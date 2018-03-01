ZTE показала самый красивый бюджетный смартфон: всё о новом ZTE Blade V9

Александр Михеев, 

Компания ZTE отметилась на выставке MWC сразу несколькими моделями смартфонов, все из них будут продаваться по доступной цене, но только один — ZTE Blade V9 — в России. Он потрясающе выглядит, но часть характеристик весьма противоречива.

ZTE Blade V9, несмотря на агрессивное название, не является флагманской модель ZTE. Но по-своему интересен. По его внешнему виду никогда не догадаешься, что он будет стоить меньше 20 тысяч рублей. У него очень стильный стеклянный корпус, который смотрится одинаково презентабельно в любом доступном цветовом исполнении: синем, чёрном или золотом. Грани у ZTE Blade V9 металлические и довольно толстые, поэтому его удобно держать в руках. Единственный недостаток корпуса — отсутствие защиты от пыли и брызг. Правда, недорогому смартфону это простительно.

ZTE Blade V9
ZTE Blade V9

Рамки по бокам дисплея очень узкие, а сам дисплей немного вытянут благодаря соотношению сторон два к одному. Его диагональ составляет 5,7-дюйма, а разрешение — 2160x1080 пикселей. Правда, на первый взгляд показалось, что экрану ZTE Blade V9 недостаёт запаса яркости.

ZTE Blade V9
ZTE Blade V9

Фронтальная камера, как это сейчас становится все более популярно, не какой-нибудь огрызок, купленный на сдачу от закупки всех остальных компонентов, а вполне приличный самостоятельный модуль, делающий очень хорошие селфи. Немного удручает отсутствие автофокуса, зато благодаря 13-мегапиксельному сенсору снимок получается детализированным. А еще «фронталка» используется для разблокировки смартфона с помощью распознавания вашего лица. Камера на тыльной стороне двойная, разрешение основного сенсора составляет 16 Мп, вспомогательного — 5 Мп. У нас пока не было возможности протестировать камеру ночью, но на бумаге у неё весьма высокая светосила — f/1.8.

Снимок на тыловую камеру ZTE Blade V9 Снимок на фронтальную камеру ZTE Blade V9

А вот где зарыт компромисс — ZTE Blade V9 базируется на весьма простеньком процессоре Qualcomm Snapdragon 450. Из-за этого большого запаса производительности на будущее вы не получите, в игры особо не поиграете, и даже просто сам интерфейс операционной системы откликается не так быстро, как хотелось бы. Остаётся надеяться, что это просто сырой выставочный семпл. Зато с памятью таких проблем нет. В модификации подешевле вас ждут 3 ГБ оперативной и 32 постоянной, а в чуть более дорогой — 4 и 64 ГБ соответственно. Есть слот для карты памяти, но он совмещён со слотом для второй сим-карты.

ZTE Blade V9
ZTE Blade V9

Приятно, что смартфон поддерживает NFC. Это значит, что вам будут доступны Google Pay и прочие маленькие радости жизни в 21 веке. Одновременно с тем разъём у питания/подключения к ПК у ZTE Blade V9 не современный USB Type-C, а старый-добрый Micro-USB.

ZTE Blade V9 из коробки работает под управлением Android 8 Oreo c собственной оболочкой MiFavor UI, а ёмкость аккумулятора составляет 3200 мАч.

Автор
Александр Михеев
Теги
ZTE MWC 2018 ZTE Blade V9

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