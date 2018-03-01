ZTE показала самый красивый бюджетный смартфон: всё о новом ZTE Blade V9

Компания ZTE отметилась на выставке MWC сразу несколькими моделями смартфонов, все из них будут продаваться по доступной цене, но только один — ZTE Blade V9 — в России. Он потрясающе выглядит, но часть характеристик весьма противоречива.

ZTE Blade V9, несмотря на агрессивное название, не является флагманской модель ZTE. Но по-своему интересен. По его внешнему виду никогда не догадаешься, что он будет стоить меньше 20 тысяч рублей. У него очень стильный стеклянный корпус, который смотрится одинаково презентабельно в любом доступном цветовом исполнении: синем, чёрном или золотом. Грани у ZTE Blade V9 металлические и довольно толстые, поэтому его удобно держать в руках. Единственный недостаток корпуса — отсутствие защиты от пыли и брызг. Правда, недорогому смартфону это простительно.



ZTE Blade V9

Рамки по бокам дисплея очень узкие, а сам дисплей немного вытянут благодаря соотношению сторон два к одному. Его диагональ составляет 5,7-дюйма, а разрешение — 2160x1080 пикселей. Правда, на первый взгляд показалось, что экрану ZTE Blade V9 недостаёт запаса яркости.



ZTE Blade V9

Фронтальная камера, как это сейчас становится все более популярно, не какой-нибудь огрызок, купленный на сдачу от закупки всех остальных компонентов, а вполне приличный самостоятельный модуль, делающий очень хорошие селфи. Немного удручает отсутствие автофокуса, зато благодаря 13-мегапиксельному сенсору снимок получается детализированным. А еще «фронталка» используется для разблокировки смартфона с помощью распознавания вашего лица. Камера на тыльной стороне двойная, разрешение основного сенсора составляет 16 Мп, вспомогательного — 5 Мп. У нас пока не было возможности протестировать камеру ночью, но на бумаге у неё весьма высокая светосила — f/1.8.

А вот где зарыт компромисс — ZTE Blade V9 базируется на весьма простеньком процессоре Qualcomm Snapdragon 450. Из-за этого большого запаса производительности на будущее вы не получите, в игры особо не поиграете, и даже просто сам интерфейс операционной системы откликается не так быстро, как хотелось бы. Остаётся надеяться, что это просто сырой выставочный семпл. Зато с памятью таких проблем нет. В модификации подешевле вас ждут 3 ГБ оперативной и 32 постоянной, а в чуть более дорогой — 4 и 64 ГБ соответственно. Есть слот для карты памяти, но он совмещён со слотом для второй сим-карты.



ZTE Blade V9

Приятно, что смартфон поддерживает NFC. Это значит, что вам будут доступны Google Pay и прочие маленькие радости жизни в 21 веке. Одновременно с тем разъём у питания/подключения к ПК у ZTE Blade V9 не современный USB Type-C, а старый-добрый Micro-USB.

ZTE Blade V9 из коробки работает под управлением Android 8 Oreo c собственной оболочкой MiFavor UI, а ёмкость аккумулятора составляет 3200 мАч.