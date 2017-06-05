Аудиофильский плеер Astell&Kern Kann вышел в России

Корейский бренд Astell&Kern выпустила в продажу в России новый высококлассный портативный плеер Astell&Kern Kann. Как и другие модели производителя, Kann ориентирован на аудиофилов и стоит недешево.





Производитель особенно выделяет такие особенности плеера, как схему линейного выхода с 4 уровнями выходного сигнала и возможностью регулировки, мощный встроенный усилитель, четырехконтактный 2,5-мм балансный выход для воспроизведения DSD-файлов напрямую, без конвертации, двойной слот для карт памяти и режим быстрой зарядки. Емкость батареи составляет 6200 мАч, что обеспечивает до 15 часов непрерывного воспроизведения. При этом после 1 часа зарядки доступно до 6,5 часов воспроизведения.





Astell&Kern Kann оснащается 4-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением WVGA (480 x 800 пикселей), 64 ГБ встроенной флеш-памяти, цифро-аналоговый преобразователем AKM AK4490, портом USB Type-C, слотом MicroSD (до 256 ГБ), слотом SD (до 512 ГБ), Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.0. Плеер может использоваться в качестве USB-ЦАП для ПК. Размеры составляют 115,8 x 71,2 x 25,6 мм, а вес — 278 граммов.





Astell&Kern Kann доступен по рекомендованной розничной цене 69 990 рублей.