урезанная Windows RT канула в лету, и даже у Windows 10 S пока туманные перспективы.

Для компьютера важна универсальность, даже если он работает на macOS или GNU/Linux. И эта универсальность дана ему и возможностями самой ОС и многочисленным программным обеспечением, разработанным с учётом специфики компьютера. А смартфон - штука хоть и функциональная, но, увы, далеко не универсальная. Кто знает, может, это и хорошо.



